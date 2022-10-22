Тур: 13. Стадион: Шюко-Арена.
1:0
Второй тайм: 78'
Ход матча
17'
76'
1:0
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 5
-
2 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
49 Владение мячом, % 51
21
Хак
Робин
25
Джигала
Адам
20
Аремю
Афииз
13
Дашнер
Лукас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Хак РобинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Шульц АрнеВратарь
-
24 Белло ДжорджЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Серра ЯнниНападающий
-
10 Ласм БрианНападающий
-
Главный тренер: Шернинг Даниел
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Джигала АдамЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Аремю АфиизЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Дашнер ЛукасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Бурхерт СашаВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Рицка ЛарсЗащитник
- Защитник
- Нападающий
-
27 Отто ДавидНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шульц Тимо
История личных встреч
Арминия
Санкт-Паули
11 матчей
45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 3 победы
17 матчей
29.4%
47.1%
23.5%
5 побед 8 ничьих 4 победы
Первый тайм
35.3%
35.3%
29.4%
6 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
23.5%
58.8%
17.7%
4 победы 10 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Арминия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хак Робин
|5 (1)
|0.38
|Окугава Масая
|3
|0.23
|Серра Янни
|3
|0.23
|Ласм Бриан
|2
|0.15
|Хюсинг Оливер
|1
|0.08
|Ощипка Бастиан
|0
|0
|Клос Фабиан
|0
|0
|Василиадис Себастиан
|0
|0
|Лепиница Иван
|0
|0
|Якель Фредерик
|0
|0
|Консбрух Джомейн
|0
|0
Санкт-Паули
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хартель Марсель
|3
|0.23
|Ирвайн Джексон
|3
|0.23
|Эггештайн Йоханнес
|3
|0.23
|Пакарада Леарт
|1 (1)
|0.08
|Салиакас Манолис
|1
|0.08
|Дашнер Лукас
|1
|0.08
|Смит Эрик
|1
|0.08
|Аменийдо Этьенн
|1
|0.08
|Медич Яков
|1
|0.08
|Отто Давид
|1
|0.08
|Немет Давид
|1
|0.08
|Меткалф Коннор
|1
|0.08
|Цандер Лука-Милан
|0
|0
|Рицка Ларс
|0
|0
|Матанович Игорь
|0
|0
Карточки
Арминия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лепиница Иван
|4
|0
|Василиадис Себастиан
|3
|0
|Хак Робин
|3
|0
|Сидлер Сильван
|1
|1
|Якель Фредерик
|1
|1
|Ржатковски Марк
|2
|0
|Окугава Масая
|2
|0
|Клос Фабиан
|1
|0
|Ощипка Бастиан
|1
|0
|Капино Стефанос
|1
|0
|Хюсинг Оливер
|1
|0
|Андраде Андреас
|1
|0
|Фрайсль Мартин
|1
|0
|Рамос Гильерме
|1
|0
|Ласм Бриан
|1
|0
|Белло Джордж
|1
|0
|Консбрух Джомейн
|1
|0
Санкт-Паули
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ирвайн Джексон
|5
|0
|Медич Яков
|3
|0
|Дашнер Лукас
|3
|0
|Салиакас Манолис
|2
|0
|Смит Эрик
|2
|0
|Пакарада Леарт
|2
|0
|Отто Давид
|2
|0
|Бухальфа Карло
|2
|0
|Матанович Игорь
|2
|0
|Хартель Марсель
|1
|0
|Василь Никола
|1
|0
|Аменийдо Этьенн
|1
|0
|Немет Давид
|1
|0
|Фазлии Бетим
|1
|0
|Меткалф Коннор
|1
|0
|Аремю Афииз
