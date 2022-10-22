  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2022-2023

Кипр: Первый дивизион
2022-2023

Тур: 8.
АПОЭЛ
0:0
Первый тайм: 25'
АЕК Ларнака
0'
12' Желтая карточка
Квилитая Георгий

Ход матча

12'
Квилитая Георгий
 
Лучшие коэффициенты
АПОЭЛ
Ничья
АЕК Ларнака
3.15
3.30
3.80
Все Коэффициенты
АПОЭЛ
АЕК Ларнака

История личных встреч

АПОЭЛ
АЕК Ларнака

33 матча

60.6%
39.4%
20 побед 13 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
48.5%
18.2%
11 побед 16 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
36.4%
22 победы 12 ничьих 0 побед

20 матчей

30%
70%
0 побед 6 ничьих 14 побед

Первый тайм

70%
30%
0 побед 14 ничьих 12 побед

Второй тайм

45%
55%
0 побед 9 ничьих 10 побед

53 матча

37.7%
35.8%
26.5%
20 побед 19 ничьих 14 побед

Первый тайм

20.8%
56.6%
22.6%
11 побед 30 ничьих 12 побед

Второй тайм

41.5%
39.6%
18.9%
22 победы 21 ничья 10 побед

История матчей

ТМК
2:2
ПД
1:1
ПД
1:2
ПД
1:0
ПД
0:0
ПД
1:1
ПД
3:0
ТМС
1:0
ПД
1:0
ПД
0:0
ПД
1:0
ПД
0:0
К
3:3
К
1:1
ПД
2:2
ПД
1:0
С
1:1
К
1:2
ПД
1:3
К
2:0
ПД
0:0
ПД
3:1
ПД
3:1
ПД
0:0
ПД
2:1
ПД
1:1
ПД
1:1
ПД
2:0
ПД
0:3
ПД
1:2
ПД
2:2
ПД
1:1
ПД
1:0
ПД
4:4
ПД
0:2
ПД
1:1
ПД
1:1
ПД
0:1
ПД
0:1
ПД
0:1
ПД
1:2
ПД
3:0
ПД
0:0
ПД
3:0
ПД
0:1
ПД
1:2
ПД
1:0
ПД
0:1
ПД
2:0
ПД
2:1
ПД
1:0
ПД
0:3
ПД
1:0

Бомбардиры внутри турнира

АПОЭЛ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Креспо Хосе 1 0.13
Эфрем Георгиос 1 0.13
Сушич Матео 1 0.13
Блум Данни 1 0.13
Костадинов Георги 1 0.13
Маркиньос XXIII 1 0.13
Сациас Яннис 1 0.13
АЕК Ларнака
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тричковски Иван 4 (1) 0.5
Дьюрчо Адам 2 (1) 0.25
Лопеш Рафаэл 1 0.13
Ромо Хосе 1 0.13
Ойер Санхурхо 1 0.13
Олатунджи Виктор 1 0.13

Карточки

АПОЭЛ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вилер Христос 2 1
Шебаке Иссам 2 0
Креспо Хосе 1 0
Эфрем Георгиос 1 0
Даушвили Муртаз 1 0
Блум Данни 1 0
Вильяфаньес Лукас 1 0
Костадинов Георги 1 0
Ндонгаля Дьемерси 1 0
Далсью 1 0
Каро Андреас 1 0
Rafael Moreira 1 0
Маркиньос XXIII 1 0
АЕК Ларнака
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Энглезу Никос 3 0
Томович Ненад 2 0
Альтман Омри 2 0
Мамас Рафаил 2 0
Росалес Роберто 1 0
Микель Гонсалес 1 0
Лопеш Рафаэл 1 0
Дьюрчо Адам 1 0
Гарсия Анхель 1 0
Пирич Кенан 1 0
Наум Гиоргос 1 0
Миличевич Хрвое 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
5
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

6
6
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
17%
1
17%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
3
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
2
33%
76-90

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

7
10
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
1
14%
1
10%
1-15
2
29%
1
10%
16-30
1
14%
3
30%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
3
43%
2
20%
76-90

Пропущено

3
10
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
2
20%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
4
40%
76-90

