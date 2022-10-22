Димарко слева прострелил, и, срикошетив от ноги Додо, полетел мяч в створ, где уже отбил его Терраччиано.

Димарко навесил от левого углового флажка, а Мартинес выиграл верх в центре штрафной и головой пробил под перекладину, голкипер кончиками пальцев отразил.

Мхитарян низом отправил мяч в штрафную на Димарко, а тот сразу прострелил на дальнюю штангу, куда не пошёл никто из партнёров.

Амрабат не справился с движениями Бареллы и заехал тому по ногам, жёлтая.

А вот и сам Барелла теперь одарил Куаме по ногам, за что тоже получил жёлтую карточку.

Бираги выполнил высокую подачу со стандарта к линии вратарской, Онана спокойно на выходе мяч забрал.

Куаме принял передачу от Бираги, обыграл Дармиана, но после этого несильно отправил мяч аккурат в руки Онане.

Куаме зарабатывает фол по центру в нескольких метрах от линии штрафной гостей. Получил он сзади по ногам от Мхитаряна.

Бираги со штрафного пробил в обвод стенки, но направил мяч далековато от створа.

Очень грамотно Шкриньяр поставил сейчас сопернику корпус на правом краю обороны, позволив мячу уйти за лицевую, удар от ворот.

Ачерби пробовал оставить мяч в поле на левом краю атаки, однако не успел и всё-таки упустил за лицевую.

Свисток на перерыв. Держал "Интер" игру под контролем в первой половине тайма, имея весомое преимущество, однако чуть добавили затем "фиалки" впереди, сумев заработать и реализовать пенальти, который возродил интригу в этой встрече и оголил нервы. Миланцы лучше, но у "Фиорентины" по-прежнему есть шансы.

Неплохую атаку могли разогнать "нерадзурри", но здорово в центральном круге на перехвате сыграли "фиалки".

Амрабат довольно жёстко вступил в единоборство с Корреа, лёгкие повреждения у обоих.

Хотели "фиалки" разогнать быструю атаку через левый фланг, но опять притормозили.

Однако всё-таки удалось завершить опасным моментом наступление. Бонавентура замыкал кросс Бираги слева, пробив рядом со штангой.

Пенальти в ворота "Интера" назначается после видеоповтора! Зафиксирован был фол со стороны Димарко на Бонавентуре в этом эпизоде. Шипами сыграл Федерико, однако обошлось даже без жёлтой.

ГО-О-О-О-О-Л! Кабрал, 1:2! Уверенно реализует Кабрал пенальти, пробив в левую от голкипера сторону, а Онана прыгает в правый от себя угол!

Димарко пошёл исправляться и едва не забил с левого края штрафной в ближний угол после передачи Лаутаро, но пробил неловко, Терраччиано был на месте.

После фола Куаме на Мхитаряне образуется потасовка на поле, по итогам которой выписывает арбитр жёлтые Бонавентуре и Ачерби.

Додо на скорости влетает в ногу Димарко и тоже получает жёлтую.

Следом за Додо получает предупреждение и Симоне Индзаги, эмоционально реагирующий на все эти ситуации со скамейки.

23' Ачерби выполнил пас вперёд на Корреа, который несколько притормозил атаку, после чего сфолили на нём.

22' Лукас Мартинес успешно играет в подкате, прерывая проникающую передачу в линию атаки и вынося мяч в аут.

20' Бираги выполнил диагональный кросс с левого фланга, а в штрафной первым на мяче оказался Ачерби и вынес подальше.

19' Лукасу Мартинесу приходится играть через голкипера в начале атаки, продвижение мяча тоже с трудом даётся хозяевам.

17' Да, очень..мрачно даже смотрятся пока что "фиалки" в оборонительных действиях. Потери недалеко от своих ворот и полная неспособность накрыть форвардов соперника. Ну, а "Интер" не прощает и реализует, не оставляя шансов.

15' ГО-О-О-О-О-Л! Мартинес, 0:2! В одиночку протащил Лаутаро Мартинес мяч по центру, убрал на финте однофамильца Лукаса и точно пробил в угол ворот!

12' Откликнулся Иконе теперь на передачу от лицевой, но пробил довольно неловко, мимо створа.

10' Дела! А Иконе чуть не забил сразу же после выхода на замену. Принял он мяч у левого угла штрафной после скидки головой, чуть сместился и нанёс обводящий удар верхом в дальний угол. Рядом со створом прошёл мяч.

8' А у "Фиорентины" ещё одна неприятность. Происходит вынужденная замена. Вместо получившего повреждение Гонсалеса появляется Иконе на поле.

7' Вновь неспешный билдап в исполнении хозяев, только теперь "Интер" опускается глубоко и уже не организовывает давление за центральной линией.

5' Пробуют "фиалки" развить атаку правым флангом, но останавливают "нерадзурри" соперника на бровке далеко от своих ворот.

3' Начиналась встреча с неспешного владения "Фиорентины" на своей половине поля, однако совершенно не сыграло это на руку "фиалкам". Напротив, давление "Интера" мгновенно дало свои плоды.

2' ГО-О-О-О-О-Л! Барелла, 0:1! Открылся Николо Барелла между двумя центральными защитниками, принял передачу Мартинеса и уверенно отправил мяч под правую от Терраччиано стойку!