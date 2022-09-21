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Стадион:
Беларусь (до 21 года)
1:1
Второй тайм
Россия (до 21 года)

Ход матча

13'
0:1
Тюкавин Константин
Лучшие коэффициенты
Беларусь (до 21 года)
Ничья
Россия (до 21 года)
5.65
4.25
1.47
Все Коэффициенты
Беларусь (до 21 года)
Россия (до 21 года)

История личных встреч

Беларусь (до 21 года)
Россия (до 21 года)

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

История матчей

ТМ(2Г
7:0
ТМ(2Г
0:3
ТМС
0:2
ТМС
1:1

Результаты последних матчей

Беларусь (до 21 года)
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Исландия (до 21 года) - Беларусь (до 21 года) 3:1 Беларусь (до 21 года) - Португалия (до 21 года) 1:5 Беларусь (до 21 года) - Кипр (до 21 года) 2:0 Азербайджан (до 21 года) - Беларусь (до 21 года) 1:3
Кипр (до 21 года) - Беларусь (до 21 года) 0:1 Лихтенштейн (до 21 года) - Беларусь (до 21 года) 0:4 Греция (до 21 года) - Беларусь (до 21 года) 2:0 Беларусь (до 21 года) - Лихтенштейн (до 21 года) 6:0 Беларусь (до 21 года) - Греция (до 21 года) 0:2 Португалия (до 21 года) - Беларусь (до 21 года) 1:0 Беларусь (до 21 года) - Исландия (до 21 года) 1:2 Грузия (до 21 года) - Беларусь (до 21 года) 4:1 Армения (до 21 года) - Беларусь (до 21 года) 1:2 Голландия (до 21 года) - Беларусь (до 21 года) 5:0 Португалия (до 21 года) - Беларусь (до 21 года) 3:0 Беларусь (до 21 года) - Кипр (до 21 года) 1:2 Беларусь (до 21 года) - Голландия (до 21 года) 0:7 Гибралтар (до 21 года) - Беларусь (до 21 года) 0:2 Словакия (до 21 года) - Беларусь (до 21 года) 3:0 Кипр (до 21 года) - Беларусь (до 21 года) 1:1
Россия (до 21 года)
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Россия (до 21 года) - Испания (до 21 года) 1:0 Россия (до 21 года) - Словакия (до 21 года) 3:0 Литва (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:3 Россия (до 21 года) - Северная Ирландия (до 21 года) 1:0
Россия (до 21 года) - Мальта (до 21 года) 6:0 Испания (до 21 года) - Россия (до 21 года) 4:1 Сербия (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:0 Болгария (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:1 Дания (до 21 года) - Россия (до 21 года) 3:0 Россия (до 21 года) - Франция (до 21 года) 0:2 Россия (до 21 года) - Исландия (до 21 года) 4:1 Словения (до 21 года) - Россия (до 21 года) 2:2 Венгрия (до 21 года) - Россия (до 21 года) 2:0 Латвия (до 21 года) - Россия (до 21 года) 1:4 Россия (до 21 года) - Эстония (до 21 года) 4:0 Польша (до 21 года) - Россия (до 21 года) 1:0 Россия (до 21 года) - Болгария (до 21 года) 2:0 Сербия (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:2 Россия (до 21 года) - Латвия (до 21 года) 2:0 Эстония (до 21 года) - Россия (до 21 года) 0:5
  • Второй тайм
  • 63'
    В центре поля сейчас увязла игра. Обе команды попеременно контролируют сферу в районе центрального круга. Никто не идет вперед.
  • Желтая карточка
    61'
    Глеб Якушевич наступил на ногу сопернику, после чего сразу же увидел перед собой карточку желтого цвета. Второй в матче она оказалась.
  • 60'
    Наставники обеих команд призывают свои коллективы действовать чуть активнее и пытаться вырвать победу в этом матче. Пока сделает это не удается.
  • Замена
    58'
    Соколов ушел с поля. Вместо него Железнов появился вместо. 
  • 57'
    Пытается российская команда провести пару подходов к воротам соперника. Удар по рамке нанесли вновь гости - крайне неточно мяч полетел.
  • 55'
    Хозяева атаковали правым флангом и не смогли довести дело до точного выстрела. Мяч в руки голкиперу Беларуси прилетел. Тот спокойно забрал сферу в перчатки.
