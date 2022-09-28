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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 11. Стадион: .
Милан
 
Позже
Монца
Прогнозы 39
Милан 97.4% (38)
X 2.6% (1)
Монца 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Милан
Ничья
Монца
1.43
5.25
8.30
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Милан
Монца

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ТМС
4:1
ТМК
0:3
ТМС
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леау Рафаэл 4 0.4
Жиру Оливье 4 (1) 0.4
Ребич Анте 3 0.3
Диас Браим 2 0.2
Тонали Сандро 1 0.1
Тео Эрнандес 1 (1) 0.1
Беннасер Исмаэль 1 0.1
Томори Фикайо 1 0.1
Балло-Туре Фоде 1 0.1
Мессьяс Жуниор 1 0.1
Крунич Раде 0 0
Калабрия Давиде 0 0
Салемакерс Алексис 0 0
Де Кетеларе Шарль 0 0
Монца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сенси Стефано 2 0.2
Пессина Маттео 1 0.1
Капрари Джанлука 1 0.1
Мари Пабло 1 0.1
Гюткьяр Кристиан 1 0.1
Мота Дани 1 0.1
Колпани Андреа 1 0.1
Аугусто Карлос 1 0.1
Чиурриа Патрик 0 0
Барберис Андреа 0 0
Биринделли Самуэле 0 0

Карточки

Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тео Эрнандес 4 0
Леау Рафаэл 2 1
Тонали Сандро 3 0
Кьяер Симон 2 0
Ребич Анте 2 0
Крунич Раде 2 0
Калабрия Давиде 2 0
Жиру Оливье 1 0
Беннасер Исмаэль 1 0
Томори Фикайо 1 0
Диас Браим 1 0
Адли Ясин 1 0
Салемакерс Алексис 1 0
Де Кетеларе Шарль 1 0
Стефано Пиоли 1 0
Монца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кальдирола Лука 3 0
Сенси Стефано 3 0
Ровелла Николо 1 1
Палладино Раффаэле 2 0
Мари Пабло 2 0
Чиурриа Патрик 2 0
Пессина Маттео 2 0
Мачин Хосе 2 0
Иццо Армандо 1 0
Марлон 1 0
Молина Сальваторе 1 0
Капрари Джанлука 1 0
Мота Дани 1 0
Биринделли Самуэле 1 0
Раноккья Филиппо 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
4
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 8
2
17%
1
25%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
1
8%
1
25%
31-45
5
42%
0
0%
46-60
2
17%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

6
9
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
17%
1
11%
1-15
1
17%
1
11%
16-30
1
17%
3
33%
31-45
1
17%
1
11%
46-60
1
17%
2
22%
61-75
1
17%
1
11%
76-90

Забито

7
6
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
3
50%
61-75
4
57%
1
17%
76-90

Пропущено

5
5
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
20%
1
20%
76-90

Забито

19
10
6 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
1 Не забивали 3
3
16%
1
10%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
1
5%
3
30%
31-45
5
26%
0
0%
46-60
4
21%
4
40%
61-75
4
21%
2
20%
76-90

Пропущено

11
14
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
2
18%
1
7%
1-15
3
27%
1
7%
16-30
1
9%
5
36%
31-45
2
18%
2
14%
46-60
1
9%
3
21%
61-75
2
18%
2
14%
76-90

