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Швеция: Суперэттан
2022

Тур: 28.
Ландскруна
1:1
Конец матча
Сирианска Эскильстуна
0'
1:0
27' Гол в свои ворота
Anton Ekeroth
36' Желтая карточка
Коффей Эшли
41' Желтая карточка
Эгнелль Адам
44' Желтая карточка
Edvin Dahlqvist
45' Желтая карточка
Anton Ekeroth
45' Желтая карточка
Маркес Микаэль
1:1
60' Гол
Коффей Эшли
78' Желтая карточка
Бликст Якоб
90'+4
1
Каддура
Амр
13
Erik
Hedenquist
6
Philip
Andersson
I
2
Рапп
Йохан
16
Jesper
Strid
15
Эгнелль
Адам
18
Оттоссон
Филип
5
Edvin
Dahlqvist
20
Camil
Jebara
11
Ousmane
Diawara
10
Хейер
Мелкер
1
Волтерс
Ник
15
Форс
Виктор
21
Маркес
Микаэль
23
Маннс
Йеспер
17
Anton
Ekeroth
43
Худу
Абдул
Халик
13
Мишель
Феликс
16
Рафаэль
Йорк
10
Алсанати
Андре
9
Коффей
Эшли
19
Emmanuel
Duah
Ландскруна
3-4-3
Сирианска Эскильстуна
4-3-3

История личных встреч

Ландскруна
Сирианска Эскильстуна

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

5 матчей

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

История матчей

С
2:0
С
1:0
С
1:0
С
0:0
С
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Ландскруна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Олссон Линус 6 0.21
Перссон Эрик 5 0.18
Ousmane Diawara 5 0.18
Эгнелль Адам 4 0.14
Оттоссон Филип 3 0.11
Camil Jebara 3 0.11
Рапп Йохан 2 0.07
Хейер Мелкер 2 0.07
Дзабич Робин 2 0.07
Jesper Strid 1 0.04
Edvin Dahlqvist 1 0.04
Viktor Ekblom 1 0.04
Бликст Якоб 0 0
Ткач Александр 0 0
Линнер Альбин 0 0
Сирианска Эскильстуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Amar Muhsin 12 (1) 0.43
Шауш Абделькарим Маммар 6 0.21
Рафаэль Йорк 5 0.18
Алсанати Андре 4 (1) 0.14
Коффей Эшли 4 0.14
Гётессон Виктор 3 0.11
Sadmir Zekovic 3 0.11
Худу Абдул Халик 1 0.04
Форс Виктор 1 0.04
Мишель Феликс 1 0.04
Якубу Алию 1 0.04
Мааруф Самир 1 0.04
Joel Berhane 1 0.04
Маннс Йеспер 1 0.04
Anton Ekeroth 0 0
Маркес Микаэль 0 0

Карточки

Ландскруна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Erik Hedenquist 6 2
Philip Andersson I 6 1
Хейер Мелкер 5 1
Оттоссон Филип 4 1
Ousmane Diawara 4 1
Эгнелль Адам 4 0
Camil Jebara 4 0
Каддура Амр 3 0
Ткач Александр 3 0
Бликст Якоб 3 0
Edvin Dahlqvist 3 0
Перссон Эрик 3 0
Йонссон Мелкер 2 0
Дзабич Робин 2 0
Jesper Strid 2 0
Линдман Эмиль 1 0
Линнер Альбин 1 0
Вихльстранд Виктор 1 0
Сирианска Эскильстуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шауш Абделькарим Маммар 9 1
Рафаэль Йорк 8 1
Форс Виктор 7 1
Коффей Эшли 6 1
Мишель Феликс 7 0
Маркес Микаэль 7 0
Anton Ekeroth 5 0
Худу Абдул Халик 4 0
Сабах Лоусон 4 0
Мааруф Самир 4 0
Мишель Александер 2 1
Маннс Йеспер 3 0
Emmanuel Duah 1 1
Ryan Williams II 2 0
Алсанати Андре 2 0
Amar Muhsin 2 0
Гётессон Виктор 1 0
Волтерс Ник 1 0
Ishak Shamoun 1 0

Голы по времени матча

Забито

23
20
10 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 7
16 Не забивали 17
1
4%
1
5%
1-15
4
17%
1
5%
16-30
5
22%
5
25%
31-45
4
17%
3
15%
46-60
4
17%
6
30%
61-75
5
22%
4
20%
76-90

