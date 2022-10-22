Тур: 9. Стадион: Перистери.
0'
0:1
40' ГолДелетич Милош
45' Желтая карточкаСьелис Христос
0:2
54' ГолФернандес Пауло
64' Желтая карточкаБаррьентос Жан
85' Желтая карточкаМавроматис Теофанис
90' Желтая карточкаГонсалес Эдер
90'+5
Ход матча
40'
0:1
45'
54'
0:2
64'
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 4
-
6 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
53 Владение мячом, % 47
15
Суарес
Дани
30
Куэн
Андреас
14
Муньис
Хуан
26
Эшковал
Жоау
13
Луна
Антонио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Суарес ДаниЗащитник
- Полузащитник
-
30 Куэн АндреасПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Муньис ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Марко МаричВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Коулмэн Крис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Эшковал ЖоауЗащитник
-
13 Луна АнтониоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Котник МатицВратарь
-
66 Пиринен ЮхаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Konstantinos Bratsos
История личных встреч
Атромитос
Волос
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы
13 матчей
53.8%
15.4%
30.8%
7 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Атромитос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кьяртанссон Видар
|3
|0.33
|Marios Tzavidas
|2
|0.22
|Кечрида Вайди
|1
|0.11
|Муньис Хуан
|1
|0.11
|Ротариу Дорин
|1
|0.11
|Фридйонссон Самуэль
|1
|0.11
|Робай Гаэтан
|1
|0.11
|Georgios Tzovaras
|1
|0.11
|Клонаридис Виктор
|0
|0
|Куэн Андреас
|0
|0
|Суарес Дани
|0
|0
Волос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Делетич Милош
|5
|0.56
|Цоканис Тасос
|3
|0.33
|Фернандес Пауло
|2
|0.22
|Ожегович Огнен
|2
|0.22
|Луна Антонио
|1
|0.11
|Ван Веерт Том
|1
|0.11
|Куциас Георгиос
|1
|0.11
|Баррьентос Жан
|1 (1)
|0.11
|Мескида Николас
|0
|0
|Алхо Николай
|0
|0
|Фернандеш Виктор
|0
|0
Карточки
Атромитос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Бок Лоренс
|4
|0
|Кивракидис Кириакос
|2
|1
|Эрлингмарк Огюст
|3
|0
|Муньис Хуан
|2
|0
|Куэн Андреас
|2
|0
|Хациисаяс Димитриос
|2
|0
|Мавроматис Теофанис
|2
|0
|Гонсалес Эдер
|2
|0
|Клонаридис Виктор
|1
|0
|Янниотис Андреас
|1
|0
|Ротариу Дорин
|1
|0
|Кьяртанссон Видар
|1
|0
|Робай Гаэтан
|1
|0
|Кечрида Вайди
|1
|0
Волос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Луна Антонио
|3
|0
|Эшковал Жоау
|3
|0
|Ус Абдул Рахман
|3
|0
|Сьелис Христос
|3
|0
|Матилья Хавьер
|2
|0
|Баррьентос Жан
|2
|0
|Клейман Борис
|2
|0
|Цоканис Тасос
|2
|0
|Алхо Николай
|0
|1
|Делетич Милош
|1
|0
|Кноккар Антони
|1
|0
|Ван Веерт Том
|1
|0
|Фернандес Пауло
|1
|0
|Куциас Георгиос
|1
|0
|Dimitris Metaxas
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
7
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
2
33%
2
29%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
1
14%
76-90
Пропущено
5
3
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
5
9
0 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
7 Не забивали 5
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
2
40%
2
22%
46-60
1
20%
3
33%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
6
5
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
17%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
2
33%
1
20%
76-90
Забито
11
16
2 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 5
4 Не забивали 1
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
5
31%
16-30
2
18%
3
19%
31-45
3
27%
3
19%
46-60
3
27%
3
19%
61-75
3
27%
1
6%
76-90
Пропущено
11
8
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 5
1
9%
2
