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РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 14. Стадион: .
Локомотив Москва
1:1
Второй тайм: 63'
Динамо Москва
0'
1:0
1' Гол
Камано Франсуа
1:1
33' Пенальти
Смолов Фёдор
45' Желтая карточка
Тикнизян Наир
45' Желтая карточка
Макаров Денис
51' Желтая карточка
Лаксальт Диего
62' Желтая карточка
Магкеев Станислав
Локомотив - Динамо. Гол Захаряна...
Локомотив - Динамо. 1:1. Гол с п...
Локомотив - Динамо. 1:0. Гол Фра...

Ход матча

1'
Камано Франсуа
(Живоглядов Дмитрий)
1:0
33'
1:1
Смолов Фёдор
45'
Тикнизян Наир
 
45'
 
Макаров Денис
51'
 
Лаксальт Диего
62'
Магкеев Станислав
 
Прогнозы 161
Локомотив Москва 16.8% (27)
X 35.4% (57)
Динамо Москва 47.8% (77)
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Динамо Москва
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3.76
2.70
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Алвим
Маринато
Гилерме
2
Живоглядов
Дмитрий
16
Едвай
Тин
6
Баринов
Дмитрий
71
Тикнизян
Наир
93
Карпукас
Артём
4
Магкеев
Станислав
10
Изидор
Вильсон
11
Миранчук
Антон
25
Камано
Франсуа
7
Керк
Джирано
1
Шунин
Антон
2
Даса
Элазар
15
Сазонов
Саба
6
Фернандес
Роберто
93
Лаксальт
Диего
47
Захарян
Арсен
50
Кутицкий
Александр
74
Фомин
Даниил
25
Макаров
Денис
10
Смолов
Фёдор
13
Нгамалё
Николас
Локомотив Москва
4-2-3-1
Динамо Москва
4-3-3

История личных встреч

Локомотив Москва
Динамо Москва

17 матчей

58.8%
41.2%
10 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

29.4%
52.9%
17.7%
5 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

30 матчей

33.3%
36.7%
30%
10 побед 11 ничьих 9 побед

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
5 побед 15 ничьих 10 побед

Второй тайм

40%
33.3%
26.7%
12 побед 10 ничьих 8 побед

История матчей

ТМК
3:3
ПЛ
3:3
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
5:1
ТМС
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:4
ПЛ
3:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
4:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
2:3
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
ПЛ
4:1
ПЛ
3:2
ПЛ
3:0
ПЛ
3:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
4:2

Бомбардиры внутри турнира

Локомотив Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Игнатьев Иван 4 0.29
Миранчук Антон 4 (4) 0.29
Камано Франсуа 2 0.14
Керк Джирано 2 0.14
Марадишвили Константин 2 0.14
Изидор Вильсон 1 0.07
Баринов Дмитрий 1 0.07
Карпукас Артём 1 0.07
Живоглядов Дмитрий 0 0
Тикнизян Наир 0 0
Худяков Даниил 0 0
Динамо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Смолов Фёдор 6 (3) 0.43
Грулёв Вячеслав 3 0.21
Тюкавин Константин 3 0.21
Макаров Денис 2 0.14
Фомин Даниил 2 (2) 0.14
Фернандес Роберто 2 0.14
Захарян Арсен 1 0.07
Паршивлюк Сергей 1 0.07
Гладышев Ярослав 1 0.07
Моро Никола 0 0
Гагнидзе Лука 0 0

