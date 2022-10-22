Тур: 3. Стадион: ААМИ Парк. Главный судья: Faghani A.
0:2
Конец матча
0'
16' Желтая карточкаНани Луиш
0:1
17' ПенальтиМакларен Джейми
0:2
19' Гол в свои воротаКадете
25' Желтая карточкаБриллант Джошуа
28' Желтая карточкаТилио Марко
35' Вторая желтая карточкаБриллант Джошуа
48' Желтая карточкаД'Агостино Николас
90' Желтая карточкаКадете
90'+3
Ход матча
16'
17'
0:1
19'
0:2
25'
28'
35'
90'
20
Иззо
Пол
16
Нигро
Стефан
3
Кадете
17
Нани
Луиш
4
Rai
IV
13
О'Нил
Эйден
22
Гуд
Кёртис
14
Бериша
Валон
38
Jordan
Bos
23
Тилио
Марко
- Основной состав
-
20 Иззо ПолВратарь
-
16 Нигро СтефанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
3 КадетеЗащитник
-
17 Нани ЛуишПолузащитник
- Полузащитник
-
4 Rai IVПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Фолами БенПолузащитник
-
25 Смит НоаПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Попович Энтони
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 О'Нил ЭйденЗащитник
-
22 Гуд КёртисЗащитник
- Полузащитник
-
14 Бериша ВалонПолузащитник
- Полузащитник
-
38 Jordan BosПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Тилио МаркоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Luke Oresti
-
18 Jordon Hall
-
37 Max Caputo
-
Главный тренер: Patrick Kisnorbo
История личных встреч
Мельбурн Виктори
Мельбурн Сити
21 матч
71.4%
28.6%
15 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
57.1%
33.3%
9.6%
12 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
12 побед 9 ничьих 0 побед
18 матчей
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 12 побед
Второй тайм
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 11 побед
39 матчей
38.5%
28.2%
33.3%
15 побед 11 ничьих 13 побед
Первый тайм
30.8%
38.5%
30.7%
12 побед 15 ничьих 12 побед
Второй тайм
30.8%
41%
28.2%
12 побед 16 ничьих 11 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Мельбурн Виктори
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Мельбурн Виктори - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Сидней - Мельбурн Виктори 2:3 Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 1:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 2:1
Мельбурн Виктори - Манчестер Юнайтед 1:4 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 1:4 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 0:1 Сидней - Мельбурн Виктори 1:4 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 3:1 Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 1:1 Макартур - Мельбурн Виктори 1:4 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:0 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 3:0 Перт Глори - Мельбурн Виктори 0:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 0:1 Мельбурн Виктори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 1:1 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 1:1 Виссел Кобе - Мельбурн Виктори 4:3
Мельбурн Сити
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Брисбен Роар - Мельбурн Сити 0:2 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 2:1 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 1:2 Хэмилтон Олимпик Уорриорс - Мельбурн Сити 0:1
Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 0:2 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 2:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 0:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 2:1 Перт Глори - Мельбурн Сити 2:0 Керес-Негрос - Мельбурн Сити 0:3 Мельбурн Сити - Бангкок Гласс 0:0 Чоннам Дрэгонс - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Сити - Чоннам Дрэгонс 2:1 Мельбурн Сити - Керес-Негрос 3:0 Бангкок Гласс - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 3:0 Мельбурн Сити - Сидней 4:0 Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 0:6 Макартур - Мельбурн Сити 0:1 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 1:2