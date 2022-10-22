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Швеция: Суперэттан
2022

Тур: 28.
Эстерсунд
2:0
Конец матча
Треллеборг
0'
1:0
17' Гол
Кроон Симон
64' Желтая карточка
Дхайни Мухаммед-Али
67' Вторая желтая карточка
Дхайни Мухаммед-Али
2:0
87' Гол
Chovanie Amatkarijo
90'+4
30
Andrew
Mills1
27
Ziad
Ghanoum
12
Kristian
Sirum
Novak
18
Miroslav
Mazur
28
Аджумани
Янник
13
Фрицсон
Людвиг
8
Брэндон
Эрик
7
Andre
Oesterholm
21
Кроон
Симон
26
Chovanie
Amatkarijo
29
Карлссон
Грач
Себастьян
1
Кристенсен
Каспер
17
Йенссон
Исак
20
Дхайни
Мухаммед-Али
5
Тидеман
Антон
2
Бьеркен
Фритьоф
22
Блумберг
Юхан
10
Саид
Мохаммед
3
Вийтикко
Микко
24
Хёрберг
Феликс
9
Мортенсен
Николас
18
Оффия
Генри
Эстерсунд
4-2-3-1
Треллеборг
3-4-3

История личных встреч

Эстерсунд
Треллеборг

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

История матчей

С
1:1
А
0:1
А
4:1
К
3:0
К
4:1

Бомбардиры внутри турнира

Эстерсунд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Chovanie Amatkarijo 7 0.25
Штольт Малкольм 5 0.18
Кроон Симон 3 (1) 0.11
Брэндон Эрик 3 (2) 0.11
Хёрберг Феликс 2 0.07
Фрицсон Людвиг 1 0.04
Вейлид Сесар 1 0.04
Бельман Хенрик 1 0.04
Карлссон Грач Себастьян 1 0.04
Jordan Attah Kadiri 1 0.04
Досис Николаос 1 0.04
Аджумани Янник 1 0.04
Andre Oesterholm 0 0
Miroslav Mazur 0 0
Треллеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мортенсен Николас 11 (1) 0.39
Оффия Генри 10 0.36
Амин Симон 4 0.14
Бркич Харис 3 (1) 0.11
Бьеркен Фритьоф 3 0.11
Йенссон Исак 3 0.11
Дхайни Мухаммед-Али 3 0.11
Саид Мохаммед 1 0.04
Бедварссон Бедвар 1 0.04
Модиг Йеспер 1 0.04
Халльберг Херман 1 0.04
Блумберг Юхан 0 0
Тидеман Антон 0 0

Карточки

Эстерсунд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хёрберг Феликс 5 1
Фрицсон Людвиг 6 0
Вейлид Сесар 4 1
Andre Oesterholm 5 0
Kevin Jablinski 5 0
Бельман Хенрик 5 0
Kristian Sirum Novak 2 1
Исса Камал 3 0
Кейта Али II 3 0
Chovanie Amatkarijo 3 0
Miroslav Mazur 3 0
Mansour Sinyan 3 0
Jordan Attah Kadiri 3 0
Карлссон Грач Себастьян 3 0
Ziad Ghanoum 1 1
Кроон Симон 2 0
Досис Николаос 2 0
Брэндон Эрик 2 0
Менса Самуэль 1 0
Сивертсен Эрленд 1 0
Andrew Mills1 1 0
Аджумани Янник 1 0
Сабастин Уче 1 0
Peter Amoran 1 0
Треллеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амин Симон 12 1
Дхайни Мухаммед-Али 6 1
Бркич Харис 6 0
Блумберг Юхан 4 0
Модиг Йеспер 4 0
Вийтикко Микко 3 0
Мортенсен Николас 3 0
Бьеркен Фритьоф 3 0
Саид Мохаммед 2 0
Йенссон Исак 2 0
Оффия Генри 2 0
Othmane Salama 2 0
Тидеман Антон 1 0
Халльберг Херман 1 0
Бедварссон Бедвар 1 0
Кристенсен Каспер 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
21
7 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 4
19 Не забивали 18
2
13%
1
5%
1-15
2
13%
5
24%
16-30
3
20%
3
14%
31-45
3
20%
5
24%
46-60
1
7%
2
10%
61-75
4
27%
5
24%
76-90

Пропущено

21
28
5 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 13
3
14%
5
18%
1-15
1
5%
2
7%
16-30
1
5%
5
18%
31-45
5
24%
5
18%
46-60
3
14%
4
14%
61-75
8
38%
7
25%
76-90

Забито

12
24
6 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 7
19 Не забивали 15
2
17%
2
8%
1-15
0
0%
5
21%
16-30
4
33%
5
21%
31-45
4
33%
6
25%
46-60
1
8%
2
8%
61-75
1
8%
4
17%
76-90

Пропущено

21
18
7 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 12
2
10%
2
11%
1-15
5
24%
2
11%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
4
19%
0
0%
46-60
4
19%
4
22%
61-75
6
29%
8
44%
76-90

Забито

27
45
13 В 1-м тайме 21
14 Во 2-м тайме 24
10 Забивали первыми 11
10 Не забивали 5
4
15%
3
7%
1-15
2
7%
10
22%
16-30
7
26%
8
18%
31-45
7
26%
11
24%
46-60
2
7%
4
9%
61-75
5
19%
9
20%
76-90

Пропущено

42
46
12 В 1-м тайме 18
30 Во 2-м тайме 28
16 Пропускали первыми 16
22 Не пропускали 25
5
12%
7
15%
1-15
6
14%
4
9%
16-30
1
2%
7
15%
31-45
9
21%
5
11%
46-60
7
17%
8
17%
61-75
14
33%
15
33%
76-90

