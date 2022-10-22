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Германия: Бундеслига 2
2022-2023

Тур: 13. Стадион: . Зрители: 22626
Арминия
2:0
Конец матча
Санкт-Паули
0'
17' Желтая карточка
Лепиница Иван
1:0
76' Гол
Серра Янни
2:0
84' Гол
Серра Янни
86' Желтая карточка
Ирвайн Джексон
90' Желтая карточка
Смит Эрик
90'+4
Голы (видео). Вторая Бундеслига....
33
Фрайсль
Мартин
2
Клюнтер
Лукас
6
Хюсинг
Оливер
30
Андраде
Андреас
5
Ощипка
Бастиан
21
Хак
Робин
14
Консбрух
Джомейн
13
Лепиница
Иван
16
Ржатковски
Марк
11
Окугава
Масая
9
Клос
Фабиан
22
Василь
Никола
25
Джигала
Адам
8
Смит
Эрик
5
Фазлии
Бетим
2
Салиакас
Манолис
20
Аремю
Афииз
23
Пакарада
Леарт
7
Ирвайн
Джексон
10
Хартель
Марсель
13
Дашнер
Лукас
14
Аменийдо
Этьенн
Арминия
4-5-1
Санкт-Паули
3-3-2-2

История личных встреч

Арминия
Санкт-Паули

11 матчей

45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 3 победы

17 матчей

29.4%
47.1%
23.5%
5 побед 8 ничьих 4 победы

Первый тайм

35.3%
35.3%
29.4%
6 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

23.5%
58.8%
17.7%
4 победы 10 ничьих 3 победы

История матчей

ТМК
1:1
ТМК
3:4
Б2
3:0
Б2
1:1
Б2
1:1
Б2
1:2
Б2
1:0
Б2
5:0
Б2
1:1
Б2
2:1
Б2
0:0
Б2
0:0
Б2
2:2
Б2
0:1
ТМС
1:1
Б2
0:1
Б2
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Арминия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хак Робин 5 (1) 0.38
Серра Янни 5 0.38
Окугава Масая 3 0.23
Ласм Бриан 2 0.15
Хюсинг Оливер 1 0.08
Ощипка Бастиан 0 0
Клос Фабиан 0 0
Гебауэр Кристиан 0 0
Василиадис Себастиан 0 0
Лепиница Иван 0 0
Якель Фредерик 0 0
Консбрух Джомейн 0 0
Санкт-Паули
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хартель Марсель 3 0.23
Ирвайн Джексон 3 0.23
Эггештайн Йоханнес 3 0.23
Пакарада Леарт 1 (1) 0.08
Салиакас Манолис 1 0.08
Дашнер Лукас 1 0.08
Смит Эрик 1 0.08
Аменийдо Этьенн 1 0.08
Медич Яков 1 0.08
Отто Давид 1 0.08
Немет Давид 1 0.08
Меткалф Коннор 1 0.08
Цандер Лука-Милан 0 0
Рицка Ларс 0 0
Матанович Игорь 0 0

Карточки

Арминия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лепиница Иван 4 0
Василиадис Себастиан 3 0
Хак Робин 3 0
Сидлер Сильван 1 1
Якель Фредерик 1 1
Ржатковски Марк 2 0
Окугава Масая 2 0
Клос Фабиан 1 0
Ощипка Бастиан 1 0
Капино Стефанос 1 0
Хюсинг Оливер 1 0
Андраде Андреас 1 0
Фрайсль Мартин 1 0
Рамос Гильерме 1 0
Ласм Бриан 1 0
Белло Джордж 1 0
Консбрух Джомейн 1 0
Санкт-Паули
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ирвайн Джексон 6 0
Смит Эрик 3 0
Медич Яков 3 0
Дашнер Лукас 3 0
Салиакас Манолис 2 0
Пакарада Леарт 2 0
Отто Давид 2 0
Бухальфа Карло 2 0
Матанович Игорь 2 0
Хартель Марсель 1 0
Василь Никола 1 0
Аменийдо Этьенн 1 0
Немет Давид 1 0
Фазлии Бетим 1 0
Меткалф Коннор 1 0
Аремю Афииз 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
7
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
1
9%
1
14%
1-15
1
9%
1
14%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
2
18%
1
14%
46-60
1
9%
1
14%
61-75
3
27%
3
43%
76-90

Пропущено

10
13
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
0
0%
3
23%
1-15
1
10%
1
8%
16-30
2
20%
2
15%
31-45
4
40%
1
8%
46-60
2
20%
1
8%
61-75
1
10%
5
38%
76-90

Забито

5
12
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
1
20%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
20%
3
25%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
1
20%
4
33%
76-90

Пропущено

13
5
6 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 3
4
31%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
8%
1
20%
46-60
2
15%
1
20%
61-75
4
31%
2
40%
76-90

Забито

16
19
7 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 7
4 Не забивали 4
2
13%
3
16%
1-15
1
6%
2
11%
16-30
4
25%
3
16%
31-45
4
25%
1
5%
46-60
1
6%
3
16%
61-75
4
25%
7
37%
76-90

Пропущено

23
18
9 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 10
4
17%
3
17%
1-15
3
13%
1
6%
16-30
2
9%
3
17%
31-45
5
22%
2
11%
46-60
4
17%
2
11%
61-75
5
22%
7
39%
76-90

