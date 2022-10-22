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  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А
2022-2023

Тур: 14. Стадион: .
Мехелен
1:1
Второй тайм: 56'
Эйпен
0'
0:1
16' Гол
Н'Дри Конан
1:1
22' Гол
Да Крус Алессио
1:1
38' Не забитый пенальти
Ванлерберге Йорди
41' Желтая карточка
Ламбер Борис
49' Желтая карточка
Бейтс Дэвид

Ход матча

16'
0:1
Н'Дри Конан
(Битумазала Натан)
22'
Да Крус Алессио
1:1
38'
Ванлерберге Йорди
1:1
41'
 
Ламбер Борис
49'
Бейтс Дэвид
 
Лучшие коэффициенты
Мехелен
Ничья
Эйпен
1.98
3.86
5.20
Все Коэффициенты
1
Куке
Гетан
5
Уолш
Сэнди
27
Бейтс
Дэвид
30
Ванлерберге
Йорди
21
Болинголи-Мбомбо
Боли
17
Гуэ
Самюэль
22
Да
Крус
Алессио
16
Схоофс
Роб
7
Хайреманс
Джеффри
9
Нгой
Жульен
11
Сторм
Никола
1
Мозер
Леннарт
2
Yentil
van
Genechten
35
Ламбер
Борис
3
Дэвидсон
Джейсон
15
Gary
Magnee
17
Битумазала
Натан
24
Мубарак
Вакасо
4
Джегго
Джеймс
8
Петерс
Стеф
11
Н'Дри
Конан
9
Превляк
Смаил
Мехелен
4-3-3
Эйпен
3-5-2

История личных встреч

Мехелен
Эйпен

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
33.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

11 матчей

45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

54.5%
9.1%
36.4%
6 побед 1 ничья 4 победы

История матчей

ПДА
1:1
К
1:3
ПДА
1:3
ПДА
3:0
ПДА
1:1
ПДА
1:1
ПДА
0:2
ПДА
1:0
ПДА
4:1
ЛП
1:0
ЛП
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Мехелен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хайреманс Джеффри 4 0.29
Схоофс Роб 4 0.29
Уолш Сэнди 2 0.14
Нгой Жульен 2 0.14
Ванлерберге Йорди 2 (1) 0.14
Пейре Тибо 2 0.14
Milan Robberechts 2 0.14
Да Крус Алессио 1 0.07
Воутерс Дрис 0 0
Эйпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Н'Дри Конан 4 0.29
Gary Magnee 3 0.21
Чарльз-Кук Риган 2 0.14
Петерс Стеф 2 (2) 0.14
Превляк Смаил 2 0.14
Нуху Айзек 1 0.07
Ламбер Борис 1 0.07
Кристи-Дэвис Исаак 0 0
Деом Жером 0 0
Jan Kral 0 0
Yentil van Genechten 0 0
Битумазала Натан 0 0

Карточки

Мехелен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Да Крус Алессио 2 1
Болинголи-Мбомбо Боли 3 0
Верстрате Биргер 1 1
Хайреманс Джеффри 2 0
Уолш Сэнди 2 0
Ванлерберге Йорди 2 0
Нгой Жульен 2 0
Ван Хоренбек Алек 2 0
Frederic Soelle Soelle 2 0
Схоофс Роб 1 0
Швед Марьян 1 0
Воутерс Дрис 1 0
Лавале Димитри 1 0
Гуэ Самюэль 1 0
Маледе Йонас 1 0
Ван Хеке Яннес 1 0
Jorge Hernandez1 1 0
Эйпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Петерс Стеф 4 1
Мубарак Вакасо 3 1
Дэвидсон Джейсон 4 0
Ламбер Борис 4 0
Gary Magnee 2 1
Джегго Джеймс 3 0
Кристи-Дэвис Исаак 3 0
Деом Жером 3 0
Jan Kral 3 0
Чарльз-Кук Риган 2 0
Rune Paeshuyse 2 0
Превляк Смаил 1 0
Н'Дри Конан 1 0
Нуху Айзек 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
6
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
3
23%
2
33%
31-45
2
15%
1
17%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
3
23%
3
50%
76-90

