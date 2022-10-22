Тур: 8.
0:0
Первый тайм: 25'
Ход матча
12'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Креспо ХосеЗащитник
-
16 Сушич МатеоЗащитник
- Полузащитник
-
20 ДалсьюПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Сациас ЯннисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Блум ДанниНападающий
-
19 Элиа МариосНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Милоевич Владан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Понс ПереПолузащитник
-
29 Наум ГиоргосПолузащитник
-
45 Дьюрчо АдамПолузащитник
-
51 Альтман ОмриНападающий
- Нападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
66 Мамас РафаилПолузащитник
-
30 Андреу ГенриПолузащитник
- Нападающий
-
11 Фараж ИмадНападающий
-
12 Лопеш РафаэлНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ольтра Хосе Луис
История личных встреч
АПОЭЛ
АЕК Ларнака
33 матча
60.6%
39.4%
20 побед 13 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
48.5%
18.2%
11 побед 16 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
36.4%
22 победы 12 ничьих 0 побед
20 матчей
30%
70%
0 побед 6 ничьих 14 побед
Первый тайм
70%
30%
0 побед 14 ничьих 12 побед
Второй тайм
45%
55%
0 побед 9 ничьих 10 побед
53 матча
37.7%
35.8%
26.5%
20 побед 19 ничьих 14 побед
Первый тайм
20.8%
56.6%
22.6%
11 побед 30 ничьих 12 побед
Второй тайм
41.5%
39.6%
18.9%
22 победы 21 ничья 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
АПОЭЛ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Креспо Хосе
|1
|0.13
|Эфрем Георгиос
|1
|0.13
|Сушич Матео
|1
|0.13
|Блум Данни
|1
|0.13
|Костадинов Георги
|1
|0.13
|Маркиньос XXIII
|1
|0.13
|Сациас Яннис
|1
|0.13
АЕК Ларнака
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тричковски Иван
|4 (1)
|0.5
|Дьюрчо Адам
|2 (1)
|0.25
|Лопеш Рафаэл
|1
|0.13
|Ромо Хосе
|1
|0.13
|Ойер Санхурхо
|1
|0.13
|Олатунджи Виктор
|1
|0.13
Карточки
АПОЭЛ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вилер Христос
|2
|1
|Шебаке Иссам
|2
|0
|Креспо Хосе
|1
|0
|Эфрем Георгиос
|1
|0
|Даушвили Муртаз
|1
|0
|Блум Данни
|1
|0
|Вильяфаньес Лукас
|1
|0
|Костадинов Георги
|1
|0
|Ндонгаля Дьемерси
|1
|0
|Далсью
|1
|0
|Каро Андреас
|1
|0
|Rafael Moreira
|1
|0
|Маркиньос XXIII
|1
|0
АЕК Ларнака
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Энглезу Никос
|3
|0
|Томович Ненад
|2
|0
|Альтман Омри
|2
|0
|Мамас Рафаил
|2
|0
|Росалес Роберто
|1
|0
|Микель Гонсалес
|1
|0
|Лопеш Рафаэл
|1
|0
|Дьюрчо Адам
|1
|0
|Гарсия Анхель
|1
|0
|Пирич Кенан
|1
|0
|Наум Гиоргос
|1
|0
|Миличевич Хрвое
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
2
5
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
6
6
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
17%
1
17%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
3
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
2
33%
76-90
Пропущено
1
5
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
7
10
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
1
14%
1
10%
1-15
2
29%
1
10%
16-30
1
14%
3
30%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
3
43%
2
20%
76-90
Пропущено
3
10
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
2
20%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
4
40%
76-90
Результаты последних матчей
АПОЭЛ
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Акритас Хлоракас - АПОЭЛ 1:2 Онисилос Сотира - АПОЭЛ 0:3 АПОЭЛ - Кармиотисса 0:0 АПОЭЛ - АЕЛ Лимаcсол 0:0
Олимпиакос Никосия - АПОЭЛ 0:2 АПОЭЛ - Арис Лимассол 0:1 Анортосис - АПОЭЛ 0:2 АПОЭЛ - Пафос 1:1 АПОЭЛ - Юргорден 3:2 Юргорден - АПОЭЛ 3:0 Кызыл-Жар - АПОЭЛ 0:0 АПОЭЛ - Кызыл-Жар 1:0 АПОЭЛ - Паралимни 0:1 АПОЭЛ - Ботев Пловдив 2:0 Ботев Пловдив - АПОЭЛ 0:0 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 2:2 Македония Джёрче Петров - АПОЭЛ 0:2 ЦСКА-1948 - АПОЭЛ 0:0 Ботев Враца - АПОЭЛ 0:0 Пафос - АПОЭЛ 3:1
АЕК Ларнака
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
АЕК Ларнака - Олимпиакос Никосия 4:2 АЕК Ларнака - Фенербахче 1:2 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 1:2 Фенербахче - АЕК Ларнака 2:0
АЕК Ларнака - Анортосис 4:0 Пафос - АЕК Ларнака 1:0 Динамо Киев - АЕК Ларнака 0:1 АЕК Ларнака - Неа Саламина 1:0 АЕК Ларнака - Ренн 1:2 Омония - АЕК Ларнака 3:2 АЕК Ларнака - Докса Катокопия 0:0 АЕК Ларнака - Днепр-1 3:0 Днепр-1 - АЕК Ларнака 1:2 Партизан - АЕК Ларнака 2:2 АЕК Ларнака - Партизан 2:1 АЕК Ларнака - Митьюлланд 1:1 Митьюлланд - АЕК Ларнака 1:1 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 2:2 Кисварда - АЕК Ларнака 2:2 Рапид Вена - АЕК Ларнака 2:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пафос
|8
|6
|2
|0
|20 - 2
|20
|2.
