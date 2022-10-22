  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Чиффи Даниэле
Салернитана
1:0
Конец матча
Специя
0'
19' Желтая карточка
Де Вильена Тонни
20' Желтая карточка
Амьен-Аду Кельвен
1:0
48' Гол
Маццокки Паскуале
61' Желтая карточка
Кивёр Якуб
81' Желтая карточка
Данилюк Флавиус
81' Желтая карточка
Агудело Кевин
82' Желтая карточка
Хольм Эмиль
90' Желтая карточка
Давиде Никола
90'+11
1:0. Гол Паскуале Маццокки (виде...

Ход матча

19'
Де Вильена Тонни
 
20'
 
Амьен-Аду Кельвен
48'
Маццокки Паскуале
1:0
61'
 
Кивёр Якуб
64'
 
Реца Аркадиуш
Амьен-Аду Кельвен
64'
 
Верде Даниэле
Гьяси Эммануэль
65'
Пёнтек Кшиштоф
Де Вильена Тонни
 
65'
Брадарич Домагой
Диа Булайе
 
74'
 
Мальдини Даниэль
Экдаль Альбин
74'
 
Стрелец Давид
Ампаду Этан
81'
Данилюк Флавиус
 
81'
 
Агудело Кевин
82'
 
Хольм Эмиль
83'
Бохинен Эмиль
Кандрева Антонио
 
83'
Ботхейм Эрик
Бонаццоли Федерико
 
90'
Бронн Дилан
Дьомбер Норберт
 
90'
Давиде Никола
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 9
  • 4 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 7
  • 1 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 123
Салернитана 65.9% (81)
X 26% (32)
Специя 8.1% (10)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
33
Сепе
Луиджи
23
Дьомбер
Норберт
5
Данилюк
Флавиус
17
Фасио
Федерико
87
Кандрева
Антонио
30
Маццокки
Паскуале
18
Кулибали
Лассана
16
Радованович
Иван
10
Де
Вильена
Тонни
29
Диа
Булайе
9
Бонаццоли
Федерико
69
Дронговски
Бартломей
4
Ампаду
Этан
14
Кивёр
Якуб
43
Николау
Димитрис
27
Амьен-Аду
Кельвен
2
Хольм
Эмиль
6
Бурабия
Мехди
8
Экдаль
Альбин
33
Агудело
Кевин
11
Гьяси
Эммануэль
18
Нзола
М'Бала
Салернитана
3-5-2
Специя
3-5-2

История личных встреч

Салернитана
Специя

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

140%
40%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

14 матчей

28.6%
14.3%
57.1%
4 победы 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

50%
21.4%
28.6%
7 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

7.1%
42.9%
50%
1 победа 6 ничьих 7 побед

История матчей

СA
2:2
СA
2:1
СB
1:2
СB
2:1
СB
2:1
СB
1:0
СB
3:0
СB
2:0
СB
1:0
СB
1:1
СB
3:1
К
2:0
СB
0:2
СCA
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Салернитана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диа Булайе 4 0.36
Маццокки Паскуале 2 0.18
Пёнтек Кшиштоф 2 (1) 0.18
Де Вильена Тонни 1 0.09
Бонаццоли Федерико 1 0.09
Ботхейм Эрик 1 0.09
Кандрева Антонио 1 0.09
Кулибали Лассана 0 0
Специя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нзола М'Бала 4 (1) 0.36
Бастони Симоне 2 0.18
Хольм Эмиль 1 0.09
Амьен-Аду Кельвен 0 0

Карточки

Салернитана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Давиде Никола 3 0
Де Вильена Тонни 3 0
Дьомбер Норберт 3 0
Кулибали Лассана 3 0
Фасио Федерико 1 1
Маццокки Паскуале 2 0
Пёнтек Кшиштоф 2 0
Кастанос Григорис 2 0
Данилюк Флавиус 2 0
Радованович Иван 0 1
Сепе Луиджи 1 0
Бонаццоли Федерико 1 0
Самбья Саломон 1 0
Бронн Дилан 1 0
Маджоре Джулио 1 0
Ботхейм Эрик 1 0
Брадарич Домагой 1 0
Специя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гьяси Эммануэль 3 0
Бастони Симоне 3 0
Хольм Эмиль 3 0
Экдаль Альбин 1 1
Нзола М'Бала 2 0
Николау Димитрис 2 0
Агудело Кевин 2 0
Сала Якопо 1 0
Коваленко Виктор 1 0
Дронговски Бартломей 1 0
Кальдара Маттиа 1 0
Реца Аркадиуш 1 0
Амьен-Аду Кельвен 1 0
Ампаду Этан 1 0
Кивёр Якуб 1 0
Эллертссон Микаэль-Эгиль 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
0
4 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
7 Не забивали 11
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Пропущено

