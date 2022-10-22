Тур: 13. Стадион: Альянц.
0:1
Конец матча
0'
0:1
6' ГолПинк Маркус
23' Желтая карточкаБайич Анте
58' Желтая карточкаВерницниг Кристофер
61' Желтая карточкаКершбаум Роман
90'+7
Ход матча
6'
0:1
23'
61'
45
Хедль
Никлас
13
Шик
Торстен
29
Байич
Анте
38
Дрёйф
Ферди
27
Грюлль
Марко
19
Andy
Irving
32
Пинк
Маркус
- Основной состав
-
45 Хедль НикласВратарь
-
13 Шик ТорстенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Байич АнтеПолузащитник
-
38 Дрёйф ФердиПолузащитник
-
27 Грюлль МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Ауэр ЙонасЗащитник
- Полузащитник
-
14 Пеич АлексаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Баришич Зоран
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Andy IrvingПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
32 Пинк МаркусНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Петер Пакульт
История личных встреч
Рапид Вена
Аустрия Клагенфурт
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
12 матчей
25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
25%
16.7%
58.3%
3 победы 2 ничьи 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Рапид Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бургшталлер Гвидо
|4 (2)
|0.33
|Циммерманн Бернхард
|3
|0.25
|Грюлль Марко
|2
|0.17
|Дрёйф Ферди
|1
|0.08
|Кюн Николас
|1
|0.08
|Байич Анте
|1
|0.08
|Демир Юсуф
|1
|0.08
|Кверфельд Леопольд
|1
|0.08
|Шик Торстен
|0
|0
|Косцельник Мартин
|0
|0
|Грайль Патрик
|0
|0
Аустрия Клагенфурт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пинк Маркус
|8
|0.62
|Nicolas Wimmer
|3 (1)
|0.23
|Арвайлер Йонас
|3
|0.23
|Andy Irving
|2 (2)
|0.15
|Ридер Флориан
|2
|0.15
|Kosmas Gezos
|2
|0.15
|Christopher Cvetko
|1
|0.08
|Бонна Соломон
|1
|0.08
|Верницниг Кристофер
|0
|0
|Sinan Karweina
|0
|0
|Бенателли Рико
|0
|0
|Блауэнштайнер Микаэль
|0
|0
Карточки
Рапид Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Байич Анте
|3
|1
|Кершбаум Роман
|3
|0
|Грюлль Марко
|3
|0
|Ауэр Йонас
|3
|0
|Пеич Алекса
|3
|0
|Martin Moormann
|1
|1
|Шик Торстен
|2
|0
|Виммер Кевин
|2
|0
|Хофманн Максимилиан
|2
|0
|Косцельник Мартин
|2
|0
|Циммерманн Бернхард
|2
|0
|Кверфельд Леопольд
|0
|1
|Бургшталлер Гвидо
|1
|0
|Золльбауэр Михаэль
|1
|0
|Дрёйф Ферди
|1
|0
|Освальд Мориц
|1
|0
Аустрия Клагенфурт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пинк Маркус
|3
|0
|Бенателли Рико
|3
|0
|Kosmas Gezos
|3
|0
|Nicolas Wimmer
|3
|0
|Ридер Флориан
|3
|0
|Верницниг Кристофер
|2
|0
|Thorsten Mahrer
|2
|0
|Maximiliano Moreira
|1
|0
|Менцель Филлип
|1
|0
|Florian Jaritz
|1
|0
|Блауэнштайнер Микаэль
|1
|0
|Christopher Cvetko
|1
|0
|Andy Irving
|1
|0
|Шумахер Тилль
|1
|0
|Sinan Karweina
|1
|0
|Nikola Djoric
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
15
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
1
20%
2
13%
1-15
1
20%
1
7%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
3
60%
6
40%
76-90
Пропущено
9
13
6 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
4
44%
4
31%
1-15
2
22%
3
23%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
2
22%
1
8%
61-75
1
11%
1
8%
76-90
Забито
9
7
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
1
11%
2
29%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
1
14%
46-60
1
11%
3
43%
61-75
3
33%
1
14%
76-90
Пропущено
4
10
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
2
50%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
10%
31-45
1
25%
1
10%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
0
0%
4
40%
76-90
Забито
14
22
5 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 5
2 Не забивали 3
2
14%
4
18%
1-15
2
14%
1
5%
16-30
1
7%
3
14%
31-45
2
14%
3
14%
46-60
1
7%
4
18%
61-75
6
43%
7
32%
76-90
Пропущено
13
23
9 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 11