Пропущено

12
13
3 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
0
0%
2
15%
1-15
1
8%
3
23%
16-30
2
17%
2
15%
31-45
3
25%
2
15%
46-60
5
42%
0
0%
61-75
1
8%
4
31%
76-90

Забито

6
9
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
10 Не забивали 8
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
2
33%
1
11%
31-45
2
33%
1
11%
46-60
1
17%
1
11%
61-75
1
17%
2
22%
76-90

Пропущено

12
13
4 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
0
0%
4
31%
1-15
1
8%
2
15%
16-30
3
25%
3
23%
31-45
2
17%
1
8%
46-60
3
25%
1
8%
61-75
3
25%
2
15%
76-90

Забито

19
15
8 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
5 Не забивали 3
1
5%
1
7%
1-15
2
11%
3
20%
16-30
5
26%
3
20%
31-45
4
21%
2
13%
46-60
3
16%
1
7%
61-75
4
21%
5
33%
76-90

Пропущено

24
26
7 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 10
0
0%
6
23%
1-15
2
8%
5
19%
16-30
5
21%
5
19%
31-45
5
21%
3
12%
46-60
8
33%
1
4%
61-75
4
17%
6
23%
76-90

Результаты последних матчей

Мехелен
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Мехелен - Стандард 2:0 Гент - Мехелен 3:0 Мехелен - Андерлехт 1:3 Брюгге - Мехелен 3:0
Мехелен - АХ Лёвен 0:0 Кортрейк - Мехелен 1:4 Мехелен - Серен Юнайтед 2:3 Сент-Трейден - Мехелен 3:1 Мехелен - Вестерло 5:4 Серкль Брюгге - Мехелен 0:0 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 3:0 Остенде - Мехелен 2:1 Мехелен - Антверпен 0:2 Мехелен - Вольфсбург 3:4 Мехелен - РВДМ 47 0:0 Мехелен - Маккаби Хайфа 1:0 Антверпен - Мехелен 4:0 Кортрейк - Мехелен 3:1 Мехелен - Генк 0:0 Шарлеруа - Мехелен 3:2
Эйпен
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Эйпен - АХ Лёвен 4:2 Серкль Брюгге - Эйпен 5:1 Эйпен - Гент 0:4 Сент-Трейден - Эйпен 0:1
Эйпен - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Остенде - Эйпен 1:0 Эйпен - Кортрейк 0:1 Вестерло - Эйпен 0:1 Эйпен - Серен Юнайтед 1:3 Эйпен - Антверпен 0:1 Генк - Эйпен 4:2 Эйпен - Брюгге 2:1 Шарлеруа - Эйпен 3:1 Аякс - Эйпен 1:1 Кайзерслаутерн - Эйпен 4:1 Эйпен - Алемания 4:1 Кёльн-2 - Эйпен 1:4 Эйпен - Остенде 0:2 Генк - Эйпен 5:0 Эйпен - Мехелен 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 13 11 1 1 33 - 12 34
2. Антверпен 13 11 0 2 27 - 11 33
3. Брюгге 13 9 1 3 26 - 12 28
4. Унион Сент-Жиллуаз 13 9 1 3 27 - 16 28
5. Вестерло 14 7 1 6 25 - 26 22
6. Стандард 13 7 1 5 19 - 17 22
7. АХ Лёвен 0:0 14 6 3 5 23 - 23 21
8. Гент 13 6 2 5 23 - 16 20
9. Серкль Брюгге 14 5 3 6 20 - 22 18
10. Сент-Трейден 0:0 14 4 5 5 12 - 15 17
11. Андерлехт 13 5 1 7 21 - 16 16
12. Шарлеруа 14 5 1 8 20 - 25 16
13. Мехелен 1:1 14 4 3 7 20 - 25 15
14. Эйпен 1:1 14 4 1 9 15 - 28 13
15. Остенде 13 3 2 8 13 - 25 11
