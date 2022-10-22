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  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 10. Стадион: .
Зюйдтироль
1:0
Конец матча
Парма
0'
5' Желтая карточка
Д'Орацио Томмазо
13' Желтая карточка
Васкес Франко
1:0
29' Гол
Николусси Кавилья Ханс
42' Желтая карточка
Остерволде Джейден
65' Желтая карточка
Берра Филиппо
78' Вторая желтая карточка
Остерволде Джейден
90'+5
1
Полуцци
Джакомо
2
Берра
Филиппо
19
Giovanni
Zaro
55
Мазиелло
Андреа
11
Д'Орацио
Томмазо
26
Де
Коль
Филиппо
21
Fabian
Tait
14
Николусси
Кавилья
Ханс
16
Белардинелли
Лука
9
Маццокки
Симоне
90
Raphael
Odogwu
22
Чичисола
Леандро
15
Дель
Прато
Энрико
3
Осорио
Йордан
30
Валенти
Лаутаро
17
Остерволде
Джейден
19
Зом
Симон
24
Юрич
Станко
7
Бенедычак
Адриан
10
Васкес
Франко
14
Ансальди
Кристиан
45
Инглезе
Роберто
Зюйдтироль
4-4-2
Парма
4-2-3-1

История личных встреч

Зюйдтироль
Парма

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛП
0:1
ЛП
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Зюйдтироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ровер Маттео 3 (2) 0.3
Raphael Odogwu 2 0.2
Маццокки Симоне 2 0.2
Daniele Casiraghi 1 (1) 0.1
Карретта Мирко 1 0.1
Giovanni Zaro 1 0.1
Николусси Кавилья Ханс 1 0.1
Де Коль Филиппо 0 0
Парма
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Инглезе Роберто 4 0.4
Ман Деннис 3 (1) 0.3
Михэйлэ Валентин 2 0.2
Тутино Дженнаро 2 (1) 0.2
Эстевес Науэль 1 0.1
Дель Прато Энрико 1 0.1
Валенти Лаутаро 1 0.1
Остерволде Джейден 1 0.1
Васкес Франко 0 0
Камара Дрисса 0 0

Карточки

Зюйдтироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Marco Curto 2 1
Мазиелло Андреа 3 0
Fabian Tait 3 0
Помпетти Марко 3 0
Берра Филиппо 2 0
Карретта Мирко 2 0
Giovanni Zaro 2 0
Д'Орацио Томмазо 2 0
Raphael Odogwu 1 0
Daniele Casiraghi 1 0
Маццокки Симоне 1 0
Крочата Джованни 1 0
Simone Davi 1 0
Парма
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Остерволде Джейден 4 1
Юрич Станко 5 0
Antoine Hainaut 2 1
Васкес Франко 3 0
Эстевес Науэль 3 0
Кулибали Войо 3 0
Дель Прато Энрико 2 0
Бернабе Адриан 2 0
Ансальди Кристиан 1 0
Тутино Дженнаро 1 0
Михэйлэ Валентин 1 0
Валенти Лаутаро 1 0
Бонни Анж-Йоан 1 0
Alessandro Circati 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
6
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 8
0
0%
1
17%
1-15
2
29%
2
33%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
2
29%
1
17%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
2
40%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
20%
76-90

Забито

5
9
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
7 Не забивали 5
1
20%
1
11%
1-15
1
20%
1
11%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
3
60%
0
0%
76-90

Пропущено

7
6
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
1
17%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
3
43%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

12
15
5 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 6
2 Не забивали 3
1
8%
2
13%
1-15
3
25%
3
20%
16-30
1
8%
4
27%
31-45
1
8%
3
20%
46-60
1
8%
2
13%
61-75
5
42%
1
7%
76-90

Пропущено

11
11
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
0
0%
1
9%
1-15
1
9%
2
18%
16-30
4
36%
2
18%
31-45
1
9%
2
18%
46-60
3
27%
1
9%
61-75
2
18%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