Пропущено

20
23
7 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 11
0
0%
2
9%
1-15
6
30%
4
17%
16-30
1
5%
5
22%
31-45
4
20%
4
17%
46-60
2
10%
3
13%
61-75
7
35%
5
22%
76-90

Забито

14
26
5 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 7
19 Не забивали 18
2
14%
4
15%
1-15
2
14%
7
27%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
4
29%
5
19%
46-60
3
21%
2
8%
61-75
2
14%
8
31%
76-90

Пропущено

19
21
10 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
4
21%
4
19%
1-15
3
16%
5
24%
16-30
3
16%
2
10%
31-45
1
5%
3
14%
46-60
1
5%
5
24%
61-75
7
37%
2
10%
76-90

Забито

37
46
15 В 1-м тайме 18
22 Во 2-м тайме 28
10 Забивали первыми 14
7 Не забивали 7
3
8%
5
11%
1-15
6
16%
8
17%
16-30
6
16%
5
11%
31-45
8
22%
8
17%
46-60
7
19%
8
17%
61-75
7
19%
12
26%
76-90

Пропущено

39
44
17 В 1-м тайме 22
22 Во 2-м тайме 22
16 Пропускали первыми 13
23 Не пропускали 22
4
10%
6
14%
1-15
9
23%
9
20%
16-30
4
10%
7
16%
31-45
5
13%
7
16%
46-60
3
8%
8
18%
61-75
14
36%
7
16%
76-90

