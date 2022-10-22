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  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А
2022-2023

Тур: 14. Стадион: .
Сент-Трейден
0:0
Конец матча
АХ Лёвен
0'
37' Желтая карточка
Аль-Дахиль Амин
60' Желтая карточка
Кийине Софиан
62' Вторая желтая карточка
Аль-Дахиль Амин
76' Желтая карточка
Патрис Луи
90'+5
12
Jo
Coppens
22
Янсенс
Вольке
37
Ляйстнер
Тони
3
Аль-Дахиль
Амин
4
Хасиока
Даики
77
Бока
Эрик
10
Кагава
Синдзи
6
Конате
Мори
27
Бойя
Франк
8
Хаяси
Даити
30
Окадзаки
Синджи
12
Кожокару
Валентин
6
Дом
Джорен
28
Плетинкс
Эвауд
14
Рикка
Федерико
20
Мендиль
Хамза
11
Аль-Тамари
Мусса
4
Малинов
Кристиян
24
Де
Норре
Каспер
13
Кийине
Софиан
33
Мертенс
Матье
9
Гонсалес
Марио
Сент-Трейден
3-5-2
АХ Лёвен
4-4-1-1

История личных встреч

Сент-Трейден
АХ Лёвен

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
10%
40%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

80%
10%
10%
8 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

14 матчей

64.3%
14.3%
21.4%
9 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

57.1%
21.4%
21.5%
8 побед 3 ничьи 3 победы

История матчей

ПДА
2:0
ПДА
4:1
ПДА
3:1
ПДА
2:2
К
2:0
К
4:2
ТМК
4:1
ЛП
2:2
ЛП
1:0
БВЛ
2:3
ВД
2:3
БВЛ
3:2
ЛЖ
2:1
ЛЖ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Сент-Трейден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бруно Джанни 4 (1) 0.29
Хаяси Даити 2 0.14
Кагава Синдзи 2 (1) 0.14
Брюлс Кристиан 1 (1) 0.07
Окадзаки Синджи 1 0.07
Ляйстнер Тони 1 0.07
Бойя Франк 1 0.07
Койта Абубакари 0 0
Хасиока Даики 0 0
Ван Дессел Стан 0 0
АХ Лёвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гонсалес Марио 8 (1) 0.57
Мертенс Матье 3 0.21
Аль-Тамари Мусса 3 0.21
Торстейнссон Йон 3 0.21
Nachon Nsingi 2 0.14
Патрис Луи 1 0.07
Хольцхаузер Рафаэль 1 (1) 0.07
Кийине Софиан 1 0.07
Де Норре Каспер 1 0.07
Малинов Кристиян 0 0
Мендиль Хамза 0 0
Уэдраого Дилан 0 0

Карточки

Сент-Трейден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аль-Дахиль Амин 3 1
Бауэр Роберт 2 1
Конате Мори 2 1
Кагава Синдзи 3 0
Янсенс Вольке 3 0
Брюлс Кристиан 2 0
Бруно Джанни 2 0
Бойя Франк 2 0
Хасиока Даики 2 0
Окадзаки Синджи 1 0
Ляйстнер Тони 1 0
Jo Coppens 1 0
Койта Абубакари 1 0
Ван Дессел Стан 1 0
Хаяси Даити 1 0
АХ Лёвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Малинов Кристиян 4 0
Мендиль Хамза 4 0
Патрис Луи 4 0
Мертенс Матье 3 0
Торстейнссон Йон 3 0
Nachon Nsingi 1 1
Уэдраого Дилан 2 0
Аль-Тамари Мусса 2 0
Дом Джорен 1 0
Хольцхаузер Рафаэль 1 0
Рикка Федерико 1 0
Кийине Софиан 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
17
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 5
10 Не забивали 8
1
13%
1
6%
1-15
1
13%
3
18%
16-30
1
13%
2
12%
31-45
1
13%
3
18%
46-60
2
25%
5
29%
29%
61-75
2
25%
3
18%
76-90

Пропущено

8
12
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
2
25%
4
33%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
3
25%
61-75
2
25%
4
33%
76-90

Забито

5
7
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
11 Не забивали 11
1
20%
1
14%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
20%
3
43%
76-90

Пропущено

6
10
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
2
33%
3
30%
1-15
1
17%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
33%
1
10%
61-75
1
17%
1
10%
76-90

Забито

13
24
5 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 6
7 Не забивали 5
2
15%
2
8%
1-15
2
15%
4
17%
16-30
1
8%
2
8%
31-45
3
23%
4
17%
46-60
2
15%
6
25%
61-75
3
23%
6
25%
76-90

Пропущено

14
22
6 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
2
14%
3
14%
1-15
2
14%
3
14%
16-30
2
14%
6
27%
31-45
1
7%
1
5%
46-60
4
29%
4
18%
61-75
3
21%
5
23%
76-90

