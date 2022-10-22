Тур: 10. Стадион: Оресте Гранильо.
0'
11' Желтая карточкаМайер Жан
0:1
18' ГолМелькьорри Федерико
32' Желтая карточкаПас Йеферсон
51' Желтая карточкаСанторо Симоне
55' Вторая желтая карточкаСанторо Симоне
60' Желтая карточкаЦионек Тьяго
0:2
62' ПенальтиМелькьорри Федерико
0:3
74' ГолДи Серио Джузеппе
1:3
80' ГолГори Габриэле
2:3
87' ГолФаббиан Джованни
90' Желтая карточкаКасасола Тиаго
90'+7
Ход матча
11'
18'
32'
51'
55'
60'
62'
74'
80'
87'
2:3
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 1
-
14 Удары в створ 7
-
9 Угловые 5
-
0 Офсайды 3
-
8 Нарушения правил 17
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 1
-
73 Владение мячом, % 27
37
Майер
Жан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Майер ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Буа ДевидПолузащитник
-
10 Оби ДжоэлПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Индзаги Филиппо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Пас ЙеферсонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Моро ЛукаНападающий
-
-
Главный тренер: Сильвия Найд
История личных встреч
Реджина
Перуджа
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Реджина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фаббиан Джованни
|4
|0.4
|Менез Жереми
|3
|0.3
|Ривас Ригоберто
|2
|0.2
|Пьероцци Никколо
|2
|0.2
|Гори Габриэле
|2
|0.2
|Майер Жан
|1
|0.1
|Канотто Луиджи
|1
|0.1
|Кризетиг Лоренцо
|1
|0.1
|Гальоло Риккардо
|1
|0.1
|Льотти Даниэле
|1
|0.1
|Ломбарди Алессандро
|1
|0.1
|Ди Кьяра Джанлука
|0
|0
|Риччи Федерико
|0
|0
|Ционек Тьяго
|0
|0
|Чичерелли Эмануэле
|0
|0
Перуджа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мелькьорри Федерико
|3 (1)
|0.3
|Стриццоло Лука
|2
|0.2
|Ди Кармине Самуэль
|1
|0.1
|Луперини Грегорио
|1
|0.1
|Ди Серио Джузеппе
|1
|0.1
|Касасола Тиаго
|0
|0
|Анджелла Габриэле
|0
|0
|Курадо Маркос
|0
|0
|Сгарби Филиппо
|0
|0
Карточки
Реджина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пьероцци Никколо
|4
|0
|Ционек Тьяго
|2
|1
|Фаббиан Джованни
|3
|0
|Кризетиг Лоренцо
|2
|0
|Майер Жан
|2
|0
|Гальоло Риккардо
|2
|0
|Коломби Симоне
|1
|0
|Ди Кьяра Джанлука
|1
|0
|Канотто Луиджи
|1
|0
|Лояконо Джузеппе
|1
|0
Перуджа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лизи Франческо
|2
|1
|Санторо Симоне
|2
|1
|Мелькьорри Федерико
|3
|0
|Дель Орко Кристиан
|3
|0
|Курадо Маркос
|3
|0
|Касасола Тиаго
|3
|0
|Пас Йеферсон
|3
|0
|Куан Кристиан
|3
|0
|Сгарби Филиппо
|1
|1
|Бартоломей Паоло
|2
|0
|Оливьери Марко
|2
|0
|Стриццоло Лука
|1
|0
|Вулич Милош
|1
|0
|Ианнони Эдоардо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
4
5 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
5 Не забивали 8
2
13%
0
0%
1-15
1
7%
1
25%
16-30
2
13%
1
25%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
4
27%
2
50%
61-75
3
20%
0
0%
76-90
Пропущено
3
8
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 5
0
0%
2
25%
1-15
1
33%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Забито
4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
8 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
1
25%
2
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
5
8
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
3
38%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
13%
46-60
2
40%
1
13%
61-75
1
20%
3
38%
76-90
Забито
19
8
7 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
2
11%
0
0%
1-15
2
11%
1
13%
16-30
3
16%
2
25%
31-45
4
21%
2
25%
46-60
5
26%
2
25%
61-75
3
16%
1
13%
76-90
Пропущено
8
16
2 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 8
0
0%
5
31%
1-15
2
25%
1
6%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
1
13%
1
6%
46-60
4
50%
2
13%
61-75
1
13%
5
31%
76-90
Результаты последних матчей
Реджина
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Парма - Реджина 2:0 Реджина - Козенца 3:0 Модена - Реджина 1:0 Реджина - Читтаделла 3:0
Пиза - Реджина 0:1 Реджина - Палермо 3:0 Реджина - Зюйдтироль 4:0 Тернана - Реджина 1:0 СПАЛ - Реджина 1:3 Сампдория - Реджина 1:0 Lamezia Terme - Реджина 0:12 Брешия - Реджина 3:0 Реджина - Комо 1:4 Алессандрия - Реджина 0:0 Реджина - Лечче 1:0 Асколи - Реджина 2:0 Реджина - Беневенто 0:3 Кремонезе - Реджина 1:1 Реджина - Козенца 1:0 Читтаделла - Реджина 0:0
Перуджа
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Перуджа - Зюйдтироль 1:2 Комо - Перуджа 1:0 Перуджа - Пиза 1:3 Тернана - Перуджа 1:0
Перуджа - Асколи 1:0 Брешия - Перуджа 2:1 Перуджа - Бари 1:3 Перуджа - Парма 0:0 Палермо - Перуджа 2:0 Кальяри - Перуджа 3:2 Перуджа - Римини 2:0 Перуджа - Наполи 1:4 Брешия - Перуджа 3:2 Перуджа - Монца 1:0 Тернана - Перуджа 1:0 Перуджа - Парма 2:1 Виченца Виртус - Перуджа 1:2 Перуджа - Пиза 1:1 Читтаделла - Перуджа 0:0 Кротоне - Перуджа 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|10
|7
|0
|3
|15 - 6
|21
|2.