Результаты последних матчей

Ландскруна
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Ландскруна - Вестерос 1:0 Эстер - Ландскруна 0:0 Ландскруна - Далкурд 3:1 Ландскруна - Норрбю 3:2
Броммапойкарна - Ландскруна 3:0 Эргрюте - Ландскруна 0:1 Эстерлен - Ландскруна 0:3 Ландскруна - Треллеборг 2:1 Ландскруна - Йёнчёпинг 1:1 Браге - Ландскруна 1:1 Эстерсунд - Ландскруна 3:1 Ландскруна - Сковде АИК 0:1 Хальмстад - Ландскруна 2:1 Ландскруна - Эстерсунд 1:1 Вестерос - Ландскруна 3:0 Ландскруна - Хальмстад 2:1 Далкурд - Ландскруна 0:1 Ландскруна - Эребру 2:1 Треллеборг - Ландскруна 1:1 Ландскруна - Браге 1:1
Сирианска Эскильстуна
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Сирианска Эскильстуна - Эстер 1:2 Троса-Вагнхёрад - Сирианска Эскильстуна 2:5 Эстерсунд - Сирианска Эскильстуна 0:2 Сирианска Эскильстуна - Смедби Аис 4:1
ИФК Нючепинг - Сирианска Эскильстуна 5:1 Сирианска Эскильстуна - Эребру 0:1 Вяермбольс - Сирианска Эскильстуна 1:2 Сирианска Эскильстуна - Сюрианска 2:2 Сковде АИК - Сирианска Эскильстуна 4:0 Сирианска Эскильстуна - Браге 2:3 ИФК Лидинго - Сирианска Эскильстуна 3:4 Треллеборг - Сирианска Эскильстуна 0:1 Сирианска Эскильстуна - United IK 1:4 ИФК Лулео - Сирианска Эскильстуна 1:0 Норрбю - Сирианска Эскильстуна 2:1 Сирианска Эскильстуна - Утсиктенс 3:1 Сирианска Эскильстуна - Карлбергс 2:0 Броммапойкарна - Сирианска Эскильстуна 1:0 Арамеиска-Сюрьянска - Сирианска Эскильстуна 3:5 Сирианска Эскильстуна - Йёнчёпинг 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Броммапойкарна 27 16 5 6 56 - 36 53
2. Хальмстад 27 16 4 7 56 - 30 52
3. Эстер 28 13 9 6 47 - 32 48
4. Треллеборг 28 12 6 10 44 - 47 42
5. Браге 27 11 9 7 42 - 34 42
6. Сковде АИК 27 11 9 7 37 - 33 42
7. Ландскруна 28 10 10 8 36 - 40 40
8. Сирианска Эскильстуна 28 11 4 13 46 - 44 37
9. Утсиктенс 27 10 5 12 36 - 40 35
10. Эребру 27 10 4 13 30 - 35 34
11. Эргрюте 28 7 11 10 41 - 41 32
12. Йёнчёпинг 27 8 8 11 36 - 44 32
13. Вестерос 27 7 10 10 42 - 48 31
14. Норрбю 27 7 7 13 30 - 44 28
15. Эстерсунд 28 6 9 13 28 - 41 27
16. Далкурд 27 7 4 16 29 - 47 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Броммапойкарна 13 10 2 1 33 - 13 32
2. Хальмстад 13 9 1 3 28 - 14 28
3. Ландскруна 14 7 5 2 24 - 19 26
4. Эстер 14 7 4 3 26 - 18 25
5. Треллеборг 14 7 3 4 22 - 20 24
6. Сирианска Эскильстуна 14 7 1 6 27 - 20 22
7. Сковде АИК 13 5 5 3 18 - 13 20
8. Эребру 14 6 2 6 18 - 18 20
9. Норрбю 14 5 5 4 15 - 15 20
10. Браге 14 5 4 5 19 - 15 19
11. Вестерос 13 4 6 3 25 - 23 18
12. Утсиктенс 14 4 5 5 17 - 17 17
13. Эстерсунд 14 4 5 5 17 - 19 17
14. Далкурд 14 5 1 8 18 - 21 16
15. Эргрюте 14 3 6 5 21 - 17 15
16. Йёнчёпинг 13 4 2 7 20 - 26 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 14 7 3 4 28 - 16 24
2. Эстер 14 6 5 3 21 - 14 23
3. Браге 13 6 5 2 23 - 19 23
4. Сковде АИК 14 6 4 4 19 - 20 22
5. Броммапойкарна 14 6 3 5 23 - 23 21
6. Йёнчёпинг 14 4 6 4 16 - 18 18
7. Треллеборг 14 5 3 6 22 - 27 18
8. Утсиктенс 13 6 0 7 19 - 23 18
9. Эргрюте 14 4 5 5 20 - 24 17
10. Сирианска Эскильстуна 14 4 3 7 19 - 24 15
11. Ландскруна 14 3 5 6 12 - 21 14
12. Эребру 13 4 2 7 12 - 17 14
13. Вестерос 14 3 4 7 17 - 25 13
14. Эстерсунд 14 2 4 8 11 - 22 10
15. Далкурд 13 2 3 8 11 - 26 9
16. Норрбю 13 2 2 9 15 - 29 8
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Топ бомбардиров
Вестерос Viktor Granath 23 (1)
Хальмстад Йоханссон Александр II 16
Сковде АИК Лав Джек Купер 16 (3)
Броммапойкарна Петтерссон Оскар 12 (10)
Сирианска Эскильстуна Amar Muhsin 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Треллеборг Амин Симон 1 12
Утсиктенс Бом Карл 11
Сирианска Эскильстуна Шауш Абделькарим Маммар 1 9
Йёнчёпинг Ламин Адам Бен 1 9
Утсиктенс Lucas Hedlund 1 8
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 90'
    Ashley Coffey уходит с поля. Leo Lif выходит вместо него
  • Желтая карточка
    78'
    Jacob Blixt получил желтую карточку от судьи
  • 70'
    Edvin Dahlqvist уходит с поля. Jacob Blixt выходит вместо него
  • 70'
    Jesper Strid уходит с поля. Ткач Александр выходит вместо него
  • 70'
    Алсанати Андре уходит с поля. Гётессон Виктор выходит вместо него
  • 65'
    Emmanuel Duah уходит с поля. Aliyu Yakubu выходит вместо него
  • Описание гола
    60'
    Г О О О О Л - Ashley Coffey бьет в цель!
  • 57'
    Ousmane Diawara уходит с поля. Перссон Эрик выходит вместо него
  • 57'
    Camil Jebara уходит с поля. Дзабич Робин выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    46'
    Маркес Микаэль получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    46'
    Anton Ekeroth получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    44'
    Edvin Dahlqvist получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Желтая карточка
      41'
      Эгнелль Адам получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      36'
      Ashley Coffey получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      27'
      Г О О О О Л - Anton Ekeroth уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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