Карточки

Локомотив Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баринов Дмитрий 3 1
Бека Бека Алексис 2 1
Миранчук Антон 3 0
Едвай Тин 3 0
Тикнизян Наир 3 0
Ненахов Максим 1 1
Мампасси Марк Рене 1 1
Камано Франсуа 2 0
Магкеев Станислав 2 0
Марадишвили Константин 2 0
Карпукас Артём 2 0
Керк Джирано 1 0
Игнатьев Иван 1 0
Куликов Даниил 1 0
Изидор Вильсон 1 0
Динамо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандес Роберто 4 2
Захарян Арсен 3 1
Скопинцев Дмитрий 4 0
Сазонов Саба 4 0
Макаров Денис 3 0
Гагнидзе Лука 3 0
Моро Никола 1 1
Паршивлюк Сергей 2 0
Лаксальт Диего 2 0
Фомин Даниил 2 0
Шунин Антон 1 0
Грулёв Вячеслав 1 0
Карапузов Владислав 1 0
Норманн Матиас 1 0
Гладышев Ярослав 1 0
Маричаль Перес Николас 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
9
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
2
17%
1
11%
1-15
1
8%
3
33%
16-30
2
17%
3
33%
31-45
2
17%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
42%
1
11%
76-90

Пропущено

11
11
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
4
36%
3
27%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
9%
1
9%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
5
45%
2
18%
61-75
1
9%
1
9%
76-90

Забито

4
11
2 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 5
11 Не забивали 8
0
0%
1
9%
1-15
1
25%
2
18%
16-30
1
25%
4
36%
31-45
1
25%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
25%
1
9%
76-90

Пропущено

15
6
3 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
20%
2
33%
31-45
1
7%
1
17%
46-60
2
13%
1
17%
61-75
9
60%
1
17%
76-90

Забито

16
20
7 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 8
5 Не забивали 2
2
13%
2
10%
1-15
2
13%
5
25%
16-30
3
19%
7
35%
31-45
3
19%
2
10%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
6
38%
2
10%
76-90

Пропущено

26
17
8 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 9
4
15%
3
18%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
4
15%
3
18%
31-45
1
4%
4
24%
46-60
7
27%
3
18%
61-75
10
38%
2
12%
76-90

