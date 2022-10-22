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  4. Суперлига Дании 2022-2023

Дания: Суперлига Дании
2022-2023

Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Кристофферсен Мадс
Копенгаген
0:0
Первый тайм: 25'
Митьюлланд
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Копенгаген
Ничья
Митьюлланд
3.30
3.60
3.05
Все Коэффициенты
1
Грабара
Камиль
19
Йелерт
Элиас
5
Хочолава
Давид
27
Лунд
Йенсен
Вальдемар
34
Кристиансен
Виктор
12
Лерагер
Лукас
35
Стаменич
Марко
7
Классон
Виктор
40
Бардгджи
Руни
30
Харальдссон
Хакон-Арнар
15
Дарами
Мохаммед
1
Лоссль
Йонас
17
Тюкосен
Мадс
14
Далсгор
Хенрик
28
Святченко
Эрик
29
Паулиньо
VI
8
Олссон
Кристоффер
5
Мартинес
Эмилиано
10
Феррейра
Эвандер
36
Дрейер
Андерс
9
Каба
Сори
11
Исаксен
Густав
Копенгаген
4-3-3
Митьюлланд
4-3-3

История личных встреч

Копенгаген
Митьюлланд

26 матчей

88.5%
11.5%
23 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.5%
42.3%
16 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.9%
30.8%
20 побед 8 ничьих 0 побед

27 матчей

14.8%
85.2%
0 побед 4 ничьи 23 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 9 ничьих 17 побед

Второй тайм

18.5%
81.5%
0 побед 5 ничьих 20 побед

53 матча

43.4%
13.2%
43.4%
23 победы 7 ничьих 23 победы

Первый тайм

30.2%
37.7%
32.1%
16 побед 20 ничьих 17 побед

Второй тайм

37.7%
24.5%
37.8%
20 побед 13 ничьих 20 побед

История матчей

СД
2:1
СДЧГ
0:0
СДЧГ
1:0
СД
0:1
СД
0:1
СДЧГ
4:2
СДЧГ
4:1
СД
0:0
К
1:1
СД
4:0
СД
3:1
СД
1:2
СД
4:1
СД
0:0
СДЧГ
4:0
СДЧГ
3:0
СД
2:1
К
2:0
СД
3:1
СД
0:2
СД
3:2
СД
3:1
СД
4:3
СД
3:2
СД
3:1
СД
1:3
СД
3:1
СД
5:3
СД
0:1
СД
0:0
СД
2:0
СД
3:0
СД
1:2
СД
2:3
СД
1:5
СД
1:0
СД
2:2
СД
2:1
СД
4:2
СД
1:0
СЛ
0:0
СЛ
2:0
СЛ
5:2
СЛ
2:0
СЛ
0:3
СЛ
3:2
СЛ
2:0
СЛ
1:4
СЛ
2:1
СЛ
0:3
СЛ
3:1
СЛ
0:2
СЛ
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Копенгаген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Биэл Пеп 6 (2) 0.43
Классон Виктор 6 0.43
Бардгджи Руни 2 0.14
Йоханнессон Исак-Бергманн 1 0.07
Фальк Расмус 1 0.07
Лерагер Лукас 1 0.07
Дарами Мохаммед 1 0.07
Лунд Йенсен Вальдемар 1 0.07
Харальдссон Хакон-Арнар 0 0
Вавро Денис 0 0
Дикс Кевин 0 0
Кристиансен Виктор 0 0
Митьюлланд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дрейер Андерс 7 0.5
Исаксен Густав 4 0.29
Систо Пионе 3 0.21
Феррейра Эвандер 3 (3) 0.21
Каба Сори 2 0.14
Олссон Кристоффер 2 0.14
Дюр Николас 1 0.07
Святченко Эрик 0 0
Андерссон Йоэль 0 0
Шарлес 0 0
Далсгор Хенрик 0 0

Карточки

Копенгаген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Харальдссон Хакон-Арнар 4 0
Кристиансен Виктор 4 0
Классон Виктор 3 0
Лерагер Лукас 3 0
Дикс Кевин 3 0
Хочолава Давид 3 0
Бойлесен Николай 2 0
Вавро Денис 2 0
Йоханнессон Исак-Бергманн 2 0
Йелерт Элиас 2 0
Фальк Расмус 1 0
Зека Карлос 1 0
Корнелиус Андреас 1 0
Дарами Мохаммед 1 0
Стаменич Марко 1 0
Лунд Йенсен Вальдемар 1 0
Митьюлланд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Святченко Эрик 4 0
Феррейра Эвандер 4 0
Далсгор Хенрик 1 1
Жуниньо 1 1
Олссон Кристоффер 2 0
Андерссон Йоэль 2 0
Тюкосен Мадс 2 0
Каба Сори 2 0
Паулиньо VI 2 0
Рафаэль Онедика 2 0
Дрейер Андерс 1 0
Шарлес 1 0
Дюр Николас 1 0
Исаксен Густав 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
15
4 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
8 Не забивали 7
1
13%
4
27%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
3
38%
2
13%
31-45
1
13%
2
13%
46-60
1
13%
2
13%
61-75
2
25%
2
13%
76-90

Пропущено

6
8
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
2
33%
1
13%
46-60
2
33%
1
13%
61-75
1
17%
3
38%
76-90

Забито

11
7
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
2
29%
16-30
1
9%
2
29%
31-45
2
18%
2
29%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
1
14%
76-90

Пропущено

14
11
9 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
2
14%
0
0%
1-15
4
29%
3
27%
16-30
3
21%
2
18%
31-45
1
7%
3
27%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
4
29%
1
9%
76-90

