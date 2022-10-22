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Греция: Суперлига
2022-2023

Тур: 9. Стадион: .
Панетоликос
0:0
Перерыв
Олимпиакос
0'

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 3
  • 4 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 37 Владение мячом, % 63
Лучшие коэффициенты
Панетоликос
Ничья
Олимпиакос
9.00
4.10
1.58
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
32
Стергиакис
Антонис
2
Konstantinos
Apostolakis
3
Хухумис
Диамантис
5
Младен
Себастьян
16
Ларссон
Якоб
11
Диас
Хорхе
13
Корнелиус
Дерек
17
Мартенссон
Йохан
25
Морсай
Йонатан
22
Коловос
Димитрис
27
Шенгелия
Леван
91
Пасхалакис
Александрос
26
Пипа
74
Нтои
Андреас-Ричардос
15
Папастатопулос
Сократис
45
Рябчук
Олег
19
Масурас
Гиоргос
6
М'Вила
Янн
33
Ин-Бом
Хван
21
Биэл
Пеп
10
Родригес
Хамес
94
Бакамбу
Седрик
Панетоликос
4-3-3
Олимпиакос
4-4-2

История личных встреч

Панетоликос
Олимпиакос

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
133.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед

22 матча

100%
0 побед 0 ничьих 22 победы

Первый тайм

31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 12 побед

Второй тайм

4.5%
95.5%
0 побед 1 ничья 18 побед

25 матчей

4%
8%
88%
1 победа 2 ничьи 22 победы

Первый тайм

52%
48%
0 побед 13 ничьих 12 побед

Второй тайм

8%
20%
72%
2 победы 5 ничьих 18 побед

История матчей

К
3:1
С
3:1
К
2:1
С
1:2
К
3:0
К
0:3
С
1:2
С
2:0
С
2:0
С
0:3
С
0:5
С
2:1
С
4:0
С
1:4
С
0:2
С
3:1
С
2:5
С
1:0
С
2:0
С
2:0
С
1:1
С
2:1
С
0:0
С
0:1
С
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Панетоликос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карелис Никос 6 0.67
Шенгелия Леван 2 0.22
Даго Надре 2 0.22
Коловос Димитрис 1 0.11
Морсай Йонатан 1 0.11
Диас Хорхе 0 0
Ларссон Якоб 0 0
Младен Себастьян 0 0
Флорес Дейби 0 0
Корнелиус Дерек 0 0
Дуарте Фредерику 0 0
Олимпиакос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бакамбу Седрик 3 (1) 0.33
Эль-Араби Юссеф 2 (1) 0.22
Вальбуэна Матьё 1 0.11
Родригес Хамес 1 0.11
Биэл Пеп 1 0.11
Бухалакис Андреас 1 0.11
Родригес Гарри 1 0.11
Масурас Гиоргос 1 0.11
Ранджелович Лазар 1 0.11
Хван Ый-Чжо 0 0
Рябчук Олег 0 0
Пипа 0 0
Ин-Бом Хван 0 0

Карточки

Панетоликос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диас Хорхе 2 1
Konstantinos Apostolakis 3 0
Карелис Никос 1 1
Шенгелия Леван 2 0
Хацитеодоридис Илиас 2 0
Дуарте Фредерику 2 0
Ларссон Якоб 1 0
Хухумис Диамантис 1 0
Младен Себастьян 1 0
Флорес Дейби 1 0
Стергиакис Антонис 1 0
Олимпиакос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вальбуэна Матьё 1 0
Врсалько Шиме 1 0
Масурас Гиоргос 1 0
Малонг Кунде 1 0
Ба Уссейну 1 0
Рябчук Олег 1 0
Нтои Андреас-Ричардос 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
4
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
2
40%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
25%
76-90

Пропущено

6
2
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
2
100%
76-90

Забито

7
10
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 3
2
29%
1
10%
1-15
1
14%
1
10%
16-30
1
14%
3
30%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
14%
2
20%
61-75
2
29%
2
20%
76-90

Пропущено

4
3
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

12
14
7 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 6
3 Не забивали 1
4
33%
2
14%
1-15
2
17%
1
7%
16-30
1
8%
4
29%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
2
17%
2
14%
61-75
3
25%
3
21%
76-90

