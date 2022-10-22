Тур: 14. Стадион: Stade Joseph Marien.
1:2
Второй тайм: 61'
0'
0:1
1' ГолСков-Ольсен Андреас
14' Красная карточкаСаймон Адингра
0:2
16' ПенальтиВанакен Ханс
16' Желтая карточкаБёрджесс Кристиан
1:2
32' ГолБёрджесс Кристиан
43' Желтая карточкаМорис Антони
45' Желтая карточкаАмани Жан
45' Желтая карточкаВанакен Ханс
56' Желтая карточкаМейер Бьорн
Ход матча
1'
14'
16'
0:2
32'
1:2
43'
45'
45'
56'
49
Морис
Антони
26
Сайкс
Росс
10
Теума
Тедди
20
Линен
Сенне
28
Боята
Дедрик
14
Мейер
Бьорн
20
Ванакен
Ханс
- Основной состав
-
49 Морис АнтониВратарь
-
26 Сайкс РоссЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Теума ТеддиПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Линен СеннеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Пирар ЛюкаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Герертс Карел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
28 Боята ДедрикЗащитник
- Защитник
-
14 Мейер БьорнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Ванакен ХансПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Ланг НоаНападающий
-
19 Сова КамальНападающий
-
32 Нуса АнтониоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хофкенс Карл
История личных встреч
Унион Сент-Жиллуаз
Брюгге
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Унион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ванзейр Данте
|6
|0.43
|Саймон Адингра
|5
|0.36
|Теума Тедди
|3 (2)
|0.21
|Бонифасе Виктор
|3
|0.21
|Бёрджесс Кристиан
|2
|0.14
|Сайкс Росс
|2
|0.14
|Эккерт Айенса Деннис
|2 (1)
|0.14
|Амани Жан
|1
|0.07
|Ван дер Хейден Сибе
|1
|0.07
|Лапуссен Лоик
|1
|0.07
|Пуэртас Кэмерон
|1
|0.07
|Кандусс Исмаэль
|1
|0.07
|Ниукоп Барт
|0
|0
|Линен Сенне
|0
|0
|Франсуа Гийом
|0
|0
|Родригес Хосе
|0
|0
Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ютгла Ферран
|6
|0.43
|Сков-Ольсен Андреас
|6
|0.43
|Ванакен Ханс
|4 (1)
|0.29
|Нильсен Каспер
|4
|0.29
|Яремчук Роман
|2
|0.14
|Мейер Бьорн
|1
|0.07
|Ланг Ноа
|1 (1)
|0.07
|Соболь Эдуард
|1
|0.07
|Ларин Кайл
|1
|0.07
|Бьюкенен Тейджон
|1
|0.07
|Сова Камаль
|0
|0
|Хендри Джек
|0
|0
|Нуса Антонио
|0
|0
Карточки
Унион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван дер Хейден Сибе
|5
|0
|Амани Жан
|3
|1
|Ниукоп Барт
|4
|0
|Бёрджесс Кристиан
|3
|0
|Линен Сенне
|3
|0
|Саймон Адингра
|1
|1
|Родригес Хосе
|2
|0
|Морис Антони
|2
|0
|Теума Тедди
|2
|0
|Франсуа Гийом
|0
|1
|Эль Аззоузи Уссама
|0
|1
|Сайкс Росс
|1
|0
|Пуэртас Кэмерон
|1
|0
|Лапуссен Лоик
|1
|0
|Виктор Боне
|1
|0
|Кандусс Исмаэль
|1
|0
|Бонифасе Виктор
|1
|0
|Зиани Илис
|1
|0
Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Одои Денис
|3
|0
|Нильсен Каспер
|3
|0
|Абакар Силла
|1
|1
|Сков-Ольсен Андреас
|2
|0
|Ванакен Ханс
|2
|0
|Мата Клинтон
|2
|0
|Рафаэль Онедика
|2
|0
|Ларин Кайл
|1
|0
|Хендри Джек
|1
|0
|Сова Камаль
|1
|0
|Ютгла Ферран
|1
|0
|Нуса Антонио
|1
|0
|Мейер Бьорн
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
10
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
4
40%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
10%
4
40%
31-45