6
46%
5
22%
1-15
2
15%
3
13%
16-30
1
8%
2
9%
31-45
1
8%
4
17%
46-60
2
15%
4
17%
61-75
1
8%
5
22%
76-90
Результаты последних матчей
Рапид Вена
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Сваровски Тироль - Рапид Вена 1:4 Рид - Рапид Вена 1:0 Рапид Вена - Аустрия Вена 1:2 Сваровски Тироль - Рапид Вена 0:5
Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 1:1 Рапид Вена - Вольфсбергер 1:3 Альтах - Рапид Вена 0:1 Аллерхайлинген - Рапид Вена 0:2 Рапид Вена - Штурм 1:2 Рапид Вена - Вадуц 0:1 Вадуц - Рапид Вена 1:1 ЛАСК - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - Нефтчи 2:0 Рапид Вена - Аустрия Лустенау 1:1 Нефтчи - Рапид Вена 2:1 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 0:1 Лехия Гданьск - Рапид Вена 1:2 Рапид Вена - Рид 1:0 Рапид Вена - Лехия Гданьск 0:0 Дьёр - Рапид Вена 3:1
Аустрия Клагенфурт
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Дорнбирн - Аустрия Клагенфурт 1:2 Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 1:3 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Лустенау 2:1 Хартберг - Аустрия Клагенфурт 2:3
Аустрия Клагенфурт - Гразер 6:2 Альтах - Аустрия Клагенфурт 1:4 Аустрия Клагенфурт - Штурм 0:2 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 3:4 Брегенз - Аустрия Клагенфурт 0:5 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 3:3 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 2:0 Аустрия Клагенфурт - Рид 1:0 Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 2:2 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 0:1 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 3:1 Аустрия Клагенфурт - Саутгемптон 0:0 Admira Dornbirn - Аустрия Клагенфурт 1:8 Аустрия Клагенфурт - Ганза 0:0 Аустрия Клагенфурт - Филлах 12:0 Аустрия Клагенфурт - Осиек 1:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|13
|9
|3
|1
|29 - 8
|30
|2.
|Штурм
|13
|8
|4
|1
|22 - 8
|28
|3.
|ЛАСК
|12
|6
|4
|2
|23 - 16
|22
|4.
|Аустрия Клагенфурт
|13
|6
|2
|5
|22 - 23
|20
|5.
|Аустрия Вена
|12
|5
|3
|4
|21 - 21
|18
|6.
|Сваровски Тироль
|13
|5
|2
|6
|22 - 24
|17
|7.
|Вольфсбергер
|12
|4
|2
|6
|24 - 25
|14
|8.
|Рапид Вена
|12
|4
|2
|6
|14 - 13
|14
|9.
|Аустрия Лустенау
|12
|3
|3
|6
|16 - 24
|12
|10.
|Альтах
|12
|3
|2
|7
|15 - 26
|11
|11.
|Рид
|12
|3
|2
|7
|9 - 18
|11
|12.
|Хартберг
|12
|3
|1
|8
|13 - 24
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Штурм
|7
|5
|1
|1
|13 - 5
|16
|2.
|Ред Булл Зальцбург
|7
|4
|3
|0
|11 - 3
|15
|3.
|ЛАСК
|6
|3
|1
|2
|11 - 11
|10
|4.
|Аустрия Вена
|6
|2
|2
|2
|9 - 10
|8
|5.
|Сваровски Тироль
|6
|2
|2
|2
|8 - 13
|8
|6.
|Аустрия Клагенфурт
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|7.
|Рид
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|8.
|Аустрия Лустенау
|5
|2
|1
|2
|8 - 12
|7
|9.
|Альтах
|7
|2
|1
|4
|10 - 14
|7
|10.
|Хартберг
|6
|2
|0
|4
|7 - 14
|6
|11.
|Вольфсбергер
|6
|1
|1
|4
|10 - 15
|4
|12.
|Рапид Вена
|6
|1
|1
|4
|5 - 9
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|6
|5
|0
|1
|18 - 5
|15
|2.
|Аустрия Клагенфурт
|7
|4
|1
|2
|15 - 13
|13
|3.
|ЛАСК
|6
|3
|3
|0
|12 - 5
|12
|4.
|Штурм
|6
|3
|3
|0
|9 - 3
|12
|5.
|Аустрия Вена
|6
|3
|1
|2
|12 - 11
|10
|6.
|Вольфсбергер
|6
|3
|1
|2
|14 - 10
|10
|7.
|Рапид Вена
|6
|3
|1
|2
|9 - 4
|10
|8.
|Сваровски Тироль
|7
|3
|0
|4
|14 - 11
|9
|9.
|Аустрия Лустенау
|7
|1
|2
|4
|8 - 12
|5
|10.
|Альтах
|5
|1
|1
|3
|5 - 12
|4
|11.
|Хартберг
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|12.
|Рид
|6
|1
|1
|4
|3 - 9
|4
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|ЛАСК
|Любичич Марин
|9 (1)
|Аустрия Клагенфурт
|Пинк Маркус
|8
|ЛАСК
|Накамура Кейто
|7 (3)
|Альтах
|Нухиу Атдхи
|7 (1)
|Ред Булл Зальцбург
|Адаму Чуквубике
|6 (1)
|ЛАСК
|Йовичич Бранко
|6
|Штурм
|Аффенгрубер Давид
|1 4
|Рид
|Leo Mikic
|2 2
|Штурм
|Газибегович Юсуф
|5
|Альтах
|Нухиу Атдхи
|1 3