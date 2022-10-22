  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2022-2023

Германия: Бундеслига 2
2022-2023

Тур: 13. Стадион: .
Арминия
1:0
Второй тайм: 78'
Санкт-Паули
0'
17' Желтая карточка
Лепиница Иван
1:0
76' Гол
Серра Янни

Ход матча

17'
Лепиница Иван
 
59'
Серра Янни
Клос Фабиан
 
65'
 
Отто Давид
Аменийдо Этьенн
68'
Гебауэр Кристиан
Клюнтер Лукас
 
68'
Ласм Бриан
Консбрух Джомейн
 
76'
Серра Янни
(Окугава Масая)
1:0

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 49 Владение мячом, % 51
Лучшие коэффициенты
Арминия
Ничья
Санкт-Паули
5.62
3.68
4.13
Все Коэффициенты
33
Фрайсль
Мартин
2
Клюнтер
Лукас
6
Хюсинг
Оливер
30
Андраде
Андреас
5
Ощипка
Бастиан
21
Хак
Робин
14
Консбрух
Джомейн
13
Лепиница
Иван
16
Ржатковски
Марк
11
Окугава
Масая
9
Клос
Фабиан
22
Василь
Никола
25
Джигала
Адам
8
Смит
Эрик
5
Фазлии
Бетим
2
Салиакас
Манолис
20
Аремю
Афииз
23
Пакарада
Леарт
7
Ирвайн
Джексон
10
Хартель
Марсель
13
Дашнер
Лукас
14
Аменийдо
Этьенн
Арминия
4-5-1
Санкт-Паули
3-3-2-2

История личных встреч

Арминия
Санкт-Паули

11 матчей

45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 3 победы

17 матчей

29.4%
47.1%
23.5%
5 побед 8 ничьих 4 победы

Первый тайм

35.3%
35.3%
29.4%
6 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

23.5%
58.8%
17.7%
4 победы 10 ничьих 3 победы

История матчей

ТМК
1:1
ТМК
3:4
Б2
3:0
Б2
1:1
Б2
1:1
Б2
1:2
Б2
1:0
Б2
5:0
Б2
1:1
Б2
2:1
Б2
0:0
Б2
0:0
Б2
2:2
Б2
0:1
ТМС
1:1
Б2
0:1
Б2
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Арминия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хак Робин 5 (1) 0.38
Окугава Масая 3 0.23
Серра Янни 3 0.23
Ласм Бриан 2 0.15
Хюсинг Оливер 1 0.08
Ощипка Бастиан 0 0
Клос Фабиан 0 0
Василиадис Себастиан 0 0
Лепиница Иван 0 0
Якель Фредерик 0 0
Консбрух Джомейн 0 0
Санкт-Паули
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хартель Марсель 3 0.23
Ирвайн Джексон 3 0.23
Эггештайн Йоханнес 3 0.23
Пакарада Леарт 1 (1) 0.08
Салиакас Манолис 1 0.08
Дашнер Лукас 1 0.08
Смит Эрик 1 0.08
Аменийдо Этьенн 1 0.08
Медич Яков 1 0.08
Отто Давид 1 0.08
Немет Давид 1 0.08
Меткалф Коннор 1 0.08
Цандер Лука-Милан 0 0
Рицка Ларс 0 0
Матанович Игорь 0 0

