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  3. Австралия: A-Лига (мужчины)
Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Faghani A.
Мельбурн Виктори
0:2
Конец матча
Мельбурн Сити
0'
16' Желтая карточка
Нани Луиш
0:1
17' Пенальти
Макларен Джейми
0:2
19' Гол в свои ворота
Кадете
25' Желтая карточка
Бриллант Джошуа
28' Желтая карточка
Тилио Марко
35' Вторая желтая карточка
Бриллант Джошуа
48' Желтая карточка
Д'Агостино Николас
90' Желтая карточка
Кадете
90'+3
20
Иззо
Пол
16
Нигро
Стефан
21
Родерик
Миранда
15
Тимотеу
Джордж
3
Кадете
17
Нани
Луиш
8
Бриллант
Джошуа
4
Rai
IV
7
Икономидис
Крис
22
Бриммер
Джейк
18
Д'Агостино
Николас
1
Гловер
Том
6
Лам
Томас
13
О'Нил
Эйден
22
Гуд
Кёртис
25
Callum
Talbot
14
Бериша
Валон
7
Леки
Мэттью
38
Jordan
Bos
15
Нэббаут
Эндрю
9
Макларен
Джейми
23
Тилио
Марко
Мельбурн Виктори
Мельбурн Сити

История личных встреч

Мельбурн Виктори
Мельбурн Сити

21 матч

71.4%
28.6%
15 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.1%
33.3%
9.6%
12 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
12 побед 9 ничьих 0 побед

18 матчей

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 12 побед

Второй тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 11 побед

39 матчей

38.5%
28.2%
33.3%
15 побед 11 ничьих 13 побед

Первый тайм

30.8%
38.5%
30.7%
12 побед 15 ничьих 12 побед

Второй тайм

30.8%
41%
28.2%
12 побед 16 ничьих 11 побед

История матчей

AЛ(
3:0
1:1
2:2
1:1
7:0
0:6
2:1
1:2
0:0
1:1
1:1
1:2
1:2
0:1
1:2
2:1
1:2
КФ
0:2
1:4
2:2
2:1
3:2
3:0
3:0
3:0
1:0
5:2
4:0
1:3
0:0
2:1
1:2
1:2
ХАЛ
0:0
ХАЛ
3:2
ХАЛ
0:0
ХАЛ
2:2
ХАЛ
1:3
ХАЛ
2:1

Результаты последних матчей

Мельбурн Виктори
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Мельбурн Виктори - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Сидней - Мельбурн Виктори 2:3 Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 1:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 2:1
Мельбурн Виктори - Манчестер Юнайтед 1:4 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 1:4 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 0:1 Сидней - Мельбурн Виктори 1:4 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 3:1 Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 1:1 Макартур - Мельбурн Виктори 1:4 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:0 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 3:0 Перт Глори - Мельбурн Виктори 0:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 0:1 Мельбурн Виктори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 1:1 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 1:1 Виссел Кобе - Мельбурн Виктори 4:3
Мельбурн Сити
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Брисбен Роар - Мельбурн Сити 0:2 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 2:1 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 1:2 Хэмилтон Олимпик Уорриорс - Мельбурн Сити 0:1
Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 0:2 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 2:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 0:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 2:1 Перт Глори - Мельбурн Сити 2:0 Керес-Негрос - Мельбурн Сити 0:3 Мельбурн Сити - Бангкок Гласс 0:0 Чоннам Дрэгонс - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Сити - Чоннам Дрэгонс 2:1 Мельбурн Сити - Керес-Негрос 3:0 Бангкок Гласс - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 3:0 Мельбурн Сити - Сидней 4:0 Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 0:6 Макартур - Мельбурн Сити 0:1 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 1:2
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 35'
    Бриллант Джошуа получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • Желтая карточка
    28'
    Marco Tilio получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    25'
    Бриллант Джошуа получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Кадете уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
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