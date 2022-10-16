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Греция: Суперлига
2022-2023

Тур: 8. Стадион: .
Астерас
0:0
Конец матча
Панетоликос
0'
22' Желтая карточка
Гардавски Михаэль
26' Желтая карточка
Диас Хорхе
35' Желтая карточка
Рехис Франсеск
52' Желтая карточка
Мунафо Хуан
66' Желтая карточка
Шенгелия Леван
90' Желтая карточка
Стергиакис Антонис
90'+3

Ход матча

22'
Гардавски Михаэль
 
26'
 
Диас Хорхе
35'
Рехис Франсеск
 
52'
Мунафо Хуан
 
56'
Кармона Давид
Гардавски Михаэль
 
57'
Паскуаль Андрес
Станко Калеб
 
66'
 
Шенгелия Леван
67'
Барралес Джеронимо
Рехис Франсеск
 
77'
 
Дуарте Фредерику
Морсай Йонатан
85'
Риера Адриан
Бартоло Хулиан
 
85'
Домингес Хуан
Иглесиас Матиас
 
88'
 
Соуза Жоау Педру
Коловос Димитрис
89'
 
Ксенитидис Георгиос
Шенгелия Леван
90'
 
Стергиакис Антонис

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 2
  • 4 Офсайды 0
  • 18 Нарушения правил 11
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 64 Владение мячом, % 36
1
Пападопулос
Никос
25
Гардавски
Михаэль
19
Костаньо
Хосе
18
Атьенса
Пичу
29
Альварес
Федерико
8
Мунафо
Хуан
17
Иглесиас
Матиас
4
Станко
Калеб
7
Тилика
Лео
11
Рехис
Франсеск
73
Бартоло
Хулиан
32
Стергиакис
Антонис
6
Бакакис
Михалис
16
Ларссон
Якоб
13
Корнелиус
Дерек
3
Хухумис
Диамантис
17
Мартенссон
Йохан
5
Младен
Себастьян
11
Диас
Хорхе
22
Коловос
Димитрис
27
Шенгелия
Леван
25
Морсай
Йонатан
Астерас
4-3-3
Панетоликос
4-3-1-2

История личных встреч

Астерас
Панетоликос

13 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

84.6%
23.1%
11 побед 3 ничьи 0 побед

13 матчей

61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 5 побед

Первый тайм

69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 6 побед

26 матчей

42.3%
38.5%
19.2%
11 побед 10 ничьих 5 побед

Первый тайм

30.8%
53.8%
15.4%
8 побед 14 ничьих 4 победы

Второй тайм

42.3%
34.6%
23.1%
11 побед 9 ничьих 6 побед

История матчей

ТМК
4:2
С
0:0
С
1:0
С
0:0
С
2:0
С
1:1
ТМС
0:2
С
1:1
С
2:1
С
1:1
С
3:0
С
1:1
С
0:2
С
0:0
С
1:1
С
4:1
С
2:1
С
0:2
С
2:0
С
2:0
С
1:1
С
0:1
С
3:0
С
1:0
С
1:0
С
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Астерас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тилика Лео 2 0.25
Барралес Джеронимо 1 0.13
Гардавски Михаэль 1 0.13
Бенито Асьер 1 0.13
Костаньо Хосе 1 0.13
Бартоло Хулиан 0 0
Бертолио Факундо 0 0
Альварес Федерико 0 0
Атьенса Пичу 0 0
Панетоликос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карелис Никос 6 0.75
Шенгелия Леван 2 0.25
Даго Надре 2 0.25
Коловос Димитрис 1 0.13
Морсай Йонатан 1 0.13
Диас Хорхе 0 0
Ларссон Якоб 0 0
Младен Себастьян 0 0
Флорес Дейби 0 0
Корнелиус Дерек 0 0
Дуарте Фредерику 0 0

Карточки

Астерас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гардавски Михаэль 5 0
Костаньо Хосе 4 0
Жуканович Эрвин 2 1
Мунафо Хуан 2 0
Барралес Джеронимо 1 0
Бертолио Факундо 1 0
Тилика Лео 1 0
Иглесиас Матиас 1 0
Рехис Франсеск 1 0
Панетоликос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диас Хорхе 2 1
Konstantinos Apostolakis 3 0
Карелис Никос 1 1
Шенгелия Леван 2 0
Хацитеодоридис Илиас 2 0
Дуарте Фредерику 2 0
Ларссон Якоб 1 0
Хухумис Диамантис 1 0
Младен Себастьян 1 0
Флорес Дейби 1 0
Стергиакис Антонис 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
7
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
0
0%
2
29%
1-15
1
50%
1
14%
16-30
1
50%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 4
0
0%
1
25%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
5
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
2
40%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
1
25%
1
20%
76-90

Пропущено

5
6
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
2
40%
1
17%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
1
20%
1
17%
76-90

Забито

6
12
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
5 Не забивали 3
0
0%
4
33%
1-15
2
33%
2
17%
16-30
1
17%
1
8%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
2
17%
61-75
1
17%
3
25%
76-90