25%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
5
45%
0
0%
31-45
1
9%
1
13%
46-60
2
18%
1
13%
61-75
2
18%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Атромитос
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Астерас - Атромитос 1:3 АЕК - Атромитос 1:0 Атромитос - ПАС Янина 2:1 Олимпиакос - Атромитос 2:0
Атромитос - Ламия 0:0 Ионикос - Атромитос 1:4 Атромитос - Панетоликос 1:1 ПАОК - Атромитос 2:1 Атромитос - ОФИ 3:1 Левадиакос - Атромитос 1:1 Панахаики - Атромитос 1:2 Ионикос - Атромитос 2:2 Витесс - Атромитос 1:2 ВВВ-Венло - Атромитос 1:2 Атромитос - Кирьят-Шмона 0:1 Волос - Атромитос 0:2 Ламия - Атромитос 0:0 Атромитос - Ионикос 0:1 Волос - Атромитос 1:1 Атромитос - ОФИ 1:1
Волос
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Волос - Apollon Smyrnis 0:0 Волос - Ионикос 4:0 Волос - Левадиакос 2:1 Панетоликос - Волос 2:3
Волос - Арис Салоники 2:0 Лариса - Волос 1:0 Волос - Ионикос 2:0 Олимпиакос - Волос 1:1 Волос - ОФИ 0:1 Волос - Аполлон Лариса 1:0 АЕК - Волос 0:1 Волос - Астерас 3:3 ПАОК - Волос 3:1 Волос - ОФИ 2:1 Волос - ПАС Янина 2:0 Левадиакос - Волос 0:1 Панатинаикос - Волос 0:0 Волос - Атромитос 0:2 Волос - Ионикос 2:1 Волос - ОФИ 5:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|8
|8
|0
|0
|14 - 2
|24
|2.
|Волос
|9
|6
|2
|1
|16 - 8
|20
|3.
|АЕК
|8
|6
|0
|2
|15 - 4
|18
|4.
|Олимпиакос
|9
|5
|2
|2
|14 - 7
|17
|5.
|ПАОК
|8
|4
|3
|1
|9 - 6
|15
|6.
|Арис Салоники
|8
|4
|1
|3
|10 - 9
|13
|7.
|Панетоликос
|9
|3
|2
|4
|12 - 12
|11
|8.
|Атромитос
|9
|3
|2
|4
|11 - 11
|11
|9.
|Астерас
|8
|1
|5
|2
|6 - 7
|8
|10.
|Ламия
|8
|1
|4
|3
|3 - 8
|7
|11.
|ОФИ
|8
|1
|2
|5
|7 - 14
|5
|12.
|ПАС Янина
|8
|1
|2
|5
|7 - 17
|5
|13.
|Левадиакос
|8
|0
|3
|5
|4 - 11
|3
|14.
|Ионикос
|8
|0
|2
|6
|5 - 17
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|5
|5
|0
|0
|8 - 1
|15
|2.
|Волос
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|3.
|Арис Салоники
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|4.
|Олимпиакос
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|5.
|АЕК
|4
|3
|0
|1
|7 - 2
|9
|6.
|ПАОК
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|7.
|Атромитос
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|8.
|Астерас
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|9.
|ПАС Янина
|4
|1
|2
|1
|6 - 8
|5
|10.
|Ламия
|4
|1
|1
|2
|1 - 5
|4
|11.
|Панетоликос
|4
|1
|0
|3
|5 - 8
|3
|12.
|Левадиакос
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|13.
|Ионикос
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|14.
|ОФИ
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Волос
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|2.
|Панатинаикос
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|3.
|АЕК
|4
|3
|0
|1
|8 - 2
|9
|4.
|Панетоликос
|5
|2
|2
|1
|7 - 4
|8
|5.
|Олимпиакос
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|6.
|ПАОК
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|7.
|ОФИ
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|8.
|Арис Салоники
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|9.
|Атромитос
|4
|1
|0
|3
|5 - 6
|3
|10.
|Ламия
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|11.
|Астерас
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|12.
|Левадиакос
|6
|0
|1
|5
|2 - 9
|1
|13.
|ПАС Янина
|4
|0
|0
|4
|1 - 9
|0
|14.
|Ионикос
|5
|0
|0
|5
|3 - 12
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Панатинаикос
|Канталапьерда Аитор
|12 (1)
|Панетоликос
|Карелис Никос
|6
|Волос
|Делетич Милош
|5
|ПАОК
|Нарей Халед
|4 (2)
|АЕК
|Араужо Серхио
|3 (2)
|Астерас
|Гардавски Михаэль
|5
|ОФИ
|Ларссон Эрик
|1 3
|Арис Салоники
|Дабо Брайан
|1 3
|Атромитос
|Де Бок Лоренс
|4
|ПАОК
|Куртич Ясмин
|4