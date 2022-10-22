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  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 10. Стадион: .
Фрозиноне
1:0
Конец матча
Бари
0'
21' Красная карточка
Белломо Никола
25' Желтая карточка
Фолоруншо Майкл
32' Желтая карточка
Маццители Лука
39' Желтая карточка
Малламо Алессандро
44' Желтая карточка
Риччи Джакомо
61' Желтая карточка
Моро Лука
71' Желтая карточка
Фработта Джанлука
80' Желтая карточка
Роден Маркус
1:0
90' Гол
Боррелли Дженнаро
90' Желтая карточка
Боррелли Дженнаро
90'+5
22
Турати
Стефано
30
Монтеризи
Иларио
5
Лучиони
Фабио
20
Раванелли
Лука
29
Коттали
Маттео
36
Маццители
Лука
4
Коне
Бенджамин
7
Роден
Маркус
16
Гарритано
Лука
10
Касо
Джузеппе
24
Моро
Лука
18
Каприле
Элия
25
Пучино
Раффаэле
21
Жужек
Жан
23
Викари
Франческо
31
Риччи
Джакомо
80
Бенедетти
Леонардо
4
Майта
Маттиа
90
Фолоруншо
Майкл
63
Белломо
Никола
11
Walid
Cheddira
7
Антенуччи
Мирко
Фрозиноне
4-2-3-1
Бари
4-3-1-2

История личных встреч

Фрозиноне
Бари

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

11 матчей

36.4%
18.2%
45.4%
4 победы 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед

История матчей

ТМК
1:0
СB
1:0
СB
3:2
СB
1:0
СB
3:1
СB
4:0
СB
1:1
СB
2:1
СB
0:0
СB
3:1
СB
4:1

Бомбардиры внутри турнира

Фрозиноне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мулаттьери Самуэле 3 0.3
Касо Джузеппе 2 0.2
Моро Лука 2 0.2
Боррелли Дженнаро 2 0.2
Роден Маркус 1 0.1
Гарритано Лука 1 0.1
Лучиони Фабио 1 0.1
Маццители Лука 1 0.1
Коне Бенджамин 1 0.1
Фработта Джанлука 0 0
Бошич Милош 0 0
Киерво Риккардо 0 0
Ойоно Энтони 0 0
Бари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Walid Cheddira 8 (1) 0.8
Антенуччи Мирко 5 (1) 0.5
Фолоруншо Майкл 3 0.3
Белломо Никола 1 0.1
Шедлер Орельен 1 0.1
Майта Маттиа 0 0
Д'Эррико Андреа 0 0
Риччи Джакомо 0 0
Сальседо Эдди 0 0
Mehdi Dorval 0 0

Карточки

Фрозиноне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Болока Даниэль 5 0
Коттали Маттео 4 0
Маццители Лука 3 0
Фработта Джанлука 3 0
Коне Бенджамин 3 0
Лучиони Фабио 2 0
Гарритано Лука 2 0
Касо Джузеппе 2 0
Сампиризи Марио 1 0
Роден Маркус 1 0
Шиминьски Пшемыслав 1 0
Раванелли Лука 1 0
Мулаттьери Самуэле 1 0
Моро Лука 1 0
Боррелли Дженнаро 1 0
Турати Стефано 1 0
Киерво Риккардо 1 0
Ойоно Энтони 1 0
Бари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ди Чезаре Валерио 5 0
Риччи Джакомо 3 1
Фолоруншо Майкл 4 0
Д'Эррико Андреа 3 0
Пучино Раффаэле 1 1
Белломо Никола 1 1
Майта Маттиа 2 0
Малламо Алессандро 2 0
Терранова Эмануэле 1 0
Антенуччи Мирко 1 0
Бенедетти Леонардо 1 0
Канджано Джанмарко 1 0
Walid Cheddira 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
9
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
1
13%
2
22%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
2
25%
2
22%
46-60
1
13%
1
11%
61-75
3
38%
2
22%
76-90

Пропущено

1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

6
9
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
17%
2
22%
31-45
1
17%
1
11%
46-60
1
17%
2
22%
61-75
3
50%
1
11%
76-90

Пропущено

6
7
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
1
14%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
2
29%
61-75
1
17%
4
57%
76-90

Забито

14
18
3 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 6
2 Не забивали 2
1
7%
4
22%
1-15
1
7%
1
6%
16-30
1
7%
4
22%
31-45
3
21%
3
17%
46-60
2
14%
3
17%
61-75
6
43%
3
17%
76-90

Пропущено

7
12
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 8
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
57%
2
17%
31-45
1
14%
1
8%
46-60
1
14%
3
25%
61-75
1
14%
5
42%
76-90

