Тур: 14. Стадион: Нижний Новгород.
13
Гойло
Никита
86
Агапов
Илья
99
Янсане
Момо
- Основной состав
-
13 Гойло НикитаВратарь
- Защитник
- Защитник
-
86 Агапов ИльяЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Янсане МомоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Гоцук КириллЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Галактионов Михаил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
80 Сорокин ЕгорЗащитник
- Защитник
-
16 Ленини ПинаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
79 Попов ОмарНападающий
-
Главный тренер: Сторожук Александр
История личных встреч
Пари НН
Краснодар
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
9 матчей
33.3%
11.1%
55.6%
3 победы 1 ничья 5 побед
Первый тайм
22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Пари НН
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сулейманов Тимур
|5
|0.38
|Калинский Николай
|4 (4)
|0.31
|Жоао Фелисио Мендеш
|2
|0.15
|Юлдошев Иброгимхалил
|2
|0.15
|Стоцкий Дмитрий
|1
|0.08
|Кротов Вячеслав
|1
|0.08
|Гоцук Кирилл
|1
|0.08
|Майга Мамаду
|1
|0.08
|Рыбчинский Дмитрий
|0
|0
Краснодар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сперцян Эдуард
|9 (3)
|0.69
|Олусегун Олакунле
|4
|0.31
|Кордоба Джон
|3
|0.23
|Рамирес Кристиан
|2
|0.15
|Ионов Алексей
|2
|0.15
|Баньяц Михайло
|1
|0.08
|Ахметов Ильзат
|1
|0.08
|Кривцов Никита
|1
|0.08
|Бородин Сергей Алексеевич
|1
|0.08
|Кутовой Максим
|1
|0.08
|Батчи Жоау
|0
|0
Карточки
Пари НН
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Майга Мамаду
|5
|0
|Сулейманов Тимур
|3
|1
|Агапов Илья
|4
|0
|Шарипов Альберт
|3
|0
|Юлдошев Иброгимхалил
|3
|0
|Калинский Николай
|2
|0
|Стоцкий Дмитрий
|2
|0
|Кротов Вячеслав
|2
|0
|Рыбчинский Дмитрий
|2
|0
|Масоэро Лукас Габриэль
|2
|0
|Александров Виктор
|2
|0
|Жоао Фелисио Мендеш
|2
|0
|Янсане Момо
|1
|0
|Корнюшин Даниил
|1
|0
|Кобесов Давид
|1
|0
Краснодар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кайо Панталеао
|3
|1
|Кривцов Никита
|4
|0
|Ионов Алексей
|3
|0
|Баньяц Михайло
|3
|0
|Кордоба Джон
|2
|0
|Сафонов Матвей
|2
|0
|Бородин Сергей Алексеевич
|2
|0
|Якимов Вячеслав
|2
|0
|Сперцян Эдуард
|2
|0
|Манелов Ираклий
|2
|0
|Черников Александр
|0
|1
|Рамирес Кристиан
|1
|0
|Сорокин Егор
|1
|0
|Ахметов Ильзат
|1
|0
|Волков Сергей Евгеньевич
|1
|0
|Батчи Жоау
|1
|0
|Олусегун Олакунле
|1
|0
|Ленини Пина
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
11
2 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
0
0%
1
9%
1-15
1
9%
1
9%
16-30
1
9%
3
27%
31-45
1
9%
4
36%
46-60
5
45%
1
9%
61-75
3
27%
1
9%
76-90
Пропущено
16
8
10 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 3
3
19%
0
0%
1-15
4
25%
1
13%
16-30
3
19%
1
13%
31-45
1
6%
2
25%
46-60
5
31%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Забито
6
16
1 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 6
0
0%
1
6%
1-15
1
17%
3
19%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
0
0%
5
31%
46-60
3
50%
1
6%
61-75
2
33%
4
25%
76-90
Пропущено
7
10
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
29%
2
20%
31-45
2
29%
3
30%
46-60
1
14%
1
10%
61-75
2
29%
2
20%
76-90
Забито
17
27
3 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 16
3 Забивали первыми 7
4 Не забивали 2
0
0%
2
7%
1-15
2
12%
4
15%
16-30
1
6%
5
19%
31-45
1
6%
9
33%
46-60
8
47%
2
7%
61-75
5
29%
29%
5
19%
76-90
Пропущено
23
18
12 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 8
3
13%
1
6%
1-15
4
17%
2
11%
16-30
5
22%
3
17%
31-45
3
13%
5
28%
46-60
6
26%
3
17%
61-75
2
9%
4
22%
76-90
Результаты последних матчей
Пари НН
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Пари НН - Краснодар 1:0 Пари НН - Зенит 0:3 Торпедо Москва - Пари НН 0:0 Пари НН - Спартак Москва 1:2
Краснодар - Пари НН 2:0 Пари НН - Оренбург 0:2 Пари НН - Химки 1:1 Ахмат - Пари НН 1:3 Пари НН - Факел 3:1 Пари НН - Локомотив Москва 2:0 Пари НН - Динамо Москва 2:2 Урал - Пари НН 0:1 Пари НН - Ростов 3:4 Сочи - Пари НН 2:1 Пари НН - ЦСКА Москва 2:2 Химки - Пари НН 3:0 Локомотив Москва - Пари НН 1:1 Пари НН - Акрон 1:0 ЦСКА Москва - Пари НН 0:2 Пари НН - Сочи 1:1
Краснодар
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Пари НН - Краснодар 1:0 Краснодар - Ахмат 2:3 Ростов - Краснодар 3:2 Крылья Советов - Краснодар 0:0
Краснодар - Пари НН 2:0 Краснодар - Химки 3:1 Локомотив Москва - Краснодар 2:2 ЦСКА Москва - Краснодар 4:1 Краснодар - Сочи 2:1 Химки - Краснодар 0:2 Торпедо Москва - Краснодар 1:4 Краснодар - Оренбург 2:0 Динамо Москва - Краснодар 0:0 Краснодар - Локомотив Москва 3:0 Урал - Краснодар 1:3 Краснодар - Спартак Москва 1:4 Краснодар - Факел 2:2 Ростов - Краснодар 1:2 Краснодар - Форте 2:1 Краснодар - Ростов 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|13
