Тур: 11. Стадион: Артемио Франки. Главный судья: Валери Паоло
1:2
Второй тайм: 57'
0'
0:1
2' ГолБарелла Николо
0:2
15' ГолМартинес Лаутаро
1:2
33' ПенальтиКабрал Артур
36' Желтая карточкаАчерби Франческо
36' Желтая карточкаБонавентура Джакомо
38' Желтая карточкаДодо Домилсон
39' Желтая карточкаИндзаги Симоне
54' Желтая карточкаАмрабат Софьян
56' Желтая карточкаБарелла Николо
Бонусы букмекеров
Ход матча
2'
15'
0:2
33'
1:2
36'
38'
39'
54'
56'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
3 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 4
-
0 Угловые 2
-
0 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 8
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 0
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
24
Онана
Андре
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
16 Раньери ЛукаЗащитник
- Защитник
-
98 Роша ИгорЗащитник
-
14 Мале ЮссефПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Итальяно Винченцо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
24 Онана АндреВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Кордац АлексВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Индзаги Симоне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Фиорентина
Интер Милан
12 матчей
50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
21 матч
9.5%
90.5%
0 побед 2 ничьи 19 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 16 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 12 побед
33 матча
18.2%
24.2%
57.6%
6 побед 8 ничьих 19 побед
Первый тайм
15.2%
36.4%
48.4%
5 побед 12 ничьих 16 побед
Второй тайм
21.2%
42.4%
36.4%
7 побед 14 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Фиорентина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Куаме Кристиан
|2
|0.18
|Мандрагора Роландо
|1
|0.09
|Кабрал Артур
|1 (1)
|0.09
|Бонавентура Джакомо
|1
|0.09
|Йович Лука
|1
|0.09
|Мартинес Лукас II
|1
|0.09
|Гонсалес Николас
|1
|0.09
|Иконе Жонатан
|1
|0.09
|Соттиль Рикардо
|0
|0
|Сапонара Риккардо
|0
|0
|Венути Лоренцо
|0
|0
|Журковски Шимон
|0
|0
Интер Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Лаутаро
|5
|0.45
|Барелла Николо
|4
|0.36
|Джеко Эдин
|3
|0.27
|Корреа Хоакин
|2
|0.18
|Брозович Марсело
|2
|0.18
|Чалханоглу Хакан
|1
|0.09
|Дюмфрис Дензел
|1
|0.09
|Лукаку Ромелу
|1
|0.09
|Димарко Федерико
|1
|0.09
|Дармиан Маттео
|0
|0
|Мхитарян Генрих
|0
|0
Карточки
Фиорентина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амрабат Софьян
|5
|0
|Роша Игор II
|3
|1
|Бонавентура Джакомо
|3
|0
|Мандрагора Роландо
|3
|0
|Мартинес Лукас II
|2
|0
|Додо Домилсон
|2
|0
|Куаме Кристиан
|2
|0
|Итальяно Виченцо
|1
|0
|Соттиль Рикардо
|1
|0
|Терраччиано Пьетро
|1
|0
|Йович Лука
|1
|0
|Барак Антонин
|1
|0
|Мале Юссеф
|1
|0
|Иконе Жонатан
|1
|0
|Кабрал Артур
|1
|0
Интер Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брозович Марсело
|5
|0
|Индзаги Симоне
|3
|0
|Дармиан Маттео
|2
|0
|Аслани Кристьян
|2
|0
|Мхитарян Генрих
|1
|0
|Д'Амброзио Данило
|1
|0
|Ачерби Франческо
|1
|0
|Корреа Хоакин
|1
|0
|Госенс Робин
|1
|0
|Барелла Николо
|1
|0
|Дюмфрис Дензел
|1
|0
|Бастони Алессандро
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
9
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 5
1
17%
2
22%
1-15
2
33%
2
22%
16-30
1
17%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
33%
1
11%
76-90
Пропущено
7
10
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 5
2
29%
0
0%
1-15
2
29%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
4
40%
46-60
1
14%
1
10%
61-75
2
29%
3
30%
76-90
Забито
2
10
0 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 5
8 Не забивали 5
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
2
100%
2
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
30%
76-90
Пропущено
5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
8
19
4 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 9
5 Не забивали 0
1
13%
4
21%
1-15
2
25%
3
16%
16-30
1
13%
3
16%
31-45
2
25%
3
16%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
2
25%
4
21%
76-90
Пропущено
12
13
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 7
2
17%
0
0%
1-15
3
25%
1
8%
16-30
1
8%
2
15%
31-45
2
17%
4
31%
46-60
2
17%
2
15%
61-75
2
17%
4
31%
76-90
Результаты последних матчей
Фиорентина
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Лечче - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Хартс 5:1 Фиорентина - Лацио 0:4 Хартс - Фиорентина 0:3
Аталанта - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Верона 2:0 Истанбул Башакшехир - Фиорентина 3:0 Болонья - Фиорентина 2:1 Фиорентина - РФШ Рига 1:1 Фиорентина - Ювентус 1:1 Удинезе - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Наполи 0:0 Твенте - Фиорентина 0:0 Эмполи - Фиорентина 0:0 Фиорентина - Твенте 2:1 Фиорентина - Кремонезе 3:2 Бетис - Фиорентина 3:1 Фиорентина - Галатасарай 1:2 Фиорентина - Триестина 4:0 Фиорентина - Тренто 4:1
Интер Милан
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Интер Милан - Салернитана 2:0 Барселона - Интер Милан 3:3 Сассуоло - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Барселона 1:0
Интер Милан - Рома 1:2 Удинезе - Интер Милан 3:1 Виктория Пльзень - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Торино 1:0 Интер Милан - Бавария 0:2 Милан - Интер Милан 3:2 Интер Милан - Кремонезе 3:1 Лацио - Интер Милан 3:1 Интер Милан - Специя 3:0 Лечче - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Вильярреал 2:4 Интер Милан - Лион 2:2 Ланс - Интер Милан 1:0 Интер Милан - Монако 2:2 Лугано - Интер Милан 1:4 Интер Милан - Сампдория 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|25 - 9
|26
|2.
