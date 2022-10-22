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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Валери Паоло
Фиорентина
1:2
Второй тайм: 57'
Интер Милан
0'
0:1
2' Гол
Барелла Николо
0:2
15' Гол
Мартинес Лаутаро
1:2
33' Пенальти
Кабрал Артур
36' Желтая карточка
Ачерби Франческо
36' Желтая карточка
Бонавентура Джакомо
38' Желтая карточка
Додо Домилсон
39' Желтая карточка
Индзаги Симоне
54' Желтая карточка
Амрабат Софьян
56' Желтая карточка
Барелла Николо
1:2. Гол с пенальти Артура Кабра...
0:2. Гол Лаутаро Мартинеса (виде...
0:1. Гол Николо Бареллы (видео)....

Ход матча

2'
0:1
Барелла Николо
(Мартинес Лаутаро)
8'
Иконе Жонатан
Гонсалес Николас
 
15'
0:2
Мартинес Лаутаро
33'
Кабрал Артур
1:2
36'
 
Ачерби Франческо
36'
Бонавентура Джакомо
 
38'
Додо Домилсон
 
39'
 
Индзаги Симоне
52'
Йович Лука
Дункан Альфред
 
54'
Амрабат Софьян
 
56'
 
Барелла Николо

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 4
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 8
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Прогнозы 132
Фиорентина 3.8% (5)
X 18.2% (24)
Интер Милан 78% (103)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фиорентина
Ничья
Интер Милан
9.00
4.55
2.25
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Терраччиано
Пьетро
2
Додо
Домилсон
4
Миленкович
Никола
28
Мартинес
Лукас
II
3
Бираги
Кристиано
5
Бонавентура
Джакомо
34
Амрабат
Софьян
32
Дункан
Альфред
22
Гонсалес
Николас
9
Кабрал
Артур
99
Куаме
Кристиан
24
Онана
Андре
37
Шкриньяр
Милан
6
Де
Врей
Стефан
15
Ачерби
Франческо
36
Дармиан
Маттео
32
Димарко
Федерико
23
Барелла
Николо
20
Чалханоглу
Хакан
22
Мхитарян
Генрих
10
Мартинес
Лаутаро
11
Корреа
Хоакин
Фиорентина
4-3-3
Интер Милан
3-5-2

История личных встреч

Фиорентина
Интер Милан

12 матчей

50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

21 матч

9.5%
90.5%
0 побед 2 ничьи 19 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 16 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 12 побед

33 матча

18.2%
24.2%
57.6%
6 побед 8 ничьих 19 побед

Первый тайм

15.2%
36.4%
48.4%
5 побед 12 ничьих 16 побед

Второй тайм

21.2%
42.4%
36.4%
7 побед 14 ничьих 12 побед

История матчей

СA
1:1
СA
1:3
СA
0:2
К
1:2
СA
4:3
СA
0:0
К
2:1
СA
1:1
СA
3:3
СA
2:1
СA
1:1
СA
3:0
СA
5:4
СA
4:2
СA
2:1
СA
1:4
СA
0:1
СA
3:0
СA
1:2
СA
2:1
СA
4:1
СA
2:1
СA
0:0
СA
2:0
СA
3:1
СA
1:2
К
0:1
СA
2:2
К
1:0
СA
1:0
СA
2:0
СA
0:0
СA
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Куаме Кристиан 2 0.18
Мандрагора Роландо 1 0.09
Кабрал Артур 1 (1) 0.09
Бонавентура Джакомо 1 0.09
Йович Лука 1 0.09
Мартинес Лукас II 1 0.09
Гонсалес Николас 1 0.09
Иконе Жонатан 1 0.09
Соттиль Рикардо 0 0
Сапонара Риккардо 0 0
Венути Лоренцо 0 0
Журковски Шимон 0 0
Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Лаутаро 5 0.45
Барелла Николо 4 0.36
Джеко Эдин 3 0.27
Корреа Хоакин 2 0.18
Брозович Марсело 2 0.18
Чалханоглу Хакан 1 0.09
Дюмфрис Дензел 1 0.09
Лукаку Ромелу 1 0.09
Димарко Федерико 1 0.09
Дармиан Маттео 0 0
Мхитарян Генрих 0 0

Карточки

Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амрабат Софьян 5 0
Роша Игор II 3 1
Бонавентура Джакомо 3 0
Мандрагора Роландо 3 0
Мартинес Лукас II 2 0
Додо Домилсон 2 0
Куаме Кристиан 2 0
Итальяно Виченцо 1 0
Соттиль Рикардо 1 0
Терраччиано Пьетро 1 0
Йович Лука 1 0
Барак Антонин 1 0
Мале Юссеф 1 0
Иконе Жонатан 1 0
Кабрал Артур 1 0
Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брозович Марсело 5 0
Индзаги Симоне 3 0
Дармиан Маттео 2 0
Аслани Кристьян 2 0
Мхитарян Генрих 1 0
Д'Амброзио Данило 1 0
Ачерби Франческо 1 0
Корреа Хоакин 1 0
Госенс Робин 1 0
Барелла Николо 1 0
Дюмфрис Дензел 1 0
Бастони Алессандро 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
9
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 5
1
17%
2
22%
1-15
2
33%
2
22%
16-30
1
17%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
33%
1
11%
76-90

