Тур: 10. Стадион: Municipal 22 de Junho.
2:1
Конец матча
0'
1:0
20' ГолКадиле Джуниор
1:1
23' ГолТомас Найджел
31' Желтая карточкаПиреш Руй
41' Желтая карточкаЮссуф Зейду
2:1
46' ГолМоура Франсишку
64' Желтая карточкаАнтунеш Виторину
66' Желтая карточкаТома Бастьен
66' Желтая карточкаРодригес Хосе Луис
90'+4
Ход матча
20'
23'
31'
41'
46'
64'
66'
70'
31
Жуниор
Луис
15
Риччели
25
Пеле
Мамаду
28
Юссуф
Зейду
98
Векич
Игор
34
Илори
Тьягу
32
Флавио
Рамос
26
Пиреш
Руй
14
Тома
Бастьен
13
Arthur
Sales
- Основной состав
-
31 Жуниор ЛуисВратарь
- Защитник
-
15 РиччелиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Пеле МамадуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Юссуф ЗейдуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Хайме ИванНападающий
-
29 Кадис ХондерНападающий
-
Главный тренер: Joao Pedro Sousa
- Основной состав
-
98 Векич ИгорВратарь
-
34 Илори ТьягуЗащитник
-
32 Флавио РамосЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Пиреш РуйПолузащитник
-
14 Тома БастьенПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Arthur SalesНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Бастос ЛуишЗащитник
-
21 Силва ХорхеЗащитник
-
27 Вигариу ЖоауЗащитник
- Защитник
-
11 КаикиНападающий
-
17 Буцке АдрианНападающий
-
Главный тренер: Мота Жозе
История личных встреч
Фамаликан
Пасуш де Феррейра
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 5 побед
11 матчей
45.5%
9.1%
45.4%
5 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
36.4%
54.5%
9.1%
4 победы 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Фамаликан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Юссуф Зейду
|2
|0.2
|Родригес Хосе Луис
|1
|0.1
|Родригеш Иву
|1
|0.1
|Коломбатто Сантьяго
|1
|0.1
|Моура Франсишку
|1
|0.1
|Ассунсао Густаво
|1
|0.1
|Кадиле Джуниор
|1
|0.1
|Пенетра Алешандре
|0
|0
Пасуш де Феррейра
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коффи Н'Дри Филиппе
|2
|0.2
|Буцке Адриан
|2
|0.2
|Гайтан Николас
|1
|0.1
|Томас Найджел
|1
|0.1
|Джало Матшу
|1
|0.1
|Антунеш Виторину
|0
|0
|Карлос Луис
|0
|0
|Дельгадо Хуан III
|0
|0
Карточки
Фамаликан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коломбатто Сантьяго
|4
|0
|Родригеш Иву
|2
|1
|Родригес Хосе Луис
|2
|0
|Юссуф Зейду
|2
|0
|Де ла Фуэнте Эрнан
|2
|0
|Gustavo Sa
|2
|0
|Фонте Руй
|1
|0
|Пеле Мамаду
|1
|0
|Батубинсика Дилан
|1
|0
|Жуниор Луис
|1
|0
|Михай Энеа
|1
|0
|Моура Франсишку
|1
|0
|Ассунсао Густаво
|1
|0
|Миллан Алехандро
|1
|0
|Кадиле Джуниор
|1
|0
|Theo Fonseca
|1
|0
Пасуш де Феррейра
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джало Матшу
|5
|1
|Антунеш Виторину
|4
|1
|Лима Нуно
|3
|1
|Дельгадо Хуан III
|4
|0
|Пиреш Руй
|4
|0
|Холсгров Джордан
|3
|0
|Зе Уилтон
|1
|1
|Буцке Адриан
|1
|1
|Ибрагим Аббас
|2
|0
|Флавио Рамос
|1
|0
|Алмейда Жорди
|1
|0
|Jose Oliveira
|1
|0
|Тома Бастьен
|1
|0
|Феригра Эрик
|1
|0
|Томас Найджел
|1
|0
|Каики
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
4