3
30%
3
30%
46-60
1
10%
2
20%
61-75
1
10%
0
0%
76-90
Пропущено
5
6
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
2
40%
2
33%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
1
17%
61-75
1
20%
1
17%
76-90
Забито
19
15
8 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 6
6 Не забивали 7
4
21%
1
7%
1-15
2
11%
2
13%
16-30
2
11%
3
20%
31-45
1
5%
3
20%
46-60
5
26%
3
20%
61-75
5
26%
3
20%
76-90
Пропущено
9
7
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 5
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
1
14%
16-30
3
33%
1
14%
31-45
1
11%
3
43%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
22%
1
14%
76-90
Забито
29
25
13 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 9
0 Не забивали 2
8
28%
2
8%
1-15
2
7%
2
8%
16-30
3
10%
7
28%
31-45
4
14%
6
24%
46-60
6
21%
5
20%
61-75
6
21%
3
12%
76-90
Пропущено
14
13
8 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
3
21%
2
15%
1-15
2
14%
3
23%
16-30
3
21%
1
8%
31-45
1
7%
3
23%
46-60
2
14%
2
15%
61-75
3
21%
2
15%
76-90
Результаты последних матчей
Унион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Унион Сент-Жиллуаз - Гент 2:0 Остенде - Унион Сент-Жиллуаз 1:6 Унион Сент-Жиллуаз - Брага 3:3 Унион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 2:1
Брага - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 АХ Лёвен - Унион Сент-Жиллуаз 0:3 Эйпен - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Унион Сент-Жиллуаз - Мальмё 3:2 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 1:2 Унион Берлин - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Зульте-Варегем - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 4:2 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 2:1 Рейнджерс - Унион Сент-Жиллуаз 3:0 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 3:0 Унион Сент-Жиллуаз - Рейнджерс 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Шарлеруа 1:0 Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 0:1
Брюгге
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Брюгге - Сент-Трейден 3:0 Андерлехт - Брюгге 0:1 Атлетико М - Брюгге 0:0 Брюгге - Вестерло 0:2
Брюгге - Атлетико М 2:0 Брюгге - Мехелен 3:0 Стандард - Брюгге 3:0 Порту - Брюгге 0:4 Серен Юнайтед - Брюгге 0:2 Брюгге - Байер Л 1:0 Брюгге - Серкль Брюгге 4:0 Шарлеруа - Брюгге 1:3 Брюгге - Кортрейк 2:1 АХ Лёвен - Брюгге 0:3 Брюгге - Зульте-Варегем 1:1 Эйпен - Брюгге 2:1 Брюгге - Генк 3:2 Брюгге - Гент 1:0 Брюгге - Утрехт 4:2 Брюгге - Копенгаген 2:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Генк
|13
|11
|1
|1
|33 - 12
|34
|2.
|Антверпен
|13
|11
|0
|2
|27 - 11
|33
|3.
|Брюгге
|2:1
|14
|10
|1
|3
|28 - 13
|31
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|1:2
|14
|9
|1
|4
|28 - 18
|28
|5.
|Вестерло
|14
|7
|1
|6
|25 - 26
|22
|6.
|Стандард
|13
|7
|1
|5
|19 - 17
|22
|7.
|АХ Лёвен
|14
|6
|3
|5
|23 - 23
|21
|8.
|Гент
|13
|6
|2
|5
|23 - 16
|20
|9.
|Серкль Брюгге
|14
|5
|3
|6
|20 - 22
|18
|10.
|Мехелен
|14
|5
|2
|7
|21 - 25
|17
|11.
|Сент-Трейден
|14
|4
|5
|5
|12 - 15
|17
|12.
|Шарлеруа
|14
|5
|1
|8
|20 - 25
|16
|13.
|Андерлехт
|13
|5
|1
|7
|21 - 16
|16
|14.
|Эйпен
|14
|4
|0
|10
|15 - 29
|12
|15.
|Остенде
|13
|3
|2
|8
|13 - 25
|11
|16.
|Зульте-Варегем
|13
|3
|2
|8
|15 - 28
|11
|17.
|Кортрейк
|14
|3
|2
|9
|12 - 25
|11
|18.
|Серен Юнайтед
|13
|3
|2
|8
|13 - 22
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|7
|7
|0
|0
|19 - 5
|21
|2.
|Генк
|7
|6
|1
|0
|18 - 6
|19
|3.
|Брюгге
|2:1
|7
|5
|1
|1
|16 - 6
|16
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|1:2
|7
|5
|0
|2
|11 - 7
|15
|5.
|Мехелен
|8
|4
|1
|3
|15 - 13
|13
|6.
|Вестерло
|6
|4
|1
|1
|12 - 6
|13
|7.
|Стандард
|7
|4
|1
|2
|12 - 7
|13
|8.
|Серкль Брюгге
|7
|3
|3
|1
|13 - 7
|12
|9.
|Гент
|6
|3
|1
|2
|12 - 8
|10
|10.
|Андерлехт
|7
|3
|1
|3
|11 - 7
|10
|11.
|АХ Лёвен
|6
|3
|0
|3
|7 - 10
|9
|12.
|Сент-Трейден
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|13.
|Шарлеруа
|7
|2
|1
|4
|11 - 14
|7
|14.
|Эйпен
|7
|2
|0
|5
|8 - 14
|6
|15.
|Остенде
|6
|2
|0
|4
|6 - 13
|6
|16.
|Зульте-Варегем
|7
|2
|0
|5
|10 - 20
|6
|17.
|Кортрейк
|7
|1
|1
|5
|4 - 13
|4
|18.
|Серен Юнайтед
|6
|0
|1
|5
|1 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|2:1
|7
|5
|0
|2
|12 - 7
|15
|2.
|Генк
|6
|5
|0
|1
|15 - 6
|15
|3.
|Унион Сент-Жиллуаз
|1:2
|7
|4
|1
|2
|17 - 11
|13
|4.
|Антверпен
|6
|4
|0
|2
|8 - 6
|12
|5.
|АХ Лёвен
|8
|3
|3
|2
|16 - 13
|12
|6.
|Гент
|7
|3
|1
|3
|11 - 8
|10
|7.
|Серен Юнайтед
|7
|3
|1
|3
|12 - 12
|10
|8.
|Шарлеруа
|7
|3
|0
|4
|9 - 11
|9
|9.
|Вестерло
|8
|3
|0
|5
|13 - 20
|9
|10.
|Стандард
|6
|3
|0
|3
|7 - 10
|9
|11.
|Сент-Трейден
|7
|2
|3
|2
|5 - 6
|9
|12.
|Кортрейк
|7
|2
|1
|4
|8 - 12
|7
|13.
|Серкль Брюгге
|7
|2
|0
|5
|7 - 15
|6
|14.
|Андерлехт
|6
|2
|0
|4
|10 - 9
|6
|15.
|Эйпен
|7
|2
|0
|5
|7 - 15
|6
|16.
|Зульте-Варегем
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|17.
|Остенде
|7
|1
|2
|4
|7 - 12
|5
|18.
|Мехелен
|6
|1
|1
|4
|6 - 12
|4
- — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
- — Выход в плей-офф 1
- — Выход в плей-офф 2
- — Вылет в Первый дивизион Б
|АХ Лёвен
|Гонсалес Марио
|9 (1)
|Антверпен
|Янссен Винсент
|10 (2)
|Гент
|Кейперс Уго
|9 (1)
|Брюгге
|Ютгла Ферран
|6 (3)
|Брюгге
|Сков-Ольсен Андреас
|6 (2)
|Кортрейк
|Вандандриш Кевин
|1 5
|Остенде
|Роша Кенни
|6
|Эйпен
|Петерс Стеф
|1 4
|Эйпен
|Мубарак Вакасо
|1 4
|Гент
|Нгадеу Майкл
|1 4