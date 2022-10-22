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  4. Примейра-лига 2022-2023

Португалия: Примейра-лига
2022-2023

Тур: 10. Стадион: .
Фамаликан
2:1
Конец матча
Пасуш де Феррейра
0'
1:0
20' Гол
Кадиле Джуниор
1:1
23' Гол
Томас Найджел
31' Желтая карточка
Пиреш Руй
41' Желтая карточка
Юссуф Зейду
2:1
46' Гол
Моура Франсишку
64' Желтая карточка
Антунеш Виторину
66' Желтая карточка
Тома Бастьен
66' Желтая карточка
Родригес Хосе Луис
90'+4
31
Жуниор
Луис
6
Пенетра
Алешандре
15
Риччели
4
Михай
Энеа
74
Моура
Франсишку
25
Пеле
Мамаду
97
Коломбатто
Сантьяго
19
Родригес
Хосе
Луис
28
Юссуф
Зейду
14
Кадиле
Джуниор
9
Миллан
Алехандро
98
Векич
Игор
34
Илори
Тьягу
32
Флавио
Рамос
5
Антунеш
Виторину
15
Дельгадо
Хуан
III
26
Пиреш
Руй
14
Тома
Бастьен
9
Зе
Уилтон
13
Arthur
Sales
19
Коффи
Н'Дри
Филиппе
7
Томас
Найджел
Фамаликан
4-2-3-1
Пасуш де Феррейра
3-4-3

История личных встреч

Фамаликан
Пасуш де Феррейра

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 5 побед

11 матчей

45.5%
9.1%
45.4%
5 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

36.4%
54.5%
9.1%
4 победы 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
К
0:1
ПЛ
4:2
ПВЛ
0:1
ПВЛ
1:2
ТМК
3:0
КП
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Фамаликан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Юссуф Зейду 2 0.2
Родригес Хосе Луис 1 0.1
Родригеш Иву 1 0.1
Коломбатто Сантьяго 1 0.1
Моура Франсишку 1 0.1
Ассунсао Густаво 1 0.1
Кадиле Джуниор 1 0.1
Пенетра Алешандре 0 0
Пасуш де Феррейра
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коффи Н'Дри Филиппе 2 0.2
Буцке Адриан 2 0.2
Гайтан Николас 1 0.1
Томас Найджел 1 0.1
Джало Матшу 1 0.1
Антунеш Виторину 0 0
Карлос Луис 0 0
Дельгадо Хуан III 0 0

Карточки

Фамаликан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коломбатто Сантьяго 4 0
Родригеш Иву 2 1
Родригес Хосе Луис 2 0
Юссуф Зейду 2 0
Де ла Фуэнте Эрнан 2 0
Gustavo Sa 2 0
Фонте Руй 1 0
Пеле Мамаду 1 0
Батубинсика Дилан 1 0
Жуниор Луис 1 0
Михай Энеа 1 0
Моура Франсишку 1 0
Ассунсао Густаво 1 0
Миллан Алехандро 1 0
Кадиле Джуниор 1 0
Theo Fonseca 1 0
Пасуш де Феррейра
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джало Матшу 5 1
Антунеш Виторину 4 1
Лима Нуно 3 1
Дельгадо Хуан III 4 0
Пиреш Руй 4 0
Холсгров Джордан 3 0
Зе Уилтон 1 1
Буцке Адриан 1 1
Ибрагим Аббас 2 0
Флавио Рамос 1 0
Алмейда Жорди 1 0
Jose Oliveira 1 0
Тома Бастьен 1 0
Феригра Эрик 1 0
Томас Найджел 1 0
Каики 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
4
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
3
43%
1
25%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
2
29%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
1
25%
76-90

Пропущено

5
8
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
1
20%
1
13%
1-15
2
40%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
13%
76-90

