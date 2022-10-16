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Греция: Суперлига
2022-2023

Тур: 8. Стадион: .
Астерас
0:0
Первый тайм: 13'
Панетоликос
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 66 Владение мячом, % 34
Лучшие коэффициенты
Астерас
Ничья
Панетоликос
1.98
4.05
4.67
Все Коэффициенты
1
Пападопулос
Никос
25
Гардавски
Михаэль
19
Костаньо
Хосе
18
Атьенса
Пичу
29
Альварес
Федерико
8
Мунафо
Хуан
17
Иглесиас
Матиас
4
Станко
Калеб
7
Тилика
Лео
11
Рехис
Франсеск
73
Бартоло
Хулиан
32
Стергиакис
Антонис
6
Бакакис
Михалис
16
Ларссон
Якоб
13
Корнелиус
Дерек
3
Хухумис
Диамантис
17
Мартенссон
Йохан
5
Младен
Себастьян
11
Диас
Хорхе
22
Коловос
Димитрис
27
Шенгелия
Леван
25
Морсай
Йонатан
Астерас
4-3-3
Панетоликос
4-3-1-2

История личных встреч

Астерас
Панетоликос

13 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

84.6%
23.1%
11 побед 3 ничьи 0 побед

13 матчей

61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 5 побед

Первый тайм

69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 6 побед

26 матчей

42.3%
38.5%
19.2%
11 побед 10 ничьих 5 побед

Первый тайм

30.8%
53.8%
15.4%
8 побед 14 ничьих 4 победы

Второй тайм

42.3%
34.6%
23.1%
11 побед 9 ничьих 6 побед

История матчей

ТМК
4:2
С
0:0
С
1:0
С
0:0
С
2:0
С
1:1
ТМС
0:2
С
1:1
С
2:1
С
1:1
С
3:0
С
1:1
С
0:2
С
0:0
С
1:1
С
4:1
С
2:1
С
0:2
С
2:0
С
2:0
С
1:1
С
0:1
С
3:0
С
1:0
С
1:0
С
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Астерас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тилика Лео 2 0.25
Барралес Джеронимо 1 0.13
Гардавски Михаэль 1 0.13
Бенито Асьер 1 0.13
Костаньо Хосе 1 0.13
Бартоло Хулиан 0 0
Бертолио Факундо 0 0
Альварес Федерико 0 0
Атьенса Пичу 0 0
Панетоликос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карелис Никос 6 0.75
Шенгелия Леван 2 0.25
Даго Надре 2 0.25
Коловос Димитрис 1 0.13
Морсай Йонатан 1 0.13
Диас Хорхе 0 0
Ларссон Якоб 0 0
Младен Себастьян 0 0
Флорес Дейби 0 0
Корнелиус Дерек 0 0
Дуарте Фредерику 0 0

Карточки

Астерас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гардавски Михаэль 4 0
Костаньо Хосе 4 0
Жуканович Эрвин 2 1
Барралес Джеронимо 1 0
Бертолио Факундо 1 0
Мунафо Хуан 1 0
Тилика Лео 1 0
Иглесиас Матиас 1 0
Панетоликос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Konstantinos Apostolakis 3 0
Карелис Никос 1 1
Диас Хорхе 1 1
Хацитеодоридис Илиас 2 0
Дуарте Фредерику 2 0
Ларссон Якоб 1 0
Хухумис Диамантис 1 0
Младен Себастьян 1 0
Флорес Дейби 1 0
Шенгелия Леван 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
7
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
0
0%
2
29%
1-15
1
50%
1
14%
16-30
1
50%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 4
0
0%
1
25%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
5
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
2
40%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
1
25%
1
20%
76-90

Пропущено

5
6
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
2
40%
1
17%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
1
20%
1
17%
76-90

Забито

6
12
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
4 Не забивали 2
0
0%
4
33%
1-15
2
33%
2
17%
16-30
1
17%
1
8%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
2
17%
61-75
1
17%
3
25%
76-90

Пропущено

7
10
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 7
0
0%
1
10%
1-15
1
14%
2
20%
16-30
1
14%
3
30%
31-45
3
43%
2
20%
46-60
1
14%
1
10%
61-75
1
14%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

