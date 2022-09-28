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РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 14. Стадион: .
Факел
 
Позже
Ростов

История личных встреч

Факел
Ростов

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

ТМК
2:0
К
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Факел
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гонгадзе Георгий 3 (1) 0.23
Максимов Максим 3 0.23
Акбашев Роман 2 0.15
Дашаев Аслан 2 0.15
Морозов Евгений 2 0.15
Альшин Ильнур 1 0.08
Божин Сергей 1 0.08
Аппаев Хызыр 1 0.08
Квеквескири Ираклий 1 0.08
Шляков Евгений 0 0
Дмитриев Олег 0 0
Ростов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Комличенко Николай 7 (1) 0.54
Полоз Дмитрий 7 (5) 0.54
Уткин Даниил 3 0.23
Глебов Данил 1 0.08
Миронов Алексей 1 0.08
Сильянов Александр 1 0.08
Байрамян Хорен 1 0.08
Мельников Степан 1 0.08
Осипенко Максим 1 (1) 0.08
Тугарев Роман 1 (1) 0.08

Карточки

Факел
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Божин Сергей 4 0
Мендель Андрей 4 0
Квеквескири Ираклий 3 0
Суслов Кирилл 3 0
Акбашев Роман 3 0
Ивахнов Матвей 1 1
Аппаев Хызыр 2 0
Калинин Игорь 2 0
Максимов Максим 2 0
Магаль Руслан 2 0
Дмитриев Олег 2 0
Гонгадзе Георгий 2 0
Шаваев Алихан 1 0
Черов Василий 1 0
Ростов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Полоз Дмитрий 4 0
Миронов Алексей 4 0
Прохин Данила 2 1
Уткин Даниил 3 0
Мелёхин Виктор 1 1
Песьяков Сергей 2 0
Чернов Евгений 2 0
Комличенко Николай 2 0
Голенков Егор 2 0
Байрамян Хорен 1 0
Осипенко Максим 1 0
Глебов Данил 1 0
Щетинин Кирилл 1 0
Сильянов Александр 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
9
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
1
10%
2
22%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
1
11%
31-45
4
40%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
10%
2
22%
76-90

Пропущено

9
9
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
3
33%
2
22%
16-30
1
11%
1
11%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
2
22%
61-75
2
22%
3
33%
76-90

Забито

7
15
5 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
3
43%
1
7%
1-15
1
14%
2
13%
16-30
1
14%
3
20%
31-45
1
14%
4
27%
46-60
1
14%
3
20%
61-75
0
0%
2
13%
76-90

Пропущено

13
10
4 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
8%
2
20%
1-15
1
8%
2
20%
16-30
2
15%
2
20%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
6
46%
3
30%
61-75
2
15%
1
10%
76-90

Забито

17
24
10 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 6
2 Не забивали 1
4
24%
3
13%
1-15
2
12%
2
8%
16-30
4
24%
4
17%
31-45
5
29%
29%
6
25%
46-60
1
6%
5
21%
61-75
1
6%
4
17%
76-90

Пропущено

22
19
8 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
1
5%
3
16%
1-15
4
18%
4
21%
16-30
3
14%
3
16%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
7
32%
5
26%
61-75
4
18%
4
21%
76-90

