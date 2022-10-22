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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 14. Стадион: .
Пари НН
 
Позже
Краснодар
Прогнозы 147
Пари НН 9.5% (14)
X 38.8% (57)
Краснодар 51.7% (76)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Пари НН
Ничья
Краснодар
3.52
3.70
2.60
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Гойло
Никита
22
Каккоев
Никита
5
Масоэро
Лукас
Габриэль
86
Агапов
Илья
23
Пенчиков
Даниил
6
Юлдошев
Иброгимхалил
14
Михайлов
Ярослав
8
Майга
Мамаду
94
Рыбчинский
Дмитрий
90
Шильцов
Константин
99
Янсане
Момо
39
Сафонов
Матвей
82
Волков
Сергей
Евгеньевич
31
Кайо
Панталеао
80
Сорокин
Егор
6
Рамирес
Кристиан
16
Ленини
Пина
7
Ахметов
Ильзат
14
Баньяц
Михайло
10
Сперцян
Эдуард
40
Олусегун
Олакунле
9
Кордоба
Джон
Пари НН
3-4-2-1
Краснодар
4-1-4-1

История личных встреч

Пари НН
Краснодар

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

9 матчей

33.3%
11.1%
55.6%
3 победы 1 ничья 5 побед

Первый тайм

22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы

История матчей

К
1:0
К
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:4
К
1:0
ПЛ
4:2
ПЛ
4:3
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Пари НН
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сулейманов Тимур 5 0.38
Калинский Николай 4 (4) 0.31
Жоао Фелисио Мендеш 2 0.15
Юлдошев Иброгимхалил 2 0.15
Стоцкий Дмитрий 1 0.08
Кротов Вячеслав 1 0.08
Гоцук Кирилл 1 0.08
Майга Мамаду 1 0.08
Рыбчинский Дмитрий 0 0
Краснодар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сперцян Эдуард 9 (3) 0.69
Олусегун Олакунле 4 0.31
Кордоба Джон 3 0.23
Рамирес Кристиан 2 0.15
Ионов Алексей 2 0.15
Баньяц Михайло 1 0.08
Ахметов Ильзат 1 0.08
Кривцов Никита 1 0.08
Бородин Сергей Алексеевич 1 0.08
Кутовой Максим 1 0.08
Батчи Жоау 0 0

Карточки

Пари НН
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Майга Мамаду 5 0
Сулейманов Тимур 3 1
Агапов Илья 4 0
Шарипов Альберт 3 0
Юлдошев Иброгимхалил 3 0
Калинский Николай 2 0
Стоцкий Дмитрий 2 0
Кротов Вячеслав 2 0
Рыбчинский Дмитрий 2 0
Масоэро Лукас Габриэль 2 0
Александров Виктор 2 0
Жоао Фелисио Мендеш 2 0
Янсане Момо 1 0
Корнюшин Даниил 1 0
Кобесов Давид 1 0
Краснодар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кайо Панталеао 3 1
Кривцов Никита 4 0
Ионов Алексей 3 0
Баньяц Михайло 3 0
Кордоба Джон 2 0
Сафонов Матвей 2 0
Бородин Сергей Алексеевич 2 0
Якимов Вячеслав 2 0
Сперцян Эдуард 2 0
Манелов Ираклий 2 0
Черников Александр 0 1
Рамирес Кристиан 1 0
Сорокин Егор 1 0
Ахметов Ильзат 1 0
Волков Сергей Евгеньевич 1 0
Батчи Жоау 1 0
Олусегун Олакунле 1 0
Ленини Пина 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
11
2 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
0
0%
1
9%
1-15
1
9%
1
9%
16-30
1
9%
3
27%
31-45
1
9%
4
36%
46-60
5
45%
1
9%
61-75
3
27%
1
9%
76-90

Пропущено

16
8
10 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 3
3
19%
0
0%
1-15
4
25%
1
13%
16-30
3
19%
1
13%
31-45
1
6%
2
25%
46-60
5
31%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Забито

6
16
1 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 6
0
0%
1
6%
1-15
1
17%
3
19%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
0
0%
5
31%
46-60
3
50%
1
6%
61-75
2
33%
4
25%
76-90

Пропущено

7
10
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
29%
2
20%
31-45
2
29%
3
30%
46-60
1
14%
1
10%
61-75
2
29%
2
20%
76-90

Забито

17
27
3 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 16
3 Забивали первыми 7
4 Не забивали 2
0
0%
2
7%
1-15
2
12%
4
15%
16-30
1
6%
5
19%
31-45
1
6%
9
33%
46-60
8
47%
2
7%
61-75
5
29%
29%
5
19%
76-90

Пропущено

23
18
12 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 8
3
13%
1
6%
1-15
4
17%
2
11%
16-30
5
22%
3
17%
31-45
3
13%
5
28%
46-60
6
26%
3
17%
61-75
2
9%
4
22%
76-90