7
13
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 6
0
0%
2
15%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
43%
2
15%
31-45
2
29%
2
15%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
2
29%
4
31%
76-90

Забито

3
7
2 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
9 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
3
43%
16-30
1
33%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

10
9
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
2
20%
4
44%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
4
40%
3
33%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Забито

12
7
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
1
8%
0
0%
1-15
3
25%
3
43%
16-30
2
17%
3
43%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
1
8%
1
14%
61-75
3
25%
0
0%
76-90

Пропущено

17
22
6 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 10
2
12%
6
27%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
4
24%
2
9%
31-45
6
35%
5
23%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
5
29%
29%
4
18%
76-90

Результаты последних матчей

Салернитана
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Интер Милан - Салернитана 2:0 Салернитана - Верона 2:1 Сассуоло - Салернитана 5:0 Салернитана - Лечче 1:2
Ювентус - Салернитана 2:2 Салернитана - Эмполи 2:2 Болонья - Салернитана 1:1 Салернитана - Сампдория 4:0 Удинезе - Салернитана 0:0 Салернитана - Рома 0:1 Салернитана - Парма 0:2 Галатасарай - Салернитана 1:1 Салернитана - Вишиста Краков 2:0 Салернитана - Хоффенхайм 2:2 Салернитана - Шальке 04 0:0 Салернитана - ФК Йенбах 9:0 Салернитана - Удинезе 0:4 Эмполи - Салернитана 1:1 Салернитана - Кальяри 1:1 Салернитана - Венеция 2:1
Специя
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Специя - Брешия 3:1 Специя - Кремонезе 2:2 Монца - Специя 2:0 Лацио - Специя 4:0
Специя - Сампдория 2:1 Наполи - Специя 1:0 Специя - Болонья 2:2 Ювентус - Специя 2:0 Специя - Сассуоло 2:2 Интер Милан - Специя 3:0 Специя - Эмполи 1:0 Специя - Комо 5:1 Анже - Специя 2:2 Падова - Специя 1:5 Специя - Яблонец 3:0 Специя - Бохум 1:2 Специя - Наполи 0:3 Удинезе - Специя 2:3 Специя - Аталанта 1:3 Специя - Лацио 3:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 10 8 2 0 25 - 9 26
2. Милан 3:0 Заявка 11 8 2 1 23 - 10 26
3. Аталанта Заявка 10 7 3 0 16 - 6 24
4. Рома Заявка 10 7 1 2 13 - 9 22
5. Лацио Заявка 10 6 3 1 21 - 5 21
6. Удинезе Заявка 10 6 3 1 19 - 10 21
7. Ювентус Заявка 11 5 4 2 17 - 7 19
8. Интер Милан Заявка 10 6 0 4 18 - 14 18
9. Салернитана Заявка 11 3 4 4 13 - 16 13
10. Сассуоло Заявка 10 3 3 4 12 - 12 12
11. Эмполи Заявка 11 2 5 4 9 - 15 11
12. Торино Заявка 10 3 2 5 8 - 12 11
13. Фиорентина Заявка 10 2 4 4 8 - 12 10
14. Монца 0:3 Заявка 11 3 1 7 9 - 18 10
15. Специя Заявка 11 2 3 6 9 - 20 9
16. Лечче Заявка 10 1 5 4 9 - 12 8
17. Болонья Заявка 10 1 4 5 10 - 17 7
18. Верона Заявка 10 1 2 7 9 - 19 5
19. Кремонезе Заявка 10 0 4 6 9 - 21 4
20. Сампдория Заявка 10 0 3 7 5 - 18 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан 3:0 Заявка 6 5 0 1 15 - 6 15
2. Ювентус Заявка 6 4 2 0 15 - 3 14
3. Наполи Заявка 5 4 1 0 12 - 4 13
4. Лацио Заявка 6 4 1 1 12 - 4 13
5. Интер Милан Заявка 5 4 0 1 10 - 3 12
6. Аталанта Заявка 5 3 2 0 8 - 4 11
7. Удинезе Заявка 5 3 2 0 10 - 3 11
