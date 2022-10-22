Тур: 28.
0'
1' Желтая карточкаБергмарк-Виберг Адам
1:0
9' ГолКусу Манассе
2:0
29' ГолРочестер Соренсен Марк
2:1
38' ГолДальквист Исак
2:2
60' Гол в свои воротаСтенберг Джон
65' Желтая карточкаБрорссон Арвид
Ход матча
9'
1:0
29'
38'
2:1
60'
2:2
65'
22
Кусу
Манассе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Кусу МанассеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Srdjan Tufegdzic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Erion SadikuПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
21 Раскай АнельПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
12 Alex Rahm
-
-
-
Главный тренер: Brynjar Gunnarsson
История личных встреч
Эстер
Эргрюте
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
10 матчей
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 8 побед
15 матчей
20%
20%
60%
3 победы 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
13.3%
53.3%
33.4%
2 победы 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
13.3%
33.3%
53.4%
2 победы 5 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эстер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бергмарк-Виберг Адам
|11 (2)
|0.39
|Вестермарк Йеспер
|9
|0.32
|Рочестер Соренсен Марк
|5 (1)
|0.18
|Родич Владимир
|3
|0.11
|Косица Дзенис
|3
|0.11
|Стенберг Джон
|3
|0.11
|Кусу Манассе
|2
|0.07
|Павич Маттиас
|2
|0.07
|Карлссон Монц
|2
|0.07
|Магнуссон Исак
|2
|0.07
|Ahmed Bonnah
|2
|0.07
|Дротт Джонатан
|1
|0.04
|Адольфссон Маттис
|1
|0.04
|Хейкссон Алекс
|1
|0.04
|Сильверхолт Оливер
|0
|0
|Варманен Тату
|0
|0
Эргрюте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зелькович Айдин
|8 (2)
|0.29
|Абрахам Саргон
|4
|0.14
|Дальквист Исак
|4
|0.14
|Полсон Дэниел
|3
|0.11
|Беркрот Никлас
|3
|0.11
|Хаглинд-Сангре Маркус
|3
|0.11
|Люндберг Виктор
|2
|0.07
|Акерманн Кевин
|2
|0.07
|Хольмстрём Александр Аль
|2
|0.07
|Азулай Джонатан
|2 (2)
|0.07
|Дальквист Хампус
|1
|0.04
|Андреассон Антон
|1
|0.04
|Сьогрелл Херман
|1
|0.04
|Erion Sadiku
|1
|0.04
|Раскай Анель
|1
|0.04
|Густафсон Элиас
|0
|0
|Ланс Антон
|0
|0
Карточки
Эстер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вестермарк Йеспер
|6
|0
|Стенберг Джон
|6
|0
|Павич Маттиас
|5
|0
|Хейкссон Алекс
|5
|0
|Кусу Манассе
|5
|0
|Варманен Тату
|3
|1
|Магнуссон Исак
|4
|0
|Ahmed Bonnah
|4
|0
|Бергмарк-Виберг Адам
|4
|0
|Сильверхолт Оливер
|3
|0
|Родич Владимир
|3
|0
|Карлссон Монц
|3
|0
|Адольфссон Маттис
|3
|0
|Нилльсон Маттиас
|1
|1
|Косица Дзенис
|2
|0
|Дротт Джонатан
|2
|0
|Захирович Ален
|1
|0
Эргрюте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акерманн Кевин
|8
|0
|Густафсон Элиас
|5
|0
|Раскай Анель
|4
|0
|Хаглинд-Сангре Маркус
|4
|0
|Андреассон Антон
|4
|0
|Хольмстрём Александр Аль
|4
|0
|Дальквист Хампус
|4
|0
|Люндберг Виктор
|3
|0
|Ланс Антон
|3
|0
|Полсон Дэниел
|3
|0
|Дальквист Исак
|3
|0
