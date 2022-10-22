Тур: 14. Стадион: Аргосштадион Ахтер де Казерне.
0'
0:1
16' ГолН'Дри Конан
1:1
22' ГолДа Крус Алессио
1:1
38' Не забитый пенальтиВанлерберге Йорди
41' Желтая карточкаЛамбер Борис
49' Желтая карточкаБейтс Дэвид
Ход матча
16'
0:1
22'
1:1
38'
41'
49'
27
Бейтс
Дэвид
17
Гуэ
Самюэль
16
Схоофс
Роб
11
Сторм
Никола
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
27 Бейтс ДэвидЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Гуэ СамюэльПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Схоофс РобПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Сторм НиколаНападающий
- Запасные игроки
-
15 Тулен ЯнникВратарь
- Защитник
-
23 Пейре ТибоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Маледе ЙонасНападающий
-
-
Главный тренер: Стивен Дефур
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
35 Ламбер БорисЗащитник
- Защитник
-
15 Gary MagneeЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Н'Дри КонанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Алло ТеддиЗащитник
- Нападающий
-
22 Сумано СамбуНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Шторк Бернд
История личных встреч
Мехелен
Эйпен
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
33.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
11 матчей
45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
54.5%
9.1%
36.4%
6 побед 1 ничья 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Мехелен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хайреманс Джеффри
|4
|0.29
|Схоофс Роб
|4
|0.29
|Уолш Сэнди
|2
|0.14
|Нгой Жульен
|2
|0.14
|Ванлерберге Йорди
|2 (1)
|0.14
|Пейре Тибо
|2
|0.14
|Milan Robberechts
|2
|0.14
|Да Крус Алессио
|1
|0.07
|Воутерс Дрис
|0
|0
Эйпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Н'Дри Конан
|4
|0.29
|Gary Magnee
|3
|0.21
|Чарльз-Кук Риган
|2
|0.14
|Петерс Стеф
|2 (2)
|0.14
|Превляк Смаил
|2
|0.14
|Нуху Айзек
|1
|0.07
|Ламбер Борис
|1
|0.07
|Кристи-Дэвис Исаак
|0
|0
|Деом Жером
|0
|0
|Jan Kral
|0
|0
|Yentil van Genechten
|0
|0
|Битумазала Натан
|0
|0
Карточки
Мехелен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Да Крус Алессио
|2
|1
|Болинголи-Мбомбо Боли
|3
|0
|Верстрате Биргер
|1
|1
|Хайреманс Джеффри
|2
|0
|Уолш Сэнди
|2
|0
|Ванлерберге Йорди
|2
|0
|Нгой Жульен
|2
|0
|Ван Хоренбек Алек
|2
|0
|Frederic Soelle Soelle
|2
|0
|Схоофс Роб
|1
|0
|Швед Марьян
|1
|0
|Воутерс Дрис
|1
|0
|Лавале Димитри
|1
|0
|Гуэ Самюэль
|1
|0
|Маледе Йонас
|1
|0
|Ван Хеке Яннес
|1
|0
|Jorge Hernandez1
|1
|0
Эйпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Петерс Стеф
|4
|1
|Мубарак Вакасо
|3
|1
|Дэвидсон Джейсон
|4
|0
|Ламбер Борис
|4
|0
|Gary Magnee
|2
|1
|Джегго Джеймс
|3
|0
|Кристи-Дэвис Исаак
|3
|0
|Деом Жером
|3
|0
|Jan Kral
|3
|0
|Чарльз-Кук Риган
|2
|0
|Rune Paeshuyse
|2
|0
|Превляк Смаил
|1
|0
|Н'Дри Конан
|1
|0
|Нуху Айзек
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
