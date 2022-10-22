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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 14. Стадион: .
Факел
0:0
Перерыв
Ростов
0'
7' Желтая карточка
Аппаев Хызыр
0:0
31' Не забитый пенальти
Максимов Максим
45' Красная карточка
Дмитриев Олег
Максимов не реализует пенальти (...

Ход матча

7'
Аппаев Хызыр
 
31'
Максимов Максим
0:0
45'
Дмитриев Олег
 
Прогнозы 151
Факел 13.9% (21)
X 28.5% (43)
Ростов 57.6% (87)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Факел
Ничья
Ростов
7.12
3.50
2.44
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Свинов
Илья
85
Морозов
Евгений
15
Суслов
Кирилл
5
Шляков
Евгений
88
Мастерной
Владислав
10
Альшин
Ильнур
34
Дмитриев
Олег
33
Квеквескири
Ираклий
7
Акбашев
Роман
9
Максимов
Максим
14
Аппаев
Хызыр
30
Песьяков
Сергей
45
Сильянов
Александр
18
Прохин
Данила
55
Осипенко
Максим
28
Чернов
Евгений
15
Глебов
Данил
23
Тугарев
Роман
88
Щетинин
Кирилл
47
Уткин
Даниил
7
Полоз
Дмитрий
27
Комличенко
Николай
Факел
3-4-1-2
Ростов
4-1-4-1

История личных встреч

Факел
Ростов

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

ТМК
2:0
К
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Факел
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гонгадзе Георгий 3 (1) 0.21
Максимов Максим 3 0.21
Акбашев Роман 2 0.14
Дашаев Аслан 2 0.14
Морозов Евгений 2 0.14
Альшин Ильнур 1 0.07
Божин Сергей 1 0.07
Аппаев Хызыр 1 0.07
Квеквескири Ираклий 1 0.07
Шляков Евгений 0 0
Дмитриев Олег 0 0
Ростов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Комличенко Николай 7 (1) 0.5
Полоз Дмитрий 7 (5) 0.5
Уткин Даниил 3 0.21
Глебов Данил 1 0.07
Миронов Алексей 1 0.07
Сильянов Александр 1 0.07
Байрамян Хорен 1 0.07
Мельников Степан 1 0.07
Осипенко Максим 1 (1) 0.07
Тугарев Роман 1 (1) 0.07

Карточки

Факел
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Божин Сергей 4 0
Мендель Андрей 4 0
Квеквескири Ираклий 3 0
Суслов Кирилл 3 0
Акбашев Роман 3 0
Аппаев Хызыр 3 0
Дмитриев Олег 3 0
Ивахнов Матвей 1 1
Калинин Игорь 2 0
Максимов Максим 2 0
Магаль Руслан 2 0
Гонгадзе Георгий 2 0
Шаваев Алихан 1 0
Черов Василий 1 0
Ростов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Полоз Дмитрий 4 0
Миронов Алексей 4 0
Прохин Данила 2 1
Уткин Даниил 3 0
Мелёхин Виктор 1 1
Песьяков Сергей 2 0
Чернов Евгений 2 0
Комличенко Николай 2 0
Голенков Егор 2 0
Байрамян Хорен 1 0
Осипенко Максим 1 0
Глебов Данил 1 0
Щетинин Кирилл 1 0
Сильянов Александр 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
9
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
1
10%
2
22%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
1
11%
31-45
4
40%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
10%
2
22%
76-90

Пропущено

9
9
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
3
33%
2
22%
16-30
1
11%
1
11%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
2
22%
61-75
2
22%
3
33%
76-90

Забито

7
15
5 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
3
43%
1
7%
1-15
1
14%
2
13%
16-30
1
14%
3
20%
31-45
1
14%
4
27%
46-60
1
14%
3
20%
61-75
0
0%
2
13%
76-90

Пропущено

13
10
4 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
8%
2
20%
1-15
1
8%
2
20%
16-30
2
15%
2
20%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
6
46%
3
30%
61-75
2
15%
1
10%
76-90

