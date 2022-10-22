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Греция: Суперлига
2022-2023

Тур: 9. Стадион: .
Атромитос
0:2
Конец матча
Волос
0'
0:1
40' Гол
Делетич Милош
45' Желтая карточка
Сьелис Христос
0:2
54' Гол
Фернандес Пауло
64' Желтая карточка
Баррьентос Жан
85' Желтая карточка
Мавроматис Теофанис
90' Желтая карточка
Гонсалес Эдер
90'+5

Ход матча

26'
Фридйонссон Самуэль
Муньис Хуан
 
40'
0:1
Делетич Милош
45'
 
Сьелис Христос
46'
Робай Гаэтан
Ротариу Дорин
 
54'
0:2
Фернандес Пауло
(Цоканис Тасос)
62'
 
Кноккар Антони
Алхо Николай
64'
 
Баррьентос Жан
69'
Marios Tzavidas
Куэн Андреас
 
73'
 
Пиринен Юха
Делетич Милош
85'
Мавроматис Теофанис
 
87'
 
Куциас Георгиос
Ожегович Огнен
90'
Гонсалес Эдер
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 53 Владение мячом, % 47
1
Янниотис
Андреас
2
Кечрида
Вайди
24
Мавроматис
Теофанис
28
Де
Бок
Лоренс
15
Суарес
Дани
6
Гонсалес
Эдер
30
Куэн
Андреас
20
Клонаридис
Виктор
14
Муньис
Хуан
10
Ротариу
Дорин
11
Кьяртанссон
Видар
55
Клейман
Борис
3
Алхо
Николай
16
Сьелис
Христос
26
Эшковал
Жоау
13
Луна
Антонио
14
Баррьентос
Жан
6
Цоканис
Тасос
7
Делетич
Милош
20
Мескида
Николас
10
Фернандес
Пауло
9
Ожегович
Огнен
Атромитос
4-2-3-1
Волос
4-2-3-1

История личных встреч

Атромитос
Волос

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы

13 матчей

53.8%
15.4%
30.8%
7 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы

История матчей

ТМК
0:2
С
1:1
С
2:1
С
3:0
С
1:0
С
1:0
С
0:2
ТМС
1:2
С
2:3
С
0:0
К
0:2
К
0:3
С
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Атромитос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кьяртанссон Видар 3 0.33
Marios Tzavidas 2 0.22
Кечрида Вайди 1 0.11
Муньис Хуан 1 0.11
Ротариу Дорин 1 0.11
Фридйонссон Самуэль 1 0.11
Робай Гаэтан 1 0.11
Georgios Tzovaras 1 0.11
Клонаридис Виктор 0 0
Куэн Андреас 0 0
Суарес Дани 0 0
Волос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Делетич Милош 5 0.56
Цоканис Тасос 3 0.33
Фернандес Пауло 2 0.22
Ожегович Огнен 2 0.22
Луна Антонио 1 0.11
Ван Веерт Том 1 0.11
Куциас Георгиос 1 0.11
Баррьентос Жан 1 (1) 0.11
Мескида Николас 0 0
Алхо Николай 0 0
Фернандеш Виктор 0 0

Карточки

Атромитос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Бок Лоренс 4 0
Кивракидис Кириакос 2 1
Эрлингмарк Огюст 3 0
Муньис Хуан 2 0
Куэн Андреас 2 0
Хациисаяс Димитриос 2 0
Мавроматис Теофанис 2 0
Гонсалес Эдер 2 0
Клонаридис Виктор 1 0
Янниотис Андреас 1 0
Ротариу Дорин 1 0
Кьяртанссон Видар 1 0
Робай Гаэтан 1 0
Кечрида Вайди 1 0
Волос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Луна Антонио 3 0
Эшковал Жоау 3 0
Ус Абдул Рахман 3 0
Сьелис Христос 3 0
Матилья Хавьер 2 0
Баррьентос Жан 2 0
Клейман Борис 2 0
Цоканис Тасос 2 0
Алхо Николай 0 1
Делетич Милош 1 0
Кноккар Антони 1 0
Ван Веерт Том 1 0
Фернандес Пауло 1 0
Куциас Георгиос 1 0
Dimitris Metaxas 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
7
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
2
33%
2
29%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
1
14%
76-90

Пропущено

5
3
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

5
9
0 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
7 Не забивали 5
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
2
40%
2
22%
46-60
1
20%
3
33%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

6
5
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
17%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
2
33%
1
20%
76-90

Забито

11
16
2 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 5
4 Не забивали 1
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
5
31%
16-30
2
18%
3
19%
31-45
3
27%
3
19%
46-60
3
27%
3
19%
61-75
3
27%
1
6%
76-90