Пропущено

7
10
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 5
2
29%
0
0%
1-15
2
29%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
4
40%
46-60
1
14%
1
10%
61-75
2
29%
3
30%
76-90

Забито

2
10
0 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 5
8 Не забивали 5
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
2
100%
2
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Пропущено

5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

8
19
4 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 9
5 Не забивали 0
1
13%
4
21%
1-15
2
25%
3
16%
16-30
1
13%
3
16%
31-45
2
25%
3
16%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
2
25%
4
21%
76-90

Пропущено

12
13
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 7
2
17%
0
0%
1-15
3
25%
1
8%
16-30
1
8%
2
15%
31-45
2
17%
4
31%
46-60
2
17%
2
15%
61-75
2
17%
4
31%
76-90

Результаты последних матчей

Фиорентина
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Лечче - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Хартс 5:1 Фиорентина - Лацио 0:4 Хартс - Фиорентина 0:3
Аталанта - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Верона 2:0 Истанбул Башакшехир - Фиорентина 3:0 Болонья - Фиорентина 2:1 Фиорентина - РФШ Рига 1:1 Фиорентина - Ювентус 1:1 Удинезе - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Наполи 0:0 Твенте - Фиорентина 0:0 Эмполи - Фиорентина 0:0 Фиорентина - Твенте 2:1 Фиорентина - Кремонезе 3:2 Бетис - Фиорентина 3:1 Фиорентина - Галатасарай 1:2 Фиорентина - Триестина 4:0 Фиорентина - Тренто 4:1
Интер Милан
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Интер Милан - Салернитана 2:0 Барселона - Интер Милан 3:3 Сассуоло - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Барселона 1:0
Интер Милан - Рома 1:2 Удинезе - Интер Милан 3:1 Виктория Пльзень - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Торино 1:0 Интер Милан - Бавария 0:2 Милан - Интер Милан 3:2 Интер Милан - Кремонезе 3:1 Лацио - Интер Милан 3:1 Интер Милан - Специя 3:0 Лечче - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Вильярреал 2:4 Интер Милан - Лион 2:2 Ланс - Интер Милан 1:0 Интер Милан - Монако 2:2 Лугано - Интер Милан 1:4 Интер Милан - Сампдория 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 10 8 2 0 25 - 9 26
2. Милан Заявка 11 8 2 1 24 - 11 26
3. Аталанта Заявка 10 7 3 0 16 - 6 24
4. Рома Заявка 10 7 1 2 13 - 9 22
5. Лацио Заявка 10 6 3 1 21 - 5 21
6. Удинезе Заявка 10 6 3 1 19 - 10 21
7. Интер Милан 2:1 Заявка 11 7 0 4 20 - 15 21
8. Ювентус Заявка 11 5 4 2 17 - 7 19
9. Салернитана Заявка 11 3 4 4 13 - 16 13
10. Сассуоло Заявка 10 3 3 4 12 - 12 12
11. Эмполи Заявка 11 2 5 4 9 - 15 11
12. Торино Заявка 10 3 2 5 8 - 12 11
13. Монца Заявка 11 3 1 7 10 - 19 10
14. Фиорентина 1:2 Заявка 11 2 4 5 9 - 14 10
15. Специя Заявка 11 2 3 6 9 - 20 9
16. Лечче Заявка 10 1 5 4 9 - 12 8
17. Болонья Заявка 10 1 4 5 10 - 17 7
18. Верона Заявка 10 1 2 7 9 - 19 5
19. Кремонезе Заявка 10 0 4 6 9 - 21 4
20. Сампдория Заявка 10 0 3 7 5 - 18 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 6 5 0 1 16 - 7 15
2. Ювентус Заявка 6 4 2 0 15 - 3 14
3. Наполи Заявка 5 4 1 0 12 - 4 13
4. Лацио Заявка 6 4 1 1 12 - 4 13
5. Интер Милан 2:1 Заявка 5 4 0 1 10 - 3 12
6. Аталанта Заявка 5 3 2 0 8 - 4 11
7. Удинезе Заявка 5 3 2 0 10 - 3 11
8. Салернитана Заявка 6 3 1 2 10 - 6 10
9. Рома Заявка 4 3 0 1 6 - 2 9
10. Специя Заявка 5 2 3 0 9 - 7 9
11. Фиорентина 1:2 Заявка 6 2 2 2 7 - 9 8
12. Сассуоло Заявка 5 2 1 2 8 - 5 7
13. Монца Заявка 5 2 0 3 5 - 6 6
14. Болонья Заявка 5 1 3 1 5 - 5 6
15. Эмполи Заявка 5 1 2 2 4 - 6 5
16. Торино Заявка 5 1 2 2 2 - 3 5
17. Лечче Заявка 5 0 4 1 5 - 6 4
18. Верона Заявка 5 1 0 4 6 - 11 3
19. Сампдория Заявка 6 0 2 4 2 - 9 2
20. Кремонезе Заявка 4 0 1 3 2 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 5 4 1 0 13 - 5 13
2. Аталанта Заявка 5 4 1 0 8 - 2 13
3. Рома Заявка 6 4 1 1 7 - 7 13
4. Милан Заявка 5 3 2 0 8 - 4 11
5. Удинезе Заявка 5 3 1 1 9 - 7 10
6. Интер Милан 2:1 Заявка 6 3 0 3 10 - 12 9
7. Лацио Заявка 4 2 2 0 9 - 1 8
8. Эмполи Заявка 6 1 3 2 5 - 9 6
9. Торино Заявка 5 2 0 3 6 - 9 6