Забито

17
24
10 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 6
2 Не забивали 1
4
24%
3
13%
1-15
2
12%
2
8%
16-30
4
24%
4
17%
31-45
5
29%
29%
6
25%
46-60
1
6%
5
21%
61-75
1
6%
4
17%
76-90

Пропущено

22
19
8 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
1
5%
3
16%
1-15
4
18%
4
21%
16-30
3
14%
3
16%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
7
32%
5
26%
61-75
4
18%
4
21%
76-90

Результаты последних матчей

Факел
(20 матчей)
10%
40%
50%
2 победы 8 ничьих 10 поражений
Факел - Спартак Москва 1:2 Химки - Факел 0:0 Факел - Зенит 1:1 Факел - Торпедо Москва 2:2
Факел - Крылья Советов 0:1 Сочи - Факел 1:1 Спартак Москва - Факел 3:0 Факел - Локомотив Москва 2:0 Пари НН - Факел 3:1 Зенит - Факел 2:0 Факел - Спартак Москва 1:4 Крылья Советов - Факел 1:1 Факел - Урал 0:0 ЦСКА Москва - Факел 4:1 Факел - Динамо Москва 3:3 Ахмат - Факел 2:1 Краснодар - Факел 2:2 Торпедо Москва - Факел 1:2 Локомотив Москва - Факел 4:2 Ростов - Факел 2:0
Ростов
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Динамо Москва - Ростов 3:1 Ростов - Урал 1:2 Ростов - Краснодар 3:2 Зенит - Ростов 3:1
Ахмат - Ростов 3:1 Ростов - Крылья Советов 2:1 Ростов - Оренбург 3:1 Ростов - Спартак Москва 4:2 Торпедо Москва - Ростов 0:1 Ростов - Динамо Москва 2:0 Ростов - ЦСКА Москва 0:0 Ростов - Сочи 2:2 Пари НН - Ростов 3:4 Ростов - Оренбург 2:1 Ростов - Химки 1:0 Локомотив Москва - Ростов 2:2 Динамо Москва - Ростов 1:1 Ростов - Краснодар 1:2 Ростов - Форте 3:2 Ростов - ФК Кубань 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 13 10 3 0 36 - 5 33
2. Ростов 0:0 Заявка 14 7 5 2 24 - 19 26
3. Спартак Москва Заявка 13 8 2 3 31 - 16 26
4. ЦСКА Москва Заявка 13 7 4 2 26 - 13 25
5. Краснодар Заявка 14 7 3 4 27 - 20 24
6. Сочи Заявка 13 6 2 5 22 - 22 20
7. Ахмат Заявка 13 6 2 5 21 - 21 20
8. Динамо Москва Заявка 13 5 5 3 21 - 16 20
9. Оренбург Заявка 13 6 0 7 22 - 31 18
10. Крылья Советов Заявка 13 3 5 5 14 - 19 14
11. Пари НН Заявка 14 3 4 7 17 - 25 13
12. Урал Заявка 13 4 1 8 13 - 23 13
13. Факел 0:0 Заявка 14 1 9 4 16 - 23 12
14. Локомотив Москва Заявка 13 3 3 7 16 - 26 12
15. Химки Заявка 13 2 3 8 13 - 23 9
16. Торпедо Москва Заявка 13 1 3 9 7 - 24 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 6 6 0 0 23 - 2 18
2. ЦСКА Москва Заявка 7 5 2 0 20 - 7 17
3. Ростов 0:0 Заявка 8 5 2 1 15 - 10 17
4. Сочи Заявка 6 5 1 0 15 - 5 16
5. Оренбург Заявка 6 5 0 1 15 - 7 15
6. Динамо Москва Заявка 7 4 2 1 11 - 6 14
7. Краснодар Заявка 7 4 1 2 15 - 11 13
8. Спартак Москва Заявка 5 4 0 1 14 - 5 12
9. Ахмат Заявка 6 2 2 2 7 - 8 8
10. Факел 0:0 Заявка 7 1 5 1 9 - 10 8
11. Урал Заявка 7 2 0 5 6 - 13 6
12. Крылья Советов Заявка 6 1 3 2 4 - 5 6
13. Локомотив Москва Заявка 6 1 3 2 12 - 11 6
14. Химки Заявка 7 1 3 3 6 - 9 6
15. Пари НН Заявка 8 1 2 5 11 - 18 5
16. Торпедо Москва Заявка 7 1 1 5 4 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 7 4 3 0 13 - 3 15
2. Спартак Москва Заявка 8 4 2 2 17 - 11 14
3. Ахмат Заявка 7 4 0 3 14 - 13 12
4. Краснодар Заявка 7 3 2 2 12 - 9 11
5. Ростов 0:0 Заявка 6 2 3 1 9 - 9 9
6. ЦСКА Москва Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
7. Пари НН Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
8. Крылья Советов Заявка 7 2 2 3 10 - 14 8
9. Урал Заявка 6 2 1 3 7 - 10 7
10. Локомотив Москва Заявка 7 2 0 5 4 - 15 6
11. Динамо Москва Заявка 6 1 3 2 10 - 10 6
12. Факел 0:0 Заявка 7 0 4 3 7 - 13 4
13. Сочи Заявка 7 1 1 5 7 - 17 4
14. Оренбург Заявка 7 1 0 6 7 - 24 3
15. Химки Заявка 6 1 0 5 7 - 14 3
16. Торпедо Москва Заявка 6 0 2 4 3 - 12 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России

