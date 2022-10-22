Тур: 28.
1:0
Второй тайм: 71'
0'
1:0
17' ГолКроон Симон
64' Желтая карточкаДхайни Мухаммед-Али
67' Вторая желтая карточкаДхайни Мухаммед-Али
Ход матча
17'
1:0
27
Ziad
Ghanoum
21
Кроон
Симон
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Ziad GhanoumЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Кроон СимонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Anton Berg
-
39 Haris Avdiu
-
-
-
Главный тренер: Magnus Powell
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Йенссон ИсакЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Оффия ГенриНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
-
-
30 Abel Ogwuche
-
-
Главный тренер: Kristian Haynes
История личных встреч
Эстерсунд
Треллеборг
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эстерсунд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Chovanie Amatkarijo
|6
|0.21
|Штольт Малкольм
|5
|0.18
|Кроон Симон
|3 (1)
|0.11
|Брэндон Эрик
|3 (2)
|0.11
|Хёрберг Феликс
|2
|0.07
|Вейлид Сесар
|1
|0.04
|Фрицсон Людвиг
|1
|0.04
|Бельман Хенрик
|1
|0.04
|Карлссон Грач Себастьян
|1
|0.04
|Jordan Attah Kadiri
|1
|0.04
|Досис Николаос
|1
|0.04
|Аджумани Янник
|1
|0.04
|Andre Oesterholm
|0
|0
|Miroslav Mazur
|0
|0
Треллеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мортенсен Николас
|11 (1)
|0.39
|Оффия Генри
|10
|0.36
|Амин Симон
|4
|0.14
|Бркич Харис
|3 (1)
|0.11
|Бьеркен Фритьоф
|3
|0.11
|Йенссон Исак
|3
|0.11
|Дхайни Мухаммед-Али
|3
|0.11
|Саид Мохаммед
|1
|0.04
|Бедварссон Бедвар
|1
|0.04
|Модиг Йеспер
|1
|0.04
|Халльберг Херман
|1
|0.04
|Блумберг Юхан
|0
|0
|Тидеман Антон
|0
|0
Карточки
Эстерсунд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хёрберг Феликс
|5
|1
|Фрицсон Людвиг
|6
|0
|Вейлид Сесар
|4
|1
|Andre Oesterholm
|5
|0
|Kevin Jablinski
|5
|0
|Бельман Хенрик
|5
|0
|Kristian Sirum Novak
|2
|1
|Исса Камал
|3
|0
|Кейта Али II
|3
|0
|Chovanie Amatkarijo
|3
|0
|Miroslav Mazur
|3
|0
|Mansour Sinyan
|3
|0
|Jordan Attah Kadiri
|3
|0
|Карлссон Грач Себастьян
|3
|0
|Ziad Ghanoum
|1
|1
|Кроон Симон
|2
|0
|Досис Николаос
|2
|0
|Брэндон Эрик
|2
|0
|Менса Самуэль
|1
|0
|Сивертсен Эрленд
|1
|0
|Andrew Mills1
|1
|0
|Аджумани Янник
|1
|0
|Сабастин Уче
|1
|0
|Peter Amoran
|1
|0
Треллеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амин Симон
|12
|1
|Бркич Харис
|6
|0
|Дхайни Мухаммед-Али
|5
|0
|Блумберг Юхан
|4
|0
|Модиг Йеспер
|4
|0
|Вийтикко Микко
|3
|0
|Мортенсен Николас
|3
|0
|Бьеркен Фритьоф
|3
|0
|Саид Мохаммед
|2
|0
|Йенссон Исак
|2
|0
|Оффия Генри
|2
|0
|Othmane Salama
|2
|0
|Тидеман Антон
|1
|0
|Халльберг Херман
|1
|0
|Бедварссон Бедвар
|1
|0
|Кристенсен Каспер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
21
6 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 4
19 Не забивали 17