Результаты последних матчей

Арминия
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Штуттгарт - Арминия 6:0 Ганновер 96 - Арминия 2:0 Арминия - Карлсруэ 1:2 Фортуна - Арминия 4:1
Арминия - Хольштайн Киль 4:2 Нюрнберг - Арминия 1:0 Дармштадт - Арминия 1:1 Арминия - Айнтрахт Бр 4:1 Хайденхайм - Арминия 1:1 Арминия - Гамбург 0:2 Ганза - Арминия 2:1 Энгерс - Арминия 1:7 Арминия - Ян 0:3 Зандхаузен - Арминия 2:1 Арминия - ПСВ 4:0 Арминия - Олимпиакос 3:1 Арминия - Университатя Крайова 1:4 Арминия - РБ Лейпциг 1:1 Бохум - Арминия 2:1 Арминия - Герта 1:1
Санкт-Паули
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Фрайбург - Санкт-Паули 2:1 Санкт-Паули - Гамбург 3:0 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 2:1 Санкт-Паули - Хайденхайм 0:0
Ян - Санкт-Паули 2:0 Санкт-Паули - Зандхаузен 1:1 Гройтер Фюрт - Санкт-Паули 2:2 Санкт-Паули - Падерборн 2:2 Ганза - Санкт-Паули 2:0 Санкт-Паули - Магдебург 3:0 Кайзерслаутерн - Санкт-Паули 2:1 Штрален - Санкт-Паули 3:4 Ганновер 96 - Санкт-Паули 2:2 Санкт-Паули - Нюрнберг 3:2 Силькеборг - Санкт-Паули 2:0 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 2:0 Санкт-Паули - Фортуна 2:0 Шальке 04 - Санкт-Паули 3:2 Санкт-Паули - Нюрнберг 1:1 Санкт-Паули - Дармштадт 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дармштадт 13 8 4 1 23 - 13 28
2. Падерборн 13 8 2 3 32 - 12 26
3. Гамбург 12 8 1 3 17 - 10 25
4. Ганновер 96 13 6 3 4 21 - 16 21
5. Хольштайн Киль 13 5 5 3 24 - 24 20
6. Хайденхайм 12 5 5 2 17 - 11 20
7. Кайзерслаутерн 13 4 7 2 22 - 20 19
8. Ян 13 5 3 5 14 - 18 18
9. Фортуна 12 5 2 5 20 - 15 17
10. Карлсруэ 12 5 2 5 21 - 17 17
11. Айнтрахт Бр 13 4 4 5 15 - 21 16
12. Санкт-Паули 13 3 5 5 18 - 19 14
13. Нюрнберг 13 4 2 7 12 - 21 14
14. Ганза 13 4 2 7 12 - 21 14
15. Зандхаузен 13 3 3 7 13 - 19 12
16. Арминия 13 3 2 8 16 - 23 11
17. Гройтер Фюрт 12 1 7 4 17 - 22 10
18. Магдебург 12 3 1 8 13 - 25 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 7 6 0 1 24 - 6 18
2. Дармштадт 7 4 3 0 13 - 5 15
3. Фортуна 6 4 1 1 15 - 6 13
4. Санкт-Паули 6 3 3 0 12 - 5 12
5. Ян 7 3 3 1 8 - 9 12
6. Хольштайн Киль 6 3 2 1 12 - 7 11
7. Хайденхайм 5 3 2 0 10 - 5 11
8. Айнтрахт Бр 7 3 2 2 10 - 9 11
9. Ганновер 96 6 3 2 1 9 - 6 11
10. Карлсруэ 6 3 1 2 11 - 7 10
11. Гамбург 6 3 1 2 6 - 4 10
12. Зандхаузен 6 3 1 2 7 - 6 10
13. Арминия 6 3 0 3 11 - 10 9
14. Кайзерслаутерн 7 2 3 2 12 - 14 9
15. Ганза 7 3 0 4 7 - 9 9
16. Гройтер Фюрт 7 1 5 1 11 - 12 8
17. Нюрнберг 6 2 1 3 5 - 8 7
18. Магдебург 6 2 0 4 5 - 11 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург 6 5 0 1 11 - 6 15
2. Дармштадт 6 4 1 1 10 - 8 13
3. Кайзерслаутерн 6 2 4 0 10 - 6 10
4. Ганновер 96 7 3 1 3 12 - 10 10
5. Хайденхайм 7 2 3 2 7 - 6 9
6. Хольштайн Киль 7 2 3 2 12 - 17 9
7. Падерборн 6 2 2 2 8 - 6 8
8. Карлсруэ 6 2 1 3 10 - 10 7
9. Нюрнберг 7 2 1 4 7 - 13 7
10. Ян 6 2 0 4 6 - 9 6
11. Ганза 6 1 2 3 5 - 12 5
12. Айнтрахт Бр 6 1 2 3 5 - 12 5
13. Фортуна 6 1 1 4 5 - 9 4
14. Магдебург 6 1 1 4 8 - 14 4
15. Гройтер Фюрт 5 0 2 3 6 - 10 2
16. Зандхаузен 7 0 2 5 6 - 13 2
17. Арминия 7 0 2 5 5 - 13 2
18. Санкт-Паули 7 0 2 5 6 - 14 2
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Топ бомбардиров
Хольштайн Киль Скрибски Стивен 9 (1)
Падерборн Пирингер Марвин 7 (3)
Кайзерслаутерн Бойд Терренс 7 (2)
Гамбург Глацель Роберт 7 (1)
Падерборн Платте Феликс 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Дармштадт Холланд Фабиан 6
Санкт-Паули Ирвайн Джексон 6
Ян Гимбер Бенедикт 6
Ганновер 96 Кунце Фабиан 6
Зандхаузен Трибулл Том 1 4
Весь список
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    • Желтая карточка
      17'
      Лепиница Иван получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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