|Eric Nohlgren
|3
|0
|Азулай Джонатан
|2
|0
|Уоллиндер Робин
|2
|0
|Сьогрелл Херман
|2
|0
|Беркрот Никлас
|1
|0
|Брорссон Арвид
|1
|0
|Абрахам Саргон
|1
|0
|Erion Sadiku
|1
|0
|Olle Johansson
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
24
18
11 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 3
15 Не забивали 16
3
13%
2
11%
1-15
4
17%
1
6%
16-30
4
17%
1
6%
31-45
7
29%
29%
3
17%
46-60
2
8%
5
28%
61-75
4
17%
6
33%
76-90
Пропущено
16
22
7 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 10
0
0%
4
18%
1-15
2
13%
4
18%
16-30
5
31%
4
18%
31-45
2
13%
7
32%
46-60
2
13%
2
9%
61-75
5
31%
1
5%
76-90
Забито
24
20
11 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 6
15 Не забивали 18
4
17%
1
5%
1-15
4
17%
2
10%
16-30
3
13%
5
25%
31-45
3
13%
6
30%
46-60
5
21%
0
0%
61-75
5
21%
6
30%
76-90
Пропущено
11
18
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 11
0
0%
3
17%
1-15
4
36%
0
0%
16-30
1
9%
2
11%
31-45
1
9%
5
28%
46-60
3
27%
4
22%
61-75
2
18%
4
22%
76-90
Забито
48
38
22 В 1-м тайме 12
26 Во 2-м тайме 26
17 Забивали первыми 9
3 Не забивали 7
7
15%
3
8%
1-15
8
17%
3
8%
16-30
7
15%
6
16%
31-45
10
21%
9
24%
46-60
7
15%
5
13%
61-75
9
19%
12
32%
76-90
Пропущено
27
40
12 В 1-м тайме 17
15 Во 2-м тайме 23
8 Пропускали первыми 16
17 Не пропускали 21
0
0%
7
18%
1-15
6
22%
4
10%
16-30
6
22%
6
15%
31-45
3
11%
12
30%
46-60
5
19%
6
15%
61-75
7
26%
5
13%
76-90
Результаты последних матчей
Эстер
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Сирианска Эскильстуна - Эстер 1:2 Эстер - Ландскруна 0:0 Эстер - Броммапойкарна 4:1 Хальмстад - Эстер 2:0
Эстер - Далкурд 2:0 Йёнчёпинг - Эстер 2:1 Тролльхеттан - Эстер 1:0 Эстер - Эстерсунд 2:1 Браге - Эстер 0:3 Эстер - Эребру 1:1 Сковде АИК - Эстер 0:0 Эстер - Утсиктенс 3:1 Вестерос - Эстер 2:2 Эстер - Сирианска Эскильстуна 3:2 Эстерсунд - Эстер 1:1 Утсиктенс - Эстер 1:1 Эстер - Сковде АИК 2:3 Броммапойкарна - Эстер 1:1 Эстер - Хаммарбю 1:2 Эстер - Йёнчёпинг 2:0
Эргрюте
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Эргрюте - Йёнчёпинг 0:0 Хальмстад - Эргрюте 2:3 Эргрюте - Браге 4:0 Эргрюте - Эстерсунд 0:1
Треллеборг - Эргрюте 2:1 Эргрюте - Ландскруна 0:1 Онсала - Эргрюте 3:1 Вестерос - Эргрюте 1:1 Эргрюте - Норрбю 5:1 Далкурд - Эргрюте 1:2 Эребру - Эргрюте 0:1 Эргрюте - Сирианска Эскильстуна 2:2 Утсиктенс - Эргрюте 0:1 Эргрюте - Вестерос 1:1 Эргрюте - Броммапойкарна 1:1 Сковде АИК - Эргрюте 2:1 Эргрюте - Эребру 2:0 Йёнчёпинг - Эргрюте 2:2 Эргрюте - Хеккен 2:2 Эргрюте - Далкурд 3:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Броммапойкарна
|27
|16
|5
|6
|56 - 36
|53
|2.
|Хальмстад
|27
|16
|4
|7
|56 - 30
|52
|3.
|Эстер
|2:2
|28
|13
|9
|6
|47 - 32
|48
|4.
|Треллеборг
|0:1
|28
|12
|6
|10
|44 - 46
|42
|5.
|Браге
|27
|11
|9
|7
|42 - 34
|42
|6.
|Сковде АИК
|27
|11
|9
|7
|37 - 33
|42
|7.
|Ландскруна
|1:1
|28
|10
|10
|8
|36 - 40
|40
|8.
|Сирианска Эскильстуна
|1:1
|28
|11
|4
|13
|46 - 44
|37
|9.