Карточки

Арминия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лепиница Иван 4 0
Василиадис Себастиан 3 0
Хак Робин 3 0
Сидлер Сильван 1 1
Якель Фредерик 1 1
Ржатковски Марк 2 0
Окугава Масая 2 0
Клос Фабиан 1 0
Ощипка Бастиан 1 0
Капино Стефанос 1 0
Хюсинг Оливер 1 0
Андраде Андреас 1 0
Фрайсль Мартин 1 0
Рамос Гильерме 1 0
Ласм Бриан 1 0
Белло Джордж 1 0
Консбрух Джомейн 1 0
Санкт-Паули
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ирвайн Джексон 5 0
Медич Яков 3 0
Дашнер Лукас 3 0
Салиакас Манолис 2 0
Смит Эрик 2 0
Пакарада Леарт 2 0
Отто Давид 2 0
Бухальфа Карло 2 0
Матанович Игорь 2 0
Хартель Марсель 1 0
Василь Никола 1 0
Аменийдо Этьенн 1 0
Немет Давид 1 0
Фазлии Бетим 1 0
Меткалф Коннор 1 0
Аремю Афииз 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
7
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
1
11%
1
14%
1-15
1
11%
1
14%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
2
22%
1
14%
46-60
1
11%
1
14%
61-75
1
11%
3
43%
76-90

Пропущено

10
11
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
0
0%
3
27%
1-15
1
10%
1
9%
16-30
2
20%
2
18%
31-45
4
40%
1
9%
46-60
2
20%
1
9%
61-75
1
10%
3
27%
76-90

Забито

5
12
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
1
20%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
20%
3
25%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
1
20%
4
33%
76-90

Пропущено

13
5
6 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 3
4
31%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
8%
1
20%
46-60
2
15%
1
20%
61-75
4
31%
2
40%
76-90

Забито

14
19
7 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 7
4 Не забивали 3
2
14%
3
16%
1-15
1
7%
2
11%
16-30
4
29%
3
16%
31-45
4
29%
1
5%
46-60
1
7%
3
16%
61-75
2
14%
7
37%
76-90

Пропущено

23
16
9 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 9
4
17%
3
19%
1-15
3
13%
1
6%
16-30
2
9%
3
19%
31-45
5
22%
2
13%
46-60
4
17%
2
13%
61-75
5
22%
5
31%
76-90

