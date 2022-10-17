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Греция: Суперлига
2022-2023

Тур: 8. Стадион: .
Олимпиакос
1:2
Конец матча
ПАОК
0'
0:1
8' Гол в свои ворота
Папастатопулос Сократис
1:1
37' Гол
Родригес Хамес
39' Желтая карточка
Эль-Каддури Омар
55' Желтая карточка
Дуглас Гомес
1:2
56' Гол
Нарей Халед
89' Желтая карточка
Данташ Тьягу
90' Желтая карточка
Котарски Доминик
90' Желтая карточка
Шваб Штефан
90'+8

Ход матча

8'
0:1
Папастатопулос Сократис
37'
Родригес Хамес
(Рябчук Олег)
1:1
39'
 
Эль-Каддури Омар
55'
 
Дуглас Гомес
56'
1:2
Нарей Халед
(Лиратцис Элефтериос)
65'
Масурас Гиоргос
Камара Агибу
 
70'
 
Састре Хуан
Цаусис Мариос
71'
Эль-Араби Юссеф
Родригес Гарри
 
71'
Вальбуэна Матьё
Родригес Хамес
 
84'
Хван Ый-Чжо
Ба Уссейну
 
85'
 
Соареш Филипе
Дуглас Гомес
89'
 
Данташ Тьягу
90'
 
Шваб Штефан
Данташ Тьягу
90'
 
Котарски Доминик
90'
 
Шваб Штефан

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 4
  • 8 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 14
  • 0 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 58 Владение мячом, % 42
88
Цолакис
Костас
17
Врусаи
Мариус
15
Папастатопулос
Сократис
24
Ба
Уссейну
45
Рябчук
Олег
22
Камара
Агибу
6
М'Вила
Янн
33
Ин-Бом
Хван
10
Родригес
Хамес
94
Бакамбу
Седрик
77
Родригес
Гарри
42
Котарски
Доминик
19
Лиратцис
Элефтериос
4
Ингасон
Сверрир
59
Кулиеракис
Костас
24
Цаусис
Мариос
26
Данташ
Тьягу
27
Куртич
Ясмин
77
Нарей
Халед
8
Дуглас
Гомес
7
Эль-Каддури
Омар
9
Оливейра
Нелсон
Олимпиакос
4-3-3
ПАОК
4-2-3-1

История личных встреч

Олимпиакос
ПАОК

27 матчей

81.5%
18.5%
22 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

48.1%
44.4%
7.5%
13 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.6%
37%
7.4%
15 побед 10 ничьих 0 побед

24 матча

33.3%
66.7%
0 побед 8 ничьих 16 побед

Первый тайм

70.8%
29.2%
0 побед 17 ничьих 9 побед

Второй тайм

54.2%
45.8%
0 побед 13 ничьих 13 побед

51 матч

43.1%
25.5%
31.4%
22 победы 13 ничьих 16 побед

Первый тайм

25.5%
56.9%
17.6%
13 побед 29 ничьих 9 побед

Второй тайм

29.4%
45.1%
25.5%
15 побед 23 ничьи 13 побед

История матчей

С
1:1
С
1:2
К
1:1
К
0:0
С
1:1
С
2:1
К
1:2
С
1:0
С
2:0
С
3:0
С
1:1
С
0:1
К
2:0
С
0:1
К
3:2
С
0:1
С
1:1
С
3:1
С
0:1
С
0:3
С
1:0
С
2:0
С
2:1
К
3:0
С
1:0
С
0:2
С
0:0
С
0:0
С
1:2
КГ
1:0
КГ
2:1
С
2:1
С
4:0
С
0:0
С
1:1
С
0:2
С
2:1
С
2:1
К
1:0
К
1:1
С
3:0
С
0:1
С
1:0
С
0:1
С
1:2
С
0:0
К
2:0
К
1:0
С
2:0
С
1:1
С
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Олимпиакос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бакамбу Седрик 3 (1) 0.38
Эль-Араби Юссеф 2 (1) 0.25
Вальбуэна Матьё 1 0.13
Родригес Хамес 1 0.13
Биэл Пеп 1 0.13
Бухалакис Андреас 1 0.13
Родригес Гарри 1 0.13
Масурас Гиоргос 1 0.13
Ранджелович Лазар 1 0.13
Хван Ый-Чжо 0 0
Рябчук Олег 0 0
Пипа 0 0
Ин-Бом Хван 0 0
ПАОК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нарей Халед 4 0.5
Куртич Ясмин 2 (1) 0.25
Оливейра Нелсон 1 0.13
Брэндон Льямас 1 0.13
Виейринья 0 0
Живкович Андрия 0 0
Дуглас Гомес 0 0
Лиратцис Элефтериос 0 0

Карточки

Олимпиакос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вальбуэна Матьё 1 0
Врсалько Шиме 1 0
Масурас Гиоргос 1 0
Малонг Кунде 1 0
Ба Уссейну 1 0
Рябчук Олег 1 0
Нтои Андреас-Ричардос 1 0
ПАОК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куртич Ясмин 4 0
Эль-Каддури Омар 1 1
Котарски Доминик 2 0
Соареш Филипе 2 0
Живкович Живко 0 1
Шваб Штефан 1 0
Оливейра Нелсон 1 0
Виейринья 1 0
Цаусис Мариос 1 0
Брэндон Льямас 1 0
Ингасон Сверрир 1 0
Дуглас Гомес 1 0
Данташ Тьягу 1 0
Лиратцис Элефтериос 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
3
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
3 Не забивали 5
1
10%
1
33%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
1
33%
46-60
2
20%
1
33%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 4
1
25%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
20%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
100%
1
33%
76-90

