Тур: 11. Стадион: Сан-Сиро. Главный судья: Маринелли Ливио
0'
1:0
16' ГолДиас Браим
31' Желтая карточкаОриги Дивок
2:0
41' ГолДиас Браим
3:0
65' ГолОриги Дивок
Бонусы букмекеров
Ход матча
16'
1:0
31'
41'
2:0
65'
3:0
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
3 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 4
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
24
Кьяер
Симон
19
Тео
Эрнандес
10
Диас
Браим
12
Ребич
Анте
27
Ориги
Дивок
47
Мота
Дани
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Кьяер СимонЗащитник
- Защитник
-
19 Тео ЭрнандесЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Диас БраимПолузащитник
-
12 Ребич АнтеПолузащитник
-
27 Ориги ДивокНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
28 Тиау МаликЗащитник
- Защитник
-
20 Калюлю ПьерЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Леау РафаэлПолузащитник
-
33 Крунич РадеПолузащитник
-
40 Вранкс АстерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Пиоли Стефано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Мота ДаниНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
4 МарлонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Бондо ВарренПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Валоти МатиаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Палладино Раффаэле
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Милан
Монца
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Леау Рафаэл
|4
|0.36
|Жиру Оливье
|4 (1)
|0.36
|Диас Браим
|4
|0.36
|Ребич Анте
|3
|0.27
|Тонали Сандро
|1
|0.09
|Тео Эрнандес
|1 (1)
|0.09
|Беннасер Исмаэль
|1
|0.09
|Томори Фикайо
|1
|0.09
|Балло-Туре Фоде
|1
|0.09
|Мессьяс Жуниор
|1
|0.09
|Татарушану Чиприан
|0
|0
|Ориги Дивок
|0
|0
|Крунич Раде
|0
|0
|Калабрия Давиде
|0
|0
|Салемакерс Алексис
|0
|0
|Де Кетеларе Шарль
|0
|0
Монца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сенси Стефано
|2
|0.18
|Пессина Маттео
|1
|0.09
|Капрари Джанлука
|1
|0.09
|Мари Пабло
|1
|0.09
|Гюткьяр Кристиан
|1
|0.09
|Мота Дани
|1
|0.09
|Колпани Андреа
|1
|0.09
|Аугусто Карлос
|1
|0.09
|Чиурриа Патрик
|0
|0
|Барберис Андреа
|0
|0
|Биринделли Самуэле
|0
|0
Карточки
Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тео Эрнандес
|4
|0
|Леау Рафаэл
|2
|1
|Тонали Сандро
|3
|0
|Кьяер Симон
|2
|0
|Ребич Анте
|2
|0
|Крунич Раде
|2
|0
|Калабрия Давиде
|2
|0
|Жиру Оливье
|1
|0
|Ориги Дивок
|1
|0
|Беннасер Исмаэль
|1
|0
|Томори Фикайо
|1
|0
|Диас Браим
|1
|0
|Адли Ясин
|1
|0
|Салемакерс Алексис
|1
|0
|Де Кетеларе Шарль
|1
|0
|Стефано Пиоли
|1
|0
Монца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кальдирола Лука
|3
|0
|Сенси Стефано
|3
|0
|Ровелла Николо
|1
|1
|Палладино Раффаэле
|2
|0
|Мари Пабло
|2
|0
|Чиурриа Патрик
|2
|0
|Пессина Маттео
|2
|0
|Мачин Хосе
|2
|0
|Иццо Армандо
|1
|0
|Марлон
|1
|0
|Молина Сальваторе
|1
|0
|Капрари Джанлука
|1
|0
|Мота Дани
|1
|0
|Биринделли Самуэле
|1
|0
|Раноккья Филиппо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
4
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 8
2
17%
1
25%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
1
8%
1
25%
31-45
5
42%
0
0%
46-60
2
17%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
6
9
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
17%
1
11%
1-15
1
17%
1
11%
16-30
1
17%
3
33%
31-45
1
17%
1
11%
46-60
1
17%
2
22%
61-75
1
17%
1
11%
76-90
Забито
7
6
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
3
50%
61-75
4
57%
1
17%
76-90
Пропущено
5
5
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
20%
1
20%
76-90
Забито
19
10
6 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
1 Не забивали 3
3
16%
1
10%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
1
5%
3
30%
31-45
5
26%
0
0%
46-60
4
21%
4
40%
61-75
4
21%
2
20%
76-90
Пропущено
11
14
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
2
18%
1
7%
1-15
3
27%
1
7%
16-30
1
9%
5
36%
31-45
2
18%
2
14%
46-60
1
9%
3
21%
61-75
2
18%
2
14%
76-90
Результаты последних матчей
Милан
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Верона - Милан 1:2 Милан - Челси 0:2 Милан - Ювентус 2:0 Челси - Милан 3:0
Эмполи - Милан 1:3 Милан - Наполи 1:2 Милан - Динамо Загреб 3:1 Сампдория - Милан 1:2 Ред Булл Зальцбург - Милан 1:1 Милан - Интер Милан 3:2 Сассуоло - Милан 0:0 Милан - Болонья 2:0 Аталанта - Милан 1:1 Милан - Удинезе 4:2 Виченца - Милан 1:6 Марсель - Милан 0:2 Вольфсбергер - Милан 0:5 Залаэгерсег - Милан 3:2 Кёльн - Милан 1:2 Сассуоло - Милан 0:3
Монца
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Удинезе - Монца 2:3 Эмполи - Монца 1:0 Монца - Специя 2:0 Сампдория - Монца 0:3
Монца - Ювентус 1:0 Лечче - Монца 1:1 Монца - Аталанта 0:2 Рома - Монца 3:0 Монца - Удинезе 1:2 Наполи - Монца 4:0 Монца - Торино 1:2 Монца - Фрозиноне 3:2 Монца - SG City Nova 3:2 Монца - Новара 5:0 Монца - Ренате 4:0 Монца - Пьяченца 4:1 Монца - Lugano Ii 4:0 Беллинцона - Монца 0:0 Пиза - Монца 3:4 Монца - Пиза 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|25 - 9
|26
|2.
