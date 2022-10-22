  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Маринелли Ливио
Милан
3:0
Второй тайм: 69'
Монца
0'
1:0
16' Гол
Диас Браим
31' Желтая карточка
Ориги Дивок
2:0
41' Гол
Диас Браим
3:0
65' Гол
Ориги Дивок
2:0. Гол Браима Диаса (видео). Ч...
1:0. Гол Браима Диаса (видео). Ч...

Ход матча

16'
Диас Браим
(Татарушану Чиприан)
1:0
31'
Ориги Дивок
 
41'
Диас Браим
(Ориги Дивок)
2:0
46'
Калюлю Пьер
Дест Серджино
 
46'
 
Раноккья Филиппо
Барберис Андреа
53'
Де Кетеларе Шарль
Диас Браим
 
54'
 
Карбони Андреа
Кальдирола Лука
54'
 
Петанья Андреа
Мота Дани
61'
Габбия Маттео
Кьяер Симон
 
61'
Леау Рафаэл
Ребич Анте
 
65'
Ориги Дивок
(Мессьяс Жуниор)
3:0
66'
 
Гюткьяр Кристиан
Капрари Джанлука
66'
 
Бондо Варрен
Сенси Стефано

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Прогнозы 131
Милан 96.9% (127)
X 3.1% (4)
Монца 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Милан
Ничья
Монца
1.52
4.65
80.00
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Татарушану
Чиприан
21
Дест
Серджино
24
Кьяер
Симон
23
Томори
Фикайо
19
Тео
Эрнандес
4
Беннасер
Исмаэль
32
Побега
Томмазо
30
Мессьяс
Жуниор
10
Диас
Браим
12
Ребич
Анте
27
Ориги
Дивок
16
Ди
Грегорио
Микеле
26
Антов
Валентин
3
Мари
Пабло
5
Кальдирола
Лука
84
Чиурриа
Патрик
30
Аугусто
Карлос
8
Барберис
Андреа
12
Сенси
Стефано
32
Пессина
Маттео
17
Капрари
Джанлука
47
Мота
Дани
Милан
4-2-3-1
Монца
3-4-2-1

История личных встреч

Милан
Монца

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ТМС
4:1
ТМК
0:3
ТМС
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леау Рафаэл 4 0.36
Жиру Оливье 4 (1) 0.36
Диас Браим 4 0.36
Ребич Анте 3 0.27
Тонали Сандро 1 0.09
Тео Эрнандес 1 (1) 0.09
Беннасер Исмаэль 1 0.09
Томори Фикайо 1 0.09
Балло-Туре Фоде 1 0.09
Мессьяс Жуниор 1 0.09
Татарушану Чиприан 0 0
Ориги Дивок 0 0
Крунич Раде 0 0
Калабрия Давиде 0 0
Салемакерс Алексис 0 0
Де Кетеларе Шарль 0 0
Монца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сенси Стефано 2 0.18
Пессина Маттео 1 0.09
Капрари Джанлука 1 0.09
Мари Пабло 1 0.09
Гюткьяр Кристиан 1 0.09
Мота Дани 1 0.09
Колпани Андреа 1 0.09
Аугусто Карлос 1 0.09
Чиурриа Патрик 0 0
Барберис Андреа 0 0
Биринделли Самуэле 0 0

Карточки

Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тео Эрнандес 4 0
Леау Рафаэл 2 1
Тонали Сандро 3 0
Кьяер Симон 2 0
Ребич Анте 2 0
Крунич Раде 2 0
Калабрия Давиде 2 0
Жиру Оливье 1 0
Ориги Дивок 1 0
Беннасер Исмаэль 1 0
Томори Фикайо 1 0
Диас Браим 1 0
Адли Ясин 1 0
Салемакерс Алексис 1 0
Де Кетеларе Шарль 1 0
Стефано Пиоли 1 0
Монца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кальдирола Лука 3 0
Сенси Стефано 3 0
Ровелла Николо 1 1
Палладино Раффаэле 2 0
Мари Пабло 2 0
Чиурриа Патрик 2 0
Пессина Маттео 2 0
Мачин Хосе 2 0
Иццо Армандо 1 0
Марлон 1 0
Молина Сальваторе 1 0
Капрари Джанлука 1 0
Мота Дани 1 0
Биринделли Самуэле 1 0
Раноккья Филиппо 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
4
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 8
2
17%
1
25%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
1
8%
1
25%
31-45
5
42%
0
0%
46-60
2
17%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

