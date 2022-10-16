Тур: 8. Стадион: Теодорос Колокотронис.
0:0
Конец матча
0'
22' Желтая карточкаГардавски Михаэль
26' Желтая карточкаДиас Хорхе
35' Желтая карточкаРехис Франсеск
52' Желтая карточкаМунафо Хуан
66' Желтая карточкаШенгелия Леван
90' Желтая карточкаСтергиакис Антонис
90'+3
Ход матча
26'
35'
52'
66'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 2
-
1 Угловые 2
-
4 Офсайды 0
-
18 Нарушения правил 11
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
64 Владение мячом, % 36
18
Атьенса
Пичу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Атьенса ПичуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Риера АдрианНападающий
- Нападающий
-
22 Бенито АсьерНападающий
-
Главный тренер: Iraklis Metaxas
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Ларссон ЯкобЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Диас ХорхеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Флорес ДейбиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Giannis Anastasiou
История личных встреч
Астерас
Панетоликос
13 матчей
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
84.6%
23.1%
11 побед 3 ничьи 0 побед
13 матчей
61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 5 побед
Первый тайм
69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 6 побед
26 матчей
42.3%
38.5%
19.2%
11 побед 10 ничьих 5 побед
Первый тайм
30.8%
53.8%
15.4%
8 побед 14 ничьих 4 победы
Второй тайм
42.3%
34.6%
23.1%
11 побед 9 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Астерас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тилика Лео
|2
|0.25
|Барралес Джеронимо
|1
|0.13
|Гардавски Михаэль
|1
|0.13
|Бенито Асьер
|1
|0.13
|Костаньо Хосе
|1
|0.13
|Бартоло Хулиан
|0
|0
|Бертолио Факундо
|0
|0
|Альварес Федерико
|0
|0
|Атьенса Пичу
|0
|0
Панетоликос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карелис Никос
|6
|0.75
|Шенгелия Леван
|2
|0.25
|Даго Надре
|2
|0.25
|Коловос Димитрис
|1
|0.13
|Морсай Йонатан
|1
|0.13
|Диас Хорхе
|0
|0
|Ларссон Якоб
|0
|0
|Младен Себастьян
|0
|0
|Флорес Дейби
|0
|0
|Корнелиус Дерек
|0
|0
|Дуарте Фредерику
|0
|0
Карточки
Астерас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гардавски Михаэль
|5
|0
|Костаньо Хосе
|4
|0
|Жуканович Эрвин
|2
|1
|Мунафо Хуан
|2
|0
|Барралес Джеронимо
|1
|0
|Бертолио Факундо
|1
|0
|Тилика Лео
|1
|0
|Иглесиас Матиас
|1
|0
|Рехис Франсеск
|1
|0
Панетоликос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диас Хорхе
|2
|1
|Konstantinos Apostolakis
|3
|0
|Карелис Никос
|1
|1
|Шенгелия Леван
|2
|0
|Хацитеодоридис Илиас
|2
|0
|Дуарте Фредерику
|2
|0
|Ларссон Якоб
|1
|0
|Хухумис Диамантис
|1
|0
|Младен Себастьян
|1
|0
|Флорес Дейби
|1
|0
|Стергиакис Антонис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
7
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
0
0%
2
29%
1-15
1
50%
1
14%
16-30
1
50%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
2
4
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 4
0
0%
1
25%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
5
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
2
40%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
1
25%
1
20%
76-90
Пропущено
5
6
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
2
40%
1
17%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
1
20%
1
17%
76-90
Забито
6
12
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
5 Не забивали 3
0
0%
4
33%
1-15
2
33%
2
17%
16-30
1
17%
1
8%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
2
17%
61-75
1
17%
3
25%
76-90
Пропущено
7
10
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 7
0
0%
1
10%
1-15
1
14%
2
20%
16-30
