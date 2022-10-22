Тур: 27. Стадион: Скагерак Арена. Главный судья: Sivert Oeksnes Amland
Ход матча
29'
1:0
49'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 2
-
5 Угловые 7
-
0 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
46 Владение мячом, % 54
16
Хофф
Вебьёрн
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Хофф ВебьёрнПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
18 Аас СайверНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Paal Arne Johansen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Лаюни АморНападающий
- Нападающий
-
10 Сахрауи ОсамНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Удаль ХенрикНападающий
-
19 Ятта СидиНападающий
-
-
27 Jacob Eng
-
Главный тренер: Даг-Эйлев Фагермо
История личных встреч
Одд
Волеренга
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед
17 матчей
41.2%
17.6%
41.2%
7 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
29.4%
41.2%
29.4%
5 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
23.5%
41.2%
35.3%
4 победы 7 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Одд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Евтович Милан
|10 (4)
|0.37
|Леуритсен Тобиас
|6
|0.22
|Dennis Gjengaar
|4
|0.15
|Ингебритсен Микаэль
|3
|0.11
|Рууд Эспен
|3 (1)
|0.11
|Йоргенсен Филип
|2
|0.07
|Валлем Конрад
|2
|0.07
|Бьортуфт Один Лурас
|1
|0.04
|Овусу Соломон
|1
|0.04
|Диоманде Адама
|1
|0.04
|Abel William Stensrud
|1
|0.04
|Баккай Йосеф Бриан
|0
|0
|Хофф Вебьёрн
|0
|0
|Аас Сайвер
|0
|0
Волеренга
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лаюни Амор
|7 (1)
|0.26
|Сахрауи Осам
|6
|0.22
|Кьяртанссон Видар
|4
|0.15
|Удаль Хенрик
|4
|0.15
|Бьёрдаль Хенрик
|4 (3)
|0.15
|Jacob Eng
|3
|0.11
|Борвен Торгейр
|3
|0.11
|Кристенсен Тобиас
|2
|0.07
|Жута Леонард
|2
|0.07
|Доннум Арон
|2
|0.07
|Хольм Один Тьяго
|2
|0.07
|Страндберг Стефан
|1
|0.04
|Несберг Иван
|1
|0.04
|Толлос Йонатан
|1
|0.04
|Ятта Сиди
|1
|0.04
|Странд Петтер
|0
|0
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|0
|0
|Хеденстад Вегар
|0
|0
|Кьетил Хауг
|0
|0
Карточки
Одд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бьортуфт Один Лурас
|3
|2
|Рууд Эспен
|5
|0
|Валлем Конрад
|5
|0
|Хаген Стеффен
|2
|1
|Евтович Милан
|3
|0
|Китолано Джошуа
|3
|0
|Йоргенсен Филип
|3
|0
|Аас Сайвер
|3
|0
|Овусу Соломон
|2
|0
|Месик Иван
|2
|0
|Dennis Gjengaar
|2
|0
|Леквен Магнус
|1
|0
|Ингебритсен Микаэль
|1
|0
|Хофф Вебьёрн
|1
|0
|Кителано Йон
|1
|0
|Вальштед Леопольд
|1
|0
|Abel William Stensrud
|1
|0
Волеренга
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хеденстад Вегар
|5
|0
|Доннум Арон
|3
|1
|Бьёрдаль Хенрик
|4
|0
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|3
|0
|Кристенсен Тобиас
|3
|0
|Хольм Один Тьяго
|3
|0