Результаты последних матчей

Милан
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Верона - Милан 1:2 Милан - Челси 0:2 Милан - Ювентус 2:0 Челси - Милан 3:0
Эмполи - Милан 1:3 Милан - Наполи 1:2 Милан - Динамо Загреб 3:1 Сампдория - Милан 1:2 Ред Булл Зальцбург - Милан 1:1 Милан - Интер Милан 3:2 Сассуоло - Милан 0:0 Милан - Болонья 2:0 Аталанта - Милан 1:1 Милан - Удинезе 4:2 Виченца - Милан 1:6 Марсель - Милан 0:2 Вольфсбергер - Милан 0:5 Залаэгерсег - Милан 3:2 Кёльн - Милан 1:2 Сассуоло - Милан 0:3
Монца
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Удинезе - Монца 2:3 Эмполи - Монца 1:0 Монца - Специя 2:0 Сампдория - Монца 0:3
Монца - Ювентус 1:0 Лечче - Монца 1:1 Монца - Аталанта 0:2 Рома - Монца 3:0 Монца - Удинезе 1:2 Наполи - Монца 4:0 Монца - Торино 1:2 Монца - Фрозиноне 3:2 Монца - SG City Nova 3:2 Монца - Новара 5:0 Монца - Ренате 4:0 Монца - Пьяченца 4:1 Монца - Lugano Ii 4:0 Беллинцона - Монца 0:0 Пиза - Монца 3:4 Монца - Пиза 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 10 8 2 0 25 - 9 26
2. Аталанта Заявка 10 7 3 0 16 - 6 24
3. Милан Заявка 10 7 2 1 20 - 10 23
4. Рома Заявка 10 7 1 2 13 - 9 22
5. Лацио Заявка 10 6 3 1 21 - 5 21
6. Удинезе Заявка 10 6 3 1 19 - 10 21
7. Интер Милан Заявка 10 6 0 4 18 - 14 18
8. Ювентус Заявка 10 4 4 2 13 - 7 16
9. Сассуоло Заявка 10 3 3 4 12 - 12 12
10. Эмполи Заявка 10 2 5 3 9 - 11 11
11. Торино Заявка 10 3 2 5 8 - 12 11
12. Монца Заявка 10 3 1 6 9 - 15 10
13. Фиорентина Заявка 10 2 4 4 8 - 12 10
14. Салернитана Заявка 10 2 4 4 12 - 16 10
15. Специя Заявка 10 2 3 5 9 - 19 9
16. Лечче Заявка 10 1 5 4 9 - 12 8
17. Болонья Заявка 10 1 4 5 10 - 17 7
18. Верона Заявка 10 1 2 7 9 - 19 5
19. Кремонезе Заявка 10 0 4 6 9 - 21 4
20. Сампдория Заявка 10 0 3 7 5 - 18 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 5 4 1 0 12 - 4 13
2. Лацио Заявка 6 4 1 1 12 - 4 13
3. Милан Заявка 5 4 0 1 12 - 6 12
4. Интер Милан Заявка 5 4 0 1 10 - 3 12
5. Ювентус Заявка 5 3 2 0 11 - 3 11
6. Аталанта Заявка 5 3 2 0 8 - 4 11
7. Удинезе Заявка 5 3 2 0 10 - 3 11
8. Рома Заявка 4 3 0 1 6 - 2 9
9. Специя Заявка 5 2 3 0 9 - 7 9
10. Фиорентина Заявка 5 2 2 1 6 - 7 8
11. Сассуоло Заявка 5 2 1 2 8 - 5 7
12. Салернитана Заявка 5 2 1 2 9 - 6 7
13. Монца Заявка 5 2 0 3 5 - 6 6
14. Болонья Заявка 5 1 3 1 5 - 5 6
15. Эмполи Заявка 5 1 2 2 4 - 6 5
16. Торино Заявка 5 1 2 2 2 - 3 5
17. Лечче Заявка 5 0 4 1 5 - 6 4
18. Верона Заявка 5 1 0 4 6 - 11 3
19. Сампдория Заявка 6 0 2 4 2 - 9 2
20. Кремонезе Заявка 4 0 1 3 2 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 5 4 1 0 13 - 5 13
2. Аталанта Заявка 5 4 1 0 8 - 2 13
3. Рома Заявка 6 4 1 1 7 - 7 13
4. Милан Заявка 5 3 2 0 8 - 4 11
5. Удинезе Заявка 5 3 1 1 9 - 7 10
6. Лацио Заявка 4 2 2 0 9 - 1 8
7. Интер Милан Заявка 5 2 0 3 8 - 11 6
8. Эмполи Заявка 5 1 3 1 5 - 5 6
9. Торино Заявка 5 2 0 3 6 - 9 6
10. Ювентус Заявка 5 1 2 2 2 - 4 5
11. Сассуоло Заявка 5 1 2 2 4 - 7 5
12. Монца Заявка 5 1 1 3 4 - 9 4
13. Лечче Заявка 5 1 1 3 4 - 6 4
14. Салернитана Заявка 5 0 3 2 3 - 10 3
15. Кремонезе Заявка 6 0 3 3 7 - 11 3
16. Фиорентина Заявка 5 0 2 3 2 - 5 2
17. Верона Заявка 5 0 2 3 3 - 8 2
18. Сампдория Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
19. Болонья Заявка 5 0 1 4 5 - 12 1
20. Специя Заявка 5 0 0 5 0 - 12 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Лацио Иммобиле Чиро 7 (3)
Ювентус Влахович Душан 7 (1)
Болонья Арнаутович Марко 8
Наполи Кварацхелия Хвича 5 (3)
Рома Дибала Пауло 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Милан Брозович Марсело 5
Фиорентина Амрабат Софьян 5
Аталанта Хатебур Ханс 5
Сассуоло Феррари Джанмарко 5
Удинезе Бекао Родриго 5
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Милан - Монца от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 октября 2022, осталось 2 дня 10 часов 36 минут.



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    • Прогнозы 39
    Милан 97.4% (38)
    X 2.6% (1)
    Монца 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Милан
    Ничья
    Монца
    1.43
    5.25
    8.30
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Милан - Монца

    Исход игры
    Милан
    97.5% (39)
    Ничья
    2.5% (1)
    Монца
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.5% (19)
    Меньше
    52.5% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    25% (10)
    Нет
    75% (30)
    Популярный счёт
    2:0 Милан
    47.5% (19)
    2:1 Милан
    20% (8)
    3:0 Милан
    17.5% (7)
    1:0 Милан
    5% (2)
    4:0 Милан
    5% (2)
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