6
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
3
23%
2
33%
31-45
2
15%
1
17%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
3
23%
3
50%
76-90
Пропущено
12
13
3 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
0
0%
2
15%
1-15
1
8%
3
23%
16-30
2
17%
2
15%
31-45
3
25%
2
15%
46-60
5
42%
0
0%
61-75
1
8%
4
31%
76-90
Забито
6
9
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
10 Не забивали 8
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
2
33%
1
11%
31-45
2
33%
1
11%
46-60
1
17%
1
11%
61-75
1
17%
2
22%
76-90
Пропущено
12
13
4 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
0
0%
4
31%
1-15
1
8%
2
15%
16-30
3
25%
3
23%
31-45
2
17%
1
8%
46-60
3
25%
1
8%
61-75
3
25%
2
15%
76-90
Забито
19
15
8 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
5 Не забивали 3
1
5%
1
7%
1-15
2
11%
3
20%
16-30
5
26%
3
20%
31-45
4
21%
2
13%
46-60
3
16%
1
7%
61-75
4
21%
5
33%
76-90
Пропущено
24
26
7 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 10
0
0%
6
23%
1-15
2
8%
5
19%
16-30
5
21%
5
19%
31-45
5
21%
3
12%
46-60
8
33%
1
4%
61-75
4
17%
6
23%
76-90
Результаты последних матчей
Мехелен
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Мехелен - Стандард 2:0 Гент - Мехелен 3:0 Мехелен - Андерлехт 1:3 Брюгге - Мехелен 3:0
Мехелен - АХ Лёвен 0:0 Кортрейк - Мехелен 1:4 Мехелен - Серен Юнайтед 2:3 Сент-Трейден - Мехелен 3:1 Мехелен - Вестерло 5:4 Серкль Брюгге - Мехелен 0:0 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 3:0 Остенде - Мехелен 2:1 Мехелен - Антверпен 0:2 Мехелен - Вольфсбург 3:4 Мехелен - РВДМ 47 0:0 Мехелен - Маккаби Хайфа 1:0 Антверпен - Мехелен 4:0 Кортрейк - Мехелен 3:1 Мехелен - Генк 0:0 Шарлеруа - Мехелен 3:2
Эйпен
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Эйпен - АХ Лёвен 4:2 Серкль Брюгге - Эйпен 5:1 Эйпен - Гент 0:4 Сент-Трейден - Эйпен 0:1
Эйпен - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Остенде - Эйпен 1:0 Эйпен - Кортрейк 0:1 Вестерло - Эйпен 0:1 Эйпен - Серен Юнайтед 1:3 Эйпен - Антверпен 0:1 Генк - Эйпен 4:2 Эйпен - Брюгге 2:1 Шарлеруа - Эйпен 3:1 Аякс - Эйпен 1:1 Кайзерслаутерн - Эйпен 4:1 Эйпен - Алемания 4:1 Кёльн-2 - Эйпен 1:4 Эйпен - Остенде 0:2 Генк - Эйпен 5:0 Эйпен - Мехелен 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|13
|11
|1
|1
|33 - 12
|34
|2.
|Антверпен
|13
|11
|0
|2
|27 - 11
|33
|3.
|Брюгге
|13
|9
|1
|3
|26 - 12
|28
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|13
|9
|1
|3
|27 - 16
|28
|5.
|Вестерло
|14
|7
|1
|6
|25 - 26
|22
|6.
|Стандард
|13
|7
|1
|5
|19 - 17
|22
|7.
|АХ Лёвен
|0:0
|14
|6
|3
|5
|23 - 23
|21
|8.
|Гент
|13
|6
|2
|5
|23 - 16
|20
|9.
|Серкль Брюгге
|14
|5
|3
|6
|20 - 22
|18
|10.
|Сент-Трейден
|0:0
|14
|4
|5
|5
|12 - 15
|17
|11.
|Андерлехт
|13
|5
|1
|7
|21 - 16
|16
|12.
|Шарлеруа
|14
|5
|1
|8
|20 - 25
|16
|13.
|Мехелен
|1:1
|14
|4
|3
|7
|20 - 25
|15
|14.
|Эйпен
|1:1
|14
|4
|1
|9
|15 - 28
|13
|15.
|Остенде
|13
|3
|2
|8
|13 - 25
|11
|16.
