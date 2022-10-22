Тур: 14. Стадион: Гульденспоренстадион.
Ход матча
26'
31
Илич
Марко
12
Кейта
Хабиб
- Основной состав
-
31 Илич МаркоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Кейта ХабибПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Деман МаксимВратарь
- Защитник
-
44 Сильва ЖоаоЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
19 Luca Foubert
-
Главный тренер: Adnan Custovic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Зигерс РубинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Тагир РавильЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Диркс ТюрПолузащитник
-
14 Kyan Vaesen
-
-
Главный тренер: Jonas De Roeck
История личных встреч
Кортрейк
Вестерло
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
6 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы
Второй тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Кортрейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Селемани Фаиз
|4
|0.29
|Авенатти Фелипе
|2
|0.14
|Гейе Папе Хабиб
|2
|0.14
|Ламкель Зе Дидье
|1 (1)
|0.07
|Мбайо Дилан
|1
|0.07
|Ватанабэ Цуёси
|1
|0.07
|Кейта Хабиб
|1
|0.07
|Д'Эне Кристоф
|0
|0
Вестерло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фостер Лайл
|5
|0.36
|Ветокеле Игор
|4
|0.29
|Nene Dorgeles
|3
|0.21
|Диркс Тюр
|3 (2)
|0.21
|Кюйпер Максим
|1
|0.07
|Шадли Насер
|1
|0.07
|Акбунар Халиль
|1
|0.07
|Рейнолдс Брайан
|1
|0.07
|Даци Эрдон
|1
|0.07
|Kyan Vaesen
|1
|0.07
|Бернат Ян
|0
|0
|Нойштедтер Роман
|0
|0
|Мадсен Николас
|0
|0
Карточки
Кортрейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вандандриш Кевин
|5
|1
|Д'Эне Кристоф
|3
|0
|Ламкель Зе Дидье
|3
|0
|Кейта Хабиб
|3
|0
|Сильва Жоао
|2
|0
|Дессолей Дорьян
|2
|0
|Авенатти Фелипе
|2
|0
|Гейе Папе Хабиб
|2
|0
|Танака Сатоси
|2
|0
|Беншаиб Амин
|0
|1
|Youssef Challouk
|0
|1
|Бруно Массимо
|1
|0
|Илич Марко
|1
|0
|Радованович Александар
|1
|0
|Мбайо Дилан
|1
|0
|Ватанабэ Цуёси
|1
|0
|Сиссоко Самбу II
|1
|0
|Nayel Mehssatou
|1
|0
Вестерло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пердикицци Пьетро
|2
|1
|Бернат Ян
|3
|0
|Акбунар Халиль
|2
|0
|Фостер Лайл
|2
|0
|Томас ван ден Кейбус
|2
|0
|Nene Dorgeles
|0
|1
|Нойштедтер Роман
|1
|0
|Болат Синан
|1
|0
|Mathias Fixelles
|1
|0
|Рейнолдс Брайан
|1
|0
|Тагир Равиль
|1
|0
|Кюйпер Максим
|1
|0
|Kyan Vaesen
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
11
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 8
0
0%
3
27%
1-15
2
50%
2
18%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
25%
2
18%
61-75
0
0%
2
18%
76-90
Пропущено
11
20
2 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
0
0%
3
15%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
18%
8
40%
31-45
2
18%
2
10%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
5
45%
7
35%
76-90
Забито
8
10
1 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 8
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
3
30%
31-45
3
38%
2
20%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
3
30%
76-90
Пропущено
12
8
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
2
17%
1
13%
1-15
2
17%
1
13%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
2
17%
1
13%
46-60
2
17%
3
38%
61-75
1
8%
2
25%
76-90
Забито
12
21
4 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 8
3 Не забивали 3
0
0%
5
24%
1-15
2
17%
2
10%
16-30
2
17%
3
14%
31-45
3
25%
4
19%
46-60
3
25%
2
10%
61-75
2
17%
5
24%
76-90
Пропущено
23
28
9 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 10
2
9%
4
14%
1-15
2
9%
1
4%
16-30
5
22%
8
29%
31-45
4
17%
3
11%
46-60
4
17%
3
11%
61-75
6
26%
9
32%
76-90
Результаты последних матчей
Кортрейк
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Шарлеруа - Кортрейк 2:2 Кортрейк - Зульте-Варегем 1:3 Генк - Кортрейк 2:1 Кортрейк - Антверпен 2:1
Андерлехт - Кортрейк 4:1 Кортрейк - Мехелен 1:4 Эйпен - Кортрейк 0:1 Кортрейк - Стандард 0:1 Брюгге - Кортрейк 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 2:1 Кортрейк - Сент-Трейден 0:0 Серен Юнайтед - Кортрейк 0:1 Кортрейк - АХ Лёвен 0:2 Кортрейк - Утрехт 2:1 Остенде - Кортрейк 4:5 Кортрейк - Виртон 0:0 Дордрехт - Кортрейк 4:2 Кортрейк - Мехелен 3:1 Кортрейк - Андерлехт 2:3 Мехелен - Кортрейк 3:2
Вестерло
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Генк - Вестерло 6:1 Вестерло - Серен Юнайтед 2:2 Брюгге - Вестерло 0:2 Вестерло - Зульте-Варегем 2:0
Шарлеруа - Вестерло 2:3 Вестерло - Андерлехт 2:1 Антверпен - Вестерло 3:0 Вестерло - Эйпен 0:1 Мехелен - Вестерло 5:4 Вестерло - Стандард 4:2 Гент - Вестерло 2:1 АХ Лёвен - Вестерло 2:0 Вестерло - Серкль Брюгге 2:0 Вестерло - АЗ Алкмаар 0:1 Вестерло - Беерсхот 2:3 Вестерло - Витесс 0:0 Вестерло - Ломмель 2:1 Вестерло - Маккаби Тель-Авив 2:1 Вестерло - Патро Эйсден 2:0 Вестерло - Гент 6:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|13
|11
|1
|1
|33 - 12
|34
|2.
