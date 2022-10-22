Тур: 9. Стадион: Олимпийский (Киев).
2:0
Конец матча
0'
2' Желтая карточкаНикитюк Андрей
1:0
45' ГолКалитвинцев Владислав
2:0
66' ГолЦуриков Андрей
81' Желтая карточкаДришлюк Кирилл
90'+6
Ход матча
45'
66'
81'
31
Билык
Олег
17
Кожушко
Олег
- Основной состав
-
31 Билык ОлегВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Кожушко ОлегПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
22 Скорко ДанилЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Yury Gura
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Шишка МихаилПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Нич НазарийНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Дулуб Олег
История личных встреч
Александрия
Львов
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
200%
6 побед 0 ничьих 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
9 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
6 побед 0 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Александрия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цуриков Андрей
|3
|0.43
|Калитвинцев Владислав
|2
|0.29
|Третьяков Максим
|2
|0.29
|Мирошниченко Денис
|1
|0.14
|Ковалец Кирилл
|1
|0.14
|Рыбалка Сергей
|1 (1)
|0.14
|Волошин Викентий
|0
|0
|Демченко Александр
|0
|0
Львов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бугай Владислав
|2
|0.25
|Бойко Виталий
|1
|0.13
|Васильев Александр Андреевич
|1
|0.13
|Нич Назарий
|1
|0.13
|Шишка Михаил
|0
|0
|Никитюк Андрей
|0
|0
|Мильченко Артём
|0
|0
Карточки
Александрия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Maksym Dyachuk
|1
|1
|Цуриков Андрей
|2
|0
|Рыбалка Сергей
|2
|0
|Мирошниченко Денис
|1
|0
|Ковалец Кирилл
|1
|0
|Третьяков Максим
|1
|0
|Авагимян Артур
|1
|0
|Кожушко Олег
|1
|0
|Костишин Денис
|1
|0
|Дришлюк Кирилл
|1
|0
|Бабогло Владислав
|1
|0
|Билык Олег
|1
|0
|Мельник Александр
|1
|0
|Демченко Александр
|1
|0
|Волошин Викентий
|1
|0
|Bogdan Kobzar
|1
|0
|Artem Shulyanskyi
|1
|0
Львов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бусько Андрей
|4
|0
|Шишка Михаил
|2
|1
|Васильев Александр Андреевич
|3
|0
|Грисьо Максим
|1
|1
|Муравский Назарий
|2
|0
|Мильченко Артём
|2
|0
|Вовкун Артем
|2
|0
|Крушиньский Борис
|2
|0
|Мышенко Богдан
|1
|0
|Полегенько Павел
|1
|0
|Никитюк Андрей
|1
|0
|Якимив Андрей
|1
|0
|Нич Назарий
|1
|0
|Roman Mykhailiv
|1
|0
|Ivan Ponomarenko
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
2
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 6
1
17%
1
50%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
1
50%
76-90
Пропущено
5
6
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
20%
1
17%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
2
33%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
0
0%
2
67%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
2
9
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
50%
2
22%
61-75
1
50%
2
22%
76-90
Забито
10
5
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 2
1 Не забивали 4
1
10%
3
60%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
1
20%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
2
20%
1
20%
76-90
Пропущено
7
15
2 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
1
14%
2
13%
1-15
1
14%
2
13%
16-30
0
0%
4
27%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
3
43%
4
27%
61-75
2
29%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Александрия
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Александрия - Кривбасс 2:0 Черноморец Од - Александрия 1:2 Заря - Александрия 1:1 Ворскла - Александрия 0:0
Александрия - Металлист 1:3 Александрия - Минай 2:1 Ингулец - Александрия 1:2 Александрия - MFC Metalurh 3:0 Александрия - Колос Ковалёвка 1:1 Кривбасс КР - Александрия 1:1 Раннерс - Александрия 2:2 Александрия - Вайле 3:0 Александрия - Шахтёр Донецк 1:2 Александрия - Минай 3:0 Александрия - Заря 0:1 Днепр-1 - Александрия 3:1 Александрия - Металлист-1925 2:0 Рух Львов - Александрия 0:0 Металлист-1925 - Александрия 2:5 Десна - Александрия 1:1
Львов
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Львов - Верес 1:3 Металлист-1925 - Львов 2:2 Львов - Днепр-1 0:3 Минай - Львов 0:1
Динамо Киев - Львов 1:0 Кривбасс - Львов 0:0 Львов - Заря 2:3 Рух Львов - Львов 0:1 Минай - Львов 2:2 Хартберг - Львов 0:0 Львов - Ворскла 1:1 Шахтёр Донецк - Львов 6:1 Мариуполь - Львов 0:1 Львов - Заря 2:1 Львов - Десна 0:2 Колос Ковалёвка - Львов 0:1 Альянс - Львов 1:1 Черноморец Од - Львов 1:1 Львов - Динамо Киев 1:4 Львов - Днепр-1 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Днепр-1
|7
|6
|1
|0
|19 - 4
|19
|2.
|Шахтёр Донецк
|7
|6
|1
|0
|16 - 3
|19
|3.
|Александрия
|7
|5
|1
|1
|11 - 6
|16
|4.
|Верес
|8
|4
|2
|2
|11 - 9
|14
|5.
|Заря
|7
|4
|1
|2
|16 - 13
|13
|6.
|Металлист
|7
|4
|1
|2
|12 - 13
|13
|7.
|Колос Ковалёвка
|7
|3
|2
|2
|5 - 6
|11
|8.
|Динамо Киев
|6
|3
|0
|3
|8 - 9
|9
|9.
|Минай
|8
|2
|3
|3
|6 - 7
|9
|10.
|Металлист-1925
|7
|2
|3
|2
|7 - 8
|9
|11.
|Рух Львов
|8
|2
|1
|5
|9 - 14
|7
|12.
|Ворскла
|8
|2
|1
|5
|9 - 13
|7
|13.
|Львов
|8
|1
|2
|5
|6 - 14
|5
|14.
|Ингулец
|7
|0
|4
|3
|6 - 9
|4
|15.
|Кривбасс
|7
|0
|3
|4
|2 - 7
|3
|16.
|Черноморец Од
|7
|0
|2
|5
|4 - 12
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|5
|4
|1
|0
|9 - 2
|13
|2.
|Днепр-1
|4
|3
|1
|0
|10 - 2
|10
|3.
|Колос Ковалёвка
|4
|3
|1
|0
|4 - 0
|10
|4.
|Александрия
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|5.
|Металлист-1925
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|6.
|Заря
|3
|2
|1
|0
|8 - 5
|7
|7.
|Динамо Киев
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|8.
|Металлист
|3
|1
|1
|1
|5 - 9
|4
|9.
|Ворскла
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|10.
|Рух Львов
|4
|1
|0
|3
|6 - 7
|3
|11.
|Кривбасс
|3
|0
|2
|1
|0 - 1
|2
|12.
|Минай
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|13.
|Верес
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|14.
|Черноморец Од
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|15.
|Ингулец
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
|16.
|Львов
|3
|0
|0
|3
|3 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Верес
|6
|4
|1
|1
|8 - 5
|13
|2.
|Днепр-1
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|3.
|Металлист
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|4.
|Александрия
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|5.
|Минай
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|6.
|Шахтёр Донецк
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|7.
|Заря
|4
|2
|0
|2
|8 - 8
|6
|8.
|Львов
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|9.
|Рух Львов
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|10.
|Ингулец
|4
|0
|4
|0
|4 - 4
|4
|11.
|Динамо Киев
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|12.
|Ворскла
|4
|1
|0
|3
|6 - 9
|3
|13.
|Металлист-1925
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|14.
|Черноморец Од
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|15.
|Колос Ковалёвка
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|16.
|Кривбасс
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
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|Днепр-1
|Довбик Артём
|7 (1)
|Металлист
|Прядун Максим
|5 (2)
|Рух Львов
|Де Паула Таллес
|6 (1)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|4 (1)
|Шахтёр Донецк
|Сикан Даниил
|4
|Минай
|Горин Олег
|5
|Металлист-1925
|Мартынюк Ярослав
|1 3
|Верес
|Пасич Геннадий
|1 3
|Рух Львов
|Слюсар Денис
|1 3
|Рух Львов
|Vitaliy Roman
|1 3
Прогнозы на матч Александрия 2:0 Львов
Исход игры
Александрия
83.6% (97)
Ничья
11.2% (13)
Львов
5.2% (6)
Тотал 2.5
Больше
37.39% (43)
Меньше
62.61% (72)
Обе команды забьют
Да
46.09% (53)
Нет
53.91% (62)
Популярный счёт
1:0 Александрия
36.2% (42)
2:1 Александрия
32.8% (38)
2:0 Александрия
13.8% (16)
1:1 Ничья
8.6% (10)
1:2 Львов
3.4% (4)
0:0 Ничья
2.6% (3)
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