  • 54'
    Снова Шитов наносил удар по воротам соперника, но неудачно он подставил ногу, направив сферу чуть выше перекладины. Было весьма и весьма неплохо.
  • Опасный момент
    53'
    Шитов после прострела с левого края замыкал атаку своей команды, но пробил с близкого расстояния он точно в руки голкиперу.
  • 51'
    Яковлев с левого края простреливал мяч в штрафную сборной Беларуси, и там никто из партнеров до снаряда дотянуться не сумел. Потеря.
  • 50'
    С характером сборная Беларуси. Забили хозяева мяч в ворота соперника, и теперь нужно сборной России что-то менять и должным образом реагировать на ситуацию.
  • Описание гола
    49'
    ГОЛ! КУЗНЕЦОВ! 1:1!
    Забивает ответный мяч сборная Беларуси. Чуть ли не всю оборону россиян 24-й номер хозяев прошел через пас с партнером. Получил он ответный пас и переправил сферу в сетку.
  • Замена
    47'
    Замены в составе обеих команд произошли. Ротации коснулись каждого коллектива. В составе россиян в районе 6-ти ротацию было.
  • Второй тайм начался
    46'
    Стартовал в нашей встрече второй тайм! Удачи командам, поехали!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Прозвучал свисток на перерыв. После первого тайма счет на табло - 1:0. Сборная России пока впереди. Через 15 минут продолжим смотреть футбол.
  • 44'
    Россияне продолжают контролировать ситуацию на поле. Готов, судя по всему, уже сразу по окончанию основного времени первого тайма дать свисток на перерыв.
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    • Опасный момент
      43'
      Гладышев максимально улучшал позицию для удара. С близкого расстояния он ворота противника расстреливал, но послал сферу прямо в колено голкипера!
    • 41'
      Зинович не сумел после прострела с левого фланга нанести удар по воротам. Мяч полетел намного выше цели. Никто из партнеров до сферы не добрался.
    • 39'
      Чуть больше 5 минут до конца первого тайма. Фактически равную игру мы с вами наблюдаем. Моментов в нашей игре маловато для матча такого калибра.
    • 37'
      Худяков практически без работы в первом тайме. Было несколько ударов по его воротам, но уверенно он справился со своими функциональными обязанностями.
    • 36'
      Тюкавин с линии штрафной попытался нанести удар по воротам соперника. Мяч с левого края полетел на дальнюю штангу, где никого не оказалось.
    • 35'
      Сложная 10-минутка для россиян, которым не удается нанести удары по воротам соперника. 10 минут уже до конца первой половины игры остается.
    • Угловой
      33'
      Угловой удар заработали сейчас футболисты сборной России. С левого фланга следует навесная подача в центр штрафной от Щетинина. По отскочившему снаряду неудачно пробивают гости.
    • Желтая карточка
      32'
      Москаленчика сбили в районе центрального круга. Желтой карточки не получил его оппонент, хотя все шло к тому, что фол принесет "горчичник".
    • 30'
      На своей половине поля катают мяч футболисты сборной России. До конца первого тайма около 15 минут остается. Опасных моментов у нас по-минимуму.
    • 29'
      Мелёхин с левого края выполнял прострел на дальнюю штангу, но до снаряда никто из партнеров добраться не сумел. 
    • 27'
      Немного фанатов сегодня на стадионе, но они есть. Гонят они вперед сборную Беларуси. Пока что хозяева весьма робко в атаке смотрятся и почти не бегут вперед.
    • Желтая карточка
      26'
      Кравцов снес соперника на газон тем временем. В руках рефери появилась первая карточка желтого цвета. Черняк получил удар по ногам сейчас.
    • 24'
