Тур: 10. Стадион: Stadio G. Sinigaglia.
0'
1:0
4' ГолЧерри Альберто
1:1
8' ГолЛеверб Максим
2:1
22' ГолЧерри Альберто
39' Желтая карточкаИоанну Николас
40' Желтая карточкаСкьяттарелла Паскуале
40' Желтая карточкаКуцупиас Илиас
45' Желтая карточкаЛеверб Максим
46' Желтая карточкаФорте Франческо
68' Желтая карточкаФариас Диего
75' Желтая карточкаОдентал Кас
90'+5
Ход матча
4'
1:0
8'
1:1
22'
2:1
39'
40'
45'
46'
68'
75'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 8
-
4 Удары в створ 5
-
3 Угловые 11
-
4 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
34 Владение мячом, % 66
28
Виньяли
Лука
26
Одентал
Кас
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Виньяли ЛукаЗащитник
-
26 Одентал КасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Лонго Морено
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Чано КамиллоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
18 Фулон ДамЗащитник
- Полузащитник
-
72 Вокич ДеянПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Фариас ДиегоНападающий
-
14 Тиам ПапеНападающий
-
25 Сими НванквоНападающий
-
-
Главный тренер: Fabio Cannavaro
История личных встреч
Комо
Беневенто
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
6 матчей
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы
Первый тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Комо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кутроне Патрик
|3
|0.3
|Черри Альберто
|2
|0.2
|Бланко Алехандро
|1
|0.1
|Арригони Томмазо
|1
|0.1
|Манкузо Леонардо
|1
|0.1
|Иоанну Николас
|1
|0.1
|Виньяли Лука
|1
|0.1
|Liam Kerrigan2
|1
|0.1
|Чаджиа Мутир
|0
|0
|Фабрегас Сеск
|0
|0
Беневенто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Форте Франческо
|2
|0.2
|Ла Гумина Антонино
|2 (1)
|0.2
|Фариас Диего
|1
|0.1
|Леверб Максим
|1
|0.1
|Пастина Кристиан
|1
|0.1
|Куцупиас Илиас
|1
|0.1
|Чано Камилло
|0
|0
|Машанджело Эдоардо
|0
|0
Карточки
Комо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Базелли Даниэле
|4
|0
|Бинкс Луис
|2
|1
|Арригони Томмазо
|1
|1
|Фабрегас Сеск
|2
|0
|Иоанну Николас
|2
|0
|Фараго Паоло
|2
|0
|Виньяли Лука
|2
|0
|Одентал Кас
|2
|0
|Да Рива Якопо
|0
|1
|Манкузо Леонардо
|1
|0
|Париджини Витторио
|1
|0
|Кутроне Патрик
|1
|0
|Бланко Алехандро
|1
|0
|Чаджиа Мутир
|1
|0
|Каньяно Андреа
|1
|0
|Целехин Энрико
|1
|0
|Габриеллони Алессандро
|1
|0
Беневенто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карич Нермин
|4
|0
|Скьяттарелла Паскуале
|3
|0
|Ла Гумина Антонино
|3
|0
|Фулон Дам
|3
|0
|Фариас Диего
|2
|0
|Акампора Дженнаро
|2
|0
|Тельо Андрес
|2
|0
|Машанджело Эдоардо
|2
|0
|Леверб Максим
|2
|0
|Вивиани Маттиа
|2
|0
|Пастина Кристиан
|2
|0
|Куцупиас Илиас
|2
|0
|Глик Камил
|1
|0
|Инсинье Роберто
|1
|0
|Форте Франческо
|1
|0
|Палеари Альберто
|1
|0
|Капеллини Риккардо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
4
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
2
29%
1
25%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
8
4
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
2
25%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
50%
2
50%
76-90
Забито
4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
12
9
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
8%
1
11%
1-15
3
25%
1
11%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
1
8%
4
44%
46-60
2
17%
1
11%
61-75
2
17%
2
22%
76-90
Забито
11
8
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
3 Не забивали 4
3
27%
1
13%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
3
38%
31-45
1
9%
2
25%
46-60
1
9%
1
13%
61-75
2
18%
1
13%
76-90
Пропущено
20
13
10 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
3
15%
2
15%
1-15
3
15%
2
15%
16-30
4
20%
0
0%
31-45
2
10%
4
31%
46-60
2
10%
1
8%
61-75
6
30%
4
31%
76-90
Результаты последних матчей
Комо
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Модена - Комо 5:1 Комо - Перуджа 1:0 Козенца - Комо 3:1 Комо - СПАЛ 3:3
Комо - Зюйдтироль 0:2 Фрозиноне - Комо 2:0 Комо - Брешия 0:1 Пиза - Комо 2:2 Комо - Кальяри 1:1 Специя - Комо 5:1 Аталанта - Комо 4:0 Комо - Кремонезе 1:2 Реджина - Комо 1:4 Комо - Виченца Виртус 0:2 Пиза - Комо 3:1 Комо - Читтаделла 1:2 Парма - Комо 4:3 Комо - Монца 2:0 Перуджа - Комо 0:1 Комо - Тернана 1:1
Беневенто
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Беневенто - Тернана 2:3 Зюйдтироль - Беневенто 1:1 Беневенто - Асколи 1:1 Брешия - Беневенто 1:0
Беневенто - Кальяри 0:2 Венеция - Беневенто 0:2 Беневенто - Фрозиноне 2:1 Дженоа - Беневенто 0:0 Беневенто - Козенца 0:1 Дженоа - Беневенто 3:2 Беневенто - Сиена 0:0 Беневенто - Козенца 0:1 Беневенто - Рома (до 19 лет) 3:2 Пиза - Беневенто 1:0 Беневенто - Пиза 1:0 Асколи - Беневенто 0:1 Беневенто - СПАЛ 1:2 Монца - Беневенто 3:0 Беневенто - Тернана 1:2 Порденоне - Беневенто 1:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|10
|7
|0
|3
|15 - 6
|21
|2.