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

8
11
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
1
9%
1-15
2
25%
1
9%
16-30
1
13%
2
18%
31-45
3
38%
2
18%
46-60
1
13%
2
18%
61-75
1
13%
3
27%
76-90

Забито

8
7
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
4
50%
2
29%
16-30
1
13%
1
14%
31-45
2
25%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
13%
2
29%
76-90

Пропущено

13
19
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 10
1
8%
2
11%
1-15
4
31%
2
11%
16-30
1
8%
4
21%
31-45
3
23%
5
26%
46-60
2
15%
2
11%
61-75
2
15%
4
21%
76-90

Результаты последних матчей

Фамаликан
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Трофенсе - Фамаликан 0:1 Арока - Фамаликан 4:1 Фамаликан - Боавишта 4:0 Каса Пиа - Фамаликан 1:0
Фамаликан - Бенфика 0:1 Портимоненсе - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Санта-Клара 1:0 Жил Висенте - Фамаликан 0:0 Фамаликан - Брага 0:3 Эшторил - Фамаликан 2:0 Фамаликан - Брага 3:2 Белененсеш - Фамаликан 2:3 Фамаликан - Эшторил 3:1 Бенфика - Фамаликан 0:0 Фамаликан - Жил Висенте 2:2 Портимоненсе - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Боавишта 1:2 Визела - Фамаликан 1:1 Фамаликан - Санта-Клара 0:0 Витория Гимарайнш - Фамаликан 2:1
Пасуш де Феррейра
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Витория Сетубал - Пасуш де Феррейра 2:0 Пасуш де Феррейра - Витория Гимарайнш 0:1 Пасуш де Феррейра - Арока 1:1 Санта-Клара - Пасуш де Феррейра 1:1
Пасуш де Феррейра - Каса Пиа 2:3 Боавишта - Пасуш де Феррейра 1:0 Бенфика - Пасуш де Феррейра 3:2 Пасуш де Феррейра - Эшторил 0:3 Пасуш де Феррейра - Портимоненсе 0:3 Жил Висенте - Пасуш де Феррейра 1:0 Пасуш де Феррейра - Визела 1:2 Пасуш де Феррейра - Санта-Клара 1:0 Риу Аве - Пасуш де Феррейра 0:0 Морейренсе - Пасуш де Феррейра 0:0 Оливейренсе - Пасуш де Феррейра 0:1 Пасуш де Феррейра - Бенфика 0:2 Санта-Клара - Пасуш де Феррейра 2:0 Пасуш де Феррейра - Тондела 1:1 Жил Висенте - Пасуш де Феррейра 1:1 Витория Гимарайнш - Пасуш де Феррейра 4:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика 10 9 1 0 24 - 5 28
2. Порту 10 7 1 2 22 - 7 22
3. Брага 1:0 10 7 1 2 25 - 10 22
4. Каса Пиа 9 5 2 2 9 - 5 17
5. Боавишта 9 5 1 3 9 - 13 16
6. Спортинг Л 9 5 1 3 18 - 12 16
7. Эшторил 0:1 10 4 3 3 11 - 8 15
8. Портимоненсе 9 5 0 4 8 - 9 15
9. Витория Гимарайнш 9 4 2 3 7 - 6 14
10. Шавиш 9 3 3 3 8 - 9 12
11. Арока 9 3 3 3 11 - 17 12
12. Визела 9 3 2 4 7 - 9 11
13. Фамаликан 10 3 1 6 8 - 13 10
14. Риу Аве 9 2 3 4 13 - 17 9
15. Жил Висенте 9 2 3 4 8 - 12 9
16. Санта-Клара 9 1 2 6 6 - 11 5
17. Пасуш де Феррейра 10 0 2 8 7 - 19 2
18. Маритиму 9 0 1 8 6 - 25 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика 5 5 0 0 18 - 5 15
2. Порту 5 4 0 1 15 - 3 12
3. Брага 1:0 5 3 1 1 11 - 4 10
4. Боавишта 5 3 1 1 6 - 6 10
5. Спортинг Л 4 3 0 1 10 - 3 9
6. Портимоненсе 5 3 0 2 4 - 4 9
7. Фамаликан 5 3 0 2 7 - 5 9
8. Каса Пиа 5 2 1 2 3 - 2 7
9. Витория Гимарайнш 4 2 1 1 2 - 1 7
10. Арока 5 2 1 2 8 - 11 7
11. Риу Аве 4 2 0 2 6 - 5 6
12. Санта-Клара 5 1 2 2 5 - 6 5
13. Эшторил 0:1 5 1 2 2 5 - 6 5
14. Жил Висенте 5 1 2 2 3 - 5 5
15. Визела 4 1 1 2 3 - 4 4
16. Шавиш 4 0 3 1 3 - 4 3
17. Пасуш де Феррейра 5 0 1 4 3 - 11 1
18. Маритиму 4 0 0 4 3 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика 5 4 1 0 6 - 0 13
2. Брага 1:0 5 4 0 1 14 - 6 12
3. Каса Пиа 4 3 1 0 6 - 3 10
4. Порту 5 3 1 1 7 - 4 10
5. Эшторил 0:1 5 3 1 1 6 - 2 10
6. Шавиш 5 3 0 2 5 - 5 9
7. Витория Гимарайнш 5 2 1 2 5 - 5 7
8. Визела 5 2 1 2 4 - 5 7
9. Спортинг Л 5 2 1 2 8 - 9 7
10. Боавишта 4 2 0 2 3 - 7 6
11. Портимоненсе 4 2 0 2 4 - 5 6
12. Арока 4 1 2 1 3 - 6 5
13. Жил Висенте 4 1 1 2 5 - 7 4
14. Риу Аве 5 0 3 2 7 - 12 3
15. Фамаликан 5 0 1 4 1 - 8 1
16. Пасуш де Феррейра 5 0 1 4 4 - 8 1
17. Маритиму 5 0 1 4 3 - 18 1
18. Санта-Клара 4 0 0 4 1 - 5 0
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Примейра-лиге
  • — Вылет в Лигу Португалии 2

