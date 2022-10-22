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  4. Первый дивизион 2022-2023

Кипр: Первый дивизион
2022-2023

Тур: 8.
АПОЭЛ
1:0
Конец матча
АЕК Ларнака
0'
11' Желтая карточка
Квилитая Георгий
1:0
41' Гол
Донис Анастасиос
76' Желтая карточка
Даушвили Муртаз
76' Желтая карточка
Альтман Омри
89' Желтая карточка
Вильяфаньес Лукас
90' Желтая карточка
Маглица Антун
90'+4
АПОЭЛ
АЕК Ларнака

История личных встреч

АПОЭЛ
АЕК Ларнака

33 матча

60.6%
39.4%
20 побед 13 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
48.5%
18.2%
11 побед 16 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
36.4%
22 победы 12 ничьих 0 побед

20 матчей

30%
70%
0 побед 6 ничьих 14 побед

Первый тайм

70%
30%
0 побед 14 ничьих 12 побед

Второй тайм

45%
55%
0 побед 9 ничьих 10 побед

53 матча

37.7%
35.8%
26.5%
20 побед 19 ничьих 14 побед

Первый тайм

20.8%
56.6%
22.6%
11 побед 30 ничьих 12 побед

Второй тайм

41.5%
39.6%
18.9%
22 победы 21 ничья 10 побед

История матчей

ТМК
2:2
ПД
1:1
ПД
1:2
ПД
1:0
ПД
0:0
ПД
1:1
ПД
3:0
ТМС
1:0
ПД
1:0
ПД
0:0
ПД
1:0
ПД
0:0
К
3:3
К
1:1
ПД
2:2
ПД
1:0
С
1:1
К
1:2
ПД
1:3
К
2:0
ПД
0:0
ПД
3:1
ПД
3:1
ПД
0:0
ПД
2:1
ПД
1:1
ПД
1:1
ПД
2:0
ПД
0:3
ПД
1:2
ПД
2:2
ПД
1:1
ПД
1:0
ПД
4:4
ПД
0:2
ПД
1:1
ПД
1:1
ПД
0:1
ПД
0:1
ПД
0:1
ПД
1:2
ПД
3:0
ПД
0:0
ПД
3:0
ПД
0:1
ПД
1:2
ПД
1:0
ПД
0:1
ПД
2:0
ПД
2:1
ПД
1:0
ПД
0:3
ПД
1:0

Бомбардиры внутри турнира

АПОЭЛ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Креспо Хосе 1 0.13
Эфрем Георгиос 1 0.13
Сушич Матео 1 0.13
Блум Данни 1 0.13
Костадинов Георги 1 0.13
Донис Анастасиос 1 0.13
Маркиньос XXIII 1 0.13
Сациас Яннис 1 0.13
АЕК Ларнака
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тричковски Иван 4 (1) 0.5
Дьюрчо Адам 2 (1) 0.25
Лопеш Рафаэл 1 0.13
Ромо Хосе 1 0.13
Ойер Санхурхо 1 0.13
Олатунджи Виктор 1 0.13

Карточки

АПОЭЛ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вилер Христос 2 1
Даушвили Муртаз 2 0
Вильяфаньес Лукас 2 0
Шебаке Иссам 2 0
Креспо Хосе 1 0
Эфрем Георгиос 1 0
Блум Данни 1 0
Маглица Антун 1 0
Костадинов Георги 1 0
Квилитая Георгий 1 0
Ндонгаля Дьемерси 1 0
Далсью 1 0
Каро Андреас 1 0
Rafael Moreira 1 0
Маркиньос XXIII 1 0
АЕК Ларнака
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Энглезу Никос 3 0
Альтман Омри 3 0
Томович Ненад 2 0
Мамас Рафаил 2 0
Росалес Роберто 1 0
Микель Гонсалес 1 0
Лопеш Рафаэл 1 0
Дьюрчо Адам 1 0
Гарсия Анхель 1 0
Пирич Кенан 1 0
Наум Гиоргос 1 0
Миличевич Хрвое 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
6
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
3
50%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

6
6
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
17%
1
17%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
3
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
2
33%
76-90

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

8
10
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
1
13%
1
10%
1-15
2
25%
1
10%
16-30
2
25%
3
30%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
3
38%
2
20%
76-90

Пропущено

3
11
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
0
0%
1
9%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
3
27%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
4
36%
76-90

