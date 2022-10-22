Тур: 14. Стадион: РЖД Арена.
1:1
Второй тайм: 63'
0'
1:0
1' ГолКамано Франсуа
1:1
33' ПенальтиСмолов Фёдор
45' Желтая карточкаТикнизян Наир
45' Желтая карточкаМакаров Денис
51' Желтая карточкаЛаксальт Диего
62' Желтая карточкаМагкеев Станислав
Бонусы букмекеров
Ход матча
1'
33'
1:1
45'
45'
51'
16
Едвай
Тин
15
Сазонов
Саба
74
Фомин
Даниил
10
Смолов
Фёдор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Едвай ТинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
60 Савин АндрейВратарь
-
12 Митай МариоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Фёдоров Андрей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Сазонов СабаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
74 Фомин ДаниилПолузащитник
- Нападающий
-
10 Смолов ФёдорНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Будачёв ИванВратарь
-
31 Лещук ИгорьВратарь
-
43 Осокин ДенисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Йоканович Славиша
История личных встреч
Локомотив Москва
Динамо Москва
17 матчей
58.8%
41.2%
10 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
29.4%
52.9%
17.7%
5 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед
13 матчей
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 10 побед
Второй тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
30 матчей
33.3%
36.7%
30%
10 побед 11 ничьих 9 побед
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
5 побед 15 ничьих 10 побед
Второй тайм
40%
33.3%
26.7%
12 побед 10 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Локомотив Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Игнатьев Иван
|4
|0.29
|Миранчук Антон
|4 (4)
|0.29
|Камано Франсуа
|2
|0.14
|Керк Джирано
|2
|0.14
|Марадишвили Константин
|2
|0.14
|Изидор Вильсон
|1
|0.07
|Баринов Дмитрий
|1
|0.07
|Карпукас Артём
|1
|0.07
|Живоглядов Дмитрий
|0
|0
|Тикнизян Наир
|0
|0
|Худяков Даниил
|0
|0
Динамо Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Смолов Фёдор
|6 (3)
|0.43
|Грулёв Вячеслав
|3
|0.21
|Тюкавин Константин
|3
|0.21
|Макаров Денис
|2
|0.14
|Фомин Даниил
|2 (2)
|0.14
|Фернандес Роберто
|2
|0.14
|Захарян Арсен
|1
|0.07
|Паршивлюк Сергей
|1
|0.07
|Гладышев Ярослав
|1
|0.07
|Моро Никола
|0
|0
|Гагнидзе Лука
|0
|0
Карточки
Локомотив Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баринов Дмитрий
|3
|1
|Бека Бека Алексис
|2
|1
|Миранчук Антон
|3
|0
|Едвай Тин
|3
|0
|Тикнизян Наир
|3
|0
|Ненахов Максим
|1
|1
|Мампасси Марк Рене
|1
|1
|Камано Франсуа
|2
|0
|Магкеев Станислав
|2
|0
|Марадишвили Константин
|2
|0
|Карпукас Артём
|2
|0
|Керк Джирано
|1
|0
|Игнатьев Иван
|1
|0
|Куликов Даниил
|1
|0
|Изидор Вильсон
|1
|0
Динамо Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандес Роберто
|4
|2
|Захарян Арсен
|3
|1
|Скопинцев Дмитрий
|4
|0
|Сазонов Саба
|4
|0
|Макаров Денис
|3
|0
|Гагнидзе Лука
|3
|0
|Моро Никола
|1
|1
|Паршивлюк Сергей
|2
|0
|Лаксальт Диего
|2
|0
|Фомин Даниил
|2
|0
|Шунин Антон
|1
|0
|Грулёв Вячеслав
|1
|0
|Карапузов Владислав
|1
|0
|Норманн Матиас
|1
|0
|Гладышев Ярослав
|1
|0
|Маричаль Перес Николас
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
9
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
2
17%
1
11%
1-15
1
8%
3
33%
16-30
2
17%
3
33%
31-45
2
17%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
42%
1
11%
76-90
Пропущено
11
11
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
4
36%
3
27%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
9%
1
9%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
5
45%
2
18%
61-75
1
9%
1
9%
76-90
Забито
4
11
2 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 5
11 Не забивали 8
0
0%
1
9%
1-15
1
25%
2
18%
16-30
1
25%
4
36%
31-45
1
25%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
25%
1
9%
76-90
Пропущено
15
6
3 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
20%
2
33%
31-45
1
7%
1
17%
46-60
2
13%
1
17%
61-75
9
60%
1
17%
76-90
Забито
16
20
7 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 8
5 Не забивали 2
2
13%
2
10%
1-15
2
13%
5
25%
16-30
3
19%
7
35%
31-45
3
19%
2
10%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
6
38%
2
10%
76-90
Пропущено
26
17
8 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 9
4
15%
3
18%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
4
15%
3
18%
31-45
1
4%
4
24%
46-60
7
27%
3
18%
61-75
10
38%
2
12%
76-90
Результаты последних матчей
Локомотив Москва
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Локомотив Москва - Химки 1:0 Торпедо Москва - Локомотив Москва 0:1 Сочи - Локомотив Москва 4:0 Локомотив Москва - Урал 2:4
Химки - Локомотив Москва 0:5 Спартак Москва - Локомотив Москва 1:0 Локомотив Москва - Краснодар 2:2 Факел - Локомотив Москва 2:0 Локомотив Москва - Ахмат 1:2 Пари НН - Локомотив Москва 2:0 Локомотив Москва - Оренбург 5:1 Химки - Локомотив Москва 0:3 Локомотив Москва - Крылья Советов 1:1 Краснодар - Локомотив Москва 3:0 Зенит - Локомотив Москва 5:0 Локомотив Москва - Ростов 2:2 Локомотив Москва - Пари НН 1:1 Локомотив Москва - Динамо Москва 3:3 Локомотив Москва - Факел 4:2 Локомотив Москва - Велес Москва 2:1
Динамо Москва
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Динамо Москва - Ростов 3:1 Динамо Москва - Оренбург 3:2 ЦСКА Москва - Динамо Москва 1:1 Ахмат - Динамо Москва 2:1
Оренбург - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - Зенит 0:2 Динамо Москва - Ахмат 2:1 Сочи - Динамо Москва 2:1 Динамо Москва - Урал 2:1 Ростов - Динамо Москва 2:0 Пари НН - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - Спартак Москва 1:0 Динамо Москва - Краснодар 0:0 Крылья Советов - Динамо Москва 0:2 Факел - Динамо Москва 3:3 Динамо Москва - Торпедо Москва 4:0 Динамо Москва - Ростов 1:1 Локомотив Москва - Динамо Москва 3:3 Динамо Москва - Рубин 2:0 Динамо Москва - Амкал 5:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|13
|10
|3
|0
|36 - 5
|33
|2.