Результаты последних матчей

Факел
(20 матчей)
10%
40%
50%
2 победы 8 ничьих 10 поражений
Факел - Спартак Москва 1:2 Химки - Факел 0:0 Факел - Зенит 1:1 Факел - Торпедо Москва 2:2
Факел - Крылья Советов 0:1 Сочи - Факел 1:1 Спартак Москва - Факел 3:0 Факел - Локомотив Москва 2:0 Пари НН - Факел 3:1 Зенит - Факел 2:0 Факел - Спартак Москва 1:4 Крылья Советов - Факел 1:1 Факел - Урал 0:0 ЦСКА Москва - Факел 4:1 Факел - Динамо Москва 3:3 Ахмат - Факел 2:1 Краснодар - Факел 2:2 Торпедо Москва - Факел 1:2 Локомотив Москва - Факел 4:2 Ростов - Факел 2:0
Ростов
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Динамо Москва - Ростов 3:1 Ростов - Урал 1:2 Ростов - Краснодар 3:2 Зенит - Ростов 3:1
Ахмат - Ростов 3:1 Ростов - Крылья Советов 2:1 Ростов - Оренбург 3:1 Ростов - Спартак Москва 4:2 Торпедо Москва - Ростов 0:1 Ростов - Динамо Москва 2:0 Ростов - ЦСКА Москва 0:0 Ростов - Сочи 2:2 Пари НН - Ростов 3:4 Ростов - Оренбург 2:1 Ростов - Химки 1:0 Локомотив Москва - Ростов 2:2 Динамо Москва - Ростов 1:1 Ростов - Краснодар 1:2 Ростов - Форте 3:2 Ростов - ФК Кубань 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 13 10 3 0 36 - 5 33
2. Спартак Москва Заявка 13 8 2 3 31 - 16 26
3. ЦСКА Москва Заявка 13 7 4 2 26 - 13 25
4. Ростов Заявка 13 7 4 2 24 - 19 25
5. Краснодар Заявка 13 6 3 4 25 - 20 21
6. Сочи Заявка 13 6 2 5 22 - 22 20
7. Ахмат Заявка 13 6 2 5 21 - 21 20
8. Динамо Москва Заявка 13 5 5 3 21 - 16 20
9. Оренбург Заявка 13 6 0 7 22 - 31 18
10. Крылья Советов Заявка 13 3 5 5 14 - 19 14
11. Пари НН Заявка 13 3 4 6 17 - 23 13
12. Урал Заявка 13 4 1 8 13 - 23 13
13. Локомотив Москва Заявка 13 3 3 7 16 - 26 12
14. Факел Заявка 13 1 8 4 16 - 23 11
15. Химки Заявка 13 2 3 8 13 - 23 9
16. Торпедо Москва Заявка 13 1 3 9 7 - 24 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 6 6 0 0 23 - 2 18
2. ЦСКА Москва Заявка 7 5 2 0 20 - 7 17
3. Ростов Заявка 8 5 2 1 15 - 10 17
4. Сочи Заявка 6 5 1 0 15 - 5 16
5. Оренбург Заявка 6 5 0 1 15 - 7 15
6. Динамо Москва Заявка 7 4 2 1 11 - 6 14
7. Краснодар Заявка 7 4 1 2 15 - 11 13
8. Спартак Москва Заявка 5 4 0 1 14 - 5 12
9. Ахмат Заявка 6 2 2 2 7 - 8 8
10. Факел Заявка 6 1 4 1 9 - 10 7
11. Урал Заявка 7 2 0 5 6 - 13 6
12. Крылья Советов Заявка 6 1 3 2 4 - 5 6
13. Локомотив Москва Заявка 6 1 3 2 12 - 11 6
14. Химки Заявка 7 1 3 3 6 - 9 6
15. Пари НН Заявка 7 1 2 4 11 - 16 5
16. Торпедо Москва Заявка 7 1 1 5 4 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 7 4 3 0 13 - 3 15
2. Спартак Москва Заявка 8 4 2 2 17 - 11 14
3. Ахмат Заявка 7 4 0 3 14 - 13 12
4. Ростов Заявка 5 2 2 1 9 - 9 8
5. ЦСКА Москва Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
6. Краснодар Заявка 6 2 2 2 10 - 9 8
7. Пари НН Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
8. Крылья Советов Заявка 7 2 2 3 10 - 14 8
9. Урал Заявка 6 2 1 3 7 - 10 7
10. Локомотив Москва Заявка 7 2 0 5 4 - 15 6
11. Динамо Москва Заявка 6 1 3 2 10 - 10 6
12. Факел Заявка 7 0 4 3 7 - 13 4
13. Сочи Заявка 7 1 1 5 7 - 17 4
14. Оренбург Заявка 7 1 0 6 7 - 24 3
15. Химки Заявка 6 1 0 5 7 - 14 3
16. Торпедо Москва Заявка 6 0 2 4 3 - 12 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России

Топ бомбардиров
Спартак Москва Промес Куинси 12 (6)
Зенит Малком Филипе 9 (5)
Краснодар Сперцян Эдуард 12 (3)
Оренбург Сычевой Владимир 10 (1)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 11 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Динамо Москва Фернандес Роберто 2 4
Ахмат Швец Антон 6
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 6
Урал Бевеев Мингиян 1 4
Оренбург Сиваков Михаил 5
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Факел - Ростов от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 октября 2022, осталось 2 дня 8 часов 6 минут.



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    • Прогнозы 47
    Факел 14.9% (7)
    X 25.5% (12)
    Ростов 59.6% (28)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Факел
    Ничья
    Ростов
    3.40
    3.62
    2.42
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Факел - Ростов

    Исход игры
    Факел
    14.6% (7)
    Ничья
    25% (12)
    Ростов
    60.4% (29)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.52% (25)
    Меньше
    40.48% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    83.33% (35)
    Нет
    16.67% (7)
    Популярный счёт
    1:2 Ростов
    37.5% (18)
    1:1 Ничья
    20.8% (10)
    2:1 Факел
    10.4% (5)
    0:1 Ростов
    6.3% (3)
    0:2 Ростов
    6.3% (3)
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    Факел
    Ростов
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