Пропущено

7
10
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 7
0
0%
1
10%
1-15
1
14%
2
20%
16-30
1
14%
3
30%
31-45
3
43%
2
20%
46-60
1
14%
1
10%
61-75
1
14%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

Астерас
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Панатинаикос - Астерас 1:0 Астерас - ОФИ 2:0 Астерас - Пансерраикос 3:1 Левадиакос - Астерас 1:1
Астерас - Арис Салоники 0:2 Ламия - Астерас 0:0 Астерас - Олимпиакос 0:0 Волос - Астерас 3:3 Астерас - Панетоликос 4:2 Астерас - ПАС Янина 2:2 ОФИ - Астерас 1:0 Зигбург - Астерас 0:4 Боннер - Астерас 0:2 Виктория Кёльн - Астерас 1:2 Астерас - Аполлон Смирнис 2:2 ОФИ - Астерас 1:0 Астерас - Ламия 0:2 Панетоликос - Астерас 0:0 Астерас - Ионикос 2:3 Астерас - Атромитос 0:0
Панетоликос
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Панетоликос - Волос 2:3 ПАС Янина - Панетоликос 1:4 Панетоликос - АЕК 0:2 ОФИ - Панетоликос 1:2
Атромитос - Панетоликос 1:1 Панетоликос - Арис Салоники 3:1 ПАОК - Панетоликос 1:0 Астерас - Панетоликос 4:2 Панетоликос - ПАС Янина 0:1 Графичар Белград - Панетоликос 0:0 Слобода - Панетоликос 1:0 ПАОК - Панетоликос 4:0 Ионикос - Панетоликос 3:1 Панетоликос - Волос 0:0 ОФИ - Панетоликос 0:1 Панетоликос - Астерас 0:0 Панетоликос - Атромитос 2:3 Аполлон Смирнис - Панетоликос 1:0 Панетоликос - Ламия 1:2 Ионикос - Панетоликос 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 8 8 0 0 14 - 2 24
2. АЕК 8 6 0 2 15 - 4 18
3. Волос 8 5 2 1 14 - 8 17
4. Олимпиакос 7 4 2 1 11 - 5 14
5. Арис Салоники 8 4 1 3 10 - 9 13
6. ПАОК 7 3 3 1 7 - 5 12
7. Панетоликос 8 3 2 3 12 - 10 11
8. Атромитос 8 3 2 3 11 - 9 11
9. Астерас 8 1 5 2 6 - 7 8
10. Ламия 8 1 4 3 3 - 8 7
11. ОФИ 8 1 2 5 7 - 14 5
12. ПАС Янина 8 1 2 5 7 - 17 5
13. Левадиакос 8 0 3 5 4 - 11 3
14. Ионикос 8 0 2 6 5 - 17 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 5 5 0 0 8 - 1 15
2. Волос 5 3 1 1 9 - 5 10
3. Арис Салоники 5 3 1 1 7 - 4 10
4. Олимпиакос 4 3 1 0 8 - 2 10
5. АЕК 4 3 0 1 7 - 2 9
6. ПАОК 4 3 0 1 5 - 3 9
7. Атромитос 4 2 2 0 6 - 3 8
8. Астерас 4 1 2 1 2 - 2 5
9. ПАС Янина 4 1 2 1 6 - 8 5
10. Ламия 4 1 1 2 1 - 5 4
11. Панетоликос 3 1 0 2 5 - 6 3
12. Левадиакос 2 0 2 0 2 - 2 2
13. Ионикос 3 0 2 1 2 - 5 2
14. ОФИ 4 0 1 3 3 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 3 3 0 0 6 - 1 9
2. АЕК 4 3 0 1 8 - 2 9
3. Панетоликос 5 2 2 1 7 - 4 8
4. Волос 3 2 1 0 5 - 3 7
5. Олимпиакос 3 1 1 1 3 - 3 4
6. ОФИ 4 1 1 2 4 - 7 4
7. Арис Салоники 3 1 0 2 3 - 5 3
8. ПАОК 3 0 3 0 2 - 2 3
9. Атромитос 4 1 0 3 5 - 6 3
10. Ламия 4 0 3 1 2 - 3 3
11. Астерас 4 0 3 1 4 - 5 3
12. Левадиакос 6 0 1 5 2 - 9 1
13. ПАС Янина 4 0 0 4 1 - 9 0
14. Ионикос 5 0 0 5 3 - 12 0
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Топ бомбардиров
Панатинаикос Канталапьерда Аитор 12 (1)
Панетоликос Карелис Никос 6
Волос Делетич Милош 4
АЕК Араужо Серхио 3 (2)
ПАОК Нарей Халед 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Астерас Гардавски Михаэль 5
ОФИ Ларссон Эрик 1 3
Арис Салоники Дабо Брайан 1 3
Атромитос Де Бок Лоренс 4
ПАОК Куртич Ясмин 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    35'
    Рехис Франсеск получил желтую карточку от судьи
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