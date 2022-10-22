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  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 10. Стадион: .
Брешия
1:1
Конец матча
Венеция
0'
1:0
31' Гол
Ндой Эмануэле
35' Желтая карточка
Свобода Михаэль
48' Желтая карточка
Адорни Давиде
51' Желтая карточка
Ндой Эмануэле
1:1
87' Гол
Чрнигой Домен
87' Желтая карточка
Чрнигой Домен
90'+4

Ход матча

31'
Ндой Эмануэле
(Айе Флориан)
1:0
35'
 
Свобода Михаэль
46'
Галацци Николас
Олзер Джакомо
 
48'
Адорни Давиде
 
51'
Ндой Эмануэле
 
57'
 
Чрнигой Домен
Фьордилино Лука
67'
Бертаньоли Массимо
Айе Флориан
 
68'
 
Тессманн Таннер
Бузио Джанлука
68'
 
Новакович Андрия
Кюизанс Микаэль
72'
Лабойко Якуб
Ндой Эмануэле
 
72'
Вивиани Федерико
Ван Де Лои Томми
 
83'
Мангравити Массимилиано
Уар Матье
 
84'
 
Пьерини Николас
Чеппители Лука
84'
 
Ульманн Максимилиан
Хапс Ридгесиано
87'
1:1
Чрнигой Домен
(Ульманн Максимилиан)
87'
 
Чрнигой Домен

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 8
  • 5 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 5
  • 0 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 43 Владение мячом, % 57
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Леццерини
Лука
18
Яллоу
Александр
15
Кистана
Андреа
4
Адорни
Давиде
3
Уар
Матье
8
Ндой
Эмануэле
5
Ван
Де
Лои
Томми
25
Бизоли
Димитри
27
Олзер
Джакомо
9
Морео
Стефано
11
Айе
Флориан
66
Йоронен
Йессе
30
Свобода
Михаэль
23
Чеппители
Лука
2
Висневски
Пшемыслав
7
Дзампано
Франческо
5
Хапс
Ридгесиано
10
Кюизанс
Микаэль
6
Бузио
Джанлука
16
Фьордилино
Лука
21
Черышев
Денис
20
Похьянпало
Йоэль
Брешия
4-3-1-2
Венеция
3-5-2

История личных встреч

Брешия
Венеция

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

7 матчей

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

ТМК
4:0
СB
0:1
СB
2:2
СB
2:0
СB
2:1
СB
1:2
СB
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Брешия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Айе Флориан 3 0.3
Бьянки Флавио 3 (1) 0.3
Морео Стефано 2 0.2
Ндой Эмануэле 2 0.2
Олзер Джакомо 2 0.2
Галацци Николас 1 0.1
Бертаньоли Массимо 1 0.1
Карачич Фран 0 0
Бизоли Димитри 0 0
Венеция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Черышев Денис 3 0.3
Кюизанс Микаэль 2 0.2
Похьянпало Йоэль 1 0.1
Чрнигой Домен 1 0.1
Хапс Ридгесиано 1 0.1
Чеккарони Пьетро 1 0.1
Новакович Андрия 1 0.1
Йонсен Деннис 1 0.1
Ульманн Максимилиан 0 0

Карточки

Брешия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бенали Ахмед 3 0
Карачич Фран 3 0
Адорни Давиде 2 0
Ндой Эмануэле 2 0
Мангравити Массимилиано 2 0
Вивиани Федерико 1 0
Гарофало Винченцо 1 0
Яллоу Александр 1 0
Лабойко Якуб 1 0
Ван Де Лои Томми 1 0
Уар Матье 1 0
Бертаньоли Массимо 1 0
Бьянки Флавио 1 0
Папетти Андреа 1 0
Олзер Джакомо 1 0
Галацци Николас 1 0
Венеция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чеккарони Пьетро 4 1
Тессманн Таннер 2 1
Хапс Ридгесиано 3 0
Дзампано Франческо 3 0
Чрнигой Домен 2 0
Фьордилино Лука 2 0
Висневски Пшемыслав 2 0
Бузио Джанлука 2 0
Коннолли Аарон 1 0
Черышев Денис 1 0
Модоло Марко 1 0
Йоронен Йессе 1 0
Кандела Антонио 1 0
Свобода Михаэль 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
7
5 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 0
5 Не забивали 6
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
14%
2
29%
61-75
1
14%
4
57%
76-90

Пропущено

3
7
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
33%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
33%
1
14%
61-75
1
33%
2
29%
76-90

Забито

7
4
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
2
50%
61-75
4
57%
0
0%
76-90

Пропущено

12
10
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
3
25%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
2
20%
31-45
2
17%
2
20%
46-60
1
8%
1
10%
61-75
2
17%
5
50%
76-90

Забито

14
11
7 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
3
21%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
2
14%
4
36%
61-75
5
36%
4
36%
76-90

Пропущено

15
17
8 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 10
3
20%
0
0%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
3
20%
4
24%
31-45
2
13%
3
18%
46-60
2
13%
2
12%
61-75
3
20%
7
41%
76-90

