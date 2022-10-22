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Добрый день, уважаемые болельщики! Приглашаю вас на стартовый поединок субботнего игрового дня в рамках РПЛ, в котором встретятся "Пари НН" и "Краснодар". Команды недавно играли в кубке, та встреча завершилась победой нижегородцев, а как будет сегодня, узнаем уже совсем скоро. Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий!