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  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А
2022-2023

Тур: 14. Стадион: .
Унион Сент-Жиллуаз
1:2
Второй тайм: 61'
Брюгге
0'
0:1
1' Гол
Сков-Ольсен Андреас
14' Красная карточка
Саймон Адингра
0:2
16' Пенальти
Ванакен Ханс
16' Желтая карточка
Бёрджесс Кристиан
1:2
32' Гол
Бёрджесс Кристиан
43' Желтая карточка
Морис Антони
45' Желтая карточка
Амани Жан
45' Желтая карточка
Ванакен Ханс
56' Желтая карточка
Мейер Бьорн
49
Морис
Антони
26
Сайкс
Росс
16
Бёрджесс
Кристиан
59
Кандусс
Исмаэль
2
Ниукоп
Барт
11
Саймон
Адингра
10
Теума
Тедди
8
Амани
Жан
20
Линен
Сенне
7
Бонифасе
Виктор
13
Ванзейр
Данте
22
Миньоле
Симон
6
Одои
Денис
28
Боята
Дедрик
44
Мехеле
Брэндон
14
Мейер
Бьорн
27
Нильсен
Каспер
15
Рафаэль
Онедика
20
Ванакен
Ханс
7
Сков-Ольсен
Андреас
9
Ютгла
Ферран
17
Бьюкенен
Тейджон
Унион Сент-Жиллуаз
3-5-2
Брюгге
4-3-3

История личных встреч

Унион Сент-Жиллуаз
Брюгге

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

История матчей

ПОЗЧТ
1:0
ПОЗЧТ
0:2
ПДА
0:0
ПДА
0:1
ТМК
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ванзейр Данте 6 0.43
Саймон Адингра 5 0.36
Теума Тедди 3 (2) 0.21
Бонифасе Виктор 3 0.21
Бёрджесс Кристиан 2 0.14
Сайкс Росс 2 0.14
Эккерт Айенса Деннис 2 (1) 0.14
Амани Жан 1 0.07
Ван дер Хейден Сибе 1 0.07
Лапуссен Лоик 1 0.07
Пуэртас Кэмерон 1 0.07
Кандусс Исмаэль 1 0.07
Ниукоп Барт 0 0
Линен Сенне 0 0
Франсуа Гийом 0 0
Родригес Хосе 0 0
Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ютгла Ферран 6 0.43
Сков-Ольсен Андреас 6 0.43
Ванакен Ханс 4 (1) 0.29
Нильсен Каспер 4 0.29
Яремчук Роман 2 0.14
Мейер Бьорн 1 0.07
Ланг Ноа 1 (1) 0.07
Соболь Эдуард 1 0.07
Ларин Кайл 1 0.07
Бьюкенен Тейджон 1 0.07
Сова Камаль 0 0
Хендри Джек 0 0
Нуса Антонио 0 0

Карточки

Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван дер Хейден Сибе 5 0
Амани Жан 3 1
Ниукоп Барт 4 0
Бёрджесс Кристиан 3 0
Линен Сенне 3 0
Саймон Адингра 1 1
Родригес Хосе 2 0
Морис Антони 2 0
Теума Тедди 2 0
Франсуа Гийом 0 1
Эль Аззоузи Уссама 0 1
Сайкс Росс 1 0
Пуэртас Кэмерон 1 0
Лапуссен Лоик 1 0
Виктор Боне 1 0
Кандусс Исмаэль 1 0
Бонифасе Виктор 1 0
Зиани Илис 1 0
Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Одои Денис 3 0
Нильсен Каспер 3 0
Абакар Силла 1 1
Сков-Ольсен Андреас 2 0
Ванакен Ханс 2 0
Мата Клинтон 2 0
Рафаэль Онедика 2 0
Ларин Кайл 1 0
Хендри Джек 1 0
Сова Камаль 1 0
Ютгла Ферран 1 0
Нуса Антонио 1 0
Мейер Бьорн 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
10
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
4
40%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
10%
4
40%
31-45
3
30%
3
30%
46-60
1
10%
2
20%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Пропущено

5
6
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
2
40%
2
33%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
1
17%
61-75
1
20%
1
17%
76-90

Забито

19
15
8 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 6
6 Не забивали 7
4
21%
1
7%
1-15
2
11%
2
13%
16-30
2
11%
3
20%
31-45
1
5%
3
20%
46-60
5
26%
3
20%
61-75
5
26%
3
20%
76-90

Пропущено

9
7
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 5
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
1
14%
16-30
3
33%
1
14%
31-45
1
11%
3
43%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
22%
1
14%
76-90

Забито

29
25
13 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 9
0 Не забивали 2
8
28%
2
8%
1-15
2
7%
2
8%
16-30
3
10%
7
28%
31-45
4
14%
6
24%
46-60
6
21%
5
20%
61-75
6
21%
3
12%
76-90

Пропущено

14
13
8 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
3
21%
2
15%
1-15
2
14%
3
23%
16-30
3
21%
1
8%
31-45
1
7%
3
23%
46-60
2
14%
2
15%
61-75
3
21%
2
15%
76-90

Результаты последних матчей

Унион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Унион Сент-Жиллуаз - Гент 2:0 Остенде - Унион Сент-Жиллуаз 1:6 Унион Сент-Жиллуаз - Брага 3:3 Унион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 2:1
Брага - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 АХ Лёвен - Унион Сент-Жиллуаз 0:3 Эйпен - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Унион Сент-Жиллуаз - Мальмё 3:2 Унион Сент-Жиллуаз - Генк 1:2 Унион Берлин - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Зульте-Варегем - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 4:2 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 2:1 Рейнджерс - Унион Сент-Жиллуаз 3:0 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 3:0 Унион Сент-Жиллуаз - Рейнджерс 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Шарлеруа 1:0 Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 0:1
Брюгге
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Брюгге - Сент-Трейден 3:0 Андерлехт - Брюгге 0:1 Атлетико М - Брюгге 0:0 Брюгге - Вестерло 0:2
Брюгге - Атлетико М 2:0 Брюгге - Мехелен 3:0 Стандард - Брюгге 3:0 Порту - Брюгге 0:4 Серен Юнайтед - Брюгге 0:2 Брюгге - Байер Л 1:0 Брюгге - Серкль Брюгге 4:0 Шарлеруа - Брюгге 1:3 Брюгге - Кортрейк 2:1 АХ Лёвен - Брюгге 0:3 Брюгге - Зульте-Варегем 1:1 Эйпен - Брюгге 2:1 Брюгге - Генк 3:2 Брюгге - Гент 1:0 Брюгге - Утрехт 4:2 Брюгге - Копенгаген 2:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Генк 13 11 1 1 33 - 12 34
2. Антверпен 13 11 0 2 27 - 11 33
3. Брюгге 2:1 14 10 1 3 28 - 13 31
4. Унион Сент-Жиллуаз 1:2 14 9 1 4 28 - 18 28
5. Вестерло 14 7 1 6 25 - 26 22
6. Стандард 13 7 1 5 19 - 17 22
7. АХ Лёвен 14 6 3 5 23 - 23 21
8. Гент 13 6 2 5 23 - 16 20
9. Серкль Брюгге 14 5 3 6 20 - 22 18
10. Мехелен 14 5 2 7 21 - 25 17
11. Сент-Трейден 14 4 5 5 12 - 15 17
12. Шарлеруа 14 5 1 8 20 - 25 16
13. Андерлехт 13 5 1 7 21 - 16 16
14. Эйпен 14 4 0 10 15 - 29 12
15. Остенде 13 3 2 8 13 - 25 11
16. Зульте-Варегем 13 3 2 8 15 - 28 11
17. Кортрейк 14 3 2 9 12 - 25 11
18. Серен Юнайтед 13 3 2 8 13 - 22 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 7 7 0 0 19 - 5 21
2. Генк 7 6 1 0 18 - 6 19
3. Брюгге 2:1 7 5 1 1 16 - 6 16
4. Унион Сент-Жиллуаз 1:2 7 5 0 2 11 - 7 15
5. Мехелен 8 4 1 3 15 - 13 13
6. Вестерло 6 4 1 1 12 - 6 13
7. Стандард 7 4 1 2 12 - 7 13
8. Серкль Брюгге 7 3 3 1 13 - 7 12
9. Гент 6 3 1 2 12 - 8 10
10. Андерлехт 7 3 1 3 11 - 7 10
11. АХ Лёвен 6 3 0 3 7 - 10 9
12. Сент-Трейден 7 2 2 3 7 - 9 8
13. Шарлеруа 7 2 1 4 11 - 14 7
14. Эйпен 7 2 0 5 8 - 14 6
15. Остенде 6 2 0 4 6 - 13 6
16. Зульте-Варегем 7 2 0 5 10 - 20 6
17. Кортрейк 7 1 1 5 4 - 13 4
18. Серен Юнайтед 6 0 1 5 1 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге 2:1 7 5 0 2 12 - 7 15
2. Генк 6 5 0 1 15 - 6 15
3. Унион Сент-Жиллуаз 1:2 7 4 1 2 17 - 11 13
4. Антверпен 6 4 0 2 8 - 6 12
5. АХ Лёвен 8 3 3 2 16 - 13 12
6. Гент 7 3 1 3 11 - 8 10
7. Серен Юнайтед 7 3 1 3 12 - 12 10
8. Шарлеруа 7 3 0 4 9 - 11 9
9. Вестерло 8 3 0 5 13 - 20 9
10. Стандард 6 3 0 3 7 - 10 9
11. Сент-Трейден 7 2 3 2 5 - 6 9
12. Кортрейк 7 2 1 4 8 - 12 7
13. Серкль Брюгге 7 2 0 5 7 - 15 6
14. Андерлехт 6 2 0 4 10 - 9 6
15. Эйпен 7 2 0 5 7 - 15 6
16. Зульте-Варегем 6 1 2 3 5 - 8 5
17. Остенде 7 1 2 4 7 - 12 5
18. Мехелен 6 1 1 4 6 - 12 4
  • — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
  • — Выход в плей-офф 1
  • — Выход в плей-офф 2
  • — Вылет в Первый дивизион Б

Топ бомбардиров
АХ Лёвен Гонсалес Марио 9 (1)
Антверпен Янссен Винсент 10 (2)
Гент Кейперс Уго 9 (1)
Брюгге Ютгла Ферран 6 (3)
Брюгге Сков-Ольсен Андреас 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Кортрейк Вандандриш Кевин 1 5
Остенде Роша Кенни 6
Эйпен Петерс Стеф 1 4
Эйпен Мубарак Вакасо 1 4
Гент Нгадеу Майкл 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    46'
    Ванакен Ханс получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    45'
    Амани Жан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    43'
    Морис Антони получил желтую карточку от судьи
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Унион Сент-Жиллуаз
    Ничья
    Брюгге
    28.30
    6.90
    2.61
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    Где смотреть матч Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Брюгге онлайн

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