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Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 10. Стадион: .
Тернана
0:0
Первый тайм: 7'
Дженоа
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 14 Владение мячом, % 86
Лучшие коэффициенты
Тернана
Ничья
Дженоа
3.92
3.55
2.09
Все Коэффициенты
1
Яннарилли
Энтони
13
Мантовани
Валерио
4
Соренсен
Фредерик
91
Коррадо
Никколо
23
Диаките
Салим
14
Ди
Таккио
Франческо
5
Палумбо
Антонио
21
Партипило
Антони
10
Фалетти
Сесар
17
Фавилли
Андреа
29
Кассата
Франческо
22
Мартинес
Хосеп
2
Сабелли
Стефано
5
Дрэгушин
Раду
14
Фольякко
Алессандро
93
Паяч
Марко
47
Бадель
Милан
32
Morten
Frendrup
50
Ялчын
Гювен
10
Араму
Маттиа
11
Гудмундссон
Альберт
9
Кода
Массимо
Тернана
4-2-3-1
Дженоа
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Тернана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Партипило Антони 3 0.3
Фавилли Андреа 3 0.3
Палумбо Антонио 2 0.2
Кулибали Мамаду 2 0.2
Доннарумма Альфредо 1 0.1
Петтинари Стефано 1 0.1
Ди Таккио Франческо 1 0.1
Соренсен Фредерик 1 0.1
Коррадо Никколо 1 0.1
Моро Рауль 1 0.1
Дефенди Марино 0 0
Агацци Давиде 0 0
Мантовани Валерио 0 0
Дженоа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кода Массимо 3 (2) 0.3
Гудмундссон Альберт 1 0.1
Портанова Маноло 1 0.1
Стротман Кевин 1 0.1
Экубан Калеб 1 0.1
Ягелло Филип 1 0.1
Хефти Сильван 1 0.1
Morten Frendrup 1 0.1
Йебоа Келвин 1 0.1
Бадель Милан 0 0

Карточки

Тернана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Палумбо Антонио 3 0
Партипило Антони 3 0
Диаките Салим 3 0
Соренсен Фредерик 1 1
Челли Алессандро III 2 0
Кассата Франческо 2 0
Яннарилли Энтони 1 0
Пагера Фабрицио 1 0
Ди Таккио Франческо 1 0
Капуано Марко 1 0
Гирингелли Лука 1 0
Агацци Давиде 1 0
Фавилли Андреа 1 0
Богдан Лука 1 0
Кулибали Мамаду 1 0
Моро Рауль 1 0
Капанни Габриэле 1 0
Дженоа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бани Маттиа 3 1
Гудмундссон Альберт 2 1
Паяч Марко 3 0
Бадель Милан 2 0
Портанова Маноло 2 0
Ильзанкер Штефан 1 0
Стротман Кевин 1 0
Кода Массимо 1 0
Гальдамес Пабло 1 0
Ягелло Филип 1 0
Фольякко Алессандро 1 0
Мартинес Хосеп 1 0
Morten Frendrup 1 0
Йебоа Келвин 1 0
Дрэгушин Раду 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
7
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
2
29%
16-30
1
17%
3
43%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
2
29%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
100%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

12
4
3 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
1
25%
16-30
2
17%
2
50%
31-45
3
25%
1
25%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
4
33%
0
0%
76-90

Пропущено

8
3
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
33%
16-30
3
38%
1
33%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

18
11
6 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 6
0 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
17%
3
27%
16-30
3
17%
5
45%
31-45
4
22%
1
9%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
6
33%
2
18%
76-90