Результаты последних матчей

Локомотив Москва
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Локомотив Москва - Химки 1:0 Торпедо Москва - Локомотив Москва 0:1 Сочи - Локомотив Москва 4:0 Локомотив Москва - Урал 2:4
Химки - Локомотив Москва 0:5 Спартак Москва - Локомотив Москва 1:0 Локомотив Москва - Краснодар 2:2 Факел - Локомотив Москва 2:0 Локомотив Москва - Ахмат 1:2 Пари НН - Локомотив Москва 2:0 Локомотив Москва - Оренбург 5:1 Химки - Локомотив Москва 0:3 Локомотив Москва - Крылья Советов 1:1 Краснодар - Локомотив Москва 3:0 Зенит - Локомотив Москва 5:0 Локомотив Москва - Ростов 2:2 Локомотив Москва - Пари НН 1:1 Локомотив Москва - Динамо Москва 3:3 Локомотив Москва - Факел 4:2 Локомотив Москва - Велес Москва 2:1
Динамо Москва
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Динамо Москва - Ростов 3:1 Динамо Москва - Оренбург 3:2 ЦСКА Москва - Динамо Москва 1:1 Ахмат - Динамо Москва 2:1
Оренбург - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - Зенит 0:2 Динамо Москва - Ахмат 2:1 Сочи - Динамо Москва 2:1 Динамо Москва - Урал 2:1 Ростов - Динамо Москва 2:0 Пари НН - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - Спартак Москва 1:0 Динамо Москва - Краснодар 0:0 Крылья Советов - Динамо Москва 0:2 Факел - Динамо Москва 3:3 Динамо Москва - Торпедо Москва 4:0 Динамо Москва - Ростов 1:1 Локомотив Москва - Динамо Москва 3:3 Динамо Москва - Рубин 2:0 Динамо Москва - Амкал 5:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 13 10 3 0 36 - 5 33
2. Ростов Заявка 14 7 5 2 25 - 20 26
3. Спартак Москва Заявка 13 8 2 3 31 - 16 26
4. ЦСКА Москва Заявка 13 7 4 2 26 - 13 25
5. Краснодар Заявка 14 7 3 4 27 - 20 24
6. Динамо Москва 1:1 Заявка 14 5 6 3 22 - 17 21
7. Сочи Заявка 13 6 2 5 22 - 22 20
8. Ахмат Заявка 13 6 2 5 21 - 21 20
9. Оренбург Заявка 13 6 0 7 22 - 31 18
10. Крылья Советов Заявка 13 3 5 5 14 - 19 14
11. Пари НН Заявка 14 3 4 7 17 - 25 13
12. Урал Заявка 13 4 1 8 13 - 23 13
13. Локомотив Москва 1:1 Заявка 14 3 4 7 17 - 27 13
14. Факел Заявка 14 1 9 4 17 - 24 12
15. Химки Заявка 13 2 3 8 13 - 23 9
16. Торпедо Москва Заявка 13 1 3 9 7 - 24 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 6 6 0 0 23 - 2 18
2. ЦСКА Москва Заявка 7 5 2 0 20 - 7 17
3. Ростов Заявка 8 5 2 1 15 - 10 17
4. Сочи Заявка 6 5 1 0 15 - 5 16
5. Оренбург Заявка 6 5 0 1 15 - 7 15
6. Динамо Москва 1:1 Заявка 7 4 2 1 11 - 6 14
7. Краснодар Заявка 7 4 1 2 15 - 11 13
8. Спартак Москва Заявка 5 4 0 1 14 - 5 12
9. Ахмат Заявка 6 2 2 2 7 - 8 8
10. Факел Заявка 7 1 5 1 10 - 11 8
11. Локомотив Москва 1:1 Заявка 7 1 4 2 13 - 12 7
12. Урал Заявка 7 2 0 5 6 - 13 6
13. Крылья Советов Заявка 6 1 3 2 4 - 5 6
14. Химки Заявка 7 1 3 3 6 - 9 6
15. Пари НН Заявка 8 1 2 5 11 - 18 5
16. Торпедо Москва Заявка 7 1 1 5 4 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 7 4 3 0 13 - 3 15
2. Спартак Москва Заявка 8 4 2 2 17 - 11 14
3. Ахмат Заявка 7 4 0 3 14 - 13 12
4. Краснодар Заявка 7 3 2 2 12 - 9 11
5. Ростов Заявка 6 2 3 1 10 - 10 9
6. ЦСКА Москва Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
7. Пари НН Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
8. Крылья Советов Заявка 7 2 2 3 10 - 14 8
9. Динамо Москва 1:1 Заявка 7 1 4 2 11 - 11 7
10. Урал Заявка 6 2 1 3 7 - 10 7
11. Локомотив Москва 1:1 Заявка 7 2 0 5 4 - 15 6
12. Факел Заявка 7 0 4 3 7 - 13 4
13. Сочи Заявка 7 1 1 5 7 - 17 4
14. Оренбург Заявка 7 1 0 6 7 - 24 3
15. Химки Заявка 6 1 0 5 7 - 14 3
16. Торпедо Москва Заявка 6 0 2 4 3 - 12 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России

