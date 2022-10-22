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Австрия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 13. Стадион: .
Рапид Вена
0:1
Конец матча
Аустрия Клагенфурт
0'
0:1
6' Гол
Пинк Маркус
23' Желтая карточка
Байич Анте
58' Желтая карточка
Верницниг Кристофер
61' Желтая карточка
Кершбаум Роман
90'+7
45
Хедль
Никлас
13
Шик
Торстен
19
Золльбауэр
Михаэль
43
Кверфельд
Леопольд
26
Martin
Moormann
24
Грайль
Патрик
5
Кершбаум
Роман
29
Байич
Анте
38
Дрёйф
Ферди
27
Грюлль
Марко
9
Бургшталлер
Гвидо
13
Менцель
Филлип
24
Верницниг
Кристофер
31
Thorsten
Mahrer
37
Nicolas
Wimmer
6
Maximiliano
Moreira
19
Andy
Irving
8
Kosmas
Gezos
14
Christopher
Cvetko
9
Sinan
Karweina
32
Пинк
Маркус
23
Ридер
Флориан
Рапид Вена
4-2-3-1
Аустрия Клагенфурт
4-3-3

История личных встреч

Рапид Вена
Аустрия Клагенфурт

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

12 матчей

25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

25%
16.7%
58.3%
3 победы 2 ничьи 7 побед

История матчей

Б
0:1
БЧГ
2:2
БЧГ
1:3
Б
3:0
Б
1:1
РЛЦ
4:0
Л
0:4
Л
3:3
Л
4:1
Л
0:5
Л
0:0
РЛЦ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Рапид Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бургшталлер Гвидо 4 (2) 0.33
Циммерманн Бернхард 3 0.25
Грюлль Марко 2 0.17
Дрёйф Ферди 1 0.08
Кюн Николас 1 0.08
Байич Анте 1 0.08
Демир Юсуф 1 0.08
Кверфельд Леопольд 1 0.08
Шик Торстен 0 0
Косцельник Мартин 0 0
Грайль Патрик 0 0
Аустрия Клагенфурт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пинк Маркус 8 0.62
Nicolas Wimmer 3 (1) 0.23
Арвайлер Йонас 3 0.23
Andy Irving 2 (2) 0.15
Ридер Флориан 2 0.15
Kosmas Gezos 2 0.15
Christopher Cvetko 1 0.08
Бонна Соломон 1 0.08
Верницниг Кристофер 0 0
Sinan Karweina 0 0
Бенателли Рико 0 0
Блауэнштайнер Микаэль 0 0

Карточки

Рапид Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Байич Анте 3 1
Кершбаум Роман 3 0
Грюлль Марко 3 0
Ауэр Йонас 3 0
Пеич Алекса 3 0
Martin Moormann 1 1
Шик Торстен 2 0
Виммер Кевин 2 0
Хофманн Максимилиан 2 0
Косцельник Мартин 2 0
Циммерманн Бернхард 2 0
Кверфельд Леопольд 0 1
Бургшталлер Гвидо 1 0
Золльбауэр Михаэль 1 0
Дрёйф Ферди 1 0
Освальд Мориц 1 0
Аустрия Клагенфурт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пинк Маркус 3 0
Бенателли Рико 3 0
Kosmas Gezos 3 0
Nicolas Wimmer 3 0
Ридер Флориан 3 0
Верницниг Кристофер 2 0
Thorsten Mahrer 2 0
Maximiliano Moreira 1 0
Менцель Филлип 1 0
Florian Jaritz 1 0
Блауэнштайнер Микаэль 1 0
Christopher Cvetko 1 0
Andy Irving 1 0
Шумахер Тилль 1 0
Sinan Karweina 1 0
Nikola Djoric 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
15
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
1
20%
2
13%
1-15
1
20%
1
7%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
3
60%
6
40%
76-90

Пропущено

9
13
6 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
4
44%
4
31%
1-15
2
22%
3
23%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
2
22%
1
8%
61-75
1
11%
1
8%
76-90

Забито

9
7
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
1
11%
2
29%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
1
14%
46-60
1
11%
3
43%
61-75
3
33%
1
14%
76-90

Пропущено

4
10
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
2
50%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
10%
31-45
1
25%
1
10%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
0
0%
4
40%
76-90

Забито

14
22
5 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 5
2 Не забивали 3
2
14%
4
18%
1-15
2
14%
1
5%
16-30
1
7%
3
14%
31-45
2
14%
3
14%
46-60
1
7%
4
18%
61-75
6
43%
7
32%
76-90

Пропущено

13
23
9 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 11
6
46%
5
22%
1-15
2
15%
3
13%
16-30
1
8%
2
9%
31-45
1
8%
4
17%
46-60
2
15%
4
17%
61-75
1
8%
5
22%
76-90

