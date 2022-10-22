Тур: 10. Стадион: Паоло Мацца.
0'
1:0
11' ГолМончини Габриэле
2:0
23' ГолДикманн Лоренцо
3:0
49' Гол в свои воротаПанико Чиро
54' Желтая карточкаВентури Майкл
4:0
58' ГолМайстро Фабио
66' Желтая карточкаМурджа Алессандро
70' Желтая карточкаЭспозито Сальваторе
72' Желтая карточкаРиджионе Микеле
72' Желтая карточкаАльфонсо Энрико
5:0
74' ГолПеда Патрик
79' Желтая карточкаСидибе Алассан
87' Желтая карточкаВальцания Лука
90' Желтая карточкаВяйсянен Саули
90'+1
Ход матча
11'
23'
49'
3:0
54'
58'
4:0
72'
72'
74'
79'
87'
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 1
-
2 Угловые 5
-
3 Офсайды 2
-
16 Нарушения правил 17
-
4 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
53 Владение мячом, % 47
27
Педа
Патрик
14
Панико
Чиро
42
Вока
Идриз
32
Бутич
Карло
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Педа ПатрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Тиам ДембаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Рабби СимонеПолузащитник
-
32 Раути НиколаНападающий
- Нападающий
-
-
20 Matteo Prati
-
Главный тренер: Даниеле Де Росси
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Панико ЧироЗащитник
-
42 Вока ИдризПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
32 Бутич КарлоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Гоцци ПаолоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Насти МаркоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Davide Dionigi
История личных встреч
СПАЛ
Козенца
4 матча
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
5 матчей
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
СПАЛ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ла Мантия Андреа
|4
|0.4
|Майстро Фабио
|3
|0.3
|Мончини Габриэле
|2
|0.2
|Дикманн Лоренцо
|1
|0.1
|Эспозито Сальваторе
|1
|0.1
|Финотто Маттиа
|1
|0.1
|Рабби Симоне
|1
|0.1
|Педа Патрик
|1
|0.1
|Дзанеллато Никколо
|0
|0
|Трипальделли Алессандро
|0
|0
Козенца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Д'Урсо Кристиан
|1
|0.1
|Ларривей Хоакин
|1
|0.1
|Риджионе Микеле
|1
|0.1
|Бриньола Энрико
|1
|0.1
|Мерони Андреа
|1
|0.1
|Корнвиг Эмиль
|1
|0.1
|Брешанини Марко
|1
|0.1
|Флоренци Альдо
|1
|0.1
|Бутич Карло
|1 (1)
|0.1
|Валлоккия Андреа
|0
|0
Карточки
СПАЛ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мурджа Алессандро
|4
|0
|Меккарьелло Бьяджо
|2
|1
|Педа Патрик
|2
|1
|Matteo Arena
|1
|1
|Ла Мантия Андреа
|2
|0
|Мончини Габриэле
|2
|0
|Вальцания Лука
|2
|0
|Дзанеллато Никколо
|2
|0
|Дикманн Лоренцо
|2
|0
|Эспозито Сальваторе
|2
|0
|Трипальделли Алессандро
|2
|0
|Далле Мура Кристиан
|2
|0
|Альфонсо Энрико
|1
|0
|Вивиани Федерико
|1
|0
|Финотто Маттиа
|1
|0
|Проя Федерико
|1
|0
|Майстро Фабио
|1
|0
|Рабби Симоне
|1
|0
Козенца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Флоренци Альдо
|3
|1
|Вока Идриз
|4
|0
|Рисполи Андреа
|3
|0
|Вентури Майкл
|3
|0
|Pietro Martino
|1
|1
|Вяйсянен Саули
|2
|0
|Риджионе Микеле
|1
|0
|Д'Урсо Кристиан
|1
|0
|Бриньола Энрико
|1
|0
|Мерони Андреа
|1
|0
|Бутич Карло
|1
|0
|Брешанини Марко
|1
|0
|Панико Чиро
|1
|0
|Сидибе Алассан
|1
|0
|Massimo Zilli
|1
|0
|Насти Марко
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
4
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
3
75%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
1
25%
76-90
Пропущено
6
10
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
0
0%
2
20%
1-15
1
17%
4
40%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
2
20%
46-60
1
17%
2
20%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
6
6
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
1
17%
61-75
1
17%
2
33%
76-90
Пропущено
8
5
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
5
100%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Забито
14
10
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
2
14%
0
0%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
1
7%
3
30%
31-45
2
14%
3
30%
46-60
3
21%
1
10%
61-75
3
21%
3
30%
76-90
Пропущено
14
15
6 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 9
2
14%
2
13%
1-15
2
14%
4
27%
16-30
2
14%
5
33%
31-45
4
29%
2
13%
46-60
2
14%
2
13%
61-75
2
14%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
СПАЛ
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Дженоа - СПАЛ 1:0 Читтаделла - СПАЛ 0:0 Фрозиноне - СПАЛ 2:0 СПАЛ - Дженоа 0:2
Комо - СПАЛ 3:3 СПАЛ - Венеция 2:0 Бари - СПАЛ 2:2 СПАЛ - Кальяри 1:0 Асколи - СПАЛ 1:1 СПАЛ - Реджина 1:3 Эмполи - СПАЛ 1:2 СПАЛ - Понтедера 1:0 Кремонезе - СПАЛ 2:0 СПАЛ - Виртус Верона 3:1 Беневенто - СПАЛ 1:2 СПАЛ - Фрозиноне 3:0 Брешия - СПАЛ 1:1 СПАЛ - Кротоне 1:1 Лечче - СПАЛ 1:0 СПАЛ - Козенца 2:2
Козенца
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Козенца - Дженоа 1:2 Реджина - Козенца 3:0 Козенца - Комо 3:1 Зюйдтироль - Козенца 1:1
Козенца - Бари 0:1 Тернана - Козенца 1:1 Парма - Козенца 1:0 Козенца - Модена 2:1 Беневенто - Козенца 0:1 Болонья - Козенца 1:0 Беневенто - Козенца 0:1 Козенца - Виченца Виртус 2:0 Виченца Виртус - Козенца 1:0 Козенца - Читтаделла 1:0 Пиза - Козенца 1:1 Козенца - Порденоне 3:1 Кремонезе - Козенца 3:1 Козенца - Беневенто 1:0 Козенца - Монца 0:2 СПАЛ - Козенца 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|10
|7
|0
|3
|15 - 6
|21
|2.