6
9
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
17%
1
11%
1-15
1
17%
1
11%
16-30
1
17%
3
33%
31-45
1
17%
1
11%
46-60
1
17%
2
22%
61-75
1
17%
1
11%
76-90

Забито

7
6
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
3
50%
61-75
4
57%
1
17%
76-90

Пропущено

5
5
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
20%
1
20%
76-90

Забито

19
10
6 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
1 Не забивали 3
3
16%
1
10%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
1
5%
3
30%
31-45
5
26%
0
0%
46-60
4
21%
4
40%
61-75
4
21%
2
20%
76-90

Пропущено

11
14
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
2
18%
1
7%
1-15
3
27%
1
7%
16-30
1
9%
5
36%
31-45
2
18%
2
14%
46-60
1
9%
3
21%
61-75
2
18%
2
14%
76-90

Результаты последних матчей

Милан
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Верона - Милан 1:2 Милан - Челси 0:2 Милан - Ювентус 2:0 Челси - Милан 3:0
Эмполи - Милан 1:3 Милан - Наполи 1:2 Милан - Динамо Загреб 3:1 Сампдория - Милан 1:2 Ред Булл Зальцбург - Милан 1:1 Милан - Интер Милан 3:2 Сассуоло - Милан 0:0 Милан - Болонья 2:0 Аталанта - Милан 1:1 Милан - Удинезе 4:2 Виченца - Милан 1:6 Марсель - Милан 0:2 Вольфсбергер - Милан 0:5 Залаэгерсег - Милан 3:2 Кёльн - Милан 1:2 Сассуоло - Милан 0:3
Монца
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Удинезе - Монца 2:3 Эмполи - Монца 1:0 Монца - Специя 2:0 Сампдория - Монца 0:3
Монца - Ювентус 1:0 Лечче - Монца 1:1 Монца - Аталанта 0:2 Рома - Монца 3:0 Монца - Удинезе 1:2 Наполи - Монца 4:0 Монца - Торино 1:2 Монца - Фрозиноне 3:2 Монца - SG City Nova 3:2 Монца - Новара 5:0 Монца - Ренате 4:0 Монца - Пьяченца 4:1 Монца - Lugano Ii 4:0 Беллинцона - Монца 0:0 Пиза - Монца 3:4 Монца - Пиза 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 10 8 2 0 25 - 9 26
2. Милан 3:0 Заявка 11 8 2 1 23 - 10 26
3. Аталанта Заявка 10 7 3 0 16 - 6 24
4. Рома Заявка 10 7 1 2 13 - 9 22
5. Лацио Заявка 10 6 3 1 21 - 5 21
6. Удинезе Заявка 10 6 3 1 19 - 10 21
7. Ювентус Заявка 11 5 4 2 17 - 7 19
8. Интер Милан Заявка 10 6 0 4 18 - 14 18
9. Салернитана Заявка 11 3 4 4 13 - 16 13
10. Сассуоло Заявка 10 3 3 4 12 - 12 12
11. Эмполи Заявка 11 2 5 4 9 - 15 11
12. Торино Заявка 10 3 2 5 8 - 12 11
13. Фиорентина Заявка 10 2 4 4 8 - 12 10
14. Монца 0:3 Заявка 11 3 1 7 9 - 18 10
15. Специя Заявка 11 2 3 6 9 - 20 9
16. Лечче Заявка 10 1 5 4 9 - 12 8
17. Болонья Заявка 10 1 4 5 10 - 17 7
18. Верона Заявка 10 1 2 7 9 - 19 5
19. Кремонезе Заявка 10 0 4 6 9 - 21 4
20. Сампдория Заявка 10 0 3 7 5 - 18 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан 3:0 Заявка 6 5 0 1 15 - 6 15
2. Ювентус Заявка 6 4 2 0 15 - 3 14
3. Наполи Заявка 5 4 1 0 12 - 4 13
4. Лацио Заявка 6 4 1 1 12 - 4 13
5. Интер Милан Заявка 5 4 0 1 10 - 3 12
6. Аталанта Заявка 5 3 2 0 8 - 4 11
7. Удинезе Заявка 5 3 2 0 10 - 3 11
8. Салернитана Заявка 6 3 1 2 10 - 6 10
9. Рома Заявка 4 3 0 1 6 - 2 9
10. Специя Заявка 5 2 3 0 9 - 7 9
11. Фиорентина Заявка 5 2 2 1 6 - 7 8
12. Сассуоло Заявка 5 2 1 2 8 - 5 7
13. Монца 0:3 Заявка 5 2 0 3 5 - 6 6
14. Болонья Заявка 5 1 3 1 5 - 5 6
15. Эмполи Заявка 5 1 2 2 4 - 6 5
16. Торино Заявка 5 1 2 2 2 - 3 5
17. Лечче Заявка 5 0 4 1 5 - 6 4
18. Верона Заявка 5 1 0 4 6 - 11 3
19. Сампдория Заявка 6 0 2 4 2 - 9 2
20. Кремонезе Заявка 4 0 1 3 2 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 5 4 1 0 13 - 5 13
2. Аталанта Заявка 5 4 1 0 8 - 2 13
3. Рома Заявка 6 4 1 1 7 - 7 13
4. Милан 3:0 Заявка 5 3 2 0 8 - 4 11
5. Удинезе Заявка 5 3 1 1 9 - 7 10
6. Лацио Заявка 4 2 2 0 9 - 1 8
7. Интер Милан Заявка 5 2 0 3 8 - 11 6
8. Эмполи Заявка 6 1 3 2 5 - 9 6
9. Торино Заявка 5 2 0 3 6 - 9 6
10. Ювентус Заявка 5 1 2 2 2 - 4 5
11. Сассуоло Заявка 5 1 2 2 4 - 7 5
12. Монца 0:3 Заявка 6 1 1 4 4 - 12 4
13. Лечче Заявка 5 1 1 3 4 - 6 4
14. Салернитана Заявка 5 0 3 2 3 - 10 3
15. Кремонезе Заявка 6 0 3 3 7 - 11 3
16. Фиорентина Заявка 5 0 2 3 2 - 5 2
17. Верона Заявка 5 0 2 3 3 - 8 2
18. Сампдория Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
19. Болонья Заявка 5 0 1 4 5 - 12 1
20. Специя Заявка 6 0 0 6 0 - 13 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Лацио Иммобиле Чиро 7 (3)
Ювентус Влахович Душан 7 (1)
Болонья Арнаутович Марко 8
Наполи Кварацхелия Хвича 5 (3)