Топ бомбардиров
Спартак Москва Промес Куинси 12 (6)
Зенит Малком Филипе 9 (5)
Краснодар Сперцян Эдуард 12 (4)
Оренбург Сычевой Владимир 10 (1)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 11 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Пари НН Майга Мамаду 1 6
Динамо Москва Фернандес Роберто 2 4
Ахмат Швец Антон 6
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 6
Урал Бевеев Мингиян 1 4
Весь список
  • Второй тайм
  • Фол, нарушение
    64'
    Магкеев грубовато нарушил правила рядом со своей штрафной площадью по центральной оси. Очень опасно сейчас может быть у ворот Гилерме.
  • Опасный момент
    63'
    Из глубины поля следовал заброс в штрафную площадку на Нгамалё, но вовремя навстречу камерунцу выскочил Гилерме, успев максимально сократить угол обстрела.
  • Травма, повреждение
    62'
    Сам Фернандес в итоге получил повреждение по итогам предыдущего эпизода, но пришёл он в себя после небольшого нокдауна и готов продолжать встречу.
  • Фол, нарушение
    61'
    Подача углового последовала во вратарскую площадь, где Гилерме сыграл на выходе, после чего в него влетел Фернандес.
  • Угловой
    60'
    Баринов на левом фланге обороны поскользнулся, подарив мяч Смолову, но, на счастье Дмитрия, ему уже лёжа удалось отбить мяч на угловой.
  • 59'
    Засвистели болельщики "Локомотива" на трибунах, которые таким образом требуют больше активности от своих любимцев.
  • 58'
    Теперь уже Нгамалё пробивал со средней дистанции с подбора, хорошо поймав мяч на правую ногу, но выстрел пришёлся в одного из защитником.
  • Опасный момент
    57'
    Нгамалё с левого фланга переадресовал мяч в центр на Захаряна, транзитом через Смолова, но Арсен с ходу пробил очень неточно - мяч свалился с ноги полузащитника.
  • Угловой
    56'
    На левом фланге угловой заработали "железнодорожники", стараниями Миранчука. Низкая подача последовала на ближнюю штангу, где всё было под контролем динамовцев.
  • 55'
    Потихоньку сейчас выравнивается игра в середине поля. Хотя "Локомотиву" пока всё равно сложновато переходить на чужую половину поля.
  • 53'
    Тикнизян по левому флангу в контратаке попытался обострить игру "Локомотива", но нарвался на мощный корпус Сазонова, в итоге не сумев сделать ничего.
  • Желтая карточка
    52'
    Лаксальт признан виновным в предыдущем эпизоде, за что получил жёлтую карточку. Диего очень недоволен решением арбитра.
  • Травма, повреждение
    51'
    Лаксальт и Магкеев в жёстком единоборстве сошлись, получив повреждения. Снова на поле приходится приглашать медиков.
  • 50'
    "Локомотив" также пытается прибавить темп, но для этого нужно выигрывать больше единоборств и подборов для начала.
  • 49'
    Как и в первом тайме, "Динамо" работает в высоком командном прессинге, стараясь заставлять соперников нервничать и ошибаться.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Травма, повреждение
      48'
      Повреждение в середине поля получил Нгамалё в стыке с Живоглядовым. Надо оказать медицинскую помощь пострадавшему.
    • 47'
      Перед началом второго тайма букмекеры оценивают победу "Локомотива" вероятностью в 20%, а победу "Динамо" - в 45%. Оставшиеся 35% остались для оценки вероятности ничьей.
    • 46'
      Второй тайм начался!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Первый тайм окончен! Ничья 1:1 пока что на табло "РЖД Арены".
    • Желтая карточка
      45'
      Макаров и Тикнизян получили по жёлтой карточку. Динамовец грубовато нарушил правила, а "железнодорожник" дал волю эмоциям.
    • 45'
      Контратаку провели хозяева поля, забросив мяч на правый край штрафной площади, но Шунин вовремя выскочил из ворот, сумев опередить Камано.
    • Дополнительное время
      45'
      3 минуты компенсировано.
    • 44'
      "Динамо" продолжает владеть ощутимым преимуществом, но сейчас с подходами к чужим воротам наблюдаются проблемы - не хватает динамики в действиях "бело-голубых".
    • 43'
