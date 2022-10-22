Тур: 14. Стадион: Паркен. Главный судья: Кристофферсен Мадс
0:0
Первый тайм: 25'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 1
-
0 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
19
Йелерт
Элиас
17
Тюкосен
Мадс
29
Паулиньо
VI
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Йелерт ЭлиасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
51 Райан МэттВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Мукайру ПолПолузащитник
-
36 Клем ВиллиамПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Нееструп Якоб
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Тюкосен МадсЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Паулиньо VIЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Ортис ПаблоЗащитник
-
44 Дюр НиколасЗащитник
-
73 ЖуниньоЗащитник
-
35 ШарлесПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Куаку КрисНападающий
-
Главный тренер: Капельяс Альберт
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Копенгаген
Митьюлланд
26 матчей
88.5%
11.5%
23 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
61.5%
42.3%
16 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
76.9%
30.8%
20 побед 8 ничьих 0 побед
27 матчей
14.8%
85.2%
0 побед 4 ничьи 23 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 9 ничьих 17 побед
Второй тайм
18.5%
81.5%
0 побед 5 ничьих 20 побед
53 матча
43.4%
13.2%
43.4%
23 победы 7 ничьих 23 победы
Первый тайм
30.2%
37.7%
32.1%
16 побед 20 ничьих 17 побед
Второй тайм
37.7%
24.5%
37.8%
20 побед 13 ничьих 20 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Копенгаген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Биэл Пеп
|6 (2)
|0.43
|Классон Виктор
|6
|0.43
|Бардгджи Руни
|2
|0.14
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|1
|0.07
|Фальк Расмус
|1
|0.07
|Лерагер Лукас
|1
|0.07
|Дарами Мохаммед
|1
|0.07
|Лунд Йенсен Вальдемар
|1
|0.07
|Харальдссон Хакон-Арнар
|0
|0
|Вавро Денис
|0
|0
|Дикс Кевин
|0
|0
|Кристиансен Виктор
|0
|0
Митьюлланд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дрейер Андерс
|7
|0.5
|Исаксен Густав
|4
|0.29
|Систо Пионе
|3
|0.21
|Феррейра Эвандер
|3 (3)
|0.21
|Каба Сори
|2
|0.14
|Олссон Кристоффер
|2
|0.14
|Дюр Николас
|1
|0.07
|Святченко Эрик
|0
|0
|Андерссон Йоэль
|0
|0
|Шарлес
|0
|0
|Далсгор Хенрик
|0
|0
Карточки
Копенгаген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Харальдссон Хакон-Арнар
|4
|0
|Кристиансен Виктор
|4
|0
|Классон Виктор
|3
|0
|Лерагер Лукас
|3
|0
|Дикс Кевин
|3
|0
|Хочолава Давид
|3
|0
|Бойлесен Николай
|2
|0
|Вавро Денис
|2
|0
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|2
|0
|Йелерт Элиас
|2
|0
|Фальк Расмус
|1
|0
|Зека Карлос
|1
|0
|Корнелиус Андреас
|1
|0
|Дарами Мохаммед
|1
|0
|Стаменич Марко
|1
|0
|Лунд Йенсен Вальдемар
|1
|0
Митьюлланд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Святченко Эрик
|4
|0
|Феррейра Эвандер
|4
|0
|Далсгор Хенрик
|1
|1
|Жуниньо
|1
|1
|Олссон Кристоффер
|2
|0
|Андерссон Йоэль
|2
|0
|Тюкосен Мадс
|2
|0
|Каба Сори
|2
|0
|Паулиньо VI
|2
|0
|Рафаэль Онедика
|2
|0
|Дрейер Андерс
|1
|0
|Шарлес
|1
|0
|Дюр Николас
|1
|0
|Исаксен Густав
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
15
4 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
8 Не забивали 7
1
13%
4
27%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
3
38%
2
13%
31-45
1
13%
2
13%
46-60
1
13%
2
13%
61-75
2
25%
2
13%
76-90
Пропущено
6
8
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
2
33%
1
13%
46-60
2
33%
1
13%
61-75
1
17%
3
38%
76-90
Забито
11
7
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
2
29%
16-30
1
9%
2
29%
31-45
2
18%
2
29%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
1
14%
76-90
Пропущено
14
11
9 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
