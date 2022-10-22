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  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 10. Стадион: .
СПАЛ
5:0
Конец матча
Козенца
0'
1:0
11' Гол
Мончини Габриэле
2:0
23' Гол
Дикманн Лоренцо
3:0
49' Гол в свои ворота
Панико Чиро
54' Желтая карточка
Вентури Майкл
4:0
58' Гол
Майстро Фабио
66' Желтая карточка
Мурджа Алессандро
70' Желтая карточка
Эспозито Сальваторе
72' Желтая карточка
Риджионе Микеле
72' Желтая карточка
Альфонсо Энрико
5:0
74' Гол
Педа Патрик
79' Желтая карточка
Сидибе Алассан
87' Желтая карточка
Вальцания Лука
90' Желтая карточка
Вяйсянен Саули
90'+1
1
Альфонсо
Энрико
27
Педа
Патрик
6
Меккарьелло
Бьяджо
4
Далле
Мура
Кристиан
24
Дикманн
Лоренцо
3
Трипальделли
Алессандро
23
Мурджа
Алессандро
5
Эспозито
Сальваторе
37
Майстро
Фабио
19
Ла
Мантия
Андреа
9
Мончини
Габриэле
31
Матосевич
Кристьян
23
Вентури
Майкл
5
Риджионе
Микеле
15
Вяйсянен
Саули
3
Рисполи
Андреа
14
Панико
Чиро
42
Вока
Идриз
4
Брешанини
Марко
10
Д'Урсо
Кристиан
11
Бриньола
Энрико
32
Бутич
Карло
СПАЛ
3-4-1-2
Козенца
3-4-1-2

История личных встреч

СПАЛ
Козенца

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

5 матчей

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

СB
2:2
СB
0:1
СB
1:1
СB
1:1
СCB
1:1

Бомбардиры внутри турнира

СПАЛ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ла Мантия Андреа 4 0.4
Майстро Фабио 3 0.3
Мончини Габриэле 2 0.2
Дикманн Лоренцо 1 0.1
Эспозито Сальваторе 1 0.1
Финотто Маттиа 1 0.1
Рабби Симоне 1 0.1
Педа Патрик 1 0.1
Дзанеллато Никколо 0 0
Трипальделли Алессандро 0 0
Козенца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Д'Урсо Кристиан 1 0.1
Ларривей Хоакин 1 0.1
Риджионе Микеле 1 0.1
Бриньола Энрико 1 0.1
Мерони Андреа 1 0.1
Корнвиг Эмиль 1 0.1
Брешанини Марко 1 0.1
Флоренци Альдо 1 0.1
Бутич Карло 1 (1) 0.1
Валлоккия Андреа 0 0

Карточки

СПАЛ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мурджа Алессандро 4 0
Меккарьелло Бьяджо 2 1
Педа Патрик 2 1
Matteo Arena 1 1
Ла Мантия Андреа 2 0
Мончини Габриэле 2 0
Вальцания Лука 2 0
Дзанеллато Никколо 2 0
Дикманн Лоренцо 2 0
Эспозито Сальваторе 2 0
Трипальделли Алессандро 2 0
Далле Мура Кристиан 2 0
Альфонсо Энрико 1 0
Вивиани Федерико 1 0
Финотто Маттиа 1 0
Проя Федерико 1 0
Майстро Фабио 1 0
Рабби Симоне 1 0
Козенца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Флоренци Альдо 3 1
Вока Идриз 4 0
Рисполи Андреа 3 0
Вентури Майкл 3 0
Pietro Martino 1 1
Вяйсянен Саули 2 0
Риджионе Микеле 1 0
Д'Урсо Кристиан 1 0
Бриньола Энрико 1 0
Мерони Андреа 1 0
Бутич Карло 1 0
Брешанини Марко 1 0
Панико Чиро 1 0
Сидибе Алассан 1 0
Massimo Zilli 1 0
Насти Марко 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
4
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
3
75%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
1
25%
76-90

Пропущено

6
10
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
0
0%
2
20%
1-15
1
17%
4
40%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
2
20%
46-60
1
17%
2
20%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

6
6
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
1
17%
61-75
1
17%
2
33%
76-90

Пропущено

8
5
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
5
100%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Забито

14
10
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
2
14%
0
0%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
1
7%
3
30%
31-45
2
14%
3
30%
46-60
3
21%
1
10%
61-75
3
21%
3
30%
76-90

Пропущено

14
15
6 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 9
2
14%
2
13%
1-15
2
14%
4
27%
16-30
2
14%
5
33%
31-45
4
29%
2
13%
46-60
2
14%
2
13%
61-75
2
14%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