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
3
43%
1
25%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
2
29%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
1
25%
76-90
Пропущено
5
8
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
1
20%
1
13%
1-15
2
40%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
13%
76-90
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
8
11
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
1
9%
1-15
2
25%
1
9%
16-30
1
13%
2
18%
31-45
3
38%
2
18%
46-60
1
13%
2
18%
61-75
1
13%
3
27%
76-90
Забито
8
7
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
4
50%
2
29%
16-30
1
13%
1
14%
31-45
2
25%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
13%
2
29%
76-90
Пропущено
13
19
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 10
1
8%
2
11%
1-15
4
31%
2
11%
16-30
1
8%
4
21%
31-45
3
23%
5
26%
46-60
2
15%
2
11%
61-75
2
15%
4
21%
76-90
Результаты последних матчей
Фамаликан
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Трофенсе - Фамаликан 0:1 Арока - Фамаликан 4:1 Фамаликан - Боавишта 4:0 Каса Пиа - Фамаликан 1:0
Фамаликан - Бенфика 0:1 Портимоненсе - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Санта-Клара 1:0 Жил Висенте - Фамаликан 0:0 Фамаликан - Брага 0:3 Эшторил - Фамаликан 2:0 Фамаликан - Брага 3:2 Белененсеш - Фамаликан 2:3 Фамаликан - Эшторил 3:1 Бенфика - Фамаликан 0:0 Фамаликан - Жил Висенте 2:2 Портимоненсе - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Боавишта 1:2 Визела - Фамаликан 1:1 Фамаликан - Санта-Клара 0:0 Витория Гимарайнш - Фамаликан 2:1
Пасуш де Феррейра
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Витория Сетубал - Пасуш де Феррейра 2:0 Пасуш де Феррейра - Витория Гимарайнш 0:1 Пасуш де Феррейра - Арока 1:1 Санта-Клара - Пасуш де Феррейра 1:1
Пасуш де Феррейра - Каса Пиа 2:3 Боавишта - Пасуш де Феррейра 1:0 Бенфика - Пасуш де Феррейра 3:2 Пасуш де Феррейра - Эшторил 0:3 Пасуш де Феррейра - Портимоненсе 0:3 Жил Висенте - Пасуш де Феррейра 1:0 Пасуш де Феррейра - Визела 1:2 Пасуш де Феррейра - Санта-Клара 1:0 Риу Аве - Пасуш де Феррейра 0:0 Морейренсе - Пасуш де Феррейра 0:0 Оливейренсе - Пасуш де Феррейра 0:1 Пасуш де Феррейра - Бенфика 0:2 Санта-Клара - Пасуш де Феррейра 2:0 Пасуш де Феррейра - Тондела 1:1 Жил Висенте - Пасуш де Феррейра 1:1 Витория Гимарайнш - Пасуш де Феррейра 4:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|10
|9
|1
|0
|24 - 5
|28
|2.
|Порту
|10
|7
|1
|2
|22 - 7
|22
|3.
|Брага
|1:0
|10
|7
|1
|2
|25 - 10
|22
|4.
|Каса Пиа
|9
|5
|2
|2
|9 - 5
|17
|5.
|Боавишта
|9
|5
|1
|3
|9 - 13
|16
|6.
|Спортинг Л
|9
|5
|1
|3
|18 - 12
|16
|7.
|Эшторил
|0:1
|10
|4
|3
|3
|11 - 8
|15
|8.
|Портимоненсе
|9
|5
|0
|4
|8 - 9
|15
|9.
|Витория Гимарайнш
|9
|4
|2
|3
|7 - 6
|14
|10.
|Шавиш
|9
|3
|3
|3
|8 - 9
|12
|11.
|Арока
|9
|3
|3
|3
|11 - 17
|12
|12.
|Визела
|9
|3
|2
|4
|7 - 9
|11
|13.
|Фамаликан
|10
|3
|1
|6
|8 - 13
|10
|14.
|Риу Аве
|9
|2
|3
|4
|13 - 17
|9
|15.
|Жил Висенте
|9
|2
|3
|4
|8 - 12
|9
|16.