Результаты последних матчей

Сент-Трейден
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Брюгге - Сент-Трейден 3:0 Сент-Трейден - Шарлеруа 2:1 Антверпен - Сент-Трейден 2:0 Сент-Трейден - Эйпен 0:1
Зульте-Варегем - Сент-Трейден 0:3 Сент-Трейден - Стандард 1:2 Генк - Сент-Трейден 0:0 Сент-Трейден - Мехелен 3:1 Остенде - Сент-Трейден 0:1 Сент-Трейден - Андерлехт 0:3 Кортрейк - Сент-Трейден 0:0 Гент - Сент-Трейден 1:1 Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Сент-Трейден - Сераинг 0:2 Виктория Пльзень - Сент-Трейден 1:3 СВ Вёргл - Сент-Трейден 0:6 Стандард - Сент-Трейден 0:2 Андерлехт - Сент-Трейден 0:1 Сент-Трейден - Стандард 3:0 Зульте-Варегем - Сент-Трейден 0:2
АХ Лёвен
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Эйпен - АХ Лёвен 4:2 АХ Лёвен - Генк 0:1 Зульте-Варегем - АХ Лёвен 2:5 АХ Лёвен - Унион Сент-Жиллуаз 0:3
Мехелен - АХ Лёвен 0:0 АХ Лёвен - Шарлеруа 3:2 Андерлехт - АХ Лёвен 2:2 АХ Лёвен - Остенде 2:1 Стандард - АХ Лёвен 1:3 АХ Лёвен - Брюгге 0:3 Антверпен - АХ Лёвен 4:2 АХ Лёвен - Вестерло 2:0 Кортрейк - АХ Лёвен 0:2 Гент - АХ Лёвен 5:0 АХ Лёвен - Антверпен 0:1 Серен Юнайтед - АХ Лёвен 1:1 АХ Лёвен - Унион Сент-Жиллуаз 1:4 Эйпен - АХ Лёвен 3:1 АХ Лёвен - Андерлехт 0:0 Сент-Трейден - АХ Лёвен 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 13 11 1 1 33 - 12 34
2. Антверпен 13 11 0 2 27 - 11 33
3. Брюгге 2:1 14 10 1 3 28 - 13 31
4. Унион Сент-Жиллуаз 1:2 14 9 1 4 28 - 18 28
5. Вестерло 14 7 1 6 25 - 26 22
6. Стандард 13 7 1 5 19 - 17 22
7. АХ Лёвен 14 6 3 5 23 - 23 21
8. Гент 13 6 2 5 23 - 16 20
9. Серкль Брюгге 14 5 3 6 20 - 22 18
10. Мехелен 14 5 2 7 21 - 25 17
11. Сент-Трейден 14 4 5 5 12 - 15 17
12. Шарлеруа 14 5 1 8 20 - 25 16
13. Андерлехт 13 5 1 7 21 - 16 16
14. Эйпен 14 4 0 10 15 - 29 12
15. Остенде 13 3 2 8 13 - 25 11
16. Зульте-Варегем 13 3 2 8 15 - 28 11
17. Кортрейк 14 3 2 9 12 - 25 11
18. Серен Юнайтед 13 3 2 8 13 - 22 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 7 7 0 0 19 - 5 21
2. Генк 7 6 1 0 18 - 6 19
3. Брюгге 2:1 7 5 1 1 16 - 6 16
4. Унион Сент-Жиллуаз 1:2 7 5 0 2 11 - 7 15
5. Мехелен 8 4 1 3 15 - 13 13
6. Вестерло 6 4 1 1 12 - 6 13
7. Стандард 7 4 1 2 12 - 7 13
8. Серкль Брюгге 7 3 3 1 13 - 7 12
9. Гент 6 3 1 2 12 - 8 10
10. Андерлехт 7 3 1 3 11 - 7 10
11. АХ Лёвен 6 3 0 3 7 - 10 9
12. Сент-Трейден 7 2 2 3 7 - 9 8
13. Шарлеруа 7 2 1 4 11 - 14 7
14. Эйпен 7 2 0 5 8 - 14 6
15. Остенде 6 2 0 4 6 - 13 6
16. Зульте-Варегем 7 2 0 5 10 - 20 6
17. Кортрейк 7 1 1 5 4 - 13 4
18. Серен Юнайтед 6 0 1 5 1 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге 2:1 7 5 0 2 12 - 7 15
2. Генк 6 5 0 1 15 - 6 15
3. Унион Сент-Жиллуаз 1:2 7 4 1 2 17 - 11 13
4. Антверпен 6 4 0 2 8 - 6 12
5. АХ Лёвен 8 3 3 2 16 - 13 12
6. Гент 7 3 1 3 11 - 8 10
7. Серен Юнайтед 7 3 1 3 12 - 12 10
8. Шарлеруа 7 3 0 4 9 - 11 9
9. Вестерло 8 3 0 5 13 - 20 9
10. Стандард 6 3 0 3 7 - 10 9
11. Сент-Трейден 7 2 3 2 5 - 6 9
12. Кортрейк 7 2 1 4 8 - 12 7
13. Серкль Брюгге 7 2 0 5 7 - 15 6
14. Андерлехт 6 2 0 4 10 - 9 6
15. Эйпен 7 2 0 5 7 - 15 6
16. Зульте-Варегем 6 1 2 3 5 - 8 5
17. Остенде 7 1 2 4 7 - 12 5
18. Мехелен 6 1 1 4 6 - 12 4
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  • — Выход в плей-офф 2
  • — Вылет в Первый дивизион Б

Топ бомбардиров
АХ Лёвен Гонсалес Марио 9 (1)
Антверпен Янссен Винсент 10 (2)
Гент Кейперс Уго 9 (1)
Брюгге Ютгла Ферран 6 (3)
Брюгге Сков-Ольсен Андреас 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Кортрейк Вандандриш Кевин 1 5
Остенде Роша Кенни 6
Эйпен Петерс Стеф 1 4
Эйпен Мубарак Вакасо 1 4
Гент Нгадеу Майкл 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    37'
    Ameen Al Dakhil получил желтую карточку от судьи
  • 22'
    Плетинкс Эвауд уходит с поля. Патрис Луи выходит вместо него
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