|Тернана
|0:0
|10
|6
|2
|2
|16 - 11
|20
|3.
|Дженоа
|0:0
|10
|5
|4
|1
|11 - 6
|19
|4.
|Реджина
|10
|6
|0
|4
|19 - 8
|18
|5.
|Бари
|10
|5
|3
|2
|18 - 12
|18
|6.
|Брешия
|10
|5
|2
|3
|14 - 15
|17
|7.
|Зюйдтироль
|10
|5
|2
|3
|11 - 12
|17
|8.
|Парма
|10
|4
|4
|2
|15 - 11
|16
|9.
|Кальяри
|9
|4
|2
|3
|9 - 9
|14
|10.
|СПАЛ
|10
|3
|4
|3
|15 - 13
|13
|11.
|Модена
|9
|4
|0
|5
|14 - 11
|12
|12.
|Асколи
|9
|3
|3
|3
|11 - 11
|12
|13.
|Козенца
|10
|3
|2
|5
|9 - 16
|11
|14.
|Читтаделла
|9
|2
|4
|3
|8 - 12
|10
|15.
|Венеция
|10
|2
|3
|5
|12 - 16
|9
|16.
|Комо
|10
|2
|3
|5
|11 - 20
|9
|17.
|Беневенто
|10
|2
|3
|5
|9 - 12
|9
|18.
|Палермо
|9
|2
|2
|5
|9 - 15
|8
|19.
|Пиза
|9
|1
|4
|4
|13 - 15
|7
|20.
|Перуджа
|10
|2
|1
|7
|8 - 16
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|5
|5
|0
|0
|9 - 0
|15
|2.
|Реджина
|5
|4
|0
|1
|15 - 3
|12
|3.
|Тернана
|0:0
|5
|3
|2
|0
|6 - 1
|11
|4.
|Брешия
|5
|3
|2
|0
|7 - 3
|11
|5.
|Парма
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|6.
|Кальяри
|5
|3
|0
|2
|6 - 7
|9
|7.
|Модена
|5
|3
|0
|2
|11 - 6
|9
|8.
|СПАЛ
|5
|3
|0
|2
|9 - 5
|9
|9.
|Зюйдтироль
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|10.
|Читтаделла
|5
|2
|2
|1
|6 - 6
|8
|11.
|Комо
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|12.
|Палермо
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|13.
|Дженоа
|0:0
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|14.
|Козенца
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|15.
|Асколи
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|16.
|Бари
|4
|1
|2
|1
|9 - 7
|5
|17.
|Беневенто
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|18.
|Перуджа
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|19.
|Пиза
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|20.
|Венеция
|5
|0
|1
|4
|4 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дженоа
|0:0
|6
|4
|1
|1
|7 - 3
|13
|2.
|Бари
|6
|4
|1
|1
|9 - 5
|13
|3.
|Тернана
|0:0
|5
|3
|0
|2
|10 - 10
|9
|4.
|Зюйдтироль
|5
|3
|0
|2
|5 - 7
|9
|5.
|Венеция
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|6.
|Асколи
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|7.
|Фрозиноне
|5
|2
|0
|3
|6 - 6
|6
|8.
|Брешия
|5
|2
|0
|3
|7 - 12
|6
|9.
|Парма
|5
|1
|3
|1
|6 - 5
|6
|10.
|Реджина
|5
|2
|0
|3
|4 - 5
|6
|11.
|Кальяри
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|12.
|Пиза
|5
|1
|2
|2
|11 - 11
|5
|13.
|Козенца
|6
|1
|2
|3
|3 - 11
|5
|14.
|Беневенто
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
|15.
|СПАЛ
|5
|0
|4
|1
|6 - 8
|4
|16.
|Модена
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|17.
|Перуджа
|5
|1
|0
|4
|4 - 8
|3
|18.
|Читтаделла
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|19.
|Палермо
|4
|0
|1
|3
|1 - 8
|1
|20.
|Комо
|4
|0
|1
|3
|4 - 12
|1
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|Бари
|Walid Cheddira
|9 (4)
|Бари
|Антенуччи Мирко
|6 (1)
|СПАЛ
|Ла Мантия Андреа
|4 (1)
|Пиза
|Глиоцци Этторе
|5 (1)
|Парма
|Инглезе Роберто
|4
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|1 5
|Асколи
|Гондо Седрик
|1 5
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1 4
|Палермо
|Ivan Marconi
|1 4
|Венеция
|Чеккарони Пьетро
|1 4