|Толлос Йонатан
|3
|0
|Шёнг Магнус
|1
|1
|Лаюни Амор
|2
|0
|Странд Петтер
|2
|0
|Сахрауи Осам
|2
|0
|Жута Леонард
|1
|0
|Юклеред Симен
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
20
17
8 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 5
15 Не забивали 17
4
20%
2
12%
1-15
3
15%
1
6%
16-30
1
5%
5
29%
29%
31-45
5
25%
3
18%
46-60
3
15%
2
12%
61-75
4
20%
4
24%
76-90
Пропущено
19
27
8 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
3
16%
2
7%
1-15
4
21%
2
7%
16-30
1
5%
7
26%
31-45
5
26%
2
7%
46-60
2
11%
10
37%
61-75
4
21%
4
15%
76-90
Забито
14
26
6 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 7
18 Не забивали 17
1
7%
2
8%
1-15
3
21%
5
19%
16-30
2
14%
6
23%
31-45
6
43%
3
12%
46-60
1
7%
4
15%
61-75
1
7%
6
23%
76-90
Пропущено
22
17
13 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
3
14%
2
12%
1-15
3
14%
2
12%
16-30
7
32%
3
18%
31-45
3
14%
5
29%
29%
46-60
3
14%
2
12%
61-75
3
14%
3
18%
76-90
Забито
34
43
14 В 1-м тайме 21
20 Во 2-м тайме 22
13 Забивали первыми 12
7 Не забивали 8
5
15%
4
9%
1-15
6
18%
6
14%
16-30
3
9%
11
26%
31-45
11
32%
6
14%
46-60
4
12%
6
14%
61-75
5
15%
10
23%
76-90
Пропущено
41
44
21 В 1-м тайме 18
20 Во 2-м тайме 26
12 Пропускали первыми 14
20 Не пропускали 20
6
15%
4
9%
1-15
7
17%
4
9%
16-30
8
20%
10
23%
31-45
8
20%
7
16%
46-60
5
12%
12
27%
61-75
7
17%
7
16%
76-90
Результаты последних матчей
Одд
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Тромсё - Одд 3:2 Одд - Кристиансунд 1:1 Хёугесунн - Одд 2:2 Одд - Хам-Кам 2:0
Саннефьёрд - Одд 1:3 Одд - Дьерв 2:1 Олесунн - Одд 1:1 Одд - Сарпсборг-08 1:0 Дьерв - Одд 2:3 Будё-Глимт - Одд 7:0 Одд - Русенборг 2:3 Кристиансунд - Одд 2:2 Одд - Лиллестрём 1:2 Стрёмсгодсет - Одд 0:0 Одд - Будё-Глимт 3:2 Волеренга - Одд 0:1 Флеккерёй - Одд 2:3 Одд - Мольде 1:2 Одд - КФУМ 0:0 Хам-Кам - Одд 1:2
Волеренга
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Волеренга - Будё-Глимт 0:6 Русенборг - Волеренга 3:0 Волеренга - Стрёмсгодсет 4:0 Волеренга - Саннефьёрд 4:0
Кристиансунд - Волеренга 3:2 Волеренга - Лиллестрём 3:1 Викинг - Волеренга 1:2 Волеренга - Тромсё 1:0 Хам-Кам - Волеренга 1:1 Волеренга - Олесунн 4:0 Дьерв - Волеренга 2:5 Волеренга - Викинг 4:2 Сарпсборг-08 - Волеренга 0:1 Волеренга - Кристиансунд 3:0 Волеренга - Будё-Глимт 0:1 Волеренга - Одд 0:1 Брумунддал - Волеренга 3:4 Олесунн - Волеренга 2:2 Волеренга - Русенборг 0:4 Лиллестрём - Волеренга 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|26
|21
|3
|2
|61 - 21
|66
|2.
|Будё-Глимт
|26
|15
|6
|5
|70 - 32
|51
|3.
|Русенборг
|26
|14
|8
|4
|59 - 35
|50
|4.
|Лиллестрём
|26
|14
|5
|7
|44 - 29
|47
|5.
|Волеренга
|0:1
|27
|13
|3
|11
|46 - 42
|42
|6.
|Одд
|1:0
|27
|11
|5
|11
|34 - 42
|38
|7.
|Тромсё
|26
|9
|10
|7
|39 - 43
|37
|8.
|Сарпсборг-08
|26
|11
|2
|13
|48 - 46
|35
|9.
|Викинг
|26
|9
|6
|11
|40 - 42
|33
|10.