Топ бомбардиров
Спартак Москва Промес Куинси 12 (6)
Зенит Малком Филипе 9 (5)
Краснодар Сперцян Эдуард 12 (3)
Оренбург Сычевой Владимир 10 (1)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 11 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Пари НН Майга Мамаду 1 6
Динамо Москва Фернандес Роберто 2 4
Ахмат Швец Антон 6
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 6
Урал Бевеев Мингиян 1 4
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Первый тайм окончен! Пока что два нуля на табло "Центрального стадиона профсоюзов" в Воронеже.
  • Опасный момент
    45'
    Угловой хозяева смогли заработали на последних секундах. Ростовчане отбились после подачи стандарта, но в атаке вторым темпом прошла подача и удар головой Суслова, с которым не без проблем справился Песьяков.
  • 45'
    Практически всю концовку первого тайма воронежские болельщики на трибунах свистят, освистывая в основном судью, который удалил с поля их футболиста.
  • 45'
    Уткин с левого фланга выполнил навес в район 11-метровой отметки, откуда следовал слабый удар головой - мяч еле дошёл до Свинова.
  • Опасный момент
    45'
    Чернов подключился в атаку и с левого края штрафной площади опасно закручивал мяч в дальний угол - чуть-чуть не докрутил.
  • Красная карточка
    45'
    КРАСНАЯ КАРТОЧКА ДМИТРИЕВУ после просмотра видеоповтора! "ФАКЕЛ" ОСТАЁТСЯ В МЕНЬШИНТСВЕ!
  • Дополнительное время
    45'
    5 минут компенсировано.
  • Видеоповтор
    44'
    Снова длинная пауза со стороны VAR. Подозревают они, что Дмитриеву стоит дать прямую красную карточку. Как же всё это долго происходит.
  • Желтая карточка
    43'
    Дмитриев в середине поля грубо в подкате срезал Комличенко, за что в следующую секунду увидел перед собой жёлтую карточку.
  • 42'
    Аппаев с левого фланга пасовал в штрафную площадку, защитники отбили мяч на Акбашева, который с 24 метров снова пробил на силу, однако мяч опять полетел намного выше ворот.
  • Угловой
    41'
    Угловой на правом фланге заработали ростовчане. Снова подача следовала на ближнюю штангу, но там опять убедительно сработали защитники "Факела".
  • 40'
    Наконец, сбавили свою активность игроки "Факела", которые всё-таки неспособны должно время работать на максимальных оборотах.
  • 39'
    Акбашев солидно приложился к мячу дальним ударом, сработав на подборе. Выстрел получился очень мощным, но мяч полетел на порядок выше ворот.
  • Угловой
    38'
    Два угловых подряд у чужих владений исполнили воронежцы. Практически штурмуют они сейчас ворота гостей из Ростова-на-Дону, но те отчаянно отбиваются.
  • Судья
    37'
    Максимов продрался на правый край штрафной площади, где оказался в окружении трёх соперников. Упал нападающий достаточно красиво, но не стал выпрашивать пенальти, так что Павел Шадыханов его простил и не стал показывать карточку за симуляцию.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 36'
      С левого фланга теперь подача следовала к линии вратарской площади на Аппаева, но того опередил Песьяков, который кулаком отбил мяч.
    • 35'
      Акбашев из глубины поля забросил мяч в центр штрафной площади гостей, где два защитника мешали друг другу, но всё-таки выбили мяч.
    • 34'
      Упорная борьба за инициативу идёт в центре поля. Никто не хочет уступать даже в малейшем единоборстве.
    • Судья
      33'
