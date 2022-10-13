  1. Футбол
  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 14. Стадион: .
Локомотив Москва
 
Позже
Динамо Москва
Прогнозы 44
Локомотив Москва 20.5% (9)
X 27.3% (12)
Динамо Москва 52.3% (23)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Локомотив Москва
Ничья
Динамо Москва
3.50
3.76
2.70
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Локомотив Москва
Динамо Москва

17 матчей

58.8%
41.2%
10 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

29.4%
52.9%
17.7%
5 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

30 матчей

33.3%
36.7%
30%
10 побед 11 ничьих 9 побед

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
5 побед 15 ничьих 10 побед

Второй тайм

40%
33.3%
26.7%
12 побед 10 ничьих 8 побед

История матчей

ТМК
3:3
ПЛ
3:3
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
5:1
ТМС
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:4
ПЛ
3:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
4:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
2:3
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
ПЛ
4:1
ПЛ
3:2
ПЛ
3:0
ПЛ
3:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
4:2

Бомбардиры внутри турнира

Локомотив Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Игнатьев Иван 4 0.31
Миранчук Антон 4 (4) 0.31
Керк Джирано 2 0.15
Марадишвили Константин 2 0.15
Изидор Вильсон 1 0.08
Баринов Дмитрий 1 0.08
Камано Франсуа 1 0.08
Карпукас Артём 1 0.08
Живоглядов Дмитрий 0 0
Тикнизян Наир 0 0
Худяков Даниил 0 0
Динамо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Смолов Фёдор 5 (2) 0.38
Грулёв Вячеслав 3 0.23
Тюкавин Константин 3 0.23
Макаров Денис 2 0.15
Фомин Даниил 2 (2) 0.15
Фернандес Роберто 2 0.15
Захарян Арсен 1 0.08
Паршивлюк Сергей 1 0.08
Гладышев Ярослав 1 0.08
Моро Никола 0 0
Гагнидзе Лука 0 0

Карточки

Локомотив Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баринов Дмитрий 3 1
Бека Бека Алексис 2 1
Миранчук Антон 3 0
Едвай Тин 3 0
Ненахов Максим 1 1
Мампасси Марк Рене 1 1
Камано Франсуа 2 0
Тикнизян Наир 2 0
Магкеев Станислав 2 0
Марадишвили Константин 2 0
Карпукас Артём 2 0
Керк Джирано 1 0
Игнатьев Иван 1 0
Куликов Даниил 1 0
Изидор Вильсон 1 0
Динамо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандес Роберто 4 2
Захарян Арсен 3 1
Скопинцев Дмитрий 4 0
Сазонов Саба 4 0
Гагнидзе Лука 3 0
Моро Никола 1 1
Паршивлюк Сергей 2 0
Лаксальт Диего 2 0
Фомин Даниил 2 0
Макаров Денис 2 0
Шунин Антон 1 0
Грулёв Вячеслав 1 0
Карапузов Владислав 1 0
Норманн Матиас 1 0
Гладышев Ярослав 1 0
Маричаль Перес Николас 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
9
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
2
17%
1
11%
1-15
1
8%
3
33%
16-30
2
17%
3
33%
31-45
2
17%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
42%
1
11%
76-90

Пропущено

11
11
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
4
36%
3
27%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
9%
1
9%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
5
45%
2
18%
61-75
1
9%
1
9%
76-90

Забито

4
11
2 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 5
11 Не забивали 8
0
0%
1
9%
1-15
1
25%
2
18%
16-30
1
25%
4
36%
31-45
1
25%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
25%
1
9%
76-90

Пропущено

15
6
3 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
20%
2
33%
31-45
1
7%
1
17%
46-60
2
13%
1
17%
61-75
9
60%
1
17%
76-90

Забито

16
20
7 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 8
5 Не забивали 2
2
13%
2
10%
1-15
2
13%
5
25%
16-30
3
19%
7
35%
31-45
3
19%
2
10%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
6
38%
2
10%
76-90

Пропущено

26
17
8 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 9
4
15%
3
18%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
4
15%
3
18%
31-45
1
4%
4
24%
46-60
7
27%
3
18%
61-75
10
38%
2
12%
76-90