10. Ювентус Заявка 5 1 2 2 2 - 4 5
11. Сассуоло Заявка 5 1 2 2 4 - 7 5
12. Монца Заявка 6 1 1 4 5 - 13 4
13. Лечче Заявка 5 1 1 3 4 - 6 4
14. Салернитана Заявка 5 0 3 2 3 - 10 3
15. Кремонезе Заявка 6 0 3 3 7 - 11 3
16. Фиорентина 1:2 Заявка 5 0 2 3 2 - 5 2
17. Верона Заявка 5 0 2 3 3 - 8 2
18. Сампдория Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
19. Болонья Заявка 5 0 1 4 5 - 12 1
20. Специя Заявка 6 0 0 6 0 - 13 0
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  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Лацио Иммобиле Чиро 7 (3)
Ювентус Влахович Душан 7 (1)
Болонья Арнаутович Марко 8
Милан Леау Рафаэл 5 (4)
Наполи Кварацхелия Хвича 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Милан Брозович Марсело 5
Фиорентина Амрабат Софьян 5
Аталанта Хатебур Ханс 5
Сассуоло Феррари Джанмарко 5
Удинезе Бекао Родриго 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 57'
    Бираги выполнил высокую подачу со стандарта к линии вратарской, Онана спокойно на выходе мяч забрал.
  • Желтая карточка
    56'
    А вот и сам Барелла теперь одарил Куаме по ногам, за что тоже получил жёлтую карточку.
  • Желтая карточка
    55'
    Амрабат не справился с движениями Бареллы и заехал тому по ногам, жёлтая.
  • Замена
    53'
    Вторая замена у "Фиорентины". Йович вместо Дункана.
  • 51'
    Мхитарян низом отправил мяч в штрафную на Димарко, а тот сразу прострелил на дальнюю штангу, куда не пошёл никто из партнёров.
  • Угловой
    49'
    Димарко навесил от левого углового флажка, а Мартинес выиграл верх в центре штрафной и головой пробил под перекладину, голкипер кончиками пальцев отразил.
  • 48'
    Димарко слева прострелил, и, срикошетив от ноги Додо, полетел мяч в створ, где уже отбил его Терраччиано.
  • 47'
    Куаме принял передачу от Бираги, обыграл Дармиана, но после этого несильно отправил мяч аккурат в руки Онане.
  • Второй тайм начался
    Стартовал второй тайм.
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Свисток на перерыв. Держал "Интер" игру под контролем в первой половине тайма, имея весомое преимущество, однако чуть добавили затем "фиалки" впереди, сумев заработать и реализовать пенальти, который возродил интригу в этой встрече и оголил нервы. Миланцы лучше, но у "Фиорентины" по-прежнему есть шансы.
  • 45'
    Ачерби пробовал оставить мяч в поле на левом краю атаки, однако не успел и всё-таки упустил за лицевую.
  • 45'
    Очень грамотно Шкриньяр поставил сейчас сопернику корпус на правом краю обороны, позволив мячу уйти за лицевую, удар от ворот.
  • Дополнительное время
    45'
    Три минуты добавлено.
  • 43'
    Бираги со штрафного пробил в обвод стенки, но направил мяч далековато от створа.
  • Фол, нарушение
    42'
    Куаме зарабатывает фол по центру в нескольких метрах от линии штрафной гостей. Получил он сзади по ногам от Мхитаряна.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Желтая карточка
      40'
      Следом за Додо получает предупреждение и Симоне Индзаги, эмоционально реагирующий на все эти ситуации со скамейки.
    • Желтая карточка
      38'
      Додо на скорости влетает в ногу Димарко и тоже получает жёлтую.
    • Желтая карточка
      37'
      После фола Куаме на Мхитаряне образуется потасовка на поле, по итогам которой выписывает арбитр жёлтые Бонавентуре и Ачерби.
    • Опасный момент
      34'
      Димарко пошёл исправляться и едва не забил с левого края штрафной в ближний угол после передачи Лаутаро, но пробил неловко, Терраччиано был на месте.
    • Пенальти
      33'
      ГО-О-О-О-О-Л! Кабрал, 1:2! Уверенно реализует Кабрал пенальти, пробив в левую от голкипера сторону, а Онана прыгает в правый от себя угол!
    • Пенальти!
      32'
      Пенальти в ворота "Интера" назначается после видеоповтора! Зафиксирован был фол со стороны Димарко на Бонавентуре в этом эпизоде. Шипами сыграл Федерико, однако обошлось даже без жёлтой.
    • Опасный момент
      30'
      Однако всё-таки удалось завершить опасным моментом наступление. Бонавентура замыкал кросс Бираги слева, пробив рядом со штангой.
    • 29'