|Стрёмсгодсет
|1:1
|27
|9
|6
|12
|40 - 44
|33
|11.
|Хёугесунн
|26
|9
|6
|11
|37 - 41
|33
|12.
|Олесунн
|26
|8
|8
|10
|27 - 38
|32
|13.
|Хам-Кам
|1:1
|27
|5
|13
|9
|29 - 37
|28
|14.
|Саннефьёрд
|26
|6
|5
|15
|38 - 61
|23
|15.
|Кристиансунд
|26
|4
|6
|16
|30 - 52
|18
|16.
|Дьерв
|26
|5
|2
|19
|23 - 60
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Русенборг
|13
|11
|2
|0
|33 - 10
|35
|2.
|Мольде
|13
|10
|1
|2
|35 - 11
|31
|3.
|Волеренга
|0:1
|13
|9
|1
|3
|27 - 16
|28
|4.
|Тромсё
|13
|8
|3
|2
|25 - 19
|27
|5.
|Лиллестрём
|13
|8
|2
|3
|21 - 10
|26
|6.
|Будё-Глимт
|13
|6
|6
|1
|37 - 16
|24
|7.
|Стрёмсгодсет
|1:1
|13
|7
|2
|4
|29 - 19
|23
|8.
|Одд
|1:0
|14
|7
|1
|6
|20 - 20
|22
|9.
|Хёугесунн
|13
|6
|3
|4
|23 - 20
|21
|10.
|Викинг
|13
|5
|4
|4
|19 - 14
|19
|11.
|Сарпсборг-08
|13
|6
|1
|6
|24 - 21
|19
|12.
|Хам-Кам
|1:1
|14
|4
|6
|4
|16 - 15
|18
|13.
|Олесунн
|13
|4
|5
|4
|14 - 16
|17
|14.
|Кристиансунд
|13
|3
|4
|6
|22 - 28
|13
|15.
|Дьерв
|13
|4
|1
|8
|11 - 23
|13
|16.
|Саннефьёрд
|13
|1
|5
|7
|20 - 31
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|13
|11
|2
|0
|26 - 10
|35
|2.
|Будё-Глимт
|13
|9
|0
|4
|33 - 16
|27
|3.
|Лиллестрём
|13
|6
|3
|4
|23 - 19
|21
|4.
|Сарпсборг-08
|13
|5
|1
|7
|24 - 25
|16
|5.
|Одд
|1:0
|13
|4
|4
|5
|14 - 22
|16
|6.
|Русенборг
|13
|3
|6
|4
|26 - 25
|15
|7.
|Олесунн
|13
|4
|3
|6
|13 - 22
|15
|8.
|Саннефьёрд
|13
|5
|0
|8
|18 - 30
|15
|9.
|Волеренга
|0:1
|14
|4
|2
|8
|19 - 26
|14
|10.
|Викинг
|13
|4
|2
|7
|21 - 28
|14
|11.
|Хёугесунн
|13
|3
|3
|7
|14 - 21
|12
|12.
|Тромсё
|13
|1
|7
|5
|14 - 24
|10
|13.
|Хам-Кам
|1:1
|13
|1
|7
|5
|13 - 22
|10
|14.
|Стрёмсгодсет
|1:1
|14
|2
|4
|8
|11 - 25
|10
|15.
|Кристиансунд
|13
|1
|2
|10
|8 - 24
|5
|16.
|Дьерв
|13
|1
|1
|11
|12 - 37
|4
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
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- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|26 (7)
|Русенборг
|Сэтер Оле Кристиан
|16 (6)
|Сарпсборг-08
|Хейнтс Тобиас
|15 (4)
|Саннефьёрд
|Офкир Мохамед
|13 (5)
|Русенборг
|Тенгстедт Каспер
|12 (5)
|Дьерв
|Фернандес Леандро II
|1 7
|Олесунн
|Чанаджия Дарио
|8
|Стрёмсгодсет
|Стеневик Халлдор
|7
|Мольде
|Маннсверк Сиверт
|7
|Одд
|Бьортуфт Один Лурас
|2 3