Результаты последних матчей

АПОЭЛ
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Акритас Хлоракас - АПОЭЛ 1:2 Онисилос Сотира - АПОЭЛ 0:3 АПОЭЛ - Кармиотисса 0:0 АПОЭЛ - АЕЛ Лимаcсол 0:0
Олимпиакос Никосия - АПОЭЛ 0:2 АПОЭЛ - Арис Лимассол 0:1 Анортосис - АПОЭЛ 0:2 АПОЭЛ - Пафос 1:1 АПОЭЛ - Юргорден 3:2 Юргорден - АПОЭЛ 3:0 Кызыл-Жар - АПОЭЛ 0:0 АПОЭЛ - Кызыл-Жар 1:0 АПОЭЛ - Паралимни 0:1 АПОЭЛ - Ботев Пловдив 2:0 Ботев Пловдив - АПОЭЛ 0:0 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 2:2 Македония Джёрче Петров - АПОЭЛ 0:2 ЦСКА-1948 - АПОЭЛ 0:0 Ботев Враца - АПОЭЛ 0:0 Пафос - АПОЭЛ 3:1
АЕК Ларнака
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
АЕК Ларнака - Олимпиакос Никосия 4:2 АЕК Ларнака - Фенербахче 1:2 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 1:2 Фенербахче - АЕК Ларнака 2:0
АЕК Ларнака - Анортосис 4:0 Пафос - АЕК Ларнака 1:0 Динамо Киев - АЕК Ларнака 0:1 АЕК Ларнака - Неа Саламина 1:0 АЕК Ларнака - Ренн 1:2 Омония - АЕК Ларнака 3:2 АЕК Ларнака - Докса Катокопия 0:0 АЕК Ларнака - Днепр-1 3:0 Днепр-1 - АЕК Ларнака 1:2 Партизан - АЕК Ларнака 2:2 АЕК Ларнака - Партизан 2:1 АЕК Ларнака - Митьюлланд 1:1 Митьюлланд - АЕК Ларнака 1:1 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 2:2 Кисварда - АЕК Ларнака 2:2 Рапид Вена - АЕК Ларнака 2:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пафос 8 6 2 0 20 - 2 20
2. Арис Лимассол 7 5 0 2 16 - 5 15
3. АПОЭЛ 8 4 3 1 8 - 3 15
4. Аполлон 8 4 3 1 8 - 7 15
5. АЕК Ларнака 8 4 1 3 13 - 8 13
6. Неа Саламина 7 4 1 2 8 - 6 13
7. Анортосис 8 3 2 3 9 - 10 11
8. Омония 8 3 0 5 10 - 11 9
9. АЕЛ Лимаcсол 7 2 2 3 5 - 6 8
10. Эносис 7 2 1 4 5 - 11 7
11. Кармиотисса 7 2 1 4 5 - 11 7
12. Докса Катокопия 8 2 1 5 4 - 12 7
13. Олимпиакос Никосия 8 1 2 5 5 - 15 5
14. Акритас Хлоракас 7 1 1 5 4 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пафос 4 4 0 0 11 - 0 12
2. АЕК Ларнака 4 3 1 0 9 - 2 10
3. Аполлон 4 2 1 1 4 - 5 7
4. Неа Саламина 3 2 1 0 4 - 2 7
5. Омония 3 2 0 1 7 - 4 6
6. Арис Лимассол 4 2 0 2 9 - 5 6
7. АПОЭЛ 5 1 3 1 2 - 2 6
8. Олимпиакос Никосия 5 1 2 2 3 - 5 5
9. Анортосис 4 1 1 2 4 - 4 4
10. Эносис 3 1 1 1 4 - 3 4
11. АЕЛ Лимаcсол 3 1 0 2 2 - 3 3
12. Кармиотисса 4 1 0 3 3 - 6 3
13. Акритас Хлоракас 4 1 0 3 2 - 9 3
14. Докса Катокопия 3 0 0 3 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арис Лимассол 3 3 0 0 7 - 0 9
2. АПОЭЛ 3 3 0 0 6 - 1 9
3. Пафос 4 2 2 0 9 - 2 8
4. Аполлон 4 2 2 0 4 - 2 8
5. Анортосис 4 2 1 1 5 - 6 7
6. Докса Катокопия 5 2 1 2 4 - 6 7
7. Неа Саламина 4 2 0 2 4 - 4 6
8. АЕЛ Лимаcсол 4 1 2 1 3 - 3 5
9. Кармиотисса 3 1 1 1 2 - 5 4
10. Омония 5 1 0 4 3 - 7 3
11. АЕК Ларнака 4 1 0 3 4 - 6 3
12. Эносис 4 1 0 3 1 - 8 3
13. Акритас Хлоракас 3 0 1 2 2 - 4 1
14. Олимпиакос Никосия 3 0 0 3 2 - 10 0
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Топ бомбардиров
Пафос Жайро 7
АЕК Ларнака Тричковски Иван 5
Омония Бруно V 6
Арис Лимассол Кокорин Александр 3
Аполлон Питтас Яннис 3
Весь список

Топ нарушителей
Олимпиакос Никосия Гуррье Вильд-Дональд 5
Омония Кассама Морету 1 3
Акритас Хлоракас Seid Korac 1 3
Неа Саламина Манджек Жорж 4
Анортосис Варда Амр 4
Весь список
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      41'
      Г О О О О Л - Донис Анастасиос бьет в цель!
    • Желтая карточка
      11'
      Квилитая Георгий получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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