|Санта-Клара
|9
|1
|2
|6
|6 - 11
|5
|17.
|Пасуш де Феррейра
|10
|0
|2
|8
|7 - 19
|2
|18.
|Маритиму
|9
|0
|1
|8
|6 - 25
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|5
|5
|0
|0
|18 - 5
|15
|2.
|Порту
|5
|4
|0
|1
|15 - 3
|12
|3.
|Брага
|1:0
|5
|3
|1
|1
|11 - 4
|10
|4.
|Боавишта
|5
|3
|1
|1
|6 - 6
|10
|5.
|Спортинг Л
|4
|3
|0
|1
|10 - 3
|9
|6.
|Портимоненсе
|5
|3
|0
|2
|4 - 4
|9
|7.
|Фамаликан
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|8.
|Каса Пиа
|5
|2
|1
|2
|3 - 2
|7
|9.
|Витория Гимарайнш
|4
|2
|1
|1
|2 - 1
|7
|10.
|Арока
|5
|2
|1
|2
|8 - 11
|7
|11.
|Риу Аве
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|12.
|Санта-Клара
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|13.
|Эшторил
|0:1
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|14.
|Жил Висенте
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|15.
|Визела
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|16.
|Шавиш
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|17.
|Пасуш де Феррейра
|5
|0
|1
|4
|3 - 11
|1
|18.
|Маритиму
|4
|0
|0
|4
|3 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|5
|4
|1
|0
|6 - 0
|13
|2.
|Брага
|1:0
|5
|4
|0
|1
|14 - 6
|12
|3.
|Каса Пиа
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|4.
|Порту
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|5.
|Эшторил
|0:1
|5
|3
|1
|1
|6 - 2
|10
|6.
|Шавиш
|5
|3
|0
|2
|5 - 5
|9
|7.
|Витория Гимарайнш
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|8.
|Визела
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|9.
|Спортинг Л
|5
|2
|1
|2
|8 - 9
|7
|10.
|Боавишта
|4
|2
|0
|2
|3 - 7
|6
|11.
|Портимоненсе
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|12.
|Арока
|4
|1
|2
|1
|3 - 6
|5
|13.
|Жил Висенте
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|14.
|Риу Аве
|5
|0
|3
|2
|7 - 12
|3
|15.
|Фамаликан
|5
|0
|1
|4
|1 - 8
|1
|16.
|Пасуш де Феррейра
|5
|0
|1
|4
|4 - 8
|1
|17.
|Маритиму
|5
|0
|1
|4
|3 - 18
|1
|18.
|Санта-Клара
|4
|0
|0
|4
|1 - 5
|0
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|Бенфика
|Рамуш Гонсалу
|6 (1)
|Порту
|Тареми Мехди
|6 (4)
|Риу Аве
|Якубу Абдул-Азиз
|5 (3)
|Бенфика
|Силва Рафа
|5 (2)
|Брага
|Банза Симон
|5 (1)
|Пасуш де Феррейра
|Джало Матшу
|1 5
|Витория Гимарайнш
|Амаро Андре
|1 5
|Пасуш де Феррейра
|Антунеш Виторину
|1 4
|Брага
|Сильва Фабиано
|5
|Визела
|Гуззу Рафаэл
|5
Прогнозы на матч Фамаликан 2:1 Пасуш де Феррейра
Исход игры
Фамаликан
61.9% (73)
Ничья
25.4% (30)
Пасуш де Феррейра
12.7% (15)
Тотал 2.5
Больше
22.22% (26)
Меньше
77.78% (91)
Обе команды забьют
Да
47.01% (55)
Нет
52.99% (62)
Популярный счёт
1:0 Фамаликан
42.4% (50)
1:1 Ничья
24.6% (29)
2:1 Фамаликан
13.6% (16)
1:2 Пасуш де Феррейра
7.6% (9)
2:0 Фамаликан
5.9% (7)
0:2 Пасуш де Феррейра
1.7% (2)
0:1 Пасуш де Феррейра
1.7% (2)
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