      Черняк нанес удар по воротам соперника. Попал он в голкипера, а Ложкин в борьбе с защитников добить сферу в сетку не сумел. Потеря.
    • 23'
      Соколов нанес дальний удар по воротам соперника. Мяч летел в дальний левый угол, но просвистел рядом со стойкой он. В действительности было не так опасно, как в реальности.
    • Офсайд
      22'
      В офсайде оказались игроки сборной Беларуси. По левому флангу атаковали хозяева, но завершить задуманное им, к слову, не удалось в этой ситуации.
    • 20'
      Мелёхин фолит на левом фланге. Буквально роняет он соперника на газон, но не видит в свой пассив карточку желтого цвета. Матч можно продолжать.
    • 19'
      Гладышев обыгрывался с партнером на правом фланге, после чего выполнил прострел с бровки на дальний угол вратарской - никто до сферы не добрался.
    • 18'
      Начинает уверенно российская команда. Что же касается соперника, то едва не зарабатывает аут Беларусь. Но все же удар от ворот судья назначает.
    • Фол, нарушение
      16'
      Треть игрового отрезка миновало. Тюкавин оказался на газоне сейчас. Но, падая на газон, он и сам правила нарушал. Так что мяч хозяевам отдает рефери.
    • 15'
      А вот и смогли забить наши игроки мяч в ворота соперника, с чем мы поздравляем российскую команду. Посмотрим, что придумают наши соперники.
    • Описание гола
      14'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ТЮКАВИН! 0:1!
      Получает от Гладышева с правого края мяч Тюкавин в районе 11-метровой отметки, развернулся к рамке и нанес выстрел в левый от себя угол!
    • 12'
      Пока у россиян не получается ничего впереди, но это дело и время одного момента. Конкретного эпизода. Ждем голов от российских игроков.
    • 11'
      Тюкавин не стал бить по воротам, а пропустил снаряд на партнера. Тот, к слову, дело до выстрела не довел. Сборная России потеряла сферу.
    • Опасный момент
      10'
      На ровном месте Мелёхин упал сейчас на газон. Привело это к потере в исполнении россиян. Пробили в итоге хозяева по рамке Худякова, и тот спокойно зафиксировал сферу в перчатки.
    • 8'
      Нельзя сказать, что в нашем матче какой-то высокий темп. Крайне пассивно впереди действуют оба коллектива. Без опасных моментов.
    • 7'
      Мяч не очень хорошо скачет по газону. Постоянно неприятно рикошетит и летит нет так, как это нужно игрокам обоих коллективов.
    • Офсайд
      5'
      Волков поймал соперника на искусственном офсайде. Забежал игрок белорусского коллектива в очевидное "вне игры". Было, да.
    • 4'
      Пруцев взял инициативу на себя. Продвинулся он к воротам, после чего выполнил прострел в центр штрафной. Соперник играл на перехвате.
    • 2'
      Сергей Волков взял инициативу на себя и пробил из-за пределов штрафной, но попал в ногу защитнику, после чего мяч полетел выше цели.
    • Первый тайм начался
      1'
      Итак, дамы и господа, встреча стартовала! Удачи соперникам, поехали!
    • До матча
    • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует все, кто неравнодушен к играм сборных. В рамках товарищеского поединка сыграют национальные команды Беларуси (до 21 года) и России (до 21 года).

      Для вас текстовую трансляцию игры проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на матч.
    Лучшие коэффициенты
    Беларусь (до 21 года)
    Ничья
    Россия (до 21 года)
    5.65
    4.25
    1.47
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    Где смотреть матч Беларусь (до 21 года) 1:1 Россия (до 21 года) онлайн

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    Россия (до 21 года)
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