Результаты последних матчей

Рапид Вена
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Сваровски Тироль - Рапид Вена 1:4 Рид - Рапид Вена 1:0 Рапид Вена - Аустрия Вена 1:2 Сваровски Тироль - Рапид Вена 0:5
Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 1:1 Рапид Вена - Вольфсбергер 1:3 Альтах - Рапид Вена 0:1 Аллерхайлинген - Рапид Вена 0:2 Рапид Вена - Штурм 1:2 Рапид Вена - Вадуц 0:1 Вадуц - Рапид Вена 1:1 ЛАСК - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - Нефтчи 2:0 Рапид Вена - Аустрия Лустенау 1:1 Нефтчи - Рапид Вена 2:1 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 0:1 Лехия Гданьск - Рапид Вена 1:2 Рапид Вена - Рид 1:0 Рапид Вена - Лехия Гданьск 0:0 Дьёр - Рапид Вена 3:1
Аустрия Клагенфурт
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Дорнбирн - Аустрия Клагенфурт 1:2 Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 1:3 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Лустенау 2:1 Хартберг - Аустрия Клагенфурт 2:3
Аустрия Клагенфурт - Гразер 6:2 Альтах - Аустрия Клагенфурт 1:4 Аустрия Клагенфурт - Штурм 0:2 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 3:4 Брегенз - Аустрия Клагенфурт 0:5 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 3:3 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 2:0 Аустрия Клагенфурт - Рид 1:0 Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 2:2 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 0:1 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 3:1 Аустрия Клагенфурт - Саутгемптон 0:0 Admira Dornbirn - Аустрия Клагенфурт 1:8 Аустрия Клагенфурт - Ганза 0:0 Аустрия Клагенфурт - Филлах 12:0 Аустрия Клагенфурт - Осиек 1:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 13 9 3 1 29 - 8 30
2. Штурм 13 8 4 1 22 - 8 28
3. ЛАСК 12 6 4 2 23 - 16 22
4. Аустрия Клагенфурт 13 6 2 5 22 - 23 20
5. Аустрия Вена 12 5 3 4 21 - 21 18
6. Сваровски Тироль 13 5 2 6 22 - 24 17
7. Вольфсбергер 12 4 2 6 24 - 25 14
8. Рапид Вена 12 4 2 6 14 - 13 14
9. Аустрия Лустенау 12 3 3 6 16 - 24 12
10. Альтах 12 3 2 7 15 - 26 11
11. Рид 12 3 2 7 9 - 18 11
12. Хартберг 12 3 1 8 13 - 24 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Штурм 7 5 1 1 13 - 5 16
2. Ред Булл Зальцбург 7 4 3 0 11 - 3 15
3. ЛАСК 6 3 1 2 11 - 11 10
4. Аустрия Вена 6 2 2 2 9 - 10 8
5. Сваровски Тироль 6 2 2 2 8 - 13 8
6. Аустрия Клагенфурт 6 2 1 3 7 - 10 7
7. Рид 6 2 1 3 6 - 9 7
8. Аустрия Лустенау 5 2 1 2 8 - 12 7
9. Альтах 7 2 1 4 10 - 14 7
10. Хартберг 6 2 0 4 7 - 14 6
11. Вольфсбергер 6 1 1 4 10 - 15 4
12. Рапид Вена 6 1 1 4 5 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 6 5 0 1 18 - 5 15
2. Аустрия Клагенфурт 7 4 1 2 15 - 13 13
3. ЛАСК 6 3 3 0 12 - 5 12
4. Штурм 6 3 3 0 9 - 3 12
5. Аустрия Вена 6 3 1 2 12 - 11 10
6. Вольфсбергер 6 3 1 2 14 - 10 10
7. Рапид Вена 6 3 1 2 9 - 4 10
8. Сваровски Тироль 7 3 0 4 14 - 11 9
9. Аустрия Лустенау 7 1 2 4 8 - 12 5
10. Альтах 5 1 1 3 5 - 12 4
11. Хартберг 6 1 1 4 6 - 10 4
12. Рид 6 1 1 4 3 - 9 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
ЛАСК Любичич Марин 9 (1)
Аустрия Клагенфурт Пинк Маркус 8
ЛАСК Накамура Кейто 7 (3)
Альтах Нухиу Атдхи 7 (1)
Ред Булл Зальцбург Адаму Чуквубике 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ЛАСК Йовичич Бранко 6
Штурм Аффенгрубер Давид 1 4
Рид Leo Mikic 2 2
Штурм Газибегович Юсуф 5
Альтах Нухиу Атдхи 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    23'
    Байич Анте получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Пинк Маркус бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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