|Ростов
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|25 - 20
|26
|3.
|Спартак Москва
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|31 - 16
|26
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|26 - 13
|25
|5.
|Краснодар
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|27 - 20
|24
|6.
|Динамо Москва
|1:1 Заявка
|14
|5
|6
|3
|22 - 17
|21
|7.
|Сочи
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|22 - 22
|20
|8.
|Ахмат
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|21 - 21
|20
|9.
|Оренбург
|Заявка
|13
|6
|0
|7
|22 - 31
|18
|10.
|Крылья Советов
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|14 - 19
|14
|11.
|Пари НН
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|17 - 25
|13
|12.
|Урал
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|13 - 23
|13
|13.
|Локомотив Москва
|1:1 Заявка
|14
|3
|4
|7
|17 - 27
|13
|14.
|Факел
|Заявка
|14
|1
|9
|4
|17 - 24
|12
|15.
|Химки
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|13 - 23
|9
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|7 - 24
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|23 - 2
|18
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|20 - 7
|17
|3.
|Ростов
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 10
|17
|4.
|Сочи
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|15 - 5
|16
|5.
|Оренбург
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|15 - 7
|15
|6.
|Динамо Москва
|1:1 Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 6
|14
|7.
|Краснодар
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 11
|13
|8.
|Спартак Москва
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|14 - 5
|12
|9.
|Ахмат
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|10.
|Факел
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|10 - 11
|8
|11.
|Локомотив Москва
|1:1 Заявка
|7
|1
|4
|2
|13 - 12
|7
|12.
|Урал
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|6 - 13
|6
|13.
|Крылья Советов
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 5
|6
|14.
|Химки
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 9
|6
|15.
|Пари НН
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|11 - 18
|5
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 12
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|13 - 3
|15
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|17 - 11
|14
|3.
|Ахмат
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|14 - 13
|12
|4.
|Краснодар
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|5.
|Ростов
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 10
|9
|6.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|7.
|Пари НН
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|8.
|Крылья Советов
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 14
|8
|9.
|Динамо Москва
|1:1 Заявка
|7
|1
|4
|2
|11 - 11
|7
|10.
|Урал
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|11.
|Локомотив Москва
|1:1 Заявка
|7
|2
|0
|5
|4 - 15
|6
|12.
|Факел
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|7 - 13
|4
|13.
|Сочи
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 17
|4
|14.
|Оренбург
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|7 - 24
|3
|15.
|Химки
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|7 - 14
|3
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 12
|2
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- — Вылет в Первую лигу России
|Спартак Москва
|Промес Куинси
|12 (6)
|Зенит
|Малком Филипе
|9 (5)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|12 (4)
|Оренбург
|Сычевой Владимир
|10 (1)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|11 (1)
|Пари НН
|Майга Мамаду
|1 6
|Динамо Москва
|Фернандес Роберто
|2 4
|Ахмат
|Швец Антон
|6
|Спартак Москва
|Соболев Александр Сергеевич
|6
|Урал
|Бевеев Мингиян
|1 4
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Локомотив Москва 1:1 Динамо Москва
Исход игры
Локомотив Москва
16.8% (27)
Ничья
35.4% (57)
Динамо Москва
47.8% (77)
Тотал 2.5
Больше
52.03% (64)
Меньше
47.97% (59)
Обе команды забьют
Да
88.62% (109)
Нет
11.38% (14)
Популярный счёт
1:1 Ничья
28% (45)
1:2 Динамо Москва
27.3% (44)
0:1 Динамо Москва
6.8% (11)
2:1 Локомотив Москва
6.8% (11)
2:2 Ничья
2.5% (4)
1:3 Динамо Москва
1.2% (2)
0:2 Динамо Москва
1.2% (2)
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