Рома Дибала Пауло 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Милан Брозович Марсело 5
Фиорентина Амрабат Софьян 5
Аталанта Хатебур Ханс 5
Сассуоло Феррари Джанмарко 5
Удинезе Бекао Родриго 5
Весь список
  • Второй тайм
  • Описание гола
    70'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 3:1! ФИЛИППО РАНОККЬЯ!
  • Замена
    66'
    Джанлука Капари и Стефано Сенси покидают поле, а Кристиан Гюткьер и Варрен Бондо в игре.
  • Описание гола
    65'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 3:0! ДИВОК ОРИГИ!
    Мессиас на фланге разобрался с соперником и покатил на Ориги, бельгиец подработла снаряд и с 18 метров вознил его в ближнюю "девятку"!
  • 63'
    Порядка получаса остается у нас играть, шансов у "Монцы" после перерыва практически нет, вряд ли у "Милана" сегодня возникнут проблемы.
  • 61'
    Мессиас получает мяч на правом краю штрафной и пробивает по воротам, однако снаряд в створ ворот не попадает.
  • Замена
    60'
    Рафаэл Леау и Маттео Габбия выходят на поле вместо Анте Ребича и Симона Кьера.
  • 59'
    Мессиас в ответной атаке находит возможность для удара с линии штрафной, но в створ ворот бразилец не попадает.
  • 58'
    Раноккья оказывается на ударной позиции в пределах штрафной, однако в створ ворот не попадает.
  • 56'
    Снова на поле затишье, лишь эпизодами взрываются сегодня команды, но "Милану" этого вполне достаточно.
  • Замена
    54'
    Андреа Карбони и Андреа Петанья выходят на поле вместо Луки Кальдиролы и Дани Моты.
  • Замена
    53'
    Шарль Де Кетеларе появляется на поле вместо Браима Диаса, которого провожают овациями.
  • Травма, повреждение
    52'
    Есть проблемы со здоровьем у Браима Диаса, который является героем встречи, судя по всему, нужна замена.
  • Угловой
    50'
    "Монца" отметилась редким угловым, миланцы выбили мяч из штрафной, а удар одного из гостей с подбора оказался заблокирован.
  • Опасный момент
    49'
    Ребич врывается в штрафную с правого края и пробивает практически с угла вратарской, однако Ди Грегорио совершает сэйв, вовремя сократив угол обстрела!
  • 48'
    Вторая половина встречи также начинается в неспешном темпе, "Милан" контролирует мяч без особых проблем.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Замена
      46'
      У хозяев Пьер Калюлю вышел на поле вместо Сержиньо Деста, у гостей Филиппо Раноккья играет вместо Андреа Барбериса.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Звучит свисток на перерыв!
    • 43'
      Легко и непринужденно "Милан" удваивает преимущество, хотя по игре "Монца" выглядит ничуть не хуже.
    • 2 гола - дубль!
      41'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0! БРАИМ ДИАС!
      Ориги получает мяч в штрафной, легко разворачивает Кальдиролу и низом посылает снаряд в дальний угол!
    • 39'
      У "Монцы" даже преимущество по владению мячом к этой минуте, но дивидендов гостям это не приносит.
    • 37'
      Стефано Пиоли недоволен работой арбитра, общается наставник "Милана" с Ливио Маринелли, но желтой карточки избегает.
    • 35'
      10 минут остается до перерыва, постепенно команды набирают обороты, голы сегодня явно должны быть.
    • Опасный момент
      33'
      Ориги врывается в штрафную с правого края, обыгрывает двоих соперников и с левой бьет в ближний угол - мяч попадает в сетку с внешней стороны!
    • 31'
      Полчаса отыграли команды, "Монца" после пропущенного мяча выглядит лучше, но пока "Милан" благодаря Тэтэрушану держится на плаву.
    • 29'
      Пессина после навеса от лицевой линии пробивает головой с нескольких метров, но мяч проходит над перекладиной!
    • Опасный момент
      27'
      Пессина с правого фланга исполняет подачу в центр штрафной, Карлос Аугусто пробивает в падении головой, но Тэтэрушану свои ворота спасает!
    • 26'
      Владеет мячом "Монца" в последние минуты, неплохо смотрятся новички Серии А в середине первого тайма.
    • Опасный момент
      24'
      А вот и первый момент гостей! Сенси наносит плотный удар из-за пределов штрафной, однако Тэтэрушану в прыжке отводит угрозу!
    • 23'
      Ориги отмечается неплохим ударом с дальней дистанции, однако Ди Грегорио свои ворота спасает.
    • 21'
      Длительную позиционную атаку сейчас проводит "Монца", однако до штрафной "Милана" гостям добраться не удается.
