Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Маццокки Паскуале навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

94' Давиде Никола получает желтую карточку за неспортивное поведение

94' Бронн Дилан из команды Салернитана своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

93' Данилюк Флавиус нанес удар головой, но Бартломей Дронговский спокойно отбил мяч.

93' Данилюк Флавиус нанес удар головой, но Бартломей Дронговский спокойно отбил мяч.

92' Маццокки Паскуале навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

92' Оооо... вот это был удар! Пёнтек Кшиштоф должен был забить с этой позиции.

92' Хорошую попытку сделал Пёнтек Кшиштоф . Удар в створ, но вратарь начеку

92' Ботхейм Эрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

92' Салернитана идет вперед с потенциально опасной атакой.

91' Удар от ворот произведет Салернитана

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [10] минут(а)

90' Матч возобновлен

89' Дьомбер Норберт на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

89' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

89' Оооо... вот это был удар! Нзола М'Бала должен был забить с этой позиции.

88' Нзола М'Бала оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

88' Кулибали Лассана выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

88' Специя вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

87' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

87' Салернитана вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

86' Бурабия Мехди из команды Специя своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

85' Данилюк Флавиус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Дронговски Бартломей взял и забрал мяч на выходе

84' Удар от ворот произведет Специя

82' Хольм Эмиль - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

81' Агудело Кевин получает желтую карточку за неспортивное поведение

81' Данилюк Флавиус - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

81' Верде Даниэле выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Салернитана вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

79' Пёнтек Кшиштоф оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

79' Бонаццоли Федерико создает голевую возможность для своего партнера по команде.

79' Бонаццоли Федерико выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Удар от ворот произведет Салернитана

77' Верде Даниэле из команды Специя своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

77' Матч возобновлен

76' Ох, нехорошо это выглядит. Мальдини Даниэль получил травму и медбригада забирает его с поля.

76' Мальдини Даниэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

74' Специя вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

73' Команда Салернитана довольна результатом к этому моменту.

72' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

72' Удар от ворот произведет Специя

71' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Дьомбер Норберт

70' Бурабия Мехди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Специя вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

66' Салернитана вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

66' Николау Димитрис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

63' Николау Димитрис из команды Специя своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

61' Кивёр Якуб получил желтую карточку от судьи

61' Салернитана вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

60' Удар от ворот произведет Салернитана

59' Бурабия Мехди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Салернитана вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

58' Удар от ворот произведет Специя

58' Сепе Луиджи взял и забрал мяч на выходе

56' Специя вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' Хольм Эмиль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Удар от ворот произведет Салернитана

54' Салернитана вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

54' Удар от ворот произведет Салернитана

53' Матч возобновлен

53' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

50' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

49' Отличная индивидуальная работа от Маццокки Паскуале , гол забит с изяществом.

48' Г О О О О Л - Маццокки Паскуале из команды Салернитана правой ногой наносит голевой удар из-за пределов штрафной!

48' Салернитана идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Салернитана вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Кулибали Лассана выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Ампаду Этан из команды Специя своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

46' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Салернитана вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля