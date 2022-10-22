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Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 9. Стадион: .
Александрия
2:0
Конец матча
Львов
0'
2' Желтая карточка
Никитюк Андрей
1:0
45' Гол
Калитвинцев Владислав
2:0
66' Гол
Цуриков Андрей
81' Желтая карточка
Дришлюк Кирилл
90'+6
31
Билык
Олег
11
Мирошниченко
Денис
4
Бабогло
Владислав
2
Мельник
Александр
29
Цуриков
Андрей
37
Рыбалка
Сергей
9
Калитвинцев
Владислав
27
Демченко
Александр
6
Дришлюк
Кирилл
17
Кожушко
Олег
10
Третьяков
Максим
31
Ильющенков
Александр
26
Никитюк
Андрей
73
Васильев
Александр
Андреевич
3
Муравский
Назарий
28
Полегенько
Павел
77
Грисьо
Максим
33
Мильченко
Артём
23
Шишка
Михаил
8
Бойко
Виталий
99
Нич
Назарий
11
Бугай
Владислав
Александрия
Львов

История личных встреч

Александрия
Львов

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

200%
6 побед 0 ничьих 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

9 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
6 побед 0 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Александрия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цуриков Андрей 3 0.43
Калитвинцев Владислав 2 0.29
Третьяков Максим 2 0.29
Мирошниченко Денис 1 0.14
Ковалец Кирилл 1 0.14
Рыбалка Сергей 1 (1) 0.14
Волошин Викентий 0 0
Демченко Александр 0 0
Львов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бугай Владислав 2 0.25
Бойко Виталий 1 0.13
Васильев Александр Андреевич 1 0.13
Нич Назарий 1 0.13
Шишка Михаил 0 0
Никитюк Андрей 0 0
Мильченко Артём 0 0

Карточки

Александрия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Maksym Dyachuk 1 1
Цуриков Андрей 2 0
Рыбалка Сергей 2 0
Мирошниченко Денис 1 0
Ковалец Кирилл 1 0
Третьяков Максим 1 0
Авагимян Артур 1 0
Кожушко Олег 1 0
Костишин Денис 1 0
Дришлюк Кирилл 1 0
Бабогло Владислав 1 0
Билык Олег 1 0
Мельник Александр 1 0
Демченко Александр 1 0
Волошин Викентий 1 0
Bogdan Kobzar 1 0
Artem Shulyanskyi 1 0
Львов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бусько Андрей 4 0
Шишка Михаил 2 1
Васильев Александр Андреевич 3 0
Грисьо Максим 1 1
Муравский Назарий 2 0
Мильченко Артём 2 0
Вовкун Артем 2 0
Крушиньский Борис 2 0
Мышенко Богдан 1 0
Полегенько Павел 1 0
Никитюк Андрей 1 0
Якимив Андрей 1 0
Нич Назарий 1 0
Roman Mykhailiv 1 0
Ivan Ponomarenko 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
2
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 6
1
17%
1
50%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
1
50%
76-90

Пропущено

5
6
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
20%
1
17%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
2
33%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
0
0%
2
67%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

2
9
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
50%
2
22%
61-75
1
50%
2
22%
76-90

Забито

10
5
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 2
1 Не забивали 4
1
10%
3
60%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
1
20%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
2
20%
1
20%
76-90

Пропущено

7
15
2 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
1
14%
2
13%
1-15
1
14%
2
13%
16-30
0
0%
4
27%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
3
43%
4
27%
61-75
2
29%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Александрия
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Александрия - Кривбасс 2:0 Черноморец Од - Александрия 1:2 Заря - Александрия 1:1 Ворскла - Александрия 0:0
Александрия - Металлист 1:3 Александрия - Минай 2:1 Ингулец - Александрия 1:2 Александрия - MFC Metalurh 3:0 Александрия - Колос Ковалёвка 1:1 Кривбасс КР - Александрия 1:1 Раннерс - Александрия 2:2 Александрия - Вайле 3:0 Александрия - Шахтёр Донецк 1:2 Александрия - Минай 3:0 Александрия - Заря 0:1 Днепр-1 - Александрия 3:1 Александрия - Металлист-1925 2:0 Рух Львов - Александрия 0:0 Металлист-1925 - Александрия 2:5 Десна - Александрия 1:1
Львов
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Львов - Верес 1:3 Металлист-1925 - Львов 2:2 Львов - Днепр-1 0:3 Минай - Львов 0:1
Динамо Киев - Львов 1:0 Кривбасс - Львов 0:0 Львов - Заря 2:3 Рух Львов - Львов 0:1 Минай - Львов 2:2 Хартберг - Львов 0:0 Львов - Ворскла 1:1 Шахтёр Донецк - Львов 6:1 Мариуполь - Львов 0:1 Львов - Заря 2:1 Львов - Десна 0:2 Колос Ковалёвка - Львов 0:1 Альянс - Львов 1:1 Черноморец Од - Львов 1:1 Львов - Динамо Киев 1:4 Львов - Днепр-1 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Днепр-1 7 6 1 0 19 - 4 19
2. Шахтёр Донецк 7 6 1 0 16 - 3 19
3. Александрия 7 5 1 1 11 - 6 16
4. Верес 8 4 2 2 11 - 9 14
5. Заря 7 4 1 2 16 - 13 13
6. Металлист 7 4 1 2 12 - 13 13
7. Колос Ковалёвка 7 3 2 2 5 - 6 11
8. Динамо Киев 6 3 0 3 8 - 9 9
9. Минай 8 2 3 3 6 - 7 9
10. Металлист-1925 7 2 3 2 7 - 8 9
11. Рух Львов 8 2 1 5 9 - 14 7
12. Ворскла 8 2 1 5 9 - 13 7
13. Львов 8 1 2 5 6 - 14 5
14. Ингулец 7 0 4 3 6 - 9 4
15. Кривбасс 7 0 3 4 2 - 7 3
16. Черноморец Од 7 0 2 5 4 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк 5 4 1 0 9 - 2 13
2. Днепр-1 4 3 1 0 10 - 2 10
3. Колос Ковалёвка 4 3 1 0 4 - 0 10
4. Александрия 4 3 0 1 7 - 4 9
5. Металлист-1925 5 2 2 1 7 - 5 8
6. Заря 3 2 1 0 8 - 5 7
7. Динамо Киев 3 2 0 1 4 - 3 6
8. Металлист 3 1 1 1 5 - 9 4
9. Ворскла 4 1 1 2 3 - 4 4
10. Рух Львов 4 1 0 3 6 - 7 3
11. Кривбасс 3 0 2 1 0 - 1 2
12. Минай 4 0 2 2 2 - 4 2
13. Верес 2 0 1 1 3 - 4 1
14. Черноморец Од 4 0 1 3 2 - 8 1
15. Ингулец 3 0 0 3 2 - 5 0
16. Львов 3 0 0 3 3 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Верес 6 4 1 1 8 - 5 13
2. Днепр-1 3 3 0 0 9 - 2 9
3. Металлист 4 3 0 1 7 - 4 9
4. Александрия 3 2 1 0 4 - 2 7
5. Минай 4 2 1 1 4 - 3 7
6. Шахтёр Донецк 2 2 0 0 7 - 1 6
7. Заря 4 2 0 2 8 - 8 6
8. Львов 5 1 2 2 3 - 5 5
9. Рух Львов 4 1 1 2 3 - 7 4
10. Ингулец 4 0 4 0 4 - 4 4
11. Динамо Киев 3 1 0 2 4 - 6 3
12. Ворскла 4 1 0 3 6 - 9 3
13. Металлист-1925 2 0 1 1 0 - 3 1
14. Черноморец Од 3 0 1 2 2 - 4 1
15. Колос Ковалёвка 3 0 1 2 1 - 6 1
16. Кривбасс 4 0 1 3 2 - 6 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Днепр-1 Довбик Артём 7 (1)
Металлист Прядун Максим 5 (2)
Рух Львов Де Паула Таллес 6 (1)
Динамо Киев Буяльский Виталий 4 (1)
Шахтёр Донецк Сикан Даниил 4
Весь список

Топ нарушителей
Минай Горин Олег 5
Металлист-1925 Мартынюк Ярослав 1 3
Верес Пасич Геннадий 1 3
Рух Львов Слюсар Денис 1 3
Рух Львов Vitaliy Roman 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    47'
    Г О О О О Л - Калитвинцев Владислав бьет в цель!
  • Желтая карточка
    2'
    Никитюк Андрей получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогнозы 116
    Александрия 83.6% (97)
    X 11.2% (13)
    Львов 5.2% (6)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогнозы на матч Александрия 2:0 Львов

    Исход игры
    Александрия
    83.6% (97)
    Ничья
    11.2% (13)
    Львов
    5.2% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.39% (43)
    Меньше
    62.61% (72)
    Обе команды забьют
    Да
    46.09% (53)
    Нет
    53.91% (62)
    Популярный счёт
    1:0 Александрия
    36.2% (42)
    2:1 Александрия
    32.8% (38)
    2:0 Александрия
    13.8% (16)
    1:1 Ничья
    8.6% (10)
    1:2 Львов
    3.4% (4)
    0:0 Ничья
    2.6% (3)
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