    • 19'
      И вновь на поле затишье, концентрация моментов сегодня явно оставляет желать лучшего.
    • 17'
      Первый же момент в сегодняшнем матче приводит к голу, потрясающая реализация "Милана".
    • Описание гола
      16'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! БРАИМ ДИАС!
      Диас подхватил мяч в центральном круге, самостоятельно протащил снаряд до штрафной и в падении в борьбе с защитником протолкнул его в сетку!
    • 15'
      Четверть часа позади, по-прежнему в этом матче ударов по воротам вообще нет.
    • 13'
      64 процента игрового времени мячом владеет "Милан", но никаких дивидендов действующему чемпиону это не приносит.
    • 11'
      По-прежнему ничего интересного на поле "Сан-Сиро" не происходит, моментов не создают ни те, ни другие.
    • 9'
      Чиурриа врывается в штрафную с правого края, однако Томори в единоборстве с соперником мяч забирает.
    • Офсайд
      7'
      Тео Эрнандес открывается на левом краю штрафной, однако в момент передачи от Диаса француз оказался в офсайде.
    • 5'
      Диас исполняет заброс в чужую штрафную, однако Ориги оказался на газоне, не сумев добраться до мяча.
    • 4'
      Неспешным получается стартовый отрезок встречи, "Милан" на правах фаворита мячом владеет больше.
    • Угловой
      3'
      Первый угловой заработали хозяева поля усилиями Деста, однако угрозы воротам "Монцы" создать не удалось.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • Второй тайм
    • Описание гола
      70'
      Г О О О О Л - Раноккья Филиппо правой нанес удар со штрафного и закрутил мяч в сетку ворот! Отличный гол!
    • 70'
      Контроль мяча: Милан: 48%, Монца: 52%.
    • Фол, нарушение
      69'
      Судья сигнализирует, что Томори Фикайо из команды Милан поставил подножку. Пострадал Пессина Маттео
    • 69'
      Монца идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 68'
      Монца пытается что-то создать.
    • 68'
      Габбия Маттео ослабляет давление, выбив мяч.
    • 68'
      Монца пытается что-то создать.
    • 67'
      Милан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 67'
      Побега Томмазо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 67'
      Монца контролирует мяч.
    • 67'
      Монца контролирует мяч.
    • 66'
      Тактическая замена. Сенси Стефано уходит с поля и его заменяет Бондо Варрен
    • 66'
      Тактическая замена. Капрари Джанлука уходит с поля и его заменяет Гюткьяр Кристиан
    • 66'
      Контроль мяча: Милан: 50%, Монца: 50%.
    • 65'
      Отличный гол забил Ориги Дивок
    • 65'
      Жуниор Мессиас сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      65'
      Г О О О О Л - Ориги Дивок из команды Милан правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!
    • 65'
      Милан идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 64'
      Мари Пабло из команды Монца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 64'
      Милан идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 63'
      Милан пытается что-то создать.
    • 63'
      Антов Валентин успешно блокирует удар.
    • 63'
      Леау Рафаэл нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 63'
      Милан идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 62'
      Милан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 62'
      Милан контролирует мяч.
    • 62'
      Милан контролирует мяч.
    • 61'
      Монца контролирует мяч.
    • 61'
      Удар от ворот произведет Монца
    • 61'
      Жуниор Мессиас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 61'
      Ориги Дивок создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 61'
      Милан идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 61'
      Тактическая замена. Ребич Анте уходит с поля и его заменяет Леау Рафаэл
    • 61'
      Тактическая замена. Кьяер Симон уходит с поля и его заменяет Габбия Маттео
    • Фол, нарушение
      60'
      Судья сигнализирует, что Капрари Джанлука из команды Монца поставил подножку. Пострадал Пьер Калулу
    • 60'
      Контроль мяча: Милан: 49%, Монца: 51%.
    • 59'
      Антов Валентин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 59'
      Милан идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 59'