Результаты последних матчей

АПОЭЛ
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Акритас Хлоракас - АПОЭЛ 1:2 Онисилос Сотира - АПОЭЛ 0:3 АПОЭЛ - Кармиотисса 0:0 АПОЭЛ - АЕЛ Лимаcсол 0:0
Олимпиакос Никосия - АПОЭЛ 0:2 АПОЭЛ - Арис Лимассол 0:1 Анортосис - АПОЭЛ 0:2 АПОЭЛ - Пафос 1:1 АПОЭЛ - Юргорден 3:2 Юргорден - АПОЭЛ 3:0 Кызыл-Жар - АПОЭЛ 0:0 АПОЭЛ - Кызыл-Жар 1:0 АПОЭЛ - Паралимни 0:1 АПОЭЛ - Ботев Пловдив 2:0 Ботев Пловдив - АПОЭЛ 0:0 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 2:2 Македония Джёрче Петров - АПОЭЛ 0:2 ЦСКА-1948 - АПОЭЛ 0:0 Ботев Враца - АПОЭЛ 0:0 Пафос - АПОЭЛ 3:1
АЕК Ларнака
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
АЕК Ларнака - Олимпиакос Никосия 4:2 АЕК Ларнака - Фенербахче 1:2 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 1:2 Фенербахче - АЕК Ларнака 2:0
АЕК Ларнака - Анортосис 4:0 Пафос - АЕК Ларнака 1:0 Динамо Киев - АЕК Ларнака 0:1 АЕК Ларнака - Неа Саламина 1:0 АЕК Ларнака - Ренн 1:2 Омония - АЕК Ларнака 3:2 АЕК Ларнака - Докса Катокопия 0:0 АЕК Ларнака - Днепр-1 3:0 Днепр-1 - АЕК Ларнака 1:2 Партизан - АЕК Ларнака 2:2 АЕК Ларнака - Партизан 2:1 АЕК Ларнака - Митьюлланд 1:1 Митьюлланд - АЕК Ларнака 1:1 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 2:2 Кисварда - АЕК Ларнака 2:2 Рапид Вена - АЕК Ларнака 2:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пафос 8 6 2 0 20 - 2 20
2. Арис Лимассол 7 5 0 2 16 - 5 15
3. Аполлон 8 4 3 1 8 - 7 15
4. АЕК Ларнака 0:0 8 4 2 2 13 - 7 14
5. Неа Саламина 7 4 1 2 8 - 6 13
6. АПОЭЛ 0:0 8 3 4 1 7 - 3 13
7. Анортосис 8 3 2 3 9 - 10 11
8. Омония 8 3 0 5 10 - 11 9
9. АЕЛ Лимаcсол 7 2 2 3 5 - 6 8
10. Эносис 7 2 1 4 5 - 11 7
11. Кармиотисса 7 2 1 4 5 - 11 7
12. Докса Катокопия 8 2 1 5 4 - 12 7
13. Олимпиакос Никосия 8 1 2 5 5 - 15 5
14. Акритас Хлоракас 7 1 1 5 4 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пафос 4 4 0 0 11 - 0 12
2. АЕК Ларнака 0:0 4 3 1 0 9 - 2 10
3. Аполлон 4 2 1 1 4 - 5 7
4. Неа Саламина 3 2 1 0 4 - 2 7
5. Омония 3 2 0 1 7 - 4 6
6. Арис Лимассол 4 2 0 2 9 - 5 6
7. Олимпиакос Никосия 5 1 2 2 3 - 5 5
8. Эносис 3 1 1 1 4 - 3 4
9. АПОЭЛ 0:0 5 0 4 1 1 - 2 4
10. Анортосис 4 1 1 2 4 - 4 4
11. АЕЛ Лимаcсол 3 1 0 2 2 - 3 3
12. Кармиотисса 4 1 0 3 3 - 6 3
13. Акритас Хлоракас 4 1 0 3 2 - 9 3
14. Докса Катокопия 3 0 0 3 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арис Лимассол 3 3 0 0 7 - 0 9
2. АПОЭЛ 0:0 3 3 0 0 6 - 1 9
3. Пафос 4 2 2 0 9 - 2 8
4. Аполлон 4 2 2 0 4 - 2 8
5. Анортосис 4 2 1 1 5 - 6 7
6. Докса Катокопия 5 2 1 2 4 - 6 7
7. Неа Саламина 4 2 0 2 4 - 4 6
8. АЕЛ Лимаcсол 4 1 2 1 3 - 3 5
9. Кармиотисса 3 1 1 1 2 - 5 4
10. АЕК Ларнака 0:0 4 1 1 2 4 - 5 4
11. Омония 5 1 0 4 3 - 7 3
12. Эносис 4 1 0 3 1 - 8 3
13. Акритас Хлоракас 3 0 1 2 2 - 4 1
14. Олимпиакос Никосия 3 0 0 3 2 - 10 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Пафос Жайро 7
АЕК Ларнака Тричковски Иван 5
Омония Бруно V 6
Арис Лимассол Кокорин Александр 3
Аполлон Питтас Яннис 3
Весь список

Топ нарушителей
Олимпиакос Никосия Гуррье Вильд-Дональд 5
Омония Кассама Морету 1 3
Акритас Хлоракас Seid Korac 1 3
Неа Саламина Манджек Жорж 4
Анортосис Варда Амр 4
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    12'
    Квилитая Георгий получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
АПОЭЛ
Ничья
АЕК Ларнака
3.15
3.30
3.80
Все Коэффициенты
Где смотреть матч АПОЭЛ 0:0 АЕК Ларнака онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Парибет



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
АПОЭЛ
АЕК Ларнака
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 