Забито

19
22
8 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 7
2 Не забивали 2
3
16%
4
18%
1-15
1
5%
5
23%
16-30
4
21%
4
18%
31-45
3
16%
4
18%
46-60
3
16%
2
9%
61-75
5
26%
3
14%
76-90

Пропущено

20
19
10 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
2
10%
1
5%
1-15
5
25%
3
16%
16-30
3
15%
4
21%
31-45
3
15%
4
21%
46-60
2
10%
3
16%
61-75
5
25%
4
21%
76-90

Результаты последних матчей

Копенгаген
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Хобро - Копенгаген 1:1 Брондбю - Копенгаген 1:1 Копенгаген - Манчестер Сити 0:0 Копенгаген - Нордшелланн 1:1
Манчестер Сити - Копенгаген 5:0 Копенгаген - Орхус 1:0 Митьюлланд - Копенгаген 2:1 Копенгаген - Севилья 0:0 Оденсе - Копенгаген 2:1 Боруссия Д - Копенгаген 3:0 Копенгаген - Силькеборг 1:0 Нордшелланн - Копенгаген 3:1 Трабзонспор - Копенгаген 0:0 Люнгбю - Копенгаген 0:3 Копенгаген - Трабзонспор 2:1 Копенгаген - Раннерс 1:3 Копенгаген - Брондбю 4:1 Виборг - Копенгаген 4:2 Ольборг - Копенгаген 1:3 Копенгаген - Хорсенс 0:1
Митьюлланд
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Фредериксберг Альянсен - Митьюлланд 0:6 Митьюлланд - Хорсенс 2:1 Фейеноорд - Митьюлланд 2:2 Орхус - Митьюлланд 0:1
Митьюлланд - Фейеноорд 2:2 Митьюлланд - Виборг 1:1 Митьюлланд - Копенгаген 2:1 Митьюлланд - Лацио 5:1 Нордшелланн - Митьюлланд 1:1 Штурм - Митьюлланд 1:0 Митьюлланд - Ольборг 0:2 Брондбю - Митьюлланд 0:2 Митьюлланд - Орхус 0:2 Хорсенс - Митьюлланд 3:3 Митьюлланд - Бенфика 1:3 Люнгбю - Митьюлланд 3:3 Бенфика - Митьюлланд 4:1 Оденсе - Митьюлланд 1:5 АЕК Ларнака - Митьюлланд 1:1 Митьюлланд - Силькеборг 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нордшелланн 13 7 4 2 20 - 12 25
2. Раннерс 13 6 5 2 22 - 17 23
3. Виборг 13 6 4 3 17 - 13 22
4. Силькеборг 13 6 3 4 22 - 17 21
5. Митьюлланд 0:0 14 5 6 3 22 - 19 21
6. Оденсе 14 5 4 5 17 - 20 19
7. Копенгаген 0:0 14 5 3 6 20 - 19 18
8. Орхус 13 5 2 6 15 - 13 17
9. Брондбю 13 4 4 5 17 - 21 16
10. Хорсенс 13 4 3 6 11 - 14 15
11. Ольборг 13 3 5 5 12 - 15 14
12. Люнгбю 14 0 5 9 13 - 28 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Виборг 7 5 2 0 12 - 5 17
2. Нордшелланн 7 4 2 1 11 - 7 14
3. Раннерс 6 4 1 1 10 - 7 13
4. Силькеборг 6 4 1 1 12 - 7 13
5. Хорсенс 6 3 2 1 7 - 6 11
6. Копенгаген 0:0 7 3 2 2 8 - 6 11
7. Орхус 6 3 1 2 9 - 6 10
8. Оденсе 8 3 1 4 10 - 14 10
9. Брондбю 7 2 3 2 10 - 11 9
10. Митьюлланд 0:0 7 2 2 3 7 - 11 8
11. Ольборг 6 1 4 1 5 - 6 7
12. Люнгбю 7 0 3 4 6 - 15 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 0:0 7 3 4 0 15 - 8 13
2. Нордшелланн 6 3 2 1 9 - 5 11
3. Раннерс 7 2 4 1 12 - 10 10
4. Оденсе 6 2 3 1 7 - 6 9
5. Силькеборг 7 2 2 3 10 - 10 8
6. Копенгаген 0:0 7 2 1 4 12 - 13 7
7. Ольборг 7 2 1 4 7 - 9 7
8. Брондбю 6 2 1 3 7 - 10 7
9. Орхус 7 2 1 4 6 - 7 7
10. Виборг 6 1 2 3 5 - 8 5
11. Хорсенс 7 1 1 5 4 - 8 4
12. Люнгбю 7 0 2 5 7 - 13 2
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Топ бомбардиров
Нордшелланн Andreas Schjelderup 10 (1)
Митьюлланд Дрейер Андерс 7 (1)
Копенгаген Биэл Пеп 8 (3)
Копенгаген Классон Виктор 6 (2)
Орхус Мортенсен Патрик 7
Весь список

Топ нарушителей
Орхус Поульсен Николай 5
Ольборг Соуза Аллан II 5
Нордшелланн Ernest Nuamah 1 3
Виборг Ибрагим Саид 4
Силькеборг Тордарсон Стефан-Тейтюр 4
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 20'
      Лоссль Йонас взял и забрал мяч на выходе
    • 20'
      Тюкосен Мадс из команды Митьюлланд перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Травма, повреждение
      19'
      Хочолава Давид возвращается на поле.
    • 19'
      Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 19'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      19'
      Ох, нехорошо это выглядит. Хочолава Давид получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      18'
      Хочолава Давид на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 18'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 17'
      Стаменич Марко ослабляет давление, выбив мяч.
    • 16'
      Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Parken. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Копенгаген
    Ничья
    Митьюлланд
    3.30
    3.60
    3.05
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