Результаты последних матчей

Фрозиноне
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Венеция - Фрозиноне 1:3 Фрозиноне - СПАЛ 2:0 Парма - Фрозиноне 2:1 Фрозиноне - Палермо 1:0
Читтаделла - Фрозиноне 1:0 Фрозиноне - Комо 2:0 Беневенто - Фрозиноне 2:1 Фрозиноне - Брешия 3:0 Модена - Фрозиноне 0:1 Монца - Фрозиноне 3:2 Фрозиноне - Тернана 3:2 Фрозиноне - Бари 1:0 Фрозиноне - Пиза 1:2 СПАЛ - Фрозиноне 3:0 Фрозиноне - Монца 4:1 Тернана - Фрозиноне 4:4 Фрозиноне - Кремонезе 2:1 Порденоне - Фрозиноне 2:0 Лечче - Фрозиноне 1:0 Фрозиноне - Беневенто 2:0
Бари
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Парма - Бари 1:0 Бари - Асколи 0:2 Венеция - Бари 1:2 Бари - Брешия 6:2
Кальяри - Бари 0:1 Козенца - Бари 0:1 Бари - СПАЛ 2:2 Перуджа - Бари 1:3 Бари - Палермо 1:1 Парма - Бари 2:2 Верона - Бари 1:4 Бари - Падова 3:0 Фрозиноне - Бари 1:0 Модена - Бари 3:3 Бари - Зюйдтироль 1:2 Бари - Палермо 0:2 Таранто - Бари 0:0 Бари - Авеллино 1:0 Латина - Бари 0:1 Бари - Фиделис Андрия 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрозиноне 10 7 0 3 15 - 6 21
2. Тернана 0:0 10 6 2 2 16 - 11 20
3. Дженоа 0:0 10 5 4 1 11 - 6 19
4. Реджина 10 6 0 4 19 - 8 18
5. Бари 10 5 3 2 18 - 12 18
6. Брешия 10 5 2 3 14 - 15 17
7. Зюйдтироль 10 5 2 3 11 - 12 17
8. Парма 10 4 4 2 15 - 11 16
9. Кальяри 9 4 2 3 9 - 9 14
10. СПАЛ 10 3 4 3 15 - 13 13
11. Модена 9 4 0 5 14 - 11 12
12. Асколи 9 3 3 3 11 - 11 12
13. Козенца 10 3 2 5 9 - 16 11
14. Читтаделла 9 2 4 3 8 - 12 10
15. Венеция 10 2 3 5 12 - 16 9
16. Комо 10 2 3 5 11 - 20 9
17. Беневенто 10 2 3 5 9 - 12 9
18. Палермо 9 2 2 5 9 - 15 8
19. Пиза 9 1 4 4 13 - 15 7
20. Перуджа 10 2 1 7 8 - 16 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрозиноне 5 5 0 0 9 - 0 15
2. Реджина 5 4 0 1 15 - 3 12
3. Тернана 0:0 5 3 2 0 6 - 1 11
4. Брешия 5 3 2 0 7 - 3 11
5. Парма 5 3 1 1 9 - 6 10
6. Кальяри 5 3 0 2 6 - 7 9
7. Модена 5 3 0 2 11 - 6 9
8. СПАЛ 5 3 0 2 9 - 5 9
9. Зюйдтироль 5 2 2 1 6 - 5 8
10. Читтаделла 5 2 2 1 6 - 6 8
11. Комо 6 2 2 2 7 - 8 8
12. Палермо 5 2 1 2 8 - 7 7
13. Дженоа 0:0 4 1 3 0 4 - 3 6
14. Козенца 4 2 0 2 6 - 5 6
15. Асколи 5 1 2 2 5 - 7 5
16. Бари 4 1 2 1 9 - 7 5
17. Беневенто 5 1 1 3 5 - 8 4
18. Перуджа 5 1 1 3 4 - 8 4
19. Пиза 4 0 2 2 2 - 4 2
20. Венеция 5 0 1 4 4 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дженоа 0:0 6 4 1 1 7 - 3 13
2. Бари 6 4 1 1 9 - 5 13
3. Тернана 0:0 5 3 0 2 10 - 10 9
4. Зюйдтироль 5 3 0 2 5 - 7 9
5. Венеция 5 2 2 1 8 - 6 8
6. Асколи 4 2 1 1 6 - 4 7
7. Фрозиноне 5 2 0 3 6 - 6 6
8. Брешия 5 2 0 3 7 - 12 6
9. Парма 5 1 3 1 6 - 5 6
10. Реджина 5 2 0 3 4 - 5 6
11. Кальяри 4 1 2 1 3 - 2 5
12. Пиза 5 1 2 2 11 - 11 5
13. Козенца 6 1 2 3 3 - 11 5
14. Беневенто 5 1 2 2 4 - 4 5
15. СПАЛ 5 0 4 1 6 - 8 4
16. Модена 4 1 0 3 3 - 5 3
17. Перуджа 5 1 0 4 4 - 8 3
18. Читтаделла 4 0 2 2 2 - 6 2
19. Палермо 4 0 1 3 1 - 8 1
20. Комо 4 0 1 3 4 - 12 1
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Бари Walid Cheddira 9 (4)
Бари Антенуччи Мирко 6 (1)
СПАЛ Ла Мантия Андреа 4 (1)
Пиза Глиоцци Этторе 5 (1)
Парма Инглезе Роберто 4
Весь список

Топ нарушителей
Асколи Беллучи Джузеппе 1 5
Асколи Гондо Седрик 1 5
Читтаделла Бранка Симоне 1 4
Палермо Ivan Marconi 1 4
Венеция Чеккарони Пьетро 1 4
Весь список
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    • Второй тайм начался
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