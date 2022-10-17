Тур: 8. Стадион: Караискакис.
1:2
Конец матча
0'
0:1
8' Гол в свои воротаПапастатопулос Сократис
1:1
37' ГолРодригес Хамес
39' Желтая карточкаЭль-Каддури Омар
55' Желтая карточкаДуглас Гомес
1:2
56' ГолНарей Халед
89' Желтая карточкаДанташ Тьягу
90' Желтая карточкаКотарски Доминик
90' Желтая карточкаШваб Штефан
90'+8
Ход матча
8'
37'
1:1
39'
55'
56'
89'
90'
90'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 1
-
5 Угловые 4
-
8 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 14
-
0 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
58 Владение мячом, % 42
24
Ба
Уссейну
45
Рябчук
Олег
22
Камара
Агибу
33
Ин-Бом
Хван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Ба УссейнуЗащитник
-
45 Рябчук ОлегЗащитник
-
22 Камара АгибуПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Ин-Бом ХванПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Хван Ый-ЧжоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хосе Мигель Гонсалес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Данташ ТьягуПолузащитник
-
27 Куртич ЯсминПолузащитник
-
77 Нарей ХаледПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Састре ХуанЗащитник
-
22 Шваб ШтефанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Разван Луческу
История личных встреч
Олимпиакос
ПАОК
27 матчей
81.5%
18.5%
22 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
48.1%
44.4%
7.5%
13 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
55.6%
37%
7.4%
15 побед 10 ничьих 0 побед
24 матча
33.3%
66.7%
0 побед 8 ничьих 16 побед
Первый тайм
70.8%
29.2%
0 побед 17 ничьих 9 побед
Второй тайм
54.2%
45.8%
0 побед 13 ничьих 13 побед
51 матч
43.1%
25.5%
31.4%
22 победы 13 ничьих 16 побед
Первый тайм
25.5%
56.9%
17.6%
13 побед 29 ничьих 9 побед
Второй тайм
29.4%
45.1%
25.5%
15 побед 23 ничьи 13 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Олимпиакос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бакамбу Седрик
|3 (1)
|0.38
|Эль-Араби Юссеф
|2 (1)
|0.25
|Вальбуэна Матьё
|1
|0.13
|Родригес Хамес
|1
|0.13
|Биэл Пеп
|1
|0.13
|Бухалакис Андреас
|1
|0.13
|Родригес Гарри
|1
|0.13
|Масурас Гиоргос
|1
|0.13
|Ранджелович Лазар
|1
|0.13
|Хван Ый-Чжо
|0
|0
|Рябчук Олег
|0
|0
|Пипа
|0
|0
|Ин-Бом Хван
|0
|0
ПАОК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нарей Халед
|4
|0.5
|Куртич Ясмин
|2 (1)
|0.25
|Оливейра Нелсон
|1
|0.13
|Брэндон Льямас
|1
|0.13
|Виейринья
|0
|0
|Живкович Андрия
|0
|0
|Дуглас Гомес
|0
|0
|Лиратцис Элефтериос
|0
|0
Карточки
Олимпиакос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вальбуэна Матьё
|1
|0
|Врсалько Шиме
|1
|0
|Масурас Гиоргос
|1
|0
|Малонг Кунде
|1
|0
|Ба Уссейну
|1
|0
|Рябчук Олег
|1
|0
|Нтои Андреас-Ричардос
|1
|0
ПАОК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куртич Ясмин
|4
|0
|Эль-Каддури Омар
|1
|1
|Котарски Доминик
|2
|0
|Соареш Филипе
|2
|0
|Живкович Живко
|0
|1
|Шваб Штефан
|1
|0
|Оливейра Нелсон
|1
|0
|Виейринья
|1
|0
|Цаусис Мариос
|1
|0
|Брэндон Льямас
|1
|0
|Ингасон Сверрир
|1
|0
|Дуглас Гомес
|1
|0
|Данташ Тьягу
|1
|0
|Лиратцис Элефтериос
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
3
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
3 Не забивали 5
1
10%
1
33%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
1
33%
46-60
2
20%
1
33%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Пропущено
3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
4
5
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 4
1
25%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
20%
76-90
Пропущено
2
3
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
100%
1
33%
76-90
Забито
14
8
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 6
1 Не забивали 1
2
14%
3
38%
1-15
1
7%
1
13%
16-30
4
29%
1
13%
31-45
2
14%
1
13%
46-60
2
14%
1
13%
61-75