2
15%
1
5%
1-15
1
8%
5
24%
16-30
3
23%
3
14%
31-45
3
23%
5
24%
46-60
1
8%
2
10%
61-75
3
23%
5
24%
76-90
Пропущено
21
26
5 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 12
3
14%
5
19%
1-15
1
5%
1
4%
16-30
1
5%
5
19%
31-45
5
24%
5
19%
46-60
3
14%
4
15%
61-75
8
38%
6
23%
76-90
Забито
12
24
6 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 7
18 Не забивали 14
2
17%
2
8%
1-15
0
0%
5
21%
16-30
4
33%
5
21%
31-45
4
33%
6
25%
46-60
1
8%
2
8%
61-75
1
8%
4
17%
76-90
Пропущено
21
18
7 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 12
2
10%
2
11%
1-15
5
24%
2
11%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
4
19%
0
0%
46-60
4
19%
4
22%
61-75
6
29%
8
44%
76-90
Забито
25
45
12 В 1-м тайме 21
13 Во 2-м тайме 24
9 Забивали первыми 11
10 Не забивали 4
4
16%
3
7%
1-15
1
4%
10
22%
16-30
7
28%
8
18%
31-45
7
28%
11
24%
46-60
2
8%
4
9%
61-75
4
16%
9
20%
76-90
Пропущено
42
44
12 В 1-м тайме 17
30 Во 2-м тайме 27
16 Пропускали первыми 15
22 Не пропускали 24
5
12%
7
16%
1-15
6
14%
3
7%
16-30
1
2%
7
16%
31-45
9
21%
5
11%
46-60
7
17%
8
18%
61-75
14
33%
14
32%
76-90
Результаты последних матчей
Эстерсунд
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Далкурд - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Сирианска Эскильстуна 0:2 Эстерсунд - Хальмстад 0:0 Эргрюте - Эстерсунд 0:1
Эстерсунд - Эребру 2:0 Эстерсунд - Вестерос 2:2 ИФК Эстерсунд - Эстерсунд 0:1 Эстер - Эстерсунд 2:1 Эстерсунд - Броммапойкарна 2:3 Сковде АИК - Эстерсунд 1:3 Эстерсунд - Ландскруна 3:1 Браге - Эстерсунд 1:0 Эстерсунд - Йёнчёпинг 1:1 Ландскруна - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Эстер 1:1 Йёнчёпинг - Эстерсунд 1:0 Эстерсунд - Утсиктенс 0:3 Норрбю - Эстерсунд 2:0 Сирианска Эскильстуна - Эстерсунд 4:1 Эстерсунд - Эргрюте 0:0
Треллеборг
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Треллеборг - Эребру 2:1 Сковде АИК - Треллеборг 3:1 Треллеборг - Йёнчёпинг 1:3 Браге - Треллеборг 1:2
Треллеборг - Эргрюте 2:1 Треллеборг - Сирианска Эскильстуна 0:1 Гаусиод - Треллеборг 0:2 Ландскруна - Треллеборг 2:1 Треллеборг - Далкурд 4:2 Вестерос - Треллеборг 4:4 Утсиктенс - Треллеборг 0:0 Треллеборг - Хальмстад 0:4 Норрбю - Треллеборг 2:3 Треллеборг - Сковде АИК 2:1 Сирианска Эскильстуна - Треллеборг 1:0 Эребру - Треллеборг 2:2 Треллеборг - Норрбю 2:1 Хальмстад - Треллеборг 1:2 Мальмё - Треллеборг 2:0 Треллеборг - Гётеборг 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Броммапойкарна
|27
|16
|5
|6
|56 - 36
|53
|2.
|Хальмстад
|27
|16
|4
|7
|56 - 30
|52
|3.
|Эстер
|2:2
|28
|13
|9
|6
|47 - 32
|48
|4.
|Треллеборг
|0:1
|28
|12
|6
|10
|44 - 46
|42
|5.
|Браге
|27
|11
|9
|7
|42 - 34
|42
|6.
|Сковде АИК
|27
|11
|9
|7
|37 - 33
|42
|7.
|Ландскруна
|1:1
|28
|10
|10
|8
|36 - 40
|40
|8.
|Сирианска Эскильстуна
|1:1
|28
|11
|4
|13
|46 - 44
|37
|9.
|Утсиктенс
|27
|10
|5
|12
|36 - 40
|35
|10.