Результаты последних матчей

Брешия
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Специя - Брешия 3:1 Кальяри - Брешия 2:1 Брешия - Читтаделла 1:1 Бари - Брешия 6:2
Брешия - Беневенто 1:0 Модена - Брешия 1:3 Брешия - Перуджа 2:1 Комо - Брешия 0:1 Фрозиноне - Брешия 3:0 Брешия - Зюйдтироль 2:0 Пиза - Брешия 1:4 Брешия - Мантуя 4:1 Брешия - Лечче 5:1 Брешия - Сампдория 0:2 Монца - Брешия 2:1 Брешия - Монца 1:2 Брешия - Перуджа 3:2 Брешия - Реджина 3:0 Читтаделла - Брешия 1:0 Брешия - СПАЛ 1:1
Венеция
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Венеция - Фрозиноне 1:3 Венеция - Бари 1:2 Кальяри - Венеция 1:4 Венеция - Пиза 1:1
СПАЛ - Венеция 2:0 Венеция - Беневенто 0:2 Читтаделла - Венеция 1:1 Зюйдтироль - Венеция 1:2 Венеция - Дженоа 1:2 Венеция - Асколи 2:3 Венеция - Чезена 0:1 Венеция - Кальяри 0:0 Рома - Венеция 1:1 Венеция - Болонья 4:3 Салернитана - Венеция 2:1 Ювентус - Венеция 2:1 Венеция - Аталанта 1:3 Фиорентина - Венеция 1:0 Венеция - Удинезе 1:2 Специя - Венеция 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрозиноне 10 7 0 3 15 - 6 21
2. Тернана 0:0 10 6 2 2 16 - 11 20
3. Дженоа 0:0 10 5 4 1 11 - 6 19
4. Реджина 10 6 0 4 19 - 8 18
5. Бари 10 5 3 2 18 - 12 18
6. Брешия 10 5 2 3 14 - 15 17
7. Зюйдтироль 10 5 2 3 11 - 12 17
8. Парма 10 4 4 2 15 - 11 16
9. Кальяри 9 4 2 3 9 - 9 14
10. СПАЛ 10 3 4 3 15 - 13 13
11. Модена 9 4 0 5 14 - 11 12
12. Асколи 9 3 3 3 11 - 11 12
13. Козенца 10 3 2 5 9 - 16 11
14. Читтаделла 9 2 4 3 8 - 12 10
15. Венеция 10 2 3 5 12 - 16 9
16. Комо 10 2 3 5 11 - 20 9
17. Беневенто 10 2 3 5 9 - 12 9
18. Палермо 9 2 2 5 9 - 15 8
19. Пиза 9 1 4 4 13 - 15 7
20. Перуджа 10 2 1 7 8 - 16 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрозиноне 5 5 0 0 9 - 0 15
2. Реджина 5 4 0 1 15 - 3 12
3. Тернана 0:0 5 3 2 0 6 - 1 11
4. Брешия 5 3 2 0 7 - 3 11
5. Парма 5 3 1 1 9 - 6 10
6. Кальяри 5 3 0 2 6 - 7 9
7. Модена 5 3 0 2 11 - 6 9
8. СПАЛ 5 3 0 2 9 - 5 9
9. Зюйдтироль 5 2 2 1 6 - 5 8
10. Читтаделла 5 2 2 1 6 - 6 8
11. Комо 6 2 2 2 7 - 8 8
12. Палермо 5 2 1 2 8 - 7 7
13. Дженоа 0:0 4 1 3 0 4 - 3 6
14. Козенца 4 2 0 2 6 - 5 6
15. Асколи 5 1 2 2 5 - 7 5
16. Бари 4 1 2 1 9 - 7 5
17. Беневенто 5 1 1 3 5 - 8 4
18. Перуджа 5 1 1 3 4 - 8 4
19. Пиза 4 0 2 2 2 - 4 2
20. Венеция 5 0 1 4 4 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дженоа 0:0 6 4 1 1 7 - 3 13
2. Бари 6 4 1 1 9 - 5 13
3. Тернана 0:0 5 3 0 2 10 - 10 9
4. Зюйдтироль 5 3 0 2 5 - 7 9
5. Венеция 5 2 2 1 8 - 6 8
6. Асколи 4 2 1 1 6 - 4 7
7. Фрозиноне 5 2 0 3 6 - 6 6
8. Брешия 5 2 0 3 7 - 12 6
9. Парма 5 1 3 1 6 - 5 6
10. Реджина 5 2 0 3 4 - 5 6
11. Кальяри 4 1 2 1 3 - 2 5
12. Пиза 5 1 2 2 11 - 11 5
13. Козенца 6 1 2 3 3 - 11 5
14. Беневенто 5 1 2 2 4 - 4 5
15. СПАЛ 5 0 4 1 6 - 8 4
16. Модена 4 1 0 3 3 - 5 3
17. Перуджа 5 1 0 4 4 - 8 3
18. Читтаделла 4 0 2 2 2 - 6 2
19. Палермо 4 0 1 3 1 - 8 1
20. Комо 4 0 1 3 4 - 12 1
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Бари Walid Cheddira 9 (4)
Бари Антенуччи Мирко 6 (1)
СПАЛ Ла Мантия Андреа 4 (1)
Пиза Глиоцци Этторе 5 (1)
Парма Инглезе Роберто 4
Весь список

Топ нарушителей
Асколи Беллучи Джузеппе 1 5
Асколи Гондо Седрик 1 5
Читтаделла Бранка Симоне 1 4
Палермо Ivan Marconi 1 4
Венеция Чеккарони Пьетро 1 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      35'
      Свобода Михаэль получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      31'
      Г О О О О Л - Ндой Эмануэле бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Брешия 1:1 Венеция онлайн

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