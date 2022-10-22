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  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 10. Стадион: .
Комо
2:1
Конец матча
Беневенто
0'
1:0
4' Гол
Черри Альберто
1:1
8' Гол
Леверб Максим
2:1
22' Гол
Черри Альберто
39' Желтая карточка
Иоанну Николас
40' Желтая карточка
Скьяттарелла Паскуале
40' Желтая карточка
Куцупиас Илиас
45' Желтая карточка
Леверб Максим
46' Желтая карточка
Форте Франческо
68' Желтая карточка
Фариас Диего
75' Желтая карточка
Одентал Кас
90'+5
99
Вигорито
Мауро
28
Виньяли
Лука
26
Одентал
Кас
16
Солини
Маттео
44
Иоанну
Николас
21
Арригони
Томмазо
10
Базелли
Даниэле
14
Беллемо
Алессандро
7
Чаджиа
Мутир
63
Кутроне
Патрик
27
Черри
Альберто
21
Палеари
Альберто
33
Леверб
Максим
96
Капеллини
Риккардо
58
Пастина
Кристиан
16
Импрота
Риккардо
7
Карич
Нермин
27
Скьяттарелла
Паскуале
3
Летиция
Гаэтано
28
Чано
Камилло
88
Форте
Франческо
20
Ла
Гумина
Антонино
Комо
4-3-1-2
Беневенто
3-4-3

История личных встреч

Комо
Беневенто

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

6 матчей

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

История матчей

СB
5:0
СB
1:1
ЛПП
1:2
СCA
1:0
СCA
2:1
СCA
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Комо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кутроне Патрик 3 0.3
Черри Альберто 2 0.2
Бланко Алехандро 1 0.1
Арригони Томмазо 1 0.1
Манкузо Леонардо 1 0.1
Иоанну Николас 1 0.1
Виньяли Лука 1 0.1
Liam Kerrigan2 1 0.1
Чаджиа Мутир 0 0
Фабрегас Сеск 0 0
Беневенто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Форте Франческо 2 0.2
Ла Гумина Антонино 2 (1) 0.2
Фариас Диего 1 0.1
Леверб Максим 1 0.1
Пастина Кристиан 1 0.1
Куцупиас Илиас 1 0.1
Чано Камилло 0 0
Машанджело Эдоардо 0 0

Карточки

Комо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Базелли Даниэле 4 0
Бинкс Луис 2 1
Арригони Томмазо 1 1
Фабрегас Сеск 2 0
Иоанну Николас 2 0
Фараго Паоло 2 0
Виньяли Лука 2 0
Одентал Кас 2 0
Да Рива Якопо 0 1
Манкузо Леонардо 1 0
Париджини Витторио 1 0
Кутроне Патрик 1 0
Бланко Алехандро 1 0
Чаджиа Мутир 1 0
Каньяно Андреа 1 0
Целехин Энрико 1 0
Габриеллони Алессандро 1 0
Беневенто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карич Нермин 4 0
Скьяттарелла Паскуале 3 0
Ла Гумина Антонино 3 0
Фулон Дам 3 0
Фариас Диего 2 0
Акампора Дженнаро 2 0
Тельо Андрес 2 0
Машанджело Эдоардо 2 0
Леверб Максим 2 0
Вивиани Маттиа 2 0
Пастина Кристиан 2 0
Куцупиас Илиас 2 0
Глик Камил 1 0
Инсинье Роберто 1 0
Форте Франческо 1 0
Палеари Альберто 1 0
Капеллини Риккардо 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
4
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
2
29%
1
25%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

8
4
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
2
25%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
50%
2
50%
76-90

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

12
9
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
8%
1
11%
1-15
3
25%
1
11%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
1
8%
4
44%
46-60
2
17%
1
11%
61-75
2
17%
2
22%
76-90

Забито

11
8
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
3 Не забивали 4
3
27%
1
13%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
3
38%
31-45
1
9%
2
25%
46-60
1
9%
1
13%
61-75
2
18%
1
13%
76-90

Пропущено

20
13
10 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
3
15%
2
15%
1-15
3
15%
2
15%
16-30
4
20%
0
0%
31-45
2
10%
4
31%
46-60
2
10%
1
8%
61-75
6
30%
4
31%
76-90