|Арис Лимассол
|7
|5
|0
|2
|16 - 5
|15
|3.
|Аполлон
|8
|4
|3
|1
|8 - 7
|15
|4.
|АЕК Ларнака
|0:0
|8
|4
|2
|2
|13 - 7
|14
|5.
|Неа Саламина
|7
|4
|1
|2
|8 - 6
|13
|6.
|АПОЭЛ
|0:0
|8
|3
|4
|1
|7 - 3
|13
|7.
|Анортосис
|8
|3
|2
|3
|9 - 10
|11
|8.
|Омония
|8
|3
|0
|5
|10 - 11
|9
|9.
|АЕЛ Лимаcсол
|7
|2
|2
|3
|5 - 6
|8
|10.
|Эносис
|7
|2
|1
|4
|5 - 11
|7
|11.
|Кармиотисса
|7
|2
|1
|4
|5 - 11
|7
|12.
|Докса Катокопия
|8
|2
|1
|5
|4 - 12
|7
|13.
|Олимпиакос Никосия
|8
|1
|2
|5
|5 - 15
|5
|14.
|Акритас Хлоракас
|7
|1
|1
|5
|4 - 13
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пафос
|4
|4
|0
|0
|11 - 0
|12
|2.
|АЕК Ларнака
|0:0
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|3.
|Аполлон
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|4.
|Неа Саламина
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|5.
|Омония
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|6
|6.
|Арис Лимассол
|4
|2
|0
|2
|9 - 5
|6
|7.
|Олимпиакос Никосия
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|8.
|Эносис
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|9.
|АПОЭЛ
|0:0
|5
|0
|4
|1
|1 - 2
|4
|10.
|Анортосис
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|11.
|АЕЛ Лимаcсол
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|12.
|Кармиотисса
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|13.
|Акритас Хлоракас
|4
|1
|0
|3
|2 - 9
|3
|14.
|Докса Катокопия
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арис Лимассол
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|АПОЭЛ
|0:0
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|3.
|Пафос
|4
|2
|2
|0
|9 - 2
|8
|4.
|Аполлон
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|5.
|Анортосис
|4
|2
|1
|1
|5 - 6
|7
|6.
|Докса Катокопия
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|7.
|Неа Саламина
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|8.
|АЕЛ Лимаcсол
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|9.
|Кармиотисса
|3
|1
|1
|1
|2 - 5
|4
|10.
|АЕК Ларнака
|0:0
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|11.
|Омония
|5
|1
|0
|4
|3 - 7
|3
|12.
|Эносис
|4
|1
|0
|3
|1 - 8
|3
|13.
|Акритас Хлоракас
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|14.
|Олимпиакос Никосия
|3
|0
|0
|3
|2 - 10
|0
- — Выход в группу лидеров
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|Пафос
|Жайро
|7
|АЕК Ларнака
|Тричковски Иван
|5
|Омония
|Бруно V
|6
|Арис Лимассол
|Кокорин Александр
|3
|Аполлон
|Питтас Яннис
|3
|Олимпиакос Никосия
|Гуррье Вильд-Дональд
|5
|Омония
|Кассама Морету
|1 3
|Акритас Хлоракас
|Seid Korac
|1 3
|Неа Саламина
|Манджек Жорж
|4
|Анортосис
|Варда Амр
|4