Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

16' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Лоссль Йонас взял и забрал мяч на выходе

15' Удар от ворот произведет Копенгаген

15' Матч возобновлен

14' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

12' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Святченко Эрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Дарами Мохаммед создает голевую возможность для своего партнера по команде.

11' Грабара Камиль взял и забрал мяч на выходе

11' Дрейер Андерс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

10' Хорошую попытку сделал Исаксен Густав . Удар в створ, но вратарь начеку

10' Святченко Эрик из команды Митьюлланд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

9' Святченко Эрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Матч возобновлен

4' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

4' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Удар от ворот произведет Митьюлланд

2' Классон Виктор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Лоссль Йонас взял и забрал мяч на выходе

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Копенгаген начинает с центра поля