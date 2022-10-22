Тур: 11. Стадион: Аречи. Главный судья: Чиффи Даниэле
1:0
Второй тайм: 63'
0'
19' Желтая карточкаДе Вильена Тонни
20' Желтая карточкаАмьен-Аду Кельвен
1:0
48' ГолМаццокки Паскуале
61' Желтая карточкаКивёр Якуб
Ход матча
19'
48'
61'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
4 Удары по воротам 6
-
1 Удары в створ 2
-
1 Угловые 7
-
1 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 2
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
33
Сепе
Луиджи
29
Диа
Булайе
14
Кивёр
Якуб
18
Нзола
М'Бала
- Основной состав
-
33 Сепе ЛуиджиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Диа БулайеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ботхейм ЭрикНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Никола Давиде
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Кивёр ЯкубЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Нзола М'БалаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
40 Зовко ПетарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
31 Шер АймарПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Готти Лука
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Салернитана
Специя
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
140%
40%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
14 матчей
28.6%
14.3%
57.1%
4 победы 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
50%
21.4%
28.6%
7 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
7.1%
42.9%
50%
1 победа 6 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Салернитана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диа Булайе
|4
|0.36
|Маццокки Паскуале
|2
|0.18
|Пёнтек Кшиштоф
|2 (1)
|0.18
|Де Вильена Тонни
|1
|0.09
|Бонаццоли Федерико
|1
|0.09
|Ботхейм Эрик
|1
|0.09
|Кандрева Антонио
|1
|0.09
|Кулибали Лассана
|0
|0
Специя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нзола М'Бала
|4 (1)
|0.36
|Бастони Симоне
|2
|0.18
|Хольм Эмиль
|1
|0.09
|Амьен-Аду Кельвен
|0
|0
Карточки
Салернитана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Вильена Тонни
|3
|0
|Дьомбер Норберт
|3
|0
|Кулибали Лассана
|3
|0
|Фасио Федерико
|1
|1
|Давиде Никола
|2
|0
|Маццокки Паскуале
|2
|0
|Пёнтек Кшиштоф
|2
|0
|Кастанос Григорис
|2
|0
|Радованович Иван
|0
|1
|Сепе Луиджи
|1
|0
|Бонаццоли Федерико
|1
|0
|Самбья Саломон
|1
|0
|Бронн Дилан
|1
|0
|Маджоре Джулио
|1
|0
|Ботхейм Эрик
|1
|0
|Брадарич Домагой
|1
|0
|Данилюк Флавиус
|1
|0
Специя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гьяси Эммануэль
|3
|0
|Бастони Симоне
|3
|0
|Экдаль Альбин
|1
|1
|Нзола М'Бала
|2
|0
|Николау Димитрис
|2
|0
|Хольм Эмиль
|2
|0
|Сала Якопо
|1
|0
|Коваленко Виктор
|1
|0
|Дронговски Бартломей
|1
|0
|Кальдара Маттиа
|1
|0
|Реца Аркадиуш
|1
|0
|Амьен-Аду Кельвен
|1
|0
|Ампаду Этан
|1
|0
|Эллертссон Микаэль-Эгиль
|1
|0
|Агудело Кевин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
0
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
7 Не забивали 10
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Пропущено
7
12
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
43%
2
17%
31-45
2
29%
1
8%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
2
29%
4
33%
76-90
Забито
3
7
2 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
8 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
3
43%
16-30
1
33%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
10
9
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
2
20%
4
44%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
4
40%
3
33%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
Забито
11
7
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
1
9%
0
0%
1-15
3
27%
3
43%
16-30
2
18%
3
43%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
1
9%
1
14%
61-75
3
27%
0
0%
76-90
Пропущено
17
21
6 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 9
2
12%
6
29%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
4
24%
2
10%
31-45
6
35%
4
19%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
5
29%
29%
4
19%
76-90
Результаты последних матчей
Салернитана
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Интер Милан - Салернитана 2:0 Салернитана - Верона 2:1 Сассуоло - Салернитана 5:0 Салернитана - Лечче 1:2
Ювентус - Салернитана 2:2 Салернитана - Эмполи 2:2 Болонья - Салернитана 1:1 Салернитана - Сампдория 4:0 Удинезе - Салернитана 0:0 Салернитана - Рома 0:1 Салернитана - Парма 0:2 Галатасарай - Салернитана 1:1 Салернитана - Вишиста Краков 2:0 Салернитана - Хоффенхайм 2:2 Салернитана - Шальке 04 0:0 Салернитана - ФК Йенбах 9:0 Салернитана - Удинезе 0:4 Эмполи - Салернитана 1:1 Салернитана - Кальяри 1:1 Салернитана - Венеция 2:1
Специя
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Специя - Брешия 3:1 Специя - Кремонезе 2:2 Монца - Специя 2:0 Лацио - Специя 4:0
Специя - Сампдория 2:1 Наполи - Специя 1:0 Специя - Болонья 2:2 Ювентус - Специя 2:0 Специя - Сассуоло 2:2 Интер Милан - Специя 3:0 Специя - Эмполи 1:0 Специя - Комо 5:1 Анже - Специя 2:2 Падова - Специя 1:5 Специя - Яблонец 3:0 Специя - Бохум 1:2 Специя - Наполи 0:3 Удинезе - Специя 2:3 Специя - Аталанта 1:3 Специя - Лацио 3:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|25 - 9
|26
|2.