Результаты последних матчей

Комо
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Модена - Комо 5:1 Комо - Перуджа 1:0 Козенца - Комо 3:1 Комо - СПАЛ 3:3
Комо - Зюйдтироль 0:2 Фрозиноне - Комо 2:0 Комо - Брешия 0:1 Пиза - Комо 2:2 Комо - Кальяри 1:1 Специя - Комо 5:1 Аталанта - Комо 4:0 Комо - Кремонезе 1:2 Реджина - Комо 1:4 Комо - Виченца Виртус 0:2 Пиза - Комо 3:1 Комо - Читтаделла 1:2 Парма - Комо 4:3 Комо - Монца 2:0 Перуджа - Комо 0:1 Комо - Тернана 1:1
Беневенто
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Беневенто - Тернана 2:3 Зюйдтироль - Беневенто 1:1 Беневенто - Асколи 1:1 Брешия - Беневенто 1:0
Беневенто - Кальяри 0:2 Венеция - Беневенто 0:2 Беневенто - Фрозиноне 2:1 Дженоа - Беневенто 0:0 Беневенто - Козенца 0:1 Дженоа - Беневенто 3:2 Беневенто - Сиена 0:0 Беневенто - Козенца 0:1 Беневенто - Рома (до 19 лет) 3:2 Пиза - Беневенто 1:0 Беневенто - Пиза 1:0 Асколи - Беневенто 0:1 Беневенто - СПАЛ 1:2 Монца - Беневенто 3:0 Беневенто - Тернана 1:2 Порденоне - Беневенто 1:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрозиноне 10 7 0 3 15 - 6 21
2. Тернана 0:0 10 6 2 2 16 - 11 20
3. Дженоа 0:0 10 5 4 1 11 - 6 19
4. Реджина 10 6 0 4 19 - 8 18
5. Бари 10 5 3 2 18 - 12 18
6. Брешия 10 5 2 3 14 - 15 17
7. Зюйдтироль 10 5 2 3 11 - 12 17
8. Парма 10 4 4 2 15 - 11 16
9. Кальяри 9 4 2 3 9 - 9 14
10. СПАЛ 10 3 4 3 15 - 13 13
11. Модена 9 4 0 5 14 - 11 12
12. Асколи 9 3 3 3 11 - 11 12
13. Козенца 10 3 2 5 9 - 16 11
14. Читтаделла 9 2 4 3 8 - 12 10
15. Венеция 10 2 3 5 12 - 16 9
16. Комо 10 2 3 5 11 - 20 9
17. Беневенто 10 2 3 5 9 - 12 9
18. Палермо 9 2 2 5 9 - 15 8
19. Пиза 9 1 4 4 13 - 15 7
20. Перуджа 10 2 1 7 8 - 16 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрозиноне 5 5 0 0 9 - 0 15
2. Реджина 5 4 0 1 15 - 3 12
3. Тернана 0:0 5 3 2 0 6 - 1 11
4. Брешия 5 3 2 0 7 - 3 11
5. Парма 5 3 1 1 9 - 6 10
6. Кальяри 5 3 0 2 6 - 7 9
7. Модена 5 3 0 2 11 - 6 9
8. СПАЛ 5 3 0 2 9 - 5 9
9. Зюйдтироль 5 2 2 1 6 - 5 8
10. Читтаделла 5 2 2 1 6 - 6 8
11. Комо 6 2 2 2 7 - 8 8
12. Палермо 5 2 1 2 8 - 7 7
13. Дженоа 0:0 4 1 3 0 4 - 3 6
14. Козенца 4 2 0 2 6 - 5 6
15. Асколи 5 1 2 2 5 - 7 5
16. Бари 4 1 2 1 9 - 7 5
17. Беневенто 5 1 1 3 5 - 8 4
18. Перуджа 5 1 1 3 4 - 8 4
19. Пиза 4 0 2 2 2 - 4 2
20. Венеция 5 0 1 4 4 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дженоа 0:0 6 4 1 1 7 - 3 13
2. Бари 6 4 1 1 9 - 5 13
3. Тернана 0:0 5 3 0 2 10 - 10 9
4. Зюйдтироль 5 3 0 2 5 - 7 9
5. Венеция 5 2 2 1 8 - 6 8
6. Асколи 4 2 1 1 6 - 4 7
7. Фрозиноне 5 2 0 3 6 - 6 6
8. Брешия 5 2 0 3 7 - 12 6
9. Парма 5 1 3 1 6 - 5 6
10. Реджина 5 2 0 3 4 - 5 6
11. Кальяри 4 1 2 1 3 - 2 5
12. Пиза 5 1 2 2 11 - 11 5
13. Козенца 6 1 2 3 3 - 11 5
14. Беневенто 5 1 2 2 4 - 4 5
15. СПАЛ 5 0 4 1 6 - 8 4
16. Модена 4 1 0 3 3 - 5 3
17. Перуджа 5 1 0 4 4 - 8 3
18. Читтаделла 4 0 2 2 2 - 6 2
19. Палермо 4 0 1 3 1 - 8 1
20. Комо 4 0 1 3 4 - 12 1
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Бари Walid Cheddira 9 (4)
Бари Антенуччи Мирко 6 (1)
СПАЛ Ла Мантия Андреа 4 (1)
Пиза Глиоцци Этторе 5 (1)
Парма Инглезе Роберто 4
Весь список

Топ нарушителей
Асколи Беллучи Джузеппе 1 5
Асколи Гондо Седрик 1 5
Читтаделла Бранка Симоне 1 4
Палермо Ivan Marconi 1 4
Венеция Чеккарони Пьетро 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    48'
    Леверб Максим получил желтую карточку от судьи
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