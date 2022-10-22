Тур: 10. Стадион: Марио Ригамонти.
0'
1:0
31' ГолНдой Эмануэле
35' Желтая карточкаСвобода Михаэль
48' Желтая карточкаАдорни Давиде
51' Желтая карточкаНдой Эмануэле
1:1
87' ГолЧрнигой Домен
87' Желтая карточкаЧрнигой Домен
90'+4
Ход матча
31'
1:0
35'
48'
51'
87'
87'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 8
-
5 Удары в створ 3
-
7 Угловые 5
-
0 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
43 Владение мячом, % 57
11
Айе
Флориан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Айе ФлорианНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Лабойко ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Клотет Пеп
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Модоло МаркоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ivan Javorcic
История личных встреч
Брешия
Венеция
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
7 матчей
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Брешия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Айе Флориан
|3
|0.3
|Бьянки Флавио
|3 (1)
|0.3
|Морео Стефано
|2
|0.2
|Ндой Эмануэле
|2
|0.2
|Олзер Джакомо
|2
|0.2
|Галацци Николас
|1
|0.1
|Бертаньоли Массимо
|1
|0.1
|Карачич Фран
|0
|0
|Бизоли Димитри
|0
|0
Венеция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Черышев Денис
|3
|0.3
|Кюизанс Микаэль
|2
|0.2
|Похьянпало Йоэль
|1
|0.1
|Чрнигой Домен
|1
|0.1
|Хапс Ридгесиано
|1
|0.1
|Чеккарони Пьетро
|1
|0.1
|Новакович Андрия
|1
|0.1
|Йонсен Деннис
|1
|0.1
|Ульманн Максимилиан
|0
|0
Карточки
Брешия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бенали Ахмед
|3
|0
|Карачич Фран
|3
|0
|Адорни Давиде
|2
|0
|Ндой Эмануэле
|2
|0
|Мангравити Массимилиано
|2
|0
|Вивиани Федерико
|1
|0
|Гарофало Винченцо
|1
|0
|Яллоу Александр
|1
|0
|Лабойко Якуб
|1
|0
|Ван Де Лои Томми
|1
|0
|Уар Матье
|1
|0
|Бертаньоли Массимо
|1
|0
|Бьянки Флавио
|1
|0
|Папетти Андреа
|1
|0
|Олзер Джакомо
|1
|0
|Галацци Николас
|1
|0
Венеция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чеккарони Пьетро
|4
|1
|Тессманн Таннер
|2
|1
|Хапс Ридгесиано
|3
|0
|Дзампано Франческо
|3
|0
|Чрнигой Домен
|2
|0
|Фьордилино Лука
|2
|0
|Висневски Пшемыслав
|2
|0
|Бузио Джанлука
|2
|0
|Коннолли Аарон
|1
|0
|Черышев Денис
|1
|0
|Модоло Марко
|1
|0
|Йоронен Йессе
|1
|0
|Кандела Антонио
|1
|0
|Свобода Михаэль
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
7
5 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 0
5 Не забивали 6
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
14%
2
29%
61-75
1
14%
4
57%
76-90
Пропущено
3
7
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
33%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
33%
1
14%
61-75
1
33%
2
29%
76-90
Забито
7
4
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
2
50%
61-75
4
57%
0
0%
76-90
Пропущено
12
10
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
3
25%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
2
20%
31-45
2
17%
2
20%
46-60
1
8%
1
10%
61-75
2
17%
5
50%
76-90
Забито
14
11
7 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
3
21%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
2
14%
4
36%
61-75
5
36%
4
36%
76-90
Пропущено
15
17
8 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 10
3
20%
0
0%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
3
20%
4
24%
31-45
2
13%
3
18%
46-60
2
13%
2
12%
61-75
3
20%
7
41%
76-90
Результаты последних матчей
Брешия
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Специя - Брешия 3:1 Кальяри - Брешия 2:1 Брешия - Читтаделла 1:1 Бари - Брешия 6:2
Брешия - Беневенто 1:0 Модена - Брешия 1:3 Брешия - Перуджа 2:1 Комо - Брешия 0:1 Фрозиноне - Брешия 3:0 Брешия - Зюйдтироль 2:0 Пиза - Брешия 1:4 Брешия - Мантуя 4:1 Брешия - Лечче 5:1 Брешия - Сампдория 0:2 Монца - Брешия 2:1 Брешия - Монца 1:2 Брешия - Перуджа 3:2 Брешия - Реджина 3:0 Читтаделла - Брешия 1:0 Брешия - СПАЛ 1:1
Венеция
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Венеция - Фрозиноне 1:3 Венеция - Бари 1:2 Кальяри - Венеция 1:4 Венеция - Пиза 1:1
СПАЛ - Венеция 2:0 Венеция - Беневенто 0:2 Читтаделла - Венеция 1:1 Зюйдтироль - Венеция 1:2 Венеция - Дженоа 1:2 Венеция - Асколи 2:3 Венеция - Чезена 0:1 Венеция - Кальяри 0:0 Рома - Венеция 1:1 Венеция - Болонья 4:3 Салернитана - Венеция 2:1 Ювентус - Венеция 2:1 Венеция - Аталанта 1:3 Фиорентина - Венеция 1:0 Венеция - Удинезе 1:2 Специя - Венеция 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|10
|7
|0
|3
|15 - 6
|21
|2.
