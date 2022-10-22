Тур: 9. Стадион: Панетоликос.
0:2
Конец матча
Ход матча
50'
0:1
82'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 6
-
0 Удары в створ 3
-
2 Угловые 5
-
1 Офсайды 4
-
8 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
30 Владение мячом, % 70
16
Ларссон
Якоб
11
Диас
Хорхе
26
Пипа
45
Рябчук
Олег
33
Ин-Бом
Хван
21
Биэл
Пеп
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Ларссон ЯкобЗащитник
-
11 Диас ХорхеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Флорес ДейбиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Giannis Anastasiou
- Основной состав
- Вратарь
-
26 ПипаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Рябчук ОлегЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Ин-Бом ХванПолузащитник
-
21 Биэл ПепПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хосе Мигель Гонсалес
История личных встреч
Панетоликос
Олимпиакос
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
133.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед
22 матча
100%
0 побед 0 ничьих 22 победы
Первый тайм
31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 12 побед
Второй тайм
4.5%
95.5%
0 побед 1 ничья 18 побед
25 матчей
4%
8%
88%
1 победа 2 ничьи 22 победы
Первый тайм
52%
48%
0 побед 13 ничьих 12 побед
Второй тайм
8%
20%
72%
2 победы 5 ничьих 18 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Панетоликос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карелис Никос
|6
|0.67
|Шенгелия Леван
|2
|0.22
|Даго Надре
|2
|0.22
|Коловос Димитрис
|1
|0.11
|Морсай Йонатан
|1
|0.11
|Диас Хорхе
|0
|0
|Ларссон Якоб
|0
|0
|Младен Себастьян
|0
|0
|Флорес Дейби
|0
|0
|Корнелиус Дерек
|0
|0
|Дуарте Фредерику
|0
|0
Олимпиакос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бакамбу Седрик
|3 (1)
|0.33
|Вальбуэна Матьё
|2
|0.22
|Биэл Пеп
|2
|0.22
|Эль-Араби Юссеф
|2 (1)
|0.22
|Родригес Хамес
|1
|0.11
|Бухалакис Андреас
|1
|0.11
|Родригес Гарри
|1
|0.11
|Масурас Гиоргос
|1
|0.11
|Ранджелович Лазар
|1
|0.11
|Хван Ый-Чжо
|0
|0
|Рябчук Олег
|0
|0
|Пипа
|0
|0
|Ин-Бом Хван
|0
|0
Карточки
Панетоликос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диас Хорхе
|2
|1
|Konstantinos Apostolakis
|3
|0
|Карелис Никос
|1
|1
|Шенгелия Леван
|2
|0
|Хацитеодоридис Илиас
|2
|0
|Дуарте Фредерику
|2
|0
|Ларссон Якоб
|1
|0
|Хухумис Диамантис
|1
|0
|Младен Себастьян
|1
|0
|Флорес Дейби
|1
|0
|Стергиакис Антонис
|1
|0
Олимпиакос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вальбуэна Матьё
|1
|0
|Врсалько Шиме
|1
|0
|Масурас Гиоргос
|1
|0
|Малонг Кунде
|1
|0
|Ба Уссейну
|1
|0
|Рябчук Олег
|1
|0
|Нтои Андреас-Ричардос
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
6
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
2
40%
1
17%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
2
33%
76-90
Пропущено
8
2
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
2
100%
76-90
Забито
7
10
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 4
2
29%
1
10%
1-15
1
14%
1
10%
16-30
1
14%
3
30%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
14%
2
20%
61-75
2
29%
2
20%
76-90
Пропущено
4
3
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
12
16
7 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 7
4 Не забивали 1
4
33%
2
13%
1-15
2
17%
1
6%
16-30
1
8%
4
25%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
2
17%
2
13%
61-75
3
25%
4
25%
76-90
Пропущено
12
5
6 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 4
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
1
20%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
3
25%
2
40%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
17%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
