Тур: 14. Стадион: Стааен.
0:0
Конец матча
0'
37' Желтая карточкаАль-Дахиль Амин
60' Желтая карточкаКийине Софиан
62' Вторая желтая карточкаАль-Дахиль Амин
76' Желтая карточкаПатрис Луи
90'+5
Ход матча
37'
60'
62'
76'
12
Jo
Coppens
77
Бока
Эрик
27
Бойя
Франк
- Основной состав
-
12 Jo CoppensВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Бока ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Бойя ФранкПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
91 Бруно ДжанниНападающий
-
11 Кая ФатихНападающий
-
35 Keo Boets
-
Главный тренер: Холлербах Бернд
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
38 Раве ОреганВратарь
-
25 Патрис ЛуиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Влитинк ТибоПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Марк Брис
История личных встреч
Сент-Трейден
АХ Лёвен
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
10%
40%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
80%
10%
10%
8 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
14 матчей
64.3%
14.3%
21.4%
9 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
57.1%
21.4%
21.5%
8 побед 3 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сент-Трейден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бруно Джанни
|4 (1)
|0.29
|Хаяси Даити
|2
|0.14
|Кагава Синдзи
|2 (1)
|0.14
|Брюлс Кристиан
|1 (1)
|0.07
|Окадзаки Синджи
|1
|0.07
|Ляйстнер Тони
|1
|0.07
|Бойя Франк
|1
|0.07
|Койта Абубакари
|0
|0
|Хасиока Даики
|0
|0
|Ван Дессел Стан
|0
|0
АХ Лёвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гонсалес Марио
|8 (1)
|0.57
|Мертенс Матье
|3
|0.21
|Аль-Тамари Мусса
|3
|0.21
|Торстейнссон Йон
|3
|0.21
|Nachon Nsingi
|2
|0.14
|Патрис Луи
|1
|0.07
|Хольцхаузер Рафаэль
|1 (1)
|0.07
|Кийине Софиан
|1
|0.07
|Де Норре Каспер
|1
|0.07
|Малинов Кристиян
|0
|0
|Мендиль Хамза
|0
|0
|Уэдраого Дилан
|0
|0
Карточки
Сент-Трейден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аль-Дахиль Амин
|3
|1
|Бауэр Роберт
|2
|1
|Конате Мори
|2
|1
|Кагава Синдзи
|3
|0
|Янсенс Вольке
|3
|0
|Брюлс Кристиан
|2
|0
|Бруно Джанни
|2
|0
|Бойя Франк
|2
|0
|Хасиока Даики
|2
|0
|Окадзаки Синджи
|1
|0
|Ляйстнер Тони
|1
|0
|Jo Coppens
|1
|0
|Койта Абубакари
|1
|0
|Ван Дессел Стан
|1
|0
|Хаяси Даити
|1
|0
АХ Лёвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Малинов Кристиян
|4
|0
|Мендиль Хамза
|4
|0
|Патрис Луи
|4
|0
|Мертенс Матье
|3
|0
|Торстейнссон Йон
|3
|0
|Nachon Nsingi
|1
|1
|Уэдраого Дилан
|2
|0
|Аль-Тамари Мусса
|2
|0
|Дом Джорен
|1
|0
|Хольцхаузер Рафаэль
|1
|0
|Рикка Федерико
|1
|0
|Кийине Софиан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
17
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 5
10 Не забивали 8
1
13%
1
6%
1-15
1
13%
3
18%
16-30
1
13%
2
12%
31-45
1
13%
3
18%
46-60
2
25%
5
29%
29%
61-75
2
25%
3
18%
76-90
Пропущено
8
12