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
7
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
1
11%
1
14%
1-15
1
11%
1
14%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
2
22%
1
14%
46-60
1
11%
1
14%
61-75
1
11%
3
43%
76-90
Пропущено
10
11
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
0
0%
3
27%
1-15
1
10%
1
9%
16-30
2
20%
2
18%
31-45
4
40%
1
9%
46-60
2
20%
1
9%
61-75
1
10%
3
27%
76-90
Забито
5
12
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
1
20%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
20%
3
25%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
1
20%
4
33%
76-90
Пропущено
13
5
6 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 3
4
31%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
8%
1
20%
46-60
2
15%
1
20%
61-75
4
31%
2
40%
76-90
Забито
14
19
7 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 7
4 Не забивали 3
2
14%
3
16%
1-15
1
7%
2
11%
16-30
4
29%
3
16%
31-45
4
29%
1
5%
46-60
1
7%
3
16%
61-75
2
14%
7
37%
76-90
Пропущено
23
16
9 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 9
4
17%
3
19%
1-15
3
13%
1
6%
16-30
2
9%
3
19%
31-45
5
22%
2
13%
46-60
4
17%
2
13%
61-75
5
22%
5
31%
76-90
Результаты последних матчей
Арминия
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Штуттгарт - Арминия 6:0 Ганновер 96 - Арминия 2:0 Арминия - Карлсруэ 1:2 Фортуна - Арминия 4:1
Арминия - Хольштайн Киль 4:2 Нюрнберг - Арминия 1:0 Дармштадт - Арминия 1:1 Арминия - Айнтрахт Бр 4:1 Хайденхайм - Арминия 1:1 Арминия - Гамбург 0:2 Ганза - Арминия 2:1 Энгерс - Арминия 1:7 Арминия - Ян 0:3 Зандхаузен - Арминия 2:1 Арминия - ПСВ 4:0 Арминия - Олимпиакос 3:1 Арминия - Университатя Крайова 1:4 Арминия - РБ Лейпциг 1:1 Бохум - Арминия 2:1 Арминия - Герта 1:1
Санкт-Паули
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Фрайбург - Санкт-Паули 2:1 Санкт-Паули - Гамбург 3:0 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 2:1 Санкт-Паули - Хайденхайм 0:0
Ян - Санкт-Паули 2:0 Санкт-Паули - Зандхаузен 1:1 Гройтер Фюрт - Санкт-Паули 2:2 Санкт-Паули - Падерборн 2:2 Ганза - Санкт-Паули 2:0 Санкт-Паули - Магдебург 3:0 Кайзерслаутерн - Санкт-Паули 2:1 Штрален - Санкт-Паули 3:4 Ганновер 96 - Санкт-Паули 2:2 Санкт-Паули - Нюрнберг 3:2 Силькеборг - Санкт-Паули 2:0 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 2:0 Санкт-Паули - Фортуна 2:0 Шальке 04 - Санкт-Паули 3:2 Санкт-Паули - Нюрнберг 1:1 Санкт-Паули - Дармштадт 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дармштадт
|13
|8
|4
|1
|23 - 13
|28
|2.
|Падерборн
|13
|8
|2
|3
|32 - 12
|26
|3.
|Гамбург
|12
|8
|1
|3
|17 - 10
|25
|4.
|Ганновер 96
|13
|6
|3
|4
|21 - 16
|21
|5.
|Хольштайн Киль
|13
|5
|5
|3
|24 - 24
|20
|6.
|Хайденхайм
|12
|5
|5
|2
|17 - 11
|20
|7.
|Кайзерслаутерн
|13
|4
|7
|2
|22 - 20
|19
|8.
|Ян
|13
|5
|3
|5
|14 - 18
|18
|9.
|Фортуна
|12
|5
|2
|5
|20 - 15
|17
|10.
|Карлсруэ
|12
|5
|2
|5
|21 - 17
|17
|11.
|Айнтрахт Бр
|13
|4
|4
|5
|15 - 21
|16
|12.
|Санкт-Паули
|0:1
|13
|3
|5
|5
|18 - 18
|14
|13.
|Нюрнберг
|13
|4
|2
|7
|12 - 21
|14
|14.
|Ганза
|13
|4
|2
|7
|12 - 21
|14
|15.