|Тернана
|0:0
|10
|6
|2
|2
|16 - 11
|20
|3.
|Дженоа
|0:0
|10
|5
|4
|1
|11 - 6
|19
|4.
|Реджина
|10
|6
|0
|4
|19 - 8
|18
|5.
|Бари
|10
|5
|3
|2
|18 - 12
|18
|6.
|Брешия
|10
|5
|2
|3
|14 - 15
|17
|7.
|Зюйдтироль
|10
|5
|2
|3
|11 - 12
|17
|8.
|Парма
|10
|4
|4
|2
|15 - 11
|16
|9.
|Кальяри
|9
|4
|2
|3
|9 - 9
|14
|10.
|СПАЛ
|10
|3
|4
|3
|15 - 13
|13
|11.
|Модена
|9
|4
|0
|5
|14 - 11
|12
|12.
|Асколи
|9
|3
|3
|3
|11 - 11
|12
|13.
|Козенца
|10
|3
|2
|5
|9 - 16
|11
|14.
|Читтаделла
|9
|2
|4
|3
|8 - 12
|10
|15.
|Венеция
|10
|2
|3
|5
|12 - 16
|9
|16.
|Комо
|10
|2
|3
|5
|11 - 20
|9
|17.
|Беневенто
|10
|2
|3
|5
|9 - 12
|9
|18.
|Палермо
|9
|2
|2
|5
|9 - 15
|8
|19.
|Пиза
|9
|1
|4
|4
|13 - 15
|7
|20.
|Перуджа
|10
|2
|1
|7
|8 - 16
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|5
|5
|0
|0
|9 - 0
|15
|2.
|Реджина
|5
|4
|0
|1
|15 - 3
|12
|3.
|Тернана
|0:0
|5
|3
|2
|0
|6 - 1
|11
|4.
|Брешия
|5
|3
|2
|0
|7 - 3
|11
|5.
|Парма
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|6.
|Кальяри
|5
|3
|0
|2
|6 - 7
|9
|7.
|Модена
|5
|3
|0
|2
|11 - 6
|9
|8.
|СПАЛ
|5
|3
|0
|2
|9 - 5
|9
|9.
|Зюйдтироль
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|10.
|Читтаделла
|5
|2
|2
|1
|6 - 6
|8
|11.
|Комо
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|12.
|Палермо
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|13.
|Дженоа
|0:0
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|14.
|Козенца
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|15.
|Асколи
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|16.
|Бари
|4
|1
|2
|1
|9 - 7
|5
|17.
|Беневенто
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|18.
|Перуджа
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|19.
|Пиза
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|20.
|Венеция
|5
|0
|1
|4
|4 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дженоа
|0:0
|6
|4
|1
|1
|7 - 3
|13
|2.
|Бари
|6
|4
|1
|1
|9 - 5
|13
|3.
|Тернана
|0:0
|5
|3
|0
|2
|10 - 10
|9
|4.
|Зюйдтироль
|5
|3
|0
|2
|5 - 7
|9
|5.
|Венеция
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|6.
|Асколи
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|7.
|Фрозиноне
|5
|2
|0
|3
|6 - 6
|6
|8.
|Брешия
|5
|2
|0
|3
|7 - 12
|6
|9.
|Парма
|5
|1
|3
|1
|6 - 5
|6
|10.
|Реджина
|5
|2
|0
|3
|4 - 5
|6
|11.
|Кальяри
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|12.
|Пиза
|5
|1
|2
|2
|11 - 11
|5
|13.
|Козенца
|6
|1
|2
|3
|3 - 11
|5
|14.
|Беневенто
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
|15.
|СПАЛ
|5
|0
|4
|1
|6 - 8
|4
|16.
|Модена
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|17.
|Перуджа
|5
|1
|0
|4
|4 - 8
|3
|18.
|Читтаделла
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|19.
|Палермо
|4
|0
|1
|3
|1 - 8
|1
|20.
|Комо
|4
|0
|1
|3
|4 - 12
|1
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|Бари
|Walid Cheddira
|9 (4)
|Бари
|Антенуччи Мирко
|6 (1)
|СПАЛ
|Ла Мантия Андреа
|4 (1)
|Пиза
|Глиоцци Этторе
|5 (1)
|Парма
|Инглезе Роберто
|4
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|1 5
|Асколи
|Гондо Седрик
|1 5
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1 4
|Палермо
|Ivan Marconi
|1 4
|Венеция
|Чеккарони Пьетро
|1 4