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
2
25%
4
33%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
3
25%
61-75
2
25%
4
33%
76-90
Забито
5
7
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
11 Не забивали 11
1
20%
1
14%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
20%
3
43%
76-90
Пропущено
6
10
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
2
33%
3
30%
1-15
1
17%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
33%
1
10%
61-75
1
17%
1
10%
76-90
Забито
13
24
5 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 6
7 Не забивали 5
2
15%
2
8%
1-15
2
15%
4
17%
16-30
1
8%
2
8%
31-45
3
23%
4
17%
46-60
2
15%
6
25%
61-75
3
23%
6
25%
76-90
Пропущено
14
22
6 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
2
14%
3
14%
1-15
2
14%
3
14%
16-30
2
14%
6
27%
31-45
1
7%
1
5%
46-60
4
29%
4
18%
61-75
3
21%
5
23%
76-90
Результаты последних матчей
Сент-Трейден
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Брюгге - Сент-Трейден 3:0 Сент-Трейден - Шарлеруа 2:1 Антверпен - Сент-Трейден 2:0 Сент-Трейден - Эйпен 0:1
Зульте-Варегем - Сент-Трейден 0:3 Сент-Трейден - Стандард 1:2 Генк - Сент-Трейден 0:0 Сент-Трейден - Мехелен 3:1 Остенде - Сент-Трейден 0:1 Сент-Трейден - Андерлехт 0:3 Кортрейк - Сент-Трейден 0:0 Гент - Сент-Трейден 1:1 Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Сент-Трейден - Сераинг 0:2 Виктория Пльзень - Сент-Трейден 1:3 СВ Вёргл - Сент-Трейден 0:6 Стандард - Сент-Трейден 0:2 Андерлехт - Сент-Трейден 0:1 Сент-Трейден - Стандард 3:0 Зульте-Варегем - Сент-Трейден 0:2
АХ Лёвен
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Эйпен - АХ Лёвен 4:2 АХ Лёвен - Генк 0:1 Зульте-Варегем - АХ Лёвен 2:5 АХ Лёвен - Унион Сент-Жиллуаз 0:3
Мехелен - АХ Лёвен 0:0 АХ Лёвен - Шарлеруа 3:2 Андерлехт - АХ Лёвен 2:2 АХ Лёвен - Остенде 2:1 Стандард - АХ Лёвен 1:3 АХ Лёвен - Брюгге 0:3 Антверпен - АХ Лёвен 4:2 АХ Лёвен - Вестерло 2:0 Кортрейк - АХ Лёвен 0:2 Гент - АХ Лёвен 5:0 АХ Лёвен - Антверпен 0:1 Серен Юнайтед - АХ Лёвен 1:1 АХ Лёвен - Унион Сент-Жиллуаз 1:4 Эйпен - АХ Лёвен 3:1 АХ Лёвен - Андерлехт 0:0 Сент-Трейден - АХ Лёвен 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|13
|11
|1
|1
|33 - 12
|34
|2.
|Антверпен
|13
|11
|0
|2
|27 - 11
|33
|3.
|Брюгге
|2:1
|14
|10
|1
|3
|28 - 13
|31
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|1:2
|14
|9
|1
|4
|28 - 18
|28
|5.
|Вестерло
|14
|7
|1
|6
|25 - 26
|22
|6.
|Стандард
|13
|7
|1
|5
|19 - 17
|22
|7.
|АХ Лёвен
|14
|6
|3
|5
|23 - 23
|21
|8.
|Гент
|13
|6
|2
|5
|23 - 16
|20
|9.
|Серкль Брюгге
|14
|5
|3
|6
|20 - 22
|18
|10.
|Мехелен
|14
|5
|2
|7
|21 - 25
|17
|11.
|Сент-Трейден
|14
|4
|5
|5
|12 - 15
|17
|12.
|Шарлеруа
|14
|5
|1
|8
|20 - 25
|16
|13.
|Андерлехт
|13
|5
|1
|7
|21 - 16
|16
|14.
|Эйпен
|14
|4
|0
|10
|15 - 29
|12
|15.
|Остенде
|13
|3
|2
|8
|13 - 25
|11
|16.