|Антверпен
|13
|11
|0
|2
|27 - 11
|33
|3.
|Брюгге
|13
|9
|1
|3
|26 - 12
|28
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|13
|9
|1
|3
|27 - 16
|28
|5.
|Стандард
|13
|7
|1
|5
|19 - 17
|22
|6.
|Гент
|13
|6
|2
|5
|23 - 16
|20
|7.
|АХ Лёвен
|13
|6
|2
|5
|23 - 23
|20
|8.
|Вестерло
|0:0
|14
|6
|2
|6
|23 - 26
|20
|9.
|Серкль Брюгге
|14
|5
|3
|6
|20 - 22
|18
|10.
|Шарлеруа
|14
|5
|1
|8
|20 - 25
|16
|11.
|Андерлехт
|13
|5
|1
|7
|21 - 16
|16
|12.
|Сент-Трейден
|13
|4
|4
|5
|12 - 15
|16
|13.
|Мехелен
|13
|4
|2
|7
|19 - 24
|14
|14.
|Эйпен
|13
|4
|0
|9
|14 - 27
|12
|15.
|Кортрейк
|0:0
|14
|3
|3
|8
|12 - 23
|12
|16.
|Остенде
|13
|3
|2
|8
|13 - 25
|11
|17.
|Зульте-Варегем
|13
|3
|2
|8
|15 - 28
|11
|18.
|Серен Юнайтед
|13
|3
|2
|8
|13 - 22
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|7
|7
|0
|0
|19 - 5
|21
|2.
|Генк
|7
|6
|1
|0
|18 - 6
|19
|3.
|Брюгге
|7
|5
|1
|1
|16 - 6
|16
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|6
|5
|0
|1
|10 - 5
|15
|5.
|Вестерло
|0:0
|6
|4
|1
|1
|12 - 6
|13
|6.
|Стандард
|7
|4
|1
|2
|12 - 7
|13
|7.
|Серкль Брюгге
|7
|3
|3
|1
|13 - 7
|12
|8.
|Гент
|6
|3
|1
|2
|12 - 8
|10
|9.
|Андерлехт
|7
|3
|1
|3
|11 - 7
|10
|10.
|Мехелен
|7
|3
|1
|3
|13 - 12
|10
|11.
|АХ Лёвен
|6
|3
|0
|3
|7 - 10
|9
|12.
|Сент-Трейден
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|13.
|Шарлеруа
|7
|2
|1
|4
|11 - 14
|7
|14.
|Эйпен
|7
|2
|0
|5
|8 - 14
|6
|15.
|Остенде
|6
|2
|0
|4
|6 - 13
|6
|16.
|Зульте-Варегем
|7
|2
|0
|5
|10 - 20
|6
|17.
|Кортрейк
|0:0
|7
|1
|2
|4
|4 - 11
|5
|18.
|Серен Юнайтед
|6
|0
|1
|5
|1 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|6
|5
|0
|1
|15 - 6
|15
|2.
|Унион Сент-Жиллуаз
|7
|4
|1
|2
|17 - 11
|13
|3.
|Брюгге
|6
|4
|0
|2
|10 - 6
|12
|4.
|Антверпен
|6
|4
|0
|2
|8 - 6
|12
|5.
|АХ Лёвен
|7
|3
|2
|2
|16 - 13
|11
|6.
|Гент
|7
|3
|1
|3
|11 - 8
|10
|7.
|Серен Юнайтед
|7
|3
|1
|3
|12 - 12
|10
|8.
|Шарлеруа
|7
|3
|0
|4
|9 - 11
|9
|9.
|Стандард
|6
|3
|0
|3
|7 - 10
|9
|10.
|Сент-Трейден
|7
|2
|3
|2
|5 - 6
|9
|11.
|Кортрейк
|0:0
|7
|2
|1
|4
|8 - 12
|7
|12.
|Вестерло
|0:0
|8
|2
|1
|5
|11 - 20
|7
|13.
|Эйпен
|6
|2
|0
|4
|6 - 13
|6
|14.
|Серкль Брюгге
|7
|2
|0
|5
|7 - 15
|6
|15.
|Андерлехт
|6
|2
|0
|4
|10 - 9
|6
|16.
|Зульте-Варегем
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|17.
|Остенде
|7
|1
|2
|4
|7 - 12
|5
|18.
|Мехелен
|6
|1
|1
|4
|6 - 12
|4
- — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
- — Выход в плей-офф 1
- — Выход в плей-офф 2
- — Вылет в Первый дивизион Б
|АХ Лёвен
|Гонсалес Марио
|9 (1)
|Антверпен
|Янссен Винсент
|10 (2)
|Гент
|Кейперс Уго
|9 (1)
|Брюгге
|Ютгла Ферран
|6 (3)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ванзейр Данте
|6 (2)
|Кортрейк
|Вандандриш Кевин
|1 5
|Остенде
|Роша Кенни
|6
|Эйпен
|Петерс Стеф
|1 4
|Гент
|Нгадеу Майкл
|1 4
|Серен Юнайтед
|Силла Абдулайе
|1 4