Топ бомбардиров
Бенфика Рамуш Гонсалу 6 (1)
Порту Тареми Мехди 6 (4)
Риу Аве Якубу Абдул-Азиз 5 (3)
Бенфика Силва Рафа 5 (2)
Брага Банза Симон 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Пасуш де Феррейра Джало Матшу 1 5
Витория Гимарайнш Амаро Андре 1 5
Пасуш де Феррейра Антунеш Виторину 1 4
Брага Сильва Фабиано 5
Визела Гуззу Рафаэл 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 45'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      41'
      Юссуф Зейду получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      31'
      Пиреш Руй получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      23'
      Г О О О О Л - Томас Найджел бьет в цель!
    • Описание гола
      20'
      Г О О О О Л - Junior Kadile бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогнозы 118
    Фамаликан 61.9% (73)
    X 25.4% (30)
    Пасуш де Феррейра 12.7% (15)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогнозы на матч Фамаликан 2:1 Пасуш де Феррейра

    Исход игры
    Фамаликан
    61.9% (73)
    Ничья
    25.4% (30)
    Пасуш де Феррейра
    12.7% (15)
    Тотал 2.5
    Больше
    22.22% (26)
    Меньше
    77.78% (91)
    Обе команды забьют
    Да
    47.01% (55)
    Нет
    52.99% (62)
    Популярный счёт
    1:0 Фамаликан
    42.4% (50)
    1:1 Ничья
    24.6% (29)
    2:1 Фамаликан
    13.6% (16)
    1:2 Пасуш де Феррейра
    7.6% (9)
    2:0 Фамаликан
    5.9% (7)
    0:2 Пасуш де Феррейра
    1.7% (2)
    0:1 Пасуш де Феррейра
    1.7% (2)
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