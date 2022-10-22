Тур: 28.
1:1
Конец матча
0'
1:0
27' Гол в свои воротаAnton Ekeroth
36' Желтая карточкаКоффей Эшли
41' Желтая карточкаЭгнелль Адам
44' Желтая карточкаEdvin Dahlqvist
45' Желтая карточкаAnton Ekeroth
45' Желтая карточкаМаркес Микаэль
1:1
60' ГолКоффей Эшли
78' Желтая карточкаБликст Якоб
90'+4
Ход матча
27'
1:0
36'
41'
44'
45'
45'
60'
1:1
78'
90'
16
Jesper
Strid
15
Эгнелль
Адам
20
Camil
Jebara
10
Хейер
Мелкер
15
Форс
Виктор
23
Маннс
Йеспер
16
Рафаэль
Йорк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Jesper StridПолузащитник
-
15 Эгнелль АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Camil JebaraНападающий
- Нападающий
-
10 Хейер МелкерНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Бликст ЯкобПолузащитник
-
14 Перссон ЭрикНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Billy Magnusson
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Форс ВикторЗащитник
- Защитник
-
23 Маннс ЙесперЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Рафаэль ЙоркПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
11 Якубу АлиюПолузащитник
- Нападающий
-
99 Leo Lif
-
-
-
-
-
Главный тренер: Jawad Al Jebouri
История личных встреч
Ландскруна
Сирианска Эскильстуна
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
5 матчей
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ландскруна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Олссон Линус
|6
|0.21
|Перссон Эрик
|5
|0.18
|Ousmane Diawara
|5
|0.18
|Эгнелль Адам
|4
|0.14
|Оттоссон Филип
|3
|0.11
|Camil Jebara
|3
|0.11
|Рапп Йохан
|2
|0.07
|Хейер Мелкер
|2
|0.07
|Дзабич Робин
|2
|0.07
|Jesper Strid
|1
|0.04
|Edvin Dahlqvist
|1
|0.04
|Viktor Ekblom
|1
|0.04
|Бликст Якоб
|0
|0
|Ткач Александр
|0
|0
|Линнер Альбин
|0
|0
Сирианска Эскильстуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Amar Muhsin
|12 (1)
|0.43
|Шауш Абделькарим Маммар
|6
|0.21
|Рафаэль Йорк
|5
|0.18
|Алсанати Андре
|4 (1)
|0.14
|Коффей Эшли
|4
|0.14
|Гётессон Виктор
|3
|0.11
|Sadmir Zekovic
|3
|0.11
|Худу Абдул Халик
|1
|0.04
|Форс Виктор
|1
|0.04
|Мишель Феликс
|1
|0.04
|Якубу Алию
|1
|0.04
|Мааруф Самир
|1
|0.04
|Joel Berhane
|1
|0.04
|Маннс Йеспер
|1
|0.04
|Anton Ekeroth
|0
|0
|Маркес Микаэль
|0
|0
Карточки
Ландскруна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Erik Hedenquist
|6
|2
|Philip Andersson I
|6
|1
|Хейер Мелкер
|5
|1
|Оттоссон Филип
|4
|1
|Ousmane Diawara
|4
|1
|Эгнелль Адам
|4
|0
|Camil Jebara
|4
|0
|Каддура Амр
|3
|0
|Ткач Александр
|3
|0
|Бликст Якоб
|3
|0
|Edvin Dahlqvist
|3
|0
|Перссон Эрик
|3
|0
|Йонссон Мелкер
|2
|0
|Дзабич Робин
|2
|0
|Jesper Strid
|2
|0
|Линдман Эмиль
|1
|0
|Линнер Альбин
|1
|0
|Вихльстранд Виктор
|1
|0
Сирианска Эскильстуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шауш Абделькарим Маммар
|9
|1
|Рафаэль Йорк
|8
|1
|Форс Виктор
|7
|1
|Коффей Эшли
|6
|1
|Мишель Феликс
|7
|0
|Маркес Микаэль
|7
|0
|Anton Ekeroth
|5
|0
|Худу Абдул Халик
|4
|0
|Сабах Лоусон
|4
|0
|Мааруф Самир
|4
|0
|Мишель Александер
|2
|1
|Маннс Йеспер