|Эребру
|27
|10
|4
|13
|30 - 35
|34
|11.
|Эргрюте
|2:2
|28
|7
|11
|10
|41 - 41
|32
|12.
|Йёнчёпинг
|27
|8
|8
|11
|36 - 44
|32
|13.
|Вестерос
|27
|7
|10
|10
|42 - 48
|31
|14.
|Норрбю
|27
|7
|7
|13
|30 - 44
|28
|15.
|Эстерсунд
|1:0
|28
|6
|9
|13
|27 - 41
|27
|16.
|Далкурд
|27
|7
|4
|16
|29 - 47
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Броммапойкарна
|13
|10
|2
|1
|33 - 13
|32
|2.
|Хальмстад
|13
|9
|1
|3
|28 - 14
|28
|3.
|Ландскруна
|1:1
|14
|7
|5
|2
|24 - 19
|26
|4.
|Эстер
|2:2
|14
|7
|4
|3
|26 - 18
|25
|5.
|Треллеборг
|0:1
|14
|7
|3
|4
|22 - 20
|24
|6.
|Сирианска Эскильстуна
|1:1
|14
|7
|1
|6
|27 - 20
|22
|7.
|Сковде АИК
|13
|5
|5
|3
|18 - 13
|20
|8.
|Эребру
|14
|6
|2
|6
|18 - 18
|20
|9.
|Норрбю
|14
|5
|5
|4
|15 - 15
|20
|10.
|Браге
|14
|5
|4
|5
|19 - 15
|19
|11.
|Вестерос
|13
|4
|6
|3
|25 - 23
|18
|12.
|Утсиктенс
|14
|4
|5
|5
|17 - 17
|17
|13.
|Эстерсунд
|1:0
|14
|4
|5
|5
|16 - 19
|17
|14.
|Далкурд
|14
|5
|1
|8
|18 - 21
|16
|15.
|Эргрюте
|2:2
|14
|3
|6
|5
|21 - 17
|15
|16.
|Йёнчёпинг
|13
|4
|2
|7
|20 - 26
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|14
|7
|3
|4
|28 - 16
|24
|2.
|Эстер
|2:2
|14
|6
|5
|3
|21 - 14
|23
|3.
|Браге
|13
|6
|5
|2
|23 - 19
|23
|4.
|Сковде АИК
|14
|6
|4
|4
|19 - 20
|22
|5.
|Броммапойкарна
|14
|6
|3
|5
|23 - 23
|21
|6.
|Йёнчёпинг
|14
|4
|6
|4
|16 - 18
|18
|7.
|Треллеборг
|0:1
|14
|5
|3
|6
|22 - 26
|18
|8.
|Утсиктенс
|13
|6
|0
|7
|19 - 23
|18
|9.
|Эргрюте
|2:2
|14
|4
|5
|5
|20 - 24
|17
|10.
|Сирианска Эскильстуна
|1:1
|14
|4
|3
|7
|19 - 24
|15
|11.
|Ландскруна
|1:1
|14
|3
|5
|6
|12 - 21
|14
|12.
|Эребру
|13
|4
|2
|7
|12 - 17
|14
|13.
|Вестерос
|14
|3
|4
|7
|17 - 25
|13
|14.
|Эстерсунд
|1:0
|14
|2
|4
|8
|11 - 22
|10
|15.
|Далкурд
|13
|2
|3
|8
|11 - 26
|9
|16.
|Норрбю
|13
|2
|2
|9
|15 - 29
|8
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- — Вылет в Эттан
|Вестерос
|Viktor Granath
|23 (1)
|Хальмстад
|Йоханссон Александр II
|16
|Сковде АИК
|Лав Джек Купер
|16 (3)
|Броммапойкарна
|Петтерссон Оскар
|12 (10)
|Сирианска Эскильстуна
|Amar Muhsin
|13 (2)
|Треллеборг
|Амин Симон
|1 12
|Утсиктенс
|Бом Карл
|11
|Сирианска Эскильстуна
|Шауш Абделькарим Маммар
|1 9
|Йёнчёпинг
|Ламин Адам Бен
|1 9
|Утсиктенс
|Lucas Hedlund
|1 8