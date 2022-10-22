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  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 10. Стадион: .
Реджина
2:3
Конец матча
Перуджа
0'
11' Желтая карточка
Майер Жан
0:1
18' Гол
Мелькьорри Федерико
32' Желтая карточка
Пас Йеферсон
51' Желтая карточка
Санторо Симоне
55' Вторая желтая карточка
Санторо Симоне
60' Желтая карточка
Ционек Тьяго
0:2
62' Пенальти
Мелькьорри Федерико
0:3
74' Гол
Ди Серио Джузеппе
1:3
80' Гол
Гори Габриэле
2:3
87' Гол
Фаббиан Джованни
90' Желтая карточка
Касасола Тиаго
90'+7
22
Коломби
Симоне
27
Пьероцци
Никколо
3
Ционек
Тьяго
28
Гальоло
Риккардо
17
Ди
Кьяра
Джанлука
14
Фаббиан
Джованни
37
Майер
Жан
20
Эрнани
Азеведо
21
Риччи
Федерико
7
Менез
Жереми
99
Ривас
Ригоберто
1
Гори
Стефано
97
Сгарби
Филиппо
21
Курадо
Маркос
15
Дель
Орко
Кристиан
24
Касасола
Тиаго
25
Санторо
Симоне
16
Бартоломей
Паоло
4
Ианнони
Эдоардо
17
Пас
Йеферсон
41
Стриццоло
Лука
9
Мелькьорри
Федерико
Реджина
4-3-3
Перуджа
3-5-2

История личных встреч

Реджина
Перуджа

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

СB
0:1
СB
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Реджина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фаббиан Джованни 4 0.4
Менез Жереми 3 0.3
Ривас Ригоберто 2 0.2
Пьероцци Никколо 2 0.2
Гори Габриэле 2 0.2
Майер Жан 1 0.1
Канотто Луиджи 1 0.1
Кризетиг Лоренцо 1 0.1
Гальоло Риккардо 1 0.1
Льотти Даниэле 1 0.1
Ломбарди Алессандро 1 0.1
Ди Кьяра Джанлука 0 0
Риччи Федерико 0 0
Ционек Тьяго 0 0
Чичерелли Эмануэле 0 0
Перуджа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мелькьорри Федерико 3 (1) 0.3
Стриццоло Лука 2 0.2
Ди Кармине Самуэль 1 0.1
Луперини Грегорио 1 0.1
Ди Серио Джузеппе 1 0.1
Касасола Тиаго 0 0
Анджелла Габриэле 0 0
Курадо Маркос 0 0
Сгарби Филиппо 0 0

Карточки

Реджина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пьероцци Никколо 4 0
Ционек Тьяго 2 1
Фаббиан Джованни 3 0
Кризетиг Лоренцо 2 0
Майер Жан 2 0
Гальоло Риккардо 2 0
Коломби Симоне 1 0
Ди Кьяра Джанлука 1 0
Канотто Луиджи 1 0
Лояконо Джузеппе 1 0
Перуджа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лизи Франческо 2 1
Санторо Симоне 2 1
Мелькьорри Федерико 3 0
Дель Орко Кристиан 3 0
Курадо Маркос 3 0
Касасола Тиаго 3 0
Пас Йеферсон 3 0
Куан Кристиан 3 0
Сгарби Филиппо 1 1
Бартоломей Паоло 2 0
Оливьери Марко 2 0
Стриццоло Лука 1 0
Вулич Милош 1 0
Ианнони Эдоардо 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
4
5 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
5 Не забивали 8
2
13%
0
0%
1-15
1
7%
1
25%
16-30
2
13%
1
25%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
4
27%
2
50%
61-75
3
20%
0
0%
76-90

Пропущено

3
8
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 5
0
0%
2
25%
1-15
1
33%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
8 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
1
25%
2
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

5
8
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
3
38%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
13%
46-60
2
40%
1
13%
61-75
1
20%
3
38%
76-90

Забито

19
8
7 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
2
11%
0
0%
1-15
2
11%
1
13%
16-30
3
16%
2
25%
31-45
4
21%
2
25%
46-60
5
26%
2
25%
61-75
3
16%
1
13%
76-90

Пропущено

8
16
2 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 8
0
0%
5
31%
1-15
2
25%
1
6%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
1
13%
1
6%
46-60
4
50%
2
13%
61-75
1
13%
5
31%
76-90

