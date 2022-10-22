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Греция: Суперлига
2022-2023

Тур: 9. Стадион: .
Атромитос
0:2
Второй тайм: 67'
Волос
0'
0:1
40' Гол
Делетич Милош
45' Желтая карточка
Сьелис Христос
0:2
54' Гол
Фернандес Пауло
64' Желтая карточка
Баррьентос Жан

Ход матча

26'
Фридйонссон Самуэль
Муньис Хуан
 
40'
0:1
Делетич Милош
45'
 
Сьелис Христос
46'
Робай Гаэтан
Ротариу Дорин
 
54'
0:2
Фернандес Пауло
62'
 
Кноккар Антони
Алхо Николай
64'
 
Баррьентос Жан

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 52 Владение мячом, % 48
Лучшие коэффициенты
Атромитос
Ничья
Волос
6.90
3.40
3.40
Все Коэффициенты
1
Янниотис
Андреас
2
Кечрида
Вайди
24
Мавроматис
Теофанис
28
Де
Бок
Лоренс
15
Суарес
Дани
6
Гонсалес
Эдер
30
Куэн
Андреас
20
Клонаридис
Виктор
14
Муньис
Хуан
10
Ротариу
Дорин
11
Кьяртанссон
Видар
55
Клейман
Борис
3
Алхо
Николай
16
Сьелис
Христос
26
Эшковал
Жоау
13
Луна
Антонио
14
Баррьентос
Жан
6
Цоканис
Тасос
7
Делетич
Милош
20
Мескида
Николас
10
Фернандес
Пауло
9
Ожегович
Огнен
Атромитос
4-2-3-1
Волос
4-2-3-1

История личных встреч

Атромитос
Волос

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы

13 матчей

53.8%
15.4%
30.8%
7 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы

История матчей

ТМК
0:2
С
1:1
С
2:1
С
3:0
С
1:0
С
1:0
С
0:2
ТМС
1:2
С
2:3
С
0:0
К
0:2
К
0:3
С
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Атромитос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кьяртанссон Видар 3 0.33
Marios Tzavidas 2 0.22
Кечрида Вайди 1 0.11
Муньис Хуан 1 0.11
Ротариу Дорин 1 0.11
Фридйонссон Самуэль 1 0.11
Робай Гаэтан 1 0.11
Georgios Tzovaras 1 0.11
Клонаридис Виктор 0 0
Куэн Андреас 0 0
Суарес Дани 0 0
Волос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Делетич Милош 5 0.56
Цоканис Тасос 3 0.33
Ожегович Огнен 2 0.22
Фернандес Пауло 1 0.11
Луна Антонио 1 0.11
Ван Веерт Том 1 0.11
Куциас Георгиос 1 0.11
Баррьентос Жан 1 (1) 0.11
Мескида Николас 0 0
Алхо Николай 0 0
Фернандеш Виктор 0 0

Карточки

Атромитос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Бок Лоренс 4 0
Кивракидис Кириакос 2 1
Эрлингмарк Огюст 3 0
Муньис Хуан 2 0
Куэн Андреас 2 0
Хациисаяс Димитриос 2 0
Клонаридис Виктор 1 0
Янниотис Андреас 1 0
Ротариу Дорин 1 0
Кьяртанссон Видар 1 0
Робай Гаэтан 1 0
Кечрида Вайди 1 0
Мавроматис Теофанис 1 0
Гонсалес Эдер 1 0
Волос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Луна Антонио 3 0
Эшковал Жоау 3 0
Ус Абдул Рахман 3 0
Сьелис Христос 3 0
Матилья Хавьер 2 0
Клейман Борис 2 0
Цоканис Тасос 2 0
Алхо Николай 0 1
Баррьентос Жан 1 0
Делетич Милош 1 0
Кноккар Антони 1 0
Ван Веерт Том 1 0
Фернандес Пауло 1 0
Куциас Георгиос 1 0
Dimitris Metaxas 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
5
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
60%
16-30
2
33%
1
20%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
1
20%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

5
9
0 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
2
40%
2
22%
46-60
1
20%
3
33%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

6
5
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
17%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
2
33%
1
20%
76-90

Забито

11
14
2 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 4
3 Не забивали 1
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
5
36%
16-30
2
18%
2
14%
31-45
3
27%
2
14%
46-60
3
27%
3
21%
61-75
3
27%
1
7%
76-90

