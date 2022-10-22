Теперь уже Нгамалё пробивал со средней дистанции с подбора, хорошо поймав мяч на правую ногу, но выстрел пришёлся в одного из защитником.

Засвистели болельщики "Локомотива" на трибунах, которые таким образом требуют больше активности от своих любимцев.

Баринов на левом фланге обороны поскользнулся, подарив мяч Смолову, но, на счастье Дмитрия, ему уже лёжа удалось отбить мяч на угловой.

Подача углового последовала во вратарскую площадь, где Гилерме сыграл на выходе, после чего в него влетел Фернандес.

Сам Фернандес в итоге получил повреждение по итогам предыдущего эпизода, но пришёл он в себя после небольшого нокдауна и готов продолжать встречу.

Из глубины поля следовал заброс в штрафную площадку на Нгамалё, но вовремя навстречу камерунцу выскочил Гилерме, успев максимально сократить угол обстрела.

Магкеев грубовато нарушил правила рядом со своей штрафной площадью по центральной оси. Очень опасно сейчас может быть у ворот Гилерме.

Как и в первом тайме, "Динамо" работает в высоком командном прессинге, стараясь заставлять соперников нервничать и ошибаться.

"Локомотив" также пытается прибавить темп, но для этого нужно выигрывать больше единоборств и подборов для начала.

Лаксальт и Магкеев в жёстком единоборстве сошлись, получив повреждения. Снова на поле приходится приглашать медиков.

Лаксальт признан виновным в предыдущем эпизоде, за что получил жёлтую карточку. Диего очень недоволен решением арбитра.

Тикнизян по левому флангу в контратаке попытался обострить игру "Локомотива", но нарвался на мощный корпус Сазонова, в итоге не сумев сделать ничего.

Потихоньку сейчас выравнивается игра в середине поля. Хотя "Локомотиву" пока всё равно сложновато переходить на чужую половину поля.

На левом фланге угловой заработали "железнодорожники", стараниями Миранчука. Низкая подача последовала на ближнюю штангу, где всё было под контролем динамовцев.

Нгамалё с левого фланга переадресовал мяч в центр на Захаряна, транзитом через Смолова, но Арсен с ходу пробил очень неточно - мяч свалился с ноги полузащитника.

Перед началом второго тайма букмекеры оценивают победу "Локомотива" вероятностью в 20%, а победу "Динамо" - в 45%. Оставшиеся 35% остались для оценки вероятности ничьей.

Повреждение в середине поля получил Нгамалё в стыке с Живоглядовым. Надо оказать медицинскую помощь пострадавшему.

"Локомотив" выглядит более уставшим в концовке первого тайма. Пытаются "железнодорожники" терпеть и держать игровой ритм на низком уровне.

Несмотря на отменённый второй гол, Смолов в отличном настроении, отпуская шутки в общении с соперниками.

"Динамо" продолжает владеть ощутимым преимуществом, но сейчас с подходами к чужим воротам наблюдаются проблемы - не хватает динамики в действиях "бело-голубых".

Контратаку провели хозяева поля, забросив мяч на правый край штрафной площади, но Шунин вовремя выскочил из ворот, сумев опередить Камано.

Макаров и Тикнизян получили по жёлтой карточку. Динамовец грубовато нарушил правила, а "железнодорожник" дал волю эмоциям.

Первый тайм окончен! Ничья 1:1 пока что на табло "РЖД Арены".

41' Из-за офсайда Смолова взятие ворот отменено. СЧЁТ - 1:1! Фёдор не касался мяча, но мешал обзору вратаря при добивании Гилерме.

40' Видеопросмотр идёт на предмет офсайда в голевом эпизоде. Пока что окончательно второй гол "Динамо" ещё не утверждён.

39' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:2!!! Арсен Захарян!!!

Даса с правого края отдал мяч в штрафную площадку на Макарова, который пробивал в дальний угол - Гилерме совершил спасение, но на добивании свой шанс подкараулил Захарян.

38' Правым флангом атаку новую провели динамовцы, откуда Даса выполнял диагональную подачу, но она стала добычей Гилерме.

37' "Динамо" продолжает пытаться действовать с позиции силы, агрессивно прессингуя оппонентов на чужой половине поля. Очень непросто хозяевам играть с мячом.

36' Всё сначала надо начинать "Локомотиву". Слишком много хозяева позволяли стандартных положений у своих ворот, за что и были наказаны.

34' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! Фёдор Смолов!!!

Уверенно Смолов развёл мяч и вратаря по разным углам. Это юбилейный 100-й гол Фёдора в рамках РПЛ!