Результаты последних матчей

Эстерсунд
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Далкурд - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Сирианска Эскильстуна 0:2 Эстерсунд - Хальмстад 0:0 Эргрюте - Эстерсунд 0:1
Эстерсунд - Эребру 2:0 Эстерсунд - Вестерос 2:2 ИФК Эстерсунд - Эстерсунд 0:1 Эстер - Эстерсунд 2:1 Эстерсунд - Броммапойкарна 2:3 Сковде АИК - Эстерсунд 1:3 Эстерсунд - Ландскруна 3:1 Браге - Эстерсунд 1:0 Эстерсунд - Йёнчёпинг 1:1 Ландскруна - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Эстер 1:1 Йёнчёпинг - Эстерсунд 1:0 Эстерсунд - Утсиктенс 0:3 Норрбю - Эстерсунд 2:0 Сирианска Эскильстуна - Эстерсунд 4:1 Эстерсунд - Эргрюте 0:0
Треллеборг
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Треллеборг - Эребру 2:1 Сковде АИК - Треллеборг 3:1 Треллеборг - Йёнчёпинг 1:3 Браге - Треллеборг 1:2
Треллеборг - Эргрюте 2:1 Треллеборг - Сирианска Эскильстуна 0:1 Гаусиод - Треллеборг 0:2 Ландскруна - Треллеборг 2:1 Треллеборг - Далкурд 4:2 Вестерос - Треллеборг 4:4 Утсиктенс - Треллеборг 0:0 Треллеборг - Хальмстад 0:4 Норрбю - Треллеборг 2:3 Треллеборг - Сковде АИК 2:1 Сирианска Эскильстуна - Треллеборг 1:0 Эребру - Треллеборг 2:2 Треллеборг - Норрбю 2:1 Хальмстад - Треллеборг 1:2 Мальмё - Треллеборг 2:0 Треллеборг - Гётеборг 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Броммапойкарна 27 16 5 6 56 - 36 53
2. Хальмстад 27 16 4 7 56 - 30 52
3. Эстер 28 13 9 6 47 - 32 48
4. Треллеборг 28 12 6 10 44 - 47 42
5. Браге 27 11 9 7 42 - 34 42
6. Сковде АИК 27 11 9 7 37 - 33 42
7. Ландскруна 28 10 10 8 36 - 40 40
8. Сирианска Эскильстуна 28 11 4 13 46 - 44 37
9. Утсиктенс 27 10 5 12 36 - 40 35
10. Эребру 27 10 4 13 30 - 35 34
11. Эргрюте 28 7 11 10 41 - 41 32
12. Йёнчёпинг 27 8 8 11 36 - 44 32
13. Вестерос 27 7 10 10 42 - 48 31
14. Норрбю 27 7 7 13 30 - 44 28
15. Эстерсунд 28 6 9 13 28 - 41 27
16. Далкурд 27 7 4 16 29 - 47 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Броммапойкарна 13 10 2 1 33 - 13 32
2. Хальмстад 13 9 1 3 28 - 14 28
3. Ландскруна 14 7 5 2 24 - 19 26
4. Эстер 14 7 4 3 26 - 18 25
5. Треллеборг 14 7 3 4 22 - 20 24
6. Сирианска Эскильстуна 14 7 1 6 27 - 20 22
7. Сковде АИК 13 5 5 3 18 - 13 20
8. Эребру 14 6 2 6 18 - 18 20
9. Норрбю 14 5 5 4 15 - 15 20
10. Браге 14 5 4 5 19 - 15 19
11. Вестерос 13 4 6 3 25 - 23 18
12. Утсиктенс 14 4 5 5 17 - 17 17
13. Эстерсунд 14 4 5 5 17 - 19 17
14. Далкурд 14 5 1 8 18 - 21 16
15. Эргрюте 14 3 6 5 21 - 17 15
16. Йёнчёпинг 13 4 2 7 20 - 26 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 14 7 3 4 28 - 16 24
2. Эстер 14 6 5 3 21 - 14 23
3. Браге 13 6 5 2 23 - 19 23
4. Сковде АИК 14 6 4 4 19 - 20 22
5. Броммапойкарна 14 6 3 5 23 - 23 21
6. Йёнчёпинг 14 4 6 4 16 - 18 18
7. Треллеборг 14 5 3 6 22 - 27 18
8. Утсиктенс 13 6 0 7 19 - 23 18
9. Эргрюте 14 4 5 5 20 - 24 17
10. Сирианска Эскильстуна 14 4 3 7 19 - 24 15
11. Ландскруна 14 3 5 6 12 - 21 14
12. Эребру 13 4 2 7 12 - 17 14
13. Вестерос 14 3 4 7 17 - 25 13
14. Эстерсунд 14 2 4 8 11 - 22 10
15. Далкурд 13 2 3 8 11 - 26 9
16. Норрбю 13 2 2 9 15 - 29 8
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Топ бомбардиров
Вестерос Viktor Granath 23 (1)
Хальмстад Йоханссон Александр II 16
Сковде АИК Лав Джек Купер 16 (3)
Броммапойкарна Петтерссон Оскар 12 (10)
Сирианска Эскильстуна Amar Muhsin 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Треллеборг Амин Симон 1 12
Утсиктенс Бом Карл 11
Сирианска Эскильстуна Шауш Абделькарим Маммар 1 9
Йёнчёпинг Ламин Адам Бен 1 9
Утсиктенс Lucas Hedlund 1 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Кроон Симон бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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