СПАЛ
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Дженоа - СПАЛ 1:0 Читтаделла - СПАЛ 0:0 Фрозиноне - СПАЛ 2:0 СПАЛ - Дженоа 0:2
Комо - СПАЛ 3:3 СПАЛ - Венеция 2:0 Бари - СПАЛ 2:2 СПАЛ - Кальяри 1:0 Асколи - СПАЛ 1:1 СПАЛ - Реджина 1:3 Эмполи - СПАЛ 1:2 СПАЛ - Понтедера 1:0 Кремонезе - СПАЛ 2:0 СПАЛ - Виртус Верона 3:1 Беневенто - СПАЛ 1:2 СПАЛ - Фрозиноне 3:0 Брешия - СПАЛ 1:1 СПАЛ - Кротоне 1:1 Лечче - СПАЛ 1:0 СПАЛ - Козенца 2:2
Козенца
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Козенца - Дженоа 1:2 Реджина - Козенца 3:0 Козенца - Комо 3:1 Зюйдтироль - Козенца 1:1
Козенца - Бари 0:1 Тернана - Козенца 1:1 Парма - Козенца 1:0 Козенца - Модена 2:1 Беневенто - Козенца 0:1 Болонья - Козенца 1:0 Беневенто - Козенца 0:1 Козенца - Виченца Виртус 2:0 Виченца Виртус - Козенца 1:0 Козенца - Читтаделла 1:0 Пиза - Козенца 1:1 Козенца - Порденоне 3:1 Кремонезе - Козенца 3:1 Козенца - Беневенто 1:0 Козенца - Монца 0:2 СПАЛ - Козенца 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрозиноне 10 7 0 3 15 - 6 21
2. Тернана 0:0 10 6 2 2 16 - 11 20
3. Дженоа 0:0 10 5 4 1 11 - 6 19
4. Реджина 10 6 0 4 19 - 8 18
5. Бари 10 5 3 2 18 - 12 18
6. Брешия 10 5 2 3 14 - 15 17
7. Зюйдтироль 10 5 2 3 11 - 12 17
8. Парма 10 4 4 2 15 - 11 16
9. Кальяри 9 4 2 3 9 - 9 14
10. СПАЛ 10 3 4 3 15 - 13 13
11. Модена 9 4 0 5 14 - 11 12
12. Асколи 9 3 3 3 11 - 11 12
13. Козенца 10 3 2 5 9 - 16 11
14. Читтаделла 9 2 4 3 8 - 12 10
15. Венеция 10 2 3 5 12 - 16 9
16. Комо 10 2 3 5 11 - 20 9
17. Беневенто 10 2 3 5 9 - 12 9
18. Палермо 9 2 2 5 9 - 15 8
19. Пиза 9 1 4 4 13 - 15 7
20. Перуджа 10 2 1 7 8 - 16 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрозиноне 5 5 0 0 9 - 0 15
2. Реджина 5 4 0 1 15 - 3 12
3. Тернана 0:0 5 3 2 0 6 - 1 11
4. Брешия 5 3 2 0 7 - 3 11
5. Парма 5 3 1 1 9 - 6 10
6. Кальяри 5 3 0 2 6 - 7 9
7. Модена 5 3 0 2 11 - 6 9
8. СПАЛ 5 3 0 2 9 - 5 9
9. Зюйдтироль 5 2 2 1 6 - 5 8
10. Читтаделла 5 2 2 1 6 - 6 8
11. Комо 6 2 2 2 7 - 8 8
12. Палермо 5 2 1 2 8 - 7 7
13. Дженоа 0:0 4 1 3 0 4 - 3 6
14. Козенца 4 2 0 2 6 - 5 6
15. Асколи 5 1 2 2 5 - 7 5
16. Бари 4 1 2 1 9 - 7 5
17. Беневенто 5 1 1 3 5 - 8 4
18. Перуджа 5 1 1 3 4 - 8 4
19. Пиза 4 0 2 2 2 - 4 2
20. Венеция 5 0 1 4 4 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дженоа 0:0 6 4 1 1 7 - 3 13
2. Бари 6 4 1 1 9 - 5 13
3. Тернана 0:0 5 3 0 2 10 - 10 9
4. Зюйдтироль 5 3 0 2 5 - 7 9
5. Венеция 5 2 2 1 8 - 6 8
6. Асколи 4 2 1 1 6 - 4 7
7. Фрозиноне 5 2 0 3 6 - 6 6
8. Брешия 5 2 0 3 7 - 12 6
9. Парма 5 1 3 1 6 - 5 6
10. Реджина 5 2 0 3 4 - 5 6
11. Кальяри 4 1 2 1 3 - 2 5
12. Пиза 5 1 2 2 11 - 11 5
13. Козенца 6 1 2 3 3 - 11 5
14. Беневенто 5 1 2 2 4 - 4 5
15. СПАЛ 5 0 4 1 6 - 8 4
16. Модена 4 1 0 3 3 - 5 3
17. Перуджа 5 1 0 4 4 - 8 3
18. Читтаделла 4 0 2 2 2 - 6 2
19. Палермо 4 0 1 3 1 - 8 1
20. Комо 4 0 1 3 4 - 12 1
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Бари Walid Cheddira 9 (4)
Бари Антенуччи Мирко 6 (1)
СПАЛ Ла Мантия Андреа 4 (1)
Пиза Глиоцци Этторе 5 (1)
Парма Инглезе Роберто 4
Весь список

Топ нарушителей
Асколи Беллучи Джузеппе 1 5
Асколи Гондо Седрик 1 5
Читтаделла Бранка Симоне 1 4
Палермо Ivan Marconi 1 4
Венеция Чеккарони Пьетро 1 4
Весь список
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      23'
      Г О О О О Л - Дикманн Лоренцо бьет в цель!
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