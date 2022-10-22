  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Австрия
  4. Бундеслига 2022-2023

Австрия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 13. Стадион: .
Хартберг
1:5
Конец матча
Сваровски Тироль
0'
1:0
8' Гол
Фадингер Лукас
11' Желтая карточка
Свете Рене
1:1
34' Гол
Прелец Ник
1:2
36' Гол
Зульцбахер Лукас
45' Желтая карточка
Мюллер Валентино
1:3
57' Гол
Прелец Ник
77' Желтая карточка
Айдын Окан
79' Желтая карточка
Прелец Ник
79' Желтая карточка
Альмог Эйлон
84' Желтая карточка
Фризер Доминик
1:4
89' Гол
Рогель Жан
90' Желтая карточка
Прица Тим
1:5
90' Гол в свои ворота
Свете Рене
90'+7
1
Свете
Рене
11
Matija
Horvat
16
Зоннляйтнер
Марио
22
Карамарко
Марин
33
Фризер
Доминик
70
Провиденс
Рубен
8
Фадингер
Лукас
23
Кайнц
Тобиас
17
Mario
Kroepfl
I
39
Кривак
Рене
24
Тадич
Дарио
25
Освальд
Фердинанд
14
Alexander
Ranacher
5
Felix
Bacher
30
Бехоунек
Рафаэл
44
Шульц
Кофи
6
Зульцбахер
Лукас
4
Мюллер
Валентино
10
Блуме
Брор
98
Огринец
Санди
9
Прелец
Ник
7
Забитцер
Томас
Хартберг
3-4-1-2
Сваровски Тироль
4-3-1-2

История личных встреч

Хартберг
Сваровски Тироль

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
42.9%
6 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы

15 матчей

46.7%
13.3%
40%
7 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

26.7%
40%
33.3%
4 победы 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

40%
33.3%
26.7%
6 побед 5 ничьих 4 победы

История матчей

Б
2:1
ББЗВ
4:2
ББЗВ
0:1
Б
0:1
Б
2:2
Б
1:0
Б
1:1
Б
0:3
Б
0:1
К
3:0
ЭЛ
4:0
ЭЛ
1:4
ЭЛ
2:1
ЭЛ
0:1
К
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Хартберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тадич Дарио 5 (3) 0.42
Афдияй Донис 2 0.17
Кривак Рене 2 0.17
Фадингер Лукас 1 0.08
Айдын Окан 1 0.08
Альмог Эйлон 1 0.08
Matija Horvat 1 0.08
Фаркаш Патрик 0 0
Фризер Доминик 0 0
Штурм Филипп 0 0
Хайль Юрген 0 0
Сваровски Тироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Прица Тим 5 (2) 0.38
Прелец Ник 5 0.38
Огринец Санди 3 0.23
Рогель Жан 3 0.23
Шульц Кофи 2 0.15
Зульцбахер Лукас 1 0.08
Ринальди Лаутаро 1 0.08
Забитцер Томас 1 (1) 0.08
Блуме Брор 0 0
Мюллер Валентино 0 0
Dominik Stumberger 0 0

Карточки

Хартберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Matija Horvat 3 1
Фаркаш Патрик 4 0
Свете Рене 3 0
Фризер Доминик 2 0
Хайль Юрген 2 0
Зоннляйтнер Марио 1 0
Айдын Окан 1 0
Эджупи Альберт 1 0
Альмог Эйлон 1 0
Штурм Филипп 1 0
Фадингер Лукас 1 0
Провиденс Рубен 1 0
Кривак Рене 1 0
Сваровски Тироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мюллер Валентино 4 0
Зульцбахер Лукас 4 0
Felix Bacher 2 1
Ринальди Лаутаро 2 0
Бехоунек Рафаэл 2 0
Dominik Stumberger 2 0
Прица Тим 2 0
Рогель Жан 2 0
Прелец Ник 2 0
Блуме Брор 1 0
Освальд Фердинанд 1 0
Шульц Кофи 1 0
Огринец Санди 1 0
Нашбергер Йоханнес 1 0
Эртльталер Юлиус 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
13
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 0
7 Не забивали 7
1
11%
1
8%
1-15
1
11%
1
8%
16-30
1
11%
4
31%
31-45
1
11%
3
23%
46-60
2
22%
1
8%
61-75
3
33%
3
23%
76-90

Пропущено

12
12
5 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 7
1
8%
4
33%
1-15
1
8%
2
17%
16-30
3
25%
2
17%
31-45
3
25%
2
17%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
25%
2
17%
76-90

Забито

6
8
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
1
17%
4
50%
1-15
1
17%
1
13%
16-30
1
17%
2
25%
31-45
1
17%
1
13%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

10
13
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
40%
2
15%
31-45
2
20%
4
31%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
6
46%
76-90

Забито

15
21
6 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
2
13%
5
24%
1-15
2
13%
2
10%
16-30
2
13%
6
29%
31-45
2
13%
4
19%
46-60
3
20%
1
5%
61-75
4
27%
3
14%
76-90

Пропущено

22
25
9 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 12
1
5%
5
20%
1-15
1
5%
2
8%
16-30
7
32%
4
16%
31-45
5
23%
6
24%
46-60
2
9%
0
0%
61-75
6
27%
8
32%
76-90