2
14%
0
0%
1-15
4
29%
3
27%
16-30
3
21%
2
18%
31-45
1
7%
3
27%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
4
29%
1
9%
76-90
Забито
19
22
8 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 7
2 Не забивали 2
3
16%
4
18%
1-15
1
5%
5
23%
16-30
4
21%
4
18%
31-45
3
16%
4
18%
46-60
3
16%
2
9%
61-75
5
26%
3
14%
76-90
Пропущено
20
19
10 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
2
10%
1
5%
1-15
5
25%
3
16%
16-30
3
15%
4
21%
31-45
3
15%
4
21%
46-60
2
10%
3
16%
61-75
5
25%
4
21%
76-90
Результаты последних матчей
Копенгаген
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Хобро - Копенгаген 1:1 Брондбю - Копенгаген 1:1 Копенгаген - Манчестер Сити 0:0 Копенгаген - Нордшелланн 1:1
Манчестер Сити - Копенгаген 5:0 Копенгаген - Орхус 1:0 Митьюлланд - Копенгаген 2:1 Копенгаген - Севилья 0:0 Оденсе - Копенгаген 2:1 Боруссия Д - Копенгаген 3:0 Копенгаген - Силькеборг 1:0 Нордшелланн - Копенгаген 3:1 Трабзонспор - Копенгаген 0:0 Люнгбю - Копенгаген 0:3 Копенгаген - Трабзонспор 2:1 Копенгаген - Раннерс 1:3 Копенгаген - Брондбю 4:1 Виборг - Копенгаген 4:2 Ольборг - Копенгаген 1:3 Копенгаген - Хорсенс 0:1
Митьюлланд
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Фредериксберг Альянсен - Митьюлланд 0:6 Митьюлланд - Хорсенс 2:1 Фейеноорд - Митьюлланд 2:2 Орхус - Митьюлланд 0:1
Митьюлланд - Фейеноорд 2:2 Митьюлланд - Виборг 1:1 Митьюлланд - Копенгаген 2:1 Митьюлланд - Лацио 5:1 Нордшелланн - Митьюлланд 1:1 Штурм - Митьюлланд 1:0 Митьюлланд - Ольборг 0:2 Брондбю - Митьюлланд 0:2 Митьюлланд - Орхус 0:2 Хорсенс - Митьюлланд 3:3 Митьюлланд - Бенфика 1:3 Люнгбю - Митьюлланд 3:3 Бенфика - Митьюлланд 4:1 Оденсе - Митьюлланд 1:5 АЕК Ларнака - Митьюлланд 1:1 Митьюлланд - Силькеборг 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нордшелланн
|13
|7
|4
|2
|20 - 12
|25
|2.
|Раннерс
|13
|6
|5
|2
|22 - 17
|23
|3.
|Виборг
|13
|6
|4
|3
|17 - 13
|22
|4.
|Силькеборг
|13
|6
|3
|4
|22 - 17
|21
|5.
|Митьюлланд
|0:0
|14
|5
|6
|3
|22 - 19
|21
|6.
|Оденсе
|14
|5
|4
|5
|17 - 20
|19
|7.
|Копенгаген
|0:0
|14
|5
|3
|6
|20 - 19
|18
|8.
|Орхус
|13
|5
|2
|6
|15 - 13
|17
|9.
|Брондбю
|13
|4
|4
|5
|17 - 21
|16
|10.
|Хорсенс
|13
|4
|3
|6
|11 - 14
|15
|11.
|Ольборг
|13
|3
|5
|5
|12 - 15
|14
|12.
|Люнгбю
|14
|0
|5
|9
|13 - 28
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Виборг
|7
|5
|2
|0
|12 - 5
|17
|2.
|Нордшелланн
|7
|4
|2
|1
|11 - 7
|14
|3.
|Раннерс
|6
|4
|1
|1
|10 - 7
|13
|4.
|Силькеборг
|6
|4
|1
|1
|12 - 7
|13
|5.
|Хорсенс
|6
|3
|2
|1
|7 - 6
|11
|6.
|Копенгаген
|0:0
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|7.
|Орхус
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|8.
|Оденсе
|8
|3
|1
|4
|10 - 14
|10
|9.
|Брондбю
|7
|2
|3
|2
|10 - 11
|9
|10.
|Митьюлланд
|0:0
|7
|2
|2
|3
|7 - 11
|8
|11.
|Ольборг
|6
|1
|4
|1
|5 - 6
|7
|12.
|Люнгбю
|7
|0
|3
|4
|6 - 15
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|0:0
|7
|3
|4
|0
|15 - 8
|13
|2.
|Нордшелланн
|6
|3
|2
|1
|9 - 5
|11
|3.
|Раннерс
|7
|2
|4
|1
|12 - 10
|10
|4.
|Оденсе
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|5.
|Силькеборг
|7
|2
|2
|3
|10 - 10
|8
|6.
|Копенгаген
|0:0
|7
|2
|1
|4
|12 - 13
|7
|7.
|Ольборг
|7
|2
|1
|4
|7 - 9
|7
|8.
|Брондбю
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|9.
|Орхус
|7
|2
|1
|4
|6 - 7
|7
|10.
|Виборг
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|11.
|Хорсенс
|7
|1
|1
|5
|4 - 8
|4
|12.
|Люнгбю
|7
|0
|2
|5
|7 - 13
|2
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Нордшелланн
|Andreas Schjelderup
|10 (1)
|Митьюлланд
|Дрейер Андерс
|7 (1)
|Копенгаген
|Биэл Пеп
|8 (3)
|Копенгаген
|Классон Виктор
|6 (2)
|Орхус
|Мортенсен Патрик
|7
|Орхус
|Поульсен Николай
|5
|Ольборг
|Соуза Аллан II
|5
|Нордшелланн
|Ernest Nuamah
|1 3
|Виборг
|Ибрагим Саид
|4
|Силькеборг
|Тордарсон Стефан-Тейтюр
|4