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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Чиффи Даниэле
Салернитана
1:0
Второй тайм: 63'
Специя
0'
19' Желтая карточка
Де Вильена Тонни
20' Желтая карточка
Амьен-Аду Кельвен
1:0
48' Гол
Маццокки Паскуале
61' Желтая карточка
Кивёр Якуб

Ход матча

19'
Де Вильена Тонни
 
20'
 
Амьен-Аду Кельвен
48'
Маццокки Паскуале
1:0
61'
 
Кивёр Якуб

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 6
  • 1 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 7
  • 1 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 2
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Прогнозы 123
Салернитана 65.9% (81)
X 26% (32)
Специя 8.1% (10)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Салернитана
Ничья
Специя
2.16
4.15
3.95
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
33
Сепе
Луиджи
23
Дьомбер
Норберт
5
Данилюк
Флавиус
17
Фасио
Федерико
87
Кандрева
Антонио
30
Маццокки
Паскуале
18
Кулибали
Лассана
16
Радованович
Иван
10
Де
Вильена
Тонни
29
Диа
Булайе
9
Бонаццоли
Федерико
69
Дронговски
Бартломей
4
Ампаду
Этан
14
Кивёр
Якуб
43
Николау
Димитрис
27
Амьен-Аду
Кельвен
2
Хольм
Эмиль
6
Бурабия
Мехди
8
Экдаль
Альбин
33
Агудело
Кевин
11
Гьяси
Эммануэль
18
Нзола
М'Бала
Салернитана
3-5-2
Специя
3-5-2

История личных встреч

Салернитана
Специя

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

140%
40%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

14 матчей

28.6%
14.3%
57.1%
4 победы 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

50%
21.4%
28.6%
7 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

7.1%
42.9%
50%
1 победа 6 ничьих 7 побед

История матчей

СA
2:2
СA
2:1
СB
1:2
СB
2:1
СB
2:1
СB
1:0
СB
3:0
СB
2:0
СB
1:0
СB
1:1
СB
3:1
К
2:0
СB
0:2
СCA
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Салернитана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диа Булайе 4 0.36
Маццокки Паскуале 2 0.18
Пёнтек Кшиштоф 2 (1) 0.18
Де Вильена Тонни 1 0.09
Бонаццоли Федерико 1 0.09
Ботхейм Эрик 1 0.09
Кандрева Антонио 1 0.09
Кулибали Лассана 0 0
Специя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нзола М'Бала 4 (1) 0.36
Бастони Симоне 2 0.18
Хольм Эмиль 1 0.09
Амьен-Аду Кельвен 0 0

Карточки

Салернитана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Вильена Тонни 3 0
Дьомбер Норберт 3 0
Кулибали Лассана 3 0
Фасио Федерико 1 1
Давиде Никола 2 0
Маццокки Паскуале 2 0
Пёнтек Кшиштоф 2 0
Кастанос Григорис 2 0
Радованович Иван 0 1
Сепе Луиджи 1 0
Бонаццоли Федерико 1 0
Самбья Саломон 1 0
Бронн Дилан 1 0
Маджоре Джулио 1 0
Ботхейм Эрик 1 0
Брадарич Домагой 1 0
Данилюк Флавиус 1 0
Специя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гьяси Эммануэль 3 0
Бастони Симоне 3 0
Экдаль Альбин 1 1
Нзола М'Бала 2 0
Николау Димитрис 2 0
Хольм Эмиль 2 0
Сала Якопо 1 0
Коваленко Виктор 1 0
Дронговски Бартломей 1 0
Кальдара Маттиа 1 0
Реца Аркадиуш 1 0
Амьен-Аду Кельвен 1 0
Ампаду Этан 1 0
Эллертссон Микаэль-Эгиль 1 0
Агудело Кевин 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
0
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
7 Не забивали 10
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

7
12
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
43%
2
17%
31-45
2
29%
1
8%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
2
29%
4
33%
76-90

Забито

3
7
2 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
8 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
3
43%
16-30
1
33%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

10
9
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
2
20%
4
44%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
4
40%
3
33%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Забито

11
7
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
1
9%
0
0%
1-15
3
27%
3
43%
16-30
2
18%
3
43%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
1
9%
1
14%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Пропущено

17
21
6 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 9
2
12%
6
29%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
4
24%
2
10%
31-45
6
35%
4
19%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
5
29%
29%
4
19%
76-90