      Надеялись воронежцы перебить пенальти, но судья дал свободный удар в пользу "Ростова". Всё-таки Песьяков пенальти потащил, а гол забил уже другой игрок с нарушением правил, так что всё справедливо.
    • Не забитый пенальти
      32'
      Не забил с точки Максимов, но судья зафиксировал, что сыгравший на добивании Квеквескири раньше времени вбежал в штрафную площадку.
    • Видеоповтор
      31'
      Видеоассистенты главного арбитра внимательно пересматривают эпизод. Снова много времени ушло, но в итоге пенальти утверждён.
    • Пенальти!
      30'
      ПЕНАЛЬТИ В ВОРОТА "РОСТОВА"! В быстрой контратаке хозяев Аппаев с левого фланга отдал пас в штрафную площадку, где Акбашев подкараулил рикошет и тут же получил по ногам от Прохина.
    • Угловой
      29'
      Угловой на правом фланге заработали ростовчане. Полоз выполнил подачу на ближнюю штангу, но там сыграла защита.
    • 28'
      Всё нормально с пострадавшими футболистами - они уже на ногах и изъявляют желание продолжать матч.
    • Травма, повреждение
      27'
      Осипенко и Шляков в штрафной площади гостей столкнулись головами. Неприятный эпизод, так что обоим парням надо оказать медицинскую помощь.
    • Фол, нарушение
      26'
      Глебов нарушил правила в середине поля, откровенно толкнув в спину Аппаева. По совокупности капитан "Ростова" может и на жёлтую карточку наиграть скоро.
    • 25'
      Уткин нанёс удар со стандартного положения, но совсем он у него не получился. Выстрел получился корявым и неточным, да ещё и несильным.
    • Фол, нарушение
      24'
      Штрафной удар метрах в 28 от ворот соперника заработали гости левее центральной оси. Отсюда вполне можно и пробить.
    • 23'
      Дмитрий Пятибратов дал команду Гонгадзе начать разминку за кромкой поля. Видимо, недоволен тренер действиями одного из своих нападающих.
    • 22'
      С левого фланга Квеквескири выполнил навес в штрафную площадку на Аппаева, но тот вместе удара по воротам задумал скидку назад, которая оказалась неточной.
    • Фол, нарушение
      21'
      Квеквескири досталось в одном из жёстких единоборств, после чего едва не устроил конфликт с Глебовым.
    • Опасный момент
      20'
      Максимов с Аппаевым попытались вдвоём запрессинговать соперников у чужих владений, причём им это практически удалось, но Песьяков всё-таки в последний момент вынес мяч подальше.
    • 19'
      Продолжает "Ростов" попытки позиционных атак. Непросто им найти свободное пространство, так как "Факел" держит оборону большими силами.
    • Судья
      18'
      Ещё одна пауза в игре. Теперь проблемы у главного арбитра возникли с экипировкой. Нужно надёжней закрепить средства радиосвязи на его форме.
    • Видеоповтор
      17'
      Видеоассистенты главного арбитра взяли паузу, пересматривая предыдущий эпизод. Не очень понятно, что там они так долго рассматривали. Фол Аппаева на прямую красную карточку точно не тянул.
    • Фол, нарушение
      15'
      Аппаев опасно сыграл у чужой штрафной площади в борьбе с Прохиным. Нужно быть осторожней Хызыру, иначе он оставит свою команду в меньшинстве.
    • 14'
      Дмитрий Пятибратов активизировался у кромки поля, давая какие-то указания своим подопечным. Тренер, разумеется, не хочет видеть регулярную остроту у ворот своей команды.
    • Опасный момент
      13'