1
14%
3
30%
31-45
3
43%
2
20%
46-60
1
14%
1
10%
61-75
1
14%
1
10%
76-90
Результаты последних матчей
Астерас
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Панатинаикос - Астерас 1:0 Астерас - ОФИ 2:0 Астерас - Пансерраикос 3:1 Левадиакос - Астерас 1:1
Астерас - Арис Салоники 0:2 Ламия - Астерас 0:0 Астерас - Олимпиакос 0:0 Волос - Астерас 3:3 Астерас - Панетоликос 4:2 Астерас - ПАС Янина 2:2 ОФИ - Астерас 1:0 Зигбург - Астерас 0:4 Боннер - Астерас 0:2 Виктория Кёльн - Астерас 1:2 Астерас - Аполлон Смирнис 2:2 ОФИ - Астерас 1:0 Астерас - Ламия 0:2 Панетоликос - Астерас 0:0 Астерас - Ионикос 2:3 Астерас - Атромитос 0:0
Панетоликос
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Панетоликос - Волос 2:3 ПАС Янина - Панетоликос 1:4 Панетоликос - АЕК 0:2 ОФИ - Панетоликос 1:2
Атромитос - Панетоликос 1:1 Панетоликос - Арис Салоники 3:1 ПАОК - Панетоликос 1:0 Астерас - Панетоликос 4:2 Панетоликос - ПАС Янина 0:1 Графичар Белград - Панетоликос 0:0 Слобода - Панетоликос 1:0 ПАОК - Панетоликос 4:0 Ионикос - Панетоликос 3:1 Панетоликос - Волос 0:0 ОФИ - Панетоликос 0:1 Панетоликос - Астерас 0:0 Панетоликос - Атромитос 2:3 Аполлон Смирнис - Панетоликос 1:0 Панетоликос - Ламия 1:2 Ионикос - Панетоликос 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|8
|8
|0
|0
|14 - 2
|24
|2.
|АЕК
|8
|6
|0
|2
|15 - 4
|18
|3.
|Волос
|8
|5
|2
|1
|14 - 8
|17
|4.
|Олимпиакос
|7
|4
|2
|1
|11 - 5
|14
|5.
|Арис Салоники
|8
|4
|1
|3
|10 - 9
|13
|6.
|ПАОК
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|7.
|Панетоликос
|8
|3
|2
|3
|12 - 10
|11
|8.
|Атромитос
|8
|3
|2
|3
|11 - 9
|11
|9.
|Астерас
|8
|1
|5
|2
|6 - 7
|8
|10.
|Ламия
|8
|1
|4
|3
|3 - 8
|7
|11.
|ОФИ
|8
|1
|2
|5
|7 - 14
|5
|12.
|ПАС Янина
|8
|1
|2
|5
|7 - 17
|5
|13.
|Левадиакос
|8
|0
|3
|5
|4 - 11
|3
|14.
|Ионикос
|8
|0
|2
|6
|5 - 17
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|5
|5
|0
|0
|8 - 1
|15
|2.
|Волос
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|3.
|Арис Салоники
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|4.
|Олимпиакос
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|5.
|АЕК
|4
|3
|0
|1
|7 - 2
|9
|6.
|ПАОК
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|7.
|Атромитос
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|8.
|Астерас
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|9.
|ПАС Янина
|4
|1
|2
|1
|6 - 8
|5
|10.
|Ламия
|4
|1
|1
|2
|1 - 5
|4
|11.
|Панетоликос
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|12.
|Левадиакос
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|13.
|Ионикос
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|14.
|ОФИ
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|2.
|АЕК
|4
|3
|0
|1
|8 - 2
|9
|3.
|Панетоликос
|5
|2
|2
|1
|7 - 4
|8
|4.
|Волос
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|5.
|Олимпиакос
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|6.
|ОФИ
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|7.
|Арис Салоники
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|8.
|ПАОК
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|9.
|Атромитос
|4
|1
|0
|3
|5 - 6
|3
|10.
|Ламия
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|11.
|Астерас
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|12.
|Левадиакос
|6
|0
|1
|5
|2 - 9
|1
|13.
|ПАС Янина
|4
|0
|0
|4
|1 - 9
|0
|14.
|Ионикос
|5
|0
|0
|5
|3 - 12
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Панатинаикос
|Канталапьерда Аитор
|12 (1)
|Панетоликос
|Карелис Никос
|6
|Волос
|Делетич Милош
|4
|АЕК
|Араужо Серхио
|3 (2)
|ПАОК
|Нарей Халед
|3 (2)
|Астерас
|Гардавски Михаэль
|5
|ОФИ
|Ларссон Эрик
|1 3
|Арис Салоники
|Дабо Брайан
|1 3
|Атромитос
|Де Бок Лоренс
|4
|ПАОК
|Куртич Ясмин
|4