Результаты последних матчей

Хартберг
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Альтах - Хартберг 1:0 ЛАСК - Хартберг 0:3 Хартберг - Аустрия Клагенфурт 2:3 Хартберг - Фёрст Вена 1:0
Вольфсбергер - Хартберг 3:1 Хартберг - Аустрия Вена 0:3 Штурм - Хартберг 0:0 Дорнбирн - Хартберг 3:2 Хартберг - Рид 2:0 Аустрия Лустенау - Хартберг 4:1 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 0:2 Сваровски Тироль - Хартберг 2:1 Хартберг - Альтах 2:1 Леобен - Хартберг 1:2 Хартберг - Залаэгерсег 1:2 Хартберг - Санкт-Пёльтен 0:4 Хартберг - Университатя 1:0 Хайлигенкройц - Хартберг 0:5 Хартберг - СВ Лафниц 2:2 Хартберг - Рид 1:1
Сваровски Тироль
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Сваровски Тироль - Рапид Вена 1:4 Сваровски Тироль - Аустрия Лустенау 3:2 Штурм - Сваровски Тироль 2:1 Сваровски Тироль - Рапид Вена 0:5
ЛАСК - Сваровски Тироль 1:4 Сваровски Тироль - Альтах 0:0 Ред Булл Зальцбург - Сваровски Тироль 2:0 Трайскирхен - Сваровски Тироль 0:5 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 1:3 Рид - Сваровски Тироль 1:2 Аустрия Вена - Сваровски Тироль 2:1 Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 2:2 Сваровски Тироль - Хартберг 2:1 Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 2:1 СК Нойзидль-ам-Зе - Сваровски Тироль 1:3 Рапид Вена - Сваровски Тироль 2:0 Сваровски Тироль - Рапид Вена 1:2 Сваровски Тироль - ЛАСК 2:1 Альтах - Сваровски Тироль 2:1 Сваровски Тироль - Хартберг 4:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 13 9 3 1 29 - 8 30
2. Штурм 13 8 4 1 22 - 8 28
3. ЛАСК 12 6 4 2 23 - 16 22
4. Аустрия Клагенфурт 13 6 2 5 22 - 23 20
5. Аустрия Вена 12 5 3 4 21 - 21 18
6. Сваровски Тироль 13 5 2 6 22 - 24 17
7. Вольфсбергер 12 4 2 6 24 - 25 14
8. Рапид Вена 12 4 2 6 14 - 13 14
9. Аустрия Лустенау 12 3 3 6 16 - 24 12
10. Альтах 12 3 2 7 15 - 26 11
11. Рид 12 3 2 7 9 - 18 11
12. Хартберг 12 3 1 8 13 - 24 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Штурм 7 5 1 1 13 - 5 16
2. Ред Булл Зальцбург 7 4 3 0 11 - 3 15
3. ЛАСК 6 3 1 2 11 - 11 10
4. Аустрия Вена 6 2 2 2 9 - 10 8
5. Сваровски Тироль 6 2 2 2 8 - 13 8
6. Аустрия Клагенфурт 6 2 1 3 7 - 10 7
7. Рид 6 2 1 3 6 - 9 7
8. Аустрия Лустенау 5 2 1 2 8 - 12 7
9. Альтах 7 2 1 4 10 - 14 7
10. Хартберг 6 2 0 4 7 - 14 6
11. Вольфсбергер 6 1 1 4 10 - 15 4
12. Рапид Вена 6 1 1 4 5 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 6 5 0 1 18 - 5 15
2. Аустрия Клагенфурт 7 4 1 2 15 - 13 13
3. ЛАСК 6 3 3 0 12 - 5 12
4. Штурм 6 3 3 0 9 - 3 12
5. Аустрия Вена 6 3 1 2 12 - 11 10
6. Вольфсбергер 6 3 1 2 14 - 10 10
7. Рапид Вена 6 3 1 2 9 - 4 10
8. Сваровски Тироль 7 3 0 4 14 - 11 9
9. Аустрия Лустенау 7 1 2 4 8 - 12 5
10. Альтах 5 1 1 3 5 - 12 4
11. Хартберг 6 1 1 4 6 - 10 4
12. Рид 6 1 1 4 3 - 9 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
ЛАСК Любичич Марин 9 (1)
Аустрия Клагенфурт Пинк Маркус 8
ЛАСК Накамура Кейто 7 (3)
Альтах Нухиу Атдхи 7 (1)
Ред Булл Зальцбург Адаму Чуквубике 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ЛАСК Йовичич Бранко 6
Штурм Аффенгрубер Давид 1 4
Рид Leo Mikic 2 2
Штурм Газибегович Юсуф 5
Альтах Нухиу Атдхи 1 3
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Описание гола
    95'
    Г О О О О Л - Свете Рене уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Желтая карточка
    91'
    Прица Тим получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    89'
    Г О О О О Л - Zan Rogelj бьет в цель!
  • Желтая карточка
    84'
    Фризер Доминик получил желтую карточку от судьи
  • 83'
    Зульцбахер Лукас уходит с поля. Osarenren Okungbowa выходит вместо него
  • Желтая карточка
    79'
    Альмог Эйлон получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      45'
      Мюллер Валентино получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      36'
      Г О О О О Л - Зульцбахер Лукас бьет в цель!
    • Описание гола
      34'
      Г О О О О Л - Ник Прелец бьет в цель!
    • Желтая карточка
      11'
      Свете Рене получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      8'
      Г О О О О Л - Фадингер Лукас бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Хартберг 1:5 Сваровски Тироль онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     