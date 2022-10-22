Тур: 13. Стадион: Profertil Arena Hartberg.
1:5
Конец матча
0'
1:0
8' ГолФадингер Лукас
11' Желтая карточкаСвете Рене
1:1
34' ГолПрелец Ник
1:2
36' ГолЗульцбахер Лукас
45' Желтая карточкаМюллер Валентино
1:3
57' ГолПрелец Ник
77' Желтая карточкаАйдын Окан
79' Желтая карточкаПрелец Ник
79' Желтая карточкаАльмог Эйлон
84' Желтая карточкаФризер Доминик
1:4
89' ГолРогель Жан
90' Желтая карточкаПрица Тим
1:5
90' Гол в свои воротаСвете Рене
90'+7
Ход матча
8'
1:0
11'
34'
1:1
36'
1:2
45'
57'
1:3
77'
79'
79'
79'
84'
89'
1:4
90'
90'
1:5
23
Кайнц
Тобиас
39
Кривак
Рене
24
Тадич
Дарио
44
Шульц
Кофи
10
Блуме
Брор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Кайнц ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
-
39 Кривак РенеНападающий
-
24 Тадич ДариоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Альмог ЭйлонПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Шмидт Клаус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Шульц КофиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Блуме БрорПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
18 Томич ДенисПолузащитник
-
21 Рогель ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Прица ТимНападающий
-
-
Главный тренер: Thomas Silberberger
История личных встреч
Хартберг
Сваровски Тироль
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
85.7%
42.9%
6 побед 3 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы
15 матчей
46.7%
13.3%
40%
7 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
26.7%
40%
33.3%
4 победы 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
40%
33.3%
26.7%
6 побед 5 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хартберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тадич Дарио
|5 (3)
|0.42
|Афдияй Донис
|2
|0.17
|Кривак Рене
|2
|0.17
|Фадингер Лукас
|1
|0.08
|Айдын Окан
|1
|0.08
|Альмог Эйлон
|1
|0.08
|Matija Horvat
|1
|0.08
|Фаркаш Патрик
|0
|0
|Фризер Доминик
|0
|0
|Штурм Филипп
|0
|0
|Хайль Юрген
|0
|0
Сваровски Тироль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Прица Тим
|5 (2)
|0.38
|Прелец Ник
|5
|0.38
|Огринец Санди
|3
|0.23
|Рогель Жан
|3
|0.23
|Шульц Кофи
|2
|0.15
|Зульцбахер Лукас
|1
|0.08
|Ринальди Лаутаро
|1
|0.08
|Забитцер Томас
|1 (1)
|0.08
|Блуме Брор
|0
|0
|Мюллер Валентино
|0
|0
|Dominik Stumberger
|0
|0
Карточки
Хартберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Matija Horvat
|3
|1
|Фаркаш Патрик
|4
|0
|Свете Рене
|3
|0
|Фризер Доминик
|2
|0
|Хайль Юрген
|2
|0
|Зоннляйтнер Марио
|1
|0
|Айдын Окан
|1
|0
|Эджупи Альберт
|1
|0
|Альмог Эйлон
|1
|0
|Штурм Филипп
|1
|0
|Фадингер Лукас
|1
|0
|Провиденс Рубен
|1
|0
|Кривак Рене
|1
|0
Сваровски Тироль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мюллер Валентино
|4
|0
|Зульцбахер Лукас
|4
|0
|Felix Bacher
|2
|1
|Ринальди Лаутаро
|2
|0
|Бехоунек Рафаэл
|2
|0
|Dominik Stumberger
|2
|0
|Прица Тим
|2
|0
|Рогель Жан
|2
|0
|Прелец Ник
|2
|0
|Блуме Брор
|1
|0
|Освальд Фердинанд
|1
|0
|Шульц Кофи
|1
|0
|Огринец Санди
|1
|0
|Нашбергер Йоханнес
|1
|0
|Эртльталер Юлиус
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
13
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 0
7 Не забивали 7
1
11%
1
8%
1-15
1
11%
1
8%
16-30
1
11%
4
31%
31-45
1
11%
3
23%
46-60
2
22%
1
8%
61-75
3
33%
3
23%
76-90
Пропущено
12
12
5 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 7
1
8%
4
33%
1-15
1
8%
2
17%
16-30
3
25%
2
17%
31-45
3
25%
2
17%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
25%
2
17%
76-90
Забито
6
8
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
1
17%
4
50%
1-15
1
17%
1
13%
16-30
1
17%
2
25%
31-45
1
17%
1
13%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
10
13
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
40%
2
15%
31-45
2
20%
4
31%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
