Тур: 8.
0'
6' Желтая карточкаБруно V
1:0
26' ГолСемедо Вилли
2:0
60' ПенальтиВалакари Онни
3:0
65' ГолСемедо Вилли
90'+4
Ход матча
6'
26'
1:0
60'
2:0
65'
3:0
83'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
33 Байрич КенанЗащитник
- Защитник
-
20 ЛеовижилдуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 ЖайроПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Наме МустафаПолузащитник
-
19 Хестад ЭйрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Педро ЖоаоНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Берг Хеннинг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Ланг АдамЗащитник
- Защитник
-
17 Лекьякс ЯнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Лойзу ЛойзосНападающий
-
7 Бруно VНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
14 Кицос ФотисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
31 Кусулос ЯнисПолузащитник
- Полузащитник
-
90 Безус РоманНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
88 Хупер ГэриНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Леннон Нил
История личных встреч
Пафос
Омония
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 10 побед
20 матчей
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 побед
Первый тайм
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Пафос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жайро
|7
|0.88
|Семедо Вилли
|3
|0.38
|Валакари Онни
|3 (2)
|0.38
|Абдураими Бешарт
|2
|0.25
|Танкович Муамер
|2 (1)
|0.25
|Кане Мамаду
|1
|0.13
|Драгомир Влад
|1
|0.13
|Наме Мустафа
|1
|0.13
Омония
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бруно V
|4 (2)
|0.5
|Безус Роман
|2
|0.25
|Ансарифард Карим
|1
|0.13
|Папулис Фотис
|1
|0.13
|Захариу Панайотис
|1
|0.13
|Милетич Неманья
|1
|0.13
Карточки
Пафос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Байрич Кенан
|2
|0
|Квида Джозев
|2
|0
|Кане Мамаду
|2
|0
|Драгомир Влад
|2
|0
|Аль-Гаддиуи Хамади
|1
|0
|Хестад Эйрик
|1
|0
|Jeisson Palacios III
|1
|0
|Семедо Вилли
|1
|0
|Леовижилду
|1
|0
Омония
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кассама Морету
|3
|1
|Бруно V
|2
|0
|Харалампус Харалампос
|2
|0
|Панайоту Николас
|0
|1
|Дискеруд Миккел
|1
|0
|Папулис Фотис
|1
|0
|Мэтьюз Адам
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
3
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
1
33%
16-30
1
9%
1
33%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
4
36%
1
33%
76-90
Пропущено
0
7
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
0 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
9
7
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
3
43%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
4
44%
2
29%
76-90
Пропущено
2
3
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
20
10
8 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 4
0 Не забивали 4
2
10%
0
0%
1-15
2
10%
1
10%
16-30
4
20%
4
40%
31-45
2
10%
2
20%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
8
40%
3
30%
76-90
Пропущено
2
10
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 6
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
1
50%
3
30%
61-75
1
50%
1
10%
76-90
Результаты последних матчей
Пафос
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Докса Катокопия - Пафос 0:3 Пафос - Эносис 3:0 Закакиу - Пафос 0:3 Аполлон - Пафос 1:1
Пафос - АЕК Ларнака 1:0 Акритас Хлоракас - Пафос 0:4 Пафос - Кармиотисса 4:0 АПОЭЛ - Пафос 1:1 Peyia 2014 FC - Пафос 0:4 Анортосис - Пафос 3:4 Пафос - Докса 1:0 Пафос - Аль-Вахда III 4:0 Эмполи - Пафос 2:1 Удинезе - Пафос 2:1 Ауда - Пафос 1:2 Пафос - АПОЭЛ 3:1 АЕК Ларнака - Пафос 2:0 Анортосис - Пафос 1:0 Пафос - Арис Лимассол 1:1 Аполлон - Пафос 0:2
Омония
(20 матчей)
45%
55%
9 побед 0 ничьих 11 поражений
Омония - Неа Саламина 0:1 Манчестер Юнайтед - Омония 1:0 АЕЛ Лимаcсол - Омония 1:0 Омония - Манчестер Юнайтед 2:3
Докса Катокопия - Омония 0:2 Омония - Эносис 4:0 Реал Сосьедад - Омония 2:1 Аполлон - Омония 2:1 Омония - Шериф 0:3 Омония - АЕК Ларнака 3:2 Акритас Хлоракас - Омония 1:0 Омония - Гент 2:0 Гент - Омония 0:2 Аполлон - Омония 2:0 Омония - АЕК 0:2 Омония - Анортосис 2:0 Омония - Хапоэль Иерусалим 2:0 Омония - ПАС Янина 2:1 Омония - Хапоэль Хайфа 0:1 Омония - Этникос Ахна 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пафос
|8
|6
|2
|0
|20 - 2
|20
|2.