3
21%
1
13%
76-90
Пропущено
5
7
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
40%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
40%
3
43%
76-90
Результаты последних матчей
Олимпиакос
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Карабах - Олимпиакос 0:0 ОФИ - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - Карабах 0:3 Олимпиакос - Атромитос 2:0
Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 Олимпиакос - Фрайбург 0:3 Олимпиакос - Волос 1:1 Нант - Олимпиакос 2:1 Олимпиакос - Ионикос 3:1 Астерас - Олимпиакос 0:0 Олимпиакос - Аполлон 1:1 Олимпиакос - ПАС Янина 2:0 Аполлон - Олимпиакос 1:1 Слован Братислава - Олимпиакос 2:2 Олимпиакос - Слован Братислава 1:1 Олимпиакос - Маккаби Хайфа 0:4 Маккаби Хайфа - Олимпиакос 1:1 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 Олимпиакос - АЗ Алкмаар 1:0 Ред Булл Зальцбург - Олимпиакос 3:1
ПАОК
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Левадиакос - ПАОК 1:1 ПАОК - Панатинаикос 1:2 ПАОК - Пансерраикос 1:1 ОФИ - ПАОК 1:1
ПАОК - Ламия 1:0 Арис Салоники - ПАОК 0:0 ПАОК - Атромитос 2:1 ПАОК - Панетоликос 1:0 ПАОК - Волос 3:1 ПАОК - Левски София 1:1 Левски София - ПАОК 2:0 ПАОК - Панетоликос 4:0 Стандард - ПАОК 0:1 АЗ Алкмаар - ПАОК 2:2 Гронинген - ПАОК 2:1 Гоу Эхед Иглс - ПАОК 0:4 Панатинаикос - ПАОК 1:0 ПАОК - Панатинаикос 2:0 Олимпиакос - ПАОК 1:1 ПАОК - Арис Салоники 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|8
|8
|0
|0
|14 - 2
|24
|2.
|АЕК
|8
|6
|0
|2
|15 - 4
|18
|3.
|Волос
|8
|5
|2
|1
|14 - 8
|17
|4.
|ПАОК
|8
|4
|3
|1
|9 - 6
|15
|5.
|Олимпиакос
|8
|4
|2
|2
|12 - 7
|14
|6.
|Арис Салоники
|8
|4
|1
|3
|10 - 9
|13
|7.
|Панетоликос
|8
|3
|2
|3
|12 - 10
|11
|8.
|Атромитос
|8
|3
|2
|3
|11 - 9
|11
|9.
|Астерас
|8
|1
|5
|2
|6 - 7
|8
|10.
|Ламия
|8
|1
|4
|3
|3 - 8
|7
|11.
|ОФИ
|8
|1
|2
|5
|7 - 14
|5
|12.
|ПАС Янина
|8
|1
|2
|5
|7 - 17
|5
|13.
|Левадиакос
|8
|0
|3
|5
|4 - 11
|3
|14.
|Ионикос
|8
|0
|2
|6
|5 - 17
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|5
|5
|0
|0
|8 - 1
|15
|2.
|Волос
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|3.
|Арис Салоники
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|4.
|Олимпиакос
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|5.
|АЕК
|4
|3
|0
|1
|7 - 2
|9
|6.
|ПАОК
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|7.
|Атромитос
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|8.
|Астерас
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|9.
|ПАС Янина
|4
|1
|2
|1
|6 - 8
|5
|10.
|Ламия
|4
|1
|1
|2
|1 - 5
|4
|11.
|Панетоликос
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|12.
|Левадиакос
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|13.
|Ионикос
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|14.
|ОФИ
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|2.
|АЕК
|4
|3
|0
|1
|8 - 2
|9
|3.
|Панетоликос
|5
|2
|2
|1
|7 - 4
|8
|4.
|Волос
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|5.
|ПАОК
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|6.
|Олимпиакос
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|7.
|ОФИ
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|8.
|Арис Салоники
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|9.
|Атромитос
|4
|1
|0
|3
|5 - 6
|3
|10.
|Ламия
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|11.
|Астерас
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|12.
|Левадиакос
|6
|0
|1
|5
|2 - 9
|1
|13.
|ПАС Янина
|4
|0
|0
|4
|1 - 9
|0
|14.
|Ионикос
|5
|0
|0
|5
|3 - 12
|0
- — Выход в группу лидеров
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|Панатинаикос
|Канталапьерда Аитор
|12 (1)
|Панетоликос
|Карелис Никос
|6
|ПАОК
|Нарей Халед
|4 (2)
|Волос
|Делетич Милош
|4
|АЕК
|Араужо Серхио
|3 (2)
|Астерас
|Гардавски Михаэль
|5
|ОФИ
|Ларссон Эрик
|1 3
|Арис Салоники
|Дабо Брайан
|1 3
|Атромитос
|Де Бок Лоренс
|4
|ПАОК
|Куртич Ясмин
|4