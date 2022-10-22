ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Первый тайм

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Удар от ворот произведет Специя

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Бурабия Мехди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

44' Специя вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' Удар от ворот произведет Специя

43' Кандрева Антонио из команды Салернитана наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

43' Салернитана вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

42' Салернитана вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Удар от ворот произведет Салернитана

41' Хольм Эмиль из команды Специя наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

40' Удар от ворот произведет Специя

39' Амьен-Аду Кельвен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Сепе Луиджи взял и забрал мяч на выходе

39' Бурабия Мехди навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

38' Агудело Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Амьен-Аду Кельвен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Маццокки Паскуале выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Удар от ворот произведет Специя

35' Фасио Федерико выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Сепе Луиджи взял и забрал мяч на выходе

35' Бурабия Мехди навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

33' Салернитана вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' Удар от ворот произведет Салернитана

32' Амьен-Аду Кельвен не смог попасть в створ ударом издали

32' Нзола М'Бала создает голевую возможность для своего партнера по команде.

32' Удар от ворот произведет Специя

30' Бурабия Мехди навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

28' Салернитана вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Ампаду Этан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Салернитана вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Удар от ворот произведет Специя

26' Маццокки Паскуале не смог попасть в створ ударом издали

25' Удар от ворот произведет Салернитана

24' Гьяси Эммануэль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

24' Игра в одни ворота сейчас. Специя доминирует и владеет мячом

24' Ампаду Этан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Хорошую попытку сделал Агудело Кевин . Удар в створ, но вратарь начеку

23' Агудело Кевин пробует нанести удар издали, но Луиджи Сепе держит все под контролем

23' Удар от ворот произведет Салернитана

21' Салернитана вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Амьен-Аду Кельвен получает желтую карточку за неспортивное поведение

17' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Салернитана вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Салернитана вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Дронговски Бартломей взял и забрал мяч на выходе

14' Салернитана идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Бурабия Мехди навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

13' Бурабия Мехди навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

11' Агудело Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Матч возобновится спорным мячом

10' Дьомбер Норберт на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

10' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

9' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Данилюк Флавиус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Специя вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Салернитана вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Удар от ворот произведет Специя

7' Кандрева Антонио из команды Салернитана своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

6' Салернитана вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Салернитана вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Специя идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Удар от ворот произведет Салернитана

3' Николау Димитрис не смог попасть в створ ударом издали

3' Амьен-Аду Кельвен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Бурабия Мехди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Салернитана вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Игрок из команды Специя вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Салернитана начинает с центра поля