      Хотели "фиалки" разогнать быструю атаку через левый фланг, но опять притормозили.

    • Травма, повреждение
      27'
      Амрабат довольно жёстко вступил в единоборство с Корреа, лёгкие повреждения у обоих.
    • 25'
      Неплохую атаку могли разогнать "нерадзурри", но здорово в центральном круге на перехвате сыграли "фиалки".
    • 23'
      Ачерби выполнил пас вперёд на Корреа, который несколько притормозил атаку, после чего сфолили на нём.
    • 22'
      Лукас Мартинес успешно играет в подкате, прерывая проникающую передачу в линию атаки и вынося мяч в аут.
    • 20'
      Бираги выполнил диагональный кросс с левого фланга, а в штрафной первым на мяче оказался Ачерби и вынес подальше.
    • 19'
      Лукасу Мартинесу приходится играть через голкипера в начале атаки, продвижение мяча тоже с трудом даётся хозяевам.
    • 17'
      Да, очень..мрачно даже смотрятся пока что "фиалки" в оборонительных действиях. Потери недалеко от своих ворот и полная неспособность накрыть форвардов соперника. Ну, а "Интер" не прощает и реализует, не оставляя шансов.
    • Описание гола
      15'
      ГО-О-О-О-О-Л! Мартинес, 0:2! В одиночку протащил Лаутаро Мартинес мяч по центру, убрал на финте однофамильца Лукаса и точно пробил в угол ворот!
    • 12'
      Откликнулся Иконе теперь на передачу от лицевой, но пробил довольно неловко, мимо створа.
    • Опасный момент
      10'
      Дела! А Иконе чуть не забил сразу же после выхода на замену. Принял он мяч у левого угла штрафной после скидки головой, чуть сместился и нанёс обводящий удар верхом в дальний угол. Рядом со створом прошёл мяч.
    • Замена
      8'
      А у "Фиорентины" ещё одна неприятность. Происходит вынужденная замена. Вместо получившего повреждение Гонсалеса появляется Иконе на поле.
    • 7'
      Вновь неспешный билдап в исполнении хозяев, только теперь "Интер" опускается глубоко и уже не организовывает давление за центральной линией.
    • 5'
      Пробуют "фиалки" развить атаку правым флангом, но останавливают "нерадзурри" соперника на бровке далеко от своих ворот.
    • 3'
      Начиналась встреча с неспешного владения "Фиорентины" на своей половине поля, однако совершенно не сыграло это на руку "фиалкам". Напротив, давление "Интера" мгновенно дало свои плоды.
    • Описание гола
      2'
      ГО-О-О-О-О-Л! Барелла, 0:1! Открылся Николо Барелла между двумя центральными защитниками, принял передачу Мартинеса и уверенно отправил мяч под правую от Терраччиано стойку!
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Artemio Franchi, Firenze. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы на матч Фиорентина 1:2 Интер Милан

    Исход игры
    Фиорентина
    3.8% (5)
    Ничья
    18.2% (24)
    Интер Милан
    78% (103)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.21% (82)
    Меньше
    32.79% (40)
    Обе команды забьют
    Да
    83.61% (102)
    Нет
    16.39% (20)
    Популярный счёт
    1:2 Интер Милан
    52.3% (69)
    1:1 Ничья
    15.2% (20)
    0:1 Интер Милан
    8.3% (11)
    0:2 Интер Милан
    5.3% (7)
    1:3 Интер Милан
    3.8% (5)
    2:3 Интер Милан
    2.3% (3)
    2:1 Фиорентина
    2.3% (3)
    2:2 Ничья
    1.5% (2)
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