|3
|0
|Emmanuel Duah
|1
|1
|Ryan Williams II
|2
|0
|Алсанати Андре
|2
|0
|Amar Muhsin
|2
|0
|Гётессон Виктор
|1
|0
|Волтерс Ник
|1
|0
|Ishak Shamoun
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
23
20
10 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 7
16 Не забивали 17
1
4%
1
5%
1-15
4
17%
1
5%
16-30
5
22%
5
25%
31-45
4
17%
3
15%
46-60
4
17%
6
30%
61-75
5
22%
4
20%
76-90
Пропущено
20
23
7 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 11
0
0%
2
9%
1-15
6
30%
4
17%
16-30
1
5%
5
22%
31-45
4
20%
4
17%
46-60
2
10%
3
13%
61-75
7
35%
5
22%
76-90
Забито
14
26
5 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 7
19 Не забивали 18
2
14%
4
15%
1-15
2
14%
7
27%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
4
29%
5
19%
46-60
3
21%
2
8%
61-75
2
14%
8
31%
76-90
Пропущено
19
21
10 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
4
21%
4
19%
1-15
3
16%
5
24%
16-30
3
16%
2
10%
31-45
1
5%
3
14%
46-60
1
5%
5
24%
61-75
7
37%
2
10%
76-90
Забито
37
46
15 В 1-м тайме 18
22 Во 2-м тайме 28
10 Забивали первыми 14
7 Не забивали 7
3
8%
5
11%
1-15
6
16%
8
17%
16-30
6
16%
5
11%
31-45
8
22%
8
17%
46-60
7
19%
8
17%
61-75
7
19%
12
26%
76-90
Пропущено
39
44
17 В 1-м тайме 22
22 Во 2-м тайме 22
16 Пропускали первыми 13
23 Не пропускали 22
4
10%
6
14%
1-15
9
23%
9
20%
16-30
4
10%
7
16%
31-45
5
13%
7
16%
46-60
3
8%
8
18%
61-75
14
36%
7
16%
76-90
Результаты последних матчей
Ландскруна
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Ландскруна - Вестерос 1:0 Эстер - Ландскруна 0:0 Ландскруна - Далкурд 3:1 Ландскруна - Норрбю 3:2
Броммапойкарна - Ландскруна 3:0 Эргрюте - Ландскруна 0:1 Эстерлен - Ландскруна 0:3 Ландскруна - Треллеборг 2:1 Ландскруна - Йёнчёпинг 1:1 Браге - Ландскруна 1:1 Эстерсунд - Ландскруна 3:1 Ландскруна - Сковде АИК 0:1 Хальмстад - Ландскруна 2:1 Ландскруна - Эстерсунд 1:1 Вестерос - Ландскруна 3:0 Ландскруна - Хальмстад 2:1 Далкурд - Ландскруна 0:1 Ландскруна - Эребру 2:1 Треллеборг - Ландскруна 1:1 Ландскруна - Браге 1:1
Сирианска Эскильстуна
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Сирианска Эскильстуна - Эстер 1:2 Троса-Вагнхёрад - Сирианска Эскильстуна 2:5 Эстерсунд - Сирианска Эскильстуна 0:2 Сирианска Эскильстуна - Смедби Аис 4:1
ИФК Нючепинг - Сирианска Эскильстуна 5:1 Сирианска Эскильстуна - Эребру 0:1 Вяермбольс - Сирианска Эскильстуна 1:2 Сирианска Эскильстуна - Сюрианска 2:2 Сковде АИК - Сирианска Эскильстуна 4:0 Сирианска Эскильстуна - Браге 2:3 ИФК Лидинго - Сирианска Эскильстуна 3:4 Треллеборг - Сирианска Эскильстуна 0:1 Сирианска Эскильстуна - United IK 1:4 ИФК Лулео - Сирианска Эскильстуна 1:0 Норрбю - Сирианска Эскильстуна 2:1 Сирианска Эскильстуна - Утсиктенс 3:1 Сирианска Эскильстуна - Карлбергс 2:0 Броммапойкарна - Сирианска Эскильстуна 1:0 Арамеиска-Сюрьянска - Сирианска Эскильстуна 3:5 Сирианска Эскильстуна - Йёнчёпинг 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Броммапойкарна
|27
|16
|5
|6
|56 - 36
|53
|2.
|Хальмстад
|27
|16
|4
|7
|56 - 30
|52
|3.
|Эстер
|28
|13
|9
|6
|47 - 32
|48
|4.
|Треллеборг
|28
|12
|6
|10
|44 - 47
|42
|5.