Результаты последних матчей

Пари НН
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Пари НН - Краснодар 1:0 Пари НН - Зенит 0:3 Торпедо Москва - Пари НН 0:0 Пари НН - Спартак Москва 1:2
Краснодар - Пари НН 2:0 Пари НН - Оренбург 0:2 Пари НН - Химки 1:1 Ахмат - Пари НН 1:3 Пари НН - Факел 3:1 Пари НН - Локомотив Москва 2:0 Пари НН - Динамо Москва 2:2 Урал - Пари НН 0:1 Пари НН - Ростов 3:4 Сочи - Пари НН 2:1 Пари НН - ЦСКА Москва 2:2 Химки - Пари НН 3:0 Локомотив Москва - Пари НН 1:1 Пари НН - Акрон 1:0 ЦСКА Москва - Пари НН 0:2 Пари НН - Сочи 1:1
Краснодар
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Пари НН - Краснодар 1:0 Краснодар - Ахмат 2:3 Ростов - Краснодар 3:2 Крылья Советов - Краснодар 0:0
Краснодар - Пари НН 2:0 Краснодар - Химки 3:1 Локомотив Москва - Краснодар 2:2 ЦСКА Москва - Краснодар 4:1 Краснодар - Сочи 2:1 Химки - Краснодар 0:2 Торпедо Москва - Краснодар 1:4 Краснодар - Оренбург 2:0 Динамо Москва - Краснодар 0:0 Краснодар - Локомотив Москва 3:0 Урал - Краснодар 1:3 Краснодар - Спартак Москва 1:4 Краснодар - Факел 2:2 Ростов - Краснодар 1:2 Краснодар - Форте 2:1 Краснодар - Ростов 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 13 10 3 0 36 - 5 33
2. Спартак Москва Заявка 13 8 2 3 31 - 16 26
3. ЦСКА Москва Заявка 13 7 4 2 26 - 13 25
4. Ростов Заявка 13 7 4 2 24 - 19 25
5. Краснодар Заявка 13 6 3 4 25 - 20 21
6. Сочи Заявка 13 6 2 5 22 - 22 20
7. Ахмат Заявка 13 6 2 5 21 - 21 20
8. Динамо Москва Заявка 13 5 5 3 21 - 16 20
9. Оренбург Заявка 13 6 0 7 22 - 31 18
10. Крылья Советов Заявка 13 3 5 5 14 - 19 14
11. Пари НН Заявка 13 3 4 6 17 - 23 13
12. Урал Заявка 13 4 1 8 13 - 23 13
13. Локомотив Москва Заявка 13 3 3 7 16 - 26 12
14. Факел Заявка 13 1 8 4 16 - 23 11
15. Химки Заявка 13 2 3 8 13 - 23 9
16. Торпедо Москва Заявка 13 1 3 9 7 - 24 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 6 6 0 0 23 - 2 18
2. ЦСКА Москва Заявка 7 5 2 0 20 - 7 17
3. Ростов Заявка 8 5 2 1 15 - 10 17
4. Сочи Заявка 6 5 1 0 15 - 5 16
5. Оренбург Заявка 6 5 0 1 15 - 7 15
6. Динамо Москва Заявка 7 4 2 1 11 - 6 14
7. Краснодар Заявка 7 4 1 2 15 - 11 13
8. Спартак Москва Заявка 5 4 0 1 14 - 5 12
9. Ахмат Заявка 6 2 2 2 7 - 8 8
10. Факел Заявка 6 1 4 1 9 - 10 7
11. Урал Заявка 7 2 0 5 6 - 13 6
12. Крылья Советов Заявка 6 1 3 2 4 - 5 6
13. Локомотив Москва Заявка 6 1 3 2 12 - 11 6
14. Химки Заявка 7 1 3 3 6 - 9 6
15. Пари НН Заявка 7 1 2 4 11 - 16 5
16. Торпедо Москва Заявка 7 1 1 5 4 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 7 4 3 0 13 - 3 15
2. Спартак Москва Заявка 8 4 2 2 17 - 11 14
3. Ахмат Заявка 7 4 0 3 14 - 13 12
4. Ростов Заявка 5 2 2 1 9 - 9 8
5. ЦСКА Москва Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
6. Краснодар Заявка 6 2 2 2 10 - 9 8
7. Пари НН Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
8. Крылья Советов Заявка 7 2 2 3 10 - 14 8
9. Урал Заявка 6 2 1 3 7 - 10 7
10. Локомотив Москва Заявка 7 2 0 5 4 - 15 6
11. Динамо Москва Заявка 6 1 3 2 10 - 10 6
12. Факел Заявка 7 0 4 3 7 - 13 4
13. Сочи Заявка 7 1 1 5 7 - 17 4
14. Оренбург Заявка 7 1 0 6 7 - 24 3
15. Химки Заявка 6 1 0 5 7 - 14 3
16. Торпедо Москва Заявка 6 0 2 4 3 - 12 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России

Топ бомбардиров
Спартак Москва Промес Куинси 12 (6)
Зенит Малком Филипе 9 (5)
Краснодар Сперцян Эдуард 12 (3)
Оренбург Сычевой Владимир 10 (1)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 11 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Динамо Москва Фернандес Роберто 2 4
Ахмат Швец Антон 6
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 6
Урал Бевеев Мингиян 1 4
Оренбург Сиваков Михаил 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 3'
    По флангу забросил Майга на ход Янсане, но тот не смог оторваться на скорости от Волкова и в итоге потерял мяч.
  • 2'
    Хозяева будут играть в традиционных для себя бело-голубых цветах, гости выбрали себе черно-зеленый комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, матч начался!
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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Прогнозы на матч Пари НН - Краснодар

Исход игры
Пари НН
10.1% (15)
Ничья
37.8% (56)
Краснодар
52% (77)
Тотал 2.5
Больше
48.74% (58)
Меньше
51.26% (61)
Обе команды забьют
Да
88.24% (105)
Нет
11.76% (14)
Популярный счёт
1:2 Краснодар
35.8% (53)
1:1 Ничья
31.8% (47)
0:1 Краснодар
5.4% (8)
2:2 Ничья
2% (3)
1:0 Пари НН
2% (3)
2:1 Пари НН
1.4% (2)
0:2 Краснодар
1.4% (2)
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Пари НН
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