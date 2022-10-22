Тур: 10. Стадион: Либеро Либерати.
0'
1:0
44' ГолФавилли Андреа
44' Желтая карточкаМартинес Хосеп
45' Желтая карточкаФавилли Андреа
1:1
76' ПенальтиКода Массимо
1:2
78' ГолКода Массимо
90'+5
Ход матча
44'
44'
45'
76'
1:1
78'
1:2
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 8
-
4 Угловые 5
-
1 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
33 Владение мячом, % 67
93
Паяч
Марко
47
Бадель
Милан
50
Ялчын
Гювен
10
Араму
Маттиа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Богдан ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Моро РаульПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Cristiano Lucarelli
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
93 Паяч МаркоЗащитник
-
47 Бадель МиланПолузащитник
- Полузащитник
-
50 Ялчын ГювенПолузащитник
-
10 Араму МаттиаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Ягелло ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Йебоа КелвинНападающий
-
-
Главный тренер: Блессин Александер
Бомбардиры внутри турнира
Тернана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фавилли Андреа
|4
|0.4
|Партипило Антони
|3
|0.3
|Палумбо Антонио
|2
|0.2
|Кулибали Мамаду
|2
|0.2
|Доннарумма Альфредо
|1
|0.1
|Петтинари Стефано
|1
|0.1
|Ди Таккио Франческо
|1
|0.1
|Соренсен Фредерик
|1
|0.1
|Коррадо Никколо
|1
|0.1
|Моро Рауль
|1
|0.1
|Дефенди Марино
|0
|0
|Агацци Давиде
|0
|0
|Мантовани Валерио
|0
|0
|Кассата Франческо
|0
|0
Дженоа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кода Массимо
|5 (3)
|0.5
|Гудмундссон Альберт
|1
|0.1
|Портанова Маноло
|1
|0.1
|Стротман Кевин
|1
|0.1
|Экубан Калеб
|1
|0.1
|Ягелло Филип
|1
|0.1
|Хефти Сильван
|1
|0.1
|Morten Frendrup
|1
|0.1
|Йебоа Келвин
|1
|0.1
|Бадель Милан
|0
|0
Карточки
Тернана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Палумбо Антонио
|3
|0
|Партипило Антони
|3
|0
|Диаките Салим
|3
|0
|Соренсен Фредерик
|1
|1
|Фавилли Андреа
|2
|0
|Челли Алессандро III
|2
|0
|Кассата Франческо
|2
|0
|Яннарилли Энтони
|1
|0
|Пагера Фабрицио
|1
|0
|Ди Таккио Франческо
|1
|0
|Капуано Марко
|1
|0
|Гирингелли Лука
|1
|0
|Агацци Давиде
|1
|0
|Богдан Лука
|1
|0
|Кулибали Мамаду
|1
|0
|Моро Рауль
|1
|0
|Капанни Габриэле
|1
|0
Дженоа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бани Маттиа
|3
|1
|Гудмундссон Альберт
|2
|1
|Паяч Марко
|3
|0
|Бадель Милан
|2
|0
|Мартинес Хосеп
|2
|0
|Портанова Маноло
|2
|0
|Ильзанкер Штефан
|1
|0
|Стротман Кевин
|1
|0
|Кода Массимо
|1
|0
|Гальдамес Пабло
|1
|0
|Ягелло Филип
|1
|0
|Фольякко Алессандро
|1
|0
|Morten Frendrup
|1
|0
|Йебоа Келвин
|1
|0
|Дрэгушин Раду
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
9
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
2
22%
16-30
2
29%
3
33%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
4
44%
76-90
Пропущено
3
4
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Забито
12
4
3 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
1
25%
16-30
2
17%
2
50%
31-45
3
25%
1
25%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
4
33%
0
0%
76-90
Пропущено
8
3
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
33%
16-30
3
38%
1
33%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
19
13
7 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 6
0 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
16%
3
23%
16-30
4
21%
5
38%
31-45
4
21%
1
8%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
6
32%
4
31%
76-90
Пропущено
11
7
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
1
14%
16-30
3
27%
3
43%
31-45
2
18%
1
14%
46-60
2
18%
1
14%
61-75
2
18%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Тернана
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Беневенто - Тернана 2:3 Тернана - Палермо 3:0 Читтаделла - Тернана 0:2 Тернана - Перуджа 1:0
Парма - Тернана 2:3 Тернана - Козенца 1:1 Модена - Тернана 4:1 Тернана - Реджина 1:0 Асколи - Тернана 2:1 Кремонезе - Тернана 3:2 Фрозиноне - Тернана 3:2 Montevarchi - Тернана 0:4 Понтедера - Тернана 0:3 Асколи - Тернана 4:1 Тернана - Перуджа 1:0 Беневенто - Тернана 1:2 Тернана - Фрозиноне 4:4 Кротоне - Тернана 1:2 Тернана - Лечче 1:4 Читтаделла - Тернана 1:2
Дженоа
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Дженоа - СПАЛ 1:0 Козенца - Дженоа 1:2 Дженоа - Кальяри 0:0 СПАЛ - Дженоа 0:2
Монако - Дженоа 2:3 Дженоа - Модена 1:0 Палермо - Дженоа 1:0 Дженоа - Парма 3:3 Пиза - Дженоа 0:1 Дженоа - Беневенто 0:0 Венеция - Дженоа 1:2 Дженоа - Беневенто 3:2 Дженоа - Лацио 4:1 Дженоа - Мальорка 0:1 Дженоа - Болонья 0:1 Наполи - Дженоа 3:0 Дженоа - Ювентус 2:1 Сампдория - Дженоа 1:0 Дженоа - Кальяри 1:0 Милан - Дженоа 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|10
|7
|0
|3
|15 - 6
|21
|2.
|Дженоа
|10
|6
|3
|1
|13 - 7
|21
|3.
|Тернана
|10
|6
|1
|3
|17 - 13
|19
|4.
|Реджина
|10
|6
|0
|4
|19 - 8
|18
|5.
|Бари
|10
|5
|3
|2
|18 - 12
|18
|6.
|Брешия
|10
|5
|2
|3
|14 - 15
|17
|7.
|Зюйдтироль
|10
|5
|2
|3
|11 - 12
|17
|8.
|Парма
|10
|4
|4
|2
|15 - 11
|16
|9.
|Кальяри
|9
|4
|2
|3
|9 - 9
|14
|10.
|СПАЛ
|10
|3
|4
|3
|15 - 13
|13
|11.
|Модена
|9
|4
|0
|5
|14 - 11
|12
|12.
|Асколи
|9
|3
|3
|3
|11 - 11
|12
|13.
|Козенца
|10
|3
|2
|5
|9 - 16
|11
|14.
|Читтаделла
|9
|2
|4
|3
|8 - 12
|10
|15.
|Венеция
|10
|2
|3
|5
|12 - 16
|9
|16.
|Комо
|10
|2
|3
|5
|11 - 20
|9
|17.
|Беневенто
|10
|2
|3
|5
|9 - 12
|9
|18.
|Палермо
|9
|2
|2
|5
|9 - 15
|8
|19.
|Пиза
|9
|1
|4
|4
|13 - 15
|7
|20.
|Перуджа
|10
|2
|1
|7
|8 - 16
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|5
|5
|0
|0
|9 - 0
|15
|2.
|Реджина
|5
|4
|0
|1
|15 - 3
|12
|3.
|Брешия
|5
|3
|2
|0
|7 - 3
|11
|4.
|Тернана
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|5.
|Парма
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|6.
|Кальяри
|5
|3
|0
|2
|6 - 7
|9
|7.
|Модена
|5
|3
|0
|2
|11 - 6
|9
|8.
|СПАЛ
|5
|3
|0
|2
|9 - 5
|9
|9.
|Зюйдтироль
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|10.
|Читтаделла
|5
|2
|2
|1
|6 - 6
|8
|11.
|Комо
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|12.
|Палермо
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|13.
|Дженоа
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|14.
|Козенца
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|15.
|Асколи
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|16.
|Бари
|4
|1
|2
|1
|9 - 7
|5
|17.
|Беневенто
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|18.
|Перуджа
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|19.
|Пиза
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|20.
|Венеция
|5
|0
|1
|4
|4 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дженоа
|6
|5
|0
|1
|9 - 4
|15
|2.
|Бари
|6
|4
|1
|1
|9 - 5
|13
|3.
|Тернана
|5
|3
|0
|2
|10 - 10
|9
|4.
|Зюйдтироль
|5
|3
|0
|2
|5 - 7
|9
|5.
|Венеция
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|6.
|Асколи
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|7.
|Фрозиноне
|5
|2
|0
|3
|6 - 6
|6
|8.
|Брешия
|5
|2
|0
|3
|7 - 12
|6
|9.
|Парма
|5
|1
|3
|1
|6 - 5
|6
|10.
|Реджина
|5
|2
|0
|3
|4 - 5
|6
|11.
|Кальяри
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|12.
|Пиза
|5
|1
|2
|2
|11 - 11
|5
|13.
|Козенца
|6
|1
|2
|3
|3 - 11
|5
|14.
|Беневенто
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
|15.
|СПАЛ
|5
|0
|4
|1
|6 - 8
|4
|16.
|Модена
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|17.
|Перуджа
|5
|1
|0
|4
|4 - 8
|3
|18.
|Читтаделла
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|19.
|Палермо
|4
|0
|1
|3
|1 - 8
|1
|20.
|Комо
|4
|0
|1
|3
|4 - 12
|1
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Бари
|Walid Cheddira
|9 (4)
|Дженоа
|Кода Массимо
|8 (2)
|Бари
|Антенуччи Мирко
|6 (1)
|СПАЛ
|Ла Мантия Андреа
|4 (1)
|Пиза
|Глиоцци Этторе
|5 (1)
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|1 5
|Асколи
|Гондо Седрик
|1 5
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1 4
|Палермо
|Ivan Marconi
|1 4
|Венеция
|Чеккарони Пьетро
|1 4