Пропущено

10
5
6 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 4
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
1
20%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
2
20%
2
40%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
1
10%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Панетоликос
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Каламата - Панетоликос 2:2 Астерас - Панетоликос 0:0 Панетоликос - Волос 2:3 ПАС Янина - Панетоликос 1:4
Панетоликос - АЕК 0:2 ОФИ - Панетоликос 1:2 Атромитос - Панетоликос 1:1 Панетоликос - Арис Салоники 3:1 ПАОК - Панетоликос 1:0 Астерас - Панетоликос 4:2 Панетоликос - ПАС Янина 0:1 Графичар Белград - Панетоликос 0:0 Слобода - Панетоликос 1:0 ПАОК - Панетоликос 4:0 Ионикос - Панетоликос 3:1 Панетоликос - Волос 0:0 ОФИ - Панетоликос 0:1 Панетоликос - Астерас 0:0 Панетоликос - Атромитос 2:3 Аполлон Смирнис - Панетоликос 1:0
Олимпиакос
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Олимпиакос - ПАОК 1:2 Карабах - Олимпиакос 0:0 ОФИ - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - Карабах 0:3
Олимпиакос - Атромитос 2:0 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 Олимпиакос - Фрайбург 0:3 Олимпиакос - Волос 1:1 Нант - Олимпиакос 2:1 Олимпиакос - Ионикос 3:1 Астерас - Олимпиакос 0:0 Олимпиакос - Аполлон 1:1 Олимпиакос - ПАС Янина 2:0 Аполлон - Олимпиакос 1:1 Слован Братислава - Олимпиакос 2:2 Олимпиакос - Слован Братислава 1:1 Олимпиакос - Маккаби Хайфа 0:4 Маккаби Хайфа - Олимпиакос 1:1 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 Олимпиакос - АЗ Алкмаар 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 8 8 0 0 14 - 2 24
2. Волос 2:0 9 6 2 1 16 - 8 20
3. АЕК 8 6 0 2 15 - 4 18
4. ПАОК 8 4 3 1 9 - 6 15
5. Олимпиакос 0:0 9 4 3 2 12 - 7 15
6. Арис Салоники 8 4 1 3 10 - 9 13
7. Панетоликос 0:0 9 3 3 3 12 - 10 12
8. Атромитос 0:2 9 3 2 4 11 - 11 11
9. Астерас 8 1 5 2 6 - 7 8
10. Ламия 8 1 4 3 3 - 8 7
11. ОФИ 8 1 2 5 7 - 14 5
12. ПАС Янина 8 1 2 5 7 - 17 5
13. Левадиакос 8 0 3 5 4 - 11 3
14. Ионикос 8 0 2 6 5 - 17 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 5 5 0 0 8 - 1 15
2. Волос 2:0 5 3 1 1 9 - 5 10
3. Арис Салоники 5 3 1 1 7 - 4 10
4. Олимпиакос 0:0 5 3 1 1 9 - 4 10
5. АЕК 4 3 0 1 7 - 2 9
6. ПАОК 4 3 0 1 5 - 3 9
7. Атромитос 0:2 5 2 2 1 6 - 5 8
8. Астерас 4 1 2 1 2 - 2 5
9. ПАС Янина 4 1 2 1 6 - 8 5
10. Панетоликос 0:0 4 1 1 2 5 - 6 4
11. Ламия 4 1 1 2 1 - 5 4
12. Левадиакос 2 0 2 0 2 - 2 2
13. Ионикос 3 0 2 1 2 - 5 2
14. ОФИ 4 0 1 3 3 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Волос 2:0 4 3 1 0 7 - 3 10
2. Панатинаикос 3 3 0 0 6 - 1 9
3. АЕК 4 3 0 1 8 - 2 9
4. Панетоликос 0:0 5 2 2 1 7 - 4 8
5. ПАОК 4 1 3 0 4 - 3 6
6. Олимпиакос 0:0 4 1 2 1 3 - 3 5
7. ОФИ 4 1 1 2 4 - 7 4
8. Арис Салоники 3 1 0 2 3 - 5 3
9. Атромитос 0:2 4 1 0 3 5 - 6 3
10. Ламия 4 0 3 1 2 - 3 3
11. Астерас 4 0 3 1 4 - 5 3
12. Левадиакос 6 0 1 5 2 - 9 1
13. ПАС Янина 4 0 0 4 1 - 9 0
14. Ионикос 5 0 0 5 3 - 12 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Панатинаикос Канталапьерда Аитор 12 (1)
Панетоликос Карелис Никос 6
Волос Делетич Милош 5
ПАОК Нарей Халед 4 (2)
АЕК Араужо Серхио 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Астерас Гардавски Михаэль 5
ОФИ Ларссон Эрик 1 3
Арис Салоники Дабо Брайан 1 3
Атромитос Де Бок Лоренс 4
ПАОК Куртич Ясмин 4
Весь список
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  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Панетоликос
Ничья
Олимпиакос
9.00
4.10
1.58
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