      Несмотря на отменённый второй гол, Смолов в отличном настроении, отпуская шутки в общении с соперниками.
    • 42'
      "Локомотив" выглядит более уставшим в концовке первого тайма. Пытаются "железнодорожники" терпеть и держать игровой ритм на низком уровне.
    • Судья
      41'
      Из-за офсайда Смолова взятие ворот отменено. СЧЁТ - 1:1! Фёдор не касался мяча, но мешал обзору вратаря при добивании Гилерме.
    • Видеоповтор
      40'
      Видеопросмотр идёт на предмет офсайда в голевом эпизоде. Пока что окончательно второй гол "Динамо" ещё не утверждён.
    • Описание гола
      39'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:2!!! Арсен Захарян!!!
      Даса с правого края отдал мяч в штрафную площадку на Макарова, который пробивал в дальний угол - Гилерме совершил спасение, но на добивании свой шанс подкараулил Захарян.
    • 38'
      Правым флангом атаку новую провели динамовцы, откуда Даса выполнял диагональную подачу, но она стала добычей Гилерме.
    • 37'
      "Динамо" продолжает пытаться действовать с позиции силы, агрессивно прессингуя оппонентов на чужой половине поля. Очень непросто хозяевам играть с мячом.
    • 36'
      Всё сначала надо начинать "Локомотиву". Слишком много хозяева позволяли стандартных положений у своих ворот, за что и были наказаны.
    • Пенальти
      34'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! Фёдор Смолов!!!
      Уверенно Смолов развёл мяч и вратаря по разным углам. Это юбилейный 100-й гол Фёдора в рамках РПЛ!
    • Пенальти!
      33'
      ПЕНАЛЬТИ В ВОРОТА "ЛОКОМОТИВА"! В предыдущем эпизоде судьи зафиксировали фол со стороны защитника.
    • Угловой
      32'
      Угловой с левого фланга динамовцы подали теперь. Опасно было во вратарской площади "Локо", но Баринов доработал до конца, позволив Гилерме спокойно забрать мяч.
    • 31'
      0,38 : 0,22 - такова статистика матча сейчас по показателю xG.
    • Опасный момент
      30'
      Слишком низко Арсен подал, но защитники "Локо отбили мяч на угловой. После подачи корнера Фернандес опасно пробивал головой - мяч просвистел над самой перекладиной.
    • Фол, нарушение
      29'
      Штрафной удар на правом фланге атаки теперь заработали гости, неподалёку от углового флажка. Снова Захарян собирается подавать...
    • Опасный момент
      28'
      Штрафной удар Нгамалё заработал на левом фланге атаки "динамиков". Захарян со стандарта опасно подал на голову Смолову, который подрезал мяч в дальний угол, но Гилерме блестяще среагировал и спас свою команду.
    • 27'
      Очень много вязкой борьбы идёт в середине поля. При этом игроки стараются действовать максимально корректно, не переходя грани дозволенного.
    • 26'
      Правым флангом контратаку провели хозяева поля, но подача в штрафную площадку последовала сильнее, чем было необходимо. Нужно вбрасывать аут теперь гостям.
    • Фол, нарушение
      25'
      Захарян практически незаметен пока что на поле. Вступил он в борьбу сейчас на чужой половине поля, но сумел только нарушить правила.
    • 24'
      Смолов с левого фланга пытался прорваться в штрафную площадку, но Баринов в чётком подкате выбил мяч у него из-под ног в аут.
    • Угловой
      23'
      Угловой с левого фланга динамовцы подали, но защитникам "паровоза" удалось выиграть борьбу в воздухе и выбить мяч на безопасную дистанцию.
    • 22'
      Максимально просто в защите играют футболисты "Локомотива", при первой же угрозе опасности выбивая мяч просто за пределы поля.
    • 21'
      Левым флангом динамовцы провели атаку, но перетянулись в эту зону "железнодорожники", сумев сдержать натиск.
    • Травма, повреждение
      19'
      Повреждение получил Живоглядов. Надо оказать ему медицинскую помощь. В связи с этим в матче вынужденная пауза.
    • 18'
      Изидор по левому флангу прорывался в контратаку, но сумел его в чистом подкате достать Сазонов, отбив мяч в аут.
    • 17'