Забито

14
8
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 6
1 Не забивали 1
2
14%
3
38%
1-15
1
7%
1
13%
16-30
4
29%
1
13%
31-45
2
14%
1
13%
46-60
2
14%
1
13%
61-75
3
21%
1
13%
76-90

Пропущено

5
7
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
40%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
40%
3
43%
76-90

Результаты последних матчей

Олимпиакос
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Карабах - Олимпиакос 0:0 ОФИ - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - Карабах 0:3 Олимпиакос - Атромитос 2:0
Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 Олимпиакос - Фрайбург 0:3 Олимпиакос - Волос 1:1 Нант - Олимпиакос 2:1 Олимпиакос - Ионикос 3:1 Астерас - Олимпиакос 0:0 Олимпиакос - Аполлон 1:1 Олимпиакос - ПАС Янина 2:0 Аполлон - Олимпиакос 1:1 Слован Братислава - Олимпиакос 2:2 Олимпиакос - Слован Братислава 1:1 Олимпиакос - Маккаби Хайфа 0:4 Маккаби Хайфа - Олимпиакос 1:1 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 Олимпиакос - АЗ Алкмаар 1:0 Ред Булл Зальцбург - Олимпиакос 3:1
ПАОК
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Левадиакос - ПАОК 1:1 ПАОК - Панатинаикос 1:2 ПАОК - Пансерраикос 1:1 ОФИ - ПАОК 1:1
ПАОК - Ламия 1:0 Арис Салоники - ПАОК 0:0 ПАОК - Атромитос 2:1 ПАОК - Панетоликос 1:0 ПАОК - Волос 3:1 ПАОК - Левски София 1:1 Левски София - ПАОК 2:0 ПАОК - Панетоликос 4:0 Стандард - ПАОК 0:1 АЗ Алкмаар - ПАОК 2:2 Гронинген - ПАОК 2:1 Гоу Эхед Иглс - ПАОК 0:4 Панатинаикос - ПАОК 1:0 ПАОК - Панатинаикос 2:0 Олимпиакос - ПАОК 1:1 ПАОК - Арис Салоники 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 8 8 0 0 14 - 2 24
2. АЕК 8 6 0 2 15 - 4 18
3. Волос 8 5 2 1 14 - 8 17
4. ПАОК 8 4 3 1 9 - 6 15
5. Олимпиакос 8 4 2 2 12 - 7 14
6. Арис Салоники 8 4 1 3 10 - 9 13
7. Панетоликос 8 3 2 3 12 - 10 11
8. Атромитос 8 3 2 3 11 - 9 11
9. Астерас 8 1 5 2 6 - 7 8
10. Ламия 8 1 4 3 3 - 8 7
11. ОФИ 8 1 2 5 7 - 14 5
12. ПАС Янина 8 1 2 5 7 - 17 5
13. Левадиакос 8 0 3 5 4 - 11 3
14. Ионикос 8 0 2 6 5 - 17 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 5 5 0 0 8 - 1 15
2. Волос 5 3 1 1 9 - 5 10
3. Арис Салоники 5 3 1 1 7 - 4 10
4. Олимпиакос 5 3 1 1 9 - 4 10
5. АЕК 4 3 0 1 7 - 2 9
6. ПАОК 4 3 0 1 5 - 3 9
7. Атромитос 4 2 2 0 6 - 3 8
8. Астерас 4 1 2 1 2 - 2 5
9. ПАС Янина 4 1 2 1 6 - 8 5
10. Ламия 4 1 1 2 1 - 5 4
11. Панетоликос 3 1 0 2 5 - 6 3
12. Левадиакос 2 0 2 0 2 - 2 2
13. Ионикос 3 0 2 1 2 - 5 2
14. ОФИ 4 0 1 3 3 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 3 3 0 0 6 - 1 9
2. АЕК 4 3 0 1 8 - 2 9
3. Панетоликос 5 2 2 1 7 - 4 8
4. Волос 3 2 1 0 5 - 3 7
5. ПАОК 4 1 3 0 4 - 3 6
6. Олимпиакос 3 1 1 1 3 - 3 4
7. ОФИ 4 1 1 2 4 - 7 4
8. Арис Салоники 3 1 0 2 3 - 5 3
9. Атромитос 4 1 0 3 5 - 6 3
10. Ламия 4 0 3 1 2 - 3 3
11. Астерас 4 0 3 1 4 - 5 3
12. Левадиакос 6 0 1 5 2 - 9 1
13. ПАС Янина 4 0 0 4 1 - 9 0
14. Ионикос 5 0 0 5 3 - 12 0
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  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Панатинаикос Канталапьерда Аитор 12 (1)
Панетоликос Карелис Никос 6
ПАОК Нарей Халед 4 (2)
Волос Делетич Милош 4
АЕК Араужо Серхио 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Астерас Гардавски Михаэль 5
ОФИ Ларссон Эрик 1 3
Арис Салоники Дабо Брайан 1 3
Атромитос Де Бок Лоренс 4
ПАОК Куртич Ясмин 4
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      39'
      Эль-Каддури Омар получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      37'
      Г О О О О Л - Родригес Хамес бьет в цель!
    • Описание гола
      8'
      Г О О О О Л - Папастатопулос Сократис уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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