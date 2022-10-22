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  3. Австралия: A-Лига (мужчины)
Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Morgan J.
Ньюкасл Джетс
3:1
Конец матча
Веллингтон Феникс
0'
1:0
4' Гол
МакГэрри Джеймс
11' Желтая карточка
Пейн Тим
2:0
16' Гол
Дарцмелия Бека
2:1
39' Гол
Краев Божидар
3:1
44' Гол
Бухагьяр Трент
59' Желтая карточка
Пископо Рено
80' Желтая карточка
Угаркович Стивен
81' Желтая карточка
О'Нилл Брэндон
90'+5
20
Michael
Weier
25
Дженкинсон
Карл
5
Юрман
Мэттью
33
Mark
Natta
24
МакГэрри
Джеймс
32
Тергейт
Ангус
6
О'Нилл
Брэндон
11
Сотирио
Джошуа
10
Пископо
Рено
7
Бухагьяр
Трент
8
Дарцмелия
Бека
20
Сэил
Оливер
6
Пейн
Тим
4
Вуттон
Скотт
21
Joshua
Laws
19
Саттон
Сэм
7
Барбарусес
Костас
5
Угаркович
Стивен
23
Clayton
Rhys
Lewis1
11
Краев
Божидар
18
Уэйн
Бен
9
Завада
Оскар
Ньюкасл Джетс
Веллингтон Феникс

История личных встреч

Ньюкасл Джетс
Веллингтон Феникс

17 матчей

82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

70.6%
35.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед

26 матчей

11.5%
88.5%
0 побед 3 ничьи 23 победы

Первый тайм

23.1%
76.9%
0 побед 6 ничьих 19 побед

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 8 ничьих 18 побед

43 матча

32.6%
14%
53.4%
14 побед 6 ничьих 23 победы

Первый тайм

27.9%
27.9%
44.2%
12 побед 12 ничьих 19 побед

Второй тайм

27.9%
30.2%
41.9%
12 побед 13 ничьих 18 побед

История матчей

4:0
3:2
4:0
0:2
1:2
3:0
2:1
4:1
1:1
2:1
0:1
2:3
3:0
5:0
2:2
2:0
3:2
3:1
1:2
2:2
1:3
4:1
5:0
2:3
0:0
1:2
1:1
0:3
ХАЛ
0:1
ХАЛ
5:2
ХАЛ
2:0
ХАЛ
1:0
ХАЛ
4:0
ХАЛ
1:0
ХАЛ
3:1
ХАЛ
0:1
ХАЛ
3:0
ХАЛ
3:2
ХАЛ
3:0
ХАЛ
2:0
ХАЛ
2:2
ХАЛ
2:3
ХАЛ
2:0

Результаты последних матчей

Ньюкасл Джетс
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:1 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 0:2 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 3:1 Централ Кост Маринерс - Ньюкасл Джетс 2:0
Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 1:1 Макартур - Ньюкасл Джетс 0:3 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 2:4 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 3:2 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 1:2 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 6:1 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 2:0 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 0:0 Ньюкасл Джетс - Сидней 2:0 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 4:0 Аделаида Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:1 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 3:2 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:1 Ньюкасл Джетс - Макартур 2:2 Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 3:0
Веллингтон Феникс
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 2:2 Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 1:1 Макартур - Веллингтон Феникс 2:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 1:2
Девонпорт Сити - Веллингтон Феникс 0:4 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 1:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 1:2 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 3:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 0:4 Перт Глори - Веллингтон Феникс 0:1 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 1:4 Централ Кост Маринерс - Веллингтон Феникс 5:0 Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 0:6 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 0:3 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:1 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 4:0 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 2:1 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 3:2
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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