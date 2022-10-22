Тур: 10. Стадион: Бенито Стирпе.
0'
21' Красная карточкаБелломо Никола
25' Желтая карточкаФолоруншо Майкл
32' Желтая карточкаМаццители Лука
39' Желтая карточкаМалламо Алессандро
44' Желтая карточкаРиччи Джакомо
61' Желтая карточкаМоро Лука
71' Желтая карточкаФработта Джанлука
80' Желтая карточкаРоден Маркус
1:0
90' ГолБоррелли Дженнаро
90' Желтая карточкаБоррелли Дженнаро
90'+5
Ход матча
21'
25'
32'
44'
61'
80'
90'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 1
-
10 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 9
-
5 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
67 Владение мячом, % 33
24
Моро
Лука
18
Каприле
Элия
21
Жужек
Жан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Моро ЛукаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Калай СержиоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Бошич МилошНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Fabio Grosso
- Основной состав
-
18 Каприле ЭлияВратарь
- Защитник
-
21 Жужек ЖанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ботта РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
93 Mehdi Dorval
-
Главный тренер: Michele Mignani
История личных встреч
Фрозиноне
Бари
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
11 матчей
36.4%
18.2%
45.4%
4 победы 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Фрозиноне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мулаттьери Самуэле
|3
|0.3
|Касо Джузеппе
|2
|0.2
|Моро Лука
|2
|0.2
|Боррелли Дженнаро
|2
|0.2
|Роден Маркус
|1
|0.1
|Гарритано Лука
|1
|0.1
|Лучиони Фабио
|1
|0.1
|Маццители Лука
|1
|0.1
|Коне Бенджамин
|1
|0.1
|Фработта Джанлука
|0
|0
|Бошич Милош
|0
|0
|Киерво Риккардо
|0
|0
|Ойоно Энтони
|0
|0
Бари
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Walid Cheddira
|8 (1)
|0.8
|Антенуччи Мирко
|5 (1)
|0.5
|Фолоруншо Майкл
|3
|0.3
|Белломо Никола
|1
|0.1
|Шедлер Орельен
|1
|0.1
|Майта Маттиа
|0
|0
|Д'Эррико Андреа
|0
|0
|Риччи Джакомо
|0
|0
|Сальседо Эдди
|0
|0
|Mehdi Dorval
|0
|0
Карточки
Фрозиноне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Болока Даниэль
|5
|0
|Коттали Маттео
|4
|0
|Маццители Лука
|3
|0
|Фработта Джанлука
|3
|0
|Коне Бенджамин
|3
|0
|Лучиони Фабио
|2
|0
|Гарритано Лука
|2
|0
|Касо Джузеппе
|2
|0
|Сампиризи Марио
|1
|0
|Роден Маркус
|1
|0
|Шиминьски Пшемыслав
|1
|0
|Раванелли Лука
|1
|0
|Мулаттьери Самуэле
|1
|0
|Моро Лука
|1
|0
|Боррелли Дженнаро
|1
|0
|Турати Стефано
|1
|0
|Киерво Риккардо
|1
|0
|Ойоно Энтони
|1
|0
Бари
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ди Чезаре Валерио
|5
|0
|Риччи Джакомо
|3
|1
|Фолоруншо Майкл
|4
|0
|Д'Эррико Андреа
|3
|0
|Пучино Раффаэле
|1
|1
|Белломо Никола
|1
|1
|Майта Маттиа
|2
|0
|Малламо Алессандро
|2
|0
|Терранова Эмануэле
|1
|0
|Антенуччи Мирко
|1
|0
|Бенедетти Леонардо
|1
|0
|Канджано Джанмарко
|1
|0
|Walid Cheddira
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
9
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
1
13%
2
22%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
2
25%
2
22%
46-60
1
13%
1
11%
61-75
3
38%
2
22%
76-90
Пропущено
1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
6
9
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
17%
2
22%
31-45
1
17%
1
11%
46-60
1
17%
2
22%
61-75
3
50%
1
11%
76-90
Пропущено
6
7
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
1
14%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
2
29%
61-75
1
17%
4
57%
76-90
Забито
14
18
3 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 6
2 Не забивали 2
1
7%
4
22%
1-15
1
7%
1
6%
16-30
1
7%
4
22%
31-45
3
21%
3
17%
46-60
2
14%
3
17%
61-75
6
43%
3
17%
76-90
Пропущено
7
12
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 8
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
57%
2
17%
31-45
1
14%
1
8%
46-60
1
14%
3
25%
61-75
1
14%
5
42%
76-90
Результаты последних матчей
Фрозиноне
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Венеция - Фрозиноне 1:3 Фрозиноне - СПАЛ 2:0 Парма - Фрозиноне 2:1 Фрозиноне - Палермо 1:0
Читтаделла - Фрозиноне 1:0 Фрозиноне - Комо 2:0 Беневенто - Фрозиноне 2:1 Фрозиноне - Брешия 3:0 Модена - Фрозиноне 0:1 Монца - Фрозиноне 3:2 Фрозиноне - Тернана 3:2 Фрозиноне - Бари 1:0 Фрозиноне - Пиза 1:2 СПАЛ - Фрозиноне 3:0 Фрозиноне - Монца 4:1 Тернана - Фрозиноне 4:4 Фрозиноне - Кремонезе 2:1 Порденоне - Фрозиноне 2:0 Лечче - Фрозиноне 1:0 Фрозиноне - Беневенто 2:0
Бари
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Парма - Бари 1:0 Бари - Асколи 0:2 Венеция - Бари 1:2 Бари - Брешия 6:2
Кальяри - Бари 0:1 Козенца - Бари 0:1 Бари - СПАЛ 2:2 Перуджа - Бари 1:3 Бари - Палермо 1:1 Парма - Бари 2:2 Верона - Бари 1:4 Бари - Падова 3:0 Фрозиноне - Бари 1:0 Модена - Бари 3:3 Бари - Зюйдтироль 1:2 Бари - Палермо 0:2 Таранто - Бари 0:0 Бари - Авеллино 1:0 Латина - Бари 0:1 Бари - Фиделис Андрия 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|10
|7
|0
|3
|15 - 6
|21
|2.
