Тур: 14. Стадион: Центральный стадион профсоюзов.
0'
7' Желтая карточкаАппаев Хызыр
0:0
31' Не забитый пенальтиМаксимов Максим
45' Красная карточкаДмитриев Олег
Бонусы букмекеров
Ход матча
7'
31'
0:0
45'
14
Аппаев
Хызыр
15
Глебов
Данил
47
Уткин
Даниил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Аппаев ХызырНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пятибратов Дмитрий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Глебов ДанилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Уткин ДаниилПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
78 Цулая МихаилВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
62 Комаров ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Карпин Валерий
История личных встреч
Факел
Ростов
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Факел
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гонгадзе Георгий
|3 (1)
|0.21
|Максимов Максим
|3
|0.21
|Акбашев Роман
|2
|0.14
|Дашаев Аслан
|2
|0.14
|Морозов Евгений
|2
|0.14
|Альшин Ильнур
|1
|0.07
|Божин Сергей
|1
|0.07
|Аппаев Хызыр
|1
|0.07
|Квеквескири Ираклий
|1
|0.07
|Шляков Евгений
|0
|0
|Дмитриев Олег
|0
|0
Ростов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Комличенко Николай
|7 (1)
|0.5
|Полоз Дмитрий
|7 (5)
|0.5
|Уткин Даниил
|3
|0.21
|Глебов Данил
|1
|0.07
|Миронов Алексей
|1
|0.07
|Сильянов Александр
|1
|0.07
|Байрамян Хорен
|1
|0.07
|Мельников Степан
|1
|0.07
|Осипенко Максим
|1 (1)
|0.07
|Тугарев Роман
|1 (1)
|0.07
Карточки
Факел
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Божин Сергей
|4
|0
|Мендель Андрей
|4
|0
|Квеквескири Ираклий
|3
|0
|Суслов Кирилл
|3
|0
|Акбашев Роман
|3
|0
|Аппаев Хызыр
|3
|0
|Дмитриев Олег
|3
|0
|Ивахнов Матвей
|1
|1
|Калинин Игорь
|2
|0
|Максимов Максим
|2
|0
|Магаль Руслан
|2
|0
|Гонгадзе Георгий
|2
|0
|Шаваев Алихан
|1
|0
|Черов Василий
|1
|0
Ростов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Полоз Дмитрий
|4
|0
|Миронов Алексей
|4
|0
|Прохин Данила
|2
|1
|Уткин Даниил
|3
|0
|Мелёхин Виктор
|1
|1
|Песьяков Сергей
|2
|0
|Чернов Евгений
|2
|0
|Комличенко Николай
|2
|0
|Голенков Егор
|2
|0
|Байрамян Хорен
|1
|0
|Осипенко Максим
|1
|0
|Глебов Данил
|1
|0
|Щетинин Кирилл
|1
|0
|Сильянов Александр
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
9
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
1
10%
2
22%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
1
11%
31-45
4
40%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
10%
2
22%
76-90
Пропущено
9
9
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
3
33%
2
22%
16-30
1
11%
1
11%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
2
22%
61-75
2
22%
3
33%
76-90
Забито
7
15
5 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
3
43%
1
7%
1-15
1
14%
2
13%
16-30
1
14%
3
20%
31-45
1
14%
4
27%
46-60
1
14%
3
20%
61-75
0
0%
2
13%
76-90
Пропущено
13
10
4 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
8%
2
20%
1-15
1
8%
2
20%
16-30
2
15%
2
20%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
6
46%
3
30%
61-75
2
15%
1
10%
76-90
Забито
17
24
10 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 6
2 Не забивали 1
4
24%
3
13%
1-15
2
12%
2
8%
16-30
4
24%
4
17%
31-45
5
29%
29%
6
25%
46-60
1
6%
5
21%
61-75
1
6%
4
17%
76-90
Пропущено
22
19
8 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
1
5%
3
16%
1-15
4
18%
4
21%
16-30
3
14%
3
16%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
7
32%
5
26%
61-75
4
18%
4
21%
76-90
Результаты последних матчей
Факел
(20 матчей)
10%
40%
50%
2 победы 8 ничьих 10 поражений
Факел - Спартак Москва 1:2 Химки - Факел 0:0 Факел - Зенит 1:1 Факел - Торпедо Москва 2:2
Факел - Крылья Советов 0:1 Сочи - Факел 1:1 Спартак Москва - Факел 3:0 Факел - Локомотив Москва 2:0 Пари НН - Факел 3:1 Зенит - Факел 2:0 Факел - Спартак Москва 1:4 Крылья Советов - Факел 1:1 Факел - Урал 0:0 ЦСКА Москва - Факел 4:1 Факел - Динамо Москва 3:3 Ахмат - Факел 2:1 Краснодар - Факел 2:2 Торпедо Москва - Факел 1:2 Локомотив Москва - Факел 4:2 Ростов - Факел 2:0
Ростов
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Динамо Москва - Ростов 3:1 Ростов - Урал 1:2 Ростов - Краснодар 3:2 Зенит - Ростов 3:1
Ахмат - Ростов 3:1 Ростов - Крылья Советов 2:1 Ростов - Оренбург 3:1 Ростов - Спартак Москва 4:2 Торпедо Москва - Ростов 0:1 Ростов - Динамо Москва 2:0 Ростов - ЦСКА Москва 0:0 Ростов - Сочи 2:2 Пари НН - Ростов 3:4 Ростов - Оренбург 2:1 Ростов - Химки 1:0 Локомотив Москва - Ростов 2:2 Динамо Москва - Ростов 1:1 Ростов - Краснодар 1:2 Ростов - Форте 3:2 Ростов - ФК Кубань 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|13
|10
|3
|0
|36 - 5
|33
|2.