Результаты последних матчей

Реджина
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Парма - Реджина 2:0 Реджина - Козенца 3:0 Модена - Реджина 1:0 Реджина - Читтаделла 3:0
Пиза - Реджина 0:1 Реджина - Палермо 3:0 Реджина - Зюйдтироль 4:0 Тернана - Реджина 1:0 СПАЛ - Реджина 1:3 Сампдория - Реджина 1:0 Lamezia Terme - Реджина 0:12 Брешия - Реджина 3:0 Реджина - Комо 1:4 Алессандрия - Реджина 0:0 Реджина - Лечче 1:0 Асколи - Реджина 2:0 Реджина - Беневенто 0:3 Кремонезе - Реджина 1:1 Реджина - Козенца 1:0 Читтаделла - Реджина 0:0
Перуджа
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Перуджа - Зюйдтироль 1:2 Комо - Перуджа 1:0 Перуджа - Пиза 1:3 Тернана - Перуджа 1:0
Перуджа - Асколи 1:0 Брешия - Перуджа 2:1 Перуджа - Бари 1:3 Перуджа - Парма 0:0 Палермо - Перуджа 2:0 Кальяри - Перуджа 3:2 Перуджа - Римини 2:0 Перуджа - Наполи 1:4 Брешия - Перуджа 3:2 Перуджа - Монца 1:0 Тернана - Перуджа 1:0 Перуджа - Парма 2:1 Виченца Виртус - Перуджа 1:2 Перуджа - Пиза 1:1 Читтаделла - Перуджа 0:0 Кротоне - Перуджа 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрозиноне 10 7 0 3 15 - 6 21
2. Тернана 0:0 10 6 2 2 16 - 11 20
3. Дженоа 0:0 10 5 4 1 11 - 6 19
4. Реджина 10 6 0 4 19 - 8 18
5. Бари 10 5 3 2 18 - 12 18
6. Брешия 10 5 2 3 14 - 15 17
7. Зюйдтироль 10 5 2 3 11 - 12 17
8. Парма 10 4 4 2 15 - 11 16
9. Кальяри 9 4 2 3 9 - 9 14
10. СПАЛ 10 3 4 3 15 - 13 13
11. Модена 9 4 0 5 14 - 11 12
12. Асколи 9 3 3 3 11 - 11 12
13. Козенца 10 3 2 5 9 - 16 11
14. Читтаделла 9 2 4 3 8 - 12 10
15. Венеция 10 2 3 5 12 - 16 9
16. Комо 10 2 3 5 11 - 20 9
17. Беневенто 10 2 3 5 9 - 12 9
18. Палермо 9 2 2 5 9 - 15 8
19. Пиза 9 1 4 4 13 - 15 7
20. Перуджа 10 2 1 7 8 - 16 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фрозиноне 5 5 0 0 9 - 0 15
2. Реджина 5 4 0 1 15 - 3 12
3. Тернана 0:0 5 3 2 0 6 - 1 11
4. Брешия 5 3 2 0 7 - 3 11
5. Парма 5 3 1 1 9 - 6 10
6. Кальяри 5 3 0 2 6 - 7 9
7. Модена 5 3 0 2 11 - 6 9
8. СПАЛ 5 3 0 2 9 - 5 9
9. Зюйдтироль 5 2 2 1 6 - 5 8
10. Читтаделла 5 2 2 1 6 - 6 8
11. Комо 6 2 2 2 7 - 8 8
12. Палермо 5 2 1 2 8 - 7 7
13. Дженоа 0:0 4 1 3 0 4 - 3 6
14. Козенца 4 2 0 2 6 - 5 6
15. Асколи 5 1 2 2 5 - 7 5
16. Бари 4 1 2 1 9 - 7 5
17. Беневенто 5 1 1 3 5 - 8 4
18. Перуджа 5 1 1 3 4 - 8 4
19. Пиза 4 0 2 2 2 - 4 2
20. Венеция 5 0 1 4 4 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дженоа 0:0 6 4 1 1 7 - 3 13
2. Бари 6 4 1 1 9 - 5 13
3. Тернана 0:0 5 3 0 2 10 - 10 9
4. Зюйдтироль 5 3 0 2 5 - 7 9
5. Венеция 5 2 2 1 8 - 6 8
6. Асколи 4 2 1 1 6 - 4 7
7. Фрозиноне 5 2 0 3 6 - 6 6
8. Брешия 5 2 0 3 7 - 12 6
9. Парма 5 1 3 1 6 - 5 6
10. Реджина 5 2 0 3 4 - 5 6
11. Кальяри 4 1 2 1 3 - 2 5
12. Пиза 5 1 2 2 11 - 11 5
13. Козенца 6 1 2 3 3 - 11 5
14. Беневенто 5 1 2 2 4 - 4 5
15. СПАЛ 5 0 4 1 6 - 8 4
16. Модена 4 1 0 3 3 - 5 3
17. Перуджа 5 1 0 4 4 - 8 3
18. Читтаделла 4 0 2 2 2 - 6 2
19. Палермо 4 0 1 3 1 - 8 1
20. Комо 4 0 1 3 4 - 12 1
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Бари Walid Cheddira 9 (4)
Бари Антенуччи Мирко 6 (1)
СПАЛ Ла Мантия Андреа 4 (1)
Пиза Глиоцци Этторе 5 (1)
Парма Инглезе Роберто 4
Весь список

Топ нарушителей
Асколи Беллучи Джузеппе 1 5
Асколи Гондо Седрик 1 5
Читтаделла Бранка Симоне 1 4
Палермо Ivan Marconi 1 4
Венеция Чеккарони Пьетро 1 4
Весь список
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    • Первый тайм
    • 49'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      32'
      Yeferson Paz получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      18'
      Г О О О О Л - Мелькьорри Федерико бьет в цель!
    • Желтая карточка
      11'
      Майер Жан получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Реджина 2:3 Перуджа онлайн

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