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Кипр: Первый дивизион
2022-2023

Тур: 8.
Пафос
3:0
Конец матча
Омония
0'
6' Желтая карточка
Бруно V
1:0
26' Гол
Семедо Вилли
2:0
60' Пенальти
Валакари Онни
3:0
65' Гол
Семедо Вилли
90'+4
Пафос
Омония

История личных встреч

Пафос
Омония

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 10 побед

20 матчей

25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 побед

История матчей

ПД
1:1
ПД
1:1
ПД
2:1
ПД
2:2
ПД
0:0
ПД
2:1
ПД
1:0
ПД
2:4
ПД
3:0
ПД
2:1
К
0:4
К
4:0
ПД
2:1
ПД
6:0
ПД
1:1
ПД
1:1
ПД
1:3
ПД
3:2
ПД
0:0
ПД
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Пафос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жайро 7 0.88
Семедо Вилли 3 0.38
Валакари Онни 3 (2) 0.38
Абдураими Бешарт 2 0.25
Танкович Муамер 2 (1) 0.25
Кане Мамаду 1 0.13
Драгомир Влад 1 0.13
Наме Мустафа 1 0.13
Омония
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бруно V 4 (2) 0.5
Безус Роман 2 0.25
Ансарифард Карим 1 0.13
Папулис Фотис 1 0.13
Захариу Панайотис 1 0.13
Милетич Неманья 1 0.13

Карточки

Пафос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Байрич Кенан 2 0
Квида Джозев 2 0
Кане Мамаду 2 0
Драгомир Влад 2 0
Аль-Гаддиуи Хамади 1 0
Хестад Эйрик 1 0
Jeisson Palacios III 1 0
Семедо Вилли 1 0
Леовижилду 1 0
Омония
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кассама Морету 3 1
Бруно V 2 0
Харалампус Харалампос 2 0
Панайоту Николас 0 1
Дискеруд Миккел 1 0
Папулис Фотис 1 0
Мэтьюз Адам 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
3
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
1
33%
16-30
1
9%
1
33%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
4
36%
1
33%
76-90

Пропущено

0
7
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
0 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

9
7
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
3
43%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
4
44%
2
29%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

20
10
8 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 4
0 Не забивали 4
2
10%
0
0%
1-15
2
10%
1
10%
16-30
4
20%
4
40%
31-45
2
10%
2
20%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
8
40%
3
30%
76-90

Пропущено

2
10
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 6
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
1
50%
3
30%
61-75
1
50%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