16. Зульте-Варегем 13 3 2 8 15 - 28 11
17. Кортрейк 14 3 2 9 12 - 25 11
18. Серен Юнайтед 13 3 2 8 13 - 22 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 7 7 0 0 19 - 5 21
2. Генк 7 6 1 0 18 - 6 19
3. Брюгге 7 5 1 1 16 - 6 16
4. Унион Сент-Жиллуаз 6 5 0 1 10 - 5 15
5. Вестерло 6 4 1 1 12 - 6 13
6. Стандард 7 4 1 2 12 - 7 13
7. Серкль Брюгге 7 3 3 1 13 - 7 12
8. Мехелен 1:1 8 3 2 3 14 - 13 11
9. Гент 6 3 1 2 12 - 8 10
10. Андерлехт 7 3 1 3 11 - 7 10
11. АХ Лёвен 0:0 6 3 0 3 7 - 10 9
12. Сент-Трейден 0:0 7 2 2 3 7 - 9 8
13. Шарлеруа 7 2 1 4 11 - 14 7
14. Остенде 6 2 0 4 6 - 13 6
15. Эйпен 1:1 7 2 0 5 8 - 14 6
16. Зульте-Варегем 7 2 0 5 10 - 20 6
17. Кортрейк 7 1 1 5 4 - 13 4
18. Серен Юнайтед 6 0 1 5 1 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 6 5 0 1 15 - 6 15
2. Унион Сент-Жиллуаз 7 4 1 2 17 - 11 13
3. Брюгге 6 4 0 2 10 - 6 12
4. Антверпен 6 4 0 2 8 - 6 12
5. АХ Лёвен 0:0 8 3 3 2 16 - 13 12
6. Гент 7 3 1 3 11 - 8 10
7. Серен Юнайтед 7 3 1 3 12 - 12 10
8. Шарлеруа 7 3 0 4 9 - 11 9
9. Вестерло 8 3 0 5 13 - 20 9
10. Стандард 6 3 0 3 7 - 10 9
11. Сент-Трейден 0:0 7 2 3 2 5 - 6 9
12. Кортрейк 7 2 1 4 8 - 12 7
13. Эйпен 1:1 7 2 1 4 7 - 14 7
14. Серкль Брюгге 7 2 0 5 7 - 15 6
15. Андерлехт 6 2 0 4 10 - 9 6
16. Зульте-Варегем 6 1 2 3 5 - 8 5
17. Остенде 7 1 2 4 7 - 12 5
18. Мехелен 1:1 6 1 1 4 6 - 12 4
  • — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
  • — Выход в плей-офф 1
  • — Выход в плей-офф 2
  • — Вылет в Первый дивизион Б

Топ бомбардиров
АХ Лёвен Гонсалес Марио 9 (1)
Антверпен Янссен Винсент 10 (2)
Гент Кейперс Уго 9 (1)
Брюгге Ютгла Ферран 6 (3)
Унион Сент-Жиллуаз Ванзейр Данте 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Кортрейк Вандандриш Кевин 1 5
Остенде Роша Кенни 6
Эйпен Петерс Стеф 1 4
Гент Нгадеу Майкл 1 4
Серен Юнайтед Силла Абдулайе 1 4
Весь список
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    49'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    49'
    Бейтс Дэвид получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    Ламбер Борис получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    38'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Ванлерберге Йорди пробил пенальти, но не смог забить!
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Да Крус Алессио бьет в цель!
  • Описание гола
    16'
    Г О О О О Л - Н'Дри Конан бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Мехелен
Ничья
Эйпен
1.98
3.86
5.20
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Мехелен 1:1 Эйпен онлайн

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