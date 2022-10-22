Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

91' Паулиньо VI получает желтую карточку за неспортивное поведение

91' Йоханнессон Исак-Бергманн получает желтую карточку за неспортивное поведение

90' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

90' Вальдемар Лунд выиграл воздушное противоборство у Чилуфя Эдвард

89' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

89' Удар от ворот произведет Митьюлланд

88' ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Классон Виктор бьет пенальти, но мяч идет мимо ворот

87' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

87' После проверки VAR судья изменил решение - Копенгаген пробьет пенальти!

86' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

86' Тюкосен Мадс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Йоханнессон Исак-Бергманн бьет со штрафного в створ, но Йонас Лессль держит все под контролем

84' Святченко Эрик - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

83' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

83' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

82' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

82' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

81' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

81' Систо Пионе создает голевую возможность для своего партнера по команде.

81' [player1] создает голевую возможность для своего партнера по команде.

80' Тюкосен Мадс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

78' Сегодняшная посещаемость составляет 29664 болельщиков

78' Тюкосен Мадс получил желтую карточку от судьи

77' Удар от ворот произведет Митьюлланд

77' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

76' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

76' Тактическая замена. Харальдссон Хакон-Арнар уходит с поля и его заменяет Orri Oskarsson

75' Далсгор Хенрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Дарами Мохаммед создает голевую возможность для своего партнера по команде.

74' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

73' Г О О О О Л - Феррейра Эвандер правой нанес удар со штрафного и закрутил мяч в сетку ворот! Отличный гол!

73' ГОЛ! После пересмотра ситуации судья изменил первоначальное решение и засчитал гол команды Митьюлланд

73' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

72' ШТАНГА! Феррейра Эвандер обвел стенку при ударе со штрафного и попал в каркас ворот!

72' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

71' VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.

71' Хочолава Давид получил желтую карточку от судьи

70' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

70' Вальдемар Лунд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Лерагер Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

68' Систо Пионе создает голевую возможность для своего партнера по команде.

68' Удар от ворот произведет Митьюлланд

68' Лерагер Лукас из команды Копенгаген наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

67' Тюкосен Мадс пробует нанести удар издали, но Камиль Грабара держит все под контролем

66' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

65' Матч возобновлен

64' Каба Сори получил желтую карточку от судьи

64' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

63' Тюкосен Мадс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

62' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

61' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

59' Олссон Кристоффер - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

58' Матч возобновлен

57' Лерагер Лукас получает желтую карточку за неспортивное поведение

57' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

56' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

56' Emiliano Martinez успешно блокирует удар.

56' Дарами Мохаммед создает голевую возможность для своего партнера по команде.

56' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

56' Матч возобновлен

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

55' Вальдемар Лунд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Классон Виктор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

54' Удар от ворот произведет Копенгаген

54' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

53' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

52' Дарами Мохаммед получил желтую карточку от судьи

52' Удар от ворот произведет Митьюлланд

52' Классон Виктор не смог попасть в створ ударом издали

52' Стаменич Марко из команды Копенгаген своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

51' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

50' Тюкосен Мадс из команды Митьюлланд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

49' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Феррейра Эвандер навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

48' Феррейра Эвандер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Дарами Мохаммед выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Харальдссон Хакон-Арнар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.