Панетоликос
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Каламата - Панетоликос 2:2 Астерас - Панетоликос 0:0 Панетоликос - Волос 2:3 ПАС Янина - Панетоликос 1:4
Панетоликос - АЕК 0:2 ОФИ - Панетоликос 1:2 Атромитос - Панетоликос 1:1 Панетоликос - Арис Салоники 3:1 ПАОК - Панетоликос 1:0 Астерас - Панетоликос 4:2 Панетоликос - ПАС Янина 0:1 Графичар Белград - Панетоликос 0:0 Слобода - Панетоликос 1:0 ПАОК - Панетоликос 4:0 Ионикос - Панетоликос 3:1 Панетоликос - Волос 0:0 ОФИ - Панетоликос 0:1 Панетоликос - Астерас 0:0 Панетоликос - Атромитос 2:3 Аполлон Смирнис - Панетоликос 1:0
Олимпиакос
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Олимпиакос - ПАОК 1:2 Карабах - Олимпиакос 0:0 ОФИ - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - Карабах 0:3
Олимпиакос - Атромитос 2:0 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 Олимпиакос - Фрайбург 0:3 Олимпиакос - Волос 1:1 Нант - Олимпиакос 2:1 Олимпиакос - Ионикос 3:1 Астерас - Олимпиакос 0:0 Олимпиакос - Аполлон 1:1 Олимпиакос - ПАС Янина 2:0 Аполлон - Олимпиакос 1:1 Слован Братислава - Олимпиакос 2:2 Олимпиакос - Слован Братислава 1:1 Олимпиакос - Маккаби Хайфа 0:4 Маккаби Хайфа - Олимпиакос 1:1 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 Олимпиакос - АЗ Алкмаар 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|8
|8
|0
|0
|14 - 2
|24
|2.
|Волос
|9
|6
|2
|1
|16 - 8
|20
|3.
|АЕК
|8
|6
|0
|2
|15 - 4
|18
|4.
|Олимпиакос
|9
|5
|2
|2
|14 - 7
|17
|5.
|ПАОК
|8
|4
|3
|1
|9 - 6
|15
|6.
|Арис Салоники
|8
|4
|1
|3
|10 - 9
|13
|7.
|Панетоликос
|9
|3
|2
|4
|12 - 12
|11
|8.
|Атромитос
|9
|3
|2
|4
|11 - 11
|11
|9.
|Астерас
|8
|1
|5
|2
|6 - 7
|8
|10.
|Ламия
|8
|1
|4
|3
|3 - 8
|7
|11.
|ОФИ
|8
|1
|2
|5
|7 - 14
|5
|12.
|ПАС Янина
|8
|1
|2
|5
|7 - 17
|5
|13.
|Левадиакос
|8
|0
|3
|5
|4 - 11
|3
|14.
|Ионикос
|8
|0
|2
|6
|5 - 17
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|5
|5
|0
|0
|8 - 1
|15
|2.
|Волос
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|3.
|Арис Салоники
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|4.
|Олимпиакос
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|5.
|АЕК
|4
|3
|0
|1
|7 - 2
|9
|6.
|ПАОК
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|7.
|Атромитос
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|8.
|Астерас
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|9.
|ПАС Янина
|4
|1
|2
|1
|6 - 8
|5
|10.
|Ламия
|4
|1
|1
|2
|1 - 5
|4
|11.
|Панетоликос
|4
|1
|0
|3
|5 - 8
|3
|12.
|Левадиакос
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|13.
|Ионикос
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|14.
|ОФИ
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Волос
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|2.
|Панатинаикос
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|3.
|АЕК
|4
|3
|0
|1
|8 - 2
|9
|4.
|Панетоликос
|5
|2
|2
|1
|7 - 4
|8
|5.
|Олимпиакос
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|6.
|ПАОК
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|7.
|ОФИ
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|8.
|Арис Салоники
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|9.
|Атромитос
|4
|1
|0
|3
|5 - 6
|3
|10.
|Ламия
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|11.
|Астерас
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|12.
|Левадиакос
|6
|0
|1
|5
|2 - 9
|1
|13.
|ПАС Янина
|4
|0
|0
|4
|1 - 9
|0
|14.
|Ионикос
|5
|0
|0
|5
|3 - 12
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Панатинаикос
|Канталапьерда Аитор
|12 (1)
|Панетоликос
|Карелис Никос
|6
|Волос
|Делетич Милош
|5
|ПАОК
|Нарей Халед
|4 (2)
|АЕК
|Араужо Серхио
|3 (2)
|Астерас
|Гардавски Михаэль
|5
|ОФИ
|Ларссон Эрик
|1 3
|Арис Салоники
|Дабо Брайан
|1 3
|Атромитос
|Де Бок Лоренс
|4
|ПАОК
|Куртич Ясмин
|4