|10
|3
|0
|36 - 5
|33
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|31 - 16
|26
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|26 - 13
|25
|4.
|Ростов
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|24 - 19
|25
|5.
|Краснодар
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|25 - 20
|21
|6.
|Сочи
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|22 - 22
|20
|7.
|Ахмат
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|21 - 21
|20
|8.
|Динамо Москва
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|21 - 16
|20
|9.
|Оренбург
|Заявка
|13
|6
|0
|7
|22 - 31
|18
|10.
|Крылья Советов
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|14 - 19
|14
|11.
|Пари НН
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|17 - 23
|13
|12.
|Урал
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|13 - 23
|13
|13.
|Локомотив Москва
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|16 - 26
|12
|14.
|Факел
|Заявка
|13
|1
|8
|4
|16 - 23
|11
|15.
|Химки
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|13 - 23
|9
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|7 - 24
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|23 - 2
|18
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|20 - 7
|17
|3.
|Ростов
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 10
|17
|4.
|Сочи
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|15 - 5
|16
|5.
|Оренбург
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|15 - 7
|15
|6.
|Динамо Москва
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 6
|14
|7.
|Краснодар
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 11
|13
|8.
|Спартак Москва
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|14 - 5
|12
|9.
|Ахмат
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|10.
|Факел
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|9 - 10
|7
|11.
|Урал
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|6 - 13
|6
|12.
|Крылья Советов
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 5
|6
|13.
|Локомотив Москва
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|12 - 11
|6
|14.
|Химки
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 9
|6
|15.
|Пари НН
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|11 - 16
|5
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 12
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|13 - 3
|15
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|17 - 11
|14
|3.
|Ахмат
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|14 - 13
|12
|4.
|Ростов
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 9
|8
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|6.
|Краснодар
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 9
|8
|7.
|Пари НН
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|8.
|Крылья Советов
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 14
|8
|9.
|Урал
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|10.
|Локомотив Москва
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|4 - 15
|6
|11.
|Динамо Москва
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|10 - 10
|6
|12.
|Факел
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|7 - 13
|4
|13.
|Сочи
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 17
|4
|14.
|Оренбург
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|7 - 24
|3
|15.
|Химки
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|7 - 14
|3
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 12
|2
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- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу России
|Спартак Москва
|Промес Куинси
|12 (6)
|Зенит
|Малком Филипе
|9 (5)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|12 (3)
|Оренбург
|Сычевой Владимир
|10 (1)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|11 (1)
|Динамо Москва
|Фернандес Роберто
|2 4
|Ахмат
|Швец Антон
|6
|Спартак Москва
|Соболев Александр Сергеевич
|6
|Урал
|Бевеев Мингиян
|1 4
|Оренбург
|Сиваков Михаил
|5
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Пари НН - Краснодар
Исход игры
Пари НН
10.1% (15)
Ничья
37.8% (56)
Краснодар
52% (77)
Тотал 2.5
Больше
48.74% (58)
Меньше
51.26% (61)
Обе команды забьют
Да
88.24% (105)
Нет
11.76% (14)
Популярный счёт
1:2 Краснодар
35.8% (53)
1:1 Ничья
31.8% (47)
0:1 Краснодар
5.4% (8)
2:2 Ничья
2% (3)
1:0 Пари НН
2% (3)
2:1 Пари НН
1.4% (2)
0:2 Краснодар
1.4% (2)
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