|Зандхаузен
|13
|3
|3
|7
|13 - 19
|12
|16.
|Арминия
|1:0
|13
|3
|2
|8
|15 - 23
|11
|17.
|Гройтер Фюрт
|12
|1
|7
|4
|17 - 22
|10
|18.
|Магдебург
|12
|3
|1
|8
|13 - 25
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|7
|6
|0
|1
|24 - 6
|18
|2.
|Дармштадт
|7
|4
|3
|0
|13 - 5
|15
|3.
|Фортуна
|6
|4
|1
|1
|15 - 6
|13
|4.
|Санкт-Паули
|0:1
|6
|3
|3
|0
|12 - 5
|12
|5.
|Ян
|7
|3
|3
|1
|8 - 9
|12
|6.
|Хольштайн Киль
|6
|3
|2
|1
|12 - 7
|11
|7.
|Хайденхайм
|5
|3
|2
|0
|10 - 5
|11
|8.
|Айнтрахт Бр
|7
|3
|2
|2
|10 - 9
|11
|9.
|Ганновер 96
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|10.
|Карлсруэ
|6
|3
|1
|2
|11 - 7
|10
|11.
|Гамбург
|6
|3
|1
|2
|6 - 4
|10
|12.
|Зандхаузен
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|13.
|Арминия
|1:0
|6
|3
|0
|3
|10 - 10
|9
|14.
|Кайзерслаутерн
|7
|2
|3
|2
|12 - 14
|9
|15.
|Ганза
|7
|3
|0
|4
|7 - 9
|9
|16.
|Гройтер Фюрт
|7
|1
|5
|1
|11 - 12
|8
|17.
|Нюрнберг
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|18.
|Магдебург
|6
|2
|0
|4
|5 - 11
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|6
|5
|0
|1
|11 - 6
|15
|2.
|Дармштадт
|6
|4
|1
|1
|10 - 8
|13
|3.
|Кайзерслаутерн
|6
|2
|4
|0
|10 - 6
|10
|4.
|Ганновер 96
|7
|3
|1
|3
|12 - 10
|10
|5.
|Хайденхайм
|7
|2
|3
|2
|7 - 6
|9
|6.
|Хольштайн Киль
|7
|2
|3
|2
|12 - 17
|9
|7.
|Падерборн
|6
|2
|2
|2
|8 - 6
|8
|8.
|Карлсруэ
|6
|2
|1
|3
|10 - 10
|7
|9.
|Нюрнберг
|7
|2
|1
|4
|7 - 13
|7
|10.
|Ян
|6
|2
|0
|4
|6 - 9
|6
|11.
|Ганза
|6
|1
|2
|3
|5 - 12
|5
|12.
|Айнтрахт Бр
|6
|1
|2
|3
|5 - 12
|5
|13.
|Фортуна
|6
|1
|1
|4
|5 - 9
|4
|14.
|Магдебург
|6
|1
|1
|4
|8 - 14
|4
|15.
|Гройтер Фюрт
|5
|0
|2
|3
|6 - 10
|2
|16.
|Зандхаузен
|7
|0
|2
|5
|6 - 13
|2
|17.
|Арминия
|1:0
|7
|0
|2
|5
|5 - 13
|2
|18.
|Санкт-Паули
|0:1
|7
|0
|2
|5
|6 - 13
|2
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- — Вылет в Бундеслигу 3
|Хольштайн Киль
|Скрибски Стивен
|9 (1)
|Падерборн
|Пирингер Марвин
|7 (3)
|Кайзерслаутерн
|Бойд Терренс
|7 (2)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|7 (1)
|Падерборн
|Платте Феликс
|6 (3)
|Дармштадт
|Холланд Фабиан
|6
|Ян
|Гимбер Бенедикт
|6
|Ганновер 96
|Кунце Фабиан
|6
|Зандхаузен
|Трибулл Том
|1 4
|Ганза
|Ферхук Йон
|1 4