6
46%
76-90
Забито
15
21
6 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
2
13%
5
24%
1-15
2
13%
2
10%
16-30
2
13%
6
29%
31-45
2
13%
4
19%
46-60
3
20%
1
5%
61-75
4
27%
3
14%
76-90
Пропущено
22
25
9 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 12
1
5%
5
20%
1-15
1
5%
2
8%
16-30
7
32%
4
16%
31-45
5
23%
6
24%
46-60
2
9%
0
0%
61-75
6
27%
8
32%
76-90
Результаты последних матчей
Хартберг
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Альтах - Хартберг 1:0 ЛАСК - Хартберг 0:3 Хартберг - Аустрия Клагенфурт 2:3 Хартберг - Фёрст Вена 1:0
Вольфсбергер - Хартберг 3:1 Хартберг - Аустрия Вена 0:3 Штурм - Хартберг 0:0 Дорнбирн - Хартберг 3:2 Хартберг - Рид 2:0 Аустрия Лустенау - Хартберг 4:1 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 0:2 Сваровски Тироль - Хартберг 2:1 Хартберг - Альтах 2:1 Леобен - Хартберг 1:2 Хартберг - Залаэгерсег 1:2 Хартберг - Санкт-Пёльтен 0:4 Хартберг - Университатя 1:0 Хайлигенкройц - Хартберг 0:5 Хартберг - СВ Лафниц 2:2 Хартберг - Рид 1:1
Сваровски Тироль
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Сваровски Тироль - Рапид Вена 1:4 Сваровски Тироль - Аустрия Лустенау 3:2 Штурм - Сваровски Тироль 2:1 Сваровски Тироль - Рапид Вена 0:5
ЛАСК - Сваровски Тироль 1:4 Сваровски Тироль - Альтах 0:0 Ред Булл Зальцбург - Сваровски Тироль 2:0 Трайскирхен - Сваровски Тироль 0:5 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 1:3 Рид - Сваровски Тироль 1:2 Аустрия Вена - Сваровски Тироль 2:1 Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 2:2 Сваровски Тироль - Хартберг 2:1 Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 2:1 СК Нойзидль-ам-Зе - Сваровски Тироль 1:3 Рапид Вена - Сваровски Тироль 2:0 Сваровски Тироль - Рапид Вена 1:2 Сваровски Тироль - ЛАСК 2:1 Альтах - Сваровски Тироль 2:1 Сваровски Тироль - Хартберг 4:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|13
|9
|3
|1
|29 - 8
|30
|2.
|Штурм
|13
|8
|4
|1
|22 - 8
|28
|3.
|ЛАСК
|12
|6
|4
|2
|23 - 16
|22
|4.
|Аустрия Клагенфурт
|13
|6
|2
|5
|22 - 23
|20
|5.
|Аустрия Вена
|12
|5
|3
|4
|21 - 21
|18
|6.
|Сваровски Тироль
|13
|5
|2
|6
|22 - 24
|17
|7.
|Вольфсбергер
|12
|4
|2
|6
|24 - 25
|14
|8.
|Рапид Вена
|12
|4
|2
|6
|14 - 13
|14
|9.
|Аустрия Лустенау
|12
|3
|3
|6
|16 - 24
|12
|10.
|Альтах
|12
|3
|2
|7
|15 - 26
|11
|11.
|Рид
|12
|3
|2
|7
|9 - 18
|11
|12.
|Хартберг
|12
|3
|1
|8
|13 - 24
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Штурм
|7
|5
|1
|1
|13 - 5
|16
|2.
|Ред Булл Зальцбург
|7
|4
|3
|0
|11 - 3
|15
|3.
|ЛАСК
|6
|3
|1
|2
|11 - 11
|10
|4.
|Аустрия Вена
|6
|2
|2
|2
|9 - 10
|8
|5.
|Сваровски Тироль
|6
|2
|2
|2
|8 - 13
|8
|6.
|Аустрия Клагенфурт
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|7.
|Рид
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|8.
|Аустрия Лустенау
|5
|2
|1
|2
|8 - 12
|7
|9.
|Альтах
|7
|2
|1
|4
|10 - 14
|7
|10.
|Хартберг
|6
|2
|0
|4
|7 - 14
|6
|11.
|Вольфсбергер
|6
|1
|1
|4
|10 - 15
|4
|12.
|Рапид Вена
|6
|1
|1
|4
|5 - 9
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|6
|5
|0
|1
|18 - 5
|15
|2.
|Аустрия Клагенфурт
|7
|4
|1
|2
|15 - 13
|13
|3.
|ЛАСК
|6
|3
|3
|0
|12 - 5
|12
|4.
|Штурм
|6
|3
|3
|0
|9 - 3
|12
|5.
|Аустрия Вена
|6
|3
|1
|2
|12 - 11
|10
|6.
|Вольфсбергер
|6
|3
|1
|2
|14 - 10
|10
|7.
|Рапид Вена
|6
|3
|1
|2
|9 - 4
|10
|8.
|Сваровски Тироль
|7
|3
|0
|4
|14 - 11
|9
|9.
|Аустрия Лустенау
|7
|1
|2
|4
|8 - 12
|5
|10.
|Альтах
|5
|1
|1
|3
|5 - 12
|4
|11.
|Хартберг
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|12.
|Рид
|6
|1
|1
|4
|3 - 9
|4
- — Выход в группу лидеров
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|ЛАСК
|Любичич Марин
|9 (1)
|Аустрия Клагенфурт
|Пинк Маркус
|8
|ЛАСК
|Накамура Кейто
|7 (3)
|Альтах
|Нухиу Атдхи
|7 (1)
|Ред Булл Зальцбург
|Адаму Чуквубике
|6 (1)
|ЛАСК
|Йовичич Бранко
|6
|Штурм
|Аффенгрубер Давид
|1 4
|Рид
|Leo Mikic
|2 2
|Штурм
|Газибегович Юсуф
|5
|Альтах
|Нухиу Атдхи
|1 3