Пропущено

9
6
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
17%
16-30
3
33%
2
33%
31-45
2
22%
1
17%
46-60
2
22%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Тернана
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Беневенто - Тернана 2:3 Тернана - Палермо 3:0 Читтаделла - Тернана 0:2 Тернана - Перуджа 1:0
Парма - Тернана 2:3 Тернана - Козенца 1:1 Модена - Тернана 4:1 Тернана - Реджина 1:0 Асколи - Тернана 2:1 Кремонезе - Тернана 3:2 Фрозиноне - Тернана 3:2 Montevarchi - Тернана 0:4 Понтедера - Тернана 0:3 Асколи - Тернана 4:1 Тернана - Перуджа 1:0 Беневенто - Тернана 1:2 Тернана - Фрозиноне 4:4 Кротоне - Тернана 1:2 Тернана - Лечче 1:4 Читтаделла - Тернана 1:2
Дженоа
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Дженоа - СПАЛ 1:0 Козенца - Дженоа 1:2 Дженоа - Кальяри 0:0 СПАЛ - Дженоа 0:2
Монако - Дженоа 2:3 Дженоа - Модена 1:0 Палермо - Дженоа 1:0 Дженоа - Парма 3:3 Пиза - Дженоа 0:1 Дженоа - Беневенто 0:0 Венеция - Дженоа 1:2 Дженоа - Беневенто 3:2 Дженоа - Лацио 4:1 Дженоа - Мальорка 0:1 Дженоа - Болонья 0:1 Наполи - Дженоа 3:0 Дженоа - Ювентус 2:1 Сампдория - Дженоа 1:0 Дженоа - Кальяри 1:0 Милан - Дженоа 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрозиноне 10 7 0 3 15 - 6 21
2. Тернана 0:0 10 6 2 2 16 - 11 20
3. Дженоа 0:0 10 5 4 1 11 - 6 19
4. Реджина 10 6 0 4 19 - 8 18
5. Бари 10 5 3 2 18 - 12 18
6. Брешия 10 5 2 3 14 - 15 17
7. Зюйдтироль 10 5 2 3 11 - 12 17
8. Парма 10 4 4 2 15 - 11 16
9. Кальяри 9 4 2 3 9 - 9 14
10. СПАЛ 10 3 4 3 15 - 13 13
11. Модена 9 4 0 5 14 - 11 12
12. Асколи 9 3 3 3 11 - 11 12
13. Козенца 10 3 2 5 9 - 16 11
14. Читтаделла 9 2 4 3 8 - 12 10
15. Венеция 10 2 3 5 12 - 16 9
16. Комо 10 2 3 5 11 - 20 9
17. Беневенто 10 2 3 5 9 - 12 9
18. Палермо 9 2 2 5 9 - 15 8
19. Пиза 9 1 4 4 13 - 15 7
20. Перуджа 10 2 1 7 8 - 16 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрозиноне 5 5 0 0 9 - 0 15
2. Реджина 5 4 0 1 15 - 3 12
3. Тернана 0:0 5 3 2 0 6 - 1 11
4. Брешия 5 3 2 0 7 - 3 11
5. Парма 5 3 1 1 9 - 6 10
6. Кальяри 5 3 0 2 6 - 7 9
7. Модена 5 3 0 2 11 - 6 9
8. СПАЛ 5 3 0 2 9 - 5 9
9. Зюйдтироль 5 2 2 1 6 - 5 8
10. Читтаделла 5 2 2 1 6 - 6 8
11. Комо 6 2 2 2 7 - 8 8
12. Палермо 5 2 1 2 8 - 7 7
13. Дженоа 0:0 4 1 3 0 4 - 3 6
14. Козенца 4 2 0 2 6 - 5 6
15. Асколи 5 1 2 2 5 - 7 5
16. Бари 4 1 2 1 9 - 7 5
17. Беневенто 5 1 1 3 5 - 8 4
18. Перуджа 5 1 1 3 4 - 8 4
19. Пиза 4 0 2 2 2 - 4 2
20. Венеция 5 0 1 4 4 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дженоа 0:0 6 4 1 1 7 - 3 13
2. Бари 6 4 1 1 9 - 5 13
3. Тернана 0:0 5 3 0 2 10 - 10 9
4. Зюйдтироль 5 3 0 2 5 - 7 9
5. Венеция 5 2 2 1 8 - 6 8
6. Асколи 4 2 1 1 6 - 4 7
7. Фрозиноне 5 2 0 3 6 - 6 6
8. Брешия 5 2 0 3 7 - 12 6
9. Парма 5 1 3 1 6 - 5 6
10. Реджина 5 2 0 3 4 - 5 6
11. Кальяри 4 1 2 1 3 - 2 5
12. Пиза 5 1 2 2 11 - 11 5
13. Козенца 6 1 2 3 3 - 11 5
14. Беневенто 5 1 2 2 4 - 4 5
15. СПАЛ 5 0 4 1 6 - 8 4
16. Модена 4 1 0 3 3 - 5 3
17. Перуджа 5 1 0 4 4 - 8 3
18. Читтаделла 4 0 2 2 2 - 6 2
19. Палермо 4 0 1 3 1 - 8 1
20. Комо 4 0 1 3 4 - 12 1
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Бари Walid Cheddira 9 (4)
Бари Антенуччи Мирко 6 (1)
СПАЛ Ла Мантия Андреа 4 (1)
Пиза Глиоцци Этторе 5 (1)
Парма Инглезе Роберто 4
Весь список

Топ нарушителей
Асколи Беллучи Джузеппе 1 5
Асколи Гондо Седрик 1 5
Читтаделла Бранка Симоне 1 4
Палермо Ivan Marconi 1 4
Венеция Чеккарони Пьетро 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Тернана
Ничья
Дженоа
3.92
3.55
2.09
Все Коэффициенты
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