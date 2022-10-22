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Норвегия: Типпелиген
2022

Тур: 27. Стадион: . Главный судья: Sivert Oeksnes Amland
Одд
2:1
Конец матча
Волеренга
0'
1:0
29' Гол
Dennis Gjengaar
49' Желтая карточка
Сахрауи Осам
2:0
70' Гол
Валлем Конрад
78' Желтая карточка
Ятта Сиди
82' Желтая карточка
Рууд Эспен
2:1
87' Гол
Jacob Eng
88' Желтая карточка
Йоргенсен Филип
90' Желтая карточка
Евтович Милан
90'+5

Ход матча

26'
 
Бьярнасон Бриньяр Инги
Толлос Йонатан
29'
Dennis Gjengaar
(Рууд Эспен)
1:0
49'
 
Сахрауи Осам
64'
 
Бьёрдаль Хенрик
Хеденстад Вегар
68'
Евтович Милан
Dennis Gjengaar
 
70'
Валлем Конрад
(Рууд Эспен)
2:0
76'
 
Ятта Сиди
Лаюни Амор
76'
 
Jacob Eng
Хольм Один Тьяго
78'
 
Ятта Сиди
79'
Баккай Йосеф Бриан
Ролантссон Гилли
 
82'
Рууд Эспен
 
87'
2:1
Jacob Eng
88'
Йоргенсен Филип
 
89'
Abel William Stensrud
Ингебритсен Микаэль
 
90'
Евтович Милан
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 9
  • 0 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 43 Владение мячом, % 57
12
Вальштед
Леопольд
2
Рууд
Эспен
4
Бьортуфт
Один
Лурас
21
Хаген
Стеффен
11
Ролантссон
Гилли
7
Йоргенсен
Филип
17
Овусу
Соломон
16
Хофф
Вебьёрн
24
Dennis
Gjengaar
15
Ингебритсен
Микаэль
14
Валлем
Конрад
1
Россбах
Сондре
6
Хеденстад
Вегар
4
Толлос
Йонатан
7
Олдруп-Йенсен
Фредрик
18
Юклеред
Симен
17
Кристенсен
Тобиас
15
Хольм
Один
Тьяго
24
Странд
Петтер
11
Лаюни
Амор
9
Борвен
Торгейр
10
Сахрауи
Осам
Одд
4-3-3
Волеренга
4-3-3

История личных встреч

Одд
Волеренга

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед

17 матчей

41.2%
17.6%
41.2%
7 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

29.4%
41.2%
29.4%
5 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

23.5%
41.2%
35.3%
4 победы 7 ничьих 6 побед

История матчей

Т
0:1
Т
1:2
К
0:3
Т
1:1
Т
2:0
Т
4:1
Т
1:1
Т
1:0
Т
3:2
Т
2:1
Т
2:0
Т
2:1
Т
1:2
Т
0:1
Т
2:2
Т
1:2
ТМК
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Одд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Евтович Милан 10 (4) 0.37
Леуритсен Тобиас 6 0.22
Dennis Gjengaar 4 0.15
Ингебритсен Микаэль 3 0.11
Рууд Эспен 3 (1) 0.11
Валлем Конрад 3 0.11
Йоргенсен Филип 2 0.07
Бьортуфт Один Лурас 1 0.04
Овусу Соломон 1 0.04
Диоманде Адама 1 0.04
Abel William Stensrud 1 0.04
Баккай Йосеф Бриан 0 0
Хофф Вебьёрн 0 0
Аас Сайвер 0 0
Волеренга
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лаюни Амор 7 (1) 0.26
Сахрауи Осам 6 0.22
Jacob Eng 4 0.15
Кьяртанссон Видар 4 0.15
Удаль Хенрик 4 0.15
Бьёрдаль Хенрик 4 (3) 0.15
Борвен Торгейр 3 0.11
Кристенсен Тобиас 2 0.07
Жута Леонард 2 0.07
Доннум Арон 2 0.07
Хольм Один Тьяго 2 0.07
Страндберг Стефан 1 0.04
Несберг Иван 1 0.04
Толлос Йонатан 1 0.04
Ятта Сиди 1 0.04
Странд Петтер 0 0
Олдруп-Йенсен Фредрик 0 0
Хеденстад Вегар 0 0
Кьетил Хауг 0 0

