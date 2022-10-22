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  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А
2022-2023

Тур: 14. Стадион: .
Кортрейк
0:0
Первый тайм: 27'
Вестерло
0'
26' Красная карточка
Гейе Папе Хабиб

Ход матча

26'
Гейе Папе Хабиб
 
Лучшие коэффициенты
Кортрейк
Ничья
Вестерло
2.92
3.68
3.75
Все Коэффициенты
31
Илич
Марко
6
Сич
Алексей
4
Ватанабэ
Цуёси
24
Дессолей
Дорьян
30
Д'Эне
Кристоф
9
Billel
Messaoudi
26
Вандандриш
Кевин
12
Кейта
Хабиб
22
Ламкель
Зе
Дидье
20
Авенатти
Фелипе
17
Гейе
Папе
Хабиб
1
Болат
Синан
22
Рейнолдс
Брайан
23
Зигерс
Рубин
2
Пердикицци
Пьетро
11
Кюйпер
Максим
6
Минейро
Лукас
8
Мадсен
Николас
35
Акбунар
Халиль
5
Шадли
Насер
4
Mathias
Fixelles
9
Фостер
Лайл
Кортрейк
4-4-2
Вестерло
4-2-3-1

История личных встреч

Кортрейк
Вестерло

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

6 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

ЛП
4:1
ЛП
4:1
ЛП
1:1
ЛП
1:1
ЛЖ
6:0
ЛЖ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Кортрейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Селемани Фаиз 4 0.29
Авенатти Фелипе 2 0.14
Гейе Папе Хабиб 2 0.14
Ламкель Зе Дидье 1 (1) 0.07
Мбайо Дилан 1 0.07
Ватанабэ Цуёси 1 0.07
Кейта Хабиб 1 0.07
Д'Эне Кристоф 0 0
Вестерло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фостер Лайл 5 0.36
Ветокеле Игор 4 0.29
Nene Dorgeles 3 0.21
Диркс Тюр 3 (2) 0.21
Кюйпер Максим 1 0.07
Шадли Насер 1 0.07
Акбунар Халиль 1 0.07
Рейнолдс Брайан 1 0.07
Даци Эрдон 1 0.07
Kyan Vaesen 1 0.07
Бернат Ян 0 0
Нойштедтер Роман 0 0
Мадсен Николас 0 0

Карточки

Кортрейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вандандриш Кевин 5 1
Д'Эне Кристоф 3 0
Ламкель Зе Дидье 3 0
Кейта Хабиб 3 0
Сильва Жоао 2 0
Дессолей Дорьян 2 0
Авенатти Фелипе 2 0
Гейе Папе Хабиб 2 0
Танака Сатоси 2 0
Беншаиб Амин 0 1
Youssef Challouk 0 1
Бруно Массимо 1 0
Илич Марко 1 0
Радованович Александар 1 0
Мбайо Дилан 1 0
Ватанабэ Цуёси 1 0
Сиссоко Самбу II 1 0
Nayel Mehssatou 1 0
Вестерло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пердикицци Пьетро 2 1
Бернат Ян 3 0
Акбунар Халиль 2 0
Фостер Лайл 2 0
Томас ван ден Кейбус 2 0
Nene Dorgeles 0 1
Нойштедтер Роман 1 0
Болат Синан 1 0
Mathias Fixelles 1 0
Рейнолдс Брайан 1 0
Тагир Равиль 1 0
Кюйпер Максим 1 0
Kyan Vaesen 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
11
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 8
0
0%
3
27%
1-15
2
50%
2
18%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
25%
2
18%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Пропущено

11
20
2 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
0
0%
3
15%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
18%
8
40%
31-45
2
18%
2
10%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
5
45%
7
35%
76-90

Забито

8
10
1 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 8
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
3
30%
31-45
3
38%
2
20%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
3
30%
76-90

Пропущено

12
8
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
2
17%
1
13%
1-15
2
17%
1
13%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
2
17%
1
13%
46-60
2
17%
3
38%
61-75
1
8%
2
25%
76-90

Забито

12
21
4 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 8
3 Не забивали 3
0
0%
5
24%
1-15
2
17%
2
10%
16-30
2
17%
3
14%
31-45
3
25%
4
19%
46-60
3
25%
2
10%
61-75
2
17%
5
24%
76-90

Пропущено

23
28
9 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 10
2
9%
4
14%
1-15
2
9%
1
4%
16-30
5
22%
8
29%
31-45
4
17%
3
11%
46-60
4
17%
3
11%
61-75
6
26%
9
32%
76-90