|Милан
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|24 - 11
|26
|3.
|Аталанта
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|16 - 6
|24
|4.
|Рома
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|13 - 9
|22
|5.
|Лацио
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|21 - 5
|21
|6.
|Удинезе
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|19 - 10
|21
|7.
|Интер Милан
|2:1 Заявка
|11
|7
|0
|4
|20 - 15
|21
|8.
|Ювентус
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|17 - 7
|19
|9.
|Салернитана
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 16
|13
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 12
|12
|11.
|Эмполи
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|9 - 15
|11
|12.
|Торино
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|8 - 12
|11
|13.
|Монца
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|10 - 19
|10
|14.
|Фиорентина
|1:2 Заявка
|11
|2
|4
|5
|9 - 14
|10
|15.
|Специя
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 20
|9
|16.
|Лечче
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|9 - 12
|8
|17.
|Болонья
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|10 - 17
|7
|18.
|Верона
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|9 - 19
|5
|19.
|Кремонезе
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|9 - 21
|4
|20.
|Сампдория
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|5 - 18
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|16 - 7
|15
|2.
|Ювентус
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 3
|14
|3.
|Наполи
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 4
|13
|4.
|Лацио
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 4
|13
|5.
|Интер Милан
|2:1 Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 3
|12
|6.
|Аталанта
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 4
|11
|7.
|Удинезе
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 3
|11
|8.
|Салернитана
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 6
|10
|9.
|Рома
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 2
|9
|10.
|Специя
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|9 - 7
|9
|11.
|Фиорентина
|1:2 Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 9
|8
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 5
|7
|13.
|Монца
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 6
|6
|14.
|Болонья
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|15.
|Эмполи
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|16.
|Торино
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|2 - 3
|5
|17.
|Лечче
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|5 - 6
|4
|18.
|Верона
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|6 - 11
|3
|19.
|Сампдория
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 9
|2
|20.
|Кремонезе
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 5
|13
|2.
|Аталанта
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|8 - 2
|13
|3.
|Рома
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|7 - 7
|13
|4.
|Милан
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 4
|11
|5.
|Удинезе
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 7
|10
|6.
|Интер Милан
|2:1 Заявка
|6
|3
|0
|3
|10 - 12
|9
|7.
|Лацио
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 1
|8
|8.
|Эмполи
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 9
|6
|9.
|Торино
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|10.
|Ювентус
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|2 - 4
|5
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|12.
|Монца
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 13
|4
|13.
|Лечче
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|14.
|Салернитана
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 10
|3
|15.
|Кремонезе
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 11
|3
|16.
|Фиорентина
|1:2 Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 5
|2
|17.
|Верона
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|18.
|Сампдория
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|19.
|Болонья
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 12
|1
|20.
|Специя
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|0 - 13
|0
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|Лацио
|Иммобиле Чиро
|7 (3)
|Ювентус
|Влахович Душан
|7 (1)
|Болонья
|Арнаутович Марко
|8
|Милан
|Леау Рафаэл
|5 (4)
|Наполи
|Кварацхелия Хвича
|5 (3)
|Интер Милан
|Брозович Марсело
|5
|Фиорентина
|Амрабат Софьян
|5
|Аталанта
|Хатебур Ханс
|5
|Сассуоло
|Феррари Джанмарко
|5
|Удинезе
|Бекао Родриго
|5
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Фиорентина 1:2 Интер Милан
Исход игры
Фиорентина
3.8% (5)
Ничья
18.2% (24)
Интер Милан
78% (103)
Тотал 2.5
Больше
67.21% (82)
Меньше
32.79% (40)
Обе команды забьют
Да
83.61% (102)
Нет
16.39% (20)
Популярный счёт
1:2 Интер Милан
52.3% (69)
1:1 Ничья
15.2% (20)
0:1 Интер Милан
8.3% (11)
0:2 Интер Милан
5.3% (7)
1:3 Интер Милан
3.8% (5)
2:3 Интер Милан
2.3% (3)
2:1 Фиорентина
2.3% (3)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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