|Тернана
|0:0
|10
|6
|2
|2
|16 - 11
|20
|3.
|Дженоа
|0:0
|10
|5
|4
|1
|11 - 6
|19
|4.
|Реджина
|10
|6
|0
|4
|19 - 8
|18
|5.
|Бари
|10
|5
|3
|2
|18 - 12
|18
|6.
|Брешия
|10
|5
|2
|3
|14 - 15
|17
|7.
|Зюйдтироль
|10
|5
|2
|3
|11 - 12
|17
|8.
|Парма
|10
|4
|4
|2
|15 - 11
|16
|9.
|Кальяри
|9
|4
|2
|3
|9 - 9
|14
|10.
|СПАЛ
|10
|3
|4
|3
|15 - 13
|13
|11.
|Модена
|9
|4
|0
|5
|14 - 11
|12
|12.
|Асколи
|9
|3
|3
|3
|11 - 11
|12
|13.
|Козенца
|10
|3
|2
|5
|9 - 16
|11
|14.
|Читтаделла
|9
|2
|4
|3
|8 - 12
|10
|15.
|Венеция
|10
|2
|3
|5
|12 - 16
|9
|16.
|Комо
|10
|2
|3
|5
|11 - 20
|9
|17.
|Беневенто
|10
|2
|3
|5
|9 - 12
|9
|18.
|Палермо
|9
|2
|2
|5
|9 - 15
|8
|19.
|Пиза
|9
|1
|4
|4
|13 - 15
|7
|20.
|Перуджа
|10
|2
|1
|7
|8 - 16
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|5
|5
|0
|0
|9 - 0
|15
|2.
|Реджина
|5
|4
|0
|1
|15 - 3
|12
|3.
|Тернана
|0:0
|5
|3
|2
|0
|6 - 1
|11
|4.
|Брешия
|5
|3
|2
|0
|7 - 3
|11
|5.
|Парма
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|6.
|Кальяри
|5
|3
|0
|2
|6 - 7
|9
|7.
|Модена
|5
|3
|0
|2
|11 - 6
|9
|8.
|СПАЛ
|5
|3
|0
|2
|9 - 5
|9
|9.
|Зюйдтироль
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|10.
|Читтаделла
|5
|2
|2
|1
|6 - 6
|8
|11.
|Комо
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|12.
|Палермо
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|13.
|Дженоа
|0:0
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|14.
|Козенца
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|15.
|Асколи
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|16.
|Бари
|4
|1
|2
|1
|9 - 7
|5
|17.
|Беневенто
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|18.
|Перуджа
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|19.
|Пиза
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|20.
|Венеция
|5
|0
|1
|4
|4 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дженоа
|0:0
|6
|4
|1
|1
|7 - 3
|13
|2.
|Бари
|6
|4
|1
|1
|9 - 5
|13
|3.
|Тернана
|0:0
|5
|3
|0
|2
|10 - 10
|9
|4.
|Зюйдтироль
|5
|3
|0
|2
|5 - 7
|9
|5.
|Венеция
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|6.
|Асколи
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|7.
|Фрозиноне
|5
|2
|0
|3
|6 - 6
|6
|8.
|Брешия
|5
|2
|0
|3
|7 - 12
|6
|9.
|Парма
|5
|1
|3
|1
|6 - 5
|6
|10.
|Реджина
|5
|2
|0
|3
|4 - 5
|6
|11.
|Кальяри
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|12.
|Пиза
|5
|1
|2
|2
|11 - 11
|5
|13.
|Козенца
|6
|1
|2
|3
|3 - 11
|5
|14.
|Беневенто
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
|15.
|СПАЛ
|5
|0
|4
|1
|6 - 8
|4
|16.
|Модена
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|17.
|Перуджа
|5
|1
|0
|4
|4 - 8
|3
|18.
|Читтаделла
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|19.
|Палермо
|4
|0
|1
|3
|1 - 8
|1
|20.
|Комо
|4
|0
|1
|3
|4 - 12
|1
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|Бари
|Walid Cheddira
|9 (4)
|Бари
|Антенуччи Мирко
|6 (1)
|СПАЛ
|Ла Мантия Андреа
|4 (1)
|Пиза
|Глиоцци Этторе
|5 (1)
|Парма
|Инглезе Роберто
|4
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|1 5
|Асколи
|Гондо Седрик
|1 5
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1 4
|Палермо
|Ivan Marconi
|1 4
|Венеция
|Чеккарони Пьетро
|1 4