Результаты последних матчей

Кортрейк
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Шарлеруа - Кортрейк 2:2 Кортрейк - Зульте-Варегем 1:3 Генк - Кортрейк 2:1 Кортрейк - Антверпен 2:1
Андерлехт - Кортрейк 4:1 Кортрейк - Мехелен 1:4 Эйпен - Кортрейк 0:1 Кортрейк - Стандард 0:1 Брюгге - Кортрейк 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 2:1 Кортрейк - Сент-Трейден 0:0 Серен Юнайтед - Кортрейк 0:1 Кортрейк - АХ Лёвен 0:2 Кортрейк - Утрехт 2:1 Остенде - Кортрейк 4:5 Кортрейк - Виртон 0:0 Дордрехт - Кортрейк 4:2 Кортрейк - Мехелен 3:1 Кортрейк - Андерлехт 2:3 Мехелен - Кортрейк 3:2
Вестерло
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Генк - Вестерло 6:1 Вестерло - Серен Юнайтед 2:2 Брюгге - Вестерло 0:2 Вестерло - Зульте-Варегем 2:0
Шарлеруа - Вестерло 2:3 Вестерло - Андерлехт 2:1 Антверпен - Вестерло 3:0 Вестерло - Эйпен 0:1 Мехелен - Вестерло 5:4 Вестерло - Стандард 4:2 Гент - Вестерло 2:1 АХ Лёвен - Вестерло 2:0 Вестерло - Серкль Брюгге 2:0 Вестерло - АЗ Алкмаар 0:1 Вестерло - Беерсхот 2:3 Вестерло - Витесс 0:0 Вестерло - Ломмель 2:1 Вестерло - Маккаби Тель-Авив 2:1 Вестерло - Патро Эйсден 2:0 Вестерло - Гент 6:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 13 11 1 1 33 - 12 34
2. Антверпен 13 11 0 2 27 - 11 33
3. Брюгге 13 9 1 3 26 - 12 28
4. Унион Сент-Жиллуаз 13 9 1 3 27 - 16 28
5. Стандард 13 7 1 5 19 - 17 22
6. Гент 13 6 2 5 23 - 16 20
7. АХ Лёвен 13 6 2 5 23 - 23 20
8. Вестерло 0:0 14 6 2 6 23 - 26 20
9. Серкль Брюгге 14 5 3 6 20 - 22 18
10. Шарлеруа 14 5 1 8 20 - 25 16
11. Андерлехт 13 5 1 7 21 - 16 16
12. Сент-Трейден 13 4 4 5 12 - 15 16
13. Мехелен 13 4 2 7 19 - 24 14
14. Эйпен 13 4 0 9 14 - 27 12
15. Кортрейк 0:0 14 3 3 8 12 - 23 12
16. Остенде 13 3 2 8 13 - 25 11
17. Зульте-Варегем 13 3 2 8 15 - 28 11
18. Серен Юнайтед 13 3 2 8 13 - 22 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 7 7 0 0 19 - 5 21
2. Генк 7 6 1 0 18 - 6 19
3. Брюгге 7 5 1 1 16 - 6 16
4. Унион Сент-Жиллуаз 6 5 0 1 10 - 5 15
5. Вестерло 0:0 6 4 1 1 12 - 6 13
6. Стандард 7 4 1 2 12 - 7 13
7. Серкль Брюгге 7 3 3 1 13 - 7 12
8. Гент 6 3 1 2 12 - 8 10
9. Андерлехт 7 3 1 3 11 - 7 10
10. Мехелен 7 3 1 3 13 - 12 10
11. АХ Лёвен 6 3 0 3 7 - 10 9
12. Сент-Трейден 6 2 1 3 7 - 9 7
13. Шарлеруа 7 2 1 4 11 - 14 7
14. Эйпен 7 2 0 5 8 - 14 6
15. Остенде 6 2 0 4 6 - 13 6
16. Зульте-Варегем 7 2 0 5 10 - 20 6
17. Кортрейк 0:0 7 1 2 4 4 - 11 5
18. Серен Юнайтед 6 0 1 5 1 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 6 5 0 1 15 - 6 15
2. Унион Сент-Жиллуаз 7 4 1 2 17 - 11 13
3. Брюгге 6 4 0 2 10 - 6 12
4. Антверпен 6 4 0 2 8 - 6 12
5. АХ Лёвен 7 3 2 2 16 - 13 11
6. Гент 7 3 1 3 11 - 8 10
7. Серен Юнайтед 7 3 1 3 12 - 12 10
8. Шарлеруа 7 3 0 4 9 - 11 9
9. Стандард 6 3 0 3 7 - 10 9
10. Сент-Трейден 7 2 3 2 5 - 6 9
11. Кортрейк 0:0 7 2 1 4 8 - 12 7
12. Вестерло 0:0 8 2 1 5 11 - 20 7
13. Эйпен 6 2 0 4 6 - 13 6
14. Серкль Брюгге 7 2 0 5 7 - 15 6
15. Андерлехт 6 2 0 4 10 - 9 6
16. Зульте-Варегем 6 1 2 3 5 - 8 5
17. Остенде 7 1 2 4 7 - 12 5
18. Мехелен 6 1 1 4 6 - 12 4
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  • — Выход в плей-офф 1
  • — Выход в плей-офф 2
  • — Вылет в Первый дивизион Б

Топ бомбардиров
АХ Лёвен Гонсалес Марио 9 (1)
Антверпен Янссен Винсент 10 (2)
Гент Кейперс Уго 9 (1)
Брюгге Ютгла Ферран 6 (3)
Унион Сент-Жиллуаз Ванзейр Данте 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Кортрейк Вандандриш Кевин 1 5
Остенде Роша Кенни 6
Эйпен Петерс Стеф 1 4
Гент Нгадеу Майкл 1 4
Серен Юнайтед Силла Абдулайе 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 26'
    УДАЛЕНИЕ! - Гейе Папе Хабиб увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Кортрейк
Ничья
Вестерло
2.92
3.68
3.75
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Кортрейк 0:0 Вестерло онлайн

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