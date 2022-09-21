Стадион: Городской стадион (Борисов)
1:1
Второй тайм
Ход матча
13'
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Скибский ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Черняк ИльяПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Ровдо ГлебПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Yuri Shukanov
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Пруцев ДанилПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Галактионов Михаил
История личных встреч
Беларусь (до 21 года)
Россия (до 21 года)
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
История матчей
Результаты последних матчей
Беларусь (до 21 года)
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Исландия (до 21 года) - Беларусь (до 21 года) 3:1 Беларусь (до 21 года) - Португалия (до 21 года) 1:5 Беларусь (до 21 года) - Кипр (до 21 года) 2:0 Азербайджан (до 21 года) - Беларусь (до 21 года) 1:3
Кипр (до 21 года) - Беларусь (до 21 года) 0:1 Лихтенштейн (до 21 года) - Беларусь (до 21 года) 0:4 Греция (до 21 года) - Беларусь (до 21 года) 2:0 Беларусь (до 21 года) - Лихтенштейн (до 21 года) 6:0 Беларусь (до 21 года) - Греция (до 21 года) 0:2 Португалия (до 21 года) - Беларусь (до 21 года) 1:0 Беларусь (до 21 года) - Исландия (до 21 года) 1:2 Грузия (до 21 года) - Беларусь (до 21 года) 4:1 Армения (до 21 года) - Беларусь (до 21 года) 1:2 Голландия (до 21 года) - Беларусь (до 21 года) 5:0 Португалия (до 21 года) - Беларусь (до 21 года) 3:0 Беларусь (до 21 года) - Кипр (до 21 года) 1:2 Беларусь (до 21 года) - Голландия (до 21 года) 0:7 Гибралтар (до 21 года) - Беларусь (до 21 года) 0:2 Словакия (до 21 года) - Беларусь (до 21 года) 3:0 Кипр (до 21 года) - Беларусь (до 21 года) 1:1
Россия (до 21 года)
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Россия (до 21 года) - Испания (до 21 года) 1:0 Россия (до 21 года) - Словакия (до 21 года) 3:0 Литва (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:3 Россия (до 21 года) - Северная Ирландия (до 21 года) 1:0
Россия (до 21 года) - Мальта (до 21 года) 6:0 Испания (до 21 года) - Россия (до 21 года) 4:1 Сербия (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:0 Болгария (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:1 Дания (до 21 года) - Россия (до 21 года) 3:0 Россия (до 21 года) - Франция (до 21 года) 0:2 Россия (до 21 года) - Исландия (до 21 года) 4:1 Словения (до 21 года) - Россия (до 21 года) 2:2 Венгрия (до 21 года) - Россия (до 21 года) 2:0 Латвия (до 21 года) - Россия (до 21 года) 1:4 Россия (до 21 года) - Эстония (до 21 года) 4:0 Польша (до 21 года) - Россия (до 21 года) 1:0 Россия (до 21 года) - Болгария (до 21 года) 2:0 Сербия (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:2 Россия (до 21 года) - Латвия (до 21 года) 2:0 Эстония (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:5