8. Салернитана Заявка 6 3 1 2 10 - 6 10
9. Рома Заявка 4 3 0 1 6 - 2 9
10. Специя Заявка 5 2 3 0 9 - 7 9
11. Фиорентина Заявка 5 2 2 1 6 - 7 8
12. Сассуоло Заявка 5 2 1 2 8 - 5 7
13. Монца 0:3 Заявка 5 2 0 3 5 - 6 6
14. Болонья Заявка 5 1 3 1 5 - 5 6
15. Эмполи Заявка 5 1 2 2 4 - 6 5
16. Торино Заявка 5 1 2 2 2 - 3 5
17. Лечче Заявка 5 0 4 1 5 - 6 4
18. Верона Заявка 5 1 0 4 6 - 11 3
19. Сампдория Заявка 6 0 2 4 2 - 9 2
20. Кремонезе Заявка 4 0 1 3 2 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 5 4 1 0 13 - 5 13
2. Аталанта Заявка 5 4 1 0 8 - 2 13
3. Рома Заявка 6 4 1 1 7 - 7 13
4. Милан 3:0 Заявка 5 3 2 0 8 - 4 11
5. Удинезе Заявка 5 3 1 1 9 - 7 10
6. Лацио Заявка 4 2 2 0 9 - 1 8
7. Интер Милан Заявка 5 2 0 3 8 - 11 6
8. Эмполи Заявка 6 1 3 2 5 - 9 6
9. Торино Заявка 5 2 0 3 6 - 9 6
10. Ювентус Заявка 5 1 2 2 2 - 4 5
11. Сассуоло Заявка 5 1 2 2 4 - 7 5
12. Монца 0:3 Заявка 6 1 1 4 4 - 12 4
13. Лечче Заявка 5 1 1 3 4 - 6 4
14. Салернитана Заявка 5 0 3 2 3 - 10 3
15. Кремонезе Заявка 6 0 3 3 7 - 11 3
16. Фиорентина Заявка 5 0 2 3 2 - 5 2
17. Верона Заявка 5 0 2 3 3 - 8 2
18. Сампдория Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
19. Болонья Заявка 5 0 1 4 5 - 12 1
20. Специя Заявка 6 0 0 6 0 - 13 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Лацио Иммобиле Чиро 7 (3)
Ювентус Влахович Душан 7 (1)
Болонья Арнаутович Марко 8
Наполи Кварацхелия Хвича 5 (3)
Рома Дибала Пауло 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Милан Брозович Марсело 5
Фиорентина Амрабат Софьян 5
Аталанта Хатебур Ханс 5
Сассуоло Феррари Джанмарко 5
Удинезе Бекао Родриго 5
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 98'
      Игрок из команды Специя вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
    • 97'
      Специя пытается что-то создать.
    • 97'
      Бурабия Мехди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 97'
      Салернитана вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 96'
      Кулибали Лассана выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 96'
      Специя вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 96'
      Удар от ворот произведет Салернитана
    • 95'
      Верде Даниэле оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 95'
      Специя вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 95'
      Контроль мяча: Салернитана: 44%, Специя: 56%.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Arechi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 123
    Салернитана 65.9% (81)
    X 26% (32)
    Специя 8.1% (10)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Салернитана 1:0 Специя онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Салернитана 1:0 Специя

    Исход игры
    Салернитана
    65.9% (81)
    Ничья
    26% (32)
    Специя
    8.1% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.54% (53)
    Меньше
    55.46% (66)
    Обе команды забьют
    Да
    66.39% (79)
    Нет
    33.61% (40)
    Популярный счёт
    2:1 Салернитана
    35.8% (44)
    1:0 Салернитана
    24.4% (30)
    1:1 Ничья
    21.1% (26)
    1:2 Специя
    5.7% (7)
    2:0 Салернитана
    3.3% (4)
    0:1 Специя
    2.4% (3)
    0:0 Ничья
    2.4% (3)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     