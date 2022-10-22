Мессиас в ответной атаке находит возможность для удара с линии штрафной, но в створ ворот бразилец не попадает.

Рафаэл Леау и Маттео Габбия выходят на поле вместо Анте Ребича и Симона Кьера.

Мессиас получает мяч на правом краю штрафной и пробивает по воротам, однако снаряд в створ ворот не попадает.

Порядка получаса остается у нас играть, шансов у "Монцы" после перерыва практически нет, вряд ли у "Милана" сегодня возникнут проблемы.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 3:0! ДИВОК ОРИГИ! Мессиас на фланге разобрался с соперником и покатил на Ориги, бельгиец подработла снаряд и с 18 метров вознил его в ближнюю "девятку"!

Джанлука Капари и Стефано Сенси покидают поле, а Кристиан Гюткьер и Варрен Бондо в игре.

Вторая половина встречи также начинается в неспешном темпе, "Милан" контролирует мяч без особых проблем.

Ребич врывается в штрафную с правого края и пробивает практически с угла вратарской, однако Ди Грегорио совершает сэйв, вовремя сократив угол обстрела!

"Монца" отметилась редким угловым, миланцы выбили мяч из штрафной, а удар одного из гостей с подбора оказался заблокирован.

Есть проблемы со здоровьем у Браима Диаса, который является героем встречи, судя по всему, нужна замена.

Шарль Де Кетеларе появляется на поле вместо Браима Диаса, которого провожают овациями.

Андреа Карбони и Андреа Петанья выходят на поле вместо Луки Кальдиролы и Дани Моты.

Снова на поле затишье, лишь эпизодами взрываются сегодня команды, но "Милану" этого вполне достаточно.

Раноккья оказывается на ударной позиции в пределах штрафной, однако в створ ворот не попадает.

У хозяев Пьер Калюлю вышел на поле вместо Сержиньо Деста, у гостей Филиппо Раноккья играет вместо Андреа Барбериса.

Полчаса отыграли команды, "Монца" после пропущенного мяча выглядит лучше, но пока "Милан" благодаря Тэтэрушану держится на плаву.

Ориги врывается в штрафную с правого края, обыгрывает двоих соперников и с левой бьет в ближний угол - мяч попадает в сетку с внешней стороны!

10 минут остается до перерыва, постепенно команды набирают обороты, голы сегодня явно должны быть.

Стефано Пиоли недоволен работой арбитра, общается наставник "Милана" с Ливио Маринелли, но желтой карточки избегает.

У "Монцы" даже преимущество по владению мячом к этой минуте, но дивидендов гостям это не приносит.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0! БРАИМ ДИАС! Ориги получает мяч в штрафной, легко разворачивает Кальдиролу и низом посылает снаряд в дальний угол!

Легко и непринужденно "Милан" удваивает преимущество, хотя по игре "Монца" выглядит ничуть не хуже.

29' Пессина после навеса от лицевой линии пробивает головой с нескольких метров, но мяч проходит над перекладиной!

27' Пессина с правого фланга исполняет подачу в центр штрафной, Карлос Аугусто пробивает в падении головой, но Тэтэрушану свои ворота спасает!

26' Владеет мячом "Монца" в последние минуты, неплохо смотрятся новички Серии А в середине первого тайма.

24' А вот и первый момент гостей! Сенси наносит плотный удар из-за пределов штрафной, однако Тэтэрушану в прыжке отводит угрозу!

23' Ориги отмечается неплохим ударом с дальней дистанции, однако Ди Грегорио свои ворота спасает.

21' Длительную позиционную атаку сейчас проводит "Монца", однако до штрафной "Милана" гостям добраться не удается.

19' И вновь на поле затишье, концентрация моментов сегодня явно оставляет желать лучшего.

17' Первый же момент в сегодняшнем матче приводит к голу, потрясающая реализация "Милана".

16' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! БРАИМ ДИАС!

Диас подхватил мяч в центральном круге, самостоятельно протащил снаряд до штрафной и в падении в борьбе с защитником протолкнул его в сетку!

15' Четверть часа позади, по-прежнему в этом матче ударов по воротам вообще нет.

13' 64 процента игрового времени мячом владеет "Милан", но никаких дивидендов действующему чемпиону это не приносит.

11' По-прежнему ничего интересного на поле "Сан-Сиро" не происходит, моментов не создают ни те, ни другие.

9' Чиурриа врывается в штрафную с правого края, однако Томори в единоборстве с соперником мяч забирает.

7' Тео Эрнандес открывается на левом краю штрафной, однако в момент передачи от Диаса француз оказался в офсайде.

5' Диас исполняет заброс в чужую штрафную, однако Ориги оказался на газоне, не сумев добраться до мяча.

4' Неспешным получается стартовый отрезок встречи, "Милан" на правах фаворита мячом владеет больше.

3' Первый угловой заработали хозяева поля усилиями Деста, однако угрозы воротам "Монцы" создать не удалось.