Карточки

Одд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бьортуфт Один Лурас 3 2
Рууд Эспен 6 0
Валлем Конрад 5 0
Евтович Милан 4 0
Йоргенсен Филип 4 0
Хаген Стеффен 2 1
Китолано Джошуа 3 0
Аас Сайвер 3 0
Овусу Соломон 2 0
Месик Иван 2 0
Dennis Gjengaar 2 0
Леквен Магнус 1 0
Ингебритсен Микаэль 1 0
Хофф Вебьёрн 1 0
Кителано Йон 1 0
Вальштед Леопольд 1 0
Abel William Stensrud 1 0
Волеренга
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хеденстад Вегар 5 0
Доннум Арон 3 1
Бьёрдаль Хенрик 4 0
Олдруп-Йенсен Фредрик 3 0
Кристенсен Тобиас 3 0
Хольм Один Тьяго 3 0
Толлос Йонатан 3 0
Шёнг Магнус 1 1
Лаюни Амор 2 0
Странд Петтер 2 0
Сахрауи Осам 2 0
Жута Леонард 1 0
Юклеред Симен 1 0
Ятта Сиди 1 0

Голы по времени матча

Забито

22
18
9 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 5
15 Не забивали 17
4
18%
2
11%
1-15
4
18%
1
6%
16-30
1
5%
5
28%
31-45
5
23%
3
17%
46-60
4
18%
2
11%
61-75
4
18%
5
28%
76-90

Пропущено

20
29
8 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 13
3
15%
2
7%
1-15
4
20%
3
10%
16-30
1
5%
7
24%
31-45
5
25%
2
7%
46-60
2
10%
11
38%
61-75
5
25%
4
14%
76-90

Забито

14
26
6 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 7
19 Не забивали 18
1
7%
2
8%
1-15
3
21%
5
19%
16-30
2
14%
6
23%
31-45
6
43%
3
12%
46-60
1
7%
4
15%
61-75
1
7%
6
23%
76-90

Пропущено

22
17
13 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
3
14%
2
12%
1-15
3
14%
2
12%
16-30
7
32%
3
18%
31-45
3
14%
5
29%
29%
46-60
3
14%
2
12%
61-75
3
14%
3
18%
76-90

Забито

36
44
15 В 1-м тайме 21
21 Во 2-м тайме 23
14 Забивали первыми 12
7 Не забивали 8
5
14%
4
9%
1-15
7
19%
6
14%
16-30
3
8%
11
25%
31-45
11
31%
6
14%
46-60
5
14%
6
14%
61-75
5
14%
11
25%
76-90

Пропущено

42
46
21 В 1-м тайме 19
21 Во 2-м тайме 27
12 Пропускали первыми 15
21 Не пропускали 21
6
14%
4
9%
1-15
7
17%
5
11%
16-30
8
19%
10
22%
31-45
8
19%
7
15%
46-60
5
12%
13
28%
61-75
8
19%
7
15%
76-90