|Зульте-Варегем
|13
|3
|2
|8
|15 - 28
|11
|17.
|Кортрейк
|14
|3
|2
|9
|12 - 25
|11
|18.
|Серен Юнайтед
|13
|3
|2
|8
|13 - 22
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|7
|7
|0
|0
|19 - 5
|21
|2.
|Генк
|7
|6
|1
|0
|18 - 6
|19
|3.
|Брюгге
|2:1
|7
|5
|1
|1
|16 - 6
|16
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|1:2
|7
|5
|0
|2
|11 - 7
|15
|5.
|Мехелен
|8
|4
|1
|3
|15 - 13
|13
|6.
|Вестерло
|6
|4
|1
|1
|12 - 6
|13
|7.
|Стандард
|7
|4
|1
|2
|12 - 7
|13
|8.
|Серкль Брюгге
|7
|3
|3
|1
|13 - 7
|12
|9.
|Гент
|6
|3
|1
|2
|12 - 8
|10
|10.
|Андерлехт
|7
|3
|1
|3
|11 - 7
|10
|11.
|АХ Лёвен
|6
|3
|0
|3
|7 - 10
|9
|12.
|Сент-Трейден
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|13.
|Шарлеруа
|7
|2
|1
|4
|11 - 14
|7
|14.
|Эйпен
|7
|2
|0
|5
|8 - 14
|6
|15.
|Остенде
|6
|2
|0
|4
|6 - 13
|6
|16.
|Зульте-Варегем
|7
|2
|0
|5
|10 - 20
|6
|17.
|Кортрейк
|7
|1
|1
|5
|4 - 13
|4
|18.
|Серен Юнайтед
|6
|0
|1
|5
|1 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|2:1
|7
|5
|0
|2
|12 - 7
|15
|2.
|Генк
|6
|5
|0
|1
|15 - 6
|15
|3.
|Унион Сент-Жиллуаз
|1:2
|7
|4
|1
|2
|17 - 11
|13
|4.
|Антверпен
|6
|4
|0
|2
|8 - 6
|12
|5.
|АХ Лёвен
|8
|3
|3
|2
|16 - 13
|12
|6.
|Гент
|7
|3
|1
|3
|11 - 8
|10
|7.
|Серен Юнайтед
|7
|3
|1
|3
|12 - 12
|10
|8.
|Шарлеруа
|7
|3
|0
|4
|9 - 11
|9
|9.
|Вестерло
|8
|3
|0
|5
|13 - 20
|9
|10.
|Стандард
|6
|3
|0
|3
|7 - 10
|9
|11.
|Сент-Трейден
|7
|2
|3
|2
|5 - 6
|9
|12.
|Кортрейк
|7
|2
|1
|4
|8 - 12
|7
|13.
|Серкль Брюгге
|7
|2
|0
|5
|7 - 15
|6
|14.
|Андерлехт
|6
|2
|0
|4
|10 - 9
|6
|15.
|Эйпен
|7
|2
|0
|5
|7 - 15
|6
|16.
|Зульте-Варегем
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|17.
|Остенде
|7
|1
|2
|4
|7 - 12
|5
|18.
|Мехелен
|6
|1
|1
|4
|6 - 12
|4
- — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
- — Выход в плей-офф 1
- — Выход в плей-офф 2
- — Вылет в Первый дивизион Б
|АХ Лёвен
|Гонсалес Марио
|9 (1)
|Антверпен
|Янссен Винсент
|10 (2)
|Гент
|Кейперс Уго
|9 (1)
|Брюгге
|Ютгла Ферран
|6 (3)
|Брюгге
|Сков-Ольсен Андреас
|6 (2)
|Кортрейк
|Вандандриш Кевин
|1 5
|Остенде
|Роша Кенни
|6
|Эйпен
|Петерс Стеф
|1 4
|Эйпен
|Мубарак Вакасо
|1 4
|Гент
|Нгадеу Майкл
|1 4