      Полоз с левого фланга выполнил точный навес в штрафную площадку на Щетинина, который головой пробил сильнее Комличенко, но тоже прямо в Свинова, а вратарь и на этот раз не дрогнул.
    • Угловой
      12'
      Уткин с углового с правого фланга выполнил подачу в штрафную площадку, найдя голову Комличенко, но последний пробил не очень сильно и практически в Свинова, который уверенно справился с угрозой.
    • Опасный момент
      11'
      Тугарев в новой попытке протащил мяч в атаку по правому флангу, после чего простреливал вдоль ворот - защитник "Факела" едва не срезал мяч в собственные ворота.
    • 10'
      Ростовчане правым флангом попытались продвинуться вперёд, но воронежцы очень плотно сегодня работают в защите.
    • 9'
      Полоз снова сыграл на подборе рядом с чужой штрафной площадью, после чего сразу решил пробить по воротам, но мяч полетел намного правее цели.
    • Желтая карточка
      8'
      Аппаев на чужой половине поля грубовато сыграл против Чернова. Арбитр не стал прощать Хызыра, сразу продемонстрировав нарушителю жёлтую карточку.
    • 7'
      Длинный заброс прошёл на Комличенко, который выполнил скидку на Полоза, но Дмитрию не удалось продраться на левый край штрафной площади - мяч от его ноги ушёл за лицевую линию.
    • 6'
      Достаточно быстро стихает стартовый сумбур. Ростовчане уже принялись в пешем темпе пасоваться на своей половине поля, не встречая никакого прессинга.
    • Офсайд
      5'
      Первую свою атаку воронежцы попытались построить левым флангом, но она закончилась свистком, который зафиксировал положение "вне игры".
    • 4'
      Заламывает пальцы себе Валерий Карпин у кромки поля, таким образом справляясь с волнение. Ростовчане в последних матчах были не слишком хороши.
    • Фол, нарушение
      3'
      Штрафной удар гости заработали на правом краю в глубине поля. Уткин мягко забрасывал мяч к линии вратарской площади, но там защитники "Факела" были на высоте.
    • 2'
      Не аншлаг сегодня в Воронеже, но болельщиков на трибунах всё равно много, причём с первых минут они ведут себя максимально громко. С атмосферой всё в порядке.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался!
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    • Первый тайм
    • 51'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 45'
      УДАЛЕНИЕ! - Дмитриев Олег увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • Желтая карточка
      41'
      Дмитриев Олег получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      31'
      ОН ПРОМАЗАЛ - Максимов Максим пробил пенальти, но не смог забить!
    • Описание гола
      31'
      ГОООООЛ Факел забивает
    • Желтая карточка
      7'
      Аппаев Хызыр получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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    Прогнозы на матч Факел 0:0 Ростов

    Исход игры
    Факел
    13.8% (21)
    Ничья
    28.3% (43)
    Ростов
    57.9% (88)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.02% (72)
    Меньше
    40.98% (50)
    Обе команды забьют
    Да
    85.25% (104)
    Нет
    14.75% (18)
    Популярный счёт
    1:2 Ростов
    34.2% (52)
    1:1 Ничья
    21.1% (32)
    0:1 Ростов
    7.2% (11)
    2:1 Факел
    6.6% (10)
    2:2 Ничья
    4.6% (7)
    0:2 Ростов
    3.3% (5)
    1:3 Ростов
    2% (3)
    1:0 Факел
    1.3% (2)
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