|Утсиктенс
|27
|10
|5
|12
|36 - 40
|35
|10.
|Эребру
|27
|10
|4
|13
|30 - 35
|34
|11.
|Эргрюте
|2:2
|28
|7
|11
|10
|41 - 41
|32
|12.
|Йёнчёпинг
|27
|8
|8
|11
|36 - 44
|32
|13.
|Вестерос
|27
|7
|10
|10
|42 - 48
|31
|14.
|Норрбю
|27
|7
|7
|13
|30 - 44
|28
|15.
|Эстерсунд
|1:0
|28
|6
|9
|13
|27 - 41
|27
|16.
|Далкурд
|27
|7
|4
|16
|29 - 47
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Броммапойкарна
|13
|10
|2
|1
|33 - 13
|32
|2.
|Хальмстад
|13
|9
|1
|3
|28 - 14
|28
|3.
|Ландскруна
|1:1
|14
|7
|5
|2
|24 - 19
|26
|4.
|Эстер
|2:2
|14
|7
|4
|3
|26 - 18
|25
|5.
|Треллеборг
|0:1
|14
|7
|3
|4
|22 - 20
|24
|6.
|Сирианска Эскильстуна
|1:1
|14
|7
|1
|6
|27 - 20
|22
|7.
|Сковде АИК
|13
|5
|5
|3
|18 - 13
|20
|8.
|Эребру
|14
|6
|2
|6
|18 - 18
|20
|9.
|Норрбю
|14
|5
|5
|4
|15 - 15
|20
|10.
|Браге
|14
|5
|4
|5
|19 - 15
|19
|11.
|Вестерос
|13
|4
|6
|3
|25 - 23
|18
|12.
|Утсиктенс
|14
|4
|5
|5
|17 - 17
|17
|13.
|Эстерсунд
|1:0
|14
|4
|5
|5
|16 - 19
|17
|14.
|Далкурд
|14
|5
|1
|8
|18 - 21
|16
|15.
|Эргрюте
|2:2
|14
|3
|6
|5
|21 - 17
|15
|16.
|Йёнчёпинг
|13
|4
|2
|7
|20 - 26
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|14
|7
|3
|4
|28 - 16
|24
|2.
|Эстер
|2:2
|14
|6
|5
|3
|21 - 14
|23
|3.
|Браге
|13
|6
|5
|2
|23 - 19
|23
|4.
|Сковде АИК
|14
|6
|4
|4
|19 - 20
|22
|5.
|Броммапойкарна
|14
|6
|3
|5
|23 - 23
|21
|6.
|Йёнчёпинг
|14
|4
|6
|4
|16 - 18
|18
|7.
|Треллеборг
|0:1
|14
|5
|3
|6
|22 - 26
|18
|8.
|Утсиктенс
|13
|6
|0
|7
|19 - 23
|18
|9.
|Эргрюте
|2:2
|14
|4
|5
|5
|20 - 24
|17
|10.
|Сирианска Эскильстуна
|1:1
|14
|4
|3
|7
|19 - 24
|15
|11.
|Ландскруна
|1:1
|14
|3
|5
|6
|12 - 21
|14
|12.
|Эребру
|13
|4
|2
|7
|12 - 17
|14
|13.
|Вестерос
|14
|3
|4
|7
|17 - 25
|13
|14.
|Эстерсунд
|1:0
|14
|2
|4
|8
|11 - 22
|10
|15.
|Далкурд
|13
|2
|3
|8
|11 - 26
|9
|16.
|Норрбю
|13
|2
|2
|9
|15 - 29
|8
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- — Выход в стыковые матче за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан
|Вестерос
|Viktor Granath
|23 (1)
|Хальмстад
|Йоханссон Александр II
|16
|Сковде АИК
|Лав Джек Купер
|16 (3)
|Броммапойкарна
|Петтерссон Оскар
|12 (10)
|Сирианска Эскильстуна
|Amar Muhsin
|13 (2)
|Треллеборг
|Амин Симон
|1 12
|Утсиктенс
|Бом Карл
|11
|Сирианска Эскильстуна
|Шауш Абделькарим Маммар
|1 9
|Йёнчёпинг
|Ламин Адам Бен
|1 9
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|1 8