|Милан
|3:0 Заявка
|11
|8
|2
|1
|23 - 10
|26
|3.
|Аталанта
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|16 - 6
|24
|4.
|Рома
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|13 - 9
|22
|5.
|Лацио
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|21 - 5
|21
|6.
|Удинезе
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|19 - 10
|21
|7.
|Ювентус
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|17 - 7
|19
|8.
|Интер Милан
|Заявка
|10
|6
|0
|4
|18 - 14
|18
|9.
|Салернитана
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 16
|13
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 12
|12
|11.
|Эмполи
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|9 - 15
|11
|12.
|Торино
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|8 - 12
|11
|13.
|Фиорентина
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|8 - 12
|10
|14.
|Монца
|0:3 Заявка
|11
|3
|1
|7
|9 - 18
|10
|15.
|Специя
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 20
|9
|16.
|Лечче
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|9 - 12
|8
|17.
|Болонья
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|10 - 17
|7
|18.
|Верона
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|9 - 19
|5
|19.
|Кремонезе
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|9 - 21
|4
|20.
|Сампдория
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|5 - 18
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|3:0 Заявка
|6
|5
|0
|1
|15 - 6
|15
|2.
|Ювентус
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 3
|14
|3.
|Наполи
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 4
|13
|4.
|Лацио
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 4
|13
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 3
|12
|6.
|Аталанта
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 4
|11
|7.
|Удинезе
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 3
|11
|8.
|Салернитана
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 6
|10
|9.
|Рома
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 2
|9
|10.
|Специя
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|9 - 7
|9
|11.
|Фиорентина
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 7
|8
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 5
|7
|13.
|Монца
|0:3 Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 6
|6
|14.
|Болонья
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|15.
|Эмполи
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|16.
|Торино
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|2 - 3
|5
|17.
|Лечче
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|5 - 6
|4
|18.
|Верона
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|6 - 11
|3
|19.
|Сампдория
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 9
|2
|20.
|Кремонезе
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 5
|13
|2.
|Аталанта
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|8 - 2
|13
|3.
|Рома
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|7 - 7
|13
|4.
|Милан
|3:0 Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 4
|11
|5.
|Удинезе
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 7
|10
|6.
|Лацио
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 1
|8
|7.
|Интер Милан
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 11
|6
|8.
|Эмполи
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 9
|6
|9.
|Торино
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|10.
|Ювентус
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|2 - 4
|5
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|12.
|Монца
|0:3 Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
|13.
|Лечче
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|14.
|Салернитана
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 10
|3
|15.
|Кремонезе
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 11
|3
|16.
|Фиорентина
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 5
|2
|17.
|Верона
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|18.
|Сампдория
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|19.
|Болонья
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 12
|1
|20.
|Специя
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|0 - 13
|0
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|Лацио
|Иммобиле Чиро
|7 (3)
|Ювентус
|Влахович Душан
|7 (1)
|Болонья
|Арнаутович Марко
|8
|Наполи
|Кварацхелия Хвича
|5 (3)
|Рома
|Дибала Пауло
|6 (2)
|Интер Милан
|Брозович Марсело
|5
|Фиорентина
|Амрабат Софьян
|5
|Аталанта
|Хатебур Ханс
|5
|Сассуоло
|Феррари Джанмарко
|5
|Удинезе
|Бекао Родриго
|5
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Милан 3:0 Монца
Исход игры
Милан
96.9% (127)
Ничья
3.1% (4)
Монца
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
42.98% (52)
Меньше
57.02% (69)
Обе команды забьют
Да
24.79% (30)
Нет
75.21% (91)
Популярный счёт
2:0 Милан
48.9% (64)
3:0 Милан
15.3% (20)
2:1 Милан
13.7% (18)
3:1 Милан
7.6% (10)
1:0 Милан
3.1% (4)
4:0 Милан
2.3% (3)
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