      Удар от ворот произведет Монца
    • 59'
      Побега Томмазо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 59'
      Сенси Стефано ошибается в защите.
    • 59'
      Милан идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 58'
      Удар от ворот произведет Милан
    • 58'
      Раноккья Филиппо не смог попасть в створ ударом издали
    • 58'
      Монца пытается что-то создать.
    • 57'
      Милан контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      57'
      Судья сигнализирует, что Капрари Джанлука из команды Монца поставил подножку. Пострадал Жуниор Мессиас
    • 56'
      Жуниор Мессиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 56'
      Милан идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 56'
      Матч возобновится спорным мячом
    • Травма, повреждение
      55'
      Жуниор Мессиас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 55'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 55'
      Аугусто Карлос из команды Монца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 55'
      Аугусто Карлос выиграл воздушное противоборство у Жуниор Мессиас.
    • 55'
      Контроль мяча: Милан: 49%, Монца: 51%.
    • 55'
      Милан пытается что-то создать.
    • 54'
      Тактическая замена. Мота Дани уходит с поля и его заменяет Петанья Андреа
    • 54'
      Монца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 54'
      Тактическая замена. Кальдирола Лука уходит с поля и его заменяет Андреа Карбони
    • 53'
      Милан пытается что-то создать.
    • 53'
      Кьяер Симон из команды Милан перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 53'
      Матч возобновлен
    • 53'
      Диас Браим получил травму и заменен. Де Кетеларе Шарль выходит на поле.
    • Травма, повреждение
      52'
      Диас Браим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 52'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Фол, нарушение
      52'
      Судья сигнализирует, что Ребич Анте из команды Милан поставил подножку. Пострадал Антов Валентин
    • 51'
      Монца пытается что-то создать.
    • 51'
      Монца контролирует мяч.
    • 51'
      Побега Томмазо успешно блокирует удар.
    • 51'
      Капрари Джанлука нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 50'
      Ребич Анте из команды Милан перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      50'
      Сенси Стефано навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 50'
      Томори Фикайо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 50'
      Контроль мяча: Милан: 50%, Монца: 50%.
    • 50'
      Монца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 50'
      Пьер Калулу успешно блокирует удар.
    • 49'
      Капрари Джанлука нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 49'
      Монца идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 49'
      Монца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 48'
      Милан контролирует мяч.
    • 48'
      Отличную игру провел сегодня Диас Браим! Тренер и фанаты должны были радоваться такому перфомансу!
    • 48'
      Мари Пабло ослабляет давление, выбив мяч.
    • 48'
      Хорошую попытку сделал Ребич Анте. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 48'
      Диас Браим создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 48'
      Милан пытается что-то создать.
    • 47'
      Милан контролирует мяч.
    • 47'
      Диас Браим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 47'
      Аугусто Карлос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 47'
      Монца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 47'
      Милан пытается что-то создать.
    • 46'
      Милан контролирует мяч.
    • 46'
      Милан контролирует мяч.
    • 46'
      Милан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 46'
      Тактическая замена. Барберис Андреа уходит с поля и его заменяет Раноккья Филиппо
    • 46'
      Тактическая замена. Дест Серджино уходит с поля и его заменяет Пьер Калулу
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 46'
      Команда Милан играла лучше в этом тайме.
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 46'
      Контроль мяча: Милан: 47%, Монца: 53%.
    • 45'
      Мари Пабло выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 45'