Результаты последних матчей

Одд
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Тромсё - Одд 3:2 Одд - Кристиансунд 1:1 Хёугесунн - Одд 2:2 Одд - Хам-Кам 2:0
Саннефьёрд - Одд 1:3 Одд - Дьерв 2:1 Олесунн - Одд 1:1 Одд - Сарпсборг-08 1:0 Дьерв - Одд 2:3 Будё-Глимт - Одд 7:0 Одд - Русенборг 2:3 Кристиансунд - Одд 2:2 Одд - Лиллестрём 1:2 Стрёмсгодсет - Одд 0:0 Одд - Будё-Глимт 3:2 Волеренга - Одд 0:1 Флеккерёй - Одд 2:3 Одд - Мольде 1:2 Одд - КФУМ 0:0 Хам-Кам - Одд 1:2
Волеренга
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Волеренга - Будё-Глимт 0:6 Русенборг - Волеренга 3:0 Волеренга - Стрёмсгодсет 4:0 Волеренга - Саннефьёрд 4:0
Кристиансунд - Волеренга 3:2 Волеренга - Лиллестрём 3:1 Викинг - Волеренга 1:2 Волеренга - Тромсё 1:0 Хам-Кам - Волеренга 1:1 Волеренга - Олесунн 4:0 Дьерв - Волеренга 2:5 Волеренга - Викинг 4:2 Сарпсборг-08 - Волеренга 0:1 Волеренга - Кристиансунд 3:0 Волеренга - Будё-Глимт 0:1 Волеренга - Одд 0:1 Брумунддал - Волеренга 3:4 Олесунн - Волеренга 2:2 Волеренга - Русенборг 0:4 Лиллестрём - Волеренга 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 26 21 3 2 61 - 21 66
2. Будё-Глимт 26 15 6 5 70 - 32 51
3. Русенборг 26 14 8 4 59 - 35 50
4. Лиллестрём 26 14 5 7 44 - 29 47
5. Волеренга 27 13 3 11 47 - 43 42
6. Одд 27 11 5 11 35 - 43 38
7. Тромсё 26 9 10 7 39 - 43 37
8. Сарпсборг-08 26 11 2 13 48 - 46 35
9. Викинг 26 9 6 11 40 - 42 33
10. Стрёмсгодсет 27 9 6 12 40 - 44 33
11. Хёугесунн 26 9 6 11 37 - 41 33
12. Олесунн 26 8 8 10 27 - 38 32
13. Хам-Кам 27 5 13 9 29 - 37 28
14. Саннефьёрд 26 6 5 15 38 - 61 23
15. Кристиансунд 26 4 6 16 30 - 52 18
16. Дьерв 26 5 2 19 23 - 60 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Русенборг 13 11 2 0 33 - 10 35
2. Мольде 13 10 1 2 35 - 11 31
3. Волеренга 13 9 1 3 27 - 16 28
4. Тромсё 13 8 3 2 25 - 19 27
5. Лиллестрём 13 8 2 3 21 - 10 26
6. Будё-Глимт 13 6 6 1 37 - 16 24
7. Стрёмсгодсет 13 7 2 4 29 - 19 23
8. Одд 14 7 1 6 21 - 21 22
9. Хёугесунн 13 6 3 4 23 - 20 21
10. Викинг 13 5 4 4 19 - 14 19
11. Сарпсборг-08 13 6 1 6 24 - 21 19
12. Хам-Кам 14 4 6 4 16 - 15 18
13. Олесунн 13 4 5 4 14 - 16 17
14. Кристиансунд 13 3 4 6 22 - 28 13
15. Дьерв 13 4 1 8 11 - 23 13
16. Саннефьёрд 13 1 5 7 20 - 31 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 13 11 2 0 26 - 10 35
2. Будё-Глимт 13 9 0 4 33 - 16 27
3. Лиллестрём 13 6 3 4 23 - 19 21
4. Сарпсборг-08 13 5 1 7 24 - 25 16
5. Одд 13 4 4 5 14 - 22 16
6. Русенборг 13 3 6 4 26 - 25 15
7. Олесунн 13 4 3 6 13 - 22 15
8. Саннефьёрд 13 5 0 8 18 - 30 15
9. Волеренга 14 4 2 8 20 - 27 14
10. Викинг 13 4 2 7 21 - 28 14
11. Хёугесунн 13 3 3 7 14 - 21 12
12. Тромсё 13 1 7 5 14 - 24 10
13. Хам-Кам 13 1 7 5 13 - 22 10
14. Стрёмсгодсет 14 2 4 8 11 - 25 10
15. Кристиансунд 13 1 2 10 8 - 24 5
16. Дьерв 13 1 1 11 12 - 37 4
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Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 26 (7)
Русенборг Сэтер Оле Кристиан 16 (6)
Сарпсборг-08 Хейнтс Тобиас 15 (4)
Саннефьёрд Офкир Мохамед 13 (5)
Русенборг Тенгстедт Каспер 12 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Дьерв Фернандес Леандро II 1 7
Олесунн Чанаджия Дарио 8
Стрёмсгодсет Стеневик Халлдор 7
Мольде Маннсверк Сиверт 7
Одд Бьортуфт Один Лурас 2 3
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      29'
      Г О О О О Л - Dennis Gjengaar бьет в цель!
    • 26'
      Толлос Йонатан уходит с поля. Бьярнасон Бриньяр Инги выходит вместо него
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Одд 2:1 Волеренга онлайн

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