|Аталанта
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|16 - 6
|24
|3.
|Милан
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|20 - 10
|23
|4.
|Рома
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|13 - 9
|22
|5.
|Лацио
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|21 - 5
|21
|6.
|Удинезе
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|19 - 10
|21
|7.
|Ювентус
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|17 - 7
|19
|8.
|Интер Милан
|Заявка
|10
|6
|0
|4
|18 - 14
|18
|9.
|Салернитана
|1:0 Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 16
|13
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 12
|12
|11.
|Эмполи
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|9 - 15
|11
|12.
|Торино
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|8 - 12
|11
|13.
|Монца
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|9 - 15
|10
|14.
|Фиорентина
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 12
|10
|15.
|Специя
|0:1 Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 20
|9
|16.
|Лечче
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|9 - 12
|8
|17.
|Болонья
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|10 - 17
|7
|18.
|Верона
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|9 - 19
|5
|19.
|Кремонезе
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|9 - 21
|4
|20.
|Сампдория
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|5 - 18
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 3
|14
|2.
|Наполи
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 4
|13
|3.
|Лацио
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 4
|13
|4.
|Милан
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|12 - 6
|12
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 3
|12
|6.
|Аталанта
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 4
|11
|7.
|Удинезе
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 3
|11
|8.
|Салернитана
|1:0 Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 6
|10
|9.
|Рома
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 2
|9
|10.
|Специя
|0:1 Заявка
|5
|2
|3
|0
|9 - 7
|9
|11.
|Фиорентина
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 7
|8
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 5
|7
|13.
|Монца
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 6
|6
|14.
|Болонья
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|15.
|Эмполи
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|16.
|Торино
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|2 - 3
|5
|17.
|Лечче
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|5 - 6
|4
|18.
|Верона
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|6 - 11
|3
|19.
|Сампдория
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 9
|2
|20.
|Кремонезе
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 5
|13
|2.
|Аталанта
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|8 - 2
|13
|3.
|Рома
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|7 - 7
|13
|4.
|Милан
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 4
|11
|5.
|Удинезе
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 7
|10
|6.
|Лацио
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 1
|8
|7.
|Интер Милан
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 11
|6
|8.
|Эмполи
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 9
|6
|9.
|Торино
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|10.
|Ювентус
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|2 - 4
|5
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|12.
|Монца
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|13.
|Лечче
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|14.
|Салернитана
|1:0 Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 10
|3
|15.
|Кремонезе
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 11
|3
|16.
|Фиорентина
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 5
|2
|17.
|Верона
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|18.
|Сампдория
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|19.
|Болонья
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 12
|1
|20.
|Специя
|0:1 Заявка
|6
|0
|0
|6
|0 - 13
|0
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|Лацио
|Иммобиле Чиро
|7 (3)
|Ювентус
|Влахович Душан
|7 (1)
|Болонья
|Арнаутович Марко
|8
|Наполи
|Кварацхелия Хвича
|5 (3)
|Рома
|Дибала Пауло
|6 (2)
|Интер Милан
|Брозович Марсело
|5
|Фиорентина
|Амрабат Софьян
|5
|Аталанта
|Хатебур Ханс
|5
|Сассуоло
|Феррари Джанмарко
|5
|Удинезе
|Бекао Родриго
|5
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Салернитана 1:0 Специя
Исход игры
Салернитана
65.9% (81)
Ничья
26% (32)
Специя
8.1% (10)
Тотал 2.5
Больше
44.54% (53)
Меньше
55.46% (66)
Обе команды забьют
Да
66.39% (79)
Нет
33.61% (40)
Популярный счёт
2:1 Салернитана
35.8% (44)
1:0 Салернитана
24.4% (30)
1:1 Ничья
21.1% (26)
1:2 Специя
5.7% (7)
2:0 Салернитана
3.3% (4)
0:1 Специя
2.4% (3)
0:0 Ничья
2.4% (3)
2:2 Ничья
1.6% (2)
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