      В целом темп игры можно пока что назвать посредственным. Гостям надо стараться больше, чтобы взвинтить темп. По такой игре даже один мяч отыграть будет проблематично.
    • Офсайд
      15'
      Заброс на левый фланг атаки следовал у "железнодорожников", но прозвучал свисток, который сразу зафиксировал положение "вне игры".
    • 14'
      Изидор в контратаке с правого фланга пытался отдать пас в штрафную площадку, но не позволил ему это сделать один из защитников "Динамо".
    • 13'
      "Локомотив" не идёт в прессинг, когда соперники пасуются поперёк поля вдоль центральной линии, всей командой работая сейчас строго на защиту.
    • 12'
      Преимущественно флангами стараются динамовцы обострять свою игру, но хозяева поля готовы к этому, не стесняясь периодически отбивать мяч и за лицевую линию поля.
    • Угловой
      11'
      Стараниями Нгамалё и Смолова гости заработали угловой на левом фланге. Подача последовала в район линии вратарской площади, но там Гилерме чётко сработал на выходе, забрав мяч в руки.
    • 10'
      Успокоить решили игру сейчас "железнодорожники", принявшись пасоваться поперёк поля.
    • 9'
      Активный Камано врывался на правый край штрафной площади гостей, но плотно против него отыграли защитники, заставив повернуть назад.
    • 8'
      В контратаке Миранчук по левому флангу прорвался в атаку, смещался в штрафную площадку, но под прессингом Кутицкого упустил мяч за лицевую линию.
    • 7'
      Яростно работают в прессинге игроки "Динамо", которые, разумеется, будут пытаться сравнять счёт как можно скорее.
    • Угловой
      6'
      Ещё один угловой гости подали с правого фланга, но защитникам "Локомотива" сейчас удалось выиграть борьбу в воздухе.
    • Опасный момент
      5'
      Динамовцы заработали свой первый угловой на правом фланге. Подача от флажка последовала в центр штрафной площади, откуда Фернандес пробивал в нижний угол ворот, но Гилерме в броске спас свою команду.
    • 4'
      Болельщики "Локомотива" на трибунах, разумеется, сейчас просто в прекрасном настроении. Надеются они, что любимая команда будет продолжать атаковать и закреплять своё преимущество.
    • 3'
      Славиша Йоканович вышел к кромке поля и пытается успокоить своих подопечных. Динамовцам стоит не раскисать - впереди ещё долгий матч.
    • Описание гола
      2'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Франсуа Камано!!!
      Вот так начало! На правом фланге атаки Керк принял сложный мяч, отдал пас пяткой на Живоглядова, который выполнил навес на дальнюю штангу, а так на замыкании сработал Камано.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался!
    • Второй тайм
    • Желтая карточка
      62'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      51'
      Лаксальт Диего получил желтую карточку от судьи
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      46'
      Макаров Денис получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      46'
      Тикнизян Наир получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      38'
      Г О О О О Л - Арсен Захарян бьет в цель!
    • Описание гола
      33'
      Г О О О О Л - Смолов Фёдор из команды Динамо Москва забивает с точки!
    • Описание гола
      1'
      Г О О О О Л - Камано Франсуа бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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    Прогнозы на матч Локомотив Москва 1:1 Динамо Москва

    Исход игры
    Локомотив Москва
    16.8% (27)
    Ничья
    35.4% (57)
    Динамо Москва
    47.8% (77)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.03% (64)
    Меньше
    47.97% (59)
    Обе команды забьют
    Да
    88.62% (109)
    Нет
    11.38% (14)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    28% (45)
    1:2 Динамо Москва
    27.3% (44)
    0:1 Динамо Москва
    6.8% (11)
    2:1 Локомотив Москва
    6.8% (11)
    2:2 Ничья
    2.5% (4)
    1:3 Динамо Москва
    1.2% (2)
    0:2 Динамо Москва
    1.2% (2)
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