      Монца идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 45'
      Милан контролирует мяч.
    • 45'
      Контроль мяча: Милан: 46%, Монца: 54%.
    • 44'
      Монца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 44'
      Милан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 44'
      Милан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 44'
      Мари Пабло из команды Монца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      44'
      Диас Браим навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 43'
      Антов Валентин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 43'
      Диас Браим создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 43'
      Милан идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 43'
      Милан начинает контратаку
    • Фол, нарушение
      43'
      Судья сигнализирует, что Диас Браим из команды Милан поставил подножку. Пострадал Капрари Джанлука
    • 42'
      Монца контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      42'
      Судья сигнализирует, что Беннасер Исмаэль из команды Милан поставил подножку. Пострадал Капрари Джанлука
    • 42'
      Монца контролирует мяч.
    • 41'
      Побега Томмазо сделал ключевой пас для гола!
    • 41'
      Ориги Дивок сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      41'
      Г О О О О Л - Диас Браим забивает с правой ноги!
    • 41'
      Ориги Дивок из команды Милан своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 40'
      Милан идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 40'
      Контроль мяча: Милан: 47%, Монца: 53%.
    • 40'
      Милан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 40'
      Монца идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 39'
      Монца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 38'
      Милан контролирует мяч.
    • 38'
      Матч возобновлен
    • 38'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • Фол, нарушение
      37'
      Судья сигнализирует, что Чиурриа Патрик из команды Монца поставил подножку. Пострадал Тео Эрнандес
    • 37'
      Монца идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Фол, нарушение
      37'
      Ребич Анте наказан за толчок Сенси Стефано
    • 36'
      Монца пытается что-то создать.
    • 36'
      Милан идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 36'
      Милан контролирует мяч.
    • 36'
      Монца контролирует мяч.
    • 36'
      Антов Валентин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 35'
      Тео Эрнандес создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 35'
      Милан начинает контратаку
    • 35'
      Тео Эрнандес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 35'
      Монца идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 35'
      Монца контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      35'
      Судья сигнализирует, что Чиурриа Патрик из команды Монца поставил подножку. Пострадал Ребич Анте
    • 35'
      Контроль мяча: Милан: 47%, Монца: 53%.
    • 34'
      Милан контролирует мяч.
    • 34'
      Монца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 34'
      Кальдирола Лука выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 34'
      Удар от ворот произведет Монца
    • 33'
      Ориги Дивок оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 33'
      Дест Серджино создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 33'
      Милан идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 32'
      Монца контролирует мяч.
    • Травма, повреждение
      32'
      Барберис Андреа возвращается на поле.
    • 32'
      Монца контролирует мяч.
    • 31'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      31'
      Ох, нехорошо это выглядит. Барберис Андреа получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Желтая карточка
      31'
      Ориги Дивок из команды Милан получает желтую после опасной игры.
    • 31'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Фол, нарушение
      30'
      Ориги Дивок из команды Милан опасно и грубо сыграл. Барберис Андреа пострадал.
    • 30'
      Монца пытается что-то создать.
    • 30'
      Контроль мяча: Милан: 52%, Монца: 48%.