|Браге
|27
|11
|9
|7
|42 - 34
|42
|6.
|Сковде АИК
|27
|11
|9
|7
|37 - 33
|42
|7.
|Ландскруна
|28
|10
|10
|8
|36 - 40
|40
|8.
|Сирианска Эскильстуна
|28
|11
|4
|13
|46 - 44
|37
|9.
|Утсиктенс
|27
|10
|5
|12
|36 - 40
|35
|10.
|Эребру
|27
|10
|4
|13
|30 - 35
|34
|11.
|Эргрюте
|28
|7
|11
|10
|41 - 41
|32
|12.
|Йёнчёпинг
|27
|8
|8
|11
|36 - 44
|32
|13.
|Вестерос
|27
|7
|10
|10
|42 - 48
|31
|14.
|Норрбю
|27
|7
|7
|13
|30 - 44
|28
|15.
|Эстерсунд
|28
|6
|9
|13
|28 - 41
|27
|16.
|Далкурд
|27
|7
|4
|16
|29 - 47
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Броммапойкарна
|13
|10
|2
|1
|33 - 13
|32
|2.
|Хальмстад
|13
|9
|1
|3
|28 - 14
|28
|3.
|Ландскруна
|14
|7
|5
|2
|24 - 19
|26
|4.
|Эстер
|14
|7
|4
|3
|26 - 18
|25
|5.
|Треллеборг
|14
|7
|3
|4
|22 - 20
|24
|6.
|Сирианска Эскильстуна
|14
|7
|1
|6
|27 - 20
|22
|7.
|Сковде АИК
|13
|5
|5
|3
|18 - 13
|20
|8.
|Эребру
|14
|6
|2
|6
|18 - 18
|20
|9.
|Норрбю
|14
|5
|5
|4
|15 - 15
|20
|10.
|Браге
|14
|5
|4
|5
|19 - 15
|19
|11.
|Вестерос
|13
|4
|6
|3
|25 - 23
|18
|12.
|Утсиктенс
|14
|4
|5
|5
|17 - 17
|17
|13.
|Эстерсунд
|14
|4
|5
|5
|17 - 19
|17
|14.
|Далкурд
|14
|5
|1
|8
|18 - 21
|16
|15.
|Эргрюте
|14
|3
|6
|5
|21 - 17
|15
|16.
|Йёнчёпинг
|13
|4
|2
|7
|20 - 26
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|14
|7
|3
|4
|28 - 16
|24
|2.
|Эстер
|14
|6
|5
|3
|21 - 14
|23
|3.
|Браге
|13
|6
|5
|2
|23 - 19
|23
|4.
|Сковде АИК
|14
|6
|4
|4
|19 - 20
|22
|5.
|Броммапойкарна
|14
|6
|3
|5
|23 - 23
|21
|6.
|Йёнчёпинг
|14
|4
|6
|4
|16 - 18
|18
|7.
|Треллеборг
|14
|5
|3
|6
|22 - 27
|18
|8.
|Утсиктенс
|13
|6
|0
|7
|19 - 23
|18
|9.
|Эргрюте
|14
|4
|5
|5
|20 - 24
|17
|10.
|Сирианска Эскильстуна
|14
|4
|3
|7
|19 - 24
|15
|11.
|Ландскруна
|14
|3
|5
|6
|12 - 21
|14
|12.
|Эребру
|13
|4
|2
|7
|12 - 17
|14
|13.
|Вестерос
|14
|3
|4
|7
|17 - 25
|13
|14.
|Эстерсунд
|14
|2
|4
|8
|11 - 22
|10
|15.
|Далкурд
|13
|2
|3
|8
|11 - 26
|9
|16.
|Норрбю
|13
|2
|2
|9
|15 - 29
|8
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- — Вылет в Эттан
|Вестерос
|Viktor Granath
|23 (1)
|Хальмстад
|Йоханссон Александр II
|16
|Сковде АИК
|Лав Джек Купер
|16 (3)
|Броммапойкарна
|Петтерссон Оскар
|12 (10)
|Сирианска Эскильстуна
|Amar Muhsin
|13 (2)
|Треллеборг
|Амин Симон
|1 12
|Утсиктенс
|Бом Карл
|11
|Сирианска Эскильстуна
|Шауш Абделькарим Маммар
|1 9
|Йёнчёпинг
|Ламин Адам Бен
|1 9
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|1 8