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  3. Австралия: A-Лига (мужчины)
Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Abraham B.
Вестерн Сидней Уондерерс
1:1
Второй тайм: 59'
Брисбен Роар
0'
1:0
5' Гол
_Krpic S.
10' Желтая карточка
_Amalfitano R.
1:1
50' Гол
_Austin C.

Ход матча

5'
_Krpic S.
(Фильо Марсело)
1:0
10'
_Amalfitano R.
 
50'
1:1
_Austin C.
(_Knowles J.)
Лучшие коэффициенты
Вестерн Сидней Уондерерс
Ничья
Брисбен Роар
2.23
3.45
3.75
Все Коэффициенты
20
Лоуренс
Томас
2
Клеур
Габриэль
5
Мрчела
Томислав
6
Фильо
Марсело
3
Траоре
Адама
III
26
Боррьелло
Брендон
17
Амальфитано
Ромен
28
Ньювенхоф
Калем
9
Йенги
Кусини
11
Крпич
Сулейман
10
Нинкович
Милош
23
Jordan
Holmes
6
Чапман
Коннор
5
Олдред
Том
2
Невилл
Скотт
19
Хинджерт
Джек
3
Кортни-Перкинс
Джордан
27
Трюин
Кай
8
Дандзаки
Рику
26
О'Ши
Джеймс
9
Остин
Чарльз
28
Joseph
Knowles
Вестерн Сидней Уондерерс
Брисбен Роар

История личных встреч

Вестерн Сидней Уондерерс
Брисбен Роар

18 матчей

66.7%
33.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
27.8%
5.5%
12 побед 5 ничьих 0 побед

17 матчей

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед

Первый тайм

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед

Второй тайм

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 13 побед

35 матчей

34.3%
25.7%
40%
12 побед 9 ничьих 14 побед

Первый тайм

37.1%
25.7%
37.2%
13 побед 9 ничьих 13 побед

Второй тайм

34.3%
28.6%
37.1%
12 побед 10 ничьих 13 побед

История матчей

К
1:3
AЛ(
1:1
AЛ(
3:0
2:0
1:2
1:1
3:1
1:2
0:0
1:4
2:2
2:2
3:0
0:2
0:2
1:1
2:1
1:1
1:1
5:4
3:2
2:1
1:3
КФ
1:0
1:4
1:0
0:1
2:1
1:1
1:1
3:1
2:0
1:2
1:0
0:1

Результаты последних матчей

Вестерн Сидней Уондерерс
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Мельбурн Виктори - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:3 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1
Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 1:2 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 3:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:1 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Мельбурн Виктори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 0:0 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 2:0 Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Сити 1:3
Брисбен Роар
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Брисбен Роар - Мельбурн Сити 0:2 Брисбен Роар - Макартур 0:0 Сидней Юнайтед - Брисбен Роар 3:2 Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 1:1
Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 1:2 Эйвондэйл - Брисбен Роар 2:2 Хейдельберг Юнайтед - Брисбен Роар 1:3 Брисбен Роар - Астон Вилла 0:1 Брисбен Роар - Лидс 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:3 Брисбен Роар - Сидней 3:1 Брисбен Роар - Централ Кост Маринерс 0:2 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 2:0 Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 1:1 Макартур - Брисбен Роар 2:1 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:1 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 2:0 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 0:3 Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 2:3
  • Второй тайм
  • Описание гола
    50'
    Г О О О О Л - Остин Чарльз бьет в цель!
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    10'
    Амальфитано Ромен получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - Крпич Сулейман бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Вестерн Сидней Уондерерс
Ничья
Брисбен Роар
2.23
3.45
3.75
Все Коэффициенты
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