|Ростов
|0:0 Заявка
|14
|7
|5
|2
|24 - 19
|26
|3.
|Спартак Москва
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|31 - 16
|26
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|26 - 13
|25
|5.
|Краснодар
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|27 - 20
|24
|6.
|Сочи
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|22 - 22
|20
|7.
|Ахмат
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|21 - 21
|20
|8.
|Динамо Москва
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|21 - 16
|20
|9.
|Оренбург
|Заявка
|13
|6
|0
|7
|22 - 31
|18
|10.
|Крылья Советов
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|14 - 19
|14
|11.
|Пари НН
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|17 - 25
|13
|12.
|Урал
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|13 - 23
|13
|13.
|Факел
|0:0 Заявка
|14
|1
|9
|4
|16 - 23
|12
|14.
|Локомотив Москва
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|16 - 26
|12
|15.
|Химки
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|13 - 23
|9
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|7 - 24
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|23 - 2
|18
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|20 - 7
|17
|3.
|Ростов
|0:0 Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 10
|17
|4.
|Сочи
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|15 - 5
|16
|5.
|Оренбург
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|15 - 7
|15
|6.
|Динамо Москва
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 6
|14
|7.
|Краснодар
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 11
|13
|8.
|Спартак Москва
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|14 - 5
|12
|9.
|Ахмат
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|10.
|Факел
|0:0 Заявка
|7
|1
|5
|1
|9 - 10
|8
|11.
|Урал
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|6 - 13
|6
|12.
|Крылья Советов
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 5
|6
|13.
|Локомотив Москва
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|12 - 11
|6
|14.
|Химки
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 9
|6
|15.
|Пари НН
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|11 - 18
|5
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 12
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|13 - 3
|15
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|17 - 11
|14
|3.
|Ахмат
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|14 - 13
|12
|4.
|Краснодар
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|5.
|Ростов
|0:0 Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 9
|9
|6.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|7.
|Пари НН
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|8.
|Крылья Советов
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 14
|8
|9.
|Урал
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|10.
|Локомотив Москва
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|4 - 15
|6
|11.
|Динамо Москва
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|10 - 10
|6
|12.
|Факел
|0:0 Заявка
|7
|0
|4
|3
|7 - 13
|4
|13.
|Сочи
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 17
|4
|14.
|Оренбург
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|7 - 24
|3
|15.
|Химки
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|7 - 14
|3
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 12
|2
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|Спартак Москва
|Промес Куинси
|12 (6)
|Зенит
|Малком Филипе
|9 (5)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|12 (3)
|Оренбург
|Сычевой Владимир
|10 (1)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|11 (1)
|Пари НН
|Майга Мамаду
|1 6
|Динамо Москва
|Фернандес Роберто
|2 4
|Ахмат
|Швец Антон
|6
|Спартак Москва
|Соболев Александр Сергеевич
|6
|Урал
|Бевеев Мингиян
|1 4
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Бесплатные ставки (фрибеты)
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Факел 0:0 Ростов
Исход игры
Факел
13.8% (21)
Ничья
28.3% (43)
Ростов
57.9% (88)
Тотал 2.5
Больше
59.02% (72)
Меньше
40.98% (50)
Обе команды забьют
Да
85.25% (104)
Нет
14.75% (18)
Популярный счёт
1:2 Ростов
34.2% (52)
1:1 Ничья
21.1% (32)
0:1 Ростов
7.2% (11)
2:1 Факел
6.6% (10)
2:2 Ничья
4.6% (7)
0:2 Ростов
3.3% (5)
1:3 Ростов
2% (3)
1:0 Факел
1.3% (2)
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