Астерас
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Панатинаикос - Астерас 1:0 Астерас - ОФИ 2:0 Астерас - Пансерраикос 3:1 Левадиакос - Астерас 1:1
Астерас - Арис Салоники 0:2 Ламия - Астерас 0:0 Астерас - Олимпиакос 0:0 Волос - Астерас 3:3 Астерас - Панетоликос 4:2 Астерас - ПАС Янина 2:2 ОФИ - Астерас 1:0 Зигбург - Астерас 0:4 Боннер - Астерас 0:2 Виктория Кёльн - Астерас 1:2 Астерас - Аполлон Смирнис 2:2 ОФИ - Астерас 1:0 Астерас - Ламия 0:2 Панетоликос - Астерас 0:0 Астерас - Ионикос 2:3 Астерас - Атромитос 0:0
Панетоликос
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Панетоликос - Волос 2:3 ПАС Янина - Панетоликос 1:4 Панетоликос - АЕК 0:2 ОФИ - Панетоликос 1:2
Атромитос - Панетоликос 1:1 Панетоликос - Арис Салоники 3:1 ПАОК - Панетоликос 1:0 Астерас - Панетоликос 4:2 Панетоликос - ПАС Янина 0:1 Графичар Белград - Панетоликос 0:0 Слобода - Панетоликос 1:0 ПАОК - Панетоликос 4:0 Ионикос - Панетоликос 3:1 Панетоликос - Волос 0:0 ОФИ - Панетоликос 0:1 Панетоликос - Астерас 0:0 Панетоликос - Атромитос 2:3 Аполлон Смирнис - Панетоликос 1:0 Панетоликос - Ламия 1:2 Ионикос - Панетоликос 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 1:0 8 8 0 0 13 - 2 24
2. АЕК 8 6 0 2 15 - 4 18
3. Волос 8 5 2 1 14 - 8 17
4. Олимпиакос 7 4 2 1 11 - 5 14
5. Арис Салоники 8 4 1 3 10 - 9 13
6. ПАОК 7 3 3 1 7 - 5 12
7. Панетоликос 0:0 8 3 2 3 12 - 10 11
8. Атромитос 8 3 2 3 11 - 9 11
9. Астерас 0:0 8 1 5 2 6 - 7 8
10. Ламия 0:1 8 1 4 3 3 - 7 7
11. ОФИ 8 1 2 5 7 - 14 5
12. ПАС Янина 8 1 2 5 7 - 17 5
13. Левадиакос 8 0 3 5 4 - 11 3
14. Ионикос 8 0 2 6 5 - 17 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 1:0 5 5 0 0 8 - 1 15
2. Волос 5 3 1 1 9 - 5 10
3. Арис Салоники 5 3 1 1 7 - 4 10
4. Олимпиакос 4 3 1 0 8 - 2 10
5. АЕК 4 3 0 1 7 - 2 9
6. ПАОК 4 3 0 1 5 - 3 9
7. Атромитос 4 2 2 0 6 - 3 8
8. Астерас 0:0 4 1 2 1 2 - 2 5
9. ПАС Янина 4 1 2 1 6 - 8 5
10. Ламия 0:1 4 1 1 2 1 - 4 4
11. Панетоликос 0:0 3 1 0 2 5 - 6 3
12. Левадиакос 2 0 2 0 2 - 2 2
13. Ионикос 3 0 2 1 2 - 5 2
14. ОФИ 4 0 1 3 3 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 1:0 3 3 0 0 5 - 1 9
2. АЕК 4 3 0 1 8 - 2 9
3. Панетоликос 0:0 5 2 2 1 7 - 4 8
4. Волос 3 2 1 0 5 - 3 7
5. Олимпиакос 3 1 1 1 3 - 3 4
6. ОФИ 4 1 1 2 4 - 7 4
7. Арис Салоники 3 1 0 2 3 - 5 3
8. ПАОК 3 0 3 0 2 - 2 3
9. Атромитос 4 1 0 3 5 - 6 3
10. Ламия 0:1 4 0 3 1 2 - 3 3
11. Астерас 0:0 4 0 3 1 4 - 5 3
12. Левадиакос 6 0 1 5 2 - 9 1
13. ПАС Янина 4 0 0 4 1 - 9 0
14. Ионикос 5 0 0 5 3 - 12 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Панатинаикос Канталапьерда Аитор 12 (1)
Панетоликос Карелис Никос 6
Волос Делетич Милош 4
АЕК Араужо Серхио 3 (2)
ПАОК Нарей Халед 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ОФИ Ларссон Эрик 1 3
Арис Салоники Дабо Брайан 1 3
Астерас Гардавски Михаэль 4
Атромитос Де Бок Лоренс 4
ПАОК Куртич Ясмин 4
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Астерас
Ничья
Панетоликос
1.98
4.05
4.67
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