Результаты последних матчей

Локомотив Москва
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Локомотив Москва - Химки 1:0 Торпедо Москва - Локомотив Москва 0:1 Сочи - Локомотив Москва 4:0 Локомотив Москва - Урал 2:4
Химки - Локомотив Москва 0:5 Спартак Москва - Локомотив Москва 1:0 Локомотив Москва - Краснодар 2:2 Факел - Локомотив Москва 2:0 Локомотив Москва - Ахмат 1:2 Пари НН - Локомотив Москва 2:0 Локомотив Москва - Оренбург 5:1 Химки - Локомотив Москва 0:3 Локомотив Москва - Крылья Советов 1:1 Краснодар - Локомотив Москва 3:0 Зенит - Локомотив Москва 5:0 Локомотив Москва - Ростов 2:2 Локомотив Москва - Пари НН 1:1 Локомотив Москва - Динамо Москва 3:3 Локомотив Москва - Факел 4:2 Локомотив Москва - Велес Москва 2:1
Динамо Москва
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Динамо Москва - Ростов 3:1 Динамо Москва - Оренбург 3:2 ЦСКА Москва - Динамо Москва 1:1 Ахмат - Динамо Москва 2:1
Оренбург - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - Зенит 0:2 Динамо Москва - Ахмат 2:1 Сочи - Динамо Москва 2:1 Динамо Москва - Урал 2:1 Ростов - Динамо Москва 2:0 Пари НН - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - Спартак Москва 1:0 Динамо Москва - Краснодар 0:0 Крылья Советов - Динамо Москва 0:2 Факел - Динамо Москва 3:3 Динамо Москва - Торпедо Москва 4:0 Динамо Москва - Ростов 1:1 Локомотив Москва - Динамо Москва 3:3 Динамо Москва - Рубин 2:0 Динамо Москва - Амкал 5:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 13 10 3 0 36 - 5 33
2. Спартак Москва Заявка 13 8 2 3 31 - 16 26
3. ЦСКА Москва Заявка 13 7 4 2 26 - 13 25
4. Ростов Заявка 13 7 4 2 24 - 19 25
5. Краснодар Заявка 13 6 3 4 25 - 20 21
6. Сочи Заявка 13 6 2 5 22 - 22 20
7. Ахмат Заявка 13 6 2 5 21 - 21 20
8. Динамо Москва Заявка 13 5 5 3 21 - 16 20
9. Оренбург Заявка 13 6 0 7 22 - 31 18
10. Крылья Советов Заявка 13 3 5 5 14 - 19 14
11. Пари НН Заявка 13 3 4 6 17 - 23 13
12. Урал Заявка 13 4 1 8 13 - 23 13
13. Локомотив Москва Заявка 13 3 3 7 16 - 26 12
14. Факел Заявка 13 1 8 4 16 - 23 11
15. Химки Заявка 13 2 3 8 13 - 23 9
16. Торпедо Москва Заявка 13 1 3 9 7 - 24 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 6 6 0 0 23 - 2 18
2. ЦСКА Москва Заявка 7 5 2 0 20 - 7 17
3. Ростов Заявка 8 5 2 1 15 - 10 17
4. Сочи Заявка 6 5 1 0 15 - 5 16
5. Оренбург Заявка 6 5 0 1 15 - 7 15
6. Динамо Москва Заявка 7 4 2 1 11 - 6 14
7. Краснодар Заявка 7 4 1 2 15 - 11 13
8. Спартак Москва Заявка 5 4 0 1 14 - 5 12
9. Ахмат Заявка 6 2 2 2 7 - 8 8
10. Факел Заявка 6 1 4 1 9 - 10 7
11. Урал Заявка 7 2 0 5 6 - 13 6
12. Крылья Советов Заявка 6 1 3 2 4 - 5 6
13. Локомотив Москва Заявка 6 1 3 2 12 - 11 6
14. Химки Заявка 7 1 3 3 6 - 9 6
15. Пари НН Заявка 7 1 2 4 11 - 16 5
16. Торпедо Москва Заявка 7 1 1 5 4 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 7 4 3 0 13 - 3 15
2. Спартак Москва Заявка 8 4 2 2 17 - 11 14
3. Ахмат Заявка 7 4 0 3 14 - 13 12
4. Ростов Заявка 5 2 2 1 9 - 9 8
5. ЦСКА Москва Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
6. Краснодар Заявка 6 2 2 2 10 - 9 8
7. Пари НН Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
8. Крылья Советов Заявка 7 2 2 3 10 - 14 8
9. Урал Заявка 6 2 1 3 7 - 10 7
10. Локомотив Москва Заявка 7 2 0 5 4 - 15 6
11. Динамо Москва Заявка 6 1 3 2 10 - 10 6
12. Факел Заявка 7 0 4 3 7 - 13 4
13. Сочи Заявка 7 1 1 5 7 - 17 4
14. Оренбург Заявка 7 1 0 6 7 - 24 3
15. Химки Заявка 6 1 0 5 7 - 14 3
16. Торпедо Москва Заявка 6 0 2 4 3 - 12 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России

Топ бомбардиров
Спартак Москва Промес Куинси 12 (6)
Зенит Малком Филипе 9 (5)
Краснодар Сперцян Эдуард 12 (3)
Оренбург Сычевой Владимир 10 (1)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 11 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Динамо Москва Фернандес Роберто 2 4
Ахмат Швец Антон 6
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 6
Урал Бевеев Мингиян 1 4
Оренбург Сиваков Михаил 5
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Локомотив Москва - Динамо Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 октября 2022, осталось 2 дня 10 часов 36 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 44
    Локомотив Москва 20.5% (9)
    X 27.3% (12)
    Динамо Москва 52.3% (23)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Локомотив Москва
    Ничья
    Динамо Москва
    3.50
    3.76
    2.70
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Локомотив Москва - Динамо Москва онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Локомотив Москва - Динамо Москва

    Исход игры
    Локомотив Москва
    20% (9)
    Ничья
    26.7% (12)
    Динамо Москва
    53.3% (24)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.67% (28)
    Меньше
    33.33% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    90.48% (38)
    Нет
    9.52% (4)
    Популярный счёт
    1:2 Динамо Москва
    44.4% (20)
    1:1 Ничья
    22.2% (10)
    2:1 Локомотив Москва
    13.3% (6)
    0:1 Динамо Москва
    6.7% (3)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Локомотив Москва
    Динамо Москва
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     