    • 30'
      Удар от ворот произведет Милан
    • 29'
      Шанс! Пессина Маттео из команды Монца пробил головой, но мимо
    • 29'
      Капрари Джанлука из команды Монца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 29'
      Монца идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Фол, нарушение
      29'
      Ориги Дивок из команды Милан заходит слишком далеко, он валит Пессина Маттео.
    • 28'
      Монца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 28'
      Аугусто Карлос нанес удар головой, но Чиприан Тэтэрушану спокойно отбил мяч.
    • 28'
      Чиурриа Патрик из команды Монца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 27'
      Монца контролирует мяч.
    • 27'
      Монца пытается что-то создать.
    • 27'
      Монца начинает контратаку
    • 27'
      Милан идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 26'
      Милан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 25'
      Удар от ворот произведет Монца
    • 25'
      Дест Серджино создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 25'
      Милан идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 25'
      Милан контролирует мяч.
    • 25'
      Контроль мяча: Милан: 52%, Монца: 48%.
    • 24'
      Удар от ворот произведет Милан
    • 24'
      Монца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 24'
      Сенси Стефано пробует нанести удар издали, но Чиприан Тэтэрушану держит все под контролем
    • 24'
      Монца пытается что-то создать.
    • 23'
      Монца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 23'
      Милан пытается что-то создать.
    • 23'
      Ориги Дивок пробует нанести удар издали, но Michele Di Gregorio держит все под контролем
    • 23'
      Ориги Дивок выиграл воздушное противоборство у Антов Валентин.
    • 22'
      Чиурриа Патрик пробует нанести удар издали, но Чиприан Тэтэрушану держит все под контролем
    • 22'
      Монца идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 22'
      Томори Фикайо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 21'
      Монца пытается что-то создать.
    • 21'
      Жуниор Мессиас успешно блокирует удар.
    • 21'
      Капрари Джанлука нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 21'
      Монца идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 21'
      Сенси Стефано ослабляет давление, выбив мяч.
    • 20'
      Ориги Дивок создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 20'
      Ориги Дивок выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 20'
      Контроль мяча: Милан: 60%, Монца: 40%.
    • 20'
      Удар от ворот произведет Милан
    • 20'
      Жуниор Мессиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 19'
      Монца пытается что-то создать.
    • 19'
      Монца контролирует мяч.
    • 19'
      Тео Эрнандес создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 18'
      Милан идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 18'
      Милан контролирует мяч.
    • 18'
      Милан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 17'
      Монца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 16'
      Фантастический гол, где все сам сделал Диас Браим!
    • 16'
      Татарушану Чиприан сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      16'
      Г О О О О Л - Диас Браим забивает с левой ноги!
    • 16'
      Диас Браим создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 16'
      Милан идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 15'
      Милан контролирует мяч.
    • 15'
      Милан контролирует мяч.
    • 15'
      Кальдирола Лука ослабляет давление, выбив мяч.
    • 15'
      Милан идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 14'
      Контроль мяча: Милан: 59%, Монца: 41%.
    • 14'
      Милан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 14'
      Милан контролирует мяч.
    • 14'
      Мота Дани выиграл воздушное противоборство у Беннасер Исмаэль.
    • 14'
      Монца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 13'
      Томори Фикайо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      13'
      Судья сигнализирует, что Жуниор Мессиас из команды Милан поставил подножку. Пострадал Сенси Стефано
    • 13'