|Тернана
|0:0
|10
|6
|2
|2
|16 - 11
|20
|3.
|Дженоа
|0:0
|10
|5
|4
|1
|11 - 6
|19
|4.
|Реджина
|10
|6
|0
|4
|19 - 8
|18
|5.
|Бари
|10
|5
|3
|2
|18 - 12
|18
|6.
|Брешия
|10
|5
|2
|3
|14 - 15
|17
|7.
|Зюйдтироль
|10
|5
|2
|3
|11 - 12
|17
|8.
|Парма
|10
|4
|4
|2
|15 - 11
|16
|9.
|Кальяри
|9
|4
|2
|3
|9 - 9
|14
|10.
|СПАЛ
|10
|3
|4
|3
|15 - 13
|13
|11.
|Модена
|9
|4
|0
|5
|14 - 11
|12
|12.
|Асколи
|9
|3
|3
|3
|11 - 11
|12
|13.
|Козенца
|10
|3
|2
|5
|9 - 16
|11
|14.
|Читтаделла
|9
|2
|4
|3
|8 - 12
|10
|15.
|Венеция
|10
|2
|3
|5
|12 - 16
|9
|16.
|Комо
|10
|2
|3
|5
|11 - 20
|9
|17.
|Беневенто
|10
|2
|3
|5
|9 - 12
|9
|18.
|Палермо
|9
|2
|2
|5
|9 - 15
|8
|19.
|Пиза
|9
|1
|4
|4
|13 - 15
|7
|20.
|Перуджа
|10
|2
|1
|7
|8 - 16
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|5
|5
|0
|0
|9 - 0
|15
|2.
|Реджина
|5
|4
|0
|1
|15 - 3
|12
|3.
|Тернана
|0:0
|5
|3
|2
|0
|6 - 1
|11
|4.
|Брешия
|5
|3
|2
|0
|7 - 3
|11
|5.
|Парма
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|6.
|Кальяри
|5
|3
|0
|2
|6 - 7
|9
|7.
|Модена
|5
|3
|0
|2
|11 - 6
|9
|8.
|СПАЛ
|5
|3
|0
|2
|9 - 5
|9
|9.
|Зюйдтироль
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|10.
|Читтаделла
|5
|2
|2
|1
|6 - 6
|8
|11.
|Комо
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|12.
|Палермо
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|13.
|Дженоа
|0:0
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|14.
|Козенца
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|15.
|Асколи
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|16.
|Бари
|4
|1
|2
|1
|9 - 7
|5
|17.
|Беневенто
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|18.
|Перуджа
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|19.
|Пиза
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|20.
|Венеция
|5
|0
|1
|4
|4 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дженоа
|0:0
|6
|4
|1
|1
|7 - 3
|13
|2.
|Бари
|6
|4
|1
|1
|9 - 5
|13
|3.
|Тернана
|0:0
|5
|3
|0
|2
|10 - 10
|9
|4.
|Зюйдтироль
|5
|3
|0
|2
|5 - 7
|9
|5.
|Венеция
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|6.
|Асколи
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|7.
|Фрозиноне
|5
|2
|0
|3
|6 - 6
|6
|8.
|Брешия
|5
|2
|0
|3
|7 - 12
|6
|9.
|Парма
|5
|1
|3
|1
|6 - 5
|6
|10.
|Реджина
|5
|2
|0
|3
|4 - 5
|6
|11.
|Кальяри
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|12.
|Пиза
|5
|1
|2
|2
|11 - 11
|5
|13.
|Козенца
|6
|1
|2
|3
|3 - 11
|5
|14.
|Беневенто
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
|15.
|СПАЛ
|5
|0
|4
|1
|6 - 8
|4
|16.
|Модена
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|17.
|Перуджа
|5
|1
|0
|4
|4 - 8
|3
|18.
|Читтаделла
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|19.
|Палермо
|4
|0
|1
|3
|1 - 8
|1
|20.
|Комо
|4
|0
|1
|3
|4 - 12
|1
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Бари
|Walid Cheddira
|9 (4)
|Бари
|Антенуччи Мирко
|6 (1)
|СПАЛ
|Ла Мантия Андреа
|4 (1)
|Пиза
|Глиоцци Этторе
|5 (1)
|Парма
|Инглезе Роберто
|4
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|1 5
|Асколи
|Гондо Седрик
|1 5
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1 4
|Палермо
|Ivan Marconi
|1 4
|Венеция
|Чеккарони Пьетро
|1 4