Пафос
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Докса Катокопия - Пафос 0:3 Пафос - Эносис 3:0 Закакиу - Пафос 0:3 Аполлон - Пафос 1:1
Пафос - АЕК Ларнака 1:0 Акритас Хлоракас - Пафос 0:4 Пафос - Кармиотисса 4:0 АПОЭЛ - Пафос 1:1 Peyia 2014 FC - Пафос 0:4 Анортосис - Пафос 3:4 Пафос - Докса 1:0 Пафос - Аль-Вахда III 4:0 Эмполи - Пафос 2:1 Удинезе - Пафос 2:1 Ауда - Пафос 1:2 Пафос - АПОЭЛ 3:1 АЕК Ларнака - Пафос 2:0 Анортосис - Пафос 1:0 Пафос - Арис Лимассол 1:1 Аполлон - Пафос 0:2
Омония
(20 матчей)
45%
55%
9 побед 0 ничьих 11 поражений
Омония - Неа Саламина 0:1 Манчестер Юнайтед - Омония 1:0 АЕЛ Лимаcсол - Омония 1:0 Омония - Манчестер Юнайтед 2:3
Докса Катокопия - Омония 0:2 Омония - Эносис 4:0 Реал Сосьедад - Омония 2:1 Аполлон - Омония 2:1 Омония - Шериф 0:3 Омония - АЕК Ларнака 3:2 Акритас Хлоракас - Омония 1:0 Омония - Гент 2:0 Гент - Омония 0:2 Аполлон - Омония 2:0 Омония - АЕК 0:2 Омония - Анортосис 2:0 Омония - Хапоэль Иерусалим 2:0 Омония - ПАС Янина 2:1 Омония - Хапоэль Хайфа 0:1 Омония - Этникос Ахна 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пафос 8 6 2 0 20 - 2 20
2. Арис Лимассол 7 5 0 2 16 - 5 15
3. Аполлон 8 4 3 1 8 - 7 15
4. АЕК Ларнака 0:0 8 4 2 2 13 - 7 14
5. Неа Саламина 7 4 1 2 8 - 6 13
6. АПОЭЛ 0:0 8 3 4 1 7 - 3 13
7. Анортосис 8 3 2 3 9 - 10 11
8. Омония 8 3 0 5 10 - 11 9
9. АЕЛ Лимаcсол 7 2 2 3 5 - 6 8
10. Эносис 7 2 1 4 5 - 11 7
11. Кармиотисса 7 2 1 4 5 - 11 7
12. Докса Катокопия 8 2 1 5 4 - 12 7
13. Олимпиакос Никосия 8 1 2 5 5 - 15 5
14. Акритас Хлоракас 7 1 1 5 4 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пафос 4 4 0 0 11 - 0 12
2. АЕК Ларнака 0:0 4 3 1 0 9 - 2 10
3. Аполлон 4 2 1 1 4 - 5 7
4. Неа Саламина 3 2 1 0 4 - 2 7
5. Омония 3 2 0 1 7 - 4 6
6. Арис Лимассол 4 2 0 2 9 - 5 6
7. Олимпиакос Никосия 5 1 2 2 3 - 5 5
8. Эносис 3 1 1 1 4 - 3 4
9. АПОЭЛ 0:0 5 0 4 1 1 - 2 4
10. Анортосис 4 1 1 2 4 - 4 4
11. АЕЛ Лимаcсол 3 1 0 2 2 - 3 3
12. Кармиотисса 4 1 0 3 3 - 6 3
13. Акритас Хлоракас 4 1 0 3 2 - 9 3
14. Докса Катокопия 3 0 0 3 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арис Лимассол 3 3 0 0 7 - 0 9
2. АПОЭЛ 0:0 3 3 0 0 6 - 1 9
3. Пафос 4 2 2 0 9 - 2 8
4. Аполлон 4 2 2 0 4 - 2 8
5. Анортосис 4 2 1 1 5 - 6 7
6. Докса Катокопия 5 2 1 2 4 - 6 7
7. Неа Саламина 4 2 0 2 4 - 4 6
8. АЕЛ Лимаcсол 4 1 2 1 3 - 3 5
9. Кармиотисса 3 1 1 1 2 - 5 4
10. АЕК Ларнака 0:0 4 1 1 2 4 - 5 4
11. Омония 5 1 0 4 3 - 7 3
12. Эносис 4 1 0 3 1 - 8 3
13. Акритас Хлоракас 3 0 1 2 2 - 4 1
14. Олимпиакос Никосия 3 0 0 3 2 - 10 0
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Топ бомбардиров
Пафос Жайро 7
АЕК Ларнака Тричковски Иван 5
Омония Бруно V 6
Арис Лимассол Кокорин Александр 3
Аполлон Питтас Яннис 3
Весь список

Топ нарушителей
Олимпиакос Никосия Гуррье Вильд-Дональд 5
Омония Кассама Морету 1 3
Акритас Хлоракас Seid Korac 1 3
Неа Саламина Манджек Жорж 4
Анортосис Варда Амр 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 35'
    Жайро уходит с поля. Абдураими Бешарт выходит вместо него
  • Описание гола
    26'
    Г О О О О Л - Семедо Вилли бьет в цель!
  • Желтая карточка
    6'
    Бруно V получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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