Пропущено

11
8
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 5
1
9%
2
25%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
5
45%
0
0%
31-45
1
9%
1
13%
46-60
2
18%
1
13%
61-75
2
18%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Атромитос
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Астерас - Атромитос 1:3 АЕК - Атромитос 1:0 Атромитос - ПАС Янина 2:1 Олимпиакос - Атромитос 2:0
Атромитос - Ламия 0:0 Ионикос - Атромитос 1:4 Атромитос - Панетоликос 1:1 ПАОК - Атромитос 2:1 Атромитос - ОФИ 3:1 Левадиакос - Атромитос 1:1 Панахаики - Атромитос 1:2 Ионикос - Атромитос 2:2 Витесс - Атромитос 1:2 ВВВ-Венло - Атромитос 1:2 Атромитос - Кирьят-Шмона 0:1 Волос - Атромитос 0:2 Ламия - Атромитос 0:0 Атромитос - Ионикос 0:1 Волос - Атромитос 1:1 Атромитос - ОФИ 1:1
Волос
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Волос - Apollon Smyrnis 0:0 Волос - Ионикос 4:0 Волос - Левадиакос 2:1 Панетоликос - Волос 2:3
Волос - Арис Салоники 2:0 Лариса - Волос 1:0 Волос - Ионикос 2:0 Олимпиакос - Волос 1:1 Волос - ОФИ 0:1 Волос - Аполлон Лариса 1:0 АЕК - Волос 0:1 Волос - Астерас 3:3 ПАОК - Волос 3:1 Волос - ОФИ 2:1 Волос - ПАС Янина 2:0 Левадиакос - Волос 0:1 Панатинаикос - Волос 0:0 Волос - Атромитос 0:2 Волос - Ионикос 2:1 Волос - ОФИ 5:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 8 8 0 0 14 - 2 24
2. Волос 9 6 2 1 16 - 8 20
3. АЕК 8 6 0 2 15 - 4 18
4. Олимпиакос 9 5 2 2 14 - 7 17
5. ПАОК 8 4 3 1 9 - 6 15
6. Арис Салоники 8 4 1 3 10 - 9 13
7. Панетоликос 9 3 2 4 12 - 12 11
8. Атромитос 9 3 2 4 11 - 11 11
9. Астерас 8 1 5 2 6 - 7 8
10. Ламия 8 1 4 3 3 - 8 7
11. ОФИ 8 1 2 5 7 - 14 5
12. ПАС Янина 8 1 2 5 7 - 17 5
13. Левадиакос 8 0 3 5 4 - 11 3
14. Ионикос 8 0 2 6 5 - 17 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 5 5 0 0 8 - 1 15
2. Волос 5 3 1 1 9 - 5 10
3. Арис Салоники 5 3 1 1 7 - 4 10
4. Олимпиакос 5 3 1 1 9 - 4 10
5. АЕК 4 3 0 1 7 - 2 9
6. ПАОК 4 3 0 1 5 - 3 9
7. Атромитос 5 2 2 1 6 - 5 8
8. Астерас 4 1 2 1 2 - 2 5
9. ПАС Янина 4 1 2 1 6 - 8 5
10. Ламия 4 1 1 2 1 - 5 4
11. Панетоликос 4 1 0 3 5 - 8 3
12. Левадиакос 2 0 2 0 2 - 2 2
13. Ионикос 3 0 2 1 2 - 5 2
14. ОФИ 4 0 1 3 3 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Волос 4 3 1 0 7 - 3 10
2. Панатинаикос 3 3 0 0 6 - 1 9
3. АЕК 4 3 0 1 8 - 2 9
4. Панетоликос 5 2 2 1 7 - 4 8
5. Олимпиакос 4 2 1 1 5 - 3 7
6. ПАОК 4 1 3 0 4 - 3 6
7. ОФИ 4 1 1 2 4 - 7 4
8. Арис Салоники 3 1 0 2 3 - 5 3
9. Атромитос 4 1 0 3 5 - 6 3
10. Ламия 4 0 3 1 2 - 3 3
11. Астерас 4 0 3 1 4 - 5 3
12. Левадиакос 6 0 1 5 2 - 9 1
13. ПАС Янина 4 0 0 4 1 - 9 0
14. Ионикос 5 0 0 5 3 - 12 0
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Топ бомбардиров
Панатинаикос Канталапьерда Аитор 12 (1)
Панетоликос Карелис Никос 6
Волос Делетич Милош 5
ПАОК Нарей Халед 4 (2)
АЕК Араужо Серхио 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Астерас Гардавски Михаэль 5
ОФИ Ларссон Эрик 1 3
Арис Салоники Дабо Брайан 1 3
Атромитос Де Бок Лоренс 4
ПАОК Куртич Ясмин 4
Весь список
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