33' ПЕНАЛЬТИ В ВОРОТА "ЛОКОМОТИВА"! В предыдущем эпизоде судьи зафиксировали фол со стороны защитника.

32' Угловой с левого фланга динамовцы подали теперь. Опасно было во вратарской площади "Локо", но Баринов доработал до конца, позволив Гилерме спокойно забрать мяч.

31' 0,38 : 0,22 - такова статистика матча сейчас по показателю xG.

30' Слишком низко Арсен подал, но защитники "Локо отбили мяч на угловой. После подачи корнера Фернандес опасно пробивал головой - мяч просвистел над самой перекладиной.

29' Штрафной удар на правом фланге атаки теперь заработали гости, неподалёку от углового флажка. Снова Захарян собирается подавать...

28' Штрафной удар Нгамалё заработал на левом фланге атаки "динамиков". Захарян со стандарта опасно подал на голову Смолову, который подрезал мяч в дальний угол, но Гилерме блестяще среагировал и спас свою команду.

27' Очень много вязкой борьбы идёт в середине поля. При этом игроки стараются действовать максимально корректно, не переходя грани дозволенного.

26' Правым флангом контратаку провели хозяева поля, но подача в штрафную площадку последовала сильнее, чем было необходимо. Нужно вбрасывать аут теперь гостям.

25' Захарян практически незаметен пока что на поле. Вступил он в борьбу сейчас на чужой половине поля, но сумел только нарушить правила.

24' Смолов с левого фланга пытался прорваться в штрафную площадку, но Баринов в чётком подкате выбил мяч у него из-под ног в аут.

23' Угловой с левого фланга динамовцы подали, но защитникам "паровоза" удалось выиграть борьбу в воздухе и выбить мяч на безопасную дистанцию.

22' Максимально просто в защите играют футболисты "Локомотива", при первой же угрозе опасности выбивая мяч просто за пределы поля.

21' Левым флангом динамовцы провели атаку, но перетянулись в эту зону "железнодорожники", сумев сдержать натиск.

19' Повреждение получил Живоглядов. Надо оказать ему медицинскую помощь. В связи с этим в матче вынужденная пауза.

18' Изидор по левому флангу прорывался в контратаку, но сумел его в чистом подкате достать Сазонов, отбив мяч в аут.

17' В целом темп игры можно пока что назвать посредственным. Гостям надо стараться больше, чтобы взвинтить темп. По такой игре даже один мяч отыграть будет проблематично.

15' Заброс на левый фланг атаки следовал у "железнодорожников", но прозвучал свисток, который сразу зафиксировал положение "вне игры".

14' Изидор в контратаке с правого фланга пытался отдать пас в штрафную площадку, но не позволил ему это сделать один из защитников "Динамо".

13' "Локомотив" не идёт в прессинг, когда соперники пасуются поперёк поля вдоль центральной линии, всей командой работая сейчас строго на защиту.

12' Преимущественно флангами стараются динамовцы обострять свою игру, но хозяева поля готовы к этому, не стесняясь периодически отбивать мяч и за лицевую линию поля.

11' Стараниями Нгамалё и Смолова гости заработали угловой на левом фланге. Подача последовала в район линии вратарской площади, но там Гилерме чётко сработал на выходе, забрав мяч в руки.

10' Успокоить решили игру сейчас "железнодорожники", принявшись пасоваться поперёк поля.

9' Активный Камано врывался на правый край штрафной площади гостей, но плотно против него отыграли защитники, заставив повернуть назад.

8' В контратаке Миранчук по левому флангу прорвался в атаку, смещался в штрафную площадку, но под прессингом Кутицкого упустил мяч за лицевую линию.

7' Яростно работают в прессинге игроки "Динамо", которые, разумеется, будут пытаться сравнять счёт как можно скорее.

6' Ещё один угловой гости подали с правого фланга, но защитникам "Локомотива" сейчас удалось выиграть борьбу в воздухе.

5' Динамовцы заработали свой первый угловой на правом фланге. Подача от флажка последовала в центр штрафной площади, откуда Фернандес пробивал в нижний угол ворот, но Гилерме в броске спас свою команду.

4' Болельщики "Локомотива" на трибунах, разумеется, сейчас просто в прекрасном настроении. Надеются они, что любимая команда будет продолжать атаковать и закреплять своё преимущество.

3' Славиша Йоканович вышел к кромке поля и пытается успокоить своих подопечных. Динамовцам стоит не раскисать - впереди ещё долгий матч.

2' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Франсуа Камано!!!

Вот так начало! На правом фланге атаки Керк принял сложный мяч, отдал пас пяткой на Живоглядова, который выполнил навес на дальнюю штангу, а так на замыкании сработал Камано.