Зюйдтироль
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Перуджа - Зюйдтироль 1:2 Зюйдтироль - Беневенто 1:1 Палермо - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Козенца 1:1
Комо - Зюйдтироль 0:2 Зюйдтироль - Пиза 2:1 Реджина - Зюйдтироль 4:0 Зюйдтироль - Венеция 1:2 Брешия - Зюйдтироль 2:0 Зюйдтироль - ФералпиСало 1:3 Сассуоло - Зюйдтироль 2:0 Зюйдтироль - Модена 0:2 Бари - Зюйдтироль 1:2 Триестина - Зюйдтироль 0:2 Зюйдтироль - Падова 0:0 Фиоренцуола - Зюйдтироль 0:4 Зюйдтироль - Лечче 1:1 ФералпиСало - Зюйдтироль 1:0 Зюйдтироль - Сереньо 1:0 Зюйдтироль - Про Сесто 2:0
Парма
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Парма - Бари 1:0 Парма - Реджина 2:0 Пиза - Парма 0:0 Парма - Фрозиноне 2:1
Асколи - Парма 1:3 Парма - Тернана 2:3 Дженоа - Парма 3:3 Парма - Козенца 1:0 Перуджа - Парма 0:0 Парма - Бари 2:2 Салернитана - Парма 0:2 Парма - Лечче 1:0 Парма - ФералпиСало 2:0 Сампдория - Парма 1:1 Кротоне - Парма 0:1 Парма - Алессандрия 2:2 Перуджа - Парма 2:1 Парма - Асколи 0:1 Брешия - Парма 1:0 Парма - Комо 4:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрозиноне 10 7 0 3 15 - 6 21
2. Тернана 0:0 10 6 2 2 16 - 11 20
3. Дженоа 0:0 10 5 4 1 11 - 6 19
4. Реджина 10 6 0 4 19 - 8 18
5. Бари 10 5 3 2 18 - 12 18
6. Брешия 10 5 2 3 14 - 15 17
7. Зюйдтироль 10 5 2 3 11 - 12 17
8. Парма 10 4 4 2 15 - 11 16
9. Кальяри 9 4 2 3 9 - 9 14
10. СПАЛ 10 3 4 3 15 - 13 13
11. Модена 9 4 0 5 14 - 11 12
12. Асколи 9 3 3 3 11 - 11 12
13. Козенца 10 3 2 5 9 - 16 11
14. Читтаделла 9 2 4 3 8 - 12 10
15. Венеция 10 2 3 5 12 - 16 9
16. Комо 10 2 3 5 11 - 20 9
17. Беневенто 10 2 3 5 9 - 12 9
18. Палермо 9 2 2 5 9 - 15 8
19. Пиза 9 1 4 4 13 - 15 7
20. Перуджа 10 2 1 7 8 - 16 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрозиноне 5 5 0 0 9 - 0 15
2. Реджина 5 4 0 1 15 - 3 12
3. Тернана 0:0 5 3 2 0 6 - 1 11
4. Брешия 5 3 2 0 7 - 3 11
5. Парма 5 3 1 1 9 - 6 10
6. Кальяри 5 3 0 2 6 - 7 9
7. Модена 5 3 0 2 11 - 6 9
8. СПАЛ 5 3 0 2 9 - 5 9
9. Зюйдтироль 5 2 2 1 6 - 5 8
10. Читтаделла 5 2 2 1 6 - 6 8
11. Комо 6 2 2 2 7 - 8 8
12. Палермо 5 2 1 2 8 - 7 7
13. Дженоа 0:0 4 1 3 0 4 - 3 6
14. Козенца 4 2 0 2 6 - 5 6
15. Асколи 5 1 2 2 5 - 7 5
16. Бари 4 1 2 1 9 - 7 5
17. Беневенто 5 1 1 3 5 - 8 4
18. Перуджа 5 1 1 3 4 - 8 4
19. Пиза 4 0 2 2 2 - 4 2
20. Венеция 5 0 1 4 4 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дженоа 0:0 6 4 1 1 7 - 3 13
2. Бари 6 4 1 1 9 - 5 13
3. Тернана 0:0 5 3 0 2 10 - 10 9
4. Зюйдтироль 5 3 0 2 5 - 7 9
5. Венеция 5 2 2 1 8 - 6 8
6. Асколи 4 2 1 1 6 - 4 7
7. Фрозиноне 5 2 0 3 6 - 6 6
8. Брешия 5 2 0 3 7 - 12 6
9. Парма 5 1 3 1 6 - 5 6
10. Реджина 5 2 0 3 4 - 5 6
11. Кальяри 4 1 2 1 3 - 2 5
12. Пиза 5 1 2 2 11 - 11 5
13. Козенца 6 1 2 3 3 - 11 5
14. Беневенто 5 1 2 2 4 - 4 5
15. СПАЛ 5 0 4 1 6 - 8 4
16. Модена 4 1 0 3 3 - 5 3
17. Перуджа 5 1 0 4 4 - 8 3
18. Читтаделла 4 0 2 2 2 - 6 2
19. Палермо 4 0 1 3 1 - 8 1
20. Комо 4 0 1 3 4 - 12 1
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Бари Walid Cheddira 9 (4)
Бари Антенуччи Мирко 6 (1)
СПАЛ Ла Мантия Андреа 4 (1)
Пиза Глиоцци Этторе 5 (1)
Парма Инглезе Роберто 4
Весь список

Топ нарушителей
Асколи Беллучи Джузеппе 1 5
Асколи Гондо Седрик 1 5
Читтаделла Бранка Симоне 1 4
Палермо Ivan Marconi 1 4
Венеция Чеккарони Пьетро 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Остерволде Джейден получил желтую карточку от судьи
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