      Милан идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 13'
      Монца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      12'
      Дест Серджино задерживает мяч рукой
    • 12'
      Милан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 12'
      Милан пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      11'
      Судья сигнализирует, что Антов Валентин из команды Монца поставил подножку. Пострадал Ребич Анте
    • 11'
      Милан контролирует мяч.
    • 11'
      Милан контролирует мяч.
    • 10'
      Милан контролирует мяч.
    • 10'
      Монца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 10'
      Томори Фикайо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 10'
      Монца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 9'
      Томори Фикайо из команды Милан перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 9'
      Контроль мяча: Милан: 58%, Монца: 42%.
    • 9'
      Монца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 9'
      Томори Фикайо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 9'
      Пессина Маттео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 9'
      Монца идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 9'
      Милан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 8'
      Монца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 8'
      Милан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 8'
      Пессина Маттео ослабляет давление, выбив мяч.
    • 8'
      Ребич Анте создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 8'
      Милан контролирует мяч.
    • 7'
      Удар от ворот произведет Монца
    • 7'
      Мари Пабло из команды Монца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 7'
      Милан идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 6'
      Монца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 6'
      Дест Серджино ослабляет давление, выбив мяч.
    • 6'
      Монца идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Фол, нарушение
      6'
      Побега Томмазо наказан за толчок Пессина Маттео
    • 6'
      Удар от ворот произведет Монца
    • 6'
      Милан идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 5'
      Ориги Дивок выиграл воздушное противоборство у Кальдирола Лука.
    • 5'
      Жуниор Мессиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 5'
      Монца контролирует мяч.
    • 5'
      Контроль мяча: Милан: 65%, Монца: 35%.
    • 4'
      Монца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 4'
      Милан контролирует мяч.
    • 4'
      Кьяер Симон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      4'
      Судья сигнализирует, что Беннасер Исмаэль из команды Милан поставил подножку. Пострадал Сенси Стефано
    • 3'
      Ди Грегорио Микеле взял и забрал мяч на выходе
    • 3'
      Милан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 3'
      Милан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 3'
      Мота Дани из команды Монца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      2'
      Диас Браим навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 2'
      Милан идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 2'
      Милан контролирует мяч.
    • 2'
      Дест Серджино выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 1'
      Монца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 1'
      Монца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Сегодня отличная погода для футбола.
    • 1'
      Монца начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на San Siro. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Милан 3:0 Монца онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Милан 3:0 Монца

    Исход игры
    Милан
    96.9% (127)
    Ничья
    3.1% (4)
    Монца
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.98% (52)
    Меньше
    57.02% (69)
    Обе команды забьют
    Да
    24.79% (30)
    Нет
    75.21% (91)
    Популярный счёт
    2:0 Милан
    48.9% (64)
    3:0 Милан
    15.3% (20)
    2:1 Милан
    13.7% (18)
    3:1 Милан
    7.6% (10)
    1:0 Милан
    3.1% (4)
    4:0 Милан
    2.3% (3)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Милан
    Монца
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     