|Арис Лимассол
|7
|5
|0
|2
|16 - 5
|15
|3.
|Аполлон
|8
|4
|3
|1
|8 - 7
|15
|4.
|АЕК Ларнака
|0:0
|8
|4
|2
|2
|13 - 7
|14
|5.
|Неа Саламина
|7
|4
|1
|2
|8 - 6
|13
|6.
|АПОЭЛ
|0:0
|8
|3
|4
|1
|7 - 3
|13
|7.
|Анортосис
|8
|3
|2
|3
|9 - 10
|11
|8.
|Омония
|8
|3
|0
|5
|10 - 11
|9
|9.
|АЕЛ Лимаcсол
|7
|2
|2
|3
|5 - 6
|8
|10.
|Эносис
|7
|2
|1
|4
|5 - 11
|7
|11.
|Кармиотисса
|7
|2
|1
|4
|5 - 11
|7
|12.
|Докса Катокопия
|8
|2
|1
|5
|4 - 12
|7
|13.
|Олимпиакос Никосия
|8
|1
|2
|5
|5 - 15
|5
|14.
|Акритас Хлоракас
|7
|1
|1
|5
|4 - 13
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пафос
|4
|4
|0
|0
|11 - 0
|12
|2.
|АЕК Ларнака
|0:0
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|3.
|Аполлон
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|4.
|Неа Саламина
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|5.
|Омония
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|6
|6.
|Арис Лимассол
|4
|2
|0
|2
|9 - 5
|6
|7.
|Олимпиакос Никосия
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|8.
|Эносис
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|9.
|АПОЭЛ
|0:0
|5
|0
|4
|1
|1 - 2
|4
|10.
|Анортосис
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|11.
|АЕЛ Лимаcсол
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|12.
|Кармиотисса
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|13.
|Акритас Хлоракас
|4
|1
|0
|3
|2 - 9
|3
|14.
|Докса Катокопия
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арис Лимассол
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|АПОЭЛ
|0:0
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|3.
|Пафос
|4
|2
|2
|0
|9 - 2
|8
|4.
|Аполлон
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|5.
|Анортосис
|4
|2
|1
|1
|5 - 6
|7
|6.
|Докса Катокопия
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|7.
|Неа Саламина
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|8.
|АЕЛ Лимаcсол
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|9.
|Кармиотисса
|3
|1
|1
|1
|2 - 5
|4
|10.
|АЕК Ларнака
|0:0
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|11.
|Омония
|5
|1
|0
|4
|3 - 7
|3
|12.
|Эносис
|4
|1
|0
|3
|1 - 8
|3
|13.
|Акритас Хлоракас
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|14.
|Олимпиакос Никосия
|3
|0
|0
|3
|2 - 10
|0
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|Пафос
|Жайро
|7
|АЕК Ларнака
|Тричковски Иван
|5
|Омония
|Бруно V
|6
|Арис Лимассол
|Кокорин Александр
|3
|Аполлон
|Питтас Яннис
|3
|Олимпиакос Никосия
|Гуррье Вильд-Дональд
|5
|Омония
|Кассама Морету
|1 3
|Акритас Хлоракас
|Seid Korac
|1 3
|Неа Саламина
|Манджек Жорж
|4
|Анортосис
|Варда Амр
|4