Пропущено

9
8
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
1
11%
2
25%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
4
44%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
22%
1
13%
61-75
2
22%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Атромитос
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Астерас - Атромитос 1:3 АЕК - Атромитос 1:0 Атромитос - ПАС Янина 2:1 Олимпиакос - Атромитос 2:0
Атромитос - Ламия 0:0 Ионикос - Атромитос 1:4 Атромитос - Панетоликос 1:1 ПАОК - Атромитос 2:1 Атромитос - ОФИ 3:1 Левадиакос - Атромитос 1:1 Панахаики - Атромитос 1:2 Ионикос - Атромитос 2:2 Витесс - Атромитос 1:2 ВВВ-Венло - Атромитос 1:2 Атромитос - Кирьят-Шмона 0:1 Волос - Атромитос 0:2 Ламия - Атромитос 0:0 Атромитос - Ионикос 0:1 Волос - Атромитос 1:1 Атромитос - ОФИ 1:1
Волос
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Волос - Apollon Smyrnis 0:0 Волос - Ионикос 4:0 Волос - Левадиакос 2:1 Панетоликос - Волос 2:3
Волос - Арис Салоники 2:0 Лариса - Волос 1:0 Волос - Ионикос 2:0 Олимпиакос - Волос 1:1 Волос - ОФИ 0:1 Волос - Аполлон Лариса 1:0 АЕК - Волос 0:1 Волос - Астерас 3:3 ПАОК - Волос 3:1 Волос - ОФИ 2:1 Волос - ПАС Янина 2:0 Левадиакос - Волос 0:1 Панатинаикос - Волос 0:0 Волос - Атромитос 0:2 Волос - Ионикос 2:1 Волос - ОФИ 5:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 8 8 0 0 14 - 2 24
2. Волос 2:0 9 6 2 1 16 - 8 20
3. АЕК 8 6 0 2 15 - 4 18
4. ПАОК 8 4 3 1 9 - 6 15
5. Олимпиакос 0:0 9 4 3 2 12 - 7 15
6. Арис Салоники 8 4 1 3 10 - 9 13
7. Панетоликос 0:0 9 3 3 3 12 - 10 12
8. Атромитос 0:2 9 3 2 4 11 - 11 11
9. Астерас 8 1 5 2 6 - 7 8
10. Ламия 8 1 4 3 3 - 8 7
11. ОФИ 8 1 2 5 7 - 14 5
12. ПАС Янина 8 1 2 5 7 - 17 5
13. Левадиакос 8 0 3 5 4 - 11 3
14. Ионикос 8 0 2 6 5 - 17 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 5 5 0 0 8 - 1 15
2. Волос 2:0 5 3 1 1 9 - 5 10
3. Арис Салоники 5 3 1 1 7 - 4 10
4. Олимпиакос 0:0 5 3 1 1 9 - 4 10
5. АЕК 4 3 0 1 7 - 2 9
6. ПАОК 4 3 0 1 5 - 3 9
7. Атромитос 0:2 5 2 2 1 6 - 5 8
8. Астерас 4 1 2 1 2 - 2 5
9. ПАС Янина 4 1 2 1 6 - 8 5
10. Панетоликос 0:0 4 1 1 2 5 - 6 4
11. Ламия 4 1 1 2 1 - 5 4
12. Левадиакос 2 0 2 0 2 - 2 2
13. Ионикос 3 0 2 1 2 - 5 2
14. ОФИ 4 0 1 3 3 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Волос 2:0 4 3 1 0 7 - 3 10
2. Панатинаикос 3 3 0 0 6 - 1 9
3. АЕК 4 3 0 1 8 - 2 9
4. Панетоликос 0:0 5 2 2 1 7 - 4 8
5. ПАОК 4 1 3 0 4 - 3 6
6. Олимпиакос 0:0 4 1 2 1 3 - 3 5
7. ОФИ 4 1 1 2 4 - 7 4
8. Арис Салоники 3 1 0 2 3 - 5 3
9. Атромитос 0:2 4 1 0 3 5 - 6 3
10. Ламия 4 0 3 1 2 - 3 3
11. Астерас 4 0 3 1 4 - 5 3
12. Левадиакос 6 0 1 5 2 - 9 1
13. ПАС Янина 4 0 0 4 1 - 9 0
14. Ионикос 5 0 0 5 3 - 12 0
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Топ бомбардиров
Панатинаикос Канталапьерда Аитор 12 (1)
Панетоликос Карелис Никос 6
Волос Делетич Милош 5
ПАОК Нарей Халед 4 (2)
АЕК Араужо Серхио 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Астерас Гардавски Михаэль 5
ОФИ Ларссон Эрик 1 3
Арис Салоники Дабо Брайан 1 3
Атромитос Де Бок Лоренс 4
ПАОК Куртич Ясмин 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    46'
    Сьелис Христос получил желтую карточку от судьи
Лучшие коэффициенты
Атромитос
Ничья
Волос
6.90
3.40
3.40
Все Коэффициенты
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