|Зульте-Варегем
|13
|3
|2
|8
|15 - 28
|11
|17.
|Кортрейк
|14
|3
|2
|9
|12 - 25
|11
|18.
|Серен Юнайтед
|13
|3
|2
|8
|13 - 22
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|7
|7
|0
|0
|19 - 5
|21
|2.
|Генк
|7
|6
|1
|0
|18 - 6
|19
|3.
|Брюгге
|7
|5
|1
|1
|16 - 6
|16
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|6
|5
|0
|1
|10 - 5
|15
|5.
|Вестерло
|6
|4
|1
|1
|12 - 6
|13
|6.
|Стандард
|7
|4
|1
|2
|12 - 7
|13
|7.
|Серкль Брюгге
|7
|3
|3
|1
|13 - 7
|12
|8.
|Мехелен
|1:1
|8
|3
|2
|3
|14 - 13
|11
|9.
|Гент
|6
|3
|1
|2
|12 - 8
|10
|10.
|Андерлехт
|7
|3
|1
|3
|11 - 7
|10
|11.
|АХ Лёвен
|0:0
|6
|3
|0
|3
|7 - 10
|9
|12.
|Сент-Трейден
|0:0
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|13.
|Шарлеруа
|7
|2
|1
|4
|11 - 14
|7
|14.
|Остенде
|6
|2
|0
|4
|6 - 13
|6
|15.
|Эйпен
|1:1
|7
|2
|0
|5
|8 - 14
|6
|16.
|Зульте-Варегем
|7
|2
|0
|5
|10 - 20
|6
|17.
|Кортрейк
|7
|1
|1
|5
|4 - 13
|4
|18.
|Серен Юнайтед
|6
|0
|1
|5
|1 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|6
|5
|0
|1
|15 - 6
|15
|2.
|Унион Сент-Жиллуаз
|7
|4
|1
|2
|17 - 11
|13
|3.
|Брюгге
|6
|4
|0
|2
|10 - 6
|12
|4.
|Антверпен
|6
|4
|0
|2
|8 - 6
|12
|5.
|АХ Лёвен
|0:0
|8
|3
|3
|2
|16 - 13
|12
|6.
|Гент
|7
|3
|1
|3
|11 - 8
|10
|7.
|Серен Юнайтед
|7
|3
|1
|3
|12 - 12
|10
|8.
|Шарлеруа
|7
|3
|0
|4
|9 - 11
|9
|9.
|Вестерло
|8
|3
|0
|5
|13 - 20
|9
|10.
|Стандард
|6
|3
|0
|3
|7 - 10
|9
|11.
|Сент-Трейден
|0:0
|7
|2
|3
|2
|5 - 6
|9
|12.
|Кортрейк
|7
|2
|1
|4
|8 - 12
|7
|13.
|Эйпен
|1:1
|7
|2
|1
|4
|7 - 14
|7
|14.
|Серкль Брюгге
|7
|2
|0
|5
|7 - 15
|6
|15.
|Андерлехт
|6
|2
|0
|4
|10 - 9
|6
|16.
|Зульте-Варегем
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|17.
|Остенде
|7
|1
|2
|4
|7 - 12
|5
|18.
|Мехелен
|1:1
|6
|1
|1
|4
|6 - 12
|4
- — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
- — Выход в плей-офф 1
- — Выход в плей-офф 2
- — Вылет в Первый дивизион Б
|АХ Лёвен
|Гонсалес Марио
|9 (1)
|Антверпен
|Янссен Винсент
|10 (2)
|Гент
|Кейперс Уго
|9 (1)
|Брюгге
|Ютгла Ферран
|6 (3)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ванзейр Данте
|6 (2)
|Кортрейк
|Вандандриш Кевин
|1 5
|Остенде
|Роша Кенни
|6
|Эйпен
|Петерс Стеф
|1 4
|Гент
|Нгадеу Майкл
|1 4
|Серен Юнайтед
|Силла Абдулайе
|1 4