Результаты последних матчей

Салернитана
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Интер Милан - Салернитана 2:0 Салернитана - Верона 2:1 Сассуоло - Салернитана 5:0 Салернитана - Лечче 1:2
Ювентус - Салернитана 2:2 Салернитана - Эмполи 2:2 Болонья - Салернитана 1:1 Салернитана - Сампдория 4:0 Удинезе - Салернитана 0:0 Салернитана - Рома 0:1 Салернитана - Парма 0:2 Галатасарай - Салернитана 1:1 Салернитана - Вишиста Краков 2:0 Салернитана - Хоффенхайм 2:2 Салернитана - Шальке 04 0:0 Салернитана - ФК Йенбах 9:0 Салернитана - Удинезе 0:4 Эмполи - Салернитана 1:1 Салернитана - Кальяри 1:1 Салернитана - Венеция 2:1
Специя
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Специя - Брешия 3:1 Специя - Кремонезе 2:2 Монца - Специя 2:0 Лацио - Специя 4:0
Специя - Сампдория 2:1 Наполи - Специя 1:0 Специя - Болонья 2:2 Ювентус - Специя 2:0 Специя - Сассуоло 2:2 Интер Милан - Специя 3:0 Специя - Эмполи 1:0 Специя - Комо 5:1 Анже - Специя 2:2 Падова - Специя 1:5 Специя - Яблонец 3:0 Специя - Бохум 1:2 Специя - Наполи 0:3 Удинезе - Специя 2:3 Специя - Аталанта 1:3 Специя - Лацио 3:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 10 8 2 0 25 - 9 26
2. Аталанта Заявка 10 7 3 0 16 - 6 24
3. Милан Заявка 10 7 2 1 20 - 10 23
4. Рома Заявка 10 7 1 2 13 - 9 22
5. Лацио Заявка 10 6 3 1 21 - 5 21
6. Удинезе Заявка 10 6 3 1 19 - 10 21
7. Ювентус Заявка 11 5 4 2 17 - 7 19
8. Интер Милан Заявка 10 6 0 4 18 - 14 18
9. Салернитана 1:0 Заявка 11 3 4 4 13 - 16 13
10. Сассуоло Заявка 10 3 3 4 12 - 12 12
11. Эмполи Заявка 11 2 5 4 9 - 15 11
12. Торино Заявка 10 3 2 5 8 - 12 11
13. Монца Заявка 10 3 1 6 9 - 15 10
14. Фиорентина Заявка 10 2 4 4 8 - 12 10
15. Специя 0:1 Заявка 11 2 3 6 9 - 20 9
16. Лечче Заявка 10 1 5 4 9 - 12 8
17. Болонья Заявка 10 1 4 5 10 - 17 7
18. Верона Заявка 10 1 2 7 9 - 19 5
19. Кремонезе Заявка 10 0 4 6 9 - 21 4
20. Сампдория Заявка 10 0 3 7 5 - 18 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 6 4 2 0 15 - 3 14
2. Наполи Заявка 5 4 1 0 12 - 4 13
3. Лацио Заявка 6 4 1 1 12 - 4 13
4. Милан Заявка 5 4 0 1 12 - 6 12
5. Интер Милан Заявка 5 4 0 1 10 - 3 12
6. Аталанта Заявка 5 3 2 0 8 - 4 11
7. Удинезе Заявка 5 3 2 0 10 - 3 11
8. Салернитана 1:0 Заявка 6 3 1 2 10 - 6 10
9. Рома Заявка 4 3 0 1 6 - 2 9
10. Специя 0:1 Заявка 5 2 3 0 9 - 7 9
11. Фиорентина Заявка 5 2 2 1 6 - 7 8
12. Сассуоло Заявка 5 2 1 2 8 - 5 7
13. Монца Заявка 5 2 0 3 5 - 6 6
14. Болонья Заявка 5 1 3 1 5 - 5 6
15. Эмполи Заявка 5 1 2 2 4 - 6 5
16. Торино Заявка 5 1 2 2 2 - 3 5
17. Лечче Заявка 5 0 4 1 5 - 6 4
18. Верона Заявка 5 1 0 4 6 - 11 3
19. Сампдория Заявка 6 0 2 4 2 - 9 2
20. Кремонезе Заявка 4 0 1 3 2 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 5 4 1 0 13 - 5 13
2. Аталанта Заявка 5 4 1 0 8 - 2 13
3. Рома Заявка 6 4 1 1 7 - 7 13
4. Милан Заявка 5 3 2 0 8 - 4 11
5. Удинезе Заявка 5 3 1 1 9 - 7 10
6. Лацио Заявка 4 2 2 0 9 - 1 8
7. Интер Милан Заявка 5 2 0 3 8 - 11 6
8. Эмполи Заявка 6 1 3 2 5 - 9 6
9. Торино Заявка 5 2 0 3 6 - 9 6
10. Ювентус Заявка 5 1 2 2 2 - 4 5
11. Сассуоло Заявка 5 1 2 2 4 - 7 5
12. Монца Заявка 5 1 1 3 4 - 9 4
13. Лечче Заявка 5 1 1 3 4 - 6 4
14. Салернитана 1:0 Заявка 5 0 3 2 3 - 10 3
15. Кремонезе Заявка 6 0 3 3 7 - 11 3
16. Фиорентина Заявка 5 0 2 3 2 - 5 2
17. Верона Заявка 5 0 2 3 3 - 8 2
18. Сампдория Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
19. Болонья Заявка 5 0 1 4 5 - 12 1
20. Специя 0:1 Заявка 6 0 0 6 0 - 13 0
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  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Лацио Иммобиле Чиро 7 (3)
Ювентус Влахович Душан 7 (1)
Болонья Арнаутович Марко 8
Наполи Кварацхелия Хвича 5 (3)
Рома Дибала Пауло 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Милан Брозович Марсело 5
Фиорентина Амрабат Софьян 5
Аталанта Хатебур Ханс 5
Сассуоло Феррари Джанмарко 5
Удинезе Бекао Родриго 5
Весь список
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    Прогнозы 123
    Салернитана 65.9% (81)
    X 26% (32)
    Специя 8.1% (10)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Салернитана
    Ничья
    Специя
    2.16
    4.15
    3.95
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    Прогнозы на матч Салернитана 1:0 Специя

    Исход игры
    Салернитана
    65.9% (81)
    Ничья
    26% (32)
    Специя
    8.1% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.54% (53)
    Меньше
    55.46% (66)
    Обе команды забьют
    Да
    66.39% (79)
    Нет
    33.61% (40)
    Популярный счёт
    2:1 Салернитана
    35.8% (44)
    1:0 Салернитана
    24.4% (30)
    1:1 Ничья
    21.1% (26)
    1:2 Специя
    5.7% (7)
    2:0 Салернитана
    3.3% (4)
    0:1 Специя
    2.4% (3)
    0:0 Ничья
    2.4% (3)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
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