Результаты последних матчей

Арминия
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Штуттгарт - Арминия 6:0 Ганновер 96 - Арминия 2:0 Арминия - Карлсруэ 1:2 Фортуна - Арминия 4:1
Арминия - Хольштайн Киль 4:2 Нюрнберг - Арминия 1:0 Дармштадт - Арминия 1:1 Арминия - Айнтрахт Бр 4:1 Хайденхайм - Арминия 1:1 Арминия - Гамбург 0:2 Ганза - Арминия 2:1 Энгерс - Арминия 1:7 Арминия - Ян 0:3 Зандхаузен - Арминия 2:1 Арминия - ПСВ 4:0 Арминия - Олимпиакос 3:1 Арминия - Университатя Крайова 1:4 Арминия - РБ Лейпциг 1:1 Бохум - Арминия 2:1 Арминия - Герта 1:1
Санкт-Паули
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Фрайбург - Санкт-Паули 2:1 Санкт-Паули - Гамбург 3:0 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 2:1 Санкт-Паули - Хайденхайм 0:0
Ян - Санкт-Паули 2:0 Санкт-Паули - Зандхаузен 1:1 Гройтер Фюрт - Санкт-Паули 2:2 Санкт-Паули - Падерборн 2:2 Ганза - Санкт-Паули 2:0 Санкт-Паули - Магдебург 3:0 Кайзерслаутерн - Санкт-Паули 2:1 Штрален - Санкт-Паули 3:4 Ганновер 96 - Санкт-Паули 2:2 Санкт-Паули - Нюрнберг 3:2 Силькеборг - Санкт-Паули 2:0 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 2:0 Санкт-Паули - Фортуна 2:0 Шальке 04 - Санкт-Паули 3:2 Санкт-Паули - Нюрнберг 1:1 Санкт-Паули - Дармштадт 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дармштадт 13 8 4 1 23 - 13 28
2. Падерборн 13 8 2 3 32 - 12 26
3. Гамбург 12 8 1 3 17 - 10 25
4. Ганновер 96 13 6 3 4 21 - 16 21
5. Хольштайн Киль 13 5 5 3 24 - 24 20
6. Хайденхайм 12 5 5 2 17 - 11 20
7. Кайзерслаутерн 13 4 7 2 22 - 20 19
8. Ян 13 5 3 5 14 - 18 18
9. Фортуна 12 5 2 5 20 - 15 17
10. Карлсруэ 12 5 2 5 21 - 17 17
11. Айнтрахт Бр 13 4 4 5 15 - 21 16
12. Санкт-Паули 0:1 13 3 5 5 18 - 18 14
13. Нюрнберг 13 4 2 7 12 - 21 14
14. Ганза 13 4 2 7 12 - 21 14
15. Зандхаузен 13 3 3 7 13 - 19 12
16. Арминия 1:0 13 3 2 8 15 - 23 11
17. Гройтер Фюрт 12 1 7 4 17 - 22 10
18. Магдебург 12 3 1 8 13 - 25 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 7 6 0 1 24 - 6 18
2. Дармштадт 7 4 3 0 13 - 5 15
3. Фортуна 6 4 1 1 15 - 6 13
4. Санкт-Паули 0:1 6 3 3 0 12 - 5 12
5. Ян 7 3 3 1 8 - 9 12
6. Хольштайн Киль 6 3 2 1 12 - 7 11
7. Хайденхайм 5 3 2 0 10 - 5 11
8. Айнтрахт Бр 7 3 2 2 10 - 9 11
9. Ганновер 96 6 3 2 1 9 - 6 11
10. Карлсруэ 6 3 1 2 11 - 7 10
11. Гамбург 6 3 1 2 6 - 4 10
12. Зандхаузен 6 3 1 2 7 - 6 10
13. Арминия 1:0 6 3 0 3 10 - 10 9
14. Кайзерслаутерн 7 2 3 2 12 - 14 9
15. Ганза 7 3 0 4 7 - 9 9
16. Гройтер Фюрт 7 1 5 1 11 - 12 8
17. Нюрнберг 6 2 1 3 5 - 8 7
18. Магдебург 6 2 0 4 5 - 11 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург 6 5 0 1 11 - 6 15
2. Дармштадт 6 4 1 1 10 - 8 13
3. Кайзерслаутерн 6 2 4 0 10 - 6 10
4. Ганновер 96 7 3 1 3 12 - 10 10
5. Хайденхайм 7 2 3 2 7 - 6 9
6. Хольштайн Киль 7 2 3 2 12 - 17 9
7. Падерборн 6 2 2 2 8 - 6 8
8. Карлсруэ 6 2 1 3 10 - 10 7
9. Нюрнберг 7 2 1 4 7 - 13 7
10. Ян 6 2 0 4 6 - 9 6
11. Ганза 6 1 2 3 5 - 12 5
12. Айнтрахт Бр 6 1 2 3 5 - 12 5
13. Фортуна 6 1 1 4 5 - 9 4
14. Магдебург 6 1 1 4 8 - 14 4
15. Гройтер Фюрт 5 0 2 3 6 - 10 2
16. Зандхаузен 7 0 2 5 6 - 13 2
17. Арминия 1:0 7 0 2 5 5 - 13 2
18. Санкт-Паули 0:1 7 0 2 5 6 - 13 2
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
  • — Вылет в Бундеслигу 3

Топ бомбардиров
Хольштайн Киль Скрибски Стивен 9 (1)
Падерборн Пирингер Марвин 7 (3)
Кайзерслаутерн Бойд Терренс 7 (2)
Гамбург Глацель Роберт 7 (1)
Падерборн Платте Феликс 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Дармштадт Холланд Фабиан 6
Ян Гимбер Бенедикт 6
Ганновер 96 Кунце Фабиан 6
Зандхаузен Трибулл Том 1 4
Ганза Ферхук Йон 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    17'
    Лепиница Иван получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Арминия
Ничья
Санкт-Паули
5.62
3.68
4.13
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Арминия 1:0 Санкт-Паули онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Парибет



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Арминия
Санкт-Паули
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 