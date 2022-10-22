Чернов подключился в атаку и с левого края штрафной площади опасно закручивал мяч в дальний угол - чуть-чуть не докрутил.

Уткин с левого фланга выполнил навес в район 11-метровой отметки, откуда следовал слабый удар головой - мяч еле дошёл до Свинова.

Практически всю концовку первого тайма воронежские болельщики на трибунах свистят, освистывая в основном судью, который удалил с поля их футболиста.

Угловой хозяева смогли заработали на последних секундах. Ростовчане отбились после подачи стандарта, но в атаке вторым темпом прошла подача и удар головой Суслова, с которым не без проблем справился Песьяков.

Первый тайм окончен! Пока что два нуля на табло "Центрального стадиона профсоюзов" в Воронеже.

Максимов продрался на правый край штрафной площади, где оказался в окружении трёх соперников. Упал нападающий достаточно красиво, но не стал выпрашивать пенальти, так что Павел Шадыханов его простил и не стал показывать карточку за симуляцию.

Два угловых подряд у чужих владений исполнили воронежцы. Практически штурмуют они сейчас ворота гостей из Ростова-на-Дону, но те отчаянно отбиваются.

Акбашев солидно приложился к мячу дальним ударом, сработав на подборе. Выстрел получился очень мощным, но мяч полетел на порядок выше ворот.

Наконец, сбавили свою активность игроки "Факела", которые всё-таки неспособны должно время работать на максимальных оборотах.

Угловой на правом фланге заработали ростовчане. Снова подача следовала на ближнюю штангу, но там опять убедительно сработали защитники "Факела".

Аппаев с левого фланга пасовал в штрафную площадку, защитники отбили мяч на Акбашева, который с 24 метров снова пробил на силу, однако мяч опять полетел намного выше ворот.

Дмитриев в середине поля грубо в подкате срезал Комличенко, за что в следующую секунду увидел перед собой жёлтую карточку.

Снова длинная пауза со стороны VAR. Подозревают они, что Дмитриеву стоит дать прямую красную карточку. Как же всё это долго происходит.

Осипенко и Шляков в штрафной площади гостей столкнулись головами. Неприятный эпизод, так что обоим парням надо оказать медицинскую помощь.

Всё нормально с пострадавшими футболистами - они уже на ногах и изъявляют желание продолжать матч.

Угловой на правом фланге заработали ростовчане. Полоз выполнил подачу на ближнюю штангу, но там сыграла защита.

ПЕНАЛЬТИ В ВОРОТА "РОСТОВА"! В быстрой контратаке хозяев Аппаев с левого фланга отдал пас в штрафную площадку, где Акбашев подкараулил рикошет и тут же получил по ногам от Прохина.

Видеоассистенты главного арбитра внимательно пересматривают эпизод. Снова много времени ушло, но в итоге пенальти утверждён.

Не забил с точки Максимов, но судья зафиксировал, что сыгравший на добивании Квеквескири раньше времени вбежал в штрафную площадку.

Надеялись воронежцы перебить пенальти, но судья дал свободный удар в пользу "Ростова". Всё-таки Песьяков пенальти потащил, а гол забил уже другой игрок с нарушением правил, так что всё справедливо.

Упорная борьба за инициативу идёт в центре поля. Никто не хочет уступать даже в малейшем единоборстве.

Акбашев из глубины поля забросил мяч в центр штрафной площади гостей, где два защитника мешали друг другу, но всё-таки выбили мяч.

С левого фланга теперь подача следовала к линии вратарской площади на Аппаева, но того опередил Песьяков, который кулаком отбил мяч.

26' Глебов нарушил правила в середине поля, откровенно толкнув в спину Аппаева. По совокупности капитан "Ростова" может и на жёлтую карточку наиграть скоро.

25' Уткин нанёс удар со стандартного положения, но совсем он у него не получился. Выстрел получился корявым и неточным, да ещё и несильным.

24' Штрафной удар метрах в 28 от ворот соперника заработали гости левее центральной оси. Отсюда вполне можно и пробить.

23' Дмитрий Пятибратов дал команду Гонгадзе начать разминку за кромкой поля. Видимо, недоволен тренер действиями одного из своих нападающих.

22' С левого фланга Квеквескири выполнил навес в штрафную площадку на Аппаева, но тот вместе удара по воротам задумал скидку назад, которая оказалась неточной.

21' Квеквескири досталось в одном из жёстких единоборств, после чего едва не устроил конфликт с Глебовым.

20' Максимов с Аппаевым попытались вдвоём запрессинговать соперников у чужих владений, причём им это практически удалось, но Песьяков всё-таки в последний момент вынес мяч подальше.

19' Продолжает "Ростов" попытки позиционных атак. Непросто им найти свободное пространство, так как "Факел" держит оборону большими силами.

18' Ещё одна пауза в игре. Теперь проблемы у главного арбитра возникли с экипировкой. Нужно надёжней закрепить средства радиосвязи на его форме.

17' Видеоассистенты главного арбитра взяли паузу, пересматривая предыдущий эпизод. Не очень понятно, что там они так долго рассматривали. Фол Аппаева на прямую красную карточку точно не тянул.

15' Аппаев опасно сыграл у чужой штрафной площади в борьбе с Прохиным. Нужно быть осторожней Хызыру, иначе он оставит свою команду в меньшинстве.

14' Дмитрий Пятибратов активизировался у кромки поля, давая какие-то указания своим подопечным. Тренер, разумеется, не хочет видеть регулярную остроту у ворот своей команды.

13' Полоз с левого фланга выполнил точный навес в штрафную площадку на Щетинина, который головой пробил сильнее Комличенко, но тоже прямо в Свинова, а вратарь и на этот раз не дрогнул.

12' Уткин с углового с правого фланга выполнил подачу в штрафную площадку, найдя голову Комличенко, но последний пробил не очень сильно и практически в Свинова, который уверенно справился с угрозой.

11' Тугарев в новой попытке протащил мяч в атаку по правому флангу, после чего простреливал вдоль ворот - защитник "Факела" едва не срезал мяч в собственные ворота.

10' Ростовчане правым флангом попытались продвинуться вперёд, но воронежцы очень плотно сегодня работают в защите.

9' Полоз снова сыграл на подборе рядом с чужой штрафной площадью, после чего сразу решил пробить по воротам, но мяч полетел намного правее цели.

8' Аппаев на чужой половине поля грубовато сыграл против Чернова. Арбитр не стал прощать Хызыра, сразу продемонстрировав нарушителю жёлтую карточку.

7' Длинный заброс прошёл на Комличенко, который выполнил скидку на Полоза, но Дмитрию не удалось продраться на левый край штрафной площади - мяч от его ноги ушёл за лицевую линию.

6' Достаточно быстро стихает стартовый сумбур. Ростовчане уже принялись в пешем темпе пасоваться на своей половине поля, не встречая никакого прессинга.

5' Первую свою атаку воронежцы попытались построить левым флангом, но она закончилась свистком, который зафиксировал положение "вне игры".

4' Заламывает пальцы себе Валерий Карпин у кромки поля, таким образом справляясь с волнение. Ростовчане в последних матчах были не слишком хороши.

3' Штрафной удар гости заработали на правом краю в глубине поля. Уткин мягко забрасывал мяч к линии вратарской площади, но там защитники "Факела" были на высоте.

2' Не аншлаг сегодня в Воронеже, но болельщиков на трибунах всё равно много, причём с первых минут они ведут себя максимально громко. С атмосферой всё в порядке.