|Тернана
|0:0
|10
|6
|2
|2
|16 - 11
|20
|3.
|Дженоа
|0:0
|10
|5
|4
|1
|11 - 6
|19
|4.
|Реджина
|10
|6
|0
|4
|19 - 8
|18
|5.
|Бари
|10
|5
|3
|2
|18 - 12
|18
|6.
|Брешия
|10
|5
|2
|3
|14 - 15
|17
|7.
|Зюйдтироль
|10
|5
|2
|3
|11 - 12
|17
|8.
|Парма
|10
|4
|4
|2
|15 - 11
|16
|9.
|Кальяри
|9
|4
|2
|3
|9 - 9
|14
|10.
|СПАЛ
|10
|3
|4
|3
|15 - 13
|13
|11.
|Модена
|9
|4
|0
|5
|14 - 11
|12
|12.
|Асколи
|9
|3
|3
|3
|11 - 11
|12
|13.
|Козенца
|10
|3
|2
|5
|9 - 16
|11
|14.
|Читтаделла
|9
|2
|4
|3
|8 - 12
|10
|15.
|Венеция
|10
|2
|3
|5
|12 - 16
|9
|16.
|Комо
|10
|2
|3
|5
|11 - 20
|9
|17.
|Беневенто
|10
|2
|3
|5
|9 - 12
|9
|18.
|Палермо
|9
|2
|2
|5
|9 - 15
|8
|19.
|Пиза
|9
|1
|4
|4
|13 - 15
|7
|20.
|Перуджа
|10
|2
|1
|7
|8 - 16
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|5
|5
|0
|0
|9 - 0
|15
|2.
|Реджина
|5
|4
|0
|1
|15 - 3
|12
|3.
|Тернана
|0:0
|5
|3
|2
|0
|6 - 1
|11
|4.
|Брешия
|5
|3
|2
|0
|7 - 3
|11
|5.
|Парма
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|6.
|Кальяри
|5
|3
|0
|2
|6 - 7
|9
|7.
|Модена
|5
|3
|0
|2
|11 - 6
|9
|8.
|СПАЛ
|5
|3
|0
|2
|9 - 5
|9
|9.
|Зюйдтироль
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|10.
|Читтаделла
|5
|2
|2
|1
|6 - 6
|8
|11.
|Комо
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|12.
|Палермо
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|13.
|Дженоа
|0:0
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|14.
|Козенца
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|15.
|Асколи
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|16.
|Бари
|4
|1
|2
|1
|9 - 7
|5
|17.
|Беневенто
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|18.
|Перуджа
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|19.
|Пиза
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|20.
|Венеция
|5
|0
|1
|4
|4 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дженоа
|0:0
|6
|4
|1
|1
|7 - 3
|13
|2.
|Бари
|6
|4
|1
|1
|9 - 5
|13
|3.
|Тернана
|0:0
|5
|3
|0
|2
|10 - 10
|9
|4.
|Зюйдтироль
|5
|3
|0
|2
|5 - 7
|9
|5.
|Венеция
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|6.
|Асколи
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|7.
|Фрозиноне
|5
|2
|0
|3
|6 - 6
|6
|8.
|Брешия
|5
|2
|0
|3
|7 - 12
|6
|9.
|Парма
|5
|1
|3
|1
|6 - 5
|6
|10.
|Реджина
|5
|2
|0
|3
|4 - 5
|6
|11.
|Кальяри
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|12.
|Пиза
|5
|1
|2
|2
|11 - 11
|5
|13.
|Козенца
|6
|1
|2
|3
|3 - 11
|5
|14.
|Беневенто
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
|15.
|СПАЛ
|5
|0
|4
|1
|6 - 8
|4
|16.
|Модена
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|17.
|Перуджа
|5
|1
|0
|4
|4 - 8
|3
|18.
|Читтаделла
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|19.
|Палермо
|4
|0
|1
|3
|1 - 8
|1
|20.
|Комо
|4
|0
|1
|3
|4 - 12
|1
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|Бари
|Walid Cheddira
|9 (4)
|Бари
|Антенуччи Мирко
|6 (1)
|СПАЛ
|Ла Мантия Андреа
|4 (1)
|Пиза
|Глиоцци Этторе
|5 (1)
|Парма
|Инглезе Роберто
|4
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|1 5
|Асколи
|Гондо Седрик